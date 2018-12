Reincidente político

Voz 2

00:00

me paso la vida renegando de la política hay resulta que me encanta me ocurre como en esa escena tan famosa de lo que el viento se llevó pues no he puesto veces a Dios por testigo de que nunca más voy a acercarme a una urna pero casi siempre acabo incidiendo a lo mejor votamos en abstracto Nos votamos a nosotros mismos a un ideal secreto que tenemos pero como nadie lo representa elegimos a un candidato que por lo menos no nos lo vaya manchar no gano para tintorería soy carne de transición creció entre la clave el Interviú entre Baldini Luis Cantero me sabía antes los gobiernos con el nombre de cada ministro su cartera en las alineaciones de las ligas menuda infancia echada a perder pero para nosotros los hijos de trabajadores que en vez de trabajar leíamos libros de Alfaguara el fútbol era lo más parecido a los toro circo sin pan con las letras de la palabra alineación escribíamos alienación hoy hemos dejado de sentirnos alienado para sentirnos alienígenas octavos pasajeros en un vagón descarrilado me estoy mordiendo los labios para no escribirlo ya saben a qué me refiero porque eso no es hablar de política se acuerdan de la mosca de la tele aquella imagen no se anunciaba que pasaríamos el resto de nuestra vida con la mosca detrás de la oreja la política es como la ecología pero al revés del mismo modo que hay que proteger a la naturaleza de los efectos de la acción humana es necesario proteger a las personas de los efectos de la acción política hace papilla a todo el que se acerca muchos acaban convertidos en personajes de televisión