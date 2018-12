Canciones marcianas

Voz 1 00:00 de

Voz 1775 00:58 el Pino ya sabes que soy de personalidad obsesiva ahí adictiva y no te sorprenda es que hacen otros colaboradores a sí bueno desde que la semana pasada amé su viste de categoría poniéndome a a las diez del domingo por el documental el que hablamos una subida tú que te Chicho Sánchez Ferlosio bueno no sé tú dijiste que era una subida yo tengo mis dudas el caso es que no se me ha ido de la cabeza la versión de Gallo rojo gallo negro ha dicho en sueco con la que arrancamos ese día por cierto recuerdo que en David Trueba punto com está toda la información de ese documental y también de cómo se puede colaborar que quiera colaborar con ese documental pero vamos ya a centrarnos en lo de hoy que no he traído esto por ser en sueco aunque está bien que sean sueco reconoces esa voz te suena es

Voz 0874 01:35 soy seguro pero sientan sueco de mujer

Voz 3 01:38 en una de las dos de Abba efectivamente

Voz 1775 01:41 a la de Abba que bueno Jean en solitario en su carrera en solitario pues sacó esta versión de una canción de de Bowie que ya llamó

Voz 0874 01:49 el Live para más Live para más que una traducción de la Egon más desde entonces cuando el tema legendario de Bowie que podría haber traído para arrancar la sección en versión original que es como sabes que me gusta saberes

Voz 1775 02:01 que el original ya lo hemos traído aquí más de una vez hemos hablado de esa conexión extraña que tenía con el My way de Sinatra hemos contado también el arreglo de piano que hizo para esta canción tú admirado Rickman que bueno tú siempre dices que en A Vivir Nos gusta descubrir cosas nuevas no oí entonces yo postureo y tal pero como no me va a durar

Voz 0874 02:32 entiendo que toda tu imaginación pero la sección de hoy se va a quedar en nada no me parece que la noticia a la que vas a poner música es es evidente ya está ya está listo

Voz 1775 02:40 yo he haber no te parece una noticia de peso de esta semana que la nave que va a enviar imágenes de Marte por dentro del planeta por dentro haya conseguido aterrizar con éxito por lo visto a partir de ahora vamos a poder saber si aún queda algo de vida allí en Marte aquello estaba totalmente muerto no está mal yo ando un poco perdido reconozco con todas estas noticias que aparecen cada tanto sobre que se ha encontrado agua allí que que algo que pudo ser agua

Voz 0874 03:03 tantas veces entre Grigori con una última hora que no sabemos cuándo es realmente una última hora no que no haya cubitos de hielo pero bueno esto está muy bien pero que la canción elegida para arrancar sea vida en Marte

Voz 1775 03:13 es un poquito el ojo no la canción que recibes Liz se Nsue con No es lo mismo que el iPhone más de de Bowie pero bueno no te preocupes que a partir de de Marte de extraterrestres lo de planetas vamos a poner alguna canción más en la sección de hoy y a ver si no todas te resultan tan conocidas que cada punto pero aquí a verte la presentó sigue sigue además con la conexión sueca también con la conexión Bowie me explico la banda que estás hablando es Placebo sacaron su primer disco en mil novecientos noventa y seis llaman la atención de David Bowie que en su momento dijo de ellos que era el grupo con más talento que había visto en años bueno les apoyó se lo llevó de gira de alguna manera los puso en el mapa no estará conexión sueco eso que el bajista de este grupo sueco el primer batería también era sueco aunque la verdad es que el grupo se formó como grupo en Inglaterra sí es curioso porque los dos fundadores los que siguen de hecho en el grupo se habían conocido Luxemburgo donde bueno en vivían allí de pequeños iban al mismo colegio quizá por eso esta rareza que se llama más la han de impartir la la fiesta del aterrizaje

Voz 0874 04:55 arte que que tampoco sé yo si se puede usar aterrizar para Marc

Voz 1775 04:58 buena pregunta esta la dejar para mañana eh para todos científicos igual habría que hoy en Valencia estaba conmigo pues mira al unos debemos pregunta no sería en todo caso me alegro de que eso sea lo único que te llama la atención de la letra E que más debería llevar inmediatez te mira yo no lo sé porque tampoco hablo francés pero sabes que investiga antes de traer de la sección y así en este horario no me quiero meter en jardines pero creo que la letra dice alguna cosa ahí bueno poética o no muy poética según según se mire que sepan francés lo buena nos quedamos con lo de aterrizar a matizar o lo que sea que yo Marte

Voz 7 05:34 más bien distinta

Voz 8 05:42 China

Voz 1775 06:29 esto es tampoco les con estos son de de esa misma época año noventa y seis estos son de Irlanda del Norte siguen en activo han tenido cierto éxito bueno en Reino Unido y en Europa pero la verdad es que Estados Unidos nunca llegó a funcionar igual por eso latinos de suena no esta canción se llama de Marte en realidad está contando la historia de una de una separación tiene una anécdota curiosa la canción éstos grabaron un primer vídeo de del tema que básicamente eran ellos tocando en una playa pero con un efecto de luz para que aquello pareciera que era Marte no que estaban tocando en Marte no estaba mal el vídeo yo lo he visto pero bueno se dieron cuenta en su momento de que no funcionaba o por lo menos lo que ellos querían creer que la MTV lo pusiera pues aquello no no lo ponía no

Voz 0874 07:09 es la EMT vende lo ponía que hicieron grabaron otro para la MTV

Voz 1775 07:11 hicieron lo intentaron raya pensaron que vieron que los vídeos que ponían normalmente el antivirus solían contar una historia eran una especie de película cita corta igual ellos hicieron eso rodaron otra versión que era bueno ha contado contaba la historia de una niña un poco rara que está visitando un museo dando vueltas por las salas nada le gusta hasta que en una sala un cuadro colgado en la pared que en realidad se ve a ellos no tocando dentro de

Voz 0874 07:33 por ahí entraron entonces no es que

Voz 1775 07:35 si tampoco hay que recordar que

Voz 0874 07:38 sí será muy importante salida a nadie

Voz 1775 07:40 MTV pero bueno la canción está bastante bien no vemos

Voz 7 07:46 tengo pues yo

Voz 1775 08:05 además mira pese al rechazo del antivirus con esta canción sí que tuvieron su pequeño éxito en Estados Unidos fuera eso sí del circuito de la radio y la televisión atento que es buena esta durante algún tiempo Ésta era la canción que sonaba cuando llamamos por teléfono a la NASA te dejaban ver

Voz 0874 08:23 no yo no sé cómo se traducirá esto en términos de derecho

Voz 1775 08:26 Toré pero pero igual es mejor que lo puede ser la verdad es que no no sé cómo a derechos de autor hace tiempo que no llamó a la NASA tampoco sé si la siguen poniendo denomina ya que estamos con la NASA voy con otra canción que también tiene conexión con la agencia espacial aunque no con la NASA más voy con la agencia rusa

Voz 10 08:44 a sí

Voz 11 08:53 ya está

Voz 10 08:56 sí sí

Voz 0874 09:13 esto sí que lo reconozco es el más de Paul Mccartney con los Wings la banda que formó con con Linda Mc Cartney cuando se separó de los Beatles que pueden disco que esto es buen un par de discos ahora me está dando ganas de escucharlo mire hasta ahí otra vez una presión de todas maneras te queda fuerte con las ves

Voz 1775 09:29 no se escucha escucha todo está justificado opinó aquí en esta sección y un trabajo serio de John podría haberla traído un original simplemente por bueno por el cine Marx en Marte el título pero esta versión de Sara Bratman cantante

Voz 0874 09:43 el lírica Prize Man y no sé si sabes que estuvo casada con Andrew Lloyd Webber el de pues bruto Superstar entre otras debe Tim Rice debía

Voz 1775 09:50 preparado sí sí gran cantante aunque

Voz 0874 09:53 un poquito

Voz 1775 09:55 no voy a Gemma lírica bueno ella en realidad se hizo famosa de hecho cantando en el primer montaje del musical Cats de Lloyd Webber y de ahí salió el el matrimonio años después estuvo menos rito que habrá canción te acuerdas exacto bonita canción malita que entendería que estoy tomando nota de lo que tenga bueno estuve a punto de hacerse aún más famosa años después en dos mil doce porque bueno en ese momento la agencia rusa espacial comunicó que había pasado que había pasado las pruebas para entrenarse y convertirse en astronauta y hacer un viaje a la Estación Espacial Internacional en una nave rusa en una Soyuz creo recordar que no consiguió ir prende recuerdo no consiguió de hecho no está muy claro el caso es que ella misma tres años después en dos mil quince sacó un comunicado en redes sociales diciendo que renunciaba este esta historia este viaje por motivos familiares no dio más explicaciones la verdad es que bueno se había metido en esto porque quería convertirse en la primera cantante en cantar en directo desde el espacio eso sí no le dio tiempo a eso pero sí tuvo tiempo en medio en el año dos mil trece para grabar un disco que llamó trinchera ser con todas las canciones girando alrededor del tema espacial no esta operación de marketing no de Revival para ella no sonaba un poquito marketing yo pensé lo mismo así que mira vamos

Voz 7 11:08 otra más de mármol

Voz 1775 11:48 el grupo tomo una canción aquí si una letra muy poética bueno muy rara según conozco yo creo que muy poética hay hay varias referencias a músicos de la época hace mención a John Lennon a Bob Dylan a quemar que admiraba mucho de hecho el esto el bolas era apellido artístico e hicieran honor a Bob Dylan el era por Lang pues de la parte final de al mar bola no porque este tipo se metió en esto deslumbró pero al principio era muy Fall que iba en la línea de Dylan o de Donovan otro cantante alguien dirá

Voz 0874 12:20 cuando oye historia trágica el Ademar vuelan por ciento se murió muy joven en un accidente de coche no no sí

Voz 1775 12:25 con una cosa irónica no porque él nunca llegó a tener el carné de conducir y eso que coleccionaba coches dice que no bueno decía que no se ha sacado el carné porque tenía miedo a tener un accidente de coche el caso es que aquella noche una noche septiembre conducía uno de sus coches de su colección un mini un unos cien era bueno conducía su novia Gloria Jones para quién se escribió en su momento el ten con aquella canción que años después hizo muy famoso dúo tecno soccer fue el primer Single que me compré fíjate que todo el mundo tiene un pasado

Voz 13 13:10 no

Voz 14 13:17 pero toda una referencia al glam rock de mediados

Voz 0874 13:21 los setenta con lo que que cierra sencillo

Voz 15 13:23 lo que empezabas con la iPhone más no que temen encaja en ese movimiento era muy glamourosa quedó hoy por cierto te has fijado que que además hoy todos los artistas que que puesto son británicos bueno Frida no es verdad has pillado pero bueno el resto todos británicos este último de Londres y te acuerdas por cierto que el sábado que viene no vengo no

Voz 16 13:42 y claro si Patiño y veremos a ver qué hacemos a partir de entonces conciertazo de gran aparato eléctrico e con invitados y todo para espera antes de que me cortes en jardín todo invita a artistas invitados en esa bélico

Voz 1775 13:58 ser invitado bueno sin dejar de todo el tema Marte y el tema espacio pony teniendo en cuenta dónde está oye la vivir me dejas poner una más de las bueno esto que son vídeo legendario grupo valenciano de los ochenta de están creciendo las hombreras te has fijado Tino bueno alguna vez te contado que fue el primer concierto al que fui siendo un chaval también muy niño en el pueblo a mi padre ya no está Pepa Villalba la cantante murió el año pasado el caso es que bueno dos de los miembros originales y que han retomado la banda desde el año dos mil ocho se están haciendo versiones de aquellos temas originales pero bueno te traído la original para que no te quejes tanto esto ese más mágico influjo de la luna así que también nos ha encajado

Voz 0874 15:57 además de un pequeño guiño a Valencia donde estamos haciendo hoy el programa en el Oceanográfico en el Auditorio van a pasar cosas interesantes en este Acuario que tenemos a la espalda en qué parte del gran aparato eres tú por cierto

Voz 1775 16:08 ahora yo soy el bajista invitado