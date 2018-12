Nadando entre peces globo

Voz 0962 00:00 aquí continuamos en el A vivir que son dos días en la tertulia de cómicos

Voz 1 00:05 te rodeados de yo diría así

Voz 0962 00:08 lo contaría como Rush o dos mil tres mil cuatro mil mucha gente en un día histórico el A vivir que son dos días es la primera vez que viene a Valencia es la primera vez que vienen madrileños a Valencia no es verano esto es una cosa que que agradecemos mucho por aquí eh yo soy de aquí

Voz 2 00:28 por si acaso alguien no no lo ha notado

Voz 0962 00:31 hay una conversación que tenemos normalmente los valencianos con los madrileños que vienen en invierno que es sobre la temperatura seguro que habéis tenido mil veces verdad si no porque vienen aquí se extraña no dicen coño si es que aquí hace mucho frío tiene siempre la misma conversación que tengo aquí a un compañero tu nombre es Bernat Bernat que me va a ayudar con la última palabra de la conversación que hemos tenido todos cien millones de

Voz 0962 00:57 vale que es es que en Madrid te tapas

Voz 4 01:04 Illa

Voz 1704 01:04 está

Voz 0962 01:06 pero en Valencia el frío cala cala hemos tenido esta conversación muchísimas veces y luego hemos hablado muchísimo sobre la paella paella con guisantes Bernat sí o no no Jover vale entonces quería zanjar esta conversación ya para siempre vale e esta esta hora tiene más o menos casi dos millones de oyentes dos yo creo de toda España Podemos zanjar esta conversación de una vez por todas eh vamos a hacerlo vale yo digo la frase y todo el público a la vez dice Cala vale

Voz 1704 01:43 es que en Madrid etapas ya está pero en Valencia el frío

Voz 0962 01:49 esta conversación podemos tener la exactamente igual con la corrupción

Voz 1704 01:56 que en Madrid con la corrupción Tula tapas ya está pero en Valencia la corrupción comienza la tertulia de cómicos venga va

Voz 4 02:22 algo incómodo todos los días una sonrisa que veáis algo cojo la sonrisa lo puede todo la felicidad lo puede todo

Voz 1704 02:47 gracias a Camps por todo lo que me ha dado en estos años de tú

Voz 3 02:50 los dos lo por él no habría sido tres esto

Voz 1704 02:52 pues con eso Castelo Quique Peinado a raíz de Vallecas que es que uno de Usera qué sé yo

Voz 2 03:00 no

Voz 3 03:01 en Alicante liado en Mislata viva Mislata Mi no el Valencia el señor yo de castellano liberal al costar de Pinedo que siempre hay que

Voz 1704 03:12 siglo es decir además de las creo de la televisión

Voz 3 03:17 diario lo queréis anónimo en la televisión autonómica televisión autonómica pero no lo pagaron un día sí y ayer hizo cinco años que un señor llamado Paco Telephone quien llegó allí se rían porque este señor se presentó a sí llegó a la tele y dijo

Voz 1704 03:31 hola qué tal van apaga la televisión haciendo llama UTE pues yo me llamo Paco te Funke

Voz 2 03:45 he dicho al principio de este programa cuando empezamos aquí que uno de los colaboradores acabaría metido en la pecera cuando la peceras una pedazo de Acuario que tenemos a nuestra

Voz 3 03:54 eso es Ávila Aquarium más grande que he visto en mi vida Javier sí

Voz 2 03:56 yo te yo seguramente también en la Expo noventa y dos había uno no pabellón de Montecarlo

Voz 3 04:02 sí se gastó muy avisa ahora tiene Javier Castro

Voz 2 04:04 por qué haces esto me refiero porque nos pone en tensión yo he dicho que al final del programa Un colaborador acabaría metido en sí en este Aquarius se y de momento no ha sido ningún de los que han pasado con lo cual es uno de vosotros tres

Voz 6 04:17 Javier una pregunta por eh por Millas valiente no no ha querido meter era Javier Cansado que con el cambio de temperatura moriría

Voz 3 04:27 vamos a ver Javier esto es la radio suele te lo recuerdo porque esto es necesita

Voz 2 04:31 qué hacer esto lo sé es como judío y que murió de un puñetazo

Voz 6 04:33 la barriga por gusto suelos no tiene se ha habido otros oiga no

Voz 3 04:36 nada yo yo no voy a defender mi candidatura no meterme lo que voy a hacer es defender la de otros que es muy de campaña electoral eso yo creo que en este programa el que más se moja siempre es Antonio Castelo sigamos haciendo lo único que no tiene chiquillos peces con lo allí es padre menos uno que te vayas a ver qué te va a echar de menos a un torneo que sea vamos a retirar una cosa

Voz 6 04:59 eh Quique tú tienes un Ondas que era un logro vital titular porque no Pedro si tú tienes un programa en la autonómica que era un logro vital tu yo no yo no tengo una mierda necesita unos años de cómoda pero tiene una experiencia que es hacer el amor con dos peces globo eso no te ha pasado nunca que no bueno sabéis lo que nos ha dicho el de hecho una charla introductoria

Voz 2 05:19 ha muerto sobre las cuestiones de seguridad que rodea el primer

Voz 6 05:23 qué han dicho los peces grandes que veis todo lo que veis es inofensivo vale pero hay dos peces globo que es que según Pedro once tangana Healy John Lied del mar

Voz 3 05:33 más fiestas son dos pit bull te miran a los ojos que tienen un solo diente pero que con ese diente te pueden arrancar un dedo mira para que lo entendáis el público tiene la misma cara que tendría un bacalas en los noventa la puerta de barraca

Voz 1704 05:47 a la mañana increíble de la mandíbula osea a mí no han pasado por casa en años dos

Voz 2 05:56 tengo que decir una cosa es que estamos en esta mesa como digo hay dos de Madrid dos de aquí

Voz 3 06:01 y los dos que están aquí cuándo estáis en Madrid

Voz 2 06:04 avisa hablado muy mal de ballet no es verdad es verdad

Voz 3 06:06 las verdades como puños alguna cosita de Riga senos quiere decir que que este que además se lo dedico a Rita Barberá quería decir lo primero un homenaje sentido a ella es la persona que Master Card por todo lo que está de la comedia

Voz 2 06:20 yo lo que quiero decir es que quizá alguien debería hacer un ejercicio de redención

Voz 6 06:25 son frases graves como donde hay un piano no se habla valenciano se han hecho mofa de todos los aspectos de la cultura valenciana y tortilla de patata en honor a ritmo por lo que se whisky tuviera tortilleras

Voz 2 06:40 hay que muy pronto otra

Voz 6 06:43 pero estamos lejos es como cuando tu padre no te te metes con él a los es porque también le ha

Voz 2 06:49 por cierto a quién le toque saltar aquí también nos ha contado que hay un tiburón vi pene

Voz 1704 06:56 entonces voy yo

Voz 3 06:59 bueno mi pene si no se pone buena información Mike Rice no a mí ya me sobraba uno al que tengo

Voz 1704 07:05 no

Voz 3 07:06 pues me necesita un tertuliano bilingüe no bueno la Navidad en Valencia

Voz 2 07:12 en Florida como la de Vigo por ejemplo vamos a escuchar

Voz 7 07:16 los alcaldes de lo que Nueva York la alcaldesa de París Yeda alcalde de Berlín que vamos a ser el no va más ya no cito Madrid Barcelona que haya pequeñitos

Voz 3 07:33 quiero fíjate Valencia ni lo menciona lo que ha sido Valencia porque de Rita lo los alcaldes de París Tokio o Nueva York señor piensa cambiando acera clave para empezar luego este hombre en el otro y descubrir un dato del que no quiso quitar una culpa es del PSOE no quiso quitar una cruz franquista pero porque estaba ilumina

Voz 6 07:51 no Le gusta que haya pensado que le haga un favor a Pedro Sánchez dilapida como el la momia de Franco el acuerdo que como los papás Noeles estos que cuelgan por fuera de la ya saben que están escalando la fachada sería una fachada de verdad Air esto es como se suele decir pero hay algún abogado en la sala no a ver todo esto es desde la ficción es que a veces eso no se entiende desde la ficción y la broma me voy es verdad o no

Voz 3 08:21 no no no aquí bueno espérate a la salida a lo digo porque hay mucha gente en chándal con Peter porque hay una para la Maratón de Valencia que fuera ahí parecía pero no nada

Voz 2 08:31 pero lo tengo claro es que ellos también ya no es reelegido

Voz 3 08:34 por eso ha parecido poblado de gente compra sin Ravasi bueno está está cerquita el poblado que dice se yo es que gente echando para mí es gente comprando heroína es mi infancia

Voz 2 08:45 entre de Radio Valencia sabe cómo somos porque no ha sacado el billete de tren justo después del programa

Voz 3 08:49 pues estábamos corriendo verdad verdad sabían quién nos íbamos a ir

Voz 2 08:51 corriente no es lo hemos escuchado a Camps al principio la que vamos a llamar Paco porque yo creo que él siempre a él le gustaba que le llamemos recordáis

Voz 3 08:58 desde mi colegio a mí el presidente Rajoy

Voz 2 09:01 Paco

Voz 3 09:01 no claro eso ahí está eh Paco Camps

Voz 2 09:05 han antes de un poco al espacio exterior vamos a recordar a sus valencianos ilustres que en algún momento os sabéis o que os habéis utilizado para pasar por esta tertulia yo creo que hemos venido a Valencia hay otro día lo conversamos también cerrando cerrando espacios no viví cerrando tramos políticos hay que intentar que a Valencia no se le recuerdo tanto como una comunidad plagada de casos de corrupción que luego haremos el listado IBI por eso hemos tramos de este programa hablando de la cultura en esta ciudad y en esta comunidad

Voz 3 09:32 da ya hay una frase en valenciano que esto será Camps eso claro pero llano

Voz 2 09:38 bueno pero pero no vayamos tan lo escucha el propio Camps escuchen

Voz 8 09:41 ha sido el hombre más investigado analizado e perseguido bajo lupa bajo un microscopio atómico

Voz 3 09:49 que ha sido un hombre casado que cualquier persona que parece un catequista hay que investigarlos siempre es algo que recomiendo que se suele acertar para mal venga a Paqui con ese señor no dijo no es un catequista míralo parece el catequista

Voz 2 10:04 caso Forever Yan caso promulga una el caso es que esta semana el ámbito de albergar a Elia Juan Cotino por presuntas irregularidades en los contratos de la fundación que organizó la visita del Papa así que también caso visita del Papa yo creo que no habría que Camps el Papa sabe lo tuyo que era

Voz 3 10:20 lo era así pero bueno soy yo te puedo

Voz 2 10:22 en la piel de Cannes prefieres que venga el Papa un poquito de pasando por alto

Voz 3 10:26 me ellos sabéis que soy el cómico católico oí me a mí me coloque bien bueno es que la gente sabe que tú eres hijo de militar católico católico que es verdad porque no paraba de repartir hostias eso sería un nombre decir sus contra

Voz 2 10:39 no cabe duda de que con Camps todo siempre a lo grande en su ciudad y en su país porque

Voz 3 10:42 en era y es muy español y mucha España

Voz 0678 10:45 te sabe la cantidad de gente que intenta entrar en España para es ciudadano español fíjese recorren el desierto y cruzan el mar en España mucho más grande que eso pues en el planeta

Voz 3 10:54 yo le dice tenemos huequito en Alemania no no no no no yo me quiero ir a España porque ser español si no tiene nada que ver que el primer sitio que ellos te lo da igual los hechos

Voz 2 11:06 no pasa que además de ser español como todo el mundo le gustaba tener amigos personas que tuvieran clara la intensidad de su amistad

Voz 9 11:13 qué contarás durante muchos años Juan Milián vale perdóname muchos años hijo de puta durante toda tu vida

Voz 10 11:20 por eso

Voz 9 11:24 ya pero gracias a servir durante muchos porque eso tiene un límite y caducidad normal no no lleva razón siempre me tienes que debes estar todos los gratis micro es educado tu Caudal de palabra tu página de palabra

Voz 3 11:37 eso sí está detrás ahora esto adelante se arrodilla Oriente El Bigotes vino la semana pasada aquí a darle a la facilidad de palabra también

Voz 2 11:46 pero bueno la citación para declarar por Lobo de la visita del Papa no va a ser hasta febrero así que tiene tiempo para seguir con su vida normal que es esta

Voz 0678 11:54 Miren cómo vivo mi vida sigue siendo exactamente la misma antes y después de ser presidente de la Generalitat fui absuelto por aquella cuestión de los trajes dimitir como presidente para poder estar en el banquillo sin la presión que significa para cualquier jugador el que yo fuese presidente quise ser un ciudadano más y no sé por quién nadie quiere que yo sea un ciudadano más que iba tranquilamente estos años desde que dimitir como presidente

Voz 2 12:16 no entiendo por qué no lo que ya está quizá tan claro si con esta novedad mantendrán activo algún que otro plan de pensiones de futuro

Voz 0678 12:25 la alcaldía de Valencia son sueña obviamente para cualquier valenciano

Voz 3 12:28 pues algo de lo que sí dinero

Voz 0678 12:31 a mí me conozco ya está bien no yo tengo ahora las cosas que tengo encima de la mesa yo no sé mi partido en qué condiciones estaría aunque imputado gané

Voz 2 12:41 las elecciones te damos

Voz 3 12:43 no resulta imputado cargos desde la cárcel el propio jefe de relación

Voz 6 12:48 en este puzzle hacer alcalde también te digo ahí no

Voz 3 12:51 cosa que a lo mejor vosotros no sabéis el alcalde Valencia es el encargado de llamar a la Fallera Mayor para comunicarle que es fallera mayor si Camps fuera alcalde Valencia sería la primera vez que la Fallera Mayor cuelga osea si es que bases no te interesa gracias

Voz 2 13:05 el alcalde de parecido con un escalofrío colectivo

Voz 3 13:07 a los peces de atrás estancado

Voz 2 13:10 quietos en fin acaso Paco ha pensado lo que diría Pablo Casado de su vuelta a la política activa en el Partido Popular sería su nuevo jefe

Voz 0678 13:16 si las bases de mi partido si mis compañeros de partido algún día me dijese Nos gustaría que todo aquello que representó la potencia de la Valencia del PP con Rita Barberá al frente se puede recuperar para que el Partido Popular quién fuese bueno E Isabel Bonig alcanzara la presidencia de la Generalitat pues obviamente eh yo encantado

Voz 6 13:37 pues nada con huevos gordos eh señor oye pero tendríamos dos veces globos es venga otra vez el Papa yo soy viene otra vez el Papa estaría contento

Voz 2 13:47 oye por cierto no lo vemos porque está nuestra espalda pero el público que están está auditorio lo está viendo los peces están dando por arriba porque parece que es hora de comer digan desgranó cortarles de comer antes de que vosotros salte

Voz 6 13:59 el Javier porque él te lo digo en serio e habéis visto monstruos de Río en su programa que me gusta mucho con Yeremi no sé qué eh si te gusta a ti solo no lo ha visto nadie más pues es que luego ya no puedes volver a meterte en el mar bien ningún río ni en ninguna parte

Voz 3 14:12 bueno yo no gusto tú lo has visto qué bonito sería que te paras un vamos a ver

Voz 2 14:16 la juez propone la mencionaba Camps que no se preocupe que ella está en otra onda

Voz 11 14:21 esto no es una cosa aquí jamás perdonará al Partido Popular a nivel nacional nunca pero bueno todo el año esperando a The Killers Ibai me bueno iba a decir una palabrotas y Mannheim fastidian la actuación principal pero bueno bien vale el Congreso

Voz 3 14:35 es nacional y que estemos allí en Valencia es un poquito tú hombre es que me estás diciendo otra bajaron un concierto a pasarlo bien no me ya luego no claro no le te mirando al Papa no seguro

Voz 6 14:53 no es que en lo hemos traído al anterior Papa pero cuando cambiar de cantante del Vaticano que te volver a traer a lo has de Quiles ya está muy mayor

Voz 2 15:01 ahí estaba el diputado de Podemos Antonio están para aprovechar y criticar los gustos musicales de Bones

Voz 1 15:07 Killers como el PP son un grupo del pasado eh que llevan viviendo de Bratz ella bueno bastantes años la elite

Voz 3 15:16 cuatro días se carta festival es Stein lo no lo tenéis vosotros en la cabeza pero aquí es un es una persona bastante conocida tiene la cara permanentemente de acabar de darle una calada Un PETA hace diez seguro no digo que lo haga eh pero digo que tiene el sacar nuestro presidente

Voz 2 15:32 la Generalitat Ximo Puig está en el debate con ella de una forma un tanto muy particular escucha porque soy al final de los aperos escuchar

Voz 3 15:45 el pero

Voz 2 15:50 pese al corral

Voz 3 15:52 pero como es Ximo eh es un mal lote no te metas con Ximo que te quita el programa o calla calla como es Ximo de guay

Voz 2 16:00 vamos a terminar con otro valenciano ilustre que se Esteban González Pons

Voz 8 16:03 cuatro chorizos no son

Voz 3 16:07 el Partido Popular no esperas de cuatro delitos no son el pan

Voz 1704 16:14 o son cientos de miles de españolas y de españoles acotaciones que por supuesto no sé qué pensar

Voz 2 16:24 hay además te tengo aquí hay una ristra caso Fitur caso Terra Mítica cacería el caso Brugal caso Imelsa caso juego acaso Pitufo casarnos

Voz 5 16:31 Terra Mítica que un oído en Fabra

Voz 2 16:33 poco cuanto echarlo Mar Valencia competido muy fuerte con Madrid en casos de corrupción pero volvamos un momento a González Pons que es el hombre que dio el argumento más incontestable para convencernos de que España necesitaba una letra para su no

Voz 12 16:46 los españoles necesitamos una letra para nuestro claro que esto es bajo

Voz 4 16:49 lo del tiene gracia

Voz 12 16:52 pero al final nos deja un poco en mal lugar para los que vivimos fuera para los españoles del exterior cuando queremos cantar nuestro y nos caiga el lacrimógeno hermana entretenga lleguen todo el Corán

Voz 3 17:03 no llega a gente que está de camarero ganado seiscientos euros en Londres lo que necesita es una letra para el himno para poder cantar

Voz 1704 17:10 necesita claro este que está jodida y que la ley gracias a su sueldo nada

Voz 3 17:18 no bueno no inquilino a subir el sueldo iros a la mierda hasta hombre de quién ha estado alguna vez

Voz 2 17:25 España ya ha sentido esa imperiosa necesidad decantar de su país no sepa Isabel Bones sería solamente canta temas de King hemos hablado de de la valenciana ilustre preferida de Castelo Branco jamás en Valencia en el monográfico rodeados de peces se este fin de semana es otra la Comunidad yo tras las especies protagonistas

Voz 13 17:48 qué ganas tenía de estar con vosotros con vosotros para desbloquear esta noche han

Voz 3 17:53 el propio sirve como pocos no sea yo decimos

Voz 14 17:57 la nueva parecía pues el mimo

Voz 6 18:00 bueno cuando de maravilloso

Voz 3 18:03 menos digo que Pedro luego Couples eh quiero decir

Voz 1 18:05 eh

Voz 2 18:06 igual es en realidad el presidente fue a disfrutar de la campaña electoral que como todo el mundo sabe es muy divertida visitas muchos sitios especialmente mercados granjas te podía lugares no eso quizá puede confundir un poco

Voz 13 18:19 el que nos miramos Susana el espejo en el que nos miramos en el que nos inspira vamos

Voz 3 18:24 en muchas cosas pero de todas esas gira por Soria te forrar botas es que te que te desde Marbella

Voz 2 18:35 dijo que sube un poco la moral a Susana Díaz escucha lo vamos a hacer con nuestro acento

Voz 3 18:41 con vuestro esfuerzo con nuestro trabajo con nuestra ilusión nuestra alegría

Voz 15 18:46 más gel especie la alegría pero la alegría la ilusión

Voz 3 18:50 yo siempre venciendo cenizo ahí Felipe González el señoras nunca me cansaré de decirlo tiene la misma voz que Felipe

Voz 2 18:57 González enseñara y cuidados Susana porque Camps se ya hemos escuchado también apelaba a la felicidad como arma de lo que todo todo lo puede y lo que el pueblo quiere no menos porque por ahí estaba Pablo Casado intentando rebajar el grado de felicidad de los santos

Voz 16 19:11 ya no está feliz vaya ya ya no está Félix se lo vio claro que crispación que cabreo que malas caras que que que malos modos que mentira de verdad ya me da pena ya no está feliz ya ya

Voz 3 19:27 acabado la batería de campaña no porque ya se ha dado cuenta que esto no va bien me flipa que la foto más representativa de Pablo Casado en la campaña ha sido en un McDonald's si son unos lo quisimos si es muy bueno no sabe si Ronald Mc Donald debajo puede ser un negro a lo mejor merece que hay aquí él está cenando al lado de ese señor sí

Voz 2 19:44 sin saberlo está cerca

Voz 3 19:47 más bebida y máster gratis pero es verdad que las

Voz 2 19:49 cosas me han ido bien para Susana Díaz no no pero el motivo que lo quiera buscar la casado porque las encuestas les fueran desfavorables el problema de las usan ha sido más

Voz 17 19:59 de corazón no usted señor Marín yo creo que me seguiría queriendo

Voz 2 20:03 si hubiera apoyado los aforamiento el referendo

Voz 17 20:05 tú D'Rivera pues tampoco me hubiera querido

Voz 2 20:08 no había nada que pudiera ser Susana Díez para conseguir el amor de Juan Marín en atractivo pésimo candidato de Ciudadanos

Voz 4 20:14 mira esto no va de quererse

Voz 0102 20:17 esto va de respetarse y yo las respeto eh porque usted es la candidata del Partido Socialista a la Junta de Andalucía señor moreno a mí no me respeta pero bueno ya hablará las explicaciones de por qué sesión tiene por qué no sesión no tenía el moreno es que usted me ha insultado e insultaba todos los a todos los andaluces

Voz 2 20:35 pues a los españoles tira así de haberlo dicho hay una fotografía claro esto radio y hay que contarlo pero aquí tenemos

Voz 0962 20:43 lo veis no es el candidato de el PP

Voz 6 20:46 no Manuel Moreno sobre eso dándole una cosa una vaca claro está no es broma eh literalmente

Voz 2 20:53 el con junto a la cabeza una vaca junto a la oreja en sí

Voz 6 20:56 está diciendo el otro día estuvimos en Mc Donalds comiéndonos a todos

Voz 2 21:03 el periodismo consiste en el contexto no que si entonces si no sabes lo que le está diciendo pero es que sabemos lo que estáis no

Voz 3 21:08 la carta tiene cardio pidiendo el teléfono se una cara B cariño lo que que que que me incomoda a una persona mirando con ese cariño tan cerca hablando con un animal a mí me incómodo así ahora ya sabemos de la vaca que ríe de qué se ríe de lo que ha dicho este señor

Voz 2 21:22 es campaña electoral con lo cual queremos saber qué quiere decía la vaca Moreno Bonilla pues se puede saber vamos a decir

Voz 3 21:29 el propio no

Voz 2 21:32 tú vas a votar por el PP o no que sí hombre

Voz 3 21:35 no no la lleva ante un DNI

Voz 14 21:37 claro que nunca haría

Voz 3 21:38 entonces es blanca y negra como las monjas en Galicia hemos hecho cosas pero esto grito esto es Kalex ya hemos hecho cosas peores y las pilas para acá por primera vez en la historia humanidad dicen es pues con lujo

Voz 2 21:53 bueno compañeros ha llegado el momento hay allá ya ahí tienes que hacer una pequeña pausa pausa publicitaria que va a escuchar esta gente en directo alguno de nosotros vasco

Voz 3 22:01 sale anuncio los cojines por ultima vez queridos ya ya ver a alguien que sí

Voz 2 22:05 me paran las varices

Voz 3 22:08 quiero mandar un saludo a con Jorge por eso sí que es a ratos maravillosos pues yo a mi hija por si acaso Valentín así estás escuchando esto que no pienso tanto España está Mis padres ahí delante pues esto claro un espectáculo como estoy lo noto que Ras ven a que sus que unos señores vean a su hijo Madrid si os y sería la verdad es que sería putas porque el ex jefe le pero no no lo único Valentina si me estás escuchando deja Pepa Pixel y acabas la política

Voz 2 22:36 no

Voz 3 22:36 José Antonio Castelo Pedro Aznar o Quique Peinado

Voz 2 22:39 no

Voz 3 22:40 acabar en bañador supongo como queráis o no en bolas si lo hacemos porque que vean un anguilas

Voz 1704 22:46 a veces me iba

Voz 3 23:21 estamos en el rodaje de Palencia haría una cuál

Voz 2 23:26 todo lleno de peces peligrosos el el director de lo que está por aquí no Eduardo Nogués pero algún lugar mira aplausos a dos

Voz 18 23:35 pues me como pez en el agua Eduardo Pinos ha tratado como si fuésemos a alguien en la verdad

Voz 3 23:40 oye que grandes la Ciudad de las Artes y las que te yo no digo que esto óptima muy claro hay que meter mucho arte y mucha ciencia aquí es la Ciudad de las Artes y las paciencia cuánta ciencia tiene que haber aquí como muy bien

Voz 2 23:52 gracias por acogernos como de peligrosas son estos peces con los que van a dar uno de estos cómicos yo les he dicho que poco

Voz 3 23:57 luego cuando este estrella te da la verdad no puede Bardo por favor lo de los peces globo a ver dónde están salga porque me ha dicho nos ha dicho el chaval que controlaba que ayer que bueno todo bien pero los peces luego cuidado con él

Voz 1953 24:11 sí sí sí les provocan mucho empezarán echarse así así así así una pelota de baloncesto

Voz 3 24:18 yo era el diente sito he te digo prefiero sonar me los pocos con la bandera

Voz 18 24:23 en serio que eso es a posteriori os ha hecho eso una amenaza amenazas esto es

Voz 6 24:31 O Globo el arrancando te en la cabeza con España dos mil tatuado en un lateral no

Voz 3 24:35 por delante de quinientas personas que van a ser más es lo mejor que ha visto la vida el pez globo es cierto que va el que va en bicicleta les lleva comida

Voz 2 24:42 los otros peces aquí si es verdad que aquí en esta pecera en un momento dado cambia de sexo

Voz 3 24:54 cuál cuál y ahora bueno y ahora que sexo tiene así ahora pues preocupa te porque es macho pero está en fase de Convergencia entonces cuando estás dentro voy igual cambia de sexo es la tranquilidad para Convergència cambió mucho es verdad sí bueno no te voy unos hay unos amarillos que han pinchado una rueda están cambiando la cuerdas chalecos

Voz 2 25:17 bueno yo creo que ellos son las once treinta y nueve por ciento vamos a retransmitir lo por Facebook Life el que quiera ver cómo uno de ellos se mete en esta pecera inmensa hay preciosa que tenemos a nuestra espalda hay que nervioso claro que no me cojan a mí ha llegado el momento

Voz 3 25:31 esto cómo se decide sea qué qué qué criterio saben has sido Paqui avales que es millonario y puede correr con los gastos de eso es verdad Milla eso es verdad

Voz 2 25:39 y además está capeando quiero decir que el cómico más pierda el cómico va purgar sus pecados hay hay sobre Valencia Isadora meter todas las hacéis

Voz 19 25:52 Antonio para no

Voz 6 26:04 lo primero lo primero Javier sabía ya de antes ya intuía que yo tengo fobia a los peces bien

Voz 2 26:08 los había bueno se decide que fueras tú

Voz 6 26:11 mira Antonio sigue entrando porque no te queda otra cosa no ahora los nazis son puesto problema porque yo sí

Voz 2 26:15 en la pecera

Voz 4 26:16 sí

Voz 6 26:18 yo demos se murió mi abuela y dormir nueve horas Hoyo dormido seis Steiner bueno todo abuela dormía más nervioso el procedimientos

Voz 2 26:27 el siguiente lo voy a explicar tuvo ahí hay por esa puerta condición pasillo donde están las depuradoras y la escalera que suben gusto valorar abogó alto de este acuario ahí una pequeña tarima y te tienes que poner un perdona que te se estoy muy nervioso

Voz 3 26:40 es una cosa antes de empezar programa techo por primera vez

Voz 2 26:43 mi vida ha logrado que estén nervioso pues eh

Voz 6 26:47 estoy muy nerviosa pero tío muy violento y me pongo muy violento lo digo por los pelos respete porque yo ahora mismo soy un animal acorralado se sí

Voz 2 26:55 si un animal con pocos estudios no estás haciendo chistes con frente a está sorprendiendo

Voz 6 27:01 es que ya no eran ya no estoy en ese periódico no es modo logró este acto está todo el pescado vendido

Voz 2 27:06 pero tú tienes que reconsidere con Valencia tú imagina que Rita Rita

Voz 6 27:10 Rita Rita todo de luego no entiendo por qué hay peces bueno

Voz 2 27:13 el nuevo bueno tienes que subir el segundo paseíllo allí tienes que ponerte un traje de cuatro por favor rápidamente son huesos retransmitiendo entonces cuando cuando te digamos tú saltas a la pecera

Voz 6 27:24 me me han dicho que hay una escafandra especie de máscaras exacto

Voz 2 27:27 la dentro de la más clara lo bueno es que hemos conseguido porque esto lo usáis para hacer demostraciones digamos hay un micrófono hay unos cascos en puede escuchar deben tener claro que eso esperemos que Francia

Voz 3 27:35 no voy a hablar dentro de agua sea vamos a escuchar tus últimas palabras que retransmitían interacción Antonio

Voz 14 27:46 Antonio un abrazo para siempre

Voz 1704 27:56 ahora lo podemos llamar espero del buen juego de palabras que guay bueno de todas formas Antonio ha tenido algún que otro

Voz 2 28:04 Cirio en Twitter y esto de aquí atrás es casi lo mismo e irse a mismo yo creo que eso habla igual en redes sociales esto que nosotros eh oye muchas gracias por acogernos Eduardo y estábamos en la verdad que es un sitio maravilloso a mí me ha sorprendido yo yo te he contado que claro llevaba mucho y devaluado si les encantaba yo creo que este es un sitio fantástico para toda la familia a los niños y el trabajo que hacéis de recuperación de la vida animal es es inconmensurable

Voz 1953 28:32 que te ahora nos vamos a acreditar pues la Asociación Americana de estos de acuarios porque tenemos entre nuestros socios aval a la Vancouver y era un compromiso que tienes que hacer te obligan de alguna manera expresar con frases cortas ya sabes como son los americanos a qué nos dedicamos no todo lo hemos tenido que simplificar hemos hecho el lema que es el Oceanográfico el mar en tus manos

Voz 3 28:53 lo ha dicho en castellano porque los americanos está en inglés y en Valencia el mar en tus manos en la medida

Voz 1953 28:59 que lo tienes cerca pero también que las con el mensaje de que tienes que cuidarla no y el otro la misión no que es te mostramos la belleza del mundo marino inspirados tu deseo de paz

Voz 2 29:09 Pedro me imagino fabricados

Voz 3 29:13 sí

Voz 1704 29:15 en Valencia el calor Oliver ahí

Voz 2 29:19 que pierda lo poco voy a Castelo te está escuchando el guión Castelo o estás con el traje está poniendo el traje Castelo Javier Rioyo es perfectamente si te hace no soy el minuto más déjame solo Rejón ver una cosa con ello ayer ayer nos lleva hasta verlas belugas los animales espectaculares si tienen ese gesto en la cara además ir cuando nos contabas

Voz 1953 29:45 los equipos de noche además una noche con con las sales

Voz 2 29:48 desde el iPhone quedaba un poco relataba una mezcla de miedo y también de privilegios si soy sincero bienes contadas

Voz 3 29:54 la pregunta las belugas y les hizo grafias sí

Voz 2 29:56 sí sí comedia como cómo conseguir estéis producir un bebé beluga primero de Europa cómo lloraba cuando visteis que finalmente sobrevivió no

Voz 1953 30:07 pero no puede extender tanto como cuando te lo que anteayer pero realmente ha sido un hito IFE una colaboración de todos los cuidadores veterinarios biólogos porque no tenía precedente en Europa y cómo te conté ayer una primera ocasión en la que la beluga parió y no no prosperó no antes estaban incertidumbre y cada cada fase que avanzábamos que finalmente le podíamos meter la sonda para que comiera lloraban cuando finalmente nos inventamos esta manera de meterle ese Ethan cito artificial con el que él al principio lo rehuía pero luego venía lloraban y esto fue un esfuerzo y luego ya la papilla llegaban

Voz 3 30:43 es un animal que sea no ver la compañía que te enclave lugar donde el aceptaron no y ahora ahora la beluga que ya está grande pide veinte euros para salir por el Carmen y ahora yo

Voz 1704 30:51 Abbas y ahora ya me equivoqué y ahora el Koke

Voz 2 30:55 vamos a ver Antonio estás como ya lo del traje de todo esto la escafandra debe perfectamente porque nadie está riendo

Voz 3 31:07 tienes tienes al tienes al por Facebook Lies como sabe escúchame

Voz 20 31:14 esto huele es como el Mercado Central esto hoy es el escucha a lo más parecido al infierno para mí

Voz 3 31:23 el pelo el pez globo de España dos mil está yendo para allá Castells habló de P cirujano es el que quiere las cuchillas las utiliza para defenderse puesto que bueno ese momento estén tranquilo

Voz 20 31:35 porque esos son Peters con profesiones con estudios hubiese el pez concejal de Urbanismo alcalde del ayuntamiento de pueblo ese miedo

Voz 21 31:46 esto es que va son los de España dos mil estás preparado para asaltar entonces no vas a saltar a además hace una cuenta atrás para para poder estar un poco más pendientes antes vamos a ver qué me voy a poner la máscara

Voz 20 32:05 ahí está que está fumando dentro de la máscara que arreció derretimiento de cada cubata de medidas vale vaya ya parado tres dos uno

Voz 1953 32:20 pues bien atentos

Voz 19 32:25 jo jo

Voz 3 32:26 ahí está pero pero pero bucea macho ha escuchado me adelgaza el agua eh eso te iba a decir

Voz 1 32:52 eh

Voz 1704 32:53 escúchame y te como con mucha pericia

Voz 20 32:56 Castelo que un treinta por ciento más grande

Voz 22 33:04 has tocado el fondo yo no me lo acabo de ver quiénes son escucha pero un poco porque tu clave a verlos

Voz 1704 33:23 mira que están cayendo Moore está cayendo burbujas están tirando burbujas tío no lo tienes una Moreno electoral pero que Castelo Park ante la gente Balenciaga está acostumbrado la corrupción como que

Voz 3 33:48 la palabra agua hace ser un desahogados inventó aquí en Valencia y el hoy

Voz 1704 33:53 esto oye esto es corrupción y viendo el neopreno escorpión con cosas eh

Voz 3 33:59 no yo sí sé que hay algo que les gusta Javier más que verme peligro de muerte y es verme en ridículo

Voz 2 34:05 Castelo escucha una cosa tú me dijiste que es lo que yo te pidiera no es verdad es otra

Voz 3 34:11 que cuando no tiene dinero no lo sé me lo dijiste

Voz 2 34:15 incluso la de yo te dije que yo hoy no quería meterme aquí te lo digo muy en serio sí pero quién no escucha Easy hiciese democráticamente es decir

Voz 3 34:27 votamos exacto vamos a votar quién quién está realmente en el agua ahí vamos a ver yo no yo yo porque tengo buenas piernas gracias a mi padre por cierto y deportividad lo tiene claro que tienen once y me siento guapo estoy Gasteiz armado

Voz 2 34:44 esto ascendiendo pero no hay que decir que no está buscando sexy boys

Voz 6 34:50 tengo Arroyo ahí abajo que me va a ayudar que de verdad escucha lo que estamos hablando que eso pero no sé cómo habéis llegado States

Voz 3 34:55 no lo tenía pero que el cáncer no tenga un tío puedo hablar ahí abajo no tiene sentido vale voy a tirar venga pues a tirarte

Voz 6 35:03 pero pero tengo bastante miedo sobre todos los peces globo que me he dicho Roy que son unos el son del barrio de La Plata

Voz 3 35:10 no si le tocas un poco las narices te

Voz 2 35:13 al ataque no hay de hablábamos cuando le pregunta este alguien de aquí de Lozano gráfico cuál era el pez más peligroso que te dijo de los delfines

Voz 6 35:21 me dijo los delfines los que son unos psicópatas son unos desgraciados pero otros peces globo

Voz 3 35:27 aquí hay dos peces globo venga ahora sí que queremos venga vamos venga ahora Silva

Voz 1704 35:35 rápido Castelo pasa

Voz 3 35:38 algo les puede llevar al Hospital de la Fe el hospital más contradictorio del mundo señala el escrito

Voz 2 35:42 el militar de su padre pero poder un hospital que se llama

Voz 3 35:45 de la fe hay que decir que la ciencia como

Voz 1704 35:51 veremos a ver si te llegas allí con una movida tu ultísima ahí el PP

Voz 2 35:59 el quítate ya veremos hay que decir que antaño se va a tirar por motivos de seguridad no podía bucear con bombonas va a tirar con una máscara anormal pero con unos plomos en su cintura por si acaso su peso no suficiente lo será que los plomos tienen del trabajo y aquí está el buzo expertos además Rolls Royce relata algunas veces sábado la vida de alguien bueno no no he hecho no siempre hay una primera vez escucha

Voz 3 36:22 me Roy tú me escuchas sí he Curro es meterte ahí de vez en cuando dos solita salía o algo o qué

Voz 1953 36:28 eh

Voz 3 36:28 si no lo puedo no puede hablar cuántas horas al día estás ahí dentro algo con la mano con al día ocho tres tres pero sabe sumar Royo que la letrada

Voz 2 36:45 hay señalan los Alpes más peligroso que hay en esta pecera por favor para para ver cómo del les cuesta tanto eh

Voz 1 36:51 a ver que lo vea conoces Fermí no

Voz 2 36:57 bastante digamos está esperando que falte Antonio para tirarse el pez el PP Rus me voy al Fed Antonio no sé si me escucha pero estoy esperando verle

Voz 1704 37:10 ahí está uno ahí al lobo muy bien Arturo

Voz 14 37:24 a Antonio Alcántara

Voz 1704 37:32 quizá unos dineros que yo esperaba Enric peor y ahí está liberado cantando Roy yo creo que lo hace está gustando a través que lució expresiones estoy ha contratado a nadie

Voz 3 38:02 Roy japonesa carantoñas a saludar

Voz 1704 38:04 no no me vale le ha cogido gusto Amir

Voz 3 38:08 hoy el déjeme y ya veremos a ver qué pasa tío bueno no sé si esto es esto es tardo que no quería ser jugador

Voz 6 38:21 quién te digo que ayer estuvimos saliendo por ahí un rato un poco de agua Elvira mal Antonio eh

Voz 2 38:28 qué muchísimas gracias vamos a ver no yo yo creo que hay que enviar no solamente ese mensaje de protección al medio ambiente que en el fondo es lo que más nos atrajo cuando propusimos hacer este programa sino también que esto es un esfuerzo para que no recibió grandes subvenciones con lo cual hace falta que venga gente haberlo para entender lo que hacéis aquí

Voz 1953 38:45 así mayor Cotec esto es una inversión pública pero que una operadora privada gestiona yo creo que es un modelo porque estamos haciendo que venga mucha gente y con ese dinerito paramos aquel lo invertido pagamos saquen trabaja que es la ecuación

Voz 2 38:57 la gente y la gente disfruta y aprende podemos conseguir cambiar leyes y que en países como Estados Unidos se fijen en lo que hacéis

Voz 1953 39:04 sí señor somos además de reconocidos por ellos a que España también levanta la banda

Voz 6 39:08 sí además es podía haber partido a la historia hubiera muerto una persona no

Voz 1704 39:13 cuál

Voz 3 39:14 el Hospital de la Fe hospital de lo que además esto es una buena

Voz 2 39:21 porque creo porque me encantaba saber que hay hay mucha menos afluencia lógicamente

Voz 1953 39:25 sí es estacional y esta es una época bajita lo que dista el maratón mañana creo que hoy va a estar bastante editores

Voz 2 39:30 pero no toda esta gente que está en el auditorio que es es fantástica que ha venido a ver este programa de radio no sé si ahora le dejáis de persona vuelta pagar Antonio

Voz 1704 39:38 eh es más tranquilos todo padre veo eh

Voz 6 39:48 ha hecho Rato buenísimos y lo ha visto gozar la puerta

Voz 3 39:51 a ti te has venido arriba sí hombre era claramente era el Alfa

Voz 4 39:55 no

Voz 3 39:56 ha empezado el aplauso a Roy que es el experto que me ha ayudado

Voz 1704 40:04 sí pero lo hemos puesto calentita la ha estaba

Voz 3 40:07 tú calentita porque el agua de los Aquarius de Madrid la calientas y ya está pero el agua del acuerdo

Voz 1704 40:13 el valenciano Eduardo Nogués gracias a coger nuestros tu control

Voz 23 40:43 a vivir que son dos días Javier del Pino