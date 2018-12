Llegaron los patinetes

Voz 1235

01:48

llegaron de repente casi desde el cielo como aquella lluvia de ranas al final de Magnolia aquella extraña hay maravillosa película de Paul Thomas Anderson primero fue un patinete luego otro y enseguida miles y miles de patinetes mal al principio no resultaron un exotismo gracioso cómo usar gafas en forma de corazón o teñirse el pelo de azul pero al poco los patinetes ya representaban un negocio millonario alguien tuvo la idea de fabricarlos y alquilarlos por minuto muchos pensamos que se nos pudo haber ocurrido nosotros perfectamente somos tan listos en cuestión de meses los patinetes estaban por todas partes como microbio no veíamos los coches las motos los autobuses tal vez porque eran demasiado grandes y contaminante pero en cambio creíamos que estábamos siendo invadidos por los patinetes eléctricos que cometieron el error de existir sin disponer de un lugar idóneo para vivir nuestra reacción odiar los por supuesto no hay nada para descargar el odio como lo nuevo quién va a perder el tiempo hago reciente antigüedades el patinete eléctrico es perfecto silencioso pequeño ligero vagamente peligroso y no emite gases a la atmósfera como para no dejarlo