A vivir Madrid | Debate de alcaldesas área metropolitana

Voz 1751 00:02 veintinueve municipios de la Comunidad de Madrid que cambia para ellos qué les parece esta medida por eso hoy en este primer sábado central hemos invitado a tres alcaldesas las tres de formaciones políticas diferentes Cristina Moreno alcaldesa de Aranjuez por el Partido Socialista Katy Rodríguez alcaldesa de San Fernando de Henares Paul Schäfer cuando sí puede Susana Pérez alcaldesa de Pozuelo del Partido Popular que a esta hora están en la Gran Vía junto a nuestra compañera Aurora Santos ha habido Match queda al Aurora buenos días

Voz 0159 00:28 hola qué tal pues si ha habido manche por dos de ellas sí pone una no primero va

Voz 1751 00:34 Nos habla con la que había sido la primera en llegar ya ha sido

Voz 0159 00:36 Lina Moreno alcaldesa de Aranjuez ha dicho que hay así que hacía mucha falta Madrid centrado y aprovechando este símil de las primeras citas me ha dicho que es que alguien tiene que dar el primer paso Cristina qué tal que le parece Madrid centrar

Voz 2 00:48 bueno a mí me central me parece un buen proyecto es verdad que con matices Si bueno pues habrá que definen las excepciones pero me parece un proyecto magnífico yo vengo de un territorio protegido al noventa por ciento lo que me parece es que llega tarde

Voz 0159 01:01 ha venido en coche me ha dicho por qué no ha preferido el transporte público

Voz 2 01:05 Vine en coche policial eh bueno si no coge el transporte público porque si tengo que volver a Aranjuez hoy es el Día Mundial contra el Sida iba a la ONG que bueno pues se ocupa de esto va a celebrar bueno pues en su comida anual y tengo que estar allí a las dos así que no me quedaba más remedio porque con el transporte público no llegaba alcaldesa coche uno en Pozuelo

Voz 0159 01:25 la alcaldesa de Pozuelo como ha venido a al sida la segunda añorar la alcaldesa de Pozuelo precisamente Susana Pérez que ha venido en coche híbrido me decía que le parece Madrid centra la alcaldesa

Voz 2 01:35 a mí me parece un desastre un perfecto desastre fruto de una improvisación que todavía estamos esperando muchos tener más información la gente que tiene que venir como en mi caso mis vecinos a Madrid pues en los falta mucha información que es improvisación pura y dura porque no vino hoy aquí pues porque yo creo en la libertad de las personas cómo usamos podemos elegir la forma que queremos movernos e-mails mucho más como venía en coche porque tengo como todos los alcaldes y alcaldesas muchísimas cosas que hacer hoy tengo que marcharme corriendo a Pozuelo hacer otras cosas

Voz 0159 02:03 tercer alcaldesa en cuestión de la tercera alcaldesa en llegar ya fue Katy Katy Rodríguez que vino entrena Avenida en el Cercanías desde San Fernando central Madrid Central

Voz 3 02:14 parece de diez es la mejor opción que se podía tener sólo ha hecho Carmena para mí es si a la mejora de la calidad del aire al medio ambiente Isasi a trabajar por para la gente y eso lo ha demostrado Carmena desde el minuto uno que llegó esta es una de las pruebas evidentes de ello tres designan a su jefe de prensa ha venido muy bien para qué

Voz 1751 02:39 diferentes tipos de transporte de momento alcaldesas tienen un reto llegar en el menor tiempo posible hasta aquí hasta los estudios de la octava planta de Gran Vía XXXII bis están preparadas

Voz 0159 02:47 están preparadas para llegar hasta arriba hay que meter

Voz 1751 02:50 turbo eh hay que meter el turbo las es que hace unos hasta ahora dos match un rechazo enseguida en estos estudios Cristina Moreno alcaldesa de Aranjuez por el Partido Socialista Katy Rodríguez alcaldesa de San Fernando de Henares por la plataforma ciudadana San Fernando sí puede Susana Pérez alcaldesa de Pozuelo del PP Próxima estación octava planta Gran Vía treinta y dos Madrid Central exige en cambio de mentalidad lo acabamos de escuchar pero no olvidemos que parte directamente de un problema de salud medioambiental que es innegable y a mi lado Juan Bárcena coordinador del área de contaminación atmosférica de Ecologistas en Acción Juan qué tal muy buenos días hola buenos días era algo que desde Ecologistas en Acción lleváis esperando muchísimo tiempo dada

Voz 1114 03:40 hombre pues llevamos trabajando el tema de la contaminación atmosférica en Madrid pues veinte años así que si era una cosa largamente esperada

Voz 1751 03:48 es Madrid la ciudad española con más contaminación de dióxido de nitrógeno estos son los datos con la entrada en vigor de Madrid Central en qué porcentaje disminuirá hemos Se calcula este nivel en cuanto tiempo se va a conseguir

Voz 1114 04:00 bueno Madrid Central forma parte del plan de reducción de la contaminación en Madrid y que se llama plana que consta de treinta medidas la idea es que cuando se apliquen las treinta medidas en su conjunto Madrid esté cerca de cumplir con la legislación europea de calidad del aire

Voz 1751 04:17 cada madrileño puede perder hasta dos años de vida por respirar eh mala calidad del aire crees que los que están en contra de Madrid Central los que se oponen a esta medida son en su mayoría poco conscientes de los efectos de salud que provoca el incumplimiento de esta medida más allá de los tribunales porque además tenemos el compromiso con la Comisión Europea adquirido

Voz 1114 04:36 bueno pues a respirar un aire contaminado como el que tenemos en Madrid es un serio problema de salud pública y por lo tanto pues estamos obligados a mejorar la calidad del aire de la ciudad así que bueno pues eso debe ser lo primero y aquellos que no sean capaces de ver esto pues si pensamos que tienen un problema de apreciación de cuáles son las prioridades

Voz 1751 04:56 a los niveles actuales de contaminación atmosférica causan dieciséis mil muertes prematuras en España hay sin embargo no hay alarma social si hay si la habido con otros problemas porque la contaminación y los efectos que provoca en la salud pues no causa tanto impacto social Juan

Voz 1114 05:12 bueno yo no sé si estoy muy de acuerdo con con eso digamos que las encuestas más bien dicen lo contrario que hay una preocupación por por el efecto de la contaminación en la salud y los españoles y los madrileños están mayoritariamente dispuestos a que se tomen medidas eso es lo que dicen encuestas que se han hecho pues tanto en la Unión Europea como como en Madrid otra cosa es que cuando realmente llegan las medidas que necesariamente pasan por reducir el tráfico pues surgen protestas de sectores más o menos minoritarios aunque hacen mucho ruido pero finalmente se acaban imponiendo íbamos hacia delante de perpetuarse esta situación en el

Voz 1751 05:53 tiempo es decir de no haber entrado en vigor Madrid Central qué efectos que provocaría en nuestra salud respirar esa mala calidad del año

Voz 4 05:59 se habló largo plazo eh

Voz 1114 06:02 bueno pues como estamos diciendo los informes tanto los de la Organización Mundial de la Salud como los de la Agencia Europea de Medio Ambiente todos los años nos indican a los problemas sobre la salud que que nos genera en concreto dan cifras de mortalidad prematura atribuible en el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente pues se habla de cuatrocientas mil muertes prematuras atribuibles en la Unión Europea veintisiete mil para España y eso supone unas tres mil para Madrid osea que estamos en esas cifras Si no hacemos nada pues continuaremos en esas cifras

Voz 1751 06:36 hay estudios que demuestran que están expuestos de forma continuada es decir una calle con mucha frecuencia de tráfico duplica la probabilidad de sufrir infartos de padecer problemas cardiovasculares

Voz 1114 06:46 si con esto pasa pues como en su momento con el tabaco pues hay cerros de de estudios científicos que avalan el problema para la salud que suponen entonces y además estamos hablando sólo de mortalidad pero es que hay muchos otros parámetros clínicos y que tienen que ver con esto está relacionado con bajo peso al nacer está relacionado con Alzheimer está relacionado con cáncer incluso está relacionado con problemas de digamos desarrollo cognitivo o de desempeño escolar allá donde miremos vemos que la contaminación agrava los problemas

Voz 1751 07:20 Juan Bárcena Betts con nosotros prosigue es participar esta mesa de alcaldesas ya se han sentado han llegado muy rápidas las tres aquí hasta el estudio Cristina Moreno alcaldesa de Aranjuez por el Partido Socialista qué tal buenos días hola buenos días Katy Rodríguez alcaldesa de San Fernando de Henares San Fernando sí puede qué tal buenos días buenos días también Susana Pérez alcaldesa de Pozuelo qué tal buenos días buenos días están todas de acuerdo estamos hablando no de el problema que que partimos no tenemos este problema hay que atajarlo y además hay que cumplir con el compromiso adquirido con la Comisión Europea es un problema de salud vamos a empezar por Susana

Voz 5 07:53 muy bien sí claro es un problema de salud pero si hablamos de Madrid Central también hay que pensar en las personas y hay un montón de colectivos que están en contra todos lo hemos leído además estos días a los que yo creo que además hay que escuchar a asociaciones de vecinos familias numerosas pymes hosteleros comerciantes sector turístico ayer los fontaneros los abogados de oficio que también se manifestaron entonces se puede improvisar hay que pensar por supuesto todos queremos respirar mejor a nuestros hijos todo pero yo creo que aquí lo que ha habido fundamentalmente es una improvisación muy grande no hay información suficiente y cualquiera que podamos hablar con con nuestros amigos con la gente que viene Madrid pues la gente está preguntándose cómo tiene que entrar como puede hacer que tiene que hacer no se sabe entonces hay que pensar también en estos sectores como les va todo esto

Voz 1751 08:35 Cristina

Voz 6 08:36 pues yo estoy en absoluto desacuerdo con con eso que acaba de decir Susana yo creo que no ha habido improvisación el problema es que necesitamos más tiempo no es distinto no no se improvisado llevamos dos años lleva dos años trabajando este tema casi tres bueno yo es que he visto a mi compañero José María Dávila trabajar este esta propuesta que ha llevado al al pleno del Ayuntamiento por tanto si el tiempo que se lleva trabajando y creo que tenemos que pensar en la gente que vive en Madrid

Voz 7 09:08 Katy ha habido improvisación como como dice subsanarla alcaldesa de de Pozuelo del caso en ningún caso habido improvisación se ha hablado con empresarios saldado con asociaciones ecologistas con asociaciones de vecinos

Voz 8 09:20 está el proyecto de de dos mil diecisiete de Gran Vía navideño que mejoró la calidad del aire en ese mes en ningún caso ha habido improvisación todas las medidas cuando comienzan generan un poco de desorientación pero alguien ahora se atreve a decir que a decir que sí permitiría que ese fumar en un restaurante que ese fumar o no en un autobús algo que promovió el PSOE con muy buen criterio creo que Susana está totalmente vamos es imposible luchar contra lo contra la ley contra nuestra el bienestar de nuestra gente

Voz 1751 09:56 Susana gracias muchas gracias a ver

Voz 8 09:59 yo creo que el Cristina a la cabeza en juez

Voz 5 10:01 debería a lo mejor ahora con su secretario general del PSOE que tiene una postura radicalmente distinta a la que ya manifestado aquí debería ponernos de acuerdo en el PSOE para tener al menos una postura única que seguramente lo tiene claro

Voz 1751 10:11 José Manuel Franco Franco efectivamente que tiene una postura

Voz 5 10:13 en la que dices vamos a ver aquí no estamos discutiendo que se pueda respirar mejor claro como no vamos a querer que se respire mejor lo que pasa es que nosotros creemos primero la libertad individual es decir cada uno puede decir en qué forma quiere moverse nuestro siempre hemos defendido la libertad de las personas y en segundo lugar es que se habla hablado con toda esta gente habéis hablado algunos porque hoy les la prensa es que ayer no bajaron los niveles de contaminación que ayer no había informadores suficientes en la calle lo pone todo lo que todos los periódicos hoy hoy si lo porque yo he venido los he visto que como ya sea la que se armó o que la gente no sabía

Voz 1751 10:43 pero que armó ayer Susana disculpo es que la hace me

Voz 5 10:46 ha perdido no no no no no yo digo lo que dice la prensa ahí ayer no vine a Madrid estaban Pozuelo pero he leído toda la prensa esta mañana y lo que dicen muchos que además periodistas fueron con su coche para ver cómo ambiental lo que dice que faltaba información que es lo que yo estoy diciendo que en mi opinión se ha improvisado no se ha hablado con la gente a la que está afectando mucho una cosa muy importante vecinos de centro yo tengo amigos tengo un amigo que vive en el centro y esta mañana me decía sabes lo que va a conseguir con esto hacer un gueto turístico en el centro de Madrid porque al final es vedad que para los turistas es estupendo pero Madrid es una ciudad muy viva y una ciudad que se viven muy muy a fondo pues al final la gente no

Voz 1751 11:19 Nos de está en la línea Susana discúlpeme diga que está en la línea por ejemplo ayer leíamos los alcaldes de David Pérez que comparaba Madrid Central con el muro de Berlín usted es tan esta misma leyó ayer no lo los

Voz 5 11:31 yo no tuve tiempo francamente si no es sí

Voz 1751 11:33 no puedo hablar de lo que lo he leído entonces porque al final sí sí

Voz 5 11:36 sacan las cosas de contexto sólo digo yo es que tengo el tuit aquí

Voz 1751 11:39 es que es que imágenes de cuando se levantó el muro de Berlín usted está de acuerdo con el alcalde de Alcorcón yo no aumente con el alcalde de Alcorcón siempre está de acuerdo

Voz 5 11:47 porque además es amigo y le tengo un grandísimo aprecio

Voz 1751 11:49 yo no puedo opinar sobre algo que no he leído Pontiac qué opina sobre eso sobre qué es Madrid Central un muro de Berlín

Voz 5 11:55 que no lo sé porque Madrid Central ha empezado ayer lo tendremos que ver yo estoy diciendo lo que nosotros queremos y la postura que mantel

Voz 8 12:00 pero Susana estarás de acuerdo conmigo aunque tendrás que tener por ejemplo más del cuarenta por ciento de los votantes del PP están de acuerdo con Madrid Central estarás de acuerdo también en que es que promovió pero según dijo que promovió peatonalizaciones como la de la calle Montera la calle Preciados que hay se ve un un inicio pues está en contra de lo que estáis diciendo y además y además si dice que es un muro de Berlín cuando Berlín tiene un Berlín central pues hay que tener más cuidado eh sobre todo tu tu compañero de Alcorcón que siempre pues comete este este tipo de dice Vestas este tipo de barbaridades cuando Berlín tiene en Berlín central entonces comparar con siempre tenemos que estar a la zaga siempre tenemos que estar venciendo esas resistencias siempre tenemos que estar al al a al al a la cola de Europa hay muchísimos proyectos en Europa que son como Madrid Central hagámoslo oye Carmen ha dado el paso no y eso es lo que hay que hacer

Voz 5 13:02 la yo no esto es lo más restrictivo que es una ciudad europea siendo Madrid la ciudad más viva de Europa él no es no ni muchísimo menos vamos a la cola ni muchísimo menos a David en el alcalde de Alcorcón gran alcalde de Alcorcón desde el mando un abrazo desde aquí porque al pobrecito siempre que le coge la gente de izquierdas es que es pum pum pum entonces un abrazo muy grande que siga siendo tan grande

Voz 1751 13:21 como ex alcaldesa en el en el caso de Pozuelo

Voz 1 13:24 eso quería yo de su grupo por poco por entrevistar a una persona que está aquí es un grupo municipal ha liderado

Voz 1751 13:30 la recogida de firmas en su municipio en contra de Madrid Central el título es con Carmena no entras hace ya han recogido os tú estás aquí Susana sí sí sí pero de lo que es decir no

Voz 5 13:40 tienen que venir todos los días a trabajar o tienen que venir a ver a sus familias

Voz 1751 13:43 o lo que quieran y además se han recogido más de mil doscientas firmas en cuatro mil seiscientas ahora ya son mil seiscientas a día de hoy no he cifra actualizada porque decidieron titular con Carmina no entras

Voz 5 13:53 porque el problema que tenemos eh tenga usted en cuenta que Pozuelo está a trece kilómetros de la Puerta del Sol están muy cerca de Madrid hace mucha vida en Madrid muchísima muchísimos Pozuel leeros vienen a Madrid a diario a trabajar la gente está muy preocupada porque no sabe es que no hay información de verdad entonces dicen lloramos

Voz 1751 14:09 también con el tema transportes de de cada municipio del cómo queda ahora los

Voz 5 14:12 lo darnos que se desplacen al centro eh me gustaría a

Voz 1751 14:16 dar en estos fíjese Ciempozuelos un problema

Voz 5 14:18 que el propio grupo podemos somos Pozuelo se llama en la marca de ahí no se ha hecho una propuesta los presupuestos para que se amplíen los autobuses por el lío que se va a armar cuando entren los pistoleros Ahmadi lo propuesto a Podemos

Voz 8 14:30 yo creo que es que tiene que haber una posición en cuanto al al a la forma de moverse a las comunidades autónomas habrá que reforzar los trenes poner más autobuses que continúa de los Pozuel boleros yo tengo que pagar las decisiones de los

Voz 5 14:45 vecinos de Pozuelo de Tom pagan las decisiones de

Voz 8 14:47 pocas porte autonómico y tras por detrás contesta tal como estamos pidiendo en San Fernando que haya una estación nueva para que los trabajadores puedan ir al polígono que es el polígono con más expectativas de desarrollo de Europa y eso habrá que reforzarlo pero has dicho una cosa Vivir Madrid para vivir Madrid hay que hacer una ciudad más visible para que Madrid sea MAVIR más visible tiene que tener una mejora de de la calidad del aire del medio ambiente y una mejora en la que en en lo que es la salud pública

Voz 1 15:19 con crisis dejando que ha hecho Carmena alcaldesa Aranjuez

Voz 6 15:24 bueno dos cosas primero yo vengo de soy alcaldesa de una ciudad que tiene el noventa por ciento del territorio protegido con la máxima protección que marca la Unesco seguimos viviendo muy bien además quiero decir es una cuestión de acostumbrarnos alguien se acuerda de cuando pasaban los los coches por el Retiro bueno yo era muy pequeño en realidad pero pero todo el mundo se acuerdan

Voz 1 15:44 es verdad es una cuestión de acostumbrarnos

Voz 6 15:47 en segundo lugar yo creo que se está diciendo lo mismo en el Partido Socialista de Madrid en todo el partido socialista a todos los niveles y si escuchan no déjame hablar vamos a ver lo que está diciendo es que es un proyecto magnífico precisamente nosotros hemos propuesto ese proyecto por tanto estamos absolutamente de acuerdo con él que estamos diciendo debería ampliarse el periodo informativo el periodo implantación y aprovechar ese periodo para hablar con todos y cada unos de los colectivos que forman parte de las excepciones de este proyecto eso es lo que falta sentar en una mesa a todas las administraciones porque esto no es un proyecto de Carmena esto un proyecto en el que todas las administraciones tienen que poner su granito de arena tendrá que estar el Estado para hablar de las Cercanías tendrá que estar en la Comunidad de Madrid para hablar del metro para hablar de la EMT para hablar es decir el Ayuntamiento de Aranjuez de perdón de Madrid

Voz 1751 16:30 por supuesto déjenme porque quiero entrar Federación de detalles sobre el transporte vamos allá vamos a entrar como califica el papel de la Comunidad de Madrid gobernada por el Partido Popular en este asunto de Madrid Central creéis que han estado a la altura

Voz 6 16:44 en la Comunidad de Madrid dices pues hombre yo creo que a ver tengo que decir y lo digo así de claro desde el Partido Popular creo que estos temas se cree no no se creen y yo creo que no se creen ellos desde el Partido Popular a mí me ha pasado en Aranjuez se Pool se bloqueó un parking que se hacía disuasorio para poder peatonaliza el centro y lo paró el Partido Popular quiere decir esto es cuestión de que se crea o no se crea subsanen en lo que va

Voz 5 17:07 ya sabes lo que pasa yo creo que la Comunidad de Madrid por supuesto que a esta altura no sólo hasta la altura de luego muy por encima de la altura de de de Podemos y de la señora Carmena en Madrid vosotros sabéis son datos del INE los usuarios de la EMT autobuses de Madrid con Carmena han bajado en un tres coma dos por ciento son datos oficiales e os tengo aquí son de Line esa es la pura realidad porque son datos del Instituto Nacional de Estadística

Voz 1751 17:29 de la palabra Juan Bárcena que está aquí escuchando

Voz 1114 17:31 ya en mil cosas pero pero eso ya se ha contestado varias veces estáis comparando este año que ha sido el único que la Comunidad de Madrid no ha cortado una o varias líneas de Metro durante siete u ocho meses entonces no se ha puesto un sistema de buses alternativo a eso

Voz 1 17:48 fenomenal como no sea este año eso

Voz 1114 17:51 la reducción que se ve pero si se descuenta ese ese dato resulta que ha aumentado como ha aumentado en toda la legislatura

Voz 1 17:59 muy bien pues habrá aumentado pero los datos bien pues bueno yo digo lo que dice Lime que dice te baja un tres coma dos por ciento y que el metro

Voz 5 18:05 ha subido un cuatro coma ocho con doscientas setenta y siete mil personas usuarias

Voz 1751 18:09 de de vayamos a los transportes por favor que es que no quiero dejarme porque pienso los ciudadanos no de los municipios de Madrid Cristina ustedes siguen en la pelea de pedir la mejora de la línea C tres de Cercanías

Voz 6 18:20 activamente es necesaria una inversión por eso digo que hay que sentar a la mesa a todas las administraciones porque esto es un proyecto muy muy muy ambicioso y estratégico para Madrid y por tanto tienen que estar toda sentadas la Línea C3 desde luego tiene unas deficiencias que no tienen otras líneas es nuestra única vía de enlace en cuarenta y cinco minutos hay que decir desde Aranjuez en la Puerta del Sol por tanto practicamente igual que con el coche yo sí quiero apunta

Voz 8 18:43 dar un un ejemplo clarísimo de lo que ha sido la política del PP en cuanto al a los transportes en San Fernando de Henares se abrió un metro rápidamente y solamente por intereses electorales el PP siempre prioriza los intereses electorales frente a los intereses del

Voz 1 18:59 sí que la gente no sólo por favor no Carmena lo que ha hecho que fíjate la M me ante ha reducido el tiempo en el hombre

Voz 8 19:12 es que el PP lo que ha hecho en San Fernando de Henares a costa de edificios que prácticamente se derrumbaba que tuvieron que salvar in extremis con un metro que sí que fue improvisación ya el abrir rápidamente por intereses puramente electorales en homenajes no Sage ocasionado derrumbes de edificios de viviendas de nuestros vecinos y vecinas ir por ejemplo que nuestros vecinos no puedan ir a trabajar a un polígono que tienen las mayores expectativas de desarrollo que ha bajado el el el nivel de desempleo en toda la Comunidad de Madrid en un diecinueve por ciento es una isla verde que no tengamos para ir a

Voz 5 19:49 la bajada del a Susana y yo de verdad quiero decir dos cosas para terminar de Katy me parece espectacular que tengamos ahora de Madrid Central y arremete contra el PP de San Fernando pero bueno allá cada uno yo no voy a tal es municipal y el Partido Socialista y del Partido Socialista me hace gracia porque estaba diciendo a la juez a quién tengo mucho cariño además ya lo sabe que este era un proyecto del PSOE fíjese que la semana pasada cuando el todas estas asociaciones se quejaban decían que era un proyecto Ana Botella ahora ya como les gusta dicen que es un proyecto de ellos en fin es lo que

Voz 1 20:17 yo habló de lo que dio que lo llevó a lo que digo nada más

Voz 5 20:21 los impuestos de los vecinos de Pozuelo que son a quienes yo represento no están para pagar las ocurrencias de la señora Carmena nosotros en Pozuelo vivimos muy bien muy cerquita de Madrid nos gusta mucho Madrid venimos mucho Amaya

Voz 1 20:30 protegerle ahora lo usemos son la gente que no seamos pensemos en nuestros eso sí esto es un tres contra uno eh no terminó ya estos estos machos por favor si vamos allá terminando

Voz 1751 20:44 el término ya para mí sí es suele

Voz 5 20:47 Carmena una ocurrencia esto y muchas otras cosas claro que si te estoy completamente en contra de Madrid Central absolutamente

Voz 8 20:53 bueno pues si al a la protección de de salud pública si a mejorar la calidad del aire sí a cumplir nuestras leyes nuestra propia legislación sí a la modernización ya dejar de estar a la cola de la mayoría de los de las ciudades europeas por qué por qué siempre el PP está parando poniendo muros

Voz 1 21:19 con Berlín ahora sí que pone laica

Voz 8 21:23 sí sí se se opuso a a la legislación sobre el tabaco pero por qué no

Voz 1 21:29 que habla sobre la entrada a días que nadie mañana las tres semanas tenéis una energía desayunado Cristina adictas Cristina por favor para ir concluyendo la palabra

Voz 6 21:39 por si yo creo que Madrid Central es un magnífico proyecto creo que llega tarde y creo que tenía que haber sido desde antes creo además fíjate que debería incluir el eje Prado Recoletos que va a ser candidato a la Unesco y por tanto también incluso debería protegerse y bueno lo único que le falta es definir las excepciones y por tanto Carmena se tiene que sentar con todos los colectivos también con otras administraciones para agenda para definir el tema hay que ampliar el periodo de información y aprovechar para reunirse con

