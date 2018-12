A vivir Madrid | Niños Mutantes se despiden de Madrid en un concierto '10'

Voz 1751 00:00 Nos estamos escuchando balada del hombre libre del disco diez de Niños Mutantes un disco que comparte nombre con su gira que acaba en unas pocas horas a partir de las siete y media en la Riviera después de año y medio en los escenarios de toda España y también parte de América Latina hoy nos acompañan en ese estudio Juan Alberto qué tal buenos días Andrés qué tal buenos días Nani hola

Voz 1 00:36 hola qué tal buenos días

Voz 1751 00:40 bueno he queremos escucharlos en directo quedan muy pocas horas para ese confín lo de la Riviera lleváis aquí desde hace algunos minutos debate acalorado de las alcaldesas eh

Voz 2 00:52 Abba es la tercera ciudad en contaminación después de Madrid Barceló

Voz 1751 00:56 así que tomando nota atentamente qué tema vais a hacer glaciares volcanes no has de esa especial micrófono que decías que estabas de acuerdo o que no muy poco de acuerdo con la dura va a vale muy poco de acuerdo vamos a dejarlo en suspenso Nole no acierto adivinar con cuál de ellas chicos actuación en directo glaciares volcanes preludio de esta noche en La Riviera Niños Mutantes ahora mismo doce XXXVIII en directo aquí en A Vivir Madrid

Voz 3 01:23 los glaciares los volcanes las ideas destructivas a ras con cualquier forma de si entra Lass nubes que hilos pero es que estrella das Castro arma es que te espero

Voz 5 01:53 y los claro

Voz 6 02:27 no

Voz 3 02:42 los desiertos si los hará más tristes de Iberia los columpios si la día

Voz 5 03:21 pero pero pero

Voz 8 03:40 la belle

Voz 5 04:17 eh eh

Voz 1751 04:43 en directo doce cuarenta y uno glaciales si volcanes este tema que hemos escuchado aquí en directo como decimos sí que estamos contando que Niños Mutantes estarán fin de gira hoy a partir de las siete y media en la Riviera quería preguntaros precisamente por el tema de de esta canción dice la ley ahora lo vamos a escuchar yo no tengo la culpa la culpa es de la tierra este es un homenaje si no me equivoco a Bodas de sangre no sé qué significa la la obra de Lorca para para vosotros os tras la obra

Voz 1 05:12 ah claro es bueno en general lo que queráis para dejar al

Voz 0621 05:17 Lorca para para todo para nosotros es muy importante somos somos muy fan nacido bajo la sombra de de Lorca en Granada otra cosa totalmente imposible y bueno fascinados tanto de Lorca como como de la ciudad que lo encumbró que lo mató no desgraciadamente hay a veces está muy manido el estudio de Lorca la conversación sobre Lorca pero olvida que simplemente seguramente el siglo XX que en otra ciudad que hay que tenerle respeto cariño seguir investigando qué pasó y por qué y sobre todo hacer es lograr porque porque era absolutamente versátil en teatro y en poesía y analizó la sociedad que le rodeaba con una profundidad y una calidad tremenda

Voz 9 06:02 ya está bien en acordarse de Lorca o de Alberti en tiempos en que la gente importante

Voz 1751 06:07 es que tiene dos millones de followers

Voz 1 06:10 en otro

Voz 1751 06:12 de hecho no es el único homenaje que hacéis a Lorca porque en este en este último disco en diez hay otro tema que lleva sus iniciales F GL no hay que está muy presente en vuestra vuestra música Hay en tiempos como dices tú de los pinchazos estos de de este fenómeno tan extraño no llegáis agotados al fin de gira yo flipado esta mañana tu hablando con la familia por el teléfono yo no sé qué llegáis nada agotado hoy se informa a la Riviera fin de gira creo que tenéis un bonito no has salido así pequeños no

Voz 1 06:46 después de Madrid es otro lado la procesión va por dentro y mimo no no que en Filipinas durante la estación de Filipinas de Madrid en Filipinas tenemos las

Voz 10 06:56 te lo X haya yo creo que la gente de la radio vosotros me corregir de que la gente que elige un trabajo que les gusta no tiene que levantarse de la mañana para ir a trabajar porque realmente lo lo vive otra manera nosotros la musica un cansancio agotador cuarenta y ocho horas madre está mucho pedazo pero igual que se elabore entre la procesión se lleva la ilusión sigue nada vamos a parte es es el fin de gira real pero una etapa más que nada pero no nos ha salido una sorpresa grata agrada para acabar el año por lo alto que se va a encargar de desvelar

Voz 1 07:29 bueno siguen Filipinas que es como ha estado en Sudamérica este año que ha sido nuestra primera vez que

Voz 11 07:35 no es cruzar el charco y ahora no sólo vamos a cruzar el charco sino que llamaba crudo

Voz 1 07:38 así entera una cosa está cercana hay ahí mismo

Voz 1751 07:42 ya en bici vais a ir porque no me debe bici compartida blanquiño que está aquí sentado Jesús blanquillos lo presenta qué tal buenas tardes buenos días a sus os va a poner a prueba este buen rollo que tenéis es posible

Voz 1 07:53 yo bueno pasando tanto tiempo junto

Voz 12 07:55 dos os conoceréis mucho y eso claro tiene dos vertientes conoces lo bueno y lo malo entonces sacar puntilla a ver quién es el más

Voz 1 08:02 en según qué cosas rompiendo la paz y el amor yo he estado leyendo el tipo de excentricidades que piden los cantantes en sus giras Steven Tyler veros mi por ejemplo pide espacio para su cocodrilo en las giras quién es el que pide cosas más raras de vosotros

Voz 13 08:23 no la verdad es que somos somos en ese sentido no somos nada caprichoso ni nada estúpido como mucho a veces simplemente queremos una tiene individual lo hago pero ya está

Voz 1 08:33 eso eso nos vamos se queda a la altura tenemos no sólo no somos la capricho cuando estás de gira es difícil comer bien os voy a poner unas opciones me decís que elegiría cada cosa una ensalada un poquito o algún plato donde el verde es el color predominante es el más como así con la comida es que son los que no gusta a ahora dicen que esa es la siguiente una hamburguesa con queso con beicon una hamburguesa hamburgueserías esto ensayista cree que estoy es un plato de cuchara para recordar están un poquito más cerca de casa Andrés Suárez Míguez pero yo señaló un plato recurrente de chino a un plato de cometer restaurante chino con resaca os vais a llevar a Filipinas no tiene pinta de que vela blanquilla has termina te tengo otra también rápida aquí y es cada una de estas palabras dormí Lon Andrés abuela relata

Voz 2 09:38 a Miguel Mike se queda en Sudamérica siga quedando dormido en sitio insospechado

Voz 1 09:42 la verdad era el jet lag fiestero

Voz 2 09:47 eso se puede hablar de casi todo quizá el técnico de sonido que me allí

Voz 1 09:50 ah pero ello vamos bien vamos bien ves que Gica y ahora como diría Soraya Sáenz de Santamaría el más bailo

Voz 2 10:05 hay Longo a nadie se le da muy bien bailar Pacho Arango de quién sea fan de Amanece que no es poco que

Voz 1 10:12 es maravillosa se conoce muy bien esto así da gusto

Voz 1751 10:15 aplausos entre nosotros no

Voz 14 10:18 sólo superado el supera

Voz 1 10:20 con creces y sí desde luego vamos a mí seguido intacto se lo que no rompa ahí blanquiño tiene tiene tiene yo soy de colmillo retorcido y no lo conseguí pues la sorpresa más

Voz 1751 10:32 espectacular que habéis tenido en esta gira la que has dicho sea el momento de esta gira que termina hoy en Madrid en la Riviera a partir de las siete y media ese momento es dicho me lo llevo para el baúl de lo real

Voz 10 10:43 porque tengo una en realidad suponga el mundo tendrá su un momento mágico ya una gira que como hemos dicho que repetir la primera vez que hemos salió frontera mucho más allá pero recibir el cariño de gente que está tan lejos que bueno sí

Voz 15 10:57 este sociales puede no llega es ese feedback pero verlo in situ aparezca

Voz 10 11:03 es un chico allí con una mochila con veintidós dijo

Voz 15 11:05 bien en votante que no sabíamos alguna ni que existían

Voz 16 11:08 así un momento yo creo que era una cuestión el mapa que realmente hay vida más allá del Atlántico y que Navidad es maravillosa hay que esperamos disfrutarla durante mucho tiempo

Voz 1751 11:16 pues a partir de las siete y media apertura de puertas en el La Riviera Niños Mutantes sobre las nueve actuaré nueve sobre las nueve y ahí estaremos yo me voy a pasar no

Voz 17 11:29 eh queremos que sea muy grande la verdad es que hicimos el fin de gira en Barcelona también hace un par de semana de quedaban muy emocionado va a ser una noche con sorpresa una noche calentita y esperamos fuera ya ahí anticipada hasta las cinco de la tarde quedan Mosquera

Voz 1 11:42 a ver si a ver si

Voz 1751 11:45 sí con Niños Mutantes gracias por haber venido

