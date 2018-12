Don Ameche, el actor que dio nombre al teléfono

Voz 1 00:00 la de actor de cine es una profesión insegura el éxito o los altos cachés no duran siempre un día eres una estrella y poco tiempo después te han olvidado algo así le pasó a Don Amets daron durante décadas hasta que un día como decía el título de una de sus películas con la fama y el éxito regresaron viviendo una segunda etapa de gloria en su carrera como su nombre indica Don Ahmed se era hijo de un italo americano una herencia de la que siempre se sintió muy orgulloso

Voz 2 00:34 editó Hernán eh

Voz 3 00:39 para mí ha hiato

Voz 2 00:41 lo cariño mío

Voz 1 00:45 antes de dedicarse al cine trabajó como actor en la radio todas las pantallas en el año mil novecientos treinta y cinco y enseguida se hizo muy popular Art o el primer año hice cuatro películas tres años después midia estaba en seis películas cada año en estos primeros años desempeñó a menudo el papel de amigo de Tyrone Power en películas como Amor y periodismo Chicago o la banda de Al

Voz 4 01:08 no es todo mal chico los estrenos me destrozan los nervios y a mí yo estaba temblando llamáis estreno a esto si hubiera estado la noche en que estrené en el Crystal Palace eso era un estreno

Voz 1 01:19 aunque su compañera de reparto más habitual fue el Loretta ya han con la que rodó seis películas

Voz 5 01:24 veo al frío no

Voz 1 01:31 con ella de compañera logró en mil novecientos treinta y nueve uno de los mayores éxitos de su carrera el gran milagro película en la que interpretaba al inventor del teléfono Alexander Graham Bell

Voz 6 01:41 de hecho un importante descubrimiento he transmitido sonido por un cable sin utilizar vacías pero dentro de poco podré transmitir palabras a cualquier distancia dentro de cuál es uno lo se lo único que se ahora es que el teléfono es posible le no

Voz 1 01:54 la película tuvo tal aceptación popular que en aquellos años el aparato telefónico era conocido como el mecha tal y como bárbaros tan Week le explicaba a Gary Cooper en la película bola de fuego

Voz 7 02:04 sabe lo que significa estar pendiente de la mecha claro que no han Elche es el teléfono porque lo inventó no le eche la película comprendo

Voz 8 02:13 qué tal los dan

Voz 10 02:19 si el éxito

Voz 1 02:21 Donald eché continuó en la década de los cuarenta el actor Se especializó en papeles de galán como el que interpretaba en Serenata argentina

Voz 11 02:29 es que bis maravillosos ojos su textura perdida es subido en las cimas más escarpadas que bajado por estrechos rápidos incluso llamado otras mujeres pelvis recuerdo haberme sentido tan encantado tan indefenso como en este momento es como una tormenta súbitas sobre La Pampa qué les poder escapar de ella pero cuando quieres darte cuenta la tienes encima zarandeado de de arriba abajo y oyes tu corazón latir como la tormenta

Voz 1 02:53 además el actor cantaba bastante bien por lo que se hizo también un hueco en las películas música

Voz 12 02:58 eso es

Voz 0544 03:00 sí yo cantaba en la radio también hice muchos musicales en el cine en el teatro estrenado cuatro musicales en Broadway

Voz 1 03:08 el lo que no participaba en cambio era en la vida social de Hollywood nunca asistía a fiestas NYSE vio jamás metido en escándalos

Voz 13 03:15 la la otra noche bajando por aquella escalera me dije a mí misma es la chica de misa exacto

Voz 1 03:21 se había casado antes de dedicarse al cine con una técnico de laboratorio con la que acabaría compartiendo toda su vida enseguida se cargó de hijos reabrirlo

Voz 0544 03:30 en el tener cuatro hijos ya entonces que luego se convirtieron en seis hizo que me apartara de todo eso porque tener hijos en Hollywood en aquella época era difícil si querías mantenerlos ajenos a ese mundo que crecieran como niños normales pero no creo que fuera una faena

Voz 1 03:48 en mil novecientos cuarenta y tres rodó la que el actor elegía como su película favorita el diablo dijo no

Voz 13 03:54 definitivamente nada por favor haga sus reservas en otro lugar pero excelencia si entro en el vestíbulo de la otra parte se refiere a París sí puede que me dejen que existe incluso el portero no me permitiría pasa eso nunca se sabe

Voz 1 04:11 desde que fue otro de los grandes éxitos de su carrera la dirigió Ernst Lubitsch y en ella formó pareja con la bellísima allí sentirme

Voz 13 04:18 imagínese que yo soy su prometido cómo voy a imaginarme es tan terrible Meré pues estar valiente en esta tienda comprar un libro nada más ya los pero siguiendo con la discusión digamos que vamos a casarnos no admitía que nadie le dijera cómo hacerme feliz el mayor don que podría ofrecer meses tal y como es ahora

Voz 1 04:43 a finales de los años cuarenta la suerte de Donna me eche empezó a cambiar algunas de sus películas resultaron un fracaso y el actor tomó una decisión no me engaño Llanos

Voz 13 04:54 y creo que ha llegado el momento de cambiar de vida

Voz 1 04:57 decidió alejarse de las pantallas dedicarse al teatro y a la televisión en los siguientes treinta y cinco años sólo rodaría cinco películas trabajos esporádicos y de poca repercusión sin embargo el actor no

Voz 14 05:09 tuvo inactivo en los años cincuenta Inter

Voz 1 05:20 Stone South de Radio titulado Los Lakers Solans que fue un auténtico fenómeno en Estados Unidos también solía aparecer en muchos telefilmes sin olvidar el teatro desde o no

Voz 0544 05:32 siempre estuve ocupado cambié el cine por la televisión y el escenario estuve muchos años haciendo teatro sin parar

Voz 1 05:38 pues en los años setenta su carrera pudo dar un vuelco cuando fue considerado como uno de los actores con más posibilidades para hacer de Vito Corleone en El Padrino pero al final como ya sabéis el papel se lo llevó Marlon Brando quizá como un guiño de lo que pudo ser y no fue el personaje de Joe Mantegna le mencionaba en El Padrino III

Voz 15 05:57 los ítalo americanos somos hembra puede ayudamos a construir fácilmente que los artistas Pekín se inventó el teléfono que tenemos ahora bien si que interpretó Báltico que vendría

Voz 1 06:06 es una mecha llevaba trece años sin pisar un plato define cuando en mil novecientos ochenta y tres recibió una llamada del director John Landis tenía un papel para él pero agresivo en Entre pillos anda el juego a me eche interpretaba a uno de los dos millonarios que apostaban sobre la posibilidad de la vida de un hombre inocente

Voz 16 06:25 estamos hablando de una apuesta errando supongo que crees que si Wintour digamos perdiera su empleo a saltaría a las personas por la calle si perdiera el empleo su su prometida y sus amistades y cayó en desgracia y fuera detenido por la policía y lo metieran en la cárcel

Voz 14 06:44 si la suma de siempre

Voz 1 06:56 la película funcionó muy bien y supuso el comienzo de una segunda etapa de éxito para Donald eche en mil novecientos ochenta y cinco Rocco Kun la historia de un grupo de ancianos que rejuvenecida han por obra y gracia de unos extraños huevos extraterrestres

Voz 9 07:10 en la era no lo es todo lo principal está aquí arriba Ana no no todo está ahí arriba parte está aquí abajo Cruz que por cierto está como una roca patita te has puesto Durán como el acero ni un Kato podría arañar la creen que sólo me pasaba amiga Olmos por eso no quiero yo

Voz 1 07:34 gracias Paco Kun Donna me eche ganó el Oscar de actor de reparto

Voz 0544 07:39 es buenismo tuvimos

Voz 14 07:40 eh

Voz 0544 07:41 fue muy emocionante cuando tienes lo edad sentirse querido por tanta gente es maravilloso además la gran mayoría de las personas que se acercan en la calle tienen menos de treinta años no han visto mis viejas películas y me dicen muy sinceramente que me admiran que me quieren aunque lo que más me gusta que me digan es que les gusta la peligro

Voz 14 08:00 ha hecho aunque ya era octogenario

Voz 1 08:06 dio en los años siguientes rodaría otras películas como de vuelta a casa un viaje increíble la secuela de Cocula o la muy recomendable las cosas cambian

Voz 17 08:15 pero el tiempo no pasaba en balde a medida que un hombre hombre jefe va aumentando el tamaño de su en mayo de Medicina

Voz 1 08:21 ah me eche padecía un cáncer de próstata seis días después de terminar el rodaje de su última película como Reina corrió una el actor falleció era el seis de diciembre de mil novecientos noventa y tres para ser exactos unas nueve Klein Camila

Voz 13 08:34 yo confío en que no sufría mucho ni lo más mínimo había terminado de comer y todo lo que me prohibía médico y entonces digamos que me quedé dormido sin darme cuenta cuando desperté estaba rodeado de parientes que hablaba baja cien de mi las cosas más amable

Voz 1 08:54 entonces supe que cosas amables que también suscribiría han compañeros directores y público porque si algo consiguió donan eche a lo largo de su carrera es que todos les reconocieran como un actor y una gran persona