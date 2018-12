Roberto Álamo: "Llevo encima cosas de todos mis personajes"

Voz 1 00:00 van

Voz 2 00:06 en actor a partir de los doce años porque vi Gordo será la uno o el HC ponían ciclos diez películas de Jack Lemmon yo vi días de venir rosas con doce años

Voz 3 00:16 a qué rica si mucho

Voz 4 00:18 el combinado perfecto plantea Alexander con chocolate delicias

Voz 2 00:23 para mí fue un uno de los que no olvidaré en mi vida me estuve tirando tres días llorando por las esquinas porque yo lo veía decía yo quiero ser como Jack Lemmon yo quiero provocar la gente

Voz 4 00:35 Jack Lemmon ha provocado en mí es de repente lo he visto todos muy claro sabes por qué me han despedido de cinco empleos en cuatro años no ha sido por política como decimos siempre nosotros ni por injusticias emisora sino por embriaguez por embriaguez

Voz 2 00:48 dice aquella película de aquella visión de la película ya empecé a querer luego más tarde diez años más en el poder serlo pero bueno pero ese fue el germen en

Voz 5 00:57 no

Voz 2 00:59 con con dieciocho ya tenía claro que yo quería ser actor sería actuar espectador

Voz 1719 01:05 claro el inspector Alfaro queremos hacerle unas preguntas acerca de la anterior recibió entre Antonio Álvarez usted su sobrina verdad

Voz 6 01:11 bueno e puedo ser un momento por favor no le preguntamos un par de cositas aquí dentro de unos vamos

Voz 2 01:18 a mi casa me dije mira yo es que quiero estudiar teatro y mi padre me miro así como marciano M hijo como que quiero estoy al teatro pero eso como que eso bueno pues vas a clases de teatro la te dramático lo pagarán uno porque claro esto es un capricho bueno sí me puse a trabajar de camarero como gran parte de los actores atril desde ese país ir a la escuela de Cristina Rota ahí estuve cuatro años y ya está ya está aquí

Voz 7 01:45 qué alegría tristeza miedo rabia que está yendo esta alegría porque yo

Voz 2 01:51 lo que en la escuela llegas allí estar ruda de gente que trabaja con la emoción pero los actores y actrices trabajan con la emoción con su cuerpo lo que sienten aquí quiero que consiga recuperar bienes y al principio fue duro para mí porque claro no estaba acostumbrado a sentir a sentir delante de la gente a sentir emociones fuertes delante de la gente

Voz 7 02:14 alegría alegría es la única estas tristeza miedo y rabia Lázaro hubiese acertado más

Voz 2 02:22 yo creo que empezasen tiene pleno cuando trabajé ya con Animalario en teatro cuando ya veía el resultado y veía la emoción del público la risa del público o el pensamiento del público ahí yo creo que si actúas sin disfrute no puede actuar no porque no tiene mucho sentido no no tiene mucho sentido

Voz 9 02:47 Madrid soy tu hijo CECA Kuta trenes a venir a ábreme Pescanova estamos los dos muy lejos de Bahía mira cómo estás pequeño te acuerdas

Voz 2 03:01 efectivamente yo yo siempre intento disfrutar plenamente aunque para la gente que no es actriz o actor claro cuando tú es alguien desgarrados en un escenario llorando lo pasa no

Voz 10 03:13 claro que soy vieja caiga

Voz 2 03:20 bueno que malo pasa el personaje pero el actor actriz están disfrutando porque para eso están ahí para hacer de vínculo emocional con una gente que paga una entrada Hay transmitirle cosas y eso es supongo que me pasa es cuando aquí

Voz 5 03:35 pensarlo tenemos montones de pacientes aquí viene mucha gente o algo más por favor

Voz 2 03:42 no pero mí me cambió la cara yo creo que el arte debe cumplir una función crítica con uno mismo y con la sociedad en la que vive eh y eso incluye que tú conoces tu trabajo obviamente lo veas y lo critique si me dice sí soy muy duro conmigo mismo no no yo intento ser igual de efectivo eh conmigo mismo que sería con un bebé

Voz 11 04:04 eh cosita serbios Demi napolitana esto qué es esto qué es lo poco que como usted algunos de sus nada

Voz 2 04:15 se ha probado con un bebé es duro eres afectivo intentas que este bien intentas cuidarlo de intento cuidar mi trabajo intento cuidarme a mí mismo dentro de ese trabajo tengo autocrítica absolutamente a mucha autocrítica pero no soy duro conmigo mismo intentó

Voz 12 04:33 hola en chino

Voz 2 04:39 dígame todos los personajes es que son son vivencias muy intensas durante un par de meses de tu vida que tienen que ver siempre lo que te decía con la emoción con con la sensación de descubrir cosas

Voz 1719 04:51 creo que estoy mucho tanto que mucho y si volviera a pasar algo parecido yo pondría hasta diez antes del corte

Voz 2 04:58 descubrir que a ti mismo descuidos otros seres humanos y eso buenos acumulan sería absurdo no estaría una mascarada de poner ahí delante iré allá olvida todo queda todo queda lo abone lo malos eh

Voz 13 05:11 el premio Goya es para Roberto Álamo mejor

Voz 2 05:17 reconocimiento está muy bien pero que a uno le gusta gusta ser reconocido en la vida sea reconocido digo no ya en cosas grandes eran cosas pequeñas reconocido afectivamente por su familia amigos por la gente que la que ama Alfaro

Voz 14 05:34 policial no no lo sabía pero gracias a vuestro

Voz 2 05:39 si yo dirigiera a algún día que no lo niego la posibilidad tendría que ser la como se dice esto en pareja como como hermanos pueden por John me dedicaría a hablar los actores actrices porque me gustan mucho creo que escucho bien creo

Voz 1719 05:52 lo que está claro es que tenían una relación pero el mambo ella lo quiere mambo preparaba no cierran sus tareas un parto que se pone nervioso alterar pero gracias a nuestro amigo Alonso cree crimen pues los medios las así nos lo tranquiliza

Voz 2 06:08 después porque creo realmente que en el actor como creativo no comulgan Silvio que que se utiliza para contar algo sino la propia vida de una actriz o un actor es tan potente puede ser tan maravillosa que aportar esa vida a un personaje que bueno a mí me me fascinan pero insisto tendría que ser adosados cabeza selló solo no que no creo que puedo

Voz 14 06:30 desde Lima

