Sucedió una Noche: "Submarinos, orgasmos fingidos y el actor que dio nombre al teléfono" (02/12/18)

Voz 0229 00:50 hola muy buenas a todos bienvenidos otra semana sucedió una noche de submarinos de orgasmos con veintidós de Roberto Álamo o del actor que dio nombre al teléfono de todo ello vamos a hablar en una hora de radio que dedicamos al cine clásico y que hoy comienza a la velocidad del rayo

Voz 9 01:14 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrar

Voz 10 01:21 un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 0229 01:30 la película de TCM empezamos como siempre con nuestra puesta de la semana dentro de la programación de TCM Se trata de alta fidelidad una película dirigida por Stephen Frears en dos mil protagonizada por John Cusack

Voz 9 01:42 estoy buscando disco para mí es para su cumpleaños ahí lo lo tenéis se quería lo tenemos bien no pueda

Voz 11 01:56 porque porque es una horterada sentimental hoy cena cree que en esta clase tienda atenderíamos algo así de es el pero pero qué te pasa a su hija es imposible que le guste esa canción pop tarde estaba en coma

Voz 0544 02:08 como veis en esta tienda no le venden un disco a cualquiera está especializada en discos de vinilo John Cusack es su propietario Eli sus dos empleados son fanáticos de la música que se pasan el día haciendo listas de canciones por ejemplo las cinco mejores canciones para plantar a una chica las cinco mejores sobre la muerte líder

Voz 12 02:26 pero el pobre tío pega con la moto y no deal restaurar esa causaría futura captadas por su madre Fitzgerald cordón la que despistó

Voz 0544 02:38 pero John Cusack también tiene listas sobre otros temas

Voz 12 02:41 cinco cosas que echo de menos de Laura un sentido de humor pero también cariñosa y comprensiva la mejor risa de todos los tiempos de la historia de todas las risas Se ríe con todo el cuerpo el protagonista atraviesa un mal momento su

Voz 0544 02:55 novia acaba de dejarle por otro

Voz 12 02:57 tiene carácter o al menos lo tenía antes de la pesadilla desleal esta con la gente cuando tiene Macri

Voz 0544 03:06 confesando se directamente a la cámara Cusack en los habla de sus desengaños amorosos del plan que ideado para recuperar a su chica tres

Voz 12 03:15 su sabor el misterio de la química humana algo que no algunas personas actúan sobre tus sentidos ciento que te sientas

Voz 0544 03:28 esto Alta fidelidad es la adaptación de la novela del mismo título escrita por el británico Nick Hornby John Cusack la adaptó a las calles de Chicago en las que el creció y es que el actor fue también el impulsor de la película convenció a Stephen Frears para que la dirigiera y él mismo es uno de los guionistas

Voz 14 03:45 hace un Cresa

Voz 0229 03:48 la capacidad autobiográfica que tiene ante sí que salvó con el dinero captado bien hay canciones que a las dieciséis y me escuchaban cosas así luego quizás sentiste es que tardía en su poder Cometa cinco resiste esa encontrarle su significado distinto a los Veintiocho actitud

Voz 0544 04:06 de paso el actor se regaló asimismo uno de los mejores papeles de su carrera el de este loco por la música que padece mal de amores hola cómo va por portar aspectos lo que provoca importes la película no contaba con un gran presupuesto pero gracias a su amistad con otros actores John Cusack consiguió rodearse de un gran reparto empezando por el mismísimo Bruce Springsteen que se interpreta a sí mismo en un breve cameo

Voz 12 04:33 les desea suerte despidos tales y luego se es tu camino

Voz 0544 04:39 gracias Tim Robbins da vida a un neo hippy con coleta Jack Black es uno de los empleados de la tienda Lili Taylor o Catherine Zeta Jones son algunas de las ex novias del protagonista

Voz 12 04:49 Charlie cómo estás tienes hijos como los demás demasiados los niños son tan mucho tiempo esa es la expresión que busca así es como habla hubiese hablado sobre

Voz 0544 05:04 pero eso Laia Bonet a la que los veteranos recordarán quizá como una de las hijas de Bill Cosby en su serie televisiva hace sus pinitos musicales interpretando a una cantante de la que cómo no también se queda colgado el protagonista

Voz 5 05:19 eh eh sí sí

Voz 0544 05:34 también son protagonistas los discos de vinilo que llenan la tienda y la casa de John Cusack algunas escenas requerían determinados álbumes y eso resultó un problema ya que era muy difícil

Voz 12 05:44 desde encontrar encontré el primer disco de la herencia de la juventud no se Brito aquí traída Javi

Voz 0544 05:52 en más de una portada la tuvieron que fabricar escaneando las imágenes pero no asustarnos porque no hay que saber mucho de rock and roll para insultar de alta fidelidad la película es ante todo una radiografía de la mente masculina cuando se enfrenta a las relaciones con el sexo opuesto cinco

Voz 12 06:10 cuál no puede dormir es la misma cantidad de veces sexo

Voz 0229 06:32 otro juego de todas las semanas nosotros emitimos cuatro películas que también emite TCM los próximos días cogemos un diálogo en el Parlamento de su banda sonora vosotros tenéis que intentar adivinar de qué película se trata no hay premio pero me da mucha alegría cuando las aciertas todas nos

Voz 16 07:04 Valme marca miro adelante

Voz 17 07:39 acabo de ver a su Rowe Sara gane dando por la playa otra vez cuánto pagó usted porque ella sombrilla de encaje negro tres Charlines estropeara esa chica es hora de que tenga un hombre suyo una casa suya suelos que fregar

Voz 18 07:54 si hay un tipo entre esos adecuado para ellos señala usted padre

Voz 20 08:29 un salto espectacular los chicos no opinaban lo mismo esperaban que el viento me arrancara el vestido yo sólo soy era ayudante femenina que enseñan las piernas Roger es el gran malos se pega una sales se convierte en un pub un pájaro loco persiguiendo grandes premios con él

Voz 21 08:47 alpistes bueno no nos casamos en la limpian en Bali en dos mil uno cada línea de Hadi

Voz 18 09:24 tengo el testigo que necesita pertenecía sean dijo que usted era el hombre para este trabajo yo no tengo nada que poner protección de quién

Voz 25 09:32 del sindicato del crimen su nombre los yo los de Chicago por primera vez los altos directivos encargado del cumplimiento de la ley sean unidos vamos a desenmascarar a la organización

Voz 27 10:23 bueno vamos a ver cuántas habéis hacer mera era Carretera perdida de David Lynch con ese inquietante escena en la que aparece Robert Blake actor de la serie esta música como es habitual en una película de David Lynch era de Angelo Dahlan la segunda película era La hija de Ryan de otro David no Lynch signo Lin el director británico y su música como es era también habitual en una película que David Lynn

Voz 0229 10:48 era cosa de Morilla en tercer lugar Rock Hudson charlaba con Dorothy Malone en Ángeles sin brillo un melodrama AVE Douglas ir ambientado en el mundo de los pilotos de acrobacias aéreas banda sonora era obra de Frank Skinner y para terminar hoy vamos como encargaban al teniente Steve Mc Queen proteger a un testigo que iba a declarar contra la mafia en Bulli la película de los años sesenta con su famoso tema musical compuesto por el argentino Lalo sí

Voz 0229 11:42 la de actor de cine es una profesión insegura fama al éxito o los altos cachés no duran siempre un día eres una estrella y poco tiempo después Tian olvidado algo así le pasó a Don a Messi olvidaron durante décadas hasta que un día como decía el título de una de sus películas y la fama y el éxito regresaron viviendo una segunda etapa de gloria en su carrera como su nombre indica Don Ahmed se era hijo de un italo americano una herencia de la que siempre se sintió muy orgulloso

Voz 1822 12:11 Benedito

Voz 30 12:14 eh bueno

Voz 1 12:16 mi vida

Voz 0229 12:19 poco cariño antes de dedicarse al cine trabajó como actor en la radio todas las pantallas en el año mil novecientos treinta y cinco y enseguida se hizo muy popular

Voz 0544 12:33 primer año hice cuatro películas tres años después y media estaba

Voz 0229 12:36 a en seis películas cada año en estos primeros años desempeñó a menudo el papel de amigo de Tyrone Power en películas como Amor y Periodismo Chicago o la banda de Alexander lo es todo

Voz 18 12:47 sí

Voz 2 12:48 los estrenos me destrozó los nervios ya estaba temblando Maite estreno esto si hubiera estado la noche en que entrené en el Crystal Palace es un estreno

Voz 0229 12:57 aunque su compañera de reparto más habitual fue el Loretta ya con la que rodó seis películas

Voz 31 13:02 veo al hace

Voz 0544 13:05 el niño

Voz 31 13:07 se fue con ella de compañera

Voz 0229 13:10 mil novecientos treinta y nueve uno de los mayores éxitos de su carrera el gran milagro película en la que interpretaba el inventor del teléfono Alexander Graham Bell

Voz 18 13:18 esta tarde hecho un importante descubrir que transmitidos unido por un cable inutilizar patrias que dice dentro de poco podré transmitir palabras a cualquier distancia dentro de eso es lo se lo único que si ahora es que el teléfono es posible le fondo

Voz 0229 13:32 la película tuvo tal aceptación popular que en aquellos años el aparato telefónico era conocido como el la mecha tal y como bárbaras tan Week le explicaba a Gary Cooper en la película bola de

Voz 9 13:42 sabe lo que significa estar pendiente de la mecha claro que es el teléfono porque lo inventó leche la película comprendo

Voz 1822 13:51 a Bal

Voz 0229 13:58 el éxito de Donald Budge continuó en la década de los cuarenta el actor Se especializó en papeles de galán como el que interpretaba en Serenata argentina

Voz 33 14:07 es que Bris maravillosos ojos su textura perdida es subido las cimas más escarpadas que bajado por estrechos rápidos incluso llamado otras mujeres Bellvey recuerdo haberme sentido tan encantado tan indefenso como en este momento es como una tormenta súbitas sobre La Pampa crees les poder escapar de ella cuando quieres darte cuenta la tienes encima zarandeado de de arriba abajo y oyes tu corazón latir como la Carmencita

Voz 0229 14:30 además el actor cantaba bastante bien por lo que se hizo también un hueco en las películas musicales si yo cantaba en radio también hizo hay muchos musicales en el cine el teatro estrenado cuatro musicales

Voz 0544 14:44 Broadway

Voz 0229 14:46 el lo que no participaba en cambio era en la vida social de Hollywood nunca asistía a fiestas ni se vio jamás metido en escándalos

Voz 34 14:53 tanto la vi la otra noche bajando por aquella escalera me dije a mí misma es la chica de misa exacto

Voz 0229 14:59 se había casado antes de dedicarse al cine con una técnico de laboratorio con la que acabaría compartiendo toda su vida enseguida se cargó de hijos

Voz 0544 15:09 el tener cuatro hijos ya entonces que luego se convirtieron en seis hizo que me apartara de todo eso porque tener hijos en Hollywood en aquella época era difícil si querías mantenerlos ajenos a ese mundo que crecieran como niños normales pero no creo que fuera una faena

Voz 0229 15:26 mil novecientos cuarenta y tres rodó la que el actor elegía como su película favorita el diablo dijo no

Voz 23 15:32 definitivamente nada por favor haga sus reservas en otro lugar pero excelencia sí entró en el vestíbulo de la otra parte se refiere a Parri sí puede que me dejen que me dijiste incluso el portero no me permitiría pasa eso nunca se sabe

Voz 0229 15:50 fue otro de los grandes éxitos de su carrera la dirigió Ernst Lubitsch en ella formó pareja con la grandísima allí sentirme

Voz 34 15:56 imagínese que yo soy su prometido cómo voy a imaginarme eso tan terrible Meré pues a gente en esta tienda comprar un libro nada más ya los pero siguiendo con la discusión digamos que vamos a casar más no pero

Voz 23 16:09 el día que nadie le dijera cómo hacerme feliz el mayor don que podría ofrecer meses tal y como es ahora

Voz 0229 16:21 a finales de los años cuarenta la suerte de Donna me eche empezó a cambiar algunas de sus películas resultaron un fracaso y el actor tomó una decisión no me engaño Llanos

Voz 23 16:32 y creo que ha llegado el momento de cambiar de vida

Voz 0229 16:35 decidió alejarse de las pantallas dedicarse al teatro y a la televisión en los siguientes treinta y cinco años sólo rodaría cinco películas trabajos esporádicos y de poca repercusión sin embargo el actor no

Voz 9 16:46 tuvo en activo

Voz 12 16:56 en los años cincuenta Inter

Voz 0229 16:58 Stone South de Radio titulado Los Lakers Sans que fue un auténtico fenómeno en Estados Unidos también solía aparecer en muchos telefilmes sin olvidar el teatro desde luego

Voz 0544 17:10 siempre estuve ocupado cambié el cine por la televisión y el escenario estuve muchos años haciendo teatro sin parar

Voz 0229 17:16 pues en los años setenta su carrera pudo dar un vuelco cuando fue considerado como uno de los actores con más posibilidades para hacer de Vito Corleone en El Padrino pero al final como ya sabéis el papel se lo llevó Marlon Brando quizá como un guiño de lo que pudo ser y no fue el personaje de Joe Mantegna le mencionaba en El Padrino III

Voz 7 17:35 yo situaba americanos vamos a construir los artistas perdemos sabemos se inventó el teléfono esperemos a para que sí que encarna de entrante

Voz 0229 17:43 es una mecha llevaba trece años sin pisar un plato define cuando en mil novecientos ochenta y tres recibió una llamada del director John Landis ni un papel para el pero agresivo en Entre pillos anda el juego han me interpretaba a uno de los dos millonarios que apostaban sobre la posibilidad de arruinar la vida de un hombre inocente

Voz 35 18:03 estamos hablando de una apuesta errando supongo que crees que si Wintour digamos perdiera su empleo a saltaría a las personas por la calle si perdiera el empleo su su prometida y sus amistades y cayó en desgracia y fuera detenido por la policía y lo metieran en la cárcel

Voz 18 18:22 si la suma de siempre

Voz 0229 18:34 la película funcionó muy bien y supuso el comienzo de una segunda etapa de éxito para Donald Budge en mil novecientos ochenta y cinco poco Kun la historia de un grupo de ancianos que rejuvenecida han por obra y gracia de unos extraños huevos extraterrestres

Voz 36 18:48 en la era no lo es todo lo principal está aquí arriba Ana no no todo está allá arriba parte está aquí abajo Cruz que por cierto está como una roca patita también se ha puesto Durán como el acero ni un Kato podría arañar creen que sólo me pasaba Miguel Olmos que le esperamos

Voz 1822 19:06 no

Voz 0229 19:12 gracias Paco Kun Donna me eche ganó el Oscar de actor de reparto

Voz 2 19:16 los únicos tuvimos

Voz 0544 19:19 fue muy emocionante y cuando tienes la humedad sentirse querido por tanta gente es maravilloso además la gran mayoría de las personas que se acercan en la calle tienen menos de treinta años no han visto mis viejas películas y me dicen muy sinceramente que me admiran que me quieren aunque lo que más me gusta que me digan es que les gusta la peligro

Voz 2 19:39 Lippi Huelva ha hecho unas veintiséis mi modo aunque ya era octogésimo

Voz 0229 19:44 murió en los años siguientes rodaría otras películas como de vuelta a casa un viaje increíble la secuela de Cocula o la muy recomendable las cosas cambian pero el tiempo no pasa en balde a medida que uno

Voz 23 19:55 hombre en jefe va aumentando el tamaño de su en mayo de Medicina

Voz 0229 19:58 ah me eche padecía un cáncer de próstata seis días después de terminar el rodaje de su última película corrí Rina el actor falleció era el seis de diciembre de mil novecientos noventa y tres para ser exactos unas nueve Klein Candela

Voz 23 20:12 yo confío en que no sufría mucho ni lo más mínimo había terminado de comer y todo lo que me prohibía el médico y entonces digamos que me quedé dormido sin darme cuenta cuando desperté estaba rodeado de parientes que hablaba en voz baja cien de las cosas más amable

Voz 0229 20:32 Renfe subirá cosas amables que también suscribiría han compañeros directores y público porque si algo consiguió donó a lo largo de su carrera es que todos les

Voz 2 20:41 me reconocieran como un actor y una gran persona sucedió una noche un programa de la Cadena SER y el canal de televisión TCM

Voz 18 21:03 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto hay para el resto de su vida este Casablanca toda vivida estado esperando decir

Voz 0544 21:16 nuestro invitado de hoy se metió en la piel del boxeador Urtain en una célebre obra teatral por la que consiguió el premio Max en el cine ha ganado dos Goya uno como mejor actor de reparto por La gran familia española y el otro como actor principal en Que Dios nos perdone acaba de estrenar la película alegría tristeza en la que interpreta a un bombero que padece al y un trastorno que lo impide reconocer sus propias emociones y las de los demás es Roberto Álamo y esto es lo que nos ha contado de su vida de su carrera como actor

Voz 38 21:50 eran

Voz 1822 21:53 pero a partir de los doce años porque viví ponían ciclos películas de rosas con doce años

Voz 18 22:02 a qué dedica mucho com

Voz 9 22:06 Pinazo perfecto plantilla Alexander con chocolate delicias para mi fue un soplo

Voz 1822 22:12 de los que no olvidaré en mi vida me estuve tres días llorando por las esquinas porque yo lo veía decía yo quiero ser como Jack Lemmon quiero provocar la gente lo que Jack Lemmon ha provocado en mí

Voz 39 22:23 de repente lo he visto todos muy claro sabes por qué me han despedido de cinco empleos en cuatro años no ha sido por política como decimos siempre nosotros ni por injusticias de dimisiones sino por embriaguez por embriaguez

Voz 1822 22:34 de aquella película de aquella visión de la película ya empecé a quererse lo Gómez tardé diez años más en el poder serlo pero bueno pero ese fue el germen sí

Voz 40 22:43 no

Voz 1822 22:46 sí con dieciocho ya tenía claro que yo quería ser actor sería actuar Spector queremos hacerle unas preguntas acerca de la anterior entre Antonio Álvarez usted su sobrina verdad eh provoca ser un momento por favor no le preguntamos un par de cositas aquí dentro de unos vamos le dije mira yo es que quiero estudiar teatro y mi padre me miro así como

Voz 0544 23:11 o como que quiero escribir teatro

Voz 1822 23:13 pero eso como qué es eso bueno pues pasa a clases de teatro la te dramático que lo pagarán uno porque claro esto es un capricho bueno sí me puse a trabajar de camarero como gran parte de los actores en este país eh me metí en la escuela de Cristina Rota ahí estuve cuatro años y ya está

Voz 9 23:31 qué alegría tristeza miedo me estoy en esto porque yo

Voz 1822 23:38 lo que en la escuela llegas allí está ruda de gente que trabaja con la emoción pero los actores y actrices trabajan con la emoción con su cuerpo lo que sienten aquí

Voz 0229 23:47 pero que consiga recuperar otros emociones

Voz 1822 23:50 tienes y al principio fue duro para mí porque claro no estaba acostumbrado a a sentir a sentir delante de la gente a sentir emociones fuertes delante de la gente

Voz 9 24:00 la alegría alegría que es la única que ciertas tristeza miedo y rabia relata hubiese acertado más

Voz 1822 24:07 qué tal transiciones yo creo que empezasen tiene pleno cuando trabajé ella con Animalario en teatro cuando ya veía el resultado y veía la emoción del público la risa del público o el pensamiento del público ahí

Voz 41 24:21 eh

Voz 1822 24:25 o sea actúas sin disfrute no puedes actuar no porque no tiene mucho sentido no no tiene mucho sentido

Voz 9 24:33 Madrid soy tu hijo cómo te atreves a venir aquí ábreme

Voz 42 24:38 va estamos los dos muy lejos de Bahía mira cómo estás que de pequeño te acuerdas

Voz 1822 24:48 efectivamente yo yo siempre intento disfrutar plenamente aunque para la gente que no es actriz o actor cuando tú eres alguien desea Rando sencillo un escenario llorando lo pasa no

Voz 43 25:00 pero yo soy vieja caiga

Voz 0229 25:07 bueno que malo

Voz 1822 25:08 el personaje pero el actor o la actriz están disfrutando porque para eso están ahí para hacer de vínculo emocional con una gente que paga una entrada Hay transmitirle cosas y eso tú te supongo que me pasa es cuando están aquí

Voz 9 25:22 pensar no tenemos montones de pacientes aquí viene mucha gente lo mal que no por favor

Voz 1822 25:29 para mí me cambió la cara yo creo que el arte debe cumplir una función crítica con uno mismo y con la sociedad en la que vive eh y eso incluye que tú conoces tu trabajo obviamente lo veas y lo critique si me dice sí soy

Voz 0544 25:42 muy duro conmigo mismo no no yo intento

Voz 1822 25:45 ser igual de efectivo

Voz 9 25:47 el conmigo mismo que sería con un bebé eso a mi napolitana

Voz 1822 25:54 pues esto que es de eso nada se ha probado con un bebé Nules duro eres afectivo intentas que esté bien intentas cuidarlo de intento cuidar mi trabajo intento cuidarme a mí mismo dentro de su trabajo tengo autocrítica absolutamente a mucha autocrítica pero no soy duro conmigo

Voz 9 26:16 cómo intentó dentro de cada día esto va no

Voz 1822 26:26 dígame de todos los personajes es que son son vivencias muy intensas durante un par de meses de tu vida que tienen que ver siempre lo que te decía con la emoción con el con la sensación de descubrir cosas creo que soy mucho falta mucho y si volviera pasar algo parecido yo contar hasta diez antes que a ti mismo descuidos otros seres humanos y eso buenos acumula anti claro que sería absurdo no estaría una mascarada te pones ahí delante iría llama olvida todo queda todo queda lo bueno y lo malo

Voz 0229 26:58 el premio Goya

Voz 18 27:00 el tálamo ella

Voz 1822 27:04 reconocimiento está muy bien yo creo que a uno le gusta una les gusta ser reconocido en la vida sea reconocido digo no ya en cosas grandes eran cosas pequeñas he reconocido afectivamente por su familia y amigos poso la gente que la que ama Alfaro

Voz 9 27:22 no no lo soy pero gracias a vuestro

Voz 1822 27:25 si yo dirigiera a algún día que no lo niego la posibilidad tendría que ser la cuando se dice esto en pareja y como hermanos pueden que me dedicaría a hablar los actores actrices porque me gustan mucho creo que escucho bien creo pero está claro que tenían una relación quiere más quiere mambo que reajustar verdad parto que se pone nervioso alterar pero gracias a nuestro amigo Alonso el crimen los medios las hacemos lo tranquiliza después del transporte creo realmente que el en el actor como un ser creativo no comulgan Silvio que que se utiliza para contar algo sino la propia vida de una actriz o de un acto es tan potente puede ser tan

Voz 0229 28:08 maravillosa que aportar esa vida

Voz 1822 28:10 nace que bueno a mí me fascinan pero insisto tendría que ser adosados cabezas

Voz 9 28:15 no no no no creo podía

Voz 2 28:22 no se vivió una noche un programa de la Cadena SER el canal de televisión TCM

Voz 44 28:34 no no

Voz 46 28:55 ah sí

Voz 44 29:11 ah sí esta es la música que rivales

Voz 0229 29:26 sí Sakamoto compuso para el cielo protector la película de Bernardo Bertolucci que ya sabéis que el gran director italiano falleció el pasado es el autor de películas imprescindibles de la historia del cine como el último tango en París Novecento El conformista al último emperador y muchas otras hace algunos años coincidimos con él en el Festival de Berlín donde estuvo hablando de sus películas entre otras muchas cosas habló del miedo que le venía a Marlon Brando cuando rodó con él el último tango en París las expectativas eran terribles incluso dramáticas porque todo el que había trabajado con él me había dicho que era el actor más difícil del mundo entero lo Ponte Corvo acababa de terminar de rodar con él una película me dijo muy enfadado no se te ocurra trabajar comparando durante el último mes de rodaje yo a todos los días con una pistola en el bolsillo esperando la ocasión para el descanso en paz el maestro Bertolucci

Voz 0229 30:34 día cinco se estrena la película Würth dirigida por el danés Thomas Binter ver junta el caso real del naufragio de un submarino ruso ocurrido en agosto de dos mil Un caso que sigue siendo la peor catástrofe naval de la historia pos soviética aprovechando este estreno vamos a darle un vistazo al capítulo de películas de submarinos que guarda nuestra Enciclopedia

Voz 0544 30:56 si alguien hace esta pregunta estado antes según submarinos los conmutó la respuesta más probable será esta pero a pesar de que la inmensa mayoría nunca hemos viajado en submarino probablemente nunca lo hagamos tenemos la sensación de conocer muy bien estos artefactos gracias al cine es baja las profundo cuando vuelve esas notas que llevas dentro de ti algo que antes Tote mis películas como La caza del Octubre Rojo duelo en el Pacífico o Torpedo y series de televisión como Viaje al fondo del mar nos han acostumbrado a este ambiente claustrofóbico de tipos sudorosos que utilizaban aquella jerga tan particular listo

Voz 0229 31:33 pero uno inmersión inmersión o arriba

Voz 0544 31:35 el periscopio por no hablar de aquel pitido intermitente que se te clavaba en el cerebro Bush submarino tal y como lo hemos visto en el cine es un lugar estrecho y angustioso el aire está viciado hace calor para cruzarse en los pasillos hay que ponerse de costado cada tanto suena la alarma y los tripulantes se lanzan a correr a toda mecha por sus angostas compartimentos que por si tanta penuria no fuera suficiente resulta que en él hay pocos resquicios para la intimidad aquí

Voz 47 32:16 duermen los oficiales inferiores una docena de hombres casi todas las camas son usadas por los hombres a la vez quiero decir que cuando uno está de guardia del otro se acuesta

Voz 0544 32:26 los viajes son largos la convivencia difícil así que hay que tener los nervios muy templados para no dejarse invadir por la claustrofobia

Voz 48 32:34 síndrome nervioso de alta presión temblores musculares en las manos náuseas el creciente meter son las veinte y no puede soportarlo Sepúlveda no

Voz 0544 32:42 visto lo visto el éxito de la empresa depende de la preparación y experiencia de la tripulación nos vendría bien

Voz 2 32:48 quizá lo tiene alguna experiencia en Arbas me temo que no lo siento muchísimo comunicación ojalá pudiera ayudarle

Voz 0544 32:56 idea la pericia del capitán se hacemos si siguen con un descenso supondrá el controlar un ascenso tan rápido capitán yo poco y hablando de tripulación hay un tipo de personaje que escasea en estas películas

Voz 18 33:10 en los doce años que llevo en la Marina jamás vi una muñeca en un submarino

Voz 0544 33:15 casi nunca aparecen mujeres es en las películas de submarinos uno es

Voz 2 33:20 lo que submarino no está diseñado para ser ocupado por una tripulación mixta

Voz 0229 33:23 no no es machismo argumental sino realista

Voz 0544 33:26 hoy es que hasta los años noventa ninguna armada de ningún país permitía que las mujeres sirvieran en submarinos de combate pero sigamos conocido ya el vehículo nos enmarcamos en la acción parados para inversión señor

Voz 9 33:38 máquinas una dos en propulsión bien verdad

Voz 0544 33:47 una de submarinos que se precie comienza cuando a su tripulación se le encomienda una difícil misión Laorden

Voz 1822 33:53 lo se fundir o destruir todos los barcos enemigos donde quiera

Voz 0544 33:59 los motores arrancan el optimismo y la valentía de los tripulantes son grandes pero da igual que el submarino sea el último grito tecnológico

Voz 18 34:06 es una turbulencia estamos delante Morell paré motores todo hasta por ahí un fallo hidráulico los timones no responde el señor

Voz 0544 34:13 siempre hay alguna avería que amenazan la misión el capitán cabecea analiza la situación de voluntarios

Voz 18 34:19 sabes para qué te presentas voluntario muchacho sí señor

Voz 0544 34:22 la bomba superior y el voluntaria vestido de buzo sale fuera y arregla la hélice o lo que sea con gran riesgo de su vida y al final el submarino logra reemprender la marcha pero las averías no es el único peligro al que se enfrentan están las minas o las temidas cargas de profundidad que lanzan los barcos

Voz 18 34:41 en un submarino siempre puede ocurrir dos cosas o el enemigo te descubre uno pero si te descubre pueden ocurrir dos cosas o lanza una carga de profundidad o no la lata sino la lanza no hay que preocuparse si la lanza entonces pueden ocurrir estas cosas que la carga caiga cerca de digo que caiga dijo pero si cae cerca también pueden ocurrir dos cosas que el casco aguante aunque no se aguanta está bien claro que no hay que preocuparse pero si no aguanta no preocuparte así que para qué preocuparse

Voz 0544 35:10 está también el peligro de chocar con las rocas del fondo descender demasiado por aquello de la presión o incluso encontrarse con otros habitantes de las profundidades

Voz 12 35:19 lo a Maya

Voz 0544 35:22 tanto como el monstruo de ocho patas que veíamos en veinte mil leguas de viaje submarino

Voz 49 35:32 tele una descarga

Voz 18 35:33 S

Voz 0544 35:34 además antiguamente para seguir las películas de submarinos había que tener claro tan sólo un concepto técnico

Voz 9 35:39 copar en todo lugar el periscopio uno o como mucho dos

Voz 0544 35:46 pero los tiempos han cambiado en un mes entrará en servicio un nuevo submarino atómico

Voz 1822 35:50 el mismo nombre

Voz 0544 35:51 ahora para poder seguir sin perderse una de submarinos hay que haberse doctorado en ingeniería aeronáutica propulsión Magneto hidrodinámica no los submarinos atómicos han introducido otro pequeño detalle argumental como pasaba en películas como cada diecinueve au Marea roja de las decisiones de los tripulantes depende que estalle una tercera guerra mundial

Voz 50 36:12 según los procedimientos operativos referentes de la obligación de armas nucleares no podemos lanzar nuestro esta menos que usted si yo lo haremos antes señor precisamente por eso su orden de ser refería precisa de mi aprobación no se la voy más viva tiene esta postura insiste en el alzamiento cinco confirmar antes el mensaje me veré obligado con el apoyo de las a vuestra

Voz 51 36:33 a las cinco putter diecisiete del reglamento de la mayor creo que ahora mismo que ahonda el mando Barreto por el cargo que amontonamiento

Voz 52 36:44 no

Voz 0544 36:50 como veis las películas de submarinos son todo un subgénero cinematográfico y como tal tiene sus propias reglas las principales que son películas claustrofóbica se centran en los problemas de supervivencia de una escasa tripulación en un espacio reducido

Voz 18 37:04 deberías haber estado con nosotros en la Navidad de cuarenta y uno los japoneses no hicieron un bonito regalo más pueda no era un atacando durante toda la noche entre una carga de profundidad lo que podría sumar cena de Navidad

Voz 0544 37:18 curas metros de profundidad este diálogo pertenece a Destino Tokio estrenada en plena Segunda Guerra Mundial una de las primeras películas sobre submarinos que se rodaron Cary Grant se ponía al mando de una nave que debía penetrar en la bahía de Tokio cree que podrá atravesar las redes

Voz 18 37:34 eso es lo que dicen las órdenes y los campos de minas otra vernos de la Federación no

Voz 0544 37:39 el cine bélico nos dio pronto otros clásicos como el submarino fantasma duelo en el Atlántico Torpedo o Estación Polar Cebra con Rod Hudson abordo de un submarino con destino al Polo Norte

Voz 53 37:50 estas órdenes ya recibió usted de su jefe de Operaciones Navales recibió así es antes discutiendo les sugiero que me lleve hasta que ponga otro torpedo tuvo un agujero Eloi Yebra

Voz 0544 38:03 desde la comedia Blake Edwards los contaba en Operación Pacífico las andanzas de otro submarino cuya tripulación con Tony Curtis al frente se preocupaba más de ligar quede a lanzar torpedos

Voz 12 38:14 gira que estacionan aquí de que saber opera espacios estrechos

Voz 0544 38:20 no podemos olvidarnos de un clásico literario del género de aventuras

Voz 18 38:24 eso me me capitán

Voz 0544 38:25 el Nautilus del capitán Nemo ha sido llevado al cine varias veces con veinte mil leguas de viaje submarino de Richard Fleischer como gran clásico

Voz 18 38:33 en un mundo extraño deslumbrantes se abrió ante mí me sentí sobrecogido como pone el pie en otro planeta un intruso en ese exuberante Harbin del fondo del no

Voz 0544 38:49 el submarino película alemana dirigida en mil novecientos ochenta y uno por Volkswagen Petersen es para muchos la mejor película de submarinos jamás filmada y la que mejor refleja las penurias que se viven a bordo nórdicos

Voz 12 39:04 no nos bajemos o para arriba diez

Voz 0544 39:17 en los años noventa se estrenaron con gran éxito en taquilla otras películas de submarinos como Avis Marea roja o aquella de Sean Connery haciendo de capitán soviético el submarino que buscamos llamado octubre

Voz 44 39:29 su eso no existe

Voz 9 39:32 ya de que él gran parte de su tripulación estén tratando de secta

Voz 0544 39:36 el género también ha dado frutos en este siglo

Voz 12 39:39 ya enviando una señal de socorro no rescatarían si transmitimos dos alemanes dos localizarán en la posición donde desaparecieron dos de sus submarinos sin llegaran a sospechar que tenemos declinaba cambiarían tuvo su sistema de disfraz

Voz 0544 39:52 por eso invalidaría el propósito nuestra ilusión o quinientos setenta y uno estrenada en dos mil uno contaba la misión de un submarino norteamericano cargado de abordar a una nave alemana robar la máquina Enigma que controlaba las claves nazis de comunicación en la película K diecinueve Harrison Ford era el capitán de un submarino soviético basado en hechos reales que estuvo a punto de provocar una catástrofe nuclear en los años sesenta la fuga esta en las zonas llena no hay manera de llegar a ella la temperatura continuará subiendo hasta llegar a los mil grados que nadie se podría iniciar una red que habría una fuga radiactiva del núcleo pondría el reactor provocaría una explosión termonuclear ahora se estrena Kursk una nueva oportunidad de sumergirnos en este mundo claustrofóbico despiadado pero también fascinante que nos muestran las películas de submarinos es que ella

Voz 18 40:46 lo decía el capitán Nemo en la superficie hay hambre temo los hombres sigue enriqueciéndose a través de leyes injustas en cambio a muy pocos metros bajo la superficie de la mar su poderío ahí todas sus manita se acaba por comprenden aquí abajo es donde existe la única incrementen

Voz 54 41:03 ya soy feliz

Voz 55 41:40 ver luego ves leche tal vez que yo diría en Times invitado de

Voz 0229 42:28 esta es la versión que el actor Jonathan Rising Ayers hacía de este clásico de Brian uno de los años setenta en la película Belle bético dirigida por Todd Haynes en mil novecientos noventa

Voz 9 42:38 ahora Jack Bourbon Jack Bourbon presenta quiero hacer una comedia dice bullen risas de afines

Voz 56 42:45 ah

Voz 0544 42:48 es buena

Voz 57 42:59 no

Voz 0544 43:00 qué tal amigos dicen que se expedir ya la practicaba en obras como Mucho ruido y pocas nueces o el sueño de una noche de verano es la comedia romántica un género de la comedia que tiene un esquema muy claro aquel chico y chica que se conocen luego se separan surge algún obstáculo que deben superar y finalmente se reencuentran y son felices sobre este esquema básico se pueden hacer todo tipo de variaciones en los años treinta y cuarenta el género vivió una época dorada de la mano de directores como Howard Hawks las décadas de los años ochenta y noventa también fueron muy fructíferas para la comedia romántica con títulos como Pretty Woman algo para recortar o la película que os traigo hoy

Voz 18 43:43 él sí que arribados

Voz 0544 43:47 pues de Cuando Harry encontró a Sally dirigida por Rob Reiner en mil novecientos ochenta y nueve

Voz 0229 43:57 Ryan que durante muchos años casi no podía entrar en un restaurante y no sólo porque fuera una actriz famosa sino porque siempre había algún cursillo que les soltaba venga a ver cómo jalea rubia la culpa la tiene esta escena

Voz 18 44:09 es lo que antes con esas mujeres te levantas de la cama claro viene explicando cómo lo haces sin que tengo una reunión muy temprano que me esperan pero Partito desguace juegas ellos no lo saben acaban de conocer

Voz 0229 44:21 no Ryan y Billy Crystal están en un restaurante Le cuenta sus experiencias con las mujeres

Voz 18 44:27 creo que ella se lo pasan bien y cómo usar los fichajes decirlos se por ella se porque sabe si realmente quieres decir que tal vez simulan el orgasmos esposas no no digas tonterías porque la mayoría de las mujeres lo han sido nada en un momento u otra pues conmigo no lo han simulado

Voz 0229 44:47 entonces ella hace un alto en la conversación

Voz 58 44:50 nos ahí hijos

Voz 18 44:52 sí

Voz 58 44:57 tiro

Voz 59 45:02 eh

Voz 0229 45:13 todo el restaurante se queda en silencio sólo se oyen los jadeos de la chica que cuando decide que ha terminado vuelve a poner cara normal y a seguir comiendo si la interpretación orgasmo Ryanair ha de antología no lo era menos el punto final de la escena una anciana que desde otra mesa había asistido al espectáculo sin pestañear de decía al camarero

Voz 18 45:37 de Madrid lo mismo que ella una frase que al parecer

Voz 0229 45:40 se le ocurrió a Billy Crystal durante el rodaje Ike el American Film Institute coloca en el puesto número treinta y tres de las mejores frases de la historia del cine Cuando Harry encontró salí fue uno de los grandes éxitos de finales de los ochenta la historia de una pareja que se encontraba varias veces a lo largo de los años que no tenía una relación de amor al menos en el sentido convencional y que durante sus encuentros se dedicaba a teorizar sobre las relaciones de pareja

Voz 18 46:10 por supuesto te das cuenta de que nunca podremos examinar por qué quieren decir que eso no es una artimaña de ninguna clase forma manera que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos porque siempre Sintes pone la parte sexual estás equivocado tengo muchos amigos basado en ese para nosotros el sexo no cuenta para nada que no es cierto sí es no es cierto si es que tú crees que es así hicimos que me acuesto con tantos Mis amigos sin ni siquiera saber no lo que todos ellos quieren acostarse contigo

Voz 0229 46:34 los diálogos eran ágiles e ingeniosos y sonaban riales el director Rob Reiner conocido hasta entonces por películas como La princesa prometida o Cuenta conmigo acababa de pasar un momento importante en su vida

Voz 18 46:46 Helen volvió a casa después del trabajo y me dijo no sé si quiero seguir casada contigo

Voz 0229 46:50 se acababa de divorciar y quería recoger en una película todas las experiencias que estaba viviendo

Voz 0544 46:55 yo volvía a estar soltero tenía amigas y parecía que el sexo siempre salía a la superficie de un modo u otro así que empecé a preguntarme si los hombres y las mujeres podían ser simplemente es amigos sin ninguna implicación de tipo sexual

Voz 18 47:08 ningún hombre puede ser amigo de una mujer a la que encuentre atractiva siempre quiere acostarse con ella lo sea ese grupo un hombre solo puede ser amigo llenamos no la encuentra atractiva no tú también puedes acostarte con ello

Voz 0229 47:18 pero Rainer podía dar la perspectiva masculina pero para una comedia como aquella necesitaba la de la otra parte la otra parte fue Nora Ephron

Voz 18 47:27 varias Daniel

Voz 0229 47:29 no era periodista había escrito algunos guiones pero había otro ingrediente que la convertía en la colaboradora ideal

Voz 18 47:35 sí yo mi me han dicho que estaban ya no sales con acabamos de romper o los ciento es una lástima

Voz 0229 47:42 Nora Ephron era también divorciada había estado casada con Bob Woodward uno de los reporteros que destaparon el caso Watergate cuando ella estaba embarazada de siete meses Él se había liado con la mujer del embajador inglés Rainer Efron habían tenido pues experiencias similares pero desde perspectivas diferentes así que antes de empezar el guión lo primero que hicieron fue intercambiar puntos de vista

Voz 18 48:05 bueno explicarle cualquier cosa tiene de cuentas cosas que no me contaría Sami no pero es distinto la perpetua es muy diferente ella me da el punto de vista de una mujer me habla de los hombres con los que sale yo le hablo de las mujeres con las que yo salgo les hablas de otras mujeres si como el de esta noche hice el amor con una fue tan increíble que la llevé a alturas que ni siquiera era afanarse la dice Mau ya

Voz 0229 48:26 la guionista además trasladó al personaje de Meg Ryan algunas de sus manías personales como lo puntilloso que era en lo referente a la comida

Voz 32 48:33 yo quiero la ensalada con el Athletic en vinagre a una tarta de manzana langosta pero me gustaría que me dejaran la KC no quiere verle lado encima no quiero hablados y me gustaría que presos sí lo tiene dentro de vainilla sino no quiero velado prefiero nata montada pero sólo si es natural si es detectar no quiero ni siquiera la carta la tarta sí pero entonces no la Cali

Voz 0229 48:53 el restaurante donde fingió o mejor Ryan su orgasmo es un restaurante real de Nueva York Cats Delhi famoso por sus bocadillos de Pastrana que se estreno la película suelen verse en él muchos curiosos y turistas ya encima de la mesa donde se grabó la escena hay un cartel que reza esperamos que tengas lo que ella tú por cierto que la escena no estaba en el guión original se le ocurrió sobre la marcha a mejor Ryan pero acabó convirtiéndose en la escena clave de la película según decían Nora Ephron ahí está todo

Voz 12 49:23 es el momento clave si se suprime la película cambia por completo

Voz 0229 49:28 todos los diálogos y teorías sobre las relaciones hombre mujer que había a lo largo de la película se resumían en aquellos jadeos por mucho que lo intentemos habrá secretos de las mujeres de los que los hombres nunca nos enteraremos

Voz 18 49:40 la sí sí eso qué quiere decir eso es lo que la son tres están seguros de que nunca les ha pasado a ellos son que algunas mujeres lo hayan estimulado en algún momento no crees que notaría la diferencia

Voz 0229 49:52 dicen quiénes asistieron en el rodaje al fingen ciento de Meg que ya entonces se dieron cuenta de que era un momento especial por ejemplo cuando terminó los técnicos le regalaron a la actriz una barra de Salam y otra curiosidad la mujer que termina las ten

Voz 18 50:06 no te Madrid lo mismo que ella

Voz 0229 50:09 esa mujer que pedía un orgasmo chico al camarero la interpretó Estel la madre del director Rob Reiner curiosamente también a pesar de ser la escena más famosa de la película en las copias de vídeo destinadas al entretenimiento a bordo de los aviones fue cortada para no ofender a pasajeros demasiado sensibles para todos los que participaron en ella Cuando Harry encontró salí supuso un antes y un después Billy Crystal era conocido sobre todo por la serie enredo como comediante de Saturday Night Life o como cómico de club

Voz 2 50:44 ahora una invitación de la madre

Voz 9 50:49 que de niño para que se la p

Voz 0229 50:53 la película demostró también que es humor podía funcionar en el cine y aquello disparó su caché a partir de entonces Nora Ephron la guionista se hizo directora especializándose en comedias románticas como algo para recordar o Tienes un email falleció en el año dos mil doce víctima de una leucemia Rob Reiner también experimentó un impulso en su carrera en los años siguientes dirigiría películas importantes como Algunos hombres buenos míseros

Voz 0544 51:19 Hermes bien

Voz 1822 51:20 aquí porque a mí me cuesta mucho dónde lo cierto es que hecho

Voz 0229 51:24 cierto que en esta escena que escuchamos de fondo en la que Billy Crystal habla de lo triste que está aparece leyendo un ejemplar de miseria de Stephen King guiño el director a la que sería su siguiente película Ryan que se convirtió en el rostro de las comedias románticas de los años noventa

Voz 18 51:41 esto es lo primero que nos vimos no me gustase mucho pero sí que no me gusta estridente que usted estaba siempre tan tensa eres mucho más dulce yo ese tipo de comentarios pared un cumplido pero en realidad es un insulto

Voz 0229 51:52 eso sí desde aquella escena lo tuvo complicado para comer tranquila en un restaurante porque como ella misma llegó a decir sí al menos lo hubiera hecho en otro lugar en un autobús en una librería

Voz 0544 52:06 Cuando Harry encontró a Sally fue un auténtico taquillazo la Columbia utilizó con ella una técnica de estreno llamada Plataforma que después se ha utilizado en otras películas consistía en estrenar el film sólo en una serie de ciudades selectas y ante un público limitado con el objetivo de que ellos fueran corriendo la voz despertarán la expectación a la hora del estreno global de la película esta técnica resultó un éxito permitió a la película codearse en los primeros puestos de la taquilla con superproducciones como el Batman de Tim Burton o Indiana Jones y la Última Cruzada ahora os dejo que la extendida de marras mea ha abierto el apetito aunque no sé exactamente de qué no sé si bajarme a comer algo al restaurante o llamar a mi amiga Candy

Voz 0229 53:02 nos vamos a toda prisa que llega el boletín de noticias hoy nos despedimos con una canción que conocéis de sombra el Aquarius de la versión cinematográfica mujer Canadá o Milos Forman en mil novecientos setenta que tengáis un feliz domingo y hasta la semana que viene