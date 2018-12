Álvaro Benito: "Benzema se siente líder por primera vez en nueve años"

Voz 1991 00:00 Álvaro Benito qué tal buenas noches buena noche de Rafa Alkorta muy buenas o lo que es lo que más te ha gustado hoy del Madrid

Voz 0104 00:08 pues bueno yo coincidimos todos la la intensidad con la que afrontado la primera mitad del partido parecía otro equipo como respecto Ipurúa

Voz 1991 00:14 joe

Voz 0104 00:15 sí ha ganado los duelos individuales han estado muy atentos en estaba juntos han estado muy esforzados muy solidarios porque eh haber para defender así necesitas un ochenta por ciento voluntad hay un veinte por ciento orden no saber cómo y cuándo pero han pero el ochenta por ciento es querer que apretar el culo cuando y vencer a la fatiga no no queda otra para competir así hay que querer eh yo creo que el Real Madrid pues hasta que la hagan a la aguantado la gasolina al al Valencia lo ha sometido no a un estrés futbolístico tremendo de osea que me quedo con esos cuarenta y cinco menos dos y luego con él sabe esta poco el cambio Solari el Madrid cuando empezaba a sufrir y a perder el control del juego desde casa lío Valverde lo ha recuperado no ve el partido volvió a cambiar de tendencia así que bueno yo creo que lo hemos pasado un poquito para alto en la retransmisión pero hay que darle mérito Santi porque ha sabido leer lo que necesitaba el partido Rafa

Voz 1 01:08 bueno lo primero por no perder el hilo de lo que hizo Álvaro es verdad lo que lo que ha dicho de Solari no es exprime pido que lo lo va modificando según viendo el encuentro no para eso está claro para eso está ahí por eso cuando saca alguien como Valverde por delante de alguien como Isco hay alguien que puede salir pues porque quizás el equipo en ese momento de que es más necesario jugar como Valverde como Isco y más allá de eso yo creo que ha sido una primera parte con una muy buena organización en la en la presión arriba yo creo que han sacado del partido sobre todo a Dani Parejo que no le hemos escuchado en toda la primera parte para eso hay que tener mucha confianza en lo que haces hay que estar bien de físico y luego ese sistema que quede que mete ahora así Malone con con Llorente con cuatro centrocampistas delante yo creo que él está ayudando bastante también a a ese tipo de presión y también en la segunda parte de sufrir es verdad que han tenido yo creo que dos ocasiones muy buenas en el Valencia que la sabes barata Courtois pero también el equipo ha sabia a apretarse con con esos centrocampistas ya sabido aguantar esos achuchones que por momentos parecía que hasta que podría tambalearse el resultado no sé

Voz 1991 02:18 te da Álvaro que de alguna forma está siendo Karin el líder de este equipo porque por lo menos a mí y a día de hoy me parece que es el que más en forma hasta ahora mismo el conjunto blanco

Voz 0104 02:27 sí sí está superando mis expectativas yo nunca pensé que no verdad con conociéndole como le hemos visto que siempre ha pecado siempre y hemos conocido su talento su capacidad para para general fútbol y para hacer

Voz 0455 02:41 jugadas

Voz 0104 02:41 pues que sólo se le ocurren a controles imposibles si bueno pues eh esa imaginación no y esa capacidad de Eugenia llegar

Voz 1991 02:48 pero frialdad de liderazgo sí pero también

Voz 0104 02:51 hemos visto a ese Karim Benzema muchas veces pues distanciado del juego o no un poquito

Voz 1991 02:56 permiten un poquito como como frío

Voz 0104 02:58 pero yo creo que ese Benzema ahora no ahora no existe

Voz 1991 03:02 a comprometidos son Benzema atento que repliega que ha robado un balón en el en la frontal del área de Real Madrid que digo madre mi encima salió conduciendo de ojo es este Cani y me lo han cambiado

Voz 0104 03:13 sí es es la realidad no yo creo que ha dado el seguramente se siente líder por primera vez en en en nueve años que lleva aquí

Voz 1991 03:20 bueno pues pues que dure yo creo que es fantástico Rafa Karina ahora mismo el líder

Voz 1 03:25 sí bueno yo creo que se encuentra bien primero que se encuentra bien mentalmente físicamente está bien ha hecho goles que le han catapultado otra vez a ese top que yo creo que nunca deja de estar ante los centros de del mundo y que mucha gente lo había sacado yo creo que demasiado pronto y eso no lo ha dado confianza no y luego al final él también tiene que hay que entender está liderando un equipo de de de chavales no es muchos de ellos muchos de ellos los hemos visto hoy no gente de la cantera que en él tienen que ver un modelo de jugador es verdad que que él sigue siendo cómo cómo es pero a mí también me ha sorprendido gratamente sobre todo las ganas de de implicar a los demás no el estaba siempre implica un poco en su mundo y aún así tiene unos números espectaculares tanto en Liga como la Chan pero en el Madrid pero yo creo que él verle intentar implicar y transmitir de lo que él quiere a los demás me parece que es un salto cualitativo

Voz 1991 04:23 Isco Asensio e sean despistado

Voz 2 04:26 todo o han pasado bueno

Voz 1991 04:28 eso no sólo lo saben ellos

Voz 0104 04:30 yo ya esas cosas no les doy importancia yo creo que obviamente no no es lo ideal porque porque esto es un deporte colectivo y hiló hilo el equipo prioriza sobre lo individual pero bueno es comprensible que no están atravesando un buen momento personal no puede ser hasta hasta comprensible no pero lo que sí sí yo lo que quiero es lo que pasa en el campo cuando mientras el balón está en juego ahí sí me interesa Yaiza a eso sí le doy importancia no hay y creo que a eso se tienen que agarra los dos talento futbolístico les sobra a los dos a me parece los dos jugadores extraordinarios es cierto que Isco por ejemplo se diferencia Asensio en qué disco ya ha demostrado momentos de la verdad que es un jugador extraordinario Asensio le falta tener esa esa todavía aparecer en partidos de la verdad me refiero semifinales de Champions finales de Champions cuartos de finales de Champions yacer un auténtico partidazo completo oí a sentarse como jugador ya en la superélite Isco ya lo ya lo ha hecho yo antes decía en la retransmisión del partido lo que hace Carvajal lo que hace Marcos Llorente lo que hace Lucas es gratis o a esa puerta está abierta para el que la quiera cruzar no necesitan el pase seguridad en y convencer al portero ni pagar una entrada es gratis sabes apretado el culo correr querer ganarse el puesto demostrar lo tienen ahí porque son jugadores extremadamente talentosos así que el Madrid los necesita pero tienen que engancharse al equipo

Voz 1991 05:55 bueno que mi pueblo llaman comprárselo a qué te parece el detalle digo Asensio Rafa le quita importancia

Voz 1 06:02 si bien no bueno vamos a ver no es que le quita importancia tienen importancia son jugadores muy buenos pero es cierto que está en juego es que están cuando el Madrid es que aquí en cuanto te despista hay uno que te pasa por la derecha qué te pasa por la izquierda y luego a los entrenadores tiene unos sistemas que a veces encaja jugadores de una manera ahí a veces encajan juegan desde otra mal sea yo decía Álvaro Lucas Vázquez seguramente hace lo que le pide el entrenador igual hay otros que no hacen lo que les pide entrenador que lo lo quieren hacer pero no les sale porque tienen otra manera quizás debe deben el juego quizás algunos son más individualistas otros tienen menos responsabilidad defensiva y de repente te cuentas como un chaval que tú le dices oye corre la banda eh pero ayuda al atrás ataca mete para dentro y lo hace es mejor que los otros dos non es mejor que los otros dos pero a Santi Solari ahora mismo para él es mejor que los otros dos en ese puesto no es cierto lo que podemos meternos en un debate infinito sobre si es que hay

Voz 1991 06:59 hemos estado media Rafa no

Voz 1 07:01 el debate este infinito que que que que se usa siempre no no es que hay otros que juegan peor pero que juegan bueno yo no sé INI voy a decir nunca es justo no es justo que uno ojo en lo que sí sé es que Solari tiene una idea de juego y los que están jugando ahora son los que están sacando las castañas del fuego pero los otros dos ese disco que son grandes jugadores y son jugadores el Madrid lo que tienen que hacer es trabajar y entrenar bien intentar demostrar entraba que posee titulares además queda mucho Yago ya hemos visto muchas temporadas en Madrid fíjate que le hemos visto a Isco que no aparecía luego fue titular indiscutible esta queda mucho pueden pasar muchas cosas pero para eso hay que estar preparado sobre todo mentalmente y físicamente

Voz 1991 07:43 el único consuelo que me queda para la Athletic Rafa que queda mucho juego habla de una él me parece eleva el Levante el el Bayern de Levante Mariemma el humano

Voz 1 07:55 ha citado a Rafa a Stepanov fichen todos ya ha cogido y que sea el hombre lo puro eterno me deprimida quiero decir para rápidas evidentemente

Voz 0455 08:06 tanto Rafa como como Álvaro conocen los códigos del vestuario llenos que conozcamos que yo no los conozco y además al entrenador pero yo sí le da importancia al asunto de Isco Asensio yo sí creo que son escenas que al final qué casualidad que Isco Asensio que son los que están más cabreados por porque consideran que no porque sean profesionales yo también querría jugar muchos más minutos a los que abandonan primero imagino que bueno supongo que que Ramos que es capitán del Madrid no digo con esto que tenga que afear la conducta a los jugadores pero sí tendrá que hacer ver que no es deja que no se puede dar no se puede dar sobre todo cuando

Voz 1 08:38 los focos de los fotógrafos y las formas de los periodistas de The

Voz 0455 08:43 prensa y nuestras palabras focalizada en ellos no en la radio yo yo creo que que hayan sido torpes ICAA es algo que no les viene bien a ellos después me llama la atención me llama la atención que primero Marcos Llorente se sube por ganas en eso coincido con Rafael con Icon con Álvaro al carro sumó súper especialista cuando usted Casemiro y me extraña también en parte lo siento mucho la la torpeza de Dani Ceballos que después es que se lo van borrando es decir Toni Kroos dice a la concentración de Alemania yo no juego De6 dice vallas le preguntan que el preguntamos no yo es que de seis no prefiero jugar de ocho Italia igual que yo sé también que no hay mala intención que sabes

Voz 1991 09:19 van entrando descarte eso es una cuestión de

Voz 3 09:21 Cary que querer ahí ya que

Voz 0455 09:24 estás jugando ahora y demás pues bueno mejor no te vas por ahí y luego no ponerme por ser especialmente vinagres un tercer caso el caso Gareth Bale yo creo que es un protocolo personal que él mismo asume decir yo antes de caer lesionado cuando me no me no te bien me marcho del campo abandono me voy con una sobrecarga o lo que sea realmente el Madrid se puede permitir el lujo un gran club de cuando un futbolista tenga un mínimo un mínimo dolor un mínimo e historia se retirase del campo checo desigual aparece Cristiano Messi no sé qué más pero es un buen debate a mí de salud no me gusta hablar porque bastante fastidiado estará él qué coño si cada vez que va a tener una mínima mínima molestia sepia del campo durante su sueño

Voz 3 10:07 hay que si no no yo no entro en ello porque el primer fastidiado

Voz 0455 10:11 hay que ser por descontado él porque tiene un porrón de lesiones el primer paseo tiene que ser el por tanto yo no me quiero meter en cuestión médica Net salud pero que también como club que tienes que afrontar que me da Bale y en qué circunstancias se retiró del campo a la mínima creo que son de

Voz 1991 10:38 jugador más defensiva como Sánchez Vázquez cuando llegamos al minuto cuarenta y tres de esta segunda parte sigue ganando España dos a uno tema fundamentalmente Álvaro Rafa Isco yo creo que es el lo más llamativo de todos ha jugado noventa y tres minutos de los siete partidos que lleva al frente Solaria es decir es como si hubiese jugado un partido más o menos de los siete a mí me llama la atención que se quede en Roma en la grada que hoy empiece en el banquillo que no haya sido ningún partido titular ayer lo comentábamos con Santi con el propio Rafa que Si lo dice Solari que no pasa nada que creérselo yo me creo a Solari que que no pasa nada pero también creo que pasa algo sea quiero decir Álvaro si esto sigue así algo pasa con Isco no sé que está fuera de forma no sé si es que no le gusta no le encaja a Solari pero no es normal

Voz 0104 11:26 a ver yo yo lo que creo que lo primero que tengo que decir que me disco me parece un jugador extraordinario un jugador capaz de de hacer cosas que muy pocos jugadores en el mundo son capaces de hacer y creo que el Real Madrid ahora mismo no está en condiciones de prescindir de un jugador del nivel de Isco eso sí eso a grandes rasgos Ara vamos a entrar en los matices que obviamente no los conocemos al detalle porque solo los conoce el entrenador que que es el que los ve a los futbolistas a diario yo lo que creo con Isco aun buen nivel es utilizado por cualquier entrenador es muy utilizado por cualquier entrenador que esté en el banquillo del del Real Madrid e insisto para mí sólo hay un camino que es que Isco se lo gane incluso hasta Puente en la tesitura de que Isco está entrenando normal por así decirlo y que realmente le ha sorprendido a él como a todos porque llega un técnico y que apueste muy poco porel por un jugador contrastado con cierta

Voz 0455 12:17 a nivel mundial pues aun así aun así

Voz 0104 12:22 es que el único camino que hay para él esta situación es demostrar a ese entrenador que está equivocado contigo y quedó eso sólo se gana con rendimiento trabajando y con rendimiento y con buena actitud es que es el único camino que hay él si coges el otro desvío el único perjudicado ser el propio Isco a abandonar su abandonar y cada vez que le toca jugar bastará mal nivel El entrenador se reafirman en la decisión que ha tomado insisto para mí me parece que se tienen que entender porque disco dentro si te vas a empezar a jugar las eliminatorias de Champions a la vuelta de la esquina que el tiempo pasa muy rápido iba a necesitar jugadores de primer nivel mundial e Isco es uno de ellos

Voz 1991 13:02 no no y además fíjate cómo vienen los jóvenes que vienen mordiendo y aprovechando todas las oportunidades que tiene no les queda otra claro Rafa le toca apretar los dientes AIS quien no le queda otra

Voz 1 13:11 sí bueno yo partiendo de la base que el tema de Roma tampoco lo entendí muy bien pero sí le puedo entender a a Santiago que no entre en su esquema de ahora en su forma en su forma de ver el fútbol a Solari que cualquier entrenador como dice Álvaro le podría utilizar más seguro is estoy seguro que Solari también pero nosotros se yo no sé no tengo información no del día a día de los jugadores hay entrenadores qué ve que premian mucho el día a día hay otros entrenadores que tienen una guardia pretoriana que juegan siempre aunque en algún entrenamiento puedan relajarse un poco pero hay otros jugadores que puede ser el caso de disco que tenga que apretar los dientes siempre no bueno pues es el momento no yo entiendo cuando se está cabreado porque a mí también me ha tocado chupar banquillo entiendo que te vas a casa pero es el es el mejor momento para reivindicarse y para entrenar cae mejor que estoy solo lo que estoy seguro que lo está haciendo a mí lo que me parece ya llevar dramas como Javi que le está ninguneando no yo creo que no ningunear en jugador cuando le dejan en el banquillo para mí eso no es ningunear porque hay otros compañeros que están jugando porque hay que aceptar hay que aceptar que el técnico ve a otros jugadores en este momento mejores que él nada más

Voz 1991 14:28 pues nada llevamos catorce jornadas todavía queda lo más interesante de la Champions la Copa del Rey vamos del tramo de semana jugar los títulos con lo cual tanto Isco como Asensio tienen en su mano en sus pies mejor dicho el el contar o no contar para para Solari esto es así desde luego lo fe de Valverde Llorente en regalos no van a no van a aflojar van a apretar porque lo que quieren es es jugar lo van a hacer contrabajo y así es como se llega al Real Madrid como uno Se mantiene juega veremos Álvaro Benito Rafa Alkorta muchas gracias a los dos un abrazo un abrazo abrazos