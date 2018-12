Brais Méndez: “La temporada pasada era la del debut y estabas más tímido. Ahora te atreves a hacer más cosas”

Voz 1 00:00 hola buenas noches por fin una victoria ahí hacía falta

Voz 2 00:03 sí la verdad a victoria sobre Vitoria que que nos viene bien no estar confianza

Voz 1991 00:09 empezaban a notar ya nerviosismo la plantilla porque no llegaba a esos tres puntos de golpe

Voz 2 00:15 no nerviosismo no pero al final se trabaja mejor cuando cuando llegan las victorias entonces bueno que que no es de confianza que no es de moral para afrontar esta semana importante

Voz 1991 00:25 no además un partido en el que habéis tenido muy claro lo que tenía que hacer y eso que el Huesca empezado viene la primera ha sido de ellos

Voz 2 00:31 sí hemos empezado un poco un poco dubitativos las primeras quince minutos pero bueno pues dicho con con el partido con mando el balón y bueno creo que ahí son

Voz 1991 00:42 y y te te manejadas bien te te llevas bien con con Iago Aspas eh cuando cuando juntáis pasan cosas

Voz 2 00:51 bueno sí tengo tengo muy buena relación con él tanto dentro como fuera el COI que se nota el penal la hay feeling hay hay buen rollo y es atrás

Voz 1991 01:00 lo del segundo gol me han dicho que es enseñas tú los entrenamientos

Voz 2 01:04 ojalá ojalá cero cero no adaptada tenerlo en nuestro equipo de que cara a este tipo de cosas que que está en el que no hace muy poco Si que que estamos hablando de unos de los mejores delanteros de del momento

Voz 1991 01:18 me imagino que has podido ver ese segundo gol con con detenimiento yo al principio cuando lo he visto en directo digo o iba alaban el tacón sin querer osea será llevado lo típico no de rebote pero que va eh la pega con la espuela lo justo para pasarla por detrás del defensa y luego define qué es un escándalo

Voz 2 01:35 sí ella realmente a los que a los que lo conocemos entrenamos con él no nos sorprende porque porque estás acostumbrado a darle a ver ese tipo de cosas así de lo que es capaz realmente yo creo que el nivel que tiene creo que extraordinario creo que es un delantero que que hay poco que decir

Voz 1 01:52 bueno es buena rueda a seguir entonces la Yago no es igual para aprender braille lo que se pueda lo que se pueda

Voz 2 02:01 sí tengo tengo la la el beneficio de entrenar con él todos los días y poder poder ver muy bueno está claro que siempre aprendes cosas

Voz 1991 02:11 bueno Yago evidentemente está haciendo una gran temporada para mí el mejor delantero español del momento sin lugar a dudas tú a nivel personal creo que también estás completando un temporal on

Voz 2 02:20 sí estoy muy contento al final era iba a ser una temporada complicada porque el club ha hecho eficaces se ha hecho una plantilla muy competitiva hay bueno contar con con tantos minutos si está rindiendo a este nivel puede nada confianza me da me da moral y me da da mucho alegría sobre todo y sobre todo creo que

Voz 1991 02:41 te has soltado en ataque como que te han dicho oye Bryce que para arriba y cuando llegas arriba que no tengan miedo que encare es que intentes cosas

Voz 2 02:49 sí es cierto que que al final la temporada pasada pues estaba más prohibido porque era era la del debut estas estas un poco más tímido no nota de tantas cosas que que la temporada estoy con mucha más confianza con mucho más suelto y bueno creo que eso están notando

Voz 1991 03:06 no no tanto joe te llamó Luis Enrique para la selección pues imagínate si se está notando que supuso para esa convocatoria con la selección

Voz 2 03:13 bueno para para mí pues pues imagínate un orgullo tremendo ninguna satisfacción al final ese no soy pequeñito puede representar a tu país y hacerlo mal absoluta creo que son otra otra dimensión totalmente ido contento por la oportunidad por poder poder aprovecharla poder debutar sí sobre todo por poder compartir y aprender de esos futbolistas

Voz 1991 03:37 el acepta habitual no que ese es el objetivo del el seguir manteniendo un nivel suficiente como para tener la confianza en este caso de de Luis Enrique y Isère un habitual en la selección no

Voz 2 03:47 bueno yo no piensan en eso ahora pienso en en el Celta en en seguir trabajando si seguir como hasta ahora no baja los brazos al equipo a a sacar los máximos puntos posibles porque estamos en una situación delicada digamos sí en merecíamos salir adelante entonces ayudar en todo lo que pueda sea goles lo lo que sea no cualquier cosa hay salir hacia adelante todos juntos

Voz 1991 04:12 a ella Bryce ahora entre entre tú yo prácticamente no nos escucha nadie a final de temporada cuando lleguen equipos a preguntarle al Celta que van a llegar equipos a preguntarle al Celta Jordi

Voz 3 04:24 le vas a decir atenta bueno si no es un tema

Voz 2 04:28 que que a mí me me

Voz 3 04:31 mí me venga a veces

Voz 2 04:33 no tengo que hablar yo al final es un tema que que tiene que hablar del club

Voz 1 04:38 tú también

Voz 2 04:40 bueno yo realmente no tengo mucho que decir en las cosas el club yo siempre he dicho que está indicado se que tengo contrato estoy muy contento y que ya se verá lo que pasa en un futuro no pienso en eso piense ya te digo pienso ahora en el partido la semana que viene de Copa Hinault no mira a largo plazo ni a medio plazo que creo que no no nada ahí yo sólo trabajo yo entreno para para cada partido

Voz 1 05:06 bueno tiempo tendremos tiempo tendremos para hablar de

Voz 1991 05:09 el futuro de aquí a final de temporada Mister nuevo Cardoso qué tal

Voz 2 05:13 mira muy muy contentos viene viene con con alegría con Xavier Weiss creo que creo que les beneficia mucho la la idea que entiendo de jugar entonces poco a poco cogiendo la final llevamos pocos poco a poco tiempo juntos pero bueno creo que ya se va notando

Voz 1991 05:31 tengo un amigo el Celta que cuando dijo aquello el Deportivo de Real Celta de Vigo dijo ay mi madre

Voz 2 05:38 sea una Herradores alpina está tan nervioso imagino el clima en la presentación de de un club nuevo voy nada yo yo muy contento porque creo que lo que transmite Icomos la forman en la que el fútbol es la que la que no lo esta plantilla que tiene calidad tiene tiene jugadores de un nivel increíble y hay que aprovecharlo objeto

Voz 1991 06:00 debo estar peleando por puestos europeos esa tiene que ser la realidad de este equipo

Voz 2 06:05 bueno puede ser la realidad o puede que no al final la temporada sentido de una manera distinta al principio vamos a intentar remontar la ley no no ponernos ni pecho sentidos llegar lo más arriba posible ahí cuando tres jornadas de ver cuál es el objetivo

Voz 1991 06:20 bueno se ha dado hoy un pasito más se ha logrado esa victoria contra el Huesca un triunfo que que seguro que os va a dar mucha confianza Bryce Méndez mil gracias que vaya todo fenomenal un abrazo