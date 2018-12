Rodrigo Tarín: "Estamos seguros, el equipo está teniendo una estabilidad"

Voz 1 00:00 Rodrigo Darín qué tal buenas noches buenas noches

Voz 1991 00:03 año y medio sin ganar fuera de casa Migue mucho

Voz 2 00:06 pues sí demasiado ya lo teníamos que romper con con con esa mala racha mira por suerte hemos podido hacerlo hoy ante ante un buen rival que además lo ponemos a subir en la clasificación ya hay bueno ahora ya viajamos dejamos con más tranquilidad para los próximos partidos

Voz 1991 00:23 no no es puesto para pensar ya casi en en Europa porque eso ha dispuesto a un punto del Valladolid cinco puntos de colchón por encima del descenso lo que puede cambiar la película enlazando dos otras resultados buenos eh

Voz 3 00:36 sí paliar ya lo estamos viendo

Voz 2 00:39 de los equipos están están muy cerca entre sí y la diferencia de puntos entre los de arriba abajo es IVA y dos victorias y dos derrotas que llevan para bajo el Valladolid hubo un momento encadenó bastantes victorias seguidas que parecía ese esa escapada para arriba y ahora pues ya os hemos alcanzado yo creo que va a ser la dinámica de este año

Voz 1991 00:58 no sé si tienes tú la misma sensación pero yo viendo y el partido no se me da que ha sido el el el partido que más controlado distendidos de principio habéis marcado pronto al descanso sabía hay sido cero dos creo que en ningún momento habéis tenido la sensación tú por lo menos viéndolo que que eso sí iban a escapar los tres puntos no

Voz 3 01:16 pues la verdad es que el

Voz 2 01:18 como erais comentabas impartís vuestros yo diría que muy practico soy muy bien planchado perfectamente

Voz 1991 01:23 que tenía que hacer seis sí sí nosotros hemos estado

Voz 2 01:26 llevamos son dos hermanos que estamos seguros que el equipo está tenido una estabilidad estamos fuertes y hoy además de cara a gol pues los que hemos tenido la somos metido como hemos dicho partido muy serio sí que ha habido un momento en la segunda parte cuando el Valladolid nos ha nos ha metido ese gol que estaban apretando mucho para el partido y el tercer gol yo creo que que que ha sentenciado ha sentenciado pongo el partido a favor nuestro eh

Voz 1991 01:49 yo creo estáis atravesando el mejor momento de la temporada no lo no sólo porque lleva cuatro jornadas sin sin caer derrotados sino también de Weis dos victorias de forma consecutiva eso se nota no os ha costado pero parece que empieza a funcionar la máquina

Voz 2 02:03 sí desde luego ya lo comentábamos en las entrevistas después de los primeros partidos que éramos un equipo muy muy Coego mucha gente seguida a mucha gente nueva joven te este año que no es estábamos en un proceso de formación de crecimiento de yo creo que empezamos a tener a tener esta estabilidad tener un un estilo de juego me has definido a controlar los partidos siempre mencionando que mejor hay que pueden ofrecer

Voz 1991 02:27 me llevas cuatro jornadas como titular jugando los noventa minutos te has agarrado ahí como un clavo ardiendo eh

Voz 3 02:35 sí creo que no la verdad que que

Voz 2 02:37 me está dando oportunidades eso no se puede negar para aprovechar al máximo el pelo y lo hizo porque equipo ahí ojalá sean muchas más duro

Voz 1991 02:47 y además casi un proceso muy natural quiero decir que tú has empezado a entrar con el primer equipo has empezado a entrenar en las primeras jornadas no has jugado empezaste a entrar ya lleva nueve jornadas jugadas es decir jugaste cinco de suplente luego otras cuatro ya de de titular es decir que ha sido todo muy natural no sido todo muy forzado así un proceso en el que tú te lo has currando en el que ha acabado dándote la oportunidad le está respondiendo que es lo más importante

Voz 2 03:11 sí desde luego desde que llegué aquí en pretemporada la verdad es que ha sido al abaratarse el equipo anotarse al club ha sido ha sido fácil así proceso en el que han marcado bien los tiempos creo yo también he tenido suerte cuando he entrado yo en el equipo ha empezado a conseguir buenos resultados pero también sin el equipo vaya bien siempre te ayudo en lo individual como nada también estará que tenemos una plantilla muy amplia y que el tiene el competitivo es muy alto entre nosotros si es siempre beneficia a todos

Voz 1991 03:41 tener a un entrenador que ha sido un gran defensa cómo fue Pellegrino imagino que ayuda no los que estéis en esa posición

Voz 2 03:47 sí la ayudado muchísimo porque no está no está claro es que son muy importantes y que con el paso de los partidos y de los minutos tú es que pueden marcar diferencias a nivel de aspectos tácticos de su señal el partido concentración puede ser siempre te ayuda a marcar la diferencia

Voz 1991 04:03 pues no dar Rodrigo Darín que enhorabuena por el momento que está viviendo el Lega enhorabuena por tu primer año en primera división que lo estás haciendo de forma fantástica y ojalá te vaya igual de bien el resto de la temporada vale

Voz 1 04:14 el general muchas gracias gracias un abrazo