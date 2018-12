Carrusel último tramo (01/12/2018): Hablamos con Claudia Pina, Brais Méndez y San José

Voz 1 00:00 Carrusel deportivo Cadena Nasser golpe XXXI hoy hace treinta y uno en Canarias señor Yago de Vega muy buena muy buena notas entrando en Montevideo en Uruguay hay novedades

Voz 2 00:08 sí Andoni hay novedades porque nos han recortado distancias

Voz 1991 00:11 hay que ganar sí sí creíamos que iba a ser todo tan fácil está

Voz 0995 00:13 dos muy equivocados recorta distancias México con una jugada a balón parado la ponía Nicole Pérez desde el perfil izquierdo hoy en una confusión en el dentro del área Denise Castro ha marcado el dos uno o eso es lo que nos dice la FIFA porque con viendo la repetición parecía que había sido la propia puerta no lo hará que será vestía el balón en propia puerta en cualquier caso llegamos a minuto XXXII sigue mandando España dos uno tranquilidad porque estamos siendo superiores en cuanto

Voz 2 00:34 juego aquí no aquí no iba por ahora al lado un penalti en el minuto quince escandaloso

Voz 0995 00:39 vamos a uno la hoy en Viena también la vi goleadora de hoy pero bueno cualquier caso nada de árbitros seguimos mirando en el juego y cuando lo digo llevamos a minuto treinta y dos dos uno ganando

Voz 1991 00:49 bueno pues pendientes de esa final de la sub diecisiete de ese Mundial os recuerdo el resto de noticias que nos ha dejado el día empezando por esos cuatro partidos que han disputado en primera división correspondiente a la décimo cuarta jornada de Liga el último concluir a lo sabéis el partido en Santiago Bernabéu entre Real Madrid y el Valencia que ha terminado con victoria del conjunto blanco cero con un gol en propia puerta de vas ya a los ocho minutos de partido en el tramo final a siete del final Lucas Vázquez hacía el dos cero definitivo resultado que hace que el equipo de Solari se ponga en quinta posición con veintitrés puntos ahora mismo a uno del Atlético de Madrid a dos del Barcelona ya tres del Sevilla que es el líder el Valencia que vuelva perder después de encadenar dos victorias consecutivas en Liga se queda en decimotercera posición con diecisiete antes en Balaídos ha ganado el Celta de Vigo dos cero al Huesca con doblete de Yago Aspas que hecho un auténtico partidazo y el segundo sino lo habéis visto ir a hizo a buscarlo porque es un auténtico golazo debut de cardos en Balaídos con triunfo que pone al conjunto gallego con diecisiete puntos en décimo segunda posición mientras que el Huesca se queda colista siete puntos ya a estas alturas de la temporada ya con siete de ventaja sobre la salvación así que tiene que espabilar el Huesca porque sino se le va a hacer muy larga la temporada en Zorrilla triunfo importantísimo de Leganés que ha derrotado dos cuatro al Valladolid marcaron para los pucelanos los Toni Villa y un al para los madrileños no vas Óscar doblete de Guido Carrillo con esta victoria el Lega se pone con dieciséis puntos ahora mismo con cinco de colchón sobre eso hoy con Piqué con un le ha ganado muy bien tres cero el Getafe al Espanyol goles de Jorge Molina Jaime Mata y Antunes el equipo azulón se pone con veinte puntos séptima posición el español se queda sexto justo por encima convertirlo para mañana el resto de la jornada excepto Levante Athletic que queda para el lunes el Athletic que empieza la jornada en puestos de descenso ahora mismo está a tres de la salvación pero al lunes puede empezar a ser dramática la situación a las doce de la mañana Betis Real Sociedad a las cuatro y cuarto Girona Atlético de Madrid a las seis y media el Barcelona recibe al Villarreal para las nueve menos cuarto queda precisamente el partido el líder el Sevilla que juega Mendizorroza frente al Alavés y que no se olvide que justo Dani me estaba comentando ahora un dato que tiene que ver con el Atlético de Madrid si gana mañana al Atlético de Madrid por primera vez en la historia los cinco equipos madrileños de Primera División habrán ganado la misma jornada su partido

Voz 2 03:07 no está mal el llamativo son cinco

Voz 1991 03:09 en segunda división cinco resultados definitivos Córdoba uno Elche uno Málaga cero Granada uno Reus cero Mallorca dos Almería uno Extremadura uno Sporting dos Tenerife uno parecía el Día Nacional de Chile en el Molinón porque los dos goles del Sporting los han metido de chilena han sido dos Open es la chorrada el día que éramos

Voz 0458 03:26 el muy bueno e que será levantado tipo Libération ahí

Voz 1991 03:30 a don porque estaba Héctor González que ayer bar del Sporting que llevamos ya no está mal dos millones y medio por fin después de quince jornada mete el primer gol que ha sido un golazo que es pieza amenazadoras y ese actor bueno ha pegado un bote que novedad además con respecto a la final de la Libertadores entre el rival Plate Boca Juniors hoy ha emitido un comunicado River Plate en el que ratifica su rechazo a jugar en el Santiago Bernabéu el próximo domingo River vuelve a insistir en que la responsabilidad de lo sucedido con el autobús de Boca hace exactamente una semana no corresponde a su competencia y que por lo tanto no asume la responsabilidad vuelven a insistir en que es legible que el partido más importante del fútbol argentino no pueda desarrollarse con normalidad en su país es que desde luego de momento normal no ha habido nada hoy le han preguntado precisamente al presidente de la FIFA Gianni Infantino sobre la lección del Santiago Bernabéu como sede para este partido de vuelta de de la Libertadores is sobre el comunicado el river ha dicho esto

Voz 2 04:29 es toda una fiesta del fútbol sudamericano jugará en Madrid que es también un poquito Sudamérica quizás que sea que sea algo que marque un antes y un después por el fútbol

Voz 3 04:41 bieber no quiere jugar usted

Voz 0995 04:44 ya lo sabía

Voz 2 04:48 por ahora la Conmebol va a tener que tomar una decisión y yo creo que comisión personales que es siempre se tiene que jugar el fútbol no se puede para la pelota no se puede parar tenemos todos los que que ver cómo podemos poner las condiciones por

Voz 1991 05:07 bueno a todo esto me ha hecho gracia cuando dice bueno España también un poco Sudamérica esta bien Infantino hasta bien yo considero a Argentina los considera hermano realmente

Voz 0458 05:17 en otros también es verdad que España es un poco Sudamérica porque afortunadamente tenemos un crisol de cultura

Voz 1991 05:22 correcto gracias a Dios por otra parte efectivamente

Voz 0458 05:25 Macias adiós lo gastado también llegó cuando dejé porque lo que vas a comentaras muy importante cuando ha dicho que el fútbol no debe parar como si el fútbol fuera Shi perdona el fútbol para cuando tenga que parar porque hay cosas mucho más importantes que el

Voz 1991 05:37 bueno ahora entendemos como la con me Ball e intentaba que se jugase como fuese el partido a pesar de haber sido agredidos a jugadores de de incomprensible en su momento pero bueno en fin al hilo de todo esto tema entradas ha mandado un comunicado el Real Madrid a sus socios y lo leo literal

Voz 0458 05:55 no me parece alucinante como usted sabe el estadio

Voz 1991 05:58 Dago Bernabéu acogerá el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores dos mil dieciocho que disputarán River Plate Boca Juniors el encuentro tendrá lugar el domingo nueve de diciembre a las ocho y media le informamos que el club ha acordado con la Confederación Sudamericana de Fútbol que los socios del Real Madrid puedan adquirir un cupo limitado de entradas la compra de entradas estará disponible hasta agotar existencias desde las nueve hasta las seis de la tarde del domingo dos de diciembre exclusivamente a través de nuestra oficina online de atención al socio podrán adquirir una localidad para socio más otra de acompañante es decir que dentro de nueve horas y media a través de la web del Real Madrid los socios del conjunto blanco pueden adquirir entradas no sabemos cuántas porque el comunicado no especifica es viene firmado por José Ángel Sánchez el comunicado en el que el envían en esa información al socio del Real Madrid no especifica como digo el número entradas pero me parece ya rizar el rizo en toda esta película

Voz 0458 06:54 me parece Yago una fantástica gestión del Real Madrid que consigue un cupo de entradas entiendo que bastante alto para para asistir al al partido por otro lado lo que decíamos que sólo cinco mil eh residentes llegamos en Argentina de cada uno de los cruel van a poder venir es decir que no es la fiesta como dice Infantino del fútbol sudamericano si quiere puede decir que fiesta de fútbol mundial sí sí pero ahora no hay sudamericano porque sólo van a poder venir de Dalí de mil personas bastó los argentinos y argentinas que estén por aquí pero lo que me parece alucinante es una gran gestión del Madrid

Voz 1991 07:20 no no si desde luego ha conseguido viendo la final al Santiago Bernabéu encima regalarle a sus socios la la opción de poder adquirir en como prioridad por delante

Voz 0458 07:31 sí que las pagan a que cadena tiene

Voz 1991 07:34 la opción de de obtenerlas en un rato vamos a estar en Buenos Aires para conocer la última hora porque a mí me parece alucinante ver este comunicado tan vehemente de River Plate insistiendo en que el le van a privar a al aficionado me me habría gustado un un comunicado igual de vehemente eh lamentando criticando los incidentes con el autobús de Boca Juniors pero lo tienen tan normalizado lo ven tan normal es que hay que pase este tipo de cosas que en vez de mandar un comunicado decir lo sentimos mucho sentimos vergüenza vamos a intentar localizar con las imágenes a todos esos aficionados y sacarles en nuestro estadio que va lo único que hacen es mandar un comunicado para quejarse de que el partido no se juega en su estadio la última vez que se intentó jugar en su estadio fue apedreado el autobús de Boca Juniors yo creo que a partir de ahí unos explica Dani muchas cosas de cómo está ahora mismo la situación en Argentina de que pase esto que va a volver a pasar en el futuro porque es el propio club que lo está sufriendo no hace nada no no critica nada es que se empieza a considerar algo normal

Voz 0458 08:38 tras dos semanas atrás y ya pues claro claro claro tan tan intrínsecos en en cada uno de los estratos de la sociedad que esto es es prácticamente inabordable pero lo que decías River no quiere jugar fuera de su cancha no quiere jugar en Madrid

Voz 4 08:49 invocaciones directamente no quiere jugar claro

Voz 0458 08:51 claro que sí pero claro si May gol dicen que el Partiso abajo en el Bernabeu pues blanco y en botella

Voz 1991 08:56 bueno en cuanto al resto en balonmano la selección española ha debutado en el Europeo con victoria además victoria contundente clara contra Croacia veinticinco dieciocho próximo partido de las nuestras complicado contra Holanda a las nueve de la noche el lunes Inti como tenemos el partido de la sub diecisiete Andoni

Voz 0995 09:12 pues llegamos ahora mismo al minuto cuarenta de juego seguimos con dos uno en el marcador España ha tenido varias ocasiones para lograr el tres uno una de Claudio a Pina y otra de Irene López pero nos ha movió el marcador seguimos con dos unos dominio de la selección española hasta el momento no

Voz 1991 09:26 nos vamos al Santiago Bernabéu Antonio Romero qué tal muy buenas

Voz 2 09:29 más hola qué tal llamo muy buenas a todos te ha gustado el Real Madrid hoy

Voz 0239 09:32 en la primera parte bastante teniendo cuenta que su madre entreguerra que viene de hacer un partido lamentable el otro en Ipurúa hay de bueno pues un poco las heridas sin dar demasiada buena imagen tampoco en el Olímpico de Roma pero un triunfo importante yo creo que con las ausencias que tiene y el rival que tenía enfrente su primera parte tiene mucho mérito la manera en la que han salido a presionar el derroche físico de jugadores Marcos Llorente

Voz 0458 09:55 como Carvajal imprescindible el partido luego

Voz 0239 09:58 que además a menos en el choque y creo que le falta un poquito de brillante le falta pegada le falta seguramente algo de calidad en los últimos metros pero

Voz 0107 10:06 hoy ha tenido compromiso ha tenido actitud

Voz 0239 10:09 en la primera parte incluso algún fogonazo

Voz 2 10:11 fútbol dame un segundo que está por ahí Herráez en zona mixta con protagonista eh

Voz 5 10:16 vamos a escuchar a Santi Mina hola qué tal Santiago buenas noches hola buenas noches bueno habéis tenido ocasión del empate era todo o nada el Madrid ha matado con él

Voz 0783 10:25 segundo no si eh autocrítico he tenido una ocasión fallada eh creo que hemos hecho una gran segunda parte con más personalidad que que en la primera dominando e ir teniendo más el balón eh nada quedarnos con los aspectos positivos y a corregir los negativos que hemos tenido en la primera parte

Voz 6 10:47 jugador pagado el partido dice lo que ha dicho que el equipo ha hecho una primera parte cutre lo muy claro

Voz 0783 10:52 sólo no sé si somos autocríticos sabemos que hemos estado por debajo de nuestro nivel que no hemos hecho el juego que veníamos haciendo en estas últimas jornadas eh el juego que que veníamos plasmando antes de del partido de la Juventus incluso en la primera parte ya en la segunda parte de la Juventus defendiendo bien atacando rápido presionando fuerte creo que en la primera parte nos ha faltado eh eso la presión profundidad a jugar hacia adelante y creo que eso eh nos ha matado un poco

Voz 6 11:25 Santi no les habéis hablado en el vestuario has visto la jugada previa al gol de Lucas en la que pueda hacer penalti a apoya que es jugadas y las visto hubiese hablado con Gayá dentro de progreso

Voz 0783 11:35 bueno no no no hemos hablado nada el árbitro está ahí para tomar sus decisiones y luego también están los del bar bueno yo he ellos te pillan a la contra te hacen en el dos cero y ahí se acabó el partido pero bueno yo de los árbitros no no hablo tienen toman sus decisiones Si

Voz 6 11:57 con la preserve la mala parte como muy reconocido en la segunda habéis podido empatar crees que es injusto resultan

Voz 0783 12:05 bueno y si hubiésemos convertido algunas de las ocasiones que hubiésemos tenido hoy nos hubiésemos puesto un uno estoy con vencido de que el transcurso del partido hubiese cambiado creo que hemos tenido personalidad en la segunda parte muy bueno nunca se sabe lo qué hubiese pasado si hubiésemos hecho el empate hay que seguir mirando hacia adelante como he dicho antes pensar en el partido del martes concentrados que ella tuvimos un susto en en la ida Hay y luego a pensar en el partido el Sevilla que va a ser muy importante para nosotros pero en Mestalla con nuestra afición que tenemos que dar las gracias por el apoyo que nos ha brindado aquí va a ser muy importante para nosotros sí sí sí hay algo dentro de este equipo es la humildad y la autocrítica y sabemos que el partido contra el Sevilla va a ser muy importante va a ser un partido que no os va a guiar en el transcurso de lo que va a quedar de Liga pero estamos convencidos que tenemos un grandísimo equipo jugamos en nuestra casa venimos haciendo eh unos grandes partidos yo creo que vamos a sacar los tres puntos que nos van a dar mucha moral y creo que si eh conseguimos esos tres puntos luego para los dos o tres partidos que nos quedan en Liga antes del parón también vamos a hacer eh grandes actuaciones si al final estoy convencido de que nos vamos a ir eh cerca de los puestos de Europa incluso en Europa en en el paro

Voz 6 13:52 también porque el equipo siempre da esa sensación de que ataque

Voz 0107 13:56 todo lo que en defensa sí me parece un equipo bien plantado

Voz 6 13:59 ah sí me parece que en ataque le cuesta mucho llegar arriba

Voz 0783 14:04 sí sobre todo pues qué es lo que venimos hablando en la primera parte nos ha hemos tenido todo el mundo esa sensación tanto dentro como fuera del campo porque nos ha faltado profundidad pero yo creo que cuando hemos vuelto a tomarla la iniciativa en la segunda parte hemos vuelto a tener el balón y sobre todo hemos vuelto a tener profundidad y una buena presión arriba creo que hemos tenido ya nuestras ocasiones yo creo que hoy se ha visto así que en la primera parte no hemos tenido ninguna pero pero bueno yo yo creo en la segunda parte el equipo ha tenido centro Solaria ha tenido una o dos llegadas con con bastante peligro para para poder hacer call it bueno yo creo que tengo es eh

Voz 6 14:45 ese pensamiento y esa visión del partido de las ocasiones bueno pues es es Santi Mina

Voz 1991 14:51 gracias Herráez eh Romero esperabas más del Valencia porque en el en el primer tiempo ha sido un desastre

Voz 0239 14:57 sí yo esperaba más del Valencia viene con con las tocada de lo que le te en Turín que tiene que doler no de de la banda

Voz 1991 15:03 la que fue en el último minuto practicamente

Voz 5 15:06 pero me parece y lo decíamos

Voz 0239 15:08 en el en el último tramo después del partido que que era un equipo sin alma no es lo peor que puede decir

Voz 0107 15:14 porque tiene jugadores con la calidad de de Parejo con los jugadores con

Voz 0239 15:17 la calidad del que estaba hablando de Santi Mina de Guedes de Gameiro creo que en la primera parte ha sido una caricatura que sólo la mala fortuna en el remate del Real Madrid ha impedido que que en esos primeros cuarenta y cinco el partido quedara prácticamente sentenciado y luego se ha demostrado que el Valencia ha sido una caricatura en la primera parte porque con muy poquito en la segunda Yago pero con muy poquito con con dos balones a la espalda de de Parejo y bajar un poco el tono físico del Real Madrid y el Valencia ha tenido alguna opción que ha desbaratado Courtois no me parece que lo peor que se puede decir de un equipo como el Valencia cuando pasa por un campo como el Bernabéu es casi un equipo sin alma un equipo intranscendente creo que ha sido el caso

Voz 1991 15:53 ahora termino contigo Romero pero Andoni hay descanso Montevideo

Voz 0995 15:57 hemos llegado al descanso en el estadio charrúa España manda dos a uno el de la selección española ha sido de ha dominado el encuentro en la primera mitad valen en los dos goles de Claudio opina pero las mexicanas han conseguido meterse en el partido gracias a ese gol de Denise Castro España ha tenido varias ocasiones para meter un tercer gol pero lo dejamos para la segunda parte con dos a uno favorable a España

Voz 1991 16:16 primero dos detalles el final el que contaba ahí se en el tramo final del partido e Isco y Asensio los únicos dos jugadores que no han acudido al centro del campo a a pues de alguna forma agradecer el apoyo a la afición

Voz 0239 16:30 bueno yo aquí y creo creo honestamente que es una postura poco inteligente que aloje más pero

Voz 2 16:35 el años dos luego todo en las

Voz 0239 16:38 ahora tiene dos caras están mosqueados y ha salido Valverde que por cierto ha estado muy bien por delante de Isco Asensio practicamente sin calentar otras ha quedado fuera del equipo titular para mí el peor del Real Madrid o al menos destacado seguramente hasta su lesión haya sido Gareth Bale

Voz 0107 16:54 mejor tiene los dos motivos para andar es

Voz 0239 16:57 serios y medio mosqueado pero repito yo creo que es una actitud poco inteligente que queda retratada mañana en la portada de los periódicos a la puerta del de área nueve tíos del equipo despidiendo con una ovación desde el centro del Bernabéu a la gente que está echando una mano hoy ha venido a verte eh en su butaca aquí en el Bernabéu y que haya nueve Ike dos sabían despistado y que curiosamente los dos son dos que están en el punto de mira como Isco y como Asensio creo que no deja de ser una anécdota que seguramente es un detalle visto perfectamente Raed al final del partido pero repito creo que a los que peor hace esa ellos dos y que es una postura poco inteligente de los dos

Voz 1991 17:36 desde luego el detalle que comentaba también Álvaro Benito durante la retransmisión los jóvenes y los canteranos son los que han dado la cara hoy y además con buen partido a mí hoy Llorente encantado

Voz 0239 17:47 lo de Llorente ha sido un escándalo me parece que gran parte del mérito de de donde ha tirado la línea de presión el Real Madrid en la primera parte ha sido de Marcos Llorente que ha robado cuatro cinco pelotas en zona de influencia me parece que es un ejemplo

Voz 0783 17:59 yo tremendo

Voz 0239 18:01 para toda la gente perezosa en el trabajo diario en esa caseta ya hay alguno

Voz 5 18:06 lleva no sé si son dos o tres dos

Voz 0239 18:08 año ya prácticamente camino dos años en el Real Madrid rascando muy poca bola no ha contado para Zidane no ha contado para Lopetegui está empezando a contar para Solari ya ha salido físicamente todo lo demás te puede gustar o no futbolísticamente llenar el ojo no pero físicamente está en pie

Voz 4 18:25 perfecto estado de revista y esos son los sacos

Voz 0239 18:27 sigue entrenando mucho y bien y creo que por ahí se ha ganado el derecho a que la gente vea como el único recambio de la plantilla de Casemiro me parece que que te ha hecho un partido espectacular reggae Lon convirtiéndose en un recambio de garantías para Marcelo todavía le le queda evidentemente pero un recambio de garantías para Marcelo y luego una frase que ha dicho Relaño en él Carrusel y que yo firmo debajo en tiempos como éstos de entreguerra en un Madrid sin brillo siempre ha habido canteranos que han tirado del carro bueno posee larga ha la a Carvajal le ha tocado seguramente melón también a Marcos Llorente me parece que en un equipo que no va sobrado ni de trabajo ni de talento tienes que dar ejemplo a la caseta poniendo en el campo a los que se lo ganan en los entrenamientos

Voz 1991 19:10 me dejó algo Romero

Voz 0239 19:11 yo creo que no lo bueno lo de Gareth Bale pendientes de los cuenta ahora Javi Herráez de lo que puede ser creo que es la primera parte no ha estado mal sea implicado ha tenido un tiro que le ha parado neto podía ser en donde el dos cero pero vuelve a demostrar que es un futbolista y en el que ningún entrenador puede hacer planes

Voz 0107 19:30 no como tipo fiable para sujetar no llegaban

Voz 0239 19:33 era así no sujetar el ataque del equipo porque se juega tres partidos consecutivos al final acaban apareciendo los problemas físicos teniendo en cuenta el calendario que tiene el Real Madrid veremos saber porque yo creo que no está roto porque si no no hubiera hecho un par de esprines al final de del partido o al final de su participación en el partido pero cualquier

Voz 1991 19:50 cinta muscular en Gareth Bale no

Voz 0239 19:53 nunca ha sido menos de dos o tres semanas estamos hablando ya de que está en riesgo la final del Mundial en Bono la así la logra el Real Madrid el Mundialito vamos semifinal y final para Gareth Bale porque repito tocó claramente el aductor derecho un problema muscular en Bale enciende todas las

Voz 1991 20:10 gracias a descansar un abrazo o un abrazo para todos chicos Herráez precisamente que estar pendiente de esas pruebas médicas que la gana

Voz 0107 20:16 sí pero nos dicen y esa es una buena noticia Yago que parece que sólo es una sobrecarga bueno así que Bale pues nada no jugará frente al Melilla en la Copa del Rey y podría estar frente al Huesca el próximo domingo ese partido de Liga que bajo el equipo de de Solaria sí que esa es la mejor noticia lo de Bale no parece nada simplemente ha visto sobrecargado cuando se ve así pues levanta la mano al terreno de juego déjame que te diga que sin duda como decía Romero buen partido para mí de Karim Benzema pero se nota mucho la presencia de Dani Carvajal en este Real Madrid y en cuanto a Isco creo que es muy injusto le ha cogido la matrícula

Voz 2 20:53 tenía Solari ha jugado Yago

Voz 0107 20:55 no veintitrés minutos en siete partidos

Voz 5 20:59 hombre me parece que no sé es ir

Voz 0107 21:02 es obvio que Isco juegue noventa minutos en siete partidos cuando con Luis Enrique ha jugado ciento ochenta en dos en en la selección hizo también vamos a escuchar un fragmento de Santi sobre han pregunta por cierto

Voz 5 21:14 Movistar a a Solari

Voz 0107 21:17 de hecho Ricardo Sierra sobre Isco y dice que está contento con la actuación del del resto de compañeros Irán preguntaba Solari en la rueda de prensa sobre los jóvenes que han sido hoy evidentemente Reggie Love con carbón

Voz 1991 21:28 Hall Fede de Valverde los mejores del ramo

Voz 0107 21:31 Di esta es la reflexión del técnico argentino

Voz 8 21:34 esos son el futuro no del Real Madrid también tiene que ser parte del presente porque aquí están forman parte de la de la plantilla es una gran satisfacción cuando jugadores como como fe de Valverde como como región pero también como Vinicius como Ceballos que son jóvenes aunque no hayan estado a quién en la cantera pero sobre todo los jugadores que que que han estado la cantera o el de Castilla hay verlos con con horas de vuelo en primera división y con partidos tan importantes como como el de hoy o como con la Roma y los chicos tienen que tienen que volar el único sitio donde pueden volar es en la cancha he después dependerá de ellos pasa eso es fútbol

Voz 1991 22:11 bueno pues elogios de Solaria los canteranos y también a los jóvenes de la plantilla del Real Madrid Herráez apaga las luces antes de de vale sino

Voz 0107 22:18 M echan por cierto decirte que el lunes en Balón de oro para Luka Modric veremos quién lo acompaña además de lógicamente el presidente de la entidad así que satisfacción para Luka Modric que desde verano pues está físicamente mal con un verano complicado se quiso marchar al Inter el Madrid lo paró y bueno pues si eso un trofeo que merece pero coincido cada decía Del Bosque hace unos días con mano en El Larguero si no está y Messi entre los mejores la verdad es que choca un poco este este

Voz 2 22:46 galardón gracias un abrazo hasta mañana

Voz 0107 22:49 hasta luego Álvaro Benito qué tal buenas noches

Voz 2 22:52 buenas noches Rafa Alkorta muy buenas noches yo Álvaro qué es lo que más te ha gustado y del Madrid

Voz 0104 22:58 pues bueno yo he coincidimos todos la la intensidad con la que afronta la primera mitad del partido

Voz 1991 23:03 parecía otro equipo con respecto Ipurúa

Voz 0104 23:05 sí ha ganado los duelos individuales han estado muy atentos en esta juntos han estado muy esforzados muy solidarios porque eh haber para defender así necesitas un ochenta por ciento voluntad hay un veinte por ciento orden no saber cómo y cuándo pero han pero el ochenta por ciento es querer y apretar el culo cuando y vencer a la fatiga no queda otra para competir así hay que querer yo creo que el Real Madrid

Voz 9 23:28 la hagan a la aguantado la gasolina a Álvaro

Voz 0104 23:32 que lo ha sometido no a un estrés futbolístico tremendo de osea que me quedo con esos cuarenta y cinco minutos y luego con el se destacado poco el cambio Solari el Madrid cuando empezaba

Voz 0239 23:42 ah

Voz 0104 23:42 sufrí de a perder el control del juego desde casa lío Valverde lo ha recuperado no el partido volvió a cambiar de tendencia así que bueno de yo creo que lo hemos pasado un poquito para alto en la retransmisión pero hay que darle mérito a Santi porque ha sabido leer lo que necesitaba el partido Rafa

Voz 4 23:58 bueno lo primero por no perder el hilo de lo que hizo Álvaro es verdad lo que lo que ha dicho de Solari no es el primer partido que lo lo va modificando suma viendo el encuentro no para eso está claro para eso está ahí por eso cuando saca alguien como Valverde por delante de alguien como Isco hay alguien que puede salir pues porque quizás el equipo en ese momento de que es más necesario jugar como Valverde como Isco y más allá de eso yo creo que ha sido una primera parte con una muy buena organización en la en la presión arriba yo creo que han sacado del partido sobre todo a Dani Parejo que no le hemos escuchado en toda la primera parte para eso hay que tener mucha confianza en lo que haces hay que estar bien de físico y luego ese sistema que que de que mete ahora sin balón con con Llorente con cuatro centrocampistas delante yo creo que él está ayudando bastante también a a ese tipo de presión y también en la segunda parte ha sabido sufrir

Voz 0765 24:52 es verdad que han tenido yo creo que dos ocasiones muy buenas el vale

Voz 4 24:55 este que la sabes barata Courtois pero también el equipo a a apretarse con con esos centrocampistas ya sabido aguantar esos achuchones que por momentos parecía que hasta que podría tambalearse el resultado no

Voz 1991 25:08 eh te da Álvaro que de alguna forma está siendo Karin el líder de este equipo porque por lo menos a mí a día de hoy me parece que es el tío que más en forma está ahora mismo el conjunto blanco

Voz 0104 25:17 sí sí está superando mis expectativas de yo nunca pensé que no verdad con conociéndole como le hemos visto que siempre ha pecado siempre como hemos conocido su talento su capacidad para para genera fútbol y para hacer jugada las pues que sólo se le ocurren y control es imposible si bueno pues eh tiene esa imaginación no y esa capacidad

Voz 0107 25:38 de Hendrix le claro frialdad de líderes

Voz 0104 25:40 sí pero también hemos visto ese Karim Benzema muchas veces pues distanciado del juego o no un poco intermitente un poquito cómo cómo

Voz 2 25:48 frío pero yo creo que ese Benzema ahora no ahora no

Voz 0104 25:51 eh no existe son Benzema compromete

Voz 0107 25:53 que son encima atento que repliega que ha robado unos cuantos balones basado en un balón en el en la frontal del área de Real Madrid que digo madre mía

Voz 1991 26:00 encima salido conduciendo de ojo es este Cani me lo han cambiado

Voz 0104 26:03 sí es es la realidad no yo creo que hablaron el seguramente se siente líder por primera vez en en en nueve años que lleva aquí bueno pues

Voz 2 26:11 los que dure yo creo que es fantástico Rafa Calin ahora mismo el líder sí

Voz 4 26:16 bueno yo creo que se encuentra bien primero que sean cuenta bien mentalmente físicamente está bien ha hecho goles que le han catapultado otra vez a ese top que yo creo que nunca deja de estar de durante los centros de del mundo y que mucha gente lo había sacado yo creo que demasiado pronto y eso lo la dado confianza no y luego al final él también tiene que hay que entender está liderando un equipo de de chavales no es muchos de ellos muchos de ellos les hemos visto hoy no gente de la cantera que en él tienen que ver un modelo de jugador es verdad que que él sigue siendo cómo cómo es pero a mí también me ha sorprendido gratamente sobre todo las ganas de de implicaba a los demás no el estaba siempre implica un poco en su mundo y aún así tiene unos números espectaculares tanto en Liga como la Chan pero en el Madrid pero yo creo que él verle intentar implicar y transmitir de lo que él quiere a los demás me parece que es un salto cualitativo

Voz 2 27:13 Evo Isco Asensio e se han despistado

Voz 10 27:16 o han pasado bueno

Voz 2 27:19 sólo saben ellos

Voz 0104 27:21 yo esas cosas no le doy importancia yo creo que obviamente no no eso ideal porque porque esto es un deporte colectivo hoy hilo hilo el equipo prioriza sobre lo individual pero bueno es comprensible que no están atravesando un buen momento personal digo no puede ser hasta hasta comprensible no pero lo que sí sí yo lo que quiero es lo que pasa en el campo cuando mientras el balón está en juego ahí sí me interesa Yaiza eso sí le doy importancia no hay y creo que a eso se tienen que agarra los dos talento futbolístico les sobra a los dos a mí me parece los dos jugadores extraordinarios es cierto que hay

Voz 1991 27:57 con por ejemplo se diferencias

Voz 0104 28:00 saben que disco ya ha demostrado momentos

Voz 9 28:02 la verdad que es un jugador extraordinario

Voz 0104 28:05 Asensio le falta tener esa esa todavía aparecer en partidos de la verdad me refiero semifinales de Champions finales de Champions cuartos de finales de Champions yacer a un auténtico partidazo completo oí a sentarse como jugador ya en la superélite Isco ya lo ya lo ha hecho ya antes se decía en en la retransmisión del partido lo que hace Carvajal lo que hace Marcos Llorente lo que hace Lucas es gratis o a esa puerta está abierta para el que la quiera cruzar no necesita ni pase seguridad en y convencer al portero ni pagar una entrada es gratis sabes apretar el culo correr querer ganarse el puesto demostrar lo tienen allí porque son jugadores

Voz 1991 28:41 es extremadamente talentosos así que el Madrid

Voz 0104 28:44 sí pero tienen que engancharse al equipo a

Voz 1991 28:46 o lo llaman Curro dárselo y a ti qué te parece el detalle digo Asensio Rafa le quitas a Orlando

Voz 4 28:52 también no bueno no vamos a ver no es que le quita importancia tienen importancia dos jugadores muy buenos pero es cierto que está claro es que está jugando en el Madrid es que aquí en cuanto te estás ahí no que te pasa por la derecha que te pasa por la izquierda y luego los entrenadores tiene unos sistemas que a veces encaja jugadores de una manera ahí a veces encajan juegan de otra mira lo que decía Álvaro Lucas Vázquez seguramente hace lo que le pide el entrenador igual hay otros que no hacen lo que les pide entrenador que lo lo quieren hacer pero no les sale porque tienen otra manera quizás debe deben el juego quizás alguno son más individualistas otros tienen menos responsabilidad defensiva y de repente te cuentas por un chaval que tú le dices oye corre la banda eh pero ayuda al atrás ataca abrirte para dentro y lo hace es mejor que los otros dos no no es mejor que los otros dos pero a Santi Solari ahora mismo para él es mejor que los otros dos en ese puesto no es cierto que podemos meternos en un debate infinito sobre sí

Voz 1210 29:49 porque a estar a una media Rafa no no quieres

Voz 4 29:52 la testa infinito que que que que se usa siempre no no es que hay otros que juegan peor pero que juegan bueno yo no sé INI voy a decir nunca justo no es justo que un ojo en lo que sí sé es que Solari tiene una idea de juego y los que están jugando ahora son los que le están sacando las castañas del fuego pero los otros dos como una sensual que son gran

Voz 0458 30:11 jugadores y son jugadores el Madrid lo que tienen que hacer

Voz 4 30:14 es trabajar y entrenar bien intentar demostrar que puede ser titulares además queda mucho Yago ya hemos visto muchas temporadas en Madrid fíjate que le hemos visto a Isco que no aparecía luego fue titular indiscutible queda mucho pueden pasar muchas cosas pero para eso hay que estar preparado sobre todo mentalmente y físicamente

Voz 1991 30:34 poco consuelo que me queda para el Athletic que Rafa que queda mucho vamos

Voz 1210 30:37 nunca tengo una mala señal

Voz 1991 30:42 el lunes me parece levante el el Bayern del Levante me parece el citado a Rafa

Voz 4 30:47 no Beach todos ya ha cogido temido

Voz 1991 30:52 el hombre de lo puro eterno y solo

Voz 4 30:54 danos una quiero deciros para rápidas evidentemente

Voz 0458 30:57 tanto Rafa como como Álvaro conocen los códigos del vestuario llenos que conozca más a mano que yo no los conozco y además Álvaro entrenador pero yo sí le doy importancia al asunto de Isco Asensio yo sí creo que fútbol son escenas que al final qué casualidad que Isco Asensio que son los que están más cabreados por porque consideran que porque son profesionales yo también querría jugar muchos minutos son los que abandonan primero imagino que bueno supongo que que Ramos que es capitán del Madrid no digo con esto que tenga que afear la conducta a los jugadores pero sí tendrá que hacer ver que no es

Voz 4 31:26 dejad que no se puede dar no se puede dar

Voz 0458 31:28 pero todo cuando los focos

Voz 4 31:31 de los fotógrafos y las formas

Voz 0458 31:33 los periodistas de de prensa industrias palabras focalizada en ellos no en la radio yo yo creo que que hayan sido torpes es algo que no les viene bien a ellos después me llama la atención me llama la atención que primero Marcos Llorente sube por ganas en eso coincido con Rafael con Icon ícono Álvaro al carro suman súper especialista cuando usted Casemiro me extraña también en parte lo siento mucho la la torpeza de Dani Ceballos que después es que se lo van borrando es decir Toni Kroos dice a la concentración de Alemania yo no juego De6 dice vallas le preguntan a que el preguntamos dice no yo es que De6 no prefiero jugar de ocho Italia igual que yo sé también que no hay mala intención ya sabes

Voz 2 32:10 van entrando sacar de eso es una cuestión de días

Voz 0765 32:12 Hakkari que Iker ahí en el otoño ya que

Voz 0458 32:15 estás jugando ahora y demás pues bueno me mejor te vas por ahí y luego por no ponerme por ser especialmente vinagres un tercer caso el caso de Gareth Bale yo creo que es un protocolo personal que él mismo asume decía yo antes de caer lesionado cuando me no me no te bien me marcho del campo abandono me voy con la sobrecarga lo que sea realmente el Madrid se puede permitir el lujo un gran club de cuando un futbolista tenga un mínimo un mínimo dolor un mínimo e Historia se retirase del campo chicos desigual aparece Cristiano Messi e no sé qué más pero es un buen debate a mí de cuestiones no me gusta hablar porque bastante fastidiado estará él coño si cada vez que va a tener una mínima mínima molestia

Voz 5 32:54 se pira del campo cada uno tiene sus

Voz 11 32:57 de que si no no yo no entro en ello porque hacia el dolor no es la que el primer fastidiado

Voz 0458 33:02 hay que ser por descontado él porque tiene un porrón de lesiones al primer fastidio tiene que ser el por tanto yo no me quiero meter en cuestión en médica necesario pero que también como club te tienes que afrontar que me da Bale y en qué circunstancias se retira del campo a la mínima creo que es un debate que tiene que el Madrid tendría que afrontar también ahora

Voz 2 33:19 no con vosotros Perandones Andoni ha comenzado la segunda parte en Montevideo

Voz 0995 33:22 vuelve a rodar en lo harán el estadio charrúa al México ha realizado un cambio ha introducido a Nallely día hace una delantera por una jugador más defensiva como es Annette Vázquez cuando llegamos al minuto cuarenta y tres de esta segunda parte sigue ganando España dos a uno

Voz 1991 33:35 tema es fundamentalmente Álvaro Rafa Isco yo creo que es el lo más llamativo de todos ha jugado noventa y tres minutos de los siete partidos que lleva al frente Solaria es decir es como si hubiese jugado un partido más o menos de los siete a mí me llama la atención que se quedó en Roma en la grada que hoy empiece en el banquillo que no haya sido no un partido titular ayer lo comentábamos con Santi con el propio Rafa que Si lo dice Solari que no pasa nada que creérselo yo me creo a Solari que que no pasa nada pero también creo que pasa algo sea quiero decir Álvaro si esto sigue así Algo pasa con Isco no que está fuera de forma no sé si es que no le gusta no le encaja a Solari pero no es normal

Voz 0104 34:17 a ver yo yo lo que creo que lo primero que tengo que decir que me disco me parece un jugador extraordinario un jugador capaz de de hacer cosas que muy pocos jugadores en el mundo son capaces de hacer y creo que el Real Madrid ahora mismo no está en condiciones de prescindir de un jugador del nivel de Isco eso sí eso a grandes rasgos Ara vamos a entrar en los matices que obviamente no los conocemos al detalle porque eso los conoce el entrenador que que es el que los ve a los futbolistas a diario yo lo que creo con Isco aun buen nivel es utilizado por cualquier entrenador

Voz 1991 34:47 es muy utilizado por cualquier entrenador que esté

Voz 0104 34:49 aquello del del Real Madrid e insisto para mí sólo hay un camino que es que discos lo gane incluso hasta Aponte en la tesitura de que Isco está entrenando normal por así decir

Voz 2 35:01 lo que realmente le ha sorprendido a él como a todos

Voz 0104 35:04 es que llega un técnico y que apueste muy poco porel por un jugador contrastado con cierta nivel

Voz 2 35:09 tal

Voz 7 35:10 ir pues aun así aun así

Voz 0104 35:13 es que el único camino que hay para el coronel esas situaciones demostrar a eso

Voz 2 35:17 su entrenador que está equivocado contigo

Voz 0104 35:19 porque claro eso sólo se gana con rendimiento trabajando con rendimiento y con buena actitud es que es el único camino que hay él si coges el otro desvío el único perjudicaba sea el propio Isco tuvo que abandonar su abandonar y cada vez que le toca jugar bastará mal nivel El entrenador a reafirmar en la decisión que ha tomado insisto para mí me parece que se tienen que entender porque Isco dentro de nada te vas a empezar a jugar las eliminatorias de Champions a la vuelta de la esquina que el tiempo pasa muy rápido ibas a necesitar jugadores de primer nivel mundial e Isco es uno de ellos

Voz 1991 35:53 no no y además fíjate cómo viene los jóvenes que vienen mordiendo y aprovechando todas las oportunidades que tiene no les queda otra claro Rafa le toca apretar los dientes ahí quien no le queda otra sí

Voz 4 36:03 no yo partiendo de la base que el tema de Roma tampoco lo entendí muy bien pero sí le puedo entender a a Santiago que no entre en su su forma en su forma de ver el fútbol a Solari que cualquier entrenador como dice Álvaro le podría utilizar más seguro y se estoy seguro que Solari Tanguy bien pero nosotros se yo no sé no tengo información no del día a día de los jugadores y entrenadores que ve que premia al mucho el día a día hay otros entrenadores que tienen una

Voz 0458 36:36 Guardia pretoriana que juegan siempre aunque

Voz 4 36:38 en algún entrenamiento puedan relajarse un poco pero hay otros jugadores que puede ser el caso de disco que tenga que apretar los dientes siempre no bueno pues es el momento no yo entiendo cuando se está cabreado porque a mí también me ha tocado chupar banquillo y entiendo que te vas a casa pero es el es el mejor momento para reivindicarse y para entrenar cae mejor que estoy seguro que estoy seguro que lo está haciendo a mí lo que parece ya llevarlo a Javi

Voz 0995 37:05 la ninguneando no yo creo que no ninguneado en jugador cuando

Voz 4 37:08 te dejan en el banquillo para mí son los ningunear porque hay otros compañeros que están jugando porque hay que aceptar hay que aceptar que el técnico ve a otros jugadores en este momento mejores que él nada más

Voz 1991 37:19 pues nada llevamos catorce jornadas todavía queda lo más interesante de la Champions la Copa del Rey vamos del tramo donde semana a jugar los títulos con lo cual tanto Isco como Asensio tienen en su mano en sus pies mejor dicho el el contar o no contar para para Solari esto es así porque desde luego lo Fede de verde Llorente en regalos no van a no van a aflojar van a apretar porque lo que quieren es es jugar lo van a hacer

Voz 2 37:45 contrabajo y así es como se llega al Real Madrid

Voz 1991 37:47 dice como uno Se mantiene juega

Voz 2 37:49 veremos Álvaro Benito Rafa Alkorta muchas gracias a los dos un abrazo un abrazo gracias a las doce y diez minutos dejamos el Real Madrid nos vamos a Vigo le ha ganado el Celta dos cero al Huesca

