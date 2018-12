Claudia Pina: "Llevábamos mucho tiempo persiguiendo esto y al final lo hemos conseguido"

Voz 1991 00:00 dame un segundo porque nos vamos a ir directamente a Montevideo Uruguay a felicitar Claudia Pina qué tal buenas noches muchísimas felicidades campeona del mundo a qué sabe

Voz 1490 00:15 tras las pues yo me lo creo

Voz 1991 00:21 o sea que todavía todavía no no te lo crees no lo estáis celebrando pero todavía no es no había asimilado

Voz 1490 00:27 sí sabemos todo Estado grande pero no Pécresse campeona del mundo todavía

Voz 1991 00:33 pues que sepas que aquí en España la repercusión ha sido fantástica que está toda la gente de las redes sociales todo el mundo pendiente de vosotras felicitando porque habéis conseguido algo histórico la primera vez en la historia en la que un equipo femenino español de fútbol consigue ser campeona del mundo en cualquier categoría

Voz 1490 00:51 sí bueno hemos notado mucho para que llegara este momento en la categoría te Mundial es también y nosotros hemos tenido la suerte de poder conseguir lo voy a hacer historia

Voz 1991 01:02 además haciendo un torneo fantástico siete goles para ti yo creo que ha sido el torneo de ensueño no

Voz 1490 01:08 sí la verdad que estoy estoy muy contenta de que el trabajo que estoy pero bueno les el haber ganado teníamos realidad

Voz 1991 01:18 con qué momento te quedas de de de este campeonato

Voz 1490 01:22 pues con el que ha pitado el árbitro el final del partido y me echaba a llorar y me he sentido es que no no puedo escribir comenzó

Voz 1991 01:31 no no ha sido precioso es el momento en el que os habéis empezado a abrazar todas lágrimas por todos los lados y Antonia AIS no tenía consuelo la vis manteado ha sido precioso ese momento eh

Voz 1490 01:43 llevamos mucho tiempo luchando y al final éramos concebido

Voz 1991 01:48 pues nada Claudia opina que sepas que estábamos pendientes de aquí desde España que estamos muy muy orgullosos de vosotras que lo célebres porque os lo habéis merecido vale

Voz 1490 01:59 vale muchas gracias me voy a celebrarlo