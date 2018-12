La memoria de Mauthausen

Voz 1 00:00 se llama hay que ya

Voz 2 01:06 Ramón Lobo buenos días buenos días qué tal

Voz 0874 01:09 es hablar del centro pero no sé si te refieres a las elecciones

Voz 2 01:11 la Lucía o lo de aquí abajo

Voz 1791 01:13 bueno en Andalucía más interesante que pasado y no hay varias claves parece que ninguno va a ganar de forma clara acompañaba para gobernar solos voy veremos si Vox es un bucle demoscópico o realmente esta gente va a entrar en el Parlamento andaluz

Voz 0874 01:30 es una buena idea una teoría sobre cómo es posible que un partido pueda ganar tantas décadas en el lugar como Andalucía sí

Voz 1791 01:39 eh no sé yo creo que el PSOE en Andalucía se comporta compartido común y que va desde la derecha moderada a la izquierda moderada ahí bueno hay mucha gente que que qué vota a ese partido oí a la oposición es muy mala a una oposición muy muy floja veremos que hace Ciudadanos si repite o no pacto que hace Teresa Rodríguez sí que es capaz de pactar con sus a nadie eso no es todo un ensayo como decíais en el boletín de las elecciones que vienen el año que viene que son bastantes autonómicas y municipales y las generales que están ahí volando no y luego está

Voz 0874 02:18 a la actuación de la derecha no sabemos qué va a pasar con esto y qué significa ayer alguien decía en el programa que al final quizá es culpa nuestra y por tanto hablar de ellos en una publicidad barata

Voz 1791 02:31 bueno yo al PP les les recomendaría que que estudiar un poco el caso de la CSU lo las los conservadores bávaros aliados de Merkel que se llevaron una buena bofetada en las elecciones de Baviera precisamente endurecieron el discurso como ha estado haciendo PP Hinault cosieron ningún resultado al revés empeoraron su resultado y en este caso además lo que se está haciendo es blanquear el discurso de Vox como si fuera un discurso normal es estamos un poco en la línea de los tran pide Le Pen como si todo esto fuera normal

Voz 0874 03:02 perfecta al final la noche actuaron los de Mongolia sin ningún incidente con mucha provocación como siempre Darío por la tarde demandó una foto con el ministro de Cultura que se reunió con ellos ya les dije que mi pobre ministro seño nunca con caer tan bajo en ello están alto

Voz 1791 03:16 es que es una vergüenza simplemente que te plantees el prohibir un espectáculo como decía aquí no sé quién en Twitter Enric que somos capaces de ofrecer la seguridad para la Copa Libertadores que veremos de celebra uno aquí no somos capaces de asegurar que los cómicos puedan a reírse si es que ya no te puedes a raíz eh lo de la bandera es que es de broma yo y he visto esta mañana un de Pablo Casado diciendo que la sobre la al que todos somos iguales ante la ley no sé qué no sé cuantos hablando a los independentistas catalanes pegar es que eh que te memoria más hace dos días

Voz 0874 03:53 no puedes pronunciar la palabra memoria delante de Pablo no

Voz 1791 03:55 pero lo que yo entiendo que igual han pasado dos o tres años de algo ese te puedo olvidar o te conviene políticamente que se olviden que hace cinco minutos

Voz 0874 04:03 empezamos con lo nuestro antes de que charcos venga

Voz 4 04:10 a que sí sí sí eh

Voz 0874 04:31 sirvió en el campo de concentración de House en en en Austria como miembro de la compañía de asalto número dieciséis de las SS su trabajo consistió en vigilar a los presos y evitar que se jugasen disparará muerte si las circunstancias lo requería esta persona a la que nos referimos es hoy un anciano de noventa y cinco años pero la fiscalía de Berlín le acusa de ser cómplice en la muerte de treinta y seis mil presos entre el verano de cuarenta y cuatro y la primavera del cuarenta y cinco es otro exceso dentro de los juicios por crímenes durante el nazismo Ramón

Voz 1791 04:59 sí sabemos que se llama Hans ese no sabemos el apellido que perteneció al Batallón de la Muerte que estaba Emma Hausen es tú eres tú concretamente desde mayo el cuarenta y cuatro a cuarenta y cinco es responsable como decías de treinta y seis mil doscientos trece muertes o por unos cómplice porque fue durante su época estas muertes los guardas de Hausen no eran los que guardaba las puertas solo también participaban en las cámaras de gas y en los fusilamientos viene en abuso de los presos bueno esto de de manifiesto que no hay que la memoria Sí Se mantiene sobre personas que han cometido delitos después una vez poderío no la cárcel hace poco dos presos también dos personas de noventa y tantos años fueron juzgados no llegan a a terminar el juicio porque murieron en el caso de John Demjanjuk eh el ucraniano en la famoso iban terrible no

Voz 0874 05:49 sí yo sí he dicho Fiscalía de Berlín lo cual significa que no estamos hablando de un país que está aplicando cualquier tipo de Ley de justicia universal es justicia local que tiene mucho que ver con el hecho de haber ganado haber perdido no hombre

Voz 1791 06:01 cuando pierde la guerra te imponen de alguna forma la paz y la Constitución alemana evitando los errores que se cometieron en la Primera Guerra Mundial que luego generó en la segunda Alemania sí entonces yo creo es ejemplar en la lucha contra contra el nazismo ayer estuve viendo una película que que es muy vieja que llama Portero de noche provocadoras provocadora así que lo que me dejó un poco la sensación es decir cuantos nazis quedaron después de caer en nazismo porque no se juzgar unos cuantos cuántos han pasado el resto su vida silenciosos y sin decir nada pero con pasado ahí

Voz 0874 06:41 esos juicios celebrados en los últimos años en Alemania por crímenes del nazismo se inscriben en el precedente judicial que supuso el procesamiento de un ex guarda ucraniano condenado en dos mil once a cinco años de cárcel por complicidad en las muertes del campo de Sobibor en la Polonia ocupada

Voz 1791 06:55 la era de Mallorca que además este se detuvo en el ochenta y seis es lo es porque lo mandaron a Israel donde se le juzgó como Iván el Terrible ser acusado de terrible de Treblinka pero luego el la justicia israelí tuvo dudas sobre si era o no porque parece ser que el auténtico era diez años más y más viejo en ese Le Libero volvió a Ohio hizo su vida normal hasta que se volvió a detener porque era el euríbor

Voz 0874 07:25 el siendo llamó mayor también pese a las dificultades que acompañan a cada uno de estos procesos debido entre otras cosas a la falta de testigos la justicia al principio de que el asesinato no prescribe independientemente de si los procesados están en disposición de cumplir condena o no sobra decir que en el país en el que estamos esto no es aplicable

Voz 1791 07:45 no no es aplicable en siquiera para los españoles asesinados en los campos de concentración en el caso Emma House en tuvimos siete mil doscientos españoles I de los cuales sólo dos mil ciento cincuenta lograron sobrevivir pero en el total hubo cinco mil ciento ochenta y cinco españoles asesinados no habido memoria para ellos ni memoria tampoco para las víctimas

Voz 0874 08:04 mismos como dices hubo muchos civiles españoles enviados a campos nazis las acompañan experto en el tema que es el periodista Carlos Hernández de Miguel autor de los últimos españoles de House en director también de la web deportados cómo estás Carlos buenos días buenos días había encantado y aquí lo primero una duda que teníamos de Ramone yo porque en varias ocasiones hemos hablado de el último español que sobrevivió a House en que murió hace poco y pocos meses después salió no el último es este Juan cuántos quedan dos sabes cuántos quedan

Voz 5 08:34 si no se puede haber alguno digamos poco que estuviera después de la liberación ajeno a las asociaciones y por lo tanto le perdiera el rastro pero de los que tenemos controlados por decirlo de alguna manera los historiadores y periodistas dedicamos a esto pues no llegan a una decena ahora mismo en España de hecho sólo queda una mujer viviendo lo que es en territorial nacional que Neus Català que vive en un pueblecito de Tarragona y el resto siguen todos fíjate ochenta años después casi de la Federación siguen en el exilio francés

Voz 0874 09:01 sigue entonces en Francia además hay algunas historias maravillosas sobre cómo fue su vida posterior incluso alguna historieta gráfica sobre ello ellos tú sabes si mantienen el contacto entre ellos

Voz 5 09:11 pues no no pero porque ya son tan mayores han intentado mantener hasta el final eso sí es verdad porque todas desde el principio prácticamente ser liberados formarán parte de las acciones de deportados bueno celebrado en la parte reuniones pues comida de confraternización se encontraban en los homenajes que les hacían obviamente en Francia no en España quién daré estamos de la dictadura en y después en la época de la democracia y siempre intentaron mantener ese contacto en bueno pues sobre todo para para en una primera fase incluso para perseguir precisamente a los culpables porque todo lo que estoy hablando es muy interesante ya que el partido de la base que calcula que hubo aproximadamente unos quince mil miembros de las SS que pasaron por más Hausen como guardianes a lo largo de todos los años de historia eh que tuvo el campo apenas unos doscientos doscientos cincuenta de ellos tuvieron que rendir cuentas ante la justicia os estamos hablando en porcentajes absolutamente ridículo con lo cual en los primeros años posteriores a la liberación estos deportados supervivientes se dedicaron a perseguirle a cien publicaciones publicar sus fotos sus nombres intentaban averiguar a un nivel obviamente muy muy doméstico digamos con muy pocos medios pero intentaron perseguir no sólo a esos guardianes SS sino también a aquellos prisioneros que se dio el caso aquellos prisioneros que habían servido de cómplices dentro de un campo de concentración y que también habrían provocado muchas muertes algunos de ellos en territorio francés fueron capturados gracias a la gestiones de estos deportados supervivientes entre ellos a los españoles

Voz 0874 10:32 Carlos por las cifras que das cabe imaginar que hay mucha gente muchísimos que participaron de aquellas atrocidades que todavía están viviendo pues una tercera edad muy tranquila a sus casas no

Voz 5 10:42 Guerra murieron en sus camas la mayoría de ellos y los que quedan vivos pues miren con absoluta tranquilidad que pensar que salvo los que se murieron en los primeros momentos porque es verdad que se produjeron algunas ejecuciones también algunos algunos casos muy poquitos como Cole veréis que era comandante del campo además House capturado con las tropas estadounidenses con ayuda por cierto de varios españoles que habían trabajado en su casi sabían dónde podía residir en donde podía haberse escondido pues salvo casos muy contados por Jordan Mayer que el número dos del campo de concentración y que se suicidó además en una escena muy parecida debió ser muy parecida a la que se vivió la Samira al porque este suicidaba junto con su familia envenenó a sus hijos de corta edad este numero dos del del campo de concentración pero el resto la mayoría consiguieron huir nunca se les encontró y aunque es verdad que hubo en mil novecientos cuarenta y seis un macrojuicio que la ciudad debe Dachau en la que se jugó a unos sesenta hay hace treinta y un responsable del campo de concentración cuarenta y nueve de ellos fueron ahorcados estamos hablando como hemos dicho antes de un porcentaje muy pequeño es verdad que aquí hay un capítulo que no se suele mencionar demasiado y es que no pondrán interés por parte de los aliados en perseguir a los criminales de guerra se hizo algo un poco cosmético se persiguió a las cúpulas que parecido a los más destacados pero se hizo la vista gorda con muchísimos de ellos entre otros con todos aquellos que utilizaron España para escapar ya sea para quedarse permanentemente a vivir aquí durante la dictadura o como base de salida hacia algún país sudamericano donde murieron también con absoluta tranquilidad no un verdadero interés diez fueron denunciados siempre los supervivientes de los campos por parte de los aliados de perseguir hasta el final a todos y cada uno de esos criminales nazis

Voz 0874 12:21 eso que que fue una decisión política

Voz 5 12:23 sin duda la reforzadas la decisión política basada en dos realidades por un lado la situación propia que era la Alemania de la posguerra es decir en no dar una sensación tampoco ante la población alemana que excesiva revancha en danza no para no sembrar digamos más más discordia más sodio quizás por lo que decía también ante Ramón que en aquel momento después de la Primera Guerra Mundial fue más por por consecuencias económicas pero por no provocar un recelo permanente que pudiera degenerar en el futuro en una nueva guerra de una situación de digamos de de divorcio entre la nueva Alemania que surgía la comunidad pintar y luego pasó aunque yo diría que era más importante para los aliados que ya en aquel momento había un nuevo enemigo que se llamaba Stalin que la Unión Soviética que era el bloque del Este incluso se dio el caso que Camins bastante poco conocido pero fue muy frecuente que determinados personajes de lo light fueron digamos contratados por los aliados especialmente por los estadounidenses para que empezarán a trabajar en en su favor en contra de o dentro de esa guerra fría contra la Unión Soviética estoy hablando especialmente

Voz 1791 13:26 yo bombeo ingenieros claro

Voz 5 13:28 luego de ingenieros que habían desarrollado todo el programa de armamento alemán y que por lo tanto deberán no los cerebros muy valiosos para para ese es Estados Unidos que está preparando ya para quizás unas no la guerra o cuando menos para estar disputando la hegemonía mundial con la Unión Soviética

Voz 1791 13:46 de todos los gobiernos españoles democráticos escuela ha sido el que menos mal lo ha hecho respecto a la memoria ahí al cuidado de estos supervivientes

Voz 5 13:56 bueno un poco difícil la respuesta yo creo que quizás es verdad que se que hablar de alguien menos malo habría que hablar de Zapatero tanto por la Ley de Memoria Histórica que se quedó muy descafeinada obviamente y que yo creo que al final aunque ha servido para unas cosas pues no resolvió el problema en Oslo ha vuelto a trasladar otra vez otros diez años más para atrás pero es verdad que en aquel momento el propio Zapatero visitó es decir algo algo hizo de todas maneras estamos hablando en mi mi opinión de de hechos aislados que no resuelven el problema final porque esto se podía haber resuelto especialmente yo creo mientras que el cristianismo no no hablo de la transición que quizás era todo muy complicado y es verdad pues por la amenaza permanente de golpe de Estado porque estábamos en aquel momento convulso saliendo de la dictadura y con todo el poder de la propia dictadura controlando aquella transición pero sin duda y novecientos veintiséis con mayorías absolutas de Felipe González imperdonable yo creo que imperdonable que en aquel momento del Gobierno socialista no hubieran hecho su trabajo no sólo de cara a estos deportados españoles en los campos de concentración nazis sino a todo lo que son las víctimas del franquismo y en general a la historia de este país no creen que la seguimos teniendo

Voz 0874 15:05 pero sí cuenta ahora con lo cual entendí tuvieran

Voz 5 15:08 que alguien menos malo bueno pues quizá a la época de Zapatero lo que ocurre es que están también muy manchada por haberse quedado a medias por haber hecho una serie de gestos que sin duda suman y son valiosos pero que no acabaron de resolver el problema y que al final todos estos bueno yo considero que de alguna manera somero es no que acabáramos pero estos campos de concentración nazis por defender nuestra libertad perdieron familias perdieron amigos y se dejaron allí su juventud pues se han ido muriendo como ha ocurrido esta semana pasada con Paco Maura en en Alcoy sin ningún vamos con homenajes locales hechos

Voz 0874 15:38 bueno pero sí un gran homenaje nacional y sobre todo sí

Voz 5 15:41 de gran reconocimiento nacional sin que sus nombres o por lo menos lo que es la historia sus compañeros aparezcan los en los libros de texto de nuestros hijos

Voz 0874 15:49 a mí no hablas de ocasiones perdidas en aquella época de gobiernos con mayoría absoluta yo creo que dentro de poco más habrá que explicar a la gente lo que es una mayoría absoluta porque lo habremos olvidado una cosa del pasado que se podía haber aprovechado para hacer cosas que no hicieron no Paco de nueve años hace unos días no

Voz 5 16:04 sí una pena porque además su pueblo Alcoy estaba preparando un gran homenaje precisamente para celebrar su siglo de vida bueno saqueado a a las puertas no pero pero fue otro luchador que pasó más de cuatro años en el campo de concentración nazi que siempre arrastró secuelas físicas como le ocurrió a a todos los supervivientes dos digo de alguna manera creo que es cierto que en ninguno de ellos acabo de salir del todo el campo de concentración siempre se dejó allí parte llano de su alma no sino su propia vida porque porque salieron absolutamente pues tocados físicamente también psicológicamente con pesadillas constante pero bueno siempre estuvo hasta los no veintinueve años lo que mi me parece que es algo encomiable que es dando su testimonio iba a los colegios hasta hace unos años ahora ya no podía por como es lógico iba a los colegios explicar su historia con con el grado de dolor que eso les suponía como es obvio que recordar todo lo que había surgido han suplido en el campo de concentración pero es un juramento precisamente que los españoles realizaron a salir Hausen allí ellos que no juramento en uno de los actos entre comillas de celebración no ido homenaje sobre todo a sus compañeros fallecidos en los que una de las cosas que prometían aparte de luchar permanentemente durante su vida contra el fascismo era dar testimonio era luchar precisamente para que se conociera el para que no sólo llegar a lo ocurrido no estaba de de luchar contra el olvido la memoria la lucha por la memoria que entonces en España desde luego algo impensable que durante los cuarenta años de democracia es también el vacío de alguna manera hasta que bueno parece que ahora tenemos un nuevo impulso que esperemos que es que aprovechemos de forma definitiva

Voz 1791 17:37 pues hay una película sobre Moix el fotógrafo de House en que gracias a sus a sus fotos ya que la SER Guardo y las escondió se pudo identificar a bastantes de los capos de del campo no

Voz 5 17:49 fíjate y es una persona una persona como como Boix que hasta hace dos meses que esas terminado esta película de sus fotógrafo de Hausen yo creo que no era conocido nada más que un porcentaje muy pequeño de la población es verdad que en Cataluña el era de Barcelona se hayan hecho homenajes ha dado más a conocer su obra pero va a extinguirse había hecho una película con una historia tan tan increíble como la ex unos españoles que que roban las fotografías de laboratorio de los Hausen unas fotografías que son hoy la base yo creo de cualquier documental de cualquier libro aparecen en Internet pero todas las partes como como decía Ramón fueron utilizadas incluso en los juicios de Nuremberg novecientos cuarenta y seis e contra toda la cúpula nazi ahí se utilizaron esas fotografías de Paco Boix Él fue de hecho el único testigo español que participó en aquellos juicios señalando con el veto algunos de los de los culpables con antiguo director de la Oficina de Seguridad del rais falten Brunner en el de indicó como una de las personas que había visitado junto junto a leer en el campo de concentración Hausen mixto y absolutamente de películas nunca mejor dicho

Voz 0874 18:54 sí he tenido que pasar tres años de

Voz 5 18:57 desde la muerte de Franco para que llegue a nuestras grandes pantallas no hemos visto películas norteamericanas película británica son la Segunda Guerra Mundial bueno pues la primera película sobre españoles en la Segunda Guerra Mundial suelen españoles en los campos de concentración matiza llegado ahora queda pendiente muchísimos capítulos como todos lo que por su papel en la resistencia contra los nazis o el papel de la IX que que lo habéis comentado en este programa malos

Voz 0874 19:21 exacto cuando ya que era además como decías es una decena de supervivientes Carlos Hernández de Miguel es autor de los últimos españoles de los en un libro fantástico es director de la web deportados Carlos te agradezco la conversación como siempre

Voz 5 19:33 nada muchísimas gracias a vosotros un abrazo

Voz 6 19:36 judía mi niña o sea yo estoy escogido

Voz 1791 19:47 pues LP que es Laura Plitt sí que es una cantante americana piensa usted Trump pensando que son emigrante nacida en Irán en mil novecientos ochenta y uno y me encantó apellido sospechoso eh si sospechoso de ser por lo menos italiana saltado algún muro te vas a Estados Unidos a también también ahí creo que hace un frío llegar a batir yo no como que esa novedad bueno de aquí me llevo de calzado pero bueno estoy en ello entente muchas hablamos desde allí

Voz 7 20:14 venga salgo yo