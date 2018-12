Historias de mar

Voz 1 00:00 u

Voz 0300 01:27 pues mira estoy en Mauritania otra vez otra vez ese te iba a decir siempre

Voz 0874 01:32 Mauritania por qué

Voz 0300 01:34 estoy terminando una historia de un libro sacaba es el último viaje creo

Voz 0874 01:39 si el viaje para este libro porque algo me dice que tu tienes una cierta pasión por ese lugar no

Voz 0300 01:45 bueno sí cada vez me gusta más la verdad como más lo conoces es un lugar muy desconocido misterioso

Voz 0874 01:51 por alguna razón no me cuesta imaginar te mirando al mar de reflexivo lo que pasa es que en este caso es un es un mar lejano el que esto que bañan la costa de Mauritania no

Voz 0300 02:00 si estoy aquí precisamente hoy te quería contar tres historias del mar son historias que aparentemente no tiene ninguna relación

Voz 6 02:09 pero sin embargo conviven y tienes el punto común que es el bar como lugar de encuentro

Voz 0300 02:13 pero una de estas historias ocurrió en el año mil novecientos treinta y seis en España trató de la muerte de un maestro que quería llevar a sus alumnos a ver el bar por primera vez pero fue asesinado al empezar la Guerra Civil tú te acuerdas cuando estuvimos con Valentina Rojo Briviesca haciendo en reportajes el autobús de los pueblos perdidos

Voz 0874 02:32 claro que me acuerdo el autobús que lleva a la gente de sus pueblos de Burgos pueblos aislados a comprar en lugares en los que pueden comprar a la ciudad

Voz 0300 02:40 exactamente pues resulta que no muy lejos de vivir a unos pocos kilómetros hay un pueblo de Cinema velos de Bureba en el que hubo un maestro Antonio Benaiges que pro que prometió a los alumnos que nunca habían visto que hundió a los de varia verlos pasar las vacaciones pero dejemos que nuestro cuente Frances Escribano que ha escrito un libro sobre la vida de este maestro

Voz 0874 03:00 se recoge como dices publicada hace unos años por Blume que se titula Los hijos que nunca han visto el mar y lo firma el periodista Francesc Escribano Paco cómo estás buenos días

Voz 7 03:10 hola buenos días cuéntanos esa historia

Voz 0874 03:13 día del maestro vuelvo supongo de lo que con lo de

Voz 7 03:15 contaba Bru el maestro es Antoni Benaiges es un un un maestro que fue destinado a un pequeñísimo pueblo que es Bañuelos de Bureba que está muy cerca de Briviesca que es la capital de la de la zona él era un maestro que como muchos maestros de la República que era con más casi un militante para acabar con la ignorancia con la obra Un tener un el punto vocacional el punto pasional era que

Voz 8 03:42 le movía elevar un poco un poco como cómo

Voz 7 03:44 los misioneros de de de épocas remotas a los pueblos para intentar acabar con el atraso que en esa época tenía había de España no entonces él era un era curioso porque él tenía un método que era el método Freinet que una una pedagogía que la pedagogía o Benet que consistía en llevar una imprenta tenían una pequeña imprenta yacían que los alumnos hicieran pequeños libritos explicando su vida detrás de eso había un poco una una filosofía de que el maestro sí que en sí

Voz 9 04:13 ella pero también aprende Yi

Voz 7 04:16 el conocimiento también está en los niños era poner en valor su vida dar dar es decir que que que que que creyeran en sí mismos en cierta manera no entonces uno de esos libros de los libritos lo que explicaban era pues cosas como pues

Voz 8 04:27 vi la burra le ha pegado una cosa al vecino tal lo o ha nevado hoy

Voz 7 04:33 hemos tenido mucho frío explican en cosas de la vida cotidiana de un día al maestro se le ocurrió decir hoy estos niños que nunca han visto el mar por no explica es que es lo que cómo se imagina es el mal entonces hicieron un cuadernitos que llevaba al mar visión de unos niños que no han visto nunca qué es poesía pura porque es pues nada es desde desde el a veces la la cosa ingenua pero al mismo tiempo Profumo es decir el el mar será no el mar será porque claro todos decimos es claro que era esperaba que empieza una frase que empieza con el mar será es que ya es poesía no es decir entonces nada es decir el mar estará caliente porque si no ser atontado ir a bañarse no entendí a partir del piso a partir de ahí es pequeña reacción entre estar meramente era tan emocionantes el cuadernillo ante esa experiencia que él les prometió que les llevaría de Monroyo el Cam tienes prometió daría ver el mar muy bueno eso de alguna manera fue el destino el destino fatal porque él en julio no tendría que haber estado en en la escuela el dieciséis de julio fue lo hizo un viaje para buscar a los niños para llevarlos a a ver el mar y claro como muchos otros maestros cuando estalló una República fue uno de los primeros que estaban en la lista de de de el de los llamados nacionales que de alguna manera consideraban como la avanzadilla de la revuelta

Voz 0874 06:03 claro claro además lo luego contamos lo que ocurrió con él que es una desgracia pero el método en sí ese método de enseñanza recuerda inevitablemente a la institución libre de enseñanza que a las Misiones Pedagógicas no cuentas la imprenta aprender de modo natural investigar cooperar en grupo no dibujar sí sí dibujar hacer gramófono tenidas también tenía un gramófono claro la figura de las primeras cosas que hizo cuando llegó a la escuela fue bajar quitar el crucifijo

Voz 7 06:29 sí sacar el gramófono y hacer que los niños bailara entonces claro imagínate eso en un pueblecito de aviones claro claro claro los niños para los niños lo que el recuerdo que te

Voz 9 06:39 de esa época es es es increíble

Voz 0874 06:43 yo creo que se conserva un libro que atestiguan la aventura que debían vivir no es el lunes de este maestro cuando acudían cada día al colegio no

Voz 0300 06:49 lo ha explicado que explicó muy bien bacalao que hay un libro que es un libro una belleza libro fantástico daño en treinta y nueve y ahora sí que hay un texto no dice escribe el maestro de estas la fantasía de unos niños que sube ni baja la goma para la actitud líquida misteriosa sublime también ellos los niños saben de mar sin haberlo visto nunca

Voz 0874 07:11 eran grandes poetas de la imaginación hay que decir que así es la vida de este maestro lo contabas y la de sus alumnos eso es que sin verlo eran capaces de imaginar cómo era el mar cambia como la de todo el país con el comienzo de la que recibir aquel dieciocho de julio de Ángel fue un maestro represaliado uno más pero en su caso además humillado públicamente también no

Voz 7 07:30 sí es un dieciocho de julio fue la primera persona que de uno de los primeros a los que que que apresaron según se cuenta le torturaron le pasearon públicamente por Briviesca ir tú a otros otros a otras personas también pues fue ajusticiada fue fue fusilada hay enterrada en una fosa común de alguna manera que ahí queda ahí está todavía

Voz 0874 08:02 agentes gente que historia más bonita comete torpezas conocía

Voz 7 08:06 pues mira fue a través de un fotógrafo Sergi Bernal

Voz 9 08:08 que que en el dos mil diez fue tenía la idea

Voz 7 08:13 tampoco la intención de hacer una exhumación de fotografiar una exhumación fue Ali a ver en La Pedraja Verdú cuando estaban ahí haciendo a la exhumación de los de los de las personas estaban ahí enterradas o que estaban ahí en esa fosa común a alguien le dijo que como si fuera catalán qué tiene que haber un maestro que era catalán también como tú tienen que estar ahí enterrado y entonces a partir de ahí de esa pequeña frase de esa pequeña chispa Él conectó con la familia conectó entonces es como si todas las piezas de un puzzle que estaban desordenadas porque por un lado los los exalumnos por miedo quemaron los cuadernos Nos se conservan muy pocos tenían miedo de recordar al maestro porque el maestro en esa época había mucho miedo no entonces por un lado el miedo por otro en la familia no sabía lo que le pasó a tenían retazos ni sus compañeros se fueron todos a Méjico y se fueron en el exilio entonces su su memoria quedó quedó en cierta manera enterrada igual igual como como él no entonces fue a partir de ahí

Voz 9 09:14 de ese de ese de ese de esa pequeña chispa que surgió ahí en ese en esas

Voz 7 09:19 su moción cuando todo empezó a encajar cuando empezamos a ver la familia y cuando empezamos a recuperar toda la historia

Voz 0874 09:25 que quién reconstruida además para un un hombre este profesor que al final acabó torturado le arrancaron los dientes lo pasearon medio desnudo en un coche como escarmiento público también no está y luego ya fue fusilado y enterrado en esa fosa común

Voz 7 09:39 fíjate una cosa todavía es aún más terrible cuando acabó la guerra le hicieron un juicio para desposeer lo del título de maestro claro claro hemos estado en una fosa común no en teoría estaban desaparecidos no estaba oficialmente muerto

Voz 0874 09:55 no entonces claro

Voz 7 09:56 ah no podían poner un nuevo maestro en Bañuelos sin antes no después seguían delito entonces hicieron un juicio

Voz 9 10:04 una especie de de de de de

Voz 7 10:06 farsa para quitarle el título de maestro entonces esperemos que con el libro y con estos programa con esta claro que el tributo es es no haberlo olvidado no no todavía seguir explicando la historia de de Benaiges esos alumnos

Voz 0874 10:21 verá considerarle maestro qué es lo que siempre ha sido Frances Escribano Paco autor de este libro los hijos que nunca han visto el mar gracias por contando la historia un abrazo fuerte un abrazo seguramente muchos de los alumnos de este hombre descubrió en el mar siendo ya adultos pero la mayoría de la gente ha tenido la suerte de conocerlo siendo niños es difícil recordar una sensación tan temprana pero yo supongo en Mauritania donde tú estás habrás conocido a personas que han despierto el mar muy tarde sus vidas no

Voz 0300 10:52 muy tarde y esta es la segunda historia de de de Al Bandar Ike tiene leer este punto común es gente que no ha visto todavía al mar Globe por primera vez no es la historia de jóvenes mauritanos del desierto que han vivido siempre en estas extensiones con los camellos y que han visto y deciden convertirse en pescadores decidió cambiar su vida

Voz 0874 11:12 es una decisión complicada porque la toman

Voz 0300 11:14 toman básicamente porque en el mal de la costa mauritana había existido Dante recursos naturales pescado mientras que la vida en el desierto se está extinguiendo di debido a las habitación y al cambio climático en ocho de hablado con Federico Ondarreta que dirige la organización internacional trabajó están llevando un programa precisamente de educar a estos pescadores gestos diríamos antiguos pastores para que sean pescadores y quienes la escuchan sí

Voz 10 11:41 como le comentaba Bruno nuestro trabajo está centrada en un en una gran parte en todo lo que es la creación de empleo en el sector de la pesca artesanal el la problemática claro es que estamos hablando de un país desértico de un país de nómadas en el que que demande era puntual o sea ha trabajado en en la formación de de pescadores Weiss que estaba orientado completamente hacia otras actividades económicas pero que en estos últimos años ha ido descubriendo la necesidad y el potencial de de de es tener una una de las zonas pesqueras más importantes del mundo en este país viven dos tipos de población cuando hablamos de Mar por un lado tenemos una población tradicional que que ha salpicado al a la a la pesca desde hace años pero que era muy pequeña tenemos lo sin Rage en que son poblaciones árabes del norte de Nuakchot y por otro lado tenemos poblaciones al sur una nueva población que ha venido que ha venido llegando a este sector económico desde la inmigración interior gente que viene de del interior del país a mil doscientos kilómetros del mar que no ha visto nunca Mar predique sin embargo descubre que hay oportunidades si es una fuente de empleo y eso para mí es lo lo más importante porque al final la la principal motivación de esta gente no es mecánicamente

Voz 5 12:59 pero un gran paso por el mar

Voz 10 13:02 nueve que que se descubre que que es dentro de las posibilidades que existen en este país una de las que tiene mayores

Voz 5 13:12 mar les da miedo y temor no es un misterio el mar para

Voz 10 13:15 la gente hace escasamente un mes estuve con una persona que era la primera vez que veía el mar no fue bastante curioso era una persona formada y que venía del interior del país pero que que que es estaba asombrado ante la inmensidad de lo que es encontrar adelante pues esto si lo ponemos a escala de una persona que está mucho menos formada que viene realmente de un sistema tribal que viene de un de pueblos que están completamente aislado sigue que llenó un modo de vida parecido al que tenían hace cien años pues es evidentemente sorprendente para ellos y para los que vemos cuando su primera aproximación al mar

Voz 11 13:51 no no

Voz 13 14:05 eh

Voz 0874 14:11 siempre ha subido rodeado de un mar de arena en el caso de estos pastores yo supongo que descubrió el mar por primera vez debe impresionar mucho que te han contado los pescadores co cómo se sentían

Voz 0300 14:21 sense bueno les da un pánico terrible el martes salí precisamente con un cayuco a pescar muchos de los nuevos pescadores llevan completamente aterrorizados al mar para ellos es un medio desconocido su misterio lleno de leyendas

Voz 6 14:36 una amenaza al parte que cambia constantemente no se mueve colores cambia todo banjo lluvia tormentas

Voz 0300 14:43 y encima la piragua donde convives es un hábitat muy pequeño te puedes tienes que dormir comer cocinados a dentro da piragua en unas condiciones a veces terribles porque el agua entra te vaya permanentemente como dice el estonio común el menorquín Mateos si el mar no tiene amigos destructora de tu te acuerdas de cuando viste por primera vez

Voz 0874 15:05 creo que era demasiado pequeño los de Madrid nos llevaban a bañarnos a las playas de Alicante era como la playa de Madrid no

Voz 0300 15:10 pero nunca no

Voz 0874 15:13 yo yo creo que no porque no es el mar al que se enfrentan seguramente los mauritanos y porque mi educación a lo mejor era mucho más acuática pero sí que es verdad que es un medio llenos de misterio en un lugar diferente tú

Voz 0300 15:24 oye yo lo vi yo también de Barcelona se preparan el bar es un horizonte cotidiano pero sí que es verdad incluso todo toda la gente que ve por primera vez unos reaccionan con un silencio brutal no sé qué Dalí mirando y no tienen los alquileres

Voz 0874 15:39 sí claro es es curioso porque a quienes viven en islas como Mallorca por ejemplo los de fuera piensan que el mar es una es una frontera es una es una barrera que estás encerrado en una isla para los que viven en la isla el mar es como la apertura significa que la isla está abierta es la diferencia entre crecer rodeado de mar o ver el mar por primera vez cuando es más mayor no oye nos queda como hacer todavía una historia más intentemos que es demasiado actual no

Voz 0300 16:02 sí es la tercera historia es la historia de estos días bar mediterránea de cómo siguen muriendo todavía decenas de personas que lo quieren cruzar en busca de una vida mejor

Voz 0874 16:12 claro en este caso la historia de Ibrahim es un muchacho de dieciocho años de Guinea Conakry que creo que encontraste en Madrid justo antes de viajar hacia Mauritania

Voz 0300 16:21 sí claro Ibrahim hace el día que me iba a lo en Madrid estola de dije mira Goia acusó a él él me explico acababa de llegar a Madrid estuvo pueblo de estas todo ex que naufragó hace unas semanas en la que viajaban cincuenta y dos personas y fue rescatado por un helicóptero barcos de secreto marítimo no

Voz 0874 16:41 es verdad que este año ya han muerto más de seiscientas personas en el Mediterráneo occidental más del doble que el año pasado en mente tanto con hipocresía nosotros miramos siempre hacia otro lado ellos esos migrantes como Ibrahim consiguen llegar recuerdan lo que han dejado atrás Ibrahim del que tú hablas te pidió sé que te pido un favor especial

Voz 0300 17:00 sí sí médico masivas a Nuakchot a vete a ver a mi mamá dice me pidió que me dije que tenía una mujer senegalesa reseñar que venda roce en un cruce Nuakchot que lo conoció Die que dormía todos desde la estación lo alimentada lavar la ropa Il consiguió un trabajo para para hacer más dinero para continuar con su viaje ida tenía Vega y me dijo vete a saludar a mi mamá le dices que estoy en Europa y que estoy vivo

Voz 0874 17:30 yo encontré a su mamá encontré

Voz 0300 17:33 con Hay fue muy emocionante Gran conté pidiendo por la calle bajete donde están las senegalesa de la mitad de la encontré sentada frente a dar no me explicó que ya no puede negar un plato de raza uno Sita mientras estábamos hablando bien un chico maliense se sentó comer también observó Hornets el legado de un plato de arroz y me di cuenta que hacía exactamente el mismo trabajo que Ibrahim que sabía tenía una carreta temió que ocurre unos depósitos de unos bidones de agua iba vendiendo con la carreta de agua no

Voz 0874 18:07 vendía agua igual que hacía Ibrahima igual en el futuro quiere decir lo mismo que ha hecho el está mamá senegalesa obviamente no era su verdadera mamá pero la llamada así no

Voz 0300 18:16 ha supuesto una nueva mal era una es la bandera una mamá de esta gran familia africana la red como ya va a ir a la buena gente que acompaña estos muchachos Ibrahim piensa que salió de Guinea Conakry los dieciséis años llegó a Madrid a los dieciocho pues en este periplo entrado muchos papás mamás hermanos primos que Leal la han ayudado es gente buena que también también se ha encontrado en el mismo viaje pues gente mala que le ha robado ha paralizado ha explotado

Voz 0874 18:44 claro claro

Voz 0300 18:46 en la frontera entre Malí y Mauritania iba con otro compañero maliense que murió debido a un disparo de de de un de un kalashnikov Venture

Voz 0874 18:57 oye vaya vaya vaya historia qué te parece si cuando cuando vuelvas de Mauritania dentro de un par de semanas invitamos un día Ibrahima la radio para que nos lo cuenten qué nos cuenta ese viaje

Voz 0300 19:05 seguro que rendido español porque de momento es sólo hablaba va a Air france Se lo voy a decir que venga venga perfecto oye pues Bru Rovira desde Maurits

Voz 0874 19:16 tenía cuida te te veo pronto un abrazo

