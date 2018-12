El Congreso, entre bastidores

Voz 0874 00:00 la verdad es que es un sitio muy particular que a mí me trae recuerdos muy diferentes no no sea Tey pero a mí me genera cierta quietud ver esta fachada pero también cierta inquietud

Voz 3 00:19 a mí me gusta verla la verdad es que sólo las recuerdo

Voz 0779 00:26 democráticamente porque cuando estaban los procuradores en Cortes y tal yo creo que no salía por la tele o no se veía o no se hablaba de ella era era transformista fantasma gorila pero de repente empezó a verse exportar este pórtico en las portadas de revista en triunfo en la calle se veía como algo importante algo cercano a mi me gusta verla es curioso porque soy agnóstico practicante en todo incluido en democracia en todo pero bueno no pero pero me reconforta tienes razón

Voz 0874 00:56 además está siempre como tan tranquila y tan sosegada lo que pasa es que yo siempre que pase por aquí últimamente digo arquitectónicamente no pero siempre que paso por aquí paseando está pasando algo delante siempre alguna pequeña manifestación y a mí me en las manifestaciones delante del Congreso un poco de miedo porque me recuerdan a las imágenes de televisión del 23F que esas sí que son de nuestra infancia y adolescencia son imborrables son esas ventanas que de ahí te acuerdas que salían positivos abierto curioso claro pero es que el 23F

Voz 4 01:25 es la la altura de La Ventana daba la dimensión del golpe porque si

Voz 3 01:29 has están casi tocando al suelo tenían que era una invasión a la altura de que tampoco tenía que ser Tarzán para ver ese es al no no había que ser ni para salir ni para entrar ni para que en traspasar bueno lo que queríamos hacerlo y es una

Voz 0874 01:42 son muy particular en el programa no entrevistamos a políticos hablamos mucho de política pero bueno si escuchamos con algún político pues en la que echarle porque saludarle queríamos dar un paseo tuyo son olvidado recordar que conoce Javier Pérez Andújar que has venido de Barcelona ahora mismo solamente para hacer esto si has hecho una experiencia absolutamente le

Voz 3 02:04 ya que es comprar tú me haces con churros lo que vas a comprar lotería si es pues te vas a Café Gijón y aparece en Chicote y luego otra vez el tren de vuelta no me falta la está ya el mercadillo de Navidad esta esta tenemos comprado una buena efectividad

Voz 5 02:18 te falta perderte en el mercadillo

Voz 4 02:21 no no me importaría oir la voz de Pepe Isbert gritando mi nombre

Voz 0874 02:26 pues vamos a entrar al Congreso a dar un paseo básicamente a ver sí que nos encontramos con quién nos encontramos y que nos cuentan de un lugar en el que parece que los modales últimamente son diferentes a los que han sido en las últimas décadas bueno pues vamos para dentro ya porque me parece bien

Voz 7 02:51 Don Juan Manuel

Voz 0874 02:57 sabes que Javier yo creo que yo cada vez que vengo al Congreso que lo tiene que estuve fue cuando fue elegido Pedro Sánchez más que nada por ver cómo era eso de una moción de censura él me pierdo porque no he hecho nunca información política hecho que dicen informativo se presenta informativos pero nunca he pateado el Congreso he vivido dentro así que yo creo que lo mejor que podíamos hacer era buscar alguien que nos que nos conduzca poco por los pasillos y me parece que este hombre que está aquí llegando es la persona perfecta será nuestro Virgilio tutores Juan Luis Herráez

Voz 5 03:25 bueno ser parte madre claro esto es esto es Leo Messi no son leones ya sean restaurados otras veces desde que yo tengo conciencia de las de las institución en letras de arriba visitábamos creer encontrado esas me subí al andamio la verdad con la empresa Dragados las quitamos quedan Cortes españolas suponía

Voz 0874 03:52 Cortés españolas aprovechar alguna letra entonces no

Voz 5 03:55 no son todas nuevas eran de bronce y las anteriores llorar más grandes más importante de franquistas así cuando vosotros estabais en este edificio en la época puramente franquista trabajo trabajo o no tendría mucho me llamo estupendamente bueno era la época del pluriempleo sabes ahí teníamos casi todos los funcionarios de entonces tienes ahí porque no sé si yo lo yo funcionario todavía

Voz 0874 04:24 y de ir pues sabes el tiempo imaginando cómo sería esto democracia

Voz 5 04:28 es la verdad es muy poca cosa porque la actividad dentro de la casa era mínimo

Voz 8 04:33 una comisión de tarde en tarde pleno cada año

Voz 5 04:39 en principio y a partir de las Constituyentes bueno a esto a moverse un poquito ya era todo lo contrario antes tenía suficiente tiempo para hacer cualquier cosa después de las Constituyentes ni para ir al servicio era un ritmo escandaloso pero había alguno Ogier que tenía vivienda además dentro de la mayor el portero mayor y el Letrado Mayor la segunda planta del Palacio la mitad

Voz 3 05:07 la segunda planta dos viviendas una de

Voz 5 05:09 el letrado mayor que ha vivido aquí toda la dictadura ir del portero Bayón eran hacía como custodio de la institución

Voz 0874 05:19 a veces del edificio si más o menos sí entonces cuando abren estas puertas principales que una vez al año sino recuerdo mal

Voz 5 05:26 bueno ya verdad sí abrirán porque están poniendo las alfombras si estamos bien esto doble da humildad difícil verdad puede tener un portero fíjate del interfono también a llamar al telefonillo unas competencias que tiene estatutos entonces vamos a entrar al edificio Ia yo eso no

Voz 0874 05:43 que usted va a ser como nuestro salvoconducto para abrir esas puertas que no se suelen

Voz 5 05:47 el problema es que hay probablemente podamos pasar están ahora con la lotería sólo muy discretos nosotros eh pero está prensa ahí que os va fusilar

Voz 11 06:26 pues mira Xavier eh quedarse también con vida

Voz 0779 06:30 Márquez Reviriego es la crónica parlamentaria en persona nadie ha descrito crónicas parlamentarias como es pues una exageración pero yo yo creo con motivo porque era era el redactor jefe de la revista Triunfo y allí tenía una sección que se llamaba a puntos Parlamento tantos parlamentarios que es donde cubría pues desde que se el Congreso hasta pasados pocos pasa por el 23F

Voz 6 06:51 fue la última Korrika lado del 23F

Voz 0779 06:55 entonces la transición esta explica en las crónicas parlamentarias que son sobrio sobretodo literarias por eso

Voz 0874 07:02 es verdad que cuando empecé a trabajar en el Parlament en Barcelona tú pensaste que tienes que aprender la pues la la procesión de cronista parlamentario y le pedí ayuda

Voz 6 07:10 pues fui así cuando

Voz 0779 07:13 exigen el diario que quería cubrir del Parlament la crónica parlamentaria lo primero que hice fue llamar alto Márquez Reviriego es decir no oyes que me pasó la vida leyendo leyendo crónicas y Henry da yo les pedía hacer el Parlament porque quería excluir como Víctor

Voz 0874 07:27 y tú tu Victor que que echas de menos y que echas de más en la clínica

Voz 6 07:31 daría actual echo en falta en la crónica parlamentaria que están menos vivida que antes antes la tribuna estaba ocupada la tribuna de prensa llora quitándonos los eh la mañana hacerlo miércoles de controlar al Gobierno los periodistas no estando allí porque afortunadamente hay aquí un gabinete de prensa más votado y tienes monitores de televisión pero claro ver ver euros Dario por televisión es como hacer una crónica de un partido de fútbol por la televisión no estarán en el Camp

Voz 0874 08:11 en Boston años aquí o muchas décadas aquí quién es el político más mal educado que habéis conocido ahora que tanto se dice que a la política les falta moderación y educación porque las

Voz 5 08:21 a ver un montón hay muchos pero bueno

Voz 9 08:25 José Luis estando el señores son Jesús pero había te hagas es verdad esos estaba presidente segundo Harvey ya en su discurso Yell defiende que él se ha hecho a sí mismo señor bajito con aquí colgado salta uno de las filas del SOE dice pues ya te podías haber hecho el forro como mejor

Voz 0779 08:55 por eso monto quiero preguntar lo mismo que Javier poco cuando llevamos igual pues preguntamos lo mismo pero lo quiero preguntar de otra manera corre en peores tiempos ahora de educación que cuando lo que hace otros tiempos

Voz 6 09:08 aquí en la casa pues la verdad es que de ahora no lo sé porque vengo bastantes menos la antes antes me pasaba aquí todo el día vivía en esta casa donde entré por primera vez el doce de julio del setenta y siete para recoger la credencial siempre estaba aquí recuerdo que precisamente estábamos aquí tanto pocos días después del veintitrés F me comentó Luis Carandell que estábamos siempre juntos sentados en la tribuna dice hay que ver nosotros que nos pasamos aquí todo el día si en Sevilla por algún motivo no se nos hubiera ocurrido venir la que no hubiéramos perdido no efectivamente estábamos no nos perdimos nada porque estábamos sentados

Voz 0874 09:56 os habéis mezclado los dos el 23F porque lógicamente son punto de inflexión en todos aquellos que ha vivido aquí hay algo en lo que no deberíamos haber fijado más ese día algo que pasara de puertas para dentro o algún detalle que a vosotros os llamó la atención en particular y sin embargo en unos libros de Historia es una nota a pie de página

Voz 6 10:16 bueno a mí me llamó la atención de los guardias civiles que entrar hubo algunos poco respetuoso en algunos bastante respetuosos tengo una crónica recoge que el capitán Muñecas cuando fui a decir aquello de extensa tranquilo extensa que tendrá la autoridad militar por supuesto antes de subirá al estrado de la tribuna presidencial se quitó el tricornio o sea que eso fue un pequeño detalle

Voz 5 10:47 a lo mejor tenía claro eso no no fue

Voz 6 10:49 por calor

Voz 9 10:51 pero es que eso duró un par de horas a partir de un par de horas de golpe ya tomaron por asalto la cafetería se pasaron la noche cambiar el principio pagaban bajen su legal no se pagaba se llevaron el dinero del bote si alguien inmediato

Voz 0874 11:08 la Dama de que el mayor botín de aquella noche fue la armario donde se guardaban los chorizos en el bar

Voz 5 11:14 arrasaron todo pero yo tenía muy bien pertrechados pretendía unas ollas de de comida o extranjeras paquetes de estos de campaña

Voz 3 11:25 servirían para largo yo estás vengarse también

Voz 12 11:27 tuve un para qué tipo de esos despachos muchos años que vinieron a la tía de sardinas eso nosotras presentar más de una pastillita de para calentarlos pensar si lo mantuve muchos años que no se ha desaparecido no sé qué pasó Juan

Voz 5 11:44 sí sí sí vamos a salvar España pero hambre no pasa

Voz 13 11:48 momento porque tenemos noticias de última hora en este movimiento del Congreso de los Diputados suelen dirigida a los diputados para decirles por favor vale al tiempo salgan poco a poco empiecen pues la primera silla repetimos ahí Bustos mínimo promoviendo

Voz 6 12:04 no hubo tres salidas una primera otra segunda y la tercera fue combinatoria y me marché pero no se quedaron hasta el día se sí que al día siguiente vi saltar por la zona de salir serán los guardias salir vivir salir Lecea

Voz 5 12:22 también está un poco curioso era tu despacho el de La Ventana del de al lado de la del GES pero Viti La Ventana de abrirse tú no no no yo ya no estaba allí

Voz 14 12:31 ya estás jubilar

Voz 15 12:32 todos ellos todos nosotros no nos importa que nos echen del Congreso por que no nos intentamos con una servidora se llevó un año jubilar que está tú tú guardas Chaves se Juan

Voz 3 12:43 estamos somos los guardias alguna no no no no devolví todo tipo formas pero venga vamos a ver qué armario el whisky suelen

Voz 9 12:52 no no no es que está llena al salón de Pasos Perdidos

Voz 14 12:55 vámonos de esta parte así la nueva guía a ver si vemos un poquito el Palacio no le llamáis se Congreso es un palacio

Voz 6 13:08 por cierto cuando la primera moción de censura estuvo con Vico el corresponsal de Le Monde en España que era Char que cuando entraron luego entramos en el hemiciclo el entraba por primera vez él dijo esto es una bombonera eran porque realmente muy pequeño comparado con lo que esa Asamblea Nacional francesa

Voz 9 13:30 hasta siempre

Voz 3 13:35 enfermería pero esto que está los disgustos digamos no cuando si se ponen en la gente de delicada y tú que has visto qué ha pasado para que alguien tenga algún diputado algún funcionario o algún periodista de dar gay lo define me piden que no legar una arritmia cardíaca o cualquier otra cosa

Voz 16 13:56 atienden muy bien Hay mucha gente

Voz 3 14:00 sí creo que hay una sana consulta aquí con el éxito de médicos salen XXIII

Voz 2 14:07 el doctor P Tinto que era un gigantón de uno noventa metros

Voz 6 14:11 que por cierto era forense Jorge

Voz 0874 14:15 era necesario

Voz 2 14:17 el practicante señor Gordón pues acabaría para nosotros por las mañanas trabajaba en los juzgados de la Plaza de Castilla hay por la tarde aquí lo doctor tinto había sido compañero de carrera de un doctor rara que fue el que hizo que era forense también que fue el que en bálsamo a Eva Perón

Voz 0779 14:35 lo entendían la tuvieron expuesta o embalsamada ha iba pero que en Madrid

Voz 2 14:41 Eva Perón la pasearon por todo el mundo debe ser el cadáver que ha hecho más turismo irían y por las tardes aquí

Voz 6 14:48 no pero sí pero

Voz 0874 14:51 que que habéis visto hacer a ese forense gol médico actual queda

Voz 2 14:54 luego el forense atender por ejemplo los 23F a los diputados canarios a caseta

Voz 17 15:00 qué les dio un pequeño bosque asustó a la nariz sangrando en el vídeo el 23F SO de doctor patín

Voz 3 15:13 pero es que haga un milagro doctor Petite que se Pinto luego pasó al cine

Voz 18 15:18 mira hijo la vida es una cadena y nosotros somos los eslabones el abuelo rompe pinto yo soy un Pekín tú eres un P tinto que obligación ahora es ir pensando en traer al mundo un pelín Tomás para que algún día se sienten este sillón lleve el timón de la compañía confía mejoren a seguir

Voz 3 15:35 los Hernando

Voz 2 15:37 todos lo emblemático está en el en el edificio contiguo que se inauguró en mil ochocientos cincuenta ahí es donde está todo y ahí estuvo durante buena parte no los primeros seis meses en la primera legislatura incluso en el Senado en una sala muy grande que luego que Camilo José Cela entonces sanador real como hace estaba en la última planta ya hacía mucho calor que no funcionaba el aire acondicionado también éramos los debates se ponían la gente se quitaban la chaqueta hizo decía que parecía una convención de vendedora hace gaseosa

Voz 6 16:14 buenos días donde estaba despierta porque a veces se quedaba a dormir debajo de nosotros esto era calle osera vamos por un puente aéreo de un avión tramos en el puente verdad pinos aquí había unas cabinas de hierro entonces cuando

Voz 5 16:32 el veintitrés F pues teniendo las cámaras aquí arriba me portátiles

Voz 3 16:37 pues llegamos a la sala del Congreso que está completamente vacía porque hoy no hay nada claro en algunos disparos por el aire acondicionado y aunque era algo todavía ese bien allí los que queda ahí

Voz 2 16:51 sitio el segundo y el de más allá Luis Carandell mira delante se sentaban lo que yo le llamaba el cine porque se sentaban las periodista Pilar Nervión que era veterana de pueblo Julio Navarro de pueblo Mercedes de Jansa Charo Zarzalejos que era de Vasco Press el día del 23F estaba con ella Miguel Ángel Aguilar Luis Carandell estaba en las quita después estaba yo yo está en la fila que eso les llevaba de lo malo porque se estábamos la gente de izquierdas aquí caben cincuenta personas abra pero según lo que se ha escrito después del veintitrés F estábamos doscientas cuarenta

Voz 3 17:35 estaba no

Voz 2 17:37 y resulta que no estábamos ni cincuenta porque como era una votación las votaciones son muy aburrida más Se sabía lo que iba a pasar aquí estaríamos ni veinte pero

Voz 0779 17:48 el que Víctor esté entrar por la puerta de esa donde por allí entra por aquí

Voz 3 17:54 entran al pasillo lo primero que hace un guardia civil es dar un tiro al al pasillo donde el escritorio ese que es de prensa ahora entonces todos los escoltas que había de ministros y demás desaparecieron eh se fueron me estaban esperando y lo hicieron muy bien su trabajo de ponerse a cubierto salir un un buen grupo salió porque sótano ha

Voz 0779 18:15 estamos hablando del veintitrés F pero el primer día

Voz 3 18:18 de la democracia como fue amigo

Voz 2 18:20 así impresionantes han sido el primero y el último de mes crónica el último como lo digo yo ha existido en el Congreso a tres momentos cumbres que son dos entradas y una salida la primera entrada fue el primer día Dolores Ibárruri Rafael Alberti para sentarse en la mesa de edad se hizo una trampa para que la presidenta no fuera Pasionaria se hizo una cosa que luego quedó hasta que se modificó presidiera la Cámara el primer parlamentario que entregaba el acta y entonces hubo una especie de carrera automovilística entre Modesto Fraile que era diputado por Segovia el socialista Luis Solana hermano de Javier que también era diputado del PSOE por Segovia como Modesto Fraile creo que vieron un Citroën Tiburón llegó a que Luis Solana que venían un dos caballos y el presidente interino fue Modesto Fraile pero luego inmediatamente venía Dolores Ibárruri en la salida la salida no la salida más importante para mí se produjo en julio de mil novecientos setenta y ocho cuando se debatía en el Pleno la reforma de la Constitución la creación de la Constitución y fue la abolición de la pena de muerte para mí eso fue la prueba capital está bien dicho lo del capitán cuando hablamos de la pena capital de que la Constitución era un paso muy distintos de todo lo anterior

Voz 21 20:06 señoras señores diputados el resultado de la votación es el siguiente

Voz 22 20:12 votos emitidos trescientos cuarenta y cinco favorables al dictamen trescientos veintiséis en contra y seis abstenciones tres en consecuencia queda aprobado el dictamen de la Comisión Mixta Congreso Senado sobre el proyecto de la Constitución que comprende el texto completo de la Constitución

Voz 23 20:35 hay una galería curvo

Voz 6 20:37 que se paseaba mucho se llamaba

Voz 3 20:41 ha debatido esta señora donde le toca ahora

Voz 1312 20:49 a todos los sitios hoy estamos auto porque porque se preparan a vida o la cuarenta aniversario cuenta Universitari puertas abiertas todo todo usted está pendiente de las visitas cuando entra en el Congreso también les eso de empecé a los zapatos no no haber Sana Sana bien limpian los escaños todo todo hay que limpiar todo aquí se limpia todo qué sorpresas encontrado alguna vez limpiando bueno bueno Sorpresa sorpresa tampoco hay muchas lo normal son son son pulidos que diría una madre sí sí

Voz 6 21:23 jamón son bajamos por el ascensor bajaba por activos

Voz 19 21:27 hablar de la escalera imperial

Voz 9 21:32 mira la entrada pues este es el despacho donde más se ha negociado

Voz 3 21:41 donde más conversaciones sabido entre políticos sugieren sugiere que dije es que es el que más si estaban siempre como aquí estaban ocultos de cámaras periodistas y demás pedía que seguiría a vosotros os deja el trono pero nadie les ella claro y entonces su manera tras esto verdad escuchaba conversaciones que no te si puerta pocos privado al mucho es hablaban cuando tenía concreto que quería que no se supiese

Voz 5 22:09 no lo soy

Voz 12 22:11 yo lo aquí Carrillo Guerra Abril Martorell donde dio Velilla esto era un son un hervidero de FAPA

Voz 16 22:24 va hablando hoy mi ahí

Voz 3 22:29 concretando muchas cosas más que en vez de ponencias y comisiones esto ya les así no habrá esto es en poco a la ninguno pero está como la sociedad más menos va a menos cada uno un un despacito para el Secretaría de portavoz del Grupo Mixto otro mixto al no prisa está más allá era otra cada una entrada al hemiciclo para Antonio Tejero entonces no me llama la atención estando aquí en este banco en el que estaba Suárez estaba literalmente a dos metros de Tejero sí sí

Voz 17 23:09 eso en televisión pero siempre decía ahí es donde dijo lo de

Voz 3 23:14 pues aquí ya me he dado con la pistola imaginero de piedra no tiro de buenas tardes Nos sentamos Javier cada uno en un escaño que no vamos a probar sistemas muy bueno pues estamos entrando destruyó en el banco azul yo de presidente el vicepresidente vicepresidente vicepresidenta compromiso pero que hay Durex hubiese B se queda sin batería puede seguir cubano

Voz 0779 23:33 modernos ahora esto y y la verdad es que es ya no se vota a mano alzada

Voz 3 23:39 mira que se han hecho cosas a mano alzada en este país yo creo que se resuelve mejor a mano alzada sin las comunidades de propietarios hubiera sistema electrónico no habría consenso eduquen estuvimos a cuarenta años a mano alzada pero también es verdad pues a mí me llamó la atención lo lo colorido de del lugar porque en realidad muy colorido a mí me al recién lo cerca que están unos de otros si es como una clase en la que han metido más alumnos de los que realmente caben no sí está muy cerca y es curioso que hay tantas discusiones sobre la la ubicación de los asientos no lo cerca que estamos haciendo cuando quieren fastidiar a algún grupo parlamentario los coloca en una esquina o detrás de una columna para que vean mal

Voz 0779 24:20 estaba pensando que en una en un ambiente cargado deben influir en las cabezas de los políticos que la el miedo

Voz 3 24:28 técnico no es miedo escénico la bañera

Voz 0779 24:30 pensar incluso si me me me llamaba mucho la atención la cercanía sí diré lo cerca que tenemos además

Voz 3 24:38 con individualizados pero no sea el banco

Voz 24 24:40 lo mejor por él en la época de Narváez el banco no era azul banco eran

Voz 2 24:47 que no es es muy estrechas

Voz 0779 24:49 son las escaleras por las que bajan cuando van a sí que te da la sensación de que se dicen cosas que cuando alguien baja y el otro le le le parece que le ha dicho algo es muy probable que haya dicho algo porque claro porque están muy cerca están si si quieres escupir puedes escupir no no no estaba pensando en eso ya me he dado cuenta de que parecía que quería hablar de eso pero no pensaba en eso no que sientes Javier al estar en el asiento del presidente

Voz 3 25:15 lo siento poder

Voz 25 25:17 me dan ganas de firmar un decreto ley

Voz 26 25:20 a las eh a ver

Voz 9 25:46 el exceso cuando viene el Rey entre por allí Puerta de los Leones se abre esta puerta hice saca una escalera llegar hasta allí preciso subir reía a la mesa ahí y estas salas una sala de trece

Voz 2 26:04 he perdido el salón de conferencias que después se bautizó la transición cómodos los pasos perdidos ahí es donde dan

Voz 0779 26:10 los plazos porque yo siempre veo por la tele a Julián Besteiro

Voz 9 26:15 y ahora lo bien ten persona Gloria

Voz 14 26:26 sí sí sí

Voz 19 26:31 sí sí

Voz 14 26:35 el equipo no más

Voz 9 26:40 a muchos años para hablar de la juventud

Voz 14 26:46 muchas gracias cuando se conserva estupendamente porque yo porque estáis ahí en medio pero nadie

Voz 27 26:55 pues somos los testigos los los testigos si son

Voz 20 27:02 con un chico ya aquí y otro como se nos queda que vais a por ellos lo que

Voz 14 27:06 no que va nos cuidamos los queremos pero chico entrar más ahora no si hay una crisis mira

Voz 27 27:12 el efectivamente los los

Voz 28 27:14 o notarios de de la palabra que antes cuando yo entré mira visualmente lo vais a ver cuando yo entré Elda el noventa por ciento era un mes noventa por ciento Ahora el noventa y nueve por ciento son mujeres en unos años bueno pero como en todas las profesiones

Voz 14 27:36 haría esto es hasta el año

Voz 28 27:39 hasta los años sesenta una mujer no puede ser magistrado

Voz 9 27:43 el Gobierno está avalado por diez Wi Fi la verdad la te equivocas

Voz 28 27:53 es que esto es muy muy gráfico ver todos en el mil los mil ochocientos mil ochocientos noventa y cinco mil novecientos todos son hombres

Voz 29 28:02 la primera mujer aparece aquí

Voz 28 28:04 el mil novecientos sesenta y nueve que es esta señora

Voz 1487 28:06 hagan ustedes la total y absoluta certeza de que ésta de esta intervención se hablará y mucho en la historia de nuestro país en el día de mañana ya haré con fruición lo que ha dicho cuando lea su intervención en el diario de sesiones siempre y cuando naturalmente las señoras y señores taquígrafos hayan dado abasto se hayan enterado de algo

Voz 30 28:29 pero eso será mañana

Voz 31 28:32 eh

Voz 0874 28:39 no no se plantea de que el año el debate sobre si merece la pena seguir escribiendo ahora Villa todo ese poder dejar grabado y subirlo a la nube por ejemplo que queda como el muy moderno

Voz 29 28:48 subirá a la nube se puede subir en cualquier caso el propio ambos lo que nosotros hacemos no es transcribir lo que nosotros hacemos es la redacción del diario de sesiones entonces no tiene absolutamente nada que ver el lenguaje oral con el lenguaje escrito nosotros lo que hacemos es un documento en el que está escrito todo lo que han dicho los oradores que han venido diputados Gobierno comparecientes diversos

Voz 0874 29:14 está la literalidad de las palabras digamos pero también añadir la narración de lo que está pasando

Voz 29 29:19 en algunos casos sí claro es es explicar con las acotaciones que llamamos lo que está sucediendo sea el que ha hecho un gesto que sea significativo para el debate se han sacado un cartel en el que lo que dice el cartel complementa el discurso que está dando el orador entonces eso hay que reflejarlo

Voz 0874 29:38 pero ahí entra en juego la subjetividad un poco del del narrador porque puede decir el diputado Rufián Se levanta haciendo aspavientos a lo mejor no es un aspavientos no

Voz 29 29:48 nosotros describimos de forma aséptica lo que está sucediendo

Voz 0874 29:52 nunca había ningún episodio de que alguien para pasar el aliñado aséptico introducido un poquito de

Voz 29 29:57 no no es justamente es la profesionalidad del diario de sesiones

Voz 28 30:01 cuidado no podemos hacer nada que sea subjetivo e todas las acusaciones cien que tiene un punto de vista objetivo neutral

Voz 0779 30:07 una persona encargada de revisar el texto antes de

Voz 14 30:10 en las que facturas Cleries

Voz 20 30:14 por supuesto que sea lo único que se hace es describir qué recuerdos haber cortado

Voz 0874 30:18 Irán o haber eliminado de alguien que haya puesto algo que te ha parecido inconveniente

Voz 29 30:22 no porque todas las compañeros que trabajan aquí ya saben el criterio con el que se trabaja en el departamento

Voz 28 30:28 con el último follón en la Cámara de la semana pasada de miércoles pasado dejaron a decir se ha quitado os han quitado las palabras han quitado los insultos no se quitan no se quitan constan para el futuro porque la gente lo ve eso ha cambiado mucho en esto no sólo en estos años tú lo estás viendo en el en un vídeo tal como lo vas a quitar usara tú continúas

Voz 29 30:50 no vamos a ver de acuerdo con la secretaría general de la casa nos aunque la presidenta lo diga Se ordena efectivamente desaparece en esas palabras desaparecen en el sentido de que la presidenta la presidencia en su momento el propio

Voz 27 31:08 el propio orador ha dicho algo que luego admite que se pueda retirar

Voz 29 31:13 eh entonces eso se señala en el diario de sesiones entre coches y con cursiva con una llamada a pie de página diciendo el porque sean reto tirado pero en realidad constan por eso ha sucedido y aparece en el vídeo bueno inusualmente que ella aparezca en el vídeos que ha sido una sesión pública que todo el mundo ha visto prensa y cualquier ciudadano que estuviera en la tribuna

Voz 3 31:35 claro pero vosotras entonces cuando entraba a los diputados

Voz 0874 31:38 con sus pancartas enrolla verás ya pensáis vaya a día que no os espero y no

Voz 29 31:41 le pueda los plenos están publicados al día siguiente de sufre

Voz 20 31:45 liberación cuánto tiempo os parece quedar después del pleno como tres horas

Voz 0779 31:51 el revés puede ocurrir que a algún diputado diga no es aquí es esto que me ha ido la pinza

Voz 29 31:55 pues no no saber por porque en caso que digan no saques y sextos en enero la pinza el tendría que decirlo públicamente y en ese caso si él admite que se retira ser retiraría de esta manera metiendo entre cursiva Concord Chete Si con una llamada a pie de página diciendo esa frase en la que el reconoce que se ha ido la pinza recoge admite que lo quiere retirar por los motivos que sea entonces Se retira pero consta

Voz 0277 32:23 tienen a las prostitutas desconcertaba

Voz 32 32:26 sus compañeros socialistas andaluces fuera

Voz 0277 32:28 cuentan con dinero público la prostitución tiene la máxima Huerta perplejo por una sociedad instrumental le enviaron una luna in Borrell Zelaya Pedro Duque continúan en la tierra montón dice que no entiende nada que sólo plagio el master final por el programa final de Masters y silencio señora tan desigual niños

Voz 33 32:56 ya

Voz 14 33:04 es por ejemplo como una víctima como los Montserrat fue un lío no sabe muy bien qué hacer después se pero lo respeto por la redacción

Voz 29 33:15 que son pues bueno pues es es en principio mantener el estilo de cada diputado

Voz 28 33:24 por qué no podemos porque no podemos no podemos adueñar nos el discurso de poner las comas porque somos una profesión

Voz 29 33:33 Canales de bandera que haya mucha mucha confusión hay que ir a frases cortas bien puntuad entonces tenemos siempre bueno pues eso herramientas técnicas con las cuales valorarlo San valorarlo en el sentido de conseguir esa transcripción del lenguaje oral al lenguaje escrito entonces bueno pues

Voz 20 33:54 llegue alguna vez se ha escapado algo que dijera es esta palabra es que no sé lo que he dicho hay veces pues que no se les entiende porque pronuncian mal porque hay tres personas más hablando a la vez diferente eso centros a la hora de entonar una frase de lo contrario canario creo no hablamos de nada incomprensible pues eso los acentos él decía cerremos filas cerramos filas madre mía de esta persona era senador cuando estaba en el Senado entonces pensamos que una palabra guanche le llamamos y al final al ser amo fila era cerremos filas alrededor de

Voz 3 34:30 el presidente extremeño como lo llamaba

Voz 20 34:34 bueno esa es una anécdota que de aquí del Congreso era donde pudo

Voz 28 34:37 dado Llera también andaluz mentira sí porque claro y llegó fijo y dijo que

Voz 19 34:44 mucho será un nombre de un dijo

Voz 28 34:48 confío Iñigo pues será un botijo será un nombre de algunas islas no había manera entonces no había ni Google ni avellana nada eh grabación en In historias que debido quisiera ya bueno pues vamos a llamarle llamamos guiris es fulanito usted ha dicho

Voz 27 35:05 claro muy claro en voz hijo Cruz

Voz 3 35:13 oye alguna vez

Voz 27 35:15 pero la Academia para ver cómo trabajáis So Ho

Voz 20 35:18 te dije algún tipo de relación por lo tenemos relación con ellos se hacemos consultas que contestaban de forma rápida a vosotros no

Voz 14 35:29 es que no no

Voz 0874 35:31 tenis algún como una especie de como en los cómics un escenario onomatopeya hace un

Voz 29 35:37 ha sido una un disparo

Voz 0874 35:40 sí hombre sí están en Twitter exige que ponía bajen van

Voz 14 35:43 no no espera a la contra

Voz 15 35:46 fue muy bueno como fue la votación del recuerdo es es la tengo ahí para la Pérez de memoria no te acuerdas pues en ese momento

Voz 28 35:53 tras al y miembros de la

Voz 20 35:56 la de la policía corriendo no sé que se produce una alteración en el para en la sala de plenos

Voz 28 36:03 al suelo todo el mundo se hoy una ráfaga de disparos si oyen al suelo todo el mundo suelo todo el mundo sea como pusisteis el bando nombre van van ocho puso todo siempre objetivo no podemos poner miedo me dio

Voz 14 36:15 habría hecho usted les pistolas como los pregunta usted pistolas pistolas

Voz 0874 36:25 esa es la política en general no si no

Voz 6 36:28 ti te gusta el follón

Voz 14 36:32 cuando hay pleno apoyo tiene y dos detenidos vestido los miércoles de nueve a diez ya sabes qué

Voz 0874 36:42 ya esta máquina que tenéis aquí he visto que había

Voz 29 36:46 hemos la que esto es la gloria

Voz 0874 36:48 el explicar porque esta esta máquinas existen de verdad yo pensaba que eran de mentira

Voz 14 36:53 dispuestos a todo Andrés son de dan tres óperas darnos importancia

Voz 3 36:58 que tienen algún tipo de sistema de autodefensa

Voz 14 37:01 no para tirar por su estado cuando estamos muy cansadas

Voz 34 37:05 han pasar vamos así

Voz 29 37:09 y y pues nada es la máquina de esta noticia

Voz 20 37:12 pero pero aquí pone por ejemplo voy mal esto lo estoy necesitaría para las gafas eso ya te lo digo

Voz 9 37:19 porque es que cada persona tiene claro

Voz 20 37:25 señoras y señores muchas gracias a todos nadie aplauso se levanta la sesión sesgada

Voz 14 37:33 no sé si con esto hacemos aclarado algo

Voz 9 37:38 sí

Voz 15 37:59 comienza sobre cómics de la Transición si viñetas de la concepción de la democracia vamos a verle saberlo

Voz 3 38:04 pues mira no es sana cañí

Voz 15 38:07 Daniel cómo estás tú Fleck que yo por el Congreso la Javier qué tal está influyente aquí un escritor de medio pelo

Voz 0874 38:18 que no que no lo diste y antes se lo inventa él

Voz 34 38:22 se cree que yo vivo aquí Dumas que lo el miércoles

Voz 3 38:25 lo bajo control aquí a la tranquila no

Voz 34 38:28 no sé pero no sé qué habéis hecho porque yo he ido a tomar nunca frente preguntado por por pero si se les han puesto las narices venir a grabar hoy con el lío que hay setenta la lotería está al montando el día hubo uno de puertas abiertas no

Voz 3 38:46 que va que está muy tranquilo hay vosotros

Voz 34 38:49 pues no se han sentado en el sitio de Rajoy Sastre lo que no sabían sentada en los escaños de nuestra mano fue porque sabéis en todos los escaños del Gobierno sino porque habéis hecho lo que os ha salido en las narices

Voz 3 39:01 vamos que había un vacío de poder salir

Voz 34 39:03 colado en el vacío de poder cosa hasta luego hablamos de que hay golpes raros en este país y vosotros en cuanto hubo de esos collages

Voz 0779 39:10 pues vamos a ver se han entrado ahí cuarenta guardia civiles de uniforme nadie es porque no entraron dos personas normales también bueno bueno muy normales

Voz 34 39:18 tampoco Pino viene con deportivas no son con deportivas sea más en arreglarse hija bueno no Javier Javier viene con la chupa de cuero

Voz 37 39:29 tú vas siempre sin Javier política solo vestido de escritor no gocen los criterios no se abstenga si no hemos hecho nada más abrir puertas básicamente vivir que nos encontrábamos si hacer un recorrido dar un paseo por aquí describir un poco las sensaciones de un poquito más de cerca entonces si no ha llamado mucho la atención no pero nos ha llamado mucho la atención lo no lo pequeño que sino lo cerca que está todo en el hemiciclo que tiene que ser que alguien hable mal de ti cuando lo tienes tan cerca sin visto por televisión para están mucho más lejos

Voz 34 40:06 aquí hay veces que oye respirar en el hemiciclo si uno susurros hay veces que Pastor la presidenta o el presidente de la me corresponda susurros no sé por qué debe ser la acústica

Voz 0779 40:21 tiene muy buena acústica

Voz 34 40:24 bueno yo he emocionado algo no ser el sitio de Rajoy y el de Sánchez

Voz 3 40:28 que si podré me dan ganas de firmar algo pero no sabía muy bien el que no emoción tampoco

Voz 0779 40:37 lo que pasa que sí que al ser tan pintoresco y tan pintorescas está pintado de muñequitos no imitan tan recargado artísticamente si queda un componente de teatralidad que que que igual les incita a los políticos a ser más teatrales sabiendo que hoy es jueves porque esto lógicamente está grabado

Voz 3 41:01 dado impresionan poco ver la poca actividad política que hay no hubo uno pensaría que gobernar un país ya no tengo entendido nada porque no podíamos venir hoy porque había muchas cosas que hacer y lo que vi lo que tenían que hacer representarla Luther Lage

Voz 34 41:12 a comentó dejarme partir una lanza eh el hemiciclo es efectivamente la representación más clara pero mientras vosotros estabais pasando por ahí hay una comisión

Voz 6 41:25 Assumpta financiero a puertas cerradas y los compañeros están esperando a que se abra una comisión que ha sido importantísima quiero decir que una cosa son los pasillos

Voz 34 41:35 en los que vive en aquí a diario que que lo viven no disfrutan y lo sufren todos junto saque dejarme partir una mantita porque hombre

Voz 14 41:49 dónde estamos estamos aquí

Voz 3 41:52 hasta hace muy subido cómo estás enhorabuena que no sé cuantos millones ocho millones más de los que merecemos que es la verdad de mil grabado donde va

Voz 38 42:08 sí pero es mejor

Voz 3 42:11 el programa que se ha hecho nunca que los preparaba para la obra tienes digas que has montado aquí bueno pues lo que hemos hecho es lo siguiente aprovechar la trayectoria que tiene la selección deprisa su no sé de buen contacto con los con las gentes que hacen los más ilustres que hacen viñetas en la y les hemos pedido una viñeta que hayan publicado o que preparen especialmente un poco las dos versiones para la esta para esta ocasión

Voz 16 42:49 sí aquí están eh

Voz 3 42:51 yo creo que es una gloria como ha quedado una exposición cómo ha quedado el catálogo el estoy dado pero que hemos hemos esforzado porque eso es lo que queda al final no entonces se han visto

Voz 0779 43:06 la selección de las viñetas ha hecho lo ha hecho cuando un debate que sentir

Voz 3 43:11 todos de la de la Asociación de Periodistas Europeos que es el que mantienen contactos más asiduo con con los

Voz 0779 43:20 con los viñetitas hay algunos muy osadas he visto por ejemplo la de Cap valiente ponerla aquí

Voz 3 43:26 sí bueno es la osadía de lo que ha distinguido siempre cualquier habrá que seguir en esa

Voz 29 43:34 lo que os cuente que se pone hay veces que era histórico se ponía a recibir en la

Voz 34 43:38 J

Voz 3 43:39 bueno no sé nada pero vamos a de uno de eso son bromas muchas gracias por haber venido es que a la gente le gusta que le salude cuando llega esos muy luego a la gente de cata que les despida entonces hay gente que se va se va triste sitar porque nadie se ha dicho adiós muchísimas gracias por haber venido iban ya a su casa estaban completamente reconfortado sí

Voz 19 44:06 sí bueno es como una espina a ser

Voz 3 44:12 muchas gracias

Voz 0779 44:13 sí no hemos visto ni un solo político en toda la mañana qué

Voz 34 44:20 por qué no haber subido al bar a veces nos falta por incumplir la orden no sé qué vamos

Voz 30 44:34 le leve

Voz 7 44:42 en