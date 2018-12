Flash Deportes SER de las 10:00 (02/12/2018)

Voz 1643

01:26

Se cierra de esta manera un año dos mil dieciocho inolvidable para el fútbol femenino español subcampeonas del Mundo sub veinte campeones de Europa sub diecisiete y sub diecinueve y ahora también las reinas del planeta fútbol sub diecisiete después de ganar el primer Mundial en la historia del fútbol femenino español hablamos de categorías inferiores también de la absoluta porque hoy se celebra en Dublín el sorteo de la fase de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte arranca a las doce del mediodía en él conoceremos a los rivales del combinado de Luis Enrique turno para el fútbol de clubes la Liga el Real Madrid cerró los partidos del sábado con victoria dos cero ante el Valencia gracias a los goles de base en propia puerta de Lucas Vázquez hoy domingo se juegan cuatro encuentros en Primera División a las doce Betis Real Sociedad a las cuatro y cuarto Girona Atlético de Madrid con la defensa colchonera en cuadro Juanfran Giménez Godín Filipe Luis no estarán por lesión a las seis y media Barça Villarreal muchas ausencias en el conjunto culé destacan las de Artur Sergi Roberto Rafinha y Luis Suárez el último partido del domingo es el del líder el Sevilla que visita al Alavés a las nueve menos cuarto de la noche cambio de deporte turno para el baloncesto este fin de semana no hay jornada de Liga Endesa porque juega la selección Ventanas FIBA a las seis de la tarde en el Santiago Martín de Tenerife España Ucrania tras la derrota del pasado jueves contra Turquía Si gana el combinado español el equipo de Scariolo estará clasificado para el Mundial de China del próximo año lo contaremos todo como siempre en Carrusel Deportivo desde las doce del mediodía más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER