Javier del Pino habla (al fin) de sexo

Voz 1 00:00 Javier del Pino Burque al cubo Juan Manuel Burque

Voz 1378 00:17 yo te iba a hablar de de que ayer estuve desayunando con un afán eh tu madre no nos con otra siempre guarda en el desayuno estuvo hablando todo el desayuno conmigo y me dijo al final te sacas una foto y mientras eh nos la sacábamos dijo te voy a llevar conmigo a casa es más gracioso que mi marido

Voz 3 00:35 qué te parece

Voz 0874 00:36 me parece que debes de dejan

Voz 1378 00:38 las pastillas para dormir porque te provocan sueños que te juro que paso que vamos a ir al grano podemos ir andando

Voz 0874 00:45 es eso que conste que conste que no te voy a leer cosas muy divertida sobre TIC que hemos recibido esta semana vigente ha puesto esta semana una está muy divertidas muy dura tú sabes Javier por ejemplo decimos el programa Valencia en el Oceanográfico y había una un inmenso Acuario a nuestra espalda al final metimos a a Castelo David pero lo he visto mucha gente dijo porque Castelo inaugure

Voz 1378 01:09 pues tengo por ser porque yo no lo sé no lo sé no sé no sé si era Osán pues todas ese dato en potencia o el toro Leo al que estás acostumbrado a la audiencia se está agregando que a ellos quiere dentro liarme a mi parte del entretenimiento y creando una audiencia malvada contractivo de que bueno pues hablaban mal tenemos tres minutos y por eso es muy rápido te te música de concursos rápidamente lo que no se tiempo me sirve me sirve perfectamente yo te voy a dar a elegir entre estas preguntas y tú tienes que elegir una vale bueno será si quiero uno tiene que elegir una es obligatorio y estoy seguro no estoy seguro a ver escucha eh tienes que elegir una a qué partido vota hasta en las últimas elecciones una cuánto dinero ganas cada mes si hubiese un incendio no pudiese salvar a todo tu equipo en el que está ahora mismo en el control a quién dejaría dentro de la redacción quemándose tienes que dejar a uno e a quién a quién dejaría ir cuál es tu postura sexual favorito pero por qué tengo que hacer yo esto es que responder porque aúna vale pues si hubiese un incendio y no pudieses pero pero bueno para eso dejaría dentro de la redacción a Burke no no tiene que ser tu equipo de redacción no no vale no me puede preguntar a quién quieres más y a papá mamá por qué por qué ponme un poco de rever la lanzo rápido no hoy en Burque al cubo Javier del Pino

Voz 4 02:37 habla de sexo

Voz 1378 02:39 Joseba pero lo fácil que es tu postura es favorito y prefiero no responder a ninguna sabes que lo más fácil de todas cuánto lamento cuál es es preguntado de qué iba a hablar hoy cuál es tu postura sexual favorito no voy a responder a preguntas que tienen que ver con mi intimidad eso pero qué más da hombre el voto

Voz 0874 02:58 las

Voz 1378 02:58 diferencias este tipo de de la privacidad la mano de de la escucha aquí no está claro quién de trabajadores y tú te quieres tienes pues ya yo yo no te lo quiere escúchame eh tú eres un referente Javier para todos los oyentes entonces que tú hables de sexo lo natural y lo vuelve algo sano y ahí pues eso hablando con Celia no no no de verdad lo pienso yo tú crees por ejemplo que eres bueno practicar sexo por supuesto pero eso eso no no al no

Voz 5 03:30 bueno pero es bueno para la vida para todo

Voz 1378 03:34 exacto pues yo sólo te digo que has cuál es tu me escucha al teléfono Marta Brassens psicóloga sexóloga clínica cómo estás Marta buenos días hola buenos días hola Marta yo creo que hola qué tal solamente hay una respuesta a esa pregunta Manuel no diré si es bueno practicar sexo bueno hablar de sexo con amigos esa es la pregunta que yo te quiero hacer

Voz 6 03:54 es bueno hablar de sexo con amigos sí lo que pasa es que Javier me he dicho una cosa muy importante que pertenece a su intimidad

Voz 1378 04:01 gracias tuyo solicite la luz roja encendida te voy a hacer una cosa nadie está grabando esto en Instagram no mira tengo aquí Marta para que veas que hay intimidad tengo un montón de dibujos de posturas sexuales y le voy a decir a Javier que me señale cuál es su favorito no va a ocurrir pero por qué no has puedes a nadie

Voz 0874 04:25 los pacientes suelen recurrir al listos para contarte sus problemas sexuales

Voz 6 04:30 no no no la gente cuando viene a una consulta a hablar de su sexualidad de su sexualidad no de la sexualidad general sino de su sexualidad no utilizara no utilice mismos habla claramente

Voz 0874 04:43 yo ya por tu experiencia tu me imagino que sabes cuál es el paciente al que más le cuesta digamos pues es expresar cosas que afectan a su sexualidad y que y que tiene cierta tendencia a ser retraído sobre ello no

Voz 6 04:55 bueno pero pero es que no hay no hay personas extremadamente retraídos cuando vienen a un a una consulta explicar lo te pueden te pueden incluso venir con su propia diagnóstico a mí me pasa esto yo he consultado por aquí por allá y tal y pienso que es esto lo que pasa es que es muy difícil hablar con amigos es difícil hablar en general pero con con profesionales que ya nos dedicamos a esto no no es difícil hablar

Voz 1378 05:21 a ver aquí caben dos posibilidades una que Javier sea tan retraído que no quiere hablar ni con amigos y otra que yo no sé a su amigo

Voz 0874 05:31 digo soy yo adoro a los a los cientos de miles millones de oyentes que hay ahora mismo pero no tienen ningún a ganas de saber ya te digo habido yo tengo aquí Marta Ara San psicóloga sexóloga clínica perdone Marta muchas gracias vale

Voz 6 05:45 les espera

Voz 0874 05:48 cámara diciendo que ahora mismo encima de la mesa hay una hoja que parece pornografía barata es una una selección de una imagen de una Vieira que parece un testículo cortado por la mitad y una empanada gallega

Voz 1378 05:59 qué hacemos con todo esto Javi vámonos como lo combinamos le digo desde aquí a mi madre sexóloga bolita si me quieres

Voz 5 06:07 Jara algún mensaje para decirle a a Javier para que se abra