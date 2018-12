Los altavoces inteligentes ignoran a Broncano

Voz 2 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 4 00:16 qué tal la vid ha visto de introducción

Voz 0470 00:20 la dinámica oye no es que te prometí la semana pasada

Voz 4 00:23 clave sería más corta

Voz 0470 00:24 sí sí sí sí pero la semana pasada llega hasta decir que como fue la semana pasada

Voz 4 00:30 David Broncano buenos días reducido

Voz 0470 00:32 David has dicho que tal David qué tal la vid de verdad que el otro día yo fantaseando con que al final harás pues eso como un grito gutural unas Melenditos claro como una comunicación de primeros homínidos exacto oye que esta sección va derivando esta sección que si no me que no me quiero echar flores digamos pues para mí me al equipo no así que vamos a veces unos nos punto muy altos de comunicación verbal

Voz 4 00:53 no es que me lo refleja perfectamente

Voz 0470 00:55 imagínate que estaría bien por un lado ir derivando hacia una cosa que además básica a una cosa que ha sido muy Florida así

Voz 4 01:01 es más Ignatius no

Voz 0470 01:04 ahora ese camino cuatro que sé si la audiencia es la misma Valle Mebaza

Voz 4 01:07 es raro escucharte sin el ruido de las obras de la Gran Vía ahí de

Voz 0470 01:10 esta esto está esto fresquito como esta sí si la gente va la gente va lo mismo como si tuviesen una pradera en Idaho

Voz 4 01:17 deslizando por allí no tanto llamas

Voz 0470 01:20 Apple claro como bueno también que que en fin de semana pero como ya funciona lo de que no se pueden tratar los coches suele funciona no

Voz 4 01:27 funciona desde el viernes claro que no

Voz 0470 01:30 no hay una subiendo una señora mayor eh caminando por medio la Gran Vía por la zona de los coches eh sí se está notando cómo celebrando celebrando su conexión con la antigua en este club Ignatius entonces si efectivamente creo que Carmena creo que hay cosas que se unió afrontarse con su propia calle vamos a cambiar que nosotros prosiguió Manuela sabes que estoy a tope con ella

Voz 4 01:53 bien es es muy amiga pero en fin creo que hemos derivado la conversación hacia un lugar en el que no mucha gente

Voz 0470 01:59 a ella le gusta celebrar sus actos oye pero

Voz 4 02:01 es para allá de de que hablamos hoy

Voz 0470 02:04 no hubo manera

Voz 4 02:06 la verdad que sí que sé que es si es no vale no no oye si de aquí a hacer lo que lo haga pero alcaldes recuerdos eh

Voz 5 02:13 qué bien de que hablamos hoy

Voz 0470 02:18 es que yo siempre voy de cara hay bien pero sé un poco otros que no hoy no sé nada pero creo corrígeme si un error que es porque no se me ha comunicado propio se me olvida pero

Voz 4 02:26 es verdad que ha sido una semana muy complicada para todos vamos a explicar por qué nos hemos disparado a todos en el EGM con lo cual hemos estado borracho en los últimos tres días

Voz 0470 02:36 pero que es que no estaba al tanto del relato está qué tal ha ido qué tal ha sido el lo mío

Voz 4 02:41 lo tuyo fantástico como pero puede tú tú no sabes que le GM ese es esa encuesta del CIS en la que todo el mundo sube

Voz 0470 02:48 lo sé lo sé pero a mi me da igual todo el mundo yo quiero saber cómo están ahora bien ha ido muy lejos de los de los domingos y lo vi muy bien ha ido vale perfecto perfecto perfecto lo lo tuyo a Casquero más ahora que no me acuerdo las eh pero no sé si yo qué sé creo que a las cuatro de la madrugada vale vale cuatro mañana es ahora en particular creo que sí se ha disparado

Voz 4 03:11 seguro que no seguro que te ven

Voz 0470 03:14 pero seis un montón de gente cargada de una sola foto vale vale vale vale perdona Javier al que hay muchos chavales aquí cuanto antes me lo quito venga a ver también para dos muchachas y es una foto colme correr pero estáis interrumpiendo la radio rompiendo la Cadena SER corre Javier perdona a no sólo la que salir aquí ya

Voz 2 03:40 abrazó Depardieu Alejandro Sanz

Voz 0470 03:46 darle un abrazo de vuelta a tope con Alejandro no saben la que sale al

Voz 4 03:52 le parece mentira que están a favor de obra esta chicas cualquier cosa que dices es que desea

Voz 0470 03:57 vale vale vale en Playa Chica oye hablar con ellas no

Voz 4 04:04 me corren por aparece vi mirando a la pared cuál es mi ídolo

Voz 0470 04:12 yo ha dicho indirecto tiene muy rápido Xavier todas las

Voz 4 04:17 no lo sabemos pero oye estás conmigo

Voz 0470 04:21 luego Javier perdona no sé cómo estoy contigo

Voz 4 04:24 que es complicado a ver vamos a hablar de altavoces inteligentes que es es como entonces inteligentes son aprendo bueno altavoz a vale vale vale la venta de inteligencia artificial no no exacto Alexa Siri o que Google no vale vale hay más creo eh hay alguno más pero vamos a de estos tenéis que son menos un poco el regalo de Navidad

Voz 0470 04:46 hay otros que están en otras etapas dentro del artificial tan en otras etapas están en etapa de peor desarrollo cognitivo

Voz 4 04:51 exacto de inteligencia entonces tuit ahora todo el mundo dice que es claramente el regalo de la Navidad es lo que lo que las armas está buscando que sepan agotar que es el futuro que es el presente tal queríamos saber si esto es realmente ha llegado a la calle si hay gente que use este tipo de de dispositivo o gente converse con su consuelo fondo para pedir comandos

Voz 0470 05:12 vale vale dónde pillas un poco pijas un poco a medias porque como al no haberme lo comunicado durante la semana claro no tengo ahora el el el Research es que lo hubiéramos comunicado te lo habrías preparado a conciencia especificaciones el detalle de programación algoritmo gracias claro

Voz 4 05:29 claro claro

Voz 0470 05:30 algo a un poco más superficial no como siempre vale vale vale

Voz 5 05:36 vamos a ver aquí en que quién Carles

Voz 4 05:39 tiene complicado es complicado que como sabes tú si ves a alguien por ejemplo con una pues Watch entonces a lo mejor

Voz 0470 05:45 claro que lleva aquí dos chicas mira hola hola chicas qué pasa que están trabajando pero yo creo que sí

Voz 4 05:55 sí en la gente es evidente quiénes quieren hacerse fotos contigo y quiénes no quieren saber nada de ti

Voz 0470 05:59 bueno pero es que esto ha sido un caso mixto que es que si estaba se queriendo tener una foto conmigo y cuando hemos ido preguntar me han dicho que no

Voz 4 06:05 corriendo olvido más cosas

Voz 0470 06:07 para luego aquí un señor que yo creo hola hace un par de preguntas puedes decir que no quieres para que se sepa que no quieren responder porque para la cadena se no pero hecho virar tu intención hacia el sí

Voz 5 06:23 no ese calor

Voz 0470 06:27 fíjate Javier que casi casi lo caso eh es decir cuando la quiero que yo creo que he hecho he hecho una pregunta además eh sí sí

Voz 4 06:34 exacto es sólo una eh

Voz 0470 06:37 sólo una parecía que su hijo estaba ahí como si se estaba cansando al pez

Voz 4 06:42 venga Buster sabes que eso perdón aunque aún pequeños

Voz 0470 06:44 tú sabes que cuando alguna vez que me he visto obligado a cazar salmones en aguas árticas

Voz 4 06:48 qué hacer

Voz 0470 06:49 no hay que darle un poco de cuerda esa de esto para que el bicho se canse sí sí sí porque si me tira mucho el bicho tiene mucha fuerza ahí te lo rompe de que cansancio y luego ya te viene esto es la teoría de Iñaki

Voz 4 07:00 el verbalizado de otra manera pero es lo bien enserio si varias entrevistas exacto

Voz 0470 07:04 claro pues igual el salmón porque porque porque sino te rompe la caña y una es que ya está ya ya

Voz 4 07:10 no quiere vivir ahí tira exacto

Voz 0470 07:13 caro también es Manson Periodismo primera

Voz 4 07:15 dile a lo que estás vamos espero busca alguien me chavales te vale

Voz 0470 07:21 no aquí tengo dos señores os puedo preguntar un par de cosas que sean fáciles juntos

Voz 5 07:27 cómo estáis mal mal mal porque el tiempo

Voz 0470 07:32 estaba bueno no gusta algún tiempo sí

Voz 5 07:34 lo somos más de invierno pero es que

Voz 0470 07:38 antes de nada quiero decirles que hoy estamos en la radio en directo en la SER no tengo que decir a la gente tengo que decir a la gente que soy dos personas de mediana edad digamos mediana entre mediano y avanzada edad pero con muy buena presencia física estoy de Diana avanzar si no si tú mediana pero se ve con una actitud muy muy campechana me bonachón buena presencia física buen buen volumen de tórax somos de volumen el Atlético a vivir la os pero es verdad no tenemos un volumen total total aquí aquí os dedicáis cómo estáis a ver cómo han dejado a la Gran Vía ha sido vuestra historia laboral para para ubicar a eso hemos trabajado en una compañía aérea

Voz 5 08:20 de en qué posición eh

Voz 0470 08:23 de todo menos Darra que presente de eso de de bueno vamos a ver arriba que Honda la de Baser arriba claro esta Javier del Pino y arriba en la estamos hablando de los altavoces de inteligencia artificial esto te Siri Alex todos estos manjares

Voz 5 08:44 de verdad una cosa que otra vez más eso somos un poco cómodos eh

Voz 0470 08:48 que hago es que han tenido de campechano pero ahora me te están boicoteando una entrevista

Voz 4 08:52 mire yo creo que es mejor no rascar porque todavía falta por salir cuanto más

Voz 0470 08:57 lo que sólo era eso pero hay una cosa

Voz 4 09:00 preguntas a ver si deja bien algo escucha como ha salido el FMI veo que son oyentes de A vivir vale preguntarles si debería cambiará algo por ejemplo despedir a Burque seis vale

Voz 0470 09:09 vale me dice Javier del Pino que ahora ha salido el EGM son estudios de audiencia te va radio tal caído bien pero que si pensáis que como parece que soy soy en donde el programa si pensáis que hay que hacer algún cambio sí condicionales

Voz 4 09:22 no si es que Burque que les suban el sueldo por tu parte

Voz 5 09:28 yo no opino porque no estoy al día en sentido

Voz 0470 09:32 como cada vez que es otra persona Burque que les suele también a Da Vinci programa tal cual lo creo Javier al cual la obra de Javier del Pino se mantenga Inmaculada pues una talla media

Voz 4 09:44 hombre Javier del Pino ganado mucho contigo

Voz 0470 09:47 ahora que anda claro ahora que lo dices tú dices lo quería decir pero Javier Mira así ha sido

Voz 4 09:53 con lo que piensa España de todo es la la primera es decir bueno pues despide después

Voz 0470 09:56 le deseo lo mejor es carnes los que paséis buena mañana mucho hasta luego otros la mano en directo corre corre se los tres de que te escucho que hay quienes lo preparo a mi nombre por es gracias por lo que pasa es que mira lo que hago

Voz 4 10:34 mira pues pues suben me parece que va a ser complicado encontrar a alguien que está en la que ella sí que sube ya hablamos aquí con alguien vale

Voz 0470 10:39 me voy directamente si por favor huye gracias

Voz 4 10:42 de acuerdo hoy como experto en aparatos electrónicos y sobre todo nuestros

Voz 0874 11:02 te acuestes inteligente que nos acompaña Íñigo Sastre es periodista Íñigo es director de cacharrazo las que es el porque has de tecnología en la plataforma de pollo impuestas Íñigo bueno no las Javier encantado de estar aquí lo lo primero esto que acabo de decir yo de que es un poco el gadget de las navidades no sé si esto nos lo hacen creer las compañías que lo lo comercializan aussie realmente es cierto que mucha gente está tirándose a estos gadgets

Voz 0356 11:21 yo en concreto en la calle Se ve que hoy no pero los envíos han crecido este año en ciento noventa y siete por ciento son veintidós coma siete millones de unidades según datos que ha sacado esta semana Strategy Analytics si eso quiere decir que que efectivamente por lo menos hay una una tendencia de que están comprando más

Voz 0874 11:38 pero pero veintidós coma siete en el mundo en el mundo se es en España Alex acaba de salir de Google llevan tiempo me Desire lleva un poquito más yo tengo mis dudas de que éstos sean realmente algo que está ahí

Voz 0356 11:51 yo tengo mis dudas de que sea un un aparato nuevo yo creo que es más bien en la forma que que ha buscado este año en la industria de la tecnología para vendernos otro gadget y lo que es un aparato nuevo es decir el empaquetado en un una forma nueva pero

Voz 0874 12:06 es que es un asistente de voz que ya teníamos en los móviles de saciar tú lo ha llamado yo lo he llevado altavoz inteligente tu asistente de voz explicar un poco lo que son son a los que puedes hablar y que te contestan o te ayudan por ejemplo a comprar en el caso de Amazon no exacto

Voz 0356 12:19 marcas más importantes en este segmento son Google dado su Google Home un asistente para controlar la casa apelo a enfocado más hacia escuchar música ya Amazon para las compras au para para el control del del hogar también y lo que tienen en común es es que llevan el asistente de voz que ya conocíamos del móvil pero que lo tenemos disponible en casa para poder hablar a nuestros aparato de hoy enciende la luz cómprame una hamburguesa y pone una canción de no sé quién estas dos cosas que has dicho

Voz 0874 12:48 dicen fáciles se enciende la luz pero para que eso ocurra tienes que tener también luces que sean inteligentes con una hamburguesa tiene que ser en algún lugar en el que tú de antemano ya has puesto tu tarjeta de crédito digamos que las funciones más básicas

Voz 6 13:00 com qué hora es

Voz 0874 13:03 tiempo hace

Voz 0356 13:04 cómo está el tráfico ese tipo de cosas no realmente si puedes preguntarle prácticamente cualquier cosa estos aparatos se apoyan en plataformas como Google lo Wikipedia aparta para obtener la información y luego no se hasta hasta ver una película a través de de cualquier plataforma de vídeo bajo demanda eh pero pero a mí lo que lo que me preocupa es precisamente lo que me decías que al final es un aparato que están introduciendo para que nosotros consumimos más

Voz 0874 13:28 claro para para tenerlo para tenernos

Voz 0356 13:30 Medio vigilados de digamos y no sé hasta dónde va a evolucionar esta esta tendencia habrá que verlo estas Navidades pero pero sí que es cierto que estos aparatos estamos todo el día hablando de ellos y por algo será ha dado buenas tardes

Voz 7 13:44 la izquierda

Voz 0470 13:48 has visto quién Troy en total porque últimamente me han dicho que va demasiado tuvo impetuoso

Voz 0874 13:53 que le asustaba a la gente ya verdad tú te acuerdas de la semana pasada desde aquí disculpas a nuestra invitada

Voz 0470 14:00 poco pero si era bueno pues yo era cachondeo hombre es verdad que es que yo soy fogoso de natural y además tengo mucha fuerza física sí sí y entonces eso sino lo controlas sí es como un coche de motor

Voz 0874 14:13 yo me dice porque no está invicto puso un tuit diciendo será posible que vayan goleador David y Javier

Voz 0470 14:19 bueno lo esperaba pero lo que hacemos una pinza perfecta porque lo ven venir un poco pero ese confía en que este señor tan respetable que tú eres el que bueno Iñigo David Davis

Voz 0356 14:31 hola hola encantador la mano en la calle

Voz 0874 14:34 hasta el día Íñigo es digamos chorradas que es el el el podcast de tecnología de Podium

Voz 0470 14:41 hombre aquí de la casa no sí

Voz 0356 14:43 sabes lo que es un podcast no es la primera pregunta cómo con quién te como ha dicho que serán matizó

Voz 0470 14:50 Íñigo Íñigo Íñigo vacilar a mí con el poca en y Diego pero sí que cuando tú eres adolescente efectivos y cuando tú te en Internet yo llevaba una década en el chat de Terra pero que dices hombre

Voz 0874 15:00 en el chat de Terra pero yo llegué a tener una dirección de

Voz 0470 15:03 Mel pero es que que dices Íñigo por favor pero si tiene usted con quién estás hablando me siento vamos a mí me di me mandó una un Manolito que Windows sabes tú primero del tres punto uno fíjate yo estoy once claro bueno buenísimo buenísimo también supongo claro empiece empieza a pasar si no no no te pero no con Netscape Navigator cuatro

Voz 0356 15:25 punto cero la que ya que ya se puede se pueden

Voz 0470 15:28 por follar en plan señores mayores con cosas de Internet anda que Altavista que ha visto

Voz 0356 15:33 a ello hay de todo como es o no

Voz 0874 15:36 altavoces inteligentes tú usas lo David no

Voz 0470 15:39 es si le suena el móvil otro problema que cuál era el mejor diputado de la historia de la democracia española Éste respondió que no había entendido esto es lo que suele pasar no hay que tengo un problema con estas cosas a mí me gustan mucho eh

Voz 0874 15:52 los aparatos esto sí los uso de tengo Alexa de hace tiempo y tal lo tienes el aparato el tronco si el el de Google este que tiene ahí encima y luego tenga esto

Voz 0470 16:00 quién quién ha traído estos son suyos donde Íñigo

Voz 0356 16:03 para que vaya que nos podéis probar son de uso personal tuyo de uso personal si no lo hacéis no le preguntes nada nada comprometido no vaya a ser que tiene que tiene todo

Voz 0874 16:12 y el de Amazon filas el 11S no o el o Alexa no sé cómo se llama el otro es el de Google

Voz 0470 16:20 pero se puede se les puede poner a conversar entre ellos lo aprueba alguna vez porque yo lo haría

Voz 0356 16:23 nunca lo los de Google sí que es cierto que se llevan muy bien entre ellos y que puede hacer que en toda la casa funcionan incluso hay una cosa bastante bastante curiosa que es mandar mensajes de un altavoz a otro entonces cuando alguien está en una habitación en concreto Le puedes pegar un susto bueno yo en mi caso que tengo uno puesto en el baño para para escuchar la radio por las mañanas mandarle un mensaje cuando cuando ha metido en el baño

Voz 0470 16:43 yo yo voy más allá si tú uno de ellos le pide que hable el otro identifica que es un caso otro robot otra mole contesta

Voz 0356 16:49 eso estaría muy bien probarlo o que hablen claro

Voz 0470 16:52 es el que tienes en el baño en el que está en el baño siguen el premio pero sí

Voz 0356 16:58 este es el despertador lo que sería más bien el formato despertador que que queda bien en la en la mesita de noche y el otro pues para para escuchar música si eso sí son los tuyos

Voz 0470 17:06 qué quieres que ahora podemos trabajar mucho daño también porque les quiero decir vuelve a hacer la última búsqueda que existe en el historial de búsqueda del bien por la noche

Voz 0356 17:14 los portátiles Amazon es si y mete te navegación

Voz 0470 17:16 la navegación porque a mí me pasa una cosa tú sabes

Voz 0874 17:19 yo yo yo tengo un problema siempre con los nombres todavía hay gente del equipo que se enfada conmigo pues le llamo de una manera distinta

Voz 7 17:25 soy como el abuelo con los nietos yo lo confundo

Voz 0874 17:27 entonces no me responden a mí me pasa con y con él

Voz 0356 17:29 eh eh y sabes que se mosquea no cuando tú le preguntas no le dices a a Siri Ok Google es sabemos que hay dice esa no soy yo es decir me estás confundiendo con otra

Voz 7 17:39 bueno

Voz 0356 17:39 hay que que caprichoso para ser un robot

Voz 4 17:42 el tiempo no pudiera ayudar

Voz 0470 17:46 que suena la que suena

Voz 8 17:50 pero ahí

Voz 0356 17:52 es que a ver si si hablamos de ellos no se están escuchando en ese en ese momento a los comandos

Voz 0470 17:58 han funcionando el segundo unas en el paro

Voz 0356 18:00 has te hace hablamos con un con un hacker con con Yago Hansen de de mundo hacker y nos contó que están en latencia constantemente esta están escuchando siempre

Voz 0470 18:08 en este momento pero el momento Iñigo un hacker de mundo hacker

Voz 0356 18:12 un hacker de mundo hacker perviven de cuando lo hackers se agrupan

Voz 0470 18:14 no sea como es decir un ladrón de ladrones SA oye mira por la paz y tienes algún servicio el mafia apuntó antes de cuartito y pareja quiere ser

Voz 0874 18:26 bueno el hacker estrella es bueno contra volante fuera de micrófono asegura que no se puede saber que estás diciendo en todo momento aunque sólo reaccionan ante determinadas palabras exacto

Voz 0356 18:35 además esto se puede probar con cierta facilidad una de dos o quitas el router Yves que te sigue escuchando sino hacia una cosa que los hackers estos de de mundo hacker llaman Man in the Middle que es como poner un aparato en medio del router el del altavoz para saber si hay comunicación entre ellas porque claro no no no se puede no se puede ver si si hay algo ahí fluyendo entonces en este caso y con este sistema del Man in the Middle tú ves perfectamente que el altavoz no está enviando datos a los servidores de Google todo el rato

Voz 0874 19:02 vale pero sí que es cierto que que

Voz 0356 19:05 cuando lo tienes pagada por ejemplo que la prueba que podemos hacer en casa el aparato sí que te escucha entonces hay algo dentro del altavoz que está constantemente no grabando grabando por lo menos a mí me parece agregando

Voz 0470 19:17 ahora no me importa allí ya la privacidad de días marcado por los aires quería que nos creemos que tú te crees que en Palo Alto importa lo que digan Antonio González ahí en Cuenca eso tirarme no tú habla al esto lo vamos un poco

Voz 0356 19:29 no os lo voy a dejar a David yo creo que puede preguntas que hacer

Voz 0470 19:32 les voy a hacer la misma quince al otro día Mariela que he dicho de Siri que le pregunta otro día bueno aquí hay una serie de mantengo varias opciones para buenas si si es que este programa tiene que ir porque mire tuve lo que hay aquí si quieres preguntar quién más vale pero que me melosos no pero a lo mejor se lo que debería decir Iñigo porque como es su voz ah vale no no no te va a reconocer perfectamente pero no prueba tú que están acostumbrados a fin fue preguntarle dónde nada antes de nada porque metemos una pregunta es verdad pero pregunta el nivel cuál es el mejor diputado de la historia española le

Voz 6 20:00 Alexa cuál es el mejor diputado de la historia de la democracia sale humo esto no sale humo a ver si Google es capaz de responder lo Ok Google cuál es el mejor diputado de la historia de la democracia

Voz 9 20:17 perdona no te entiendan doméstica

Voz 0470 20:19 no me vale es porque yo para mandar un mensaje no necesito nada yo quiero alguien que complemente mi conocimiento

Voz 7 20:26 no

Voz 0470 20:26 a ver mira estas tres primeras preguntas corresponde Google es que está son muy quién le pregunta primero

Voz 0356 20:32 en orden orden que están ahí que no quién es quién es David Broncano

Voz 6 20:36 no

Voz 9 20:39 de acuerdo con Wikipedia David Broncano Aguilera es son cómico y presentador de televisión y radio español

Voz 0470 20:46 bueno pues cada falta muchas cosas está ahí lista la definición de mi muy maniquea falta un montón de cosas muy galardonado con varios premios decir es un que te responderé a hay pregunta Javier hombre al hecha Jara no sale

Voz 6 21:09 tienes Javier del Pino Alexa bueno quiénes Javier

Voz 0356 21:15 Pino no me no me escucha Alexa Locke Miguel quiénes Javier del Pino

Voz 6 21:18 ah bueno

Voz 9 21:20 de acuerdo con Wikipedia Javier del Pino es un periodista español que dirige y presenta el programa de radio A vivir que son dos días de la Cadena SER

Voz 0874 21:29 la que faltan florituras Falk claro un poquito de

Voz 0470 21:32 yo creo que algo no claro que según Wikipedia vale pero qué opinas tú yo lo era

Voz 0874 21:38 siente solamente cuando es evidente

Voz 6 21:40 a quién es más famoso no pero ahora sólo pregunto Ok Google tienes más famoso David Broncano o Javier del Pino

Voz 9 21:52 disculpa no te entiendo

Voz 0470 21:54 es decir se se quita es una oda a la amistad no es verdad que por un lado si es bonito pero no sabemos si es que no lo sabe o que o que tiene o que va un paso más allá en su desarrollo no quiere meter cizaña no quieres generar conflicto haya tenido yo lo dejamos ahí yo es que me gustaría porque hay dos de los dos que no está ayudando eh Alexa

Voz 6 22:14 eh

Voz 0470 22:15 pregúntele qué le pasa pide a Cadena SER

Voz 6 22:18 Iñaki Gabilondo como detener en bandeja

Voz 7 22:23 cuando aquí Josep Cuní con Josep Cuní

Voz 10 22:26 en SER Cataluña esto sería algo

Voz 11 22:28 más que una moda muy pensamos que el Real Decreto GN que en el que está previsto gravitando eso todo es curioso no para superarme muy bien a conectado para julio año bueno este problema lo acaba de pasar

Voz 0356 22:45 teóricamente debería debería ponerte algo algo grabado sobre sobre Iñaki Gabilondo y un programa grabado de de Cuní pero bueno pide el impacto para Cuní desde aquí pídele

Voz 6 22:54 los dos por favor que nos cuente un chiste a ver si Alexa Cuéntame insiste a ver que existe me me cuenta porque después del que si quiere sanitos

Voz 10 23:07 los que hay ahora multiplicados a la enésima potencia no

Voz 0356 23:11 esta está bastante a lo suyo Alexa otros Google Cuéntame insiste

Voz 6 23:15 ok Google cuenta no existe

Voz 9 23:18 aquí lo tienes cariño tú yo que somos

Voz 6 23:21 pero nombres

Voz 0874 23:24 te voy a despedir mira bronca no ponen nota tú con vamos

Voz 0470 23:27 no le iba a poner una buena nota si no fuese por el efecto de sonido y for Rain del año sesenta y tres pero qué es eso Google por favor pero Google Google que tiene acceso a todos los cómicos esto es lo último en Palo Alto en serio vamos a Cupertino yo iba a darle Mis diese porque tú y yo que somos pronombres bueno está bien pero el Boeing final del hombre un chiste para Un poco para la la lengua moderna de que que no sí bueno tampoco me he quedado pregúntele qué tal le ha ido a la SER me dije me dijo

Voz 6 24:00 aunque él qué tal les ha ido a la Cadena Ser en el EGM

Voz 0470 24:06 los cien pues eso frase favorita bueno ayuda bueno por lo Cuní esto es claro porque siempre puede recurrir recorrido

Voz 0874 24:12 y estoy yo no diría que es el calle del año

Voz 0470 24:16 con un poco eh bueno porque lo facturado va solo a yo yo me me gustaría si tengo algo que me acompaña en casa es que me de opinión subjetiva Wikipedia vamos a acabar

Voz 4 24:26 ante preguntas de Google quiénes Manuel Burque a ver si

Voz 6 24:30 Ok Google tienes Manuel Burque

Voz 0470 24:34 los ciento cómo ayudar pero bueno gracias Íñigo Sastre es todo lo que necesitan director de chorradas gracias

Voz 4 24:42 un abrazo hasta luego gracias hasta una pena que esté todavía hoy Manuel y que en esta prueba has escuchado lo que decía Google

Voz 7 25:36 el lo pronunció quién lo dijo quién era el Clínico es un Íñigo luego lo pronuncia mal porque se hubiese dicho claro es por eso claro claro que que no pues yo creo que

Voz 0874 25:48 verías sabes que deberían buscar tu nombre en Google muchas veces durante varios días

Voz 7 25:51 pero para que Google tuviera más importante es que luchar contra los algoritmos ella pero yo tengo Wikipedia no sé qué me la hizo seguramente la prima la verdad es que no sabes quién de la familia Burque lo hizo Ángela Quintas cómo estás muy bien a me han contado que has tenido contactos con el Instituto Pasteur de Francia hay que tan tan puesto la cabeza revés vengo ojalá caiga la vuelta sí porque es esto pues no por qué una vez al año voy a formarme a Francia de el tema de reparación intestinal microbio y tal bueno la semana pasada toco muy buena a todas esas cosas hay que ponerlas en práctica adiós al pavo no adiós al pago ahora sólo provisto

Voz 0874 26:29 pero pero bueno tú siempre depende de los propios chicos pero pero pasar renegar del pavos pavos tu esencia

Voz 7 26:36 quiero hacer una un plato que se llamará pavo comprobó las cosas de lleno al horno poco el plato de pavo que era la veremos pero este no es triste pero mejor del mundo Ángela día tengo que creerlo para que lo que de verdad yo creo que verdad

Voz 0874 26:53 intentó clarificar lo con una buena fotografía pero ni aún así en el libro de recetas

Voz 7 26:56 pero si es pago hoy que nos traes me parece que estamos rodeados Ángela tú si no te das contra lo estamos al cincuenta Galicia contra el Madrid Madrid en falso puesto que vergüenza vergüenza no serás de Usera también nacionalistas no somos yo lindando con San Blas te encuentras con Callejón date por muerto como si estoy asustando bastante bueno pero ella hablamos de algo muy gallego sí Vieira Vieira las ocho ocho millones de cosas que hay en Galicia de productos culinarios habéis elegido uno bueno pero es bastante representativo bueno es uno más bueno a ver de los millones de partir de Millet porque hay de todo hay mangos ok mangos gallegos seguro

Voz 0874 27:48 invitado porque Gallego crees que basta ya

Voz 7 27:51 dispuesto han traido palos que no forme disco Mantilla todo a ver qué bien el primero son unos moluscos bivalvos están en Paraná emparentados con las almejas y las las ostras hilo son hermafrodita que eso me han cantaba muy bien entonces tienen bueno tienen los dos sexos entonces y nosotros vemos una Vieira la parte más anaranjada sería como el sexo femenino la parte más blanquecina el sexo masculino ya dibujo para que veas las partes que tiene la vida porque lo tiene todo como junto tengo que decir que me sorprende mucho porque hay una cosa muy curiosa Javier me ha enseñado el dibujo y ha dicho esto qué es un testículo Leire a mí yo pero es que tiene el propio dibujos tiene un testículo señalado apuntó eh pero pero aclara que el dibujo es una comedia dirigida a hacer tú te lo puedes encontrar en la pared de un clima a ver qué pasa Piccolo esto se mire no parece un testículo el propio la propia Abelleira tiene testículos lo tiene todo junto al vista tiene el ovario guineano con destino al patines o varios tiene un pie y ciento juntos intenta volver pero esto es un ser muy avanzado más avanzado que hace que te metes en la boca de golpes porque casino como pulpo hay que decir que es una es un plano de sección no estás accionado entonces es verdad que parece como muy médico

Voz 0874 29:18 bueno nos podemos pasar en Navidades con las Vieira eso estamos a digo en cuestión nutricional

Voz 7 29:24 no tiene muchas calorías tiene ochenta y cuatro cuando está bien de proteínas y tiene poquita gracia no se le puede dar se le puede dar una cosa a decir es que las vieiras que nosotros tomamos aquí no son vieiras que se coja en directo

Voz 6 29:35 me al mar porque

Voz 0187 29:37 no tienen que pasar por un proceso en el que se las quitan las vísceras porque hay un alga que es tóxica entonces todas tienen todas tienen que estar haber sido depuradas y haber sido desvío aceradas para que no para que no produzca una una una patochada

Voz 7 29:51 día que produce vómitos diarrea incluso puede llegar a tener daños cerebrales es decir que no pueden comer directamente del mar no os las vieiras nunca os atún nunca en un puerto de mar puedes comer vieiras fresca siempre tienen que pasar por este proceso de depuración para quitarles es nuestro estoy encomendada el día de quitárselo yo creo que si queremos reducir la ingesta de Vieira es componer está además en Galicia no solamente se utilizan para comer si hemos encontrado hace música con las conchas que haya esta partitura de Vieira sostiene el tiempo libre yo creo que tienen que ver con comida forma parte de la cultura en Youtube un vídeo de señora explicando cómo se hace música con Vieira si la gente no no no parece que la decía lo que lleváis en Santiago en la en estos años lo que hacemos pero el camino sancionado lo hacen los de fuera de Galicia pero de Galicia es obligatorio en el colegio sí es es una cancha es una comedia en la regala vale vale oye sabéis que en el programa además hay un lobby gallego yo me hacen llamarlo lo vi es una mafia en este programa sí sí Paqui Conchi Daniel estás tú te entonces nos ha dicho lo de los bancos públicos ahora me en avión un pueblecito de Orense tiene la mayor producción de más pues de España llega siempre va a comprar Mango allí esta ha sido la ves cómo te puedes resbalar con gallego es increíble hay naranjas gallegas hay Mango gallego y todo gallego lo que sea no podría ser autónomas sabes que podríamos ser autónomos perfectamente si nos acompaña necesitamos la del estudio Diego Domínguez

Voz 0874 31:36 propietario de San Chencho restaurante gallego ubicado en la calle Ortega y Gasset número cuarenta

Voz 7 31:40 estás Diego buenos días buenos días qué tal originalmente de descenso de Sanxenxo

Voz 0874 31:46 por la edad igual Mariano Rajoy tú sois coetáneos

Voz 7 31:48 no hay nada más gorda escoltado ya sólo compararle con Rajoy en cualquier aspecto ya es una faltada

Voz 1835 31:59 la misma tierra somos es un chaval muy joven

Voz 7 32:01 vale vale no no era formalmente yo no estoy en contra Galicia el tío esto es un robo

Voz 1835 32:08 es decir que hubiese estaba escuchando cómo los mangos también tenemos kiwis y efectivamente es que tenemos de todo y afortunadamente lo bonito en Galicia es que que que con todos los elementos que ahí se puede trabajar

Voz 7 32:19 de ahí hacer muchas cosas muchas cosas a gallega mucho mejor

Voz 1835 32:24 bueno no es totalmente puedo hablar del cocido gallego que además tenemos mejor a Madrid sobre todo muchísimo más

Voz 7 32:30 no voy a decir si es mejor pas pas tuvo voy al barro y no podéis bajar al barro cuestiones culinario bueno cuanto a Javier perdona pero en el callejón las defender a ir es todo el año

Voz 0874 32:49 de una porque si nos lo hemos Trevi gastó el año

Voz 1835 32:52 pero como bien estabais comentando la Vieira para poder comercializarlo en cualquier establecimiento pasa un proceso que ya viene de ahí también viene depurada al Eddy viene con una vía de trazabilidad de de vísceras

Voz 7 33:06 he visto al equipo a todas las

Voz 1835 33:08 sí es verdad viene limpia totalmente viene

Voz 7 33:11 cada también entiendo que sí todo entiendo que sí

Voz 1835 33:14 yo es que ellos no el dibujo no les llegaba verdes al completo

Voz 7 33:16 pues te aseguro que te va a cambiar la vida

Voz 1835 33:19 casi prefiero seguir teniendo la imagen que tengo de la Vieira bonitas ahí de la concha de Santiago que que es una maravilla no pues esto es una bien los diamantes

Voz 7 33:32 Diego ha habido alguien que haya vomitado una restaurante después de comer este tipo de proyecto Javi haber estamos hablando de de producto

Voz 1835 33:39 los que para empezar a todos llevan su trazabilidad a llevar un control sanitario absoluto entonces eso produce que no se produzcan estas cosas al final hay temporadas por ejemplo hablábamos de de la toxina que se produce ahí las mareas rojas que se llama que es la formación de lado no en esa época la las ostras almejas Se deben de consumir sino han pasado lógicamente todos esos contra la interacción aparte no se pueden pescar que hay un control sanitario muy muy importante a nivel pero puede que haya

Voz 7 34:10 no que nadie me entienda mal no con Diego no no no no no no no te lo que vamos a hacer humor con el invitado pero gallego yo soy ahora mismo un dique para Diego

Voz 0874 34:20 no no pero déjame decirlo en dime si os pregunto porque dice que hay un cuerpo sanitario trazabilidad que selecciona para saber de dónde vienen un poco la manipulación de no entendáis que quiero decir nada de su texto sobre Galicia pero puede que haya un mercado negro de vieiras

Voz 1835 34:35 sí lo hay yo lo desconozco esa es la realidad es parecida a Rajoy es que no no

Voz 7 34:42 dicho que porque vais cantores furtivos ahí

Voz 1835 34:47 sí bueno pero yo creo que es arte estamos hablando de que estamos ganando a eso eso al final es como todo efectivamente pescadores furtivos mariscadores furtivos en Galicia en todo el mundo yo creo no sé mariscadores que no va al final de lo que se trata a eso de que nosotros como restaurante y tengamos un productor llevamos desde el año setenta y tres como en la hostelería y nosotros nunca hemos tenido un problema de eso porque porque buscamos plenamente la mayor calidad del producto para elaborar y mostrar nuestros adultos gallegos en Madrid

Voz 7 35:21 pero para para los madrileños

Voz 1835 35:22 para todo el mundo para todo el mundo internacional para todos

Voz 7 35:26 pues si Galicia Almond y sin querer enemistados con vuestra tierra es verdad lo que se dice que el mejor pescado de Galicia el mejor marisco de las se come el Madrid añado eso está claro

Voz 1835 35:36 y no es que se come en Madrid en si es que Galicia también por supuesto pero al final Madrid tiene una cosa en Madrid es internacional en Madrid viene todo el mundo en Madrid paga esos precios que luego las subastas en las lonjas de pescado no hombre Driss un pueblo que que consume muchísimo pescadores muchísimo marisco entonces al final tiene que venir lo mejor a Madrid quiere decir que sea que porque seamos de Madrid digamos Madrid siempre ha cogido a todos los pueblos gallegos vascos catalanes ahora luces es que somos internacionales y al final todos gusta

Voz 7 36:09 abiertos no como eran no se quiere no quiere decir que se coma el mejor pescado de Galicia sino que es el mejor puerto porque vienen de todos los puestos de España son los mejores pescados por lo que sea pero lo mejor está madrileño que no que no que no está Madrid como como preparáis vosotros sois vivir oye esto está haciendo muy agresivas

Voz 14 36:27 sí sí

Voz 7 36:29 yo no sé yo no sé qué tenéis este vino de Usera eso es lo que tenéis que podéis exportar al resto de él

Voz 0874 36:35 la sección de once a doce los sábados y los domingos en la SER Se llama a vivir otro Leo exacto que como no preparáis en serio

Voz 1835 36:43 bueno tenemos varias elaboraciones ahí os he traído una empanada de vieiras no que es una forma de una forma muy tradicional en Galicia la empanada y hacemos una masa muy finita Icon relleno pues de Vieira favorita pimiento

Voz 7 36:57 la última campanada la empanada son pero pan con Costa descartarla todo tú sí que sí que yo ya yo le doy mi visto bueno sin probarla muchas que se has gallego eh

Voz 1835 37:10 el elaborada de muchas maneras la hacemos a la forma tradicional gallega la gallega la hacemos al natural con ningún ámbito como jamón con pan rallado se puede elaborar de múltiples formas la vida afortunadamente es un producto que es muy rico es muy sano nutricionalmente efectivamente pues la proteína que tiene

Voz 8 37:27 hay muy poca grasa sí

Voz 1835 37:31 bueno pues desde al horno o a la plancha a la gallega de todas maneras yo os invito a Javier te invito te invito a que la prueba es para que veas que efectivamente es una Vieira adecuada y sobre todo que está muy bien elaborado

Voz 7 37:44 no hemos tenido Juanita tiene Diego y que bien habría

Voz 0874 37:47 a entender esta esquina de aquí que la preparado especialmente para que venga prueba la madre lo voy a aprobarla ya sabes qué es esto en realidad es una cata de digo lo sabes una cata en la que Manuel o Broncano lo prueban y ellos deciden si tú restaurantes recomendable o no así que en realidad esto es problemático

Voz 7 38:04 diez diez horas pero claro claro aprobado yo te doy nada

Voz 15 38:15 no no lo interpretó que debiera a hombros

Voz 0470 38:24 si no está no está

Voz 15 38:28 increíble celestial la música dice una nota Galicia empanada esto digo la sección que estamos a Galicia lámparas está increíble y la música la verdad es que la música es que no no la interpreto mi subiendo bajando una cremallera esto esto lleva una partitura esa es una canción sí yo creo que mejor comerlas mejor usarlas para Cover me parece a mí no pero no me da un poco de piel

Voz 0874 38:58 Domínguez propietario del restaurante gallego en la calle Ortega y Gasset cuarenta gracias por venir bien

Voz 4 39:02 la verdad que lleva gracias porque Angela Ángela hasta la semana que viene Dios Diego