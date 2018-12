La ruta de la seda a través de las aventuras de Marco Polo

Voz 1 00:00 en el capítulo anterior de miénteme

Voz 0347 00:02 de ellos están aquí con un único propósito hacerse ricos si consiguen alcanzar su objetivo les bastará con que cada uno venda las especias que caben en una caja de zapatos para no tener que trabajar el resto de sus vidas

Voz 2 00:15 es un navío blanco con cuatro mástiles altísimos las velas están pegadas en el mascarón de proa la diosa Minerva

Voz 3 00:26 con menta con con clavo con aquellas que trajo Juan Sebastian Elcano de las Islas Mo Lucas pero si se trabaja con con especias

Voz 0347 00:40 mil setecientos euros o Javier delante de mí tengo ahora mismo catorce tipos distintos de pimientos están rodeadas a su vez de otra multitud de especias estoy en casa Ruiz en un negocio que se ha expandido en Madrid en los últimos años y que combina lo que era el antiguo colmado esto está lleno de sacos hay pues más de diez tipos de judías garbanzos lentejas con también todo el toque actual que permite ahora mismo la comunicación aquí hay todo tipo de Badia es frutas secas y no has arroces todo lo que te puedes imaginar estoy aquí delante porque este es el juguete de la casa y conmigo estaba José María Torregrosa que ese es el encargado de traer todas estas cosas buenos días José María hola buenos días están cuantas P tenéis tener

Voz 4 01:25 hemos más de catorce barrios desde pimientos puras más luego las mezclas que van mezcladas de cinco vallas de cuatro vallas de tres vallas cuáles son las costumbres de los españoles con respecto a las especies buenos los españoles tienen las especias un poco marginadas en su consumo porque tienen mala fama tienen fama de ser indigesta las tienen fama de ser causantes de gestiones muy pesadas incluso de provocar algún tipo de enfermedades cuando es absolutamente todo lo contrario las las especias en general se introdujeron el consumo primero por sudokus cualidades médicas entonces son muy suaves ayudan a la digestión ayudan a la salud muchísimas cosas pero aquí tienes mala fama no no se utilizan entonces la gente se acerca con mucho miedo siempre a estos estantes a estos botes se enfrentan con mucho miedo

Voz 0874 02:20 días José María

Voz 4 02:21 hola Javier bienvenido a pasar consideró

Voz 0874 02:24 lo que durante casi dos siglos en la puerta de las especies en Europa fue la península Ibérica por lo que cuentas parece que nuestro gusto Si hubiera vuelto más austero desde entonces

Voz 5 02:31 el cilantro y ayer va que se utilizaba en España habitualmente en el en el siglo XV en todos los en todos los pueblos de España mental de hecho España lo lleva a América

Voz 4 02:44 en la concatedral de la conquista en España cuando viene la invasión francesa se margina el uso del cilantro y se deriva hacia el perejil que era la hierba que trajeron los franceses hoy en día los españoles no convencí son los ojeadores del cilantro son legión cuando viajamos siempre nos genera mucho es que todo le ponen cilantro viajamos a Portugal que es nuestro país vecino que está aquí al lado y el perejil no se usa se usa cilantro volvemos al tema de las especias cuál es en estos momentos la especial más cara las dos caras en la involucra un montón de proceso de mano de obra etcétera que la hace la Hesperia más cara sin dudarlo después de a Francia la vainilla la venía más ahora debido al cambio climático en todos los países productores de de vainilla está descendiendo muchísimo la producción muy bien nos encontramos con subidas casi mensuales que mientras consumimos aquí eh aquí no solemos límites a la pimienta blanca y la negra la verde exactamente que en realidad es la misma planta pero la tratamos de manera diferente la pimienta verde esta cosechada cuando todavía no ha madurado y se cada de una manera diferente la pimienta negra es la pimienta que dejamos Kemal dure irse recoge y se seca la pimienta blanca es la misma pero se somete a un proceso de blanqueado que le hace mucho más suave y cuál es la pimienta más original más diferente a mi me encanta la pimienta la valla de la pasión de Etiopía es una herramienta muy métrica muy muy especial muy y a la vez muy sutil que te da muchísimas posibilidades en la cocina

Voz 0347 04:20 mientras a aquí pensamos que tenemos el mejor azafrán de El Mundo compramos especias a Francia el mayor importador es Inglaterra esta exhibición de especias que tiene aquí José María simboliza perfectamente uno de los dos extremos de la ruta comercial más grande y antigua de la historia de Londres Nos bastaría un gramo un solo gramo de huevos de gusano de seda para obtener

Voz 6 04:42 mil doscientos capullos suficientes para tener un hijo de dieciocho mil kilómetros que no pesaría más de treinta kilos y que llegaría al otro extremo de la ruta a Catair a China

Voz 3 05:06 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 4 05:11 el cine con Carlos López Tapia que nuestros Carlos buenos días

Voz 0347 05:13 no en quiere tener y es pimienta pero usted es un título que tienes no cualquier libro eh son los viajes de Marco Polo es el primer gran libro de viajes han Asia desconocida más de siete siglos después continúa siendo uno de los libros más influyentes de la memoria occidental la última edición en español es de hace muy pocos años a pesar de que es un libro bastante soporífero con un itinerario que no han logrado descifrar los cientos de eruditos que lo han intentado y además de que Marco Polo no escribió ni una sola Limia el cine nos enseña que dictó el libro en la cárcel cuando ya era Maduro mandaba una nave veneciana que fue capturada en una guerra contra los genoveses

Voz 8 05:54 crees que la paz llegará pronto estaremos mucho más encerrados cuyo un hombre rico y los hombres ricos tienen obligaciones como la de ser capturados y ha exigido su rescate no soy récord todo lo que tengo es tinta

Voz 0347 06:13 quién era de las veinte y la pluma bueno pues es un escritor de Pisa que se dedicaba a escribir y vender TAS populares con bastante éxito es muy dramático esto de una prisión medieval luego brega por eso siempre que la pantalla no enseña sale la mazmorra pero la cosa no era exactamente así ambos personajes si es que se cruzaron alguna vez de verdad eran un cheque al portador gente que valía un rescate eran alojados con familias que pudieran garantizar que estarían cuidados y que no escaparía cuando llegó la imprenta un par de siglos después el manuscrito original ya no existía pero sí más de ciento treinta copias pasadas por quién sabe cuántas manos en diferentes idiomas y con diferentes cosas diferencias importantes entre ellas

Voz 0874 06:55 que podría ocurrir que Marco Polo no hubiera estado nunca en China

Voz 0347 06:58 sí soy más de un historiador lo sostiene ante la falta de alguna referencia en algún lado según el Libro de Marco eran enviados desde el Papa incluso con el regalo de aceite del que se ponía junto al Santo Sepulcro de Jerusalén para santificar los pero en el Vaticano no hay nada en China tampoco Marco asegura que fue gobernador de una ciudad conservan los registros de la ciudad no aparece bueno pudieron puede ponerle otro nombre no pero también es raro que todos los nombres de zonas y ciudades que cita sean en idioma persa hay un único dato comprobado hubo familias que daban pueblo en Venecia alguna fue comerciante tres polos de Venecia para no volver hasta muchos años después en algún sitio estuvieron seguro

Voz 0874 07:38 el cine popular ha cumplido entonces con el personaje

Voz 0347 07:41 bueno es obras ya lo creo lo que no es invento el escritor de Pisa pues el lo hizo el cine desde sus primeros años sobre todo desde que empezó a hablar de los años

Voz 9 07:51 de Marco Polo pidió en Venecia hace setecientos ayer fue el primer europeo que visitó China escribió la historia de sus aventuras en aquella tierra mágica y misteriosa fue también el primer comerciante viajero

Voz 0347 08:06 bueno vamos a ver di Marco fue el primer europeo que visitó China ya hubo romanos en la región ni tampoco es el primer comerciante viajero ni muchísimo menos pero es muy divertido ver hoy a Gary Cooper de Marco Polo en la versión que hizo en mil novecientos treinta y ocho

Voz 10 08:22 habéis visto alguna vez alimentos como estos no que es lombrices no la gente pobre de China lo ha comido durante muchas generaciones lo llamamos España ahora os enseñará cómo llevarlo hasta vuestro esto

Voz 0874 08:39 antes de que en medio mundo esté convencido de que Marco Polo trajo los espaguetis de China su total

Voz 0347 08:45 pero bueno sabemos que son una técnica de secado de la harina inventada por los marineros y piratas árabes tienen esas formas para poder secarse rápidamente pero lo que no se sabe es que la pasta no necesita coces se hace para acelerar el proceso pero queda igual dejándola en agua fría durante una hora más o menos así en los barcos no tenían hacer fuego como estaba seca se conservaba mucho mejor que ninguna otra cosa

Voz 0874 09:08 mira Gary Cooper veo que también va a aprender a usar palillos para llevar los spaghetti entre comillas a su estómago no

Voz 0347 09:16 bueno sí vamos a ver aquí no hay salsa de tomate con parmesano de milagro pero es que el libro no menciona nada de los palillos y eso sí que sería algo que menciona a cualquiera hay más porque precisamente en Venecia comenzaba usarse un instrumento nuevo traído por una princesa bizantina el tenedor

Voz 0874 09:31 el tenedor si durante siglos hemos comido con las manos como hacían los romanos y luego con cuchillo con cuchara también tenía ya siglos la ruta de Marco Polo deshizo popular luego con la Ruta de la Seda Paqui Ramos está detrás de esto donde estas Paqui

Voz 12 09:45 estoy a las puertas de una casa muy antigua en el barrio de senderos de Valencia en el barrio debe Yutera que conoce aquí hay ahora mismo varias personas esperando para entrar una pareja de franceses hay por aquí cuatro cuatro chicas de Portugal yo aquí hoy pueden pasar dos cosas una que salga envuelta en sedas o que acabe interaccionando con una colonia de gusanos

Voz 13 10:15 acaban de abrir el museo así que vamos a entrar

Voz 0347 10:20 debemos Paqui dentro de un momento pero Carlos de desde cuando se conoce la seda en esta parte del mundo con la seda ha ocurrido algo excepcional en términos históricos porque siempre ha mantenido el valor más alto de todos los textiles esto no ocurre ni siquiera con el oro porque hay metales tan raros y escasos en la tabla de elementos periódicos que son mucho más caros y también lo fueron otros era aluminio por ejemplo lo fue durante algunos años cuando pues mira Laser hace la ruta hasta el Mediterráneo muy pronto hay una fibra de China en el cabello de una momia egipcia debió de fascinar a todo el mundo porque en tiempos de Augusto hace dos mil años se decreta la prohibición de que los hombres de seda por supuesto se refiere a los patricios la prohibición era por su precio cómo se difunde la técnica que convierte en un tesoro

Voz 0874 11:07 la seta china

Voz 0347 11:09 entramos en el que tal vez sea el mayor robo de tecnología de la historia también entramos en territorio de leyenda mientras sigues a Paqui voy un momento al Museo Británico vamos CO

Voz 14 11:23 Vicente Genovés es el presidente del del Museo de la sea del Colegio de del Arte Mayor de la Seda que apellido tan apropiado tienes porque tengo entendido que en un principio la mayoría de los del gremio de debe yo aquí en Valencia eran genoveses

Voz 11 11:40 los que no hubiese es lo que realmente trajeron aquí a Valencia la técnica del Vellut en el siglo XV entonces pues seguro que detenga a un ancestro por ahí descendiente de algo pues es muy posible que así lo que pasa es que todavía no he tenido tiempo en el archivo porque en fin

Voz 14 11:55 no sé si existen todavía gremios de debe Yutera

Voz 11 11:59 bueno vamos a ver el gremio senderos sigue existiendo nosotros tenemos vida gremial aquí lo que pasa es que el gremio se dieron Valencià de hoy en día fabricantes quedan ocho nueve o diez sólo se ha reducido muchísimo no pero sigue teniendo vida gremial

Voz 14 12:13 sí porque tengo entendido que sobre el siglo XVII XVIII aquí en Valencia casi el cuarenta por ciento de la gente trabajaba en en en la industria de la Seda

Voz 11 12:24 directa o indirectamente la economía de la ciudad dependía prácticamente de la Seda de ahí también el magnífico edificio de la Lonja de la Seda como decía un colegial de aquí era algo Wolves el Wall Street de la época el todo el comercio que se desarrollaba ayer

Voz 0874 12:39 Vicente buenos días qué tal Javier buenos

Voz 11 12:41 las especies el Wall Street de la época Ia tubos

Voz 0874 12:44 tú a Lehman Brothers pues seguir con la comparación en forma de una plaga que practicamente acabó con toda la industria europea a mediados del siglo XIX cambiaron muchas cosas entonces no

Voz 11 12:54 la enfermedad que realmente arrasó todos los cultivos ten en cuenta que desde Xátiva de unos cincuenta kilómetros de Valencia hasta Sagunto todo eran campos de modernas y una cosa muy sintomática edad que cuando vino a la pedidas arrancaron los árboles tocaron había gusanos que alimentar pues los árboles ya no tenía sentido los agricultores poder vivir de eso y entonces su vino la transformación a naranjos arrancaron Moreras árboles se plantaron naranjos

Voz 0874 13:23 no sé que les debo una plaga parte de mis desayunos bueno yo hay mucha gente creo que como yo que he tenido de crío gusanos de seda habrá muchos oyentes que recordarán que era un trabajo sobre todo ir a buscar Morera que no sabíamos ni lo que

Voz 11 13:35 es un proceso muy bonito pero caros todo muy artesanal por eso deje de la el tema de la materia prima de Asia en su momento porque claro era imposible competir en precios con la con la con la parte de China y toda aquella zona que es la que realmente líder

Voz 4 13:51 es verdad porque cuando uno piensa en seda siempre piensa en China será de China o si es curioso

Voz 15 13:59 Ponce creo que durante más de dos mil años lo que vieron metido porque la cultivaban dentro de los palacios imperiales para que la gente no tuviera acceso de cómo

Voz 2 14:06 cómo se podía saber un secreto

Voz 15 14:08 el reto en secreto pero Secreto de Estado hasta incluso pensaba lo muerte ante pudiera sacarlo

Voz 0347 14:15 voy a sacar de su vitrina o permiso del director del británico algo ante lo que no se tiene demasiada gente porque sólo es un tablón tosco pintado del tamaño de un teclado de ordenador de cuando los árabes conquistaron el Mediterráneo el siglo VIII esta tabla sayo enterrada donde hace mil trescientos años había un pequeño santuario budista en un reino vecino de China los narradores de cuentos de este reino crearon una leyenda para explicar cómo los secretos de la producción de la Seda pero a su reino el resultado fue la historia de la princesa de la Seda representada en esta pintura que es la segunda imagen de leyenda más popular de la China actual las figuras son sencillas en blanco y negro con algo rojo y azul foto para la web in en el centro está a la princesa de la seda con un teclado muy voluminoso prominente para que nadie dude de que este es el foco principal de la Historia al izquierda hay una sirvienta que señala a melodramática mente a han tocado a quién narrador debía contar que la princesa china venía casarse con el señor del Reino y que su regalo para su nuevo pueblo era precisamente lo que llevaban el tocado huevos capullos y semillas de Morera la princesa sabía que se registraba a todo el mundo que será de China pero que los guardias tenían prohibido tocar la cabeza de las Damas Nobles esta princesa rompió el secreto y la seda comenzó a producirse también fuera de China

Voz 0874 15:36 así que desde cierto punto de vista lo que cuentas deja la princesa china como una traidora sí pero

Voz 0347 15:41 pero volviendo a nuestro tablón pintado luego vemos delante de la princesa lo que ocurrió después los capullos de seda se amontonan en una cesta en la esquina derecha hay un hombre siendo hilos de seda eso hace obvio el que la princesa llegados a su truco ha funcionado pero se ve otra figura masculina con cuatro brazos que sostiene un pene de telar y una lanzadera es el Dios de la Seda que preside toda la escena dándole su aprobación espiritual y asegurándose de que veamos a la princesa no como una ladrona industrial sino como una benefactora valiente en aquel viejo reino hoy parte de China la producción de sigue siendo todavía no industria que da trabajo a más de mil trabajadores y produce unos ciento cincuenta millones de metros de seda daño desde luego no tenemos ni idea de cómo llegó realmente la seda salir de China pero sí sabemos que a lo largo de la Ruta de la Seda viajaron en ambas direcciones no sólo osera sino también ideas historia Si dioses Teo saca menos

Voz 16 16:45 la más valorada de la Historia la hace gusano que en realidad es una oruga que al nacer pesa medio miligramo en un

Voz 0874 16:53 es puede alcanzar los cinco gramos de peso para hacernos una idea de la enormidad que supone ese crecimiento pensemos que equivaldría a que un bebé que al nacer pesaba cuatro kilos al cumplir veinticinco años

Voz 4 17:03 Sara lo que un cachalote adulto unos cuarenta mil kilos y ahora vamos a pasar los telares el taller

Voz 14 17:12 bueno aquí ya es como uno se imagina que puede ser un un taller de

Voz 11 17:18 y ocho sabemos reproducido un obra sede era del siglo XVIII aquí tenemos el tema principal que es el de dar con la maquinaria sacar que es la que esta máquina que también hay que decir que es el primer ordenador de la Historia porque es con el sistema binario y eso con tarjetas perforadas que es lo que hace evolucionar los hilos para poder hacer

Voz 14 17:40 eso es una máquina enorme yo siempre me imaginaba un telar algo más pequeñitos siendo algo artesano manual Benedito que pudiera manejar una persona

Voz 11 17:54 cien normalmente son de cincuenta y cinco centímetros este telar tiene la peculiaridad que es doble anchos ciento treinta que todavía es más complejo para trabajar

Voz 13 18:05 hemos podido reconstruir todo todo

Voz 17 18:07 aquí todas las máquinas

Voz 14 18:10 que es la máquina tiene pues en tensión varios hilos luego

Voz 11 18:16 no es la reproducción tal cual se trabajaba o cómo trabajaba en su taller hace los últimos treinta treinta años de profesión como verás hay dos pegadores que son las dos uno más tenso el otro menos menos tenso entonces uno es lo que hace el basamento del terciopelo y el otro es el que hace el pelo eh luego verás cómo logramos esa tensión pues fíjate de qué forma más manual compila en un rodillo exacto una

Voz 12 18:46 una cesta de paja llena de tierras de tierra llena de piedras

Voz 11 18:50 piedras y contrapesos de hierro que es como lo tenían ellos para poder lograr esta tensión sea lo hemos reproducido tal cual se trabajaban con los medios que se tenían en la en la en la época

Voz 14 19:01 terciopelo de seda que ya

Voz 11 19:04 el súmmum de la suavidad esto es lo máximo que hay en cuanto tacto epicentro de donde sale la palabra terciopelo bueno pues es el componente de lo que hacen ligamentos son tres silos y el tercero es el que corta hace el pelo por eso es el tercio pelo o sea que con una cosa super elemental pero hay que hay que saberlo por de dónde viene esa palabra del terciopelo

Voz 14 19:29 parece complejísimo bastante más complejo de lo que parece es verdadera artesanía y luego ves claro de dentro de la estructura está de madera una maraña de hilos tal qué te parece imposible que esto fue pueda funcionar de forma que no se haga

Voz 11 19:45 en un lío Isaac todo esto que había aquí para sacar él el hilo de ahora es una representación de cómo se obtiene desde los pullitas como sostiene el hilo de seda entonces lo que hacemos es calentar un agua que tienen que estar solo en cuarenta cuarenta y cinco grados para reblandezcan el capullo de coge una hebra de uno del capullo empieza a estirar bailando

Voz 14 20:10 o sea el hilo de seda no está dentro del huevo es el huevo en no es ese va deshaciendo dieciocho sacan no así el hilo mil quinientos Capullo de estos carteles un tamaño de enmedio

Voz 11 20:20 entonces metros longitud de sea puedes empiezas a estirar Itinere posiblemente sobre mil quinientos metros que es Diego Usanos no tenéis gusanos los gusanos eh no tenemos no hemos tenido aún lo que pasa es que también con las normas actuales que hay de Sanida y todo eso no es fácil hacer un cultivo aquí no sé no sé cómo está el tema pero bueno unas pocas y luego ya pues salimos al patio

Voz 12 20:46 que es donde salimos a a la terraza estupenda

Voz 11 20:51 esto era huerto antigua entonces la configuración que había quién el barril ve Yutera eran casas ese taller pero que tenían su parte de huerto detrás donde tenían su huerta para su cultivo y todo normalmente los cobradores sedes los los telares y no los tenían en la planta de viva bajo tenían la vivienda porque arriba con grandes ventanales obtenían más luz encendida vamos bajo a la tienda IT daré un libro

Voz 12 21:16 bueno yo iba a llevarme un vestido de fallera pero es verdad que no ahora en el AVE no tengo lo tengo espacio

Voz 2 21:33 sé que volvía al estudio Carlos

Voz 18 21:35 estoy en una estación de tren de la ciudad más grande del mundo porque de aquí parte la nueva Ruta de la Seda anunciada por el presidente chino hoy por Putin hace cinco años en Occidente se piensa que la ciudad más grande de China e Shanghai o Pekín pero casi nadie ha oído hablar de hecho en sin que es una mega urbe de XXXV millones de habitantes casi tantos como Pekín y Shanghai juntas aquí se toma un tren que lleva a la estación de mercancías de donde salió hace cuatro años el convoy que llegó a Madrid haciendo la ruta más larga de la historia trece mil kilómetros cargado con contenedores con tecnología regresó luego aquí relleno de aceite de oliva vino

Voz 0874 22:17 jamones ibéricos mira hablamos del proyecto de comunicación más grande del mundo en estos momentos con una carretera entre esa ciudad Berlín además del ferrocarril

Voz 18 22:25 bueno ya tiene un nombre que han servido de título a dos libros hasta el momento aquí lo llaman a este proyecto el gran juego si en el siglo XVIII le hubieras preguntado a la persona más informadas del planeta por la ruta de las edad no sabría de que el hablabas en nombre se lo inventó un geógrafo alemán a finales del siglo XIX desde los años ochenta los autores y los publicistas chinos sean disfrutado y la utilizan constantemente

Voz 0874 22:51 cuánto tiempo necesita hoy para recorrer la nueva Ruta de la Seda

Voz 18 22:54 se tardan veintidós días en llegar desde aquí en Madrid en vez de los dos meses largos en barco pero de momento es todavía más simbólico que económico porque para enviar los mismos contenedores que ni un solo barco hacen falta doscientos cincuenta trenes de momento salen alrededor de treinta en tres semanas vuelvo con más veinte cine Javier en el mismo tiempo que tarda el tren en llegar desde aquí hasta mal que la nueva Ruta de la Seda de nuestro continente cogió chic osea hasta pronto en mandarín