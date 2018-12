" Los asquerosos" de Santiago Lorenzo

Voz 1 00:00 el Pino

Voz 2 00:16 Bush lo das

Voz 3 00:21 sin duda

Voz 2 00:23 está aquí está la vimos lo que hago

Voz 1 00:37 eh

Voz 4 00:39 yo escribo mi amistad López en parte

Voz 3 00:42 hola cómo estás Oscar buenos días vista

Voz 4 00:44 bueno yo soy felicidades porque parte

Voz 3 00:47 vale vale vale vale también te toca neopreno porque muy grandes

Voz 0874 00:53 la semana se ha vuelto a hablar de los libros que se obliga a nuestros estudiantes una polémica que surgió en Twitter como últimamente todas no ha tiene una entrevista que le hicieron al autor de P sales Juan Gómez Jurado el decía que obligando a leer a un niño o una niña La Celestina puedes estar destruyendo a un futuro lector actúa

Voz 1648 01:13 tienes que tomar una posición esto esto es un tema recurrente y tú lo sabes quiere decir yo recuerdo que en el colegio me dieron a de chaval el Cantar del Mío Cid lectura obligatoria no entendía absolutamente nada que decir que tampoco hay que sacar las cosas a veces de contexto yo creo que es un tema esté muy muy muy importante el tema de las lecturas obligatorias y lecturas bueno de libre elección por parte de los profesores de literatura lo que pasa es que yo intento siempre ponerme en la piel de los profesores no queda gente dice bueno es que los profesores de literatura tienen que leer más estar al día de los nuevos libros que se publican porque claro los gustos han cambiado todo eso es cierto pero también hay que entender que esa parte de lectura forma parte del trabajo debería formar parte del trabajo los profesores de literatura necesitan tiempo para leer porque sino de dónde lo tienen que sacar de su tiempo libre de los fines de semana en su casa es decir es que leer es una cosa que requiere muchas horas portando yo creo que hay que vigilar también es cierto que hombre yo creo que hay que poner el sentido común como en otros muchos aspectos de la vida de ciento uno lo puedes dar a un chaval de ocho años según qué libros según que clásicos pero también es verdad que hay clásicos adaptados que están preparados precisamente para esas edades a ver yo creo que hay que sacar un poco las cosas de contexto yo me leí la entrevista hay que le hicieron yo creo que el intentó explicarse igual hombres y pones ese titular sí que parece que estás diciendo que los críos luego los chavalines no tienen que leer clásicos no dijo eso exactamente también las cosas como son

Voz 0874 02:31 lo importante como siempre el contexto ir contexto se pierde en Twitter lleva vamos vamos con nuestro libro de hoy del que además hablábamos un poquito hace un par de semanas llaman los asquerosos de Santiago Lorenzo editado por Black I vos

Voz 5 02:47 nació en Madrid en mil novecientos noventa y uno

Voz 0874 02:49 sí

Voz 5 02:50 su padre era uno que les daba igual a todo el mundo su madre que lo mismo era la hermana de mi ex mujer a la que no veo desde hace ya ni sé no tenía más tíos que yo impresionaba verle con once años buscando trabajo en Internet ni se lo iban a dar ni él lo iba a pedir por ayudar pero desde crío Manuel ya estaba indagando sobre cómo sería haberse asimismo metido en el mundo Manuel nombre falso pero es que no debo dar el verdadero

Voz 0874 03:21 junto a mi Santiago Lorenzo cómo está Santiago buenos días haber Óscar de voy a contar varias cosas que han pasado en esta vez

Voz 3 03:29 el salto como lo voy a creer todo lo primero había

Voz 0874 03:31 cierta preocupación en este programa porque Santiago estuviera aquí porque imaginamos supongo que a través de la altura de su novela que él iba a ser complicado llegar hasta Madrid además que vive en una pequeña aldea de Segovia sabemos que no conduce así que tampoco estaba muy muy seguros de que hubiera encontrado yo que sé pues el cargo

Voz 1001 03:49 Page

Voz 0874 03:51 no sé que es muy bien lo que usas para para desplazarte por allí ha tenido un altercado con los cascos porque dice que es muy manazas con la tecnología que los iba a romper tal y en efecto casi lo estropea ya esto podemos sumar también un aspecto de de miembro de Bhutto

Voz 3 04:09 qué aporta tú te acuerdas que lleva anda no viene con la chaqueta de cuero local

Voz 0874 04:14 yo no estoy muy seguro de que estemos entrevistando al al auténtico Santiago Lorenzo Rossi a lo mejor lo pues puesto la editorial para que haga el papel de Santiago

Voz 1648 04:21 oye estaría muy bien esto como los mini Bani ley de la música

Voz 3 04:26 dejar de agredir verbalmente pero estoy presente y tal delante de cómo estás querido bien Oscar B dice Javier que si te conozco a has contado donde estuvimos la última vez no todavía no sí si el público

Voz 7 04:43 a ver me en efecto es muy es muy difícil para mí salir de mí

Voz 1001 04:48 aldea no ya porque las porque las las condiciones como dijéramos Lokomotiv as es tan complicada sino porque uno uno sí si fue una especie de agorafobia ahí metido asustaba ciudad como a Paco Martínez Soria pero sobre todo ello hay un mandamiento primordial que es ir a donde te diera Óscar López que vayas

Voz 3 05:09 bueno voy a otro editor Jean

Voz 0874 05:12 que también quedó sobre el

Voz 3 05:14 mandamiento sobre Óscar López el mandamiento del

Voz 7 05:17 el Divino ya Martín así que aquí estoy

Voz 1648 05:19 recordemos por eso que el señor Santiago Lorenzo ha sido durante muchos años un gran urbanita que ha vivido en Madrid mucho tiempo ha sido muy golfos a que no imaginemos ahora que ha sido toda su a una especie de ermitaño Óscar

Voz 1001 05:32 no os ha y bueno estamos en la Gran Vía de Madrid para más o menos todo el mundo conoce Madrid yo me baja o como Gregorio Gregorio Marañón y te das el gustazo de venir hasta aquí andando que son un par de no sé si un kilómetro y medio es una gozada ir yo hace ya tiempo hace ya seis años que no vivo aquí y en efecto yo he caminado mucho por Madrid y es una gozada de darse el gustazo de venir andando desde Gregorio Marañón viendo cómo ha ido cambiando todo

Voz 7 06:04 no había visto la Gran Vía Nueva no había

Voz 1001 06:06 he visto el monto ya no creo que es algo que queda un un bar o dos o una librería o dos a una tienda o dos de las que había en la temprana época de dos mil diez todo lo demás está cambiado

Voz 7 06:18 ahí está con la idea de que de que luego saldré a la Gran Vía y me

Voz 1001 06:23 a ver si entonces porque hasta ahora no me ha pasado hoy te ocurre eso de cuando vas a la Gran Vía que siempre alguien que pensar que estaría muerto te lo encuentras mucho susto pues a ver si

Voz 4 06:33 a la salida de aquí me me lo encuentro este que pensaba Palmou su verdad somos Morton no sé quién esto

Voz 3 06:40 qué

Voz 0874 06:43 era una cosa claro tú te marchas te hace seis años si te has ido a vivir casi como una corbeta de Dusko por lo que se de Tibi por lo que intuyo que hay de en tu libro que eres muy reacios a las nuevas tecnologías salvo alguna conexión con internet que te que te permite estar conectado con el mundo no hay algo que en estos seis años has echado mucho mucho mucho de menos de la ciudad

Voz 1001 07:07 no me habría vuelto Si hubiera echado mucho de menos a me había vuelto y la verdad es que soy un negado para la técnica antes aquí por poco me electrocutado me dice Javi se desde Javier que entonces voy cuando que contra están

Voz 3 07:21 no los dedos en un enchufe como le digo es es un botoncito poniéndolos a Menchov si hubiera sido Tele habríamos tenido audiencia pero ni eso sea no no sea visto el de la electrocución

Voz 0874 07:34 oye idea más echas algo nada más venir a Madrid te has acordado de aquello que expulsó un poco de no

Voz 1001 07:40 es que no sé si me ha expulsado a ambos es decir que cuando te quieres dar cuenta de estás en estás estás viviendo en otro lado Vigo muy poco no sé es que no sé como dices yo no sé conducir poquico y es lo que mola de venir poco que es cuando de verdad ves los cambios jugando los sobrinos que tienes es que como les es de ciento en viento pues los ves sus cambios mucho mejor que sus padres no no no hay nada que que de repente digas lo echó porque se ha vuelto tan contento la idea es vivir donde te apetezca tal

Voz 0874 08:14 vamos a contar Oscar un poco la trama de los asquerosos desvelar demasiado ir dando por hecho que yo creo que todos los lectores banda pensar que los asquerosos somos nosotros los que lo estamos leyendo

Voz 1648 08:27 o somos chufas que de eso hablaremos bueno pues tenemos un libro que que por historia es un es un dos en uno no en la primera parte tenemos aún joven mileurista madrileño al que lo ocurre una cosa un poco trágica en la portería en el portal de su casa hay Bono tiene que huir

Voz 3 08:42 llega a una aldea muy pequeño una aldea abandonada

Voz 1648 08:45 la recala bueno pues en una en una casa se convierte en una especie de

Voz 1001 08:48 paz

Voz 1648 08:49 vamos a ver cómo Se se va adaptando esa vida descubriendo que cuanto menos tienes menos necesitas y que se puede vivir en la más absoluta austeridad ahí sin conectar absolutamente también con nadie y así entramos entonces en la que sería la segunda parte y desde el punto de vista argumentar cuando llegan bueno una especie de domingueros que alquila la vivienda que está justo al lado Ana venir solo los fines de semana y es un grupo a un grupo a los que él denomina amo chufas el protagonista pues este protagonista nuestro hemos va a espiar será fijar en su forma de vida en el la manera cómo cómo se relacionan los padres y los hijos en la manera cómo se comunican como mantiene incluso relaciones sexuales como si de un espejo se tratase sabes si no le gusta lo que ve además porque yo creo que él no soporta esa manera de vivir de la que él precisamente ha huido de Madrid no iba a hacer lo imposible para revertir esa situación yo diría que los asquerosos es una novela desde luego una novela distinta a las que solemos leer habitualmente son hubiera muy fascinante que te absorbe en una especie como de creyendo además una novela que no te suelta durante días estas constantemente pensando en esos personajes es una novela efectivamente trágica ratos pero también divertidísima en otros una novela que es la crítica yo diría que una crítica aplastante de este modus vivendi al que nos vemos sometidos la mayoría de personas pero no es una novela moralista no no te va dando lecciones tampoco está escrita desde un nivel superior porque yo creo que en el fondo o bien todos hemos sido au somos todavía algo algo asqueroso y algo sucio no yo diría que esta es la historia un poco de un ermitaño del siglo XXI de este personaje que nada tiene que ver lo digo para avisar con el Robinson Crusoe porque él no quiere que el encuentren él está muy a gusto allí viviendo solo sin conectar con nadie tampoco tiene nada que ver con el Walden de toro lo digo porque esta novela no es un canto a la naturaleza no es una novela que quiera vendernos la vida rural por encima de la vida urbana es una novela que nos pregunta directamente yo creo que no pregunta directamente si sabemos estar solos si seríamos capaces de vivir como El protagonista que por ejemplo dedica invierte tiempo sin sea matar moscas con una con una goma o se dedica a recoger leña a la luz de la luna hay un hay una frase que yo creo que resume muy bien cómo es este personaje que que dice lo bueno no era que con tantas horas por delante pudiera hacer lo que les saliera de los cojones lo bueno era que no paraban de salirle cosas de los cojones todo el tiempo no bueno pues esta es un poco la realidad de este hombre que yo creo que ha aprobado una nueva forma de vida y la verdad es que viendo cómo va la novela le ha salido bien hice además de todo lo que os he contado esta es una novela de una gran ternura porque hay que ver cómo es la relación que mantiene el protagonista con su tío además está escrita con ese estilo tan particular y reconocible de Santiago Lorenzo que tiene una riqueza de vocabulario ilimitada muy poética es muy notica yo creo que los arqueros eso es un libro de lectura obligada que nos va a hacer más felices y desde luego nos va a hacer mejores personas ya está ahí ya no cuenta nada más y me callo

Voz 0874 11:33 si te quieres marchar ya Santiago es el momento eh

Voz 1001 11:36 es que lo de los Oscar mucho mejor que el autor

Voz 0874 11:39 de hecho cuando ha llegado también Santiago no te lo contamos todo pero ha desplegado unos cuantos papeles sobre la mesa cuánto tiempo

Voz 8 11:45 tengo el saber leer es que Santiago entre otras peculiaridades hace anotaciones de cosas las desde las entrevistas por si acaso le preguntará luego consulta aunque hace lo que llevas atrevimiento que tienes eh

Voz 1001 11:58 de la M cuando yo empiezo una novela abro un archivo que se llama acerca de las cabemos asquerosa en este caso debía contando cosas que no van a entrar en la novela pero que está bien tenerlas delante no voy a hablar nada sólo me gusta trae ir leyéndolo en el metro para claro

Voz 0874 12:12 a acordar un poco acerca de qué va palabras que caigo

Voz 1001 12:15 la de que iba a la novela y yo no sólo acordarme de lo que de lo que escribo al hace un par de meses después de mucho tiempo de seguirnos nos conocimos por Neil vuestro queridísimo Isaac los yo no

Voz 0874 12:30 mira hacía mucho tiempo que quería

Voz 1001 12:33 entonces un día ya por fin cruzamos el primer Mail en el Mail el Times saludaba diciendo Santiago con Grío dice despedía diciendo Santiago tendré en la primera hora pasa yo pensando porque que el hecho yo a este no es nuestro primer disco

Voz 3 12:48 lo que sí sabe si claro y luego me acordé que

Voz 1001 12:50 que en los asquerosos se hace mención de que un tío que da clases de español para vacilar a unos guiris les dice que hola en castellano coloquial y con Grío y adiós en castellano coloquial se dice dónde pero me llevó una hora

Voz 3 13:04 a aquellos que no me acuerdo de nada entregó los papeles que os juro que no lo son los tengo delante para que me den

Voz 1001 13:11 seguridad como

Voz 3 13:13 esta es la pregunta obvia

Voz 0874 13:15 qué tal que me duele mucho hacer a veces a escritores que vienen por aquí que es el clásico de que ese parece un personaje a tu vida y tal pero es que en tu caso cuánta gente vive en la aldea en la que estás tú

Voz 1001 13:25 dieciséis conté un día dieciséis kilos con otros

Voz 3 13:28 no no no no son son muchos no hombre

Voz 1001 13:31 es esto en realidad cuando dio por ejemplo vivía en la calle Fuencarral a la a la mitad de la gente vaya a lo mejor XXXV personas viviendo en la calle Fuencarral en mi casa no

Voz 7 13:40 sí en mi inmueble en mi finca en el bloque el bloque más y más en Madrid eso es

Voz 1001 13:47 ahora a muchos más de la mitad no lo conocía de nada ya pero pero es otro otro entorno y puedes

Voz 0874 13:52 cualquier cosa por el contrario en un piso hasta mucho más

Voz 1001 13:55 ahora el del tercero que en esta aldea leerlo que vive a cien metros porque aunque

Voz 0874 14:00 talgo has tenido que ir al al a la casa de

Voz 1001 14:02 sí el otro día el otro día el autobús pasa cuando quiere no por supuesto por mi aldea sino por la aldea al dado el otro día yo tenía que estar en Zaragoza en la en la librería que va a presentar esta novela y el autobús se le antojó lo pasar ese día y entonces pues corrí otra vez hacia mi pueblo el Tea mi vecina Carmen y tuvo la amabilidad llevarme a Segovia en en un momento osea que tiene interacción con los humanos sí claro pero vamos lo que me gusta es que estamos todos un poco a lo a nuestra bola que nadie está nadie las la la por ejemplo fiestas no hay las fiestas en el pueblo para dieciséis

Voz 3 14:38 poco hace falta un pregonero no estoy seguro

Voz 1001 14:41 que si haces esto en otra en otra latitud del mundo estoy seguro de que de que montaron una fiesta entre dieciséis pero sí aquí lo que mola es que espera calles claro que hay fiesta pero es una cosa como

Voz 3 14:52 como íntima no muy sí exactamente y es una cosa como de es buena

Voz 1001 14:56 como así a gente que no a gente que estamos cada uno a lo nuestro y eso los eso nos dota además de unas relaciones muy sinceras porque lo estamos nadie poniendo cuando hablo con alguien está realmente porque porque te cabía en esa persona y en efecto al cabo de los años te va dando cuenta de que hay gente a la que incluso aprecia si quieres

Voz 1648 15:14 eso quiere decir que ninguno de esa idea y lo digo porque eso nos va a ayudar a entender bien el tema de la novela ninguno de esas personas de la aldea son chufas así que cuéntanos de manera resumida que es para Tune mucho

Voz 1001 15:25 bueno la hemos chufa es como la la la la la es como la como se dice la la reducción de Pedro Ximénez de lo que sería la ciudad no decir es cómo

Voz 10 15:37 eh eh

Voz 0874 15:40 a Pedro Jiménez es decir que todo lo que hay dentro es la esencia de las que lo sé

Voz 1001 15:44 es la destilación del Viejo de la uva queda o se cometen orujo algo así no una destilación alcohólica qué tal es la horterada en general la horterada la horterada según el autor de la novela claro está para para otro una horterada será otra cosa pues que escribe una novela no yo escrito la mía

Voz 10 16:02 hace ya mucho que

Voz 1001 16:04 así aparecen mucho muchas páginas en hablando de su falta

Voz 7 16:08 yo sabía muy bien que que iba a ser una

Voz 1001 16:12 quiero decir para para el otro hoy está hablando menos Carlos

Voz 7 16:15 a mí me encanta tu rollo esto sí quiero decir que no estaban inactivos hablando de chufa

Voz 1001 16:21 uno va apuntando ejemplos de hemos chufa para no repetirse porque es que mi ideas no repetir menos

Voz 3 16:26 a mí me estoy aquí por ejemplo un espectador de Sálvame tal como me lo comentó

Voz 1001 16:31 sí pues es que en efecto un espectador de la amenazaba esta mañana pensando en en las implicaciones de eso a mí me da verdadero asco la gente que ves salva de la gente que le

Voz 0874 16:39 qué ve Sálvame o la gente que le el cuore

Voz 1001 16:42 pero la gente que le Lola me da verdadera repugnancia saben parece parece que me parece que la gente que está siguiendo este que se llama Vázquez o no sé qué me parece Vázquez la verdad es que Jorge

Voz 0874 16:54 los tres S

Voz 1001 16:56 ese esa especie de ente editado me parecen repugnantes además lo dice la novela no sé porqué no se dice más es decir ya han tenido ocasiones ya han tenido oportunidades de saber que ellos no tienen por qué estar metido en esa mierda de vida que que a la que lleva la telebasura y la prensa rosa no no hacen ni caso entonces ya ha llegado el tiempo de que lo damos por imposible tenemos que despreciaba a la a la gente que hace que consumen estos productos escama tenemos que despreciar con conocimiento de causa de formas de forma militante

Voz 0874 17:25 pero no no no les das yo que sé pues un poco de un poco de compasión incluso no que no se sienten atraídos por un dulce y a lo mejor luego tienen una vida intelectual me sorprendería pero hace veinte años dirigió la pelota

Voz 1001 17:39 Lula que se llama más boba en la que se habla de la telebasura

Voz 1648 17:42 Mónaco muy recomendable película de culto eh

Voz 1001 17:45 pues en esa película se mira con compasión a la gente que es víctima de la telebasura desgajó hace veinte años es que ya está bien de compasión no sabes si yo creo que es ya tiempo de que de que nos consideramos en de que de que de que nos demos cuenta de dos cosas la primera de las cuales que las clases sociales no tiene nada que ver con el dinero el dinero es una horterada lo puede marcar pauta para hacer una una participación una partición social el dinero no puede ser la participar la partición social la medida en que tú te toca una quiniela mañana el ícono la verdadera partición social sería la la lo hortera que seas desde ese punto de vista tenemos que despreciar a las a las clases que no se sabe son inferiores son superiores porque esto no es un esquema vertical sino horizontal y tenemos que ser muy clasista pero

Voz 0874 18:30 tocar económicamente sino en digamos en suspender

Voz 1001 18:33 las la tele consumo cultural la tele basura es afecta a todas las pero situaciones económica entonces déjeme no

Voz 0874 18:40 tú crees que han pasado año de esa película y a veces de que el fútbol cada vez es una mancha de aceite más grande y que hay cada vez más gente que sólo sabe hablar una cosa que es fútbol entonces tú tú crees que esto que vamos a peor

Voz 1001 18:54 pero el fútbol es que es otra de las de las de las de los campos de expansión de esa has que no ciudad instó ayer no se me ocurre a mí más que ayer se me ocurre quedar en Madrid con un amigo mío delante de un estadio de fútbol y era un homenaje a la horterada no voy a decir cuál porque parece que luego bueno o uno u otro a está hay tres pero bueno y en efecto el futbol es otra de las sí sí a mí el fútbol me parece otra otra de las de las campos de expansión otra de las pistas de aterrizaje de todo lo que sería Álamos trufada y creo que estamos definiendo poco a poco el término

Voz 4 19:29 sí sí ha quedado yo creo que ha quedado bastante caluroso pero a los oyentes todo esto es culpa de Óscar no trabajo esperando con antorchas entonces fans de Cárdenas que a partir las piernas no pero sí

Voz 1648 19:39 para aclarar que es la novela que que aunque le he un palo a vamos a decir a ese a Álamo y no a los chufas y es una novela como decía muy divertida ese te vas a reír mucho yo creo que tú te has tenido que pasar muy bien también escribiendo no yo

Voz 1001 19:55 sí es que yo si es que yo sola o sea solo o me pongo a escribir Si me lo voy a seguir me pongo a escribir por sufrimiento me pongo a escribir no tengo miles miles y miles y miles de de gabarra así de petroleros llenas de ganas de escribir sino como que no como que no te buenas oye Óscar lo decía

Voz 0874 20:17 esta novela que es lo que alguien podría haber pensado de manera superficial no es un alegato a que los que vivimos en Ciudadanos vayamos al pueblo y tal al contaré pero mi pregunta es tú que lo has hecho cuál es la diferencia entre tu experiencia y la de los domingueros asquerosos que tú también incluyes en la en la novela es esta gente que va al pueblo pero con alta tecnología iba a presumir de que sabe cultivar un tomate no

Voz 1001 20:40 pues no lo sé porque como dicen los los políticos eso habría que preguntárselo a es decir yo pero aquí sí cabe la respuesta es que yo no me veo amiguismo Si igual llegas tú Javier y me vez a mí en el campo dices este este pobre está escribiendo del la dominguero y el lo más dominguero de su aldea es el puede ser pero como yo no me veo desde fuera yo creo quiero creer que no tengo nada que ver con pues con esa Domínguez nada que va al campo a hacer de eso como como tú dices hacer como que al esa especie como de parques temáticos de la pluralidad no

Voz 3 21:13 está muy bien de oye es un canto absoluto a la austeridad

Voz 7 21:18 esta novela

Voz 1648 21:19 a vivir con lo mínimo imprescindible

Voz 1001 21:22 pues pues sí la verdad es que a mí es una cosa que me interesa mucho lo de la austeridad cuando yo vivía aquí una temporada que insisto yo he venido andando y me acordado en mil cosas y tal cuando venía ir más hacia un día así en Madrid hoy como nublado y tal y como nostálgico te acuerdas de muchísimas cosas porque aquí aquí a mí me pasaron muchas cosas no

Voz 7 21:45 en este entorno de la Gran Vía y entonces eh

Voz 1001 21:49 me acordé que esa temporada a principios del siglo pues a medio por lo contrario por tirar el dinero como gilipollas no también tenía gracia pero pero me entretiene mucho lo de la austeridad que parece además muy buen tema para literatura sobre todo parece un pasatiempo muy hermoso y muy

Voz 7 22:07 muy muy un pasatiempo muy vamos muy hermoso y muy entretenido

Voz 1001 22:13 a pelo y luego además muy rentable pero bueno eso es lo de menos es la austeridad no tiene no puede tener el dinero como el no tienen que ver con el dinero tiene que ver con otras cosas

Voz 0874 22:24 yo te iba a decir a como un día normal porque ahí yo creo que una persona como tú lo mejor tienen un riesgo que es el de te vas a vivir una aldea pero tuvo obviamente tienes inquietudes culturales al final aprendes acabar el día completo delante de una pantalla de ordenador en buscando algo que aprender porque encontrás no

Voz 1001 22:40 es que la Internet es muy bueno para la soledad es muy bueno para para endurecer la quiero decir tuvo puede usar a ligar para intentar ligar no puedes intentar para hacer amigos o tal lo puedes buscar incluso apadrinar niños todo lo que quieras el puede escoger Ivi tienen una vida social expansiva con Internet pero también al revés y en efecto es una gozada cuenta que todos los libros por ejemplo

Voz 7 23:05 y de autores fallecidos ha hasta el uno de enero del diecisiete están liberados dieciocho donde treinta y siete siete es decir hasta el día treinta

Voz 0874 23:18 el setenta y cuatro años ochenta

Voz 7 23:21 entonces hay tantos autores liberados no está bien escribir y publicar libros en papel estar diciendo esto que estoy diciendo parezco idiota

Voz 1001 23:29 pero es decir en Internet hay un montón de ahí un montón de literatura que está liberada ayer este acceso gratuito a estos la austeridad puede tener no quiero decir que la hemos cambiado la pregunta ahora a la pregunta ahora internet la austeridad creo que sería la la el la lo contrario a la tacañería como la gorro nada es lo contrario de la de la labor lo nada es lo contrario de todo o nada es lo sabes es lo peor que se puede ser estaba usando Internet instrumento maravilloso para la soledad para la soledad y utilizado en función soledades maravilloso para ti

Voz 7 24:06 sí hay días que en efecto pues si hay días que yo

Voz 1001 24:10 no he conseguido porque ganar al ajedrez a la máquina más que tres veces sí

Voz 3 24:13 integra jugando escuchando

Voz 1648 24:16 lo entiendo perfectamente que dejará el cine Javier y dedicara a la escritura porque así verdad escribiendo libros sólo depende del dentro

Voz 0874 24:23 oye pues gracias por venir Santiago no sé si hemos hablado del libro todo lo que deberíamos haber hablado igual Yang se va a enfadar con nosotros

Voz 10 24:31 no no sé qué decirte

Voz 1001 24:34 para mí siempre se habla demasiado poco del libro cabría decir pero la verdad es que pues pues mira hemos hablado lo que hay que hablar luego hay doscientas veinticinco páginas claro claro donde se extiende la es perfecto

Voz 0874 24:46 me lo digo con los libros de Black I Books que bien presentados están

Voz 1001 24:49 escriben aquí es la vida sea quiero decir que es mucho mejor la osada la historia que se está montando en torno a que Black que organice su empresa es mucho mucho mejor historia que cualquier historia de las que llevemos nosotros para publicarla en Black I

Voz 0874 25:03 los asquerosos de Santiago Lorenzo bueno pues emprende camino de vuelta porque creo que es tal

Voz 3 25:09 ocho horas veces pero luego Santiago gracias por venir gracias a vosotros un abrazo recomendación rápida que amor de Hani Vic estamos en un pequeño pueblo de Noruega tenemos a una madre soltera y su hijo pequeño son noche antes del cumpleaños del chaval le a la va hacia la biblioteca

Voz 1648 25:31 el niño está por la calle vendiendo números de lotería de un centro deportivo y la cuestión es que la madre se olvida de esta efemérides y eso nos arrastra lo que sería el corpus de la novela como podemos demostrarle a nuestros hijos que realmente les queremos llegan a saberlo es una dura e implacable novela que yo diría que reflexiona sobre esa distancia que separa a las personas que se quieren una preciosa novela escrita en los noventa que en Noruega ya es todo un clásico y que ahora justos acaba de publicar en nuestro país

Voz 3 25:56 un abrazo fuerte os perdono otro paradigma

Voz 13 26:13 sí