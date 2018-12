A vivir Madrid | Todas las noches de un día con Carmelo Gómez y Luis Luque

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Madrid Puri Beltrán

Voz 1751 00:15 las urbanizaciones de Madrid de todos iguales ese césped uniforme si acaso algún enano de gorro rojo horroroso que sobresale que destaca pero por otra cosa buena pues el jardín en el que transcurre la obra el invernadero todas las noches de un día a la hora que dirige Luis Luque contexto de Alberto Conejero que protagonizan Ana Torrent y Carmelo Gómez bueno pues es muy distinto es un jardín con mucha historia con luces pero también con oscuridad

Voz 3 00:44 creo que somos lo mismo dice un jardín los últimos meses los pasó aquí repitiendo la yo otra vez el nombre de Don Juan

Voz 1751 00:55 esta mañana nos acompañan en el estudio Carmelo Gómez protagonista Luis Luque director de todas las noches de Un día qué tal muy buenos días buenos días quiera tres una pregunta porque después de ver la el viernes tengo una duda es una historia de amor incondicional o de la Dpa denuncia de dos personas que son incapaces de enfrentar su futuro y que se aferra el uno la otra es una historia de amor

Voz 0373 01:17 ahí vamos a chocar ya si porque sí porque es un poema por lo tanto es muy difícil decir esto es son los límites de contenido que tiene no entonces yo creo que es una historia de amor puro universal platónico claro

Voz 4 01:31 yo creo que el amor tiene que ver con los cuidados con los cuidados que son términos en desuso o no y a mí me gusta pensar en ese en ese amor que buscamos todos y todas y que a veces no se encuentra pero que tiene que ver con un amor sin condiciones y que tiene que ver con el cuidado con el con lo que hacemos con la otra persona con como la tratamos la responsabilidad de del buen trato hablamos de los malos tratos sabemos lo que es lo somos sufrir de alguna manía

Voz 5 02:07 era muy en este amor de de esta función se reivindica el buen trato además el papel de de Carmelo es el cuidador Alice decide que sea el hombre no el que el que cuide a a la mujer en esta en esta obra

Voz 0373 02:22 sí yo creo que se cuidaban mutuamente bueno a ver la historia es que este es un jardinero que ha sido contratado para cuidar unos árboles y unas plantas exóticas ordenadas pues como suelen ser los jardines privados no de repente allí hay una mujer el el descubre el amor en el cuidado de los de estos dos seres que necesitan de ese cuidado pero lo que él va descubriendo es que a lo largo de la historia también el va siendo alguien a quién le han cuidado porque él allí a retirarse de muchas cosas de muchos dolores en fin es gente fracturada yo creo que también el jardinero está está siendo cuidado por por su en este caso su señora dicho así entre comillas

Voz 1751 03:04 por el personaje de Ana Torrent que Silvia en la planta favorita Samuel es el cactus porque resiste a todo no sobrevive respira hacia dentro

Voz 0373 03:13 porque es sobrevive al frío y al calor porque sobrevive a la noche y el día porque respira hacia dentro para no hacer ruido que es una de las claves fundamentales para él no hay silencios donde está el pensamiento y el quiere ese lugar de reflexión siempre es el que propone al espectador y también se lo propone a a la mujer a la que cuida entonces el la la planta que simboliza y representa todo eso es el cactus que además también tiene Flores

Voz 1751 03:40 cuántas conocimientos aprendido jardinería preparando el el Carmelo

Voz 0373 03:43 pues todo lo que me propuso Luis que es el que me ha ido pasando libros y formación sobre jardines Sofía que he leído mucho porque realmente es verdad que hay una vida en las plantas claro evidentemente de una vida de resignación de silencio pero también de es de supervivencia la entorno además al a lo bello y que el hombre ha tratado de tomarlo lo de ordenarlo para convertirlo en jardines estructurados como todos estos jardines franceses pero luego llegó una época mucho más para mí mucho más hermosa que es todo el mundo anglosajón que ya deja que el jardín venga como quiera Jaycee ahí podemos hacer paseos pero siempre dejando que la naturaleza se expanda en libertad

Voz 1751 04:23 es que libros Le pasaste a Carmelo

Voz 4 04:25 bueno esta obra Conejero también nos presentó el otro día vino a vernos y el jardinero original es decir Alberto tiene un amigo que vive en Londres que jardinero muy no es un hombre fantástico empezamos leyendo las notas que le daba Alberto los dibujos de cómo tenían que ser los caminos que entre los jardines entre los setos entre las flores y luego encontré un libro precioso que es jardinero Sofía que cuando lo leí lo vi y dije éste es para Carmelo no porque creo que Samuel el eh la gente que está en relación con la naturaleza para mí son siempre son grandes filósofos no los pescadores los agricultores los jardineros los que están en contacto con la naturaleza y no están de espaldas como estamos los urbanitas no hoy la gente de las ciudades que estamos más de espaldas a a lo que las plantas y a lo que la naturaleza nos está contando no la sabiduría el lo que somos viene de la observación de la naturaleza eso para era muy importante hay en ese libro estaba un poco recogido no esa ese esa filosofía de los jardines no la Historia también de los jardines bueno creo que era un libro iniciático fantástico para que Carmelo construyera

Voz 5 05:43 el personaje sí y además es que

Voz 1751 05:47 Carmelo hay un momento en el que hace referencia la obra sin destripar mucho que hace que todos esperamos esos jardines que son absolutamente artificiales cuidados y él sabe escuchar no escuchar también lo que le dicen las plantas ese silencio cómo respiran no es una forma de entender la vida también

Voz 0373 06:04 tanto además para mí es es uno de los momentos más bonitos de la función como actor no porque siempre tengo ganas de decir al público ya basta de toser ya basta

Voz 6 06:12 ya basta de móvil desde repletas de caramelos caramelo de repente me planteo la cuestión

Voz 0373 06:21 he de decir con el texto de de Conejero texto muy muy poético se ahora nos vamos a quedar en silencio íbamos a escuchar cómo respira el jardín pero nos vamos a quedar en silencio todos usted y yo señalo el público si es un placer oir el teatro completamente en silencio porque me hacen caso completamente es maravilloso y ahí es donde digo que hay todo un mundo de paralelismos desde el jardín hasta ese momento porque muchas veces el teatro también es el jardín de un actor se entonces todo ese mundo de de es ese mundo yo lo llevo muy bien me me me lo paso muy bien Carmelo

Voz 1751 06:59 eh Alberto Conejero habló sobre el texto que la escrito dice que hay muchos fantasmas propios incluso siente cierto pudor sobre este sobre este texto que ha que vamos a escucharlo

Voz 7 07:09 si este texto es que me da mucho pudor quizá es el que menos elementos autobiográficos pudieran aparecer en una primera capa y sin embargo hay algo en el texto que tiene que ver con la fragilidad de los personajes con sus heridas de infancia con una convivencia tensa entre la belleza y la oscuridad dos seres humanos que son capaces de las luces muy altas pero también de sombras muy honda

Voz 1751 07:39 cómo es la mujer a la que tú cuidas el personaje de de Ana Torrent Carmelo como es cómo es esa mujer es una mujer atormentadas una mujer

Voz 0373 07:47 difícil es una mujer con un pasado como tenemos todos bastante tormentoso con un trauma que no superó en su momento como casi tenemos todos sólo que muchos lo hemos espera que está muy frágil aunque sea la señora de la casa yo creo que es la que más cuidados necesita se encuentra con un hombre poroso muy sensible cariñoso casi casi un niño pero con manos de gigante yo creo que es yo creo que ahí ella encuentra el lugar ideal a ver cuidado porque es muy peligroso esto es un lugar ideal para no existir para cerrarse al exterior para poner una alambrada hay dejar que el tiempo esté fuera entonces construimos un tiempo fuera pero es un tiempo muy Un tiempo dentro pero un tiempo muerto esa es la grandeza de lo que él llama lo que llama oscuridad porque ella descubre en un momento dado que no es ahí donde está la vida también está fuera pero no sale ninguno de los dos saben que la vio en una de les da Save despedirse

Voz 1751 08:46 de ese jardín de ese invernadero

Voz 0373 08:49 no no no no usted es puntos pero es lo que yo voy sintiendo cada porque vuelvo a repetir lo que te decía al principio creo que descubro constantemente una función nueva a medida que va pasando el tiempo ni tiene mucho que ver con eso con el espacio y con el hay un juego con el tiempo constante el pasado y el presente están todo el rato fundiéndose hace

Voz 1751 09:10 hace tiempo mil Pilar Miró dijo que tras un animal teatral

Voz 0373 09:13 sí

Voz 1751 09:14 yo pude comprobar y toda la gente

Voz 8 09:16 que que estuvo en ese teatro el viernes siquiera verlos hasta hasta el seis de enero

Voz 1751 09:21 es un animal Luis coincides conmigo Carmelo es un animal teatral bueno yo

Voz 9 09:28 dado con esos cambios dice he flipado porque primero

Voz 4 09:32 este es un actor que viene con el texto aprendido como si fuéramos a estrenar al día siguiente con un trabajo hecho en casa una construcción ya una propuesta que en muy pocos lo he visto vale yo desde el primer día de ensayos eh

Voz 9 09:52 dije bueno no

Voz 1751 09:55 qué hago es ese animal teatral Quintana Torrent

Voz 10 09:57 que también es otro animal teatral impresionante hacéis una pareja estupenda en el Teatro Bellas Artes hasta el seis de enero todas las

Voz 1751 10:04 Navidades invito a la gente y un día no

Voz 8 10:07 todas las novias día

Voz 1751 10:09 a hacer las siguientes claro Luis Luque Carmelo gracias por haber venido los dos desplome día bonitos las multas todo muy agradable gracias el el jardín te lo he dejado más o menos hay cuidado más o menos hay que recortar el Seat un poco pero gracias a todos nos marchamos