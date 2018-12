A vivir Madrid | Bobsultorio literario (02/12/18)

Voz 1 00:00 no si le y no hay duda cuatro Tyco

Voz 2 00:16 doce y media como cada domingo hasta ahora abrimos los cambiamos los problemas por lecturas ya sabes que nuestra guía en el desierto el encargado de aplicar esta terapia es Bob Pop la mecánica es muy sencilla dejéis vuestros mensajes de audio a ahora que queráis porque me compromiso Bravo y llegan a mi tele

Voz 3 00:34 bueno con lo cual a mí no me preocupa que luego Lorre

Voz 4 00:36 coja

Voz 2 00:38 los pasajeros pueden hacerlo a cualquier hora del día o la noche

Voz 1751 00:41 seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis y nos contáis que os atormenta tormenta que es preocupa que os perturba iba lleno de generosidad pues propone lecturas vamos vamos

Voz 5 00:51 primera hola Bob somos dos chicas que queremos ser madres Nos acabamos de casar

Voz 1751 01:00 no sabemos si

Voz 5 01:02 sí es el momento si tenemos que tener más estabilidad sí sí esperarnos un poquito más au no podemos tenerlo libro nos recomendarías

Voz 4 01:13 que consulta más difícil primera felicidades a las novias esto para empezar segundo claro que quería que responsabilidad yo espero que no me hagan ningún caso lo que diga yo en vez de yo me lo halló en un libro pero también le poner que que se lean ellas así mismas y sepa si es el momento no yo creo que para tener hijos pero una teoría que tengo yo que no tengo nada nunca es el momento siempre es el momento es una cosa muy complicada

Voz 3 01:38 pero como ella me pedían un libro pues yo tampoco

Voz 4 01:40 qué hacer aquí filosofía barata ahí como soltarle frases y luego tampoco

Voz 1751 01:44 estos libros que dicen para ser una buena madre y lo odio eh pero vamos a decir pero bueno hay que creéis que

Voz 3 01:50 pero cómo te atreves ahora esta gente no no yo creo que los la mayoría de los libros te enseñan a ser una buena madre lo libró buenos también hacer una malísima madre los libros también muy buenos yo voy a recomendar un libro que habla un poco de las malas madres o habla de los exactamente las malas madres sino de el peor momento para ser madre iba a ser madre en ese instante una autora que ya recomendado aquí varias veces recomendó una novela suya sobre la vejez que se llama llega la negra crecida que es Margaret Atwood pero ella tiene una obra de juventud que publicó Alba Editorial que tiene un título un poco indescifrable que es la piedra demoler creo que una referencia bíblica iré más es la historia de una chica que vive en un Londres y complicado en una situación precaria con una vida sentimental un tanto o lo cuela ir y es madre es muy interesante como ella lo cuenta cómo se acerca más entrado a las dudas que genera era una mujer frente a la maternidad yo creo que eso yo creo que es lo más importante a la hora de ser padre o madre es que te preguntes si esas preparado para serlo eso yo creo que es el primer paso para hacerlo bien la gente que que está segura de que va a ser magnífico padre o madre tiembla amiga pero si ya te pregunta lo estarían haciendo bien lo irá bien eso es porque algo se haciendo bien

Voz 1751 03:11 pero fíjate iguale a lo mejor puede ser también que hacía referencia no que a veces nos planteamos bueno no es el momento

Voz 3 03:18 es que a lo mejor no tenemos clase del momento sino tenemos para nosotros claro en este momento exacto es que además yo creo que hoy en día es muy complicado que sea el momento para nada porque sobre todo porque es que estamos viviendo el momento Hinault sabemos que tenemos ni podemos esperar a tener una seguridad que probablemente nunca encontremos a lo mejor es el momento para dejar de preocuparnos de cuestiones puramente materiales de preocuparnos por otras también es verdad que eso es un pensamiento muy frívolo porque sino material no está cubierto perdóname pero todo lo demás es complicado

Voz 1751 03:50 la siguiente consulta tiene que ver con uno de esos días en los que Bop todo se tuerce vaya que nada sale bien con lo que se conoce como un día de mierda básicamente

Voz 6 03:59 hola Bob hoy me he levantado que vamos que si no me hubiese levantado por el libro me puede recomendar días malo que tenemos que no sabemos qué hacer con nuestra vida

Voz 3 04:10 ay pobre yo la entiendo eh yo tengo días de estos me duran poco pero tengo días de esos pues mira yo para esto tengo una receta que creo que es infalible que es una trilogía de mujeres que se enfrentan a lo peor Isaac adelante con una sonrisa son tres novelas que me gustan mucho son grandes clásicos eh uno es Desayuno con diamantes de Truman Capote protagonizado y el otro es Los caballeros las prefieren rubias de Anita Loos con la gran Lorente y Lee y el otro es un relato largo casi una pequeña novela que es Adiós a Berlín de Christopher a Butt protagonizado Libourne que se lo que dio origen a la película Cabaret de la Isa Minnelli lloró esas tres chicas Holy LOREG Ley Sally no ayudan a superar cualquier día malo que tengamos yo creo que son como una red frente a los días de mierda que tú no propone un libro sino que esa trilogía sí de hecho es curioso porque a la autora de los Javier en rubias a Anita Loos el poeta he Cummings

Voz 1751 05:11 le dijo una frase que a mí me encanta que es una chica no puede pasarse la vida ardiendo

Voz 3 05:16 que me parece yo esto lo digo muchas veces de cámara digo buena ver tampoco es una chica tampoco puede pasarse la vida ardiendo recomiendo encarecidamente esto este pack esa trilogía del superar la Death para aguantar esos días de mierda justamente cuando me acuerdo va de esta frase de de Camins que lo dijo Lively me acordé también de un poema de Camins que omiso un poeta que me encanta

Voz 1751 05:41 pasa recita si me encanta lamento que haces en el

Voz 2 05:44 vamos a poner el no

Voz 1751 05:46 depende de Cabrera Cabrera un poco de Schröder

Voz 3 05:49 haberse no refunfuñando que siempre te estás quejando de que si el revés que si el rever pues queda miel rever me hace mucho bien Cabrera lo por mí

Voz 2 05:56 es como una especie como de Photoshop de la voz claro eh agravará como una intensidad alega la voz Cabrera

Voz 3 06:04 Pomés fieltro Valencia la gozando

Voz 7 06:07 vamos para allá

Voz 8 06:08 el poema de comics se llama me abrirse camino que también es muy bueno para estos días de mierda me abrir el camino hasta empapar mis muslos en ardientes Flores me pondré el sol en la boca saltará al aire Maduro vivo con cerrados ojos que arremeten contra los curo en las dormidas curvas de Mi cuerpo dedos de tersa maestría penetran con castidad de muchachas oceánicas habré de completar el misterio de Mi carne habré de levantarme al cabo de mil años lamiendo flores venga hasta mis dientes en la plata de la luna

Voz 7 06:48 uu a la versión por cierto

Voz 1751 06:50 es podrías haber leído la lista de la compra ya queda súper bien con el puesto

Voz 3 06:54 sí sí porque Cabrera es una maravilla pero a ver es un buen va de Cummings digo una versión de un alumno González de León que es espléndida que siempre ha yo creo que mencionar a los grandes traductores de de la sobras que leemos pero claro es que con este river podía cosa pero si encima hago Cummings que es un poeta que India está un poquito olvidado hay no esto mucho me da como subidón fíjate

Voz 1751 07:17 Anders a recomendadas a trilogía de Desayuno con Diamantes Los caballeros las prefieren rubias Adiós a Berlín me acordaba de que yo de una temporada por el consultorio que te ha hecho la la consulta que te está oyente de los días de mierda si yo tuve una temporada en la que en DVD me ponía Desayuno con diamantes la película claro ese momento de los

Voz 2 07:36 arrojos cuando hay unos días rojos eso es regocijarse en tu comiendo a hacer algo así

Voz 3 07:42 Pilar con Cabaret

Voz 2 07:44 hay un momento en el que el personaje Eliza Minnelli Sally Bowles Se va debajo

Voz 3 07:48 no de un puente por donde pasa el tren en Berlín y grita muy

Voz 1751 07:50 muerte eso también viene muy bien para los días de mierda Bob tú te acuerdas no es porque quiere hilar días de miedo de Diario de Patricia o te acuerdas de del diario de patrulla

Voz 3 08:00 así de mayor si de acuerdo de la cabecera de

Voz 1751 08:03 cómo era la cabecera El diario de Patricia o no

Voz 3 08:05 la puedes refrescar la memoria

Voz 9 08:13 bueno que te avanzo que entramos

Voz 2 08:16 en terreno pantanoso son los que van a mí acá Arrate me agarró los pechos agarra te los pechos que vienen curvas

Voz 5 08:26 bueno te cuento Michiko con el que llevaba un año me dejó a su novia la con la que lleva siete años por mi hace dos días me ha dicho que vuelve con ella no he vuelto a saber nada más del simplemente un mensaje por guasa que me recomendarías para leer y poder superar la ruptura

Voz 7 08:44 a ver si yo es que no lo ha entendido mal

Voz 3 08:47 hoy publica estoy que te estoy viendo la cara que se por donde va

Voz 1751 08:50 su novio la deja por su ex que antes había dejado para estar con ella se hace la ofendida todo lo que ha pasado

Voz 3 08:58 tú lo que cree que no pero déjame que te interprete tú lo que me estás genere decir es haber alguien que dejó a otra Portillo no espera pueda cada contigo efectivamente esto no me parece bien me parece un poquito reaccionario eh pues pues chica porque las cosas pasan unos enamoras enamora CR enamora yo aquí a recomendar un libro esto no

Voz 1751 09:19 has no puedes volver como que no que no

Voz 3 09:21 pero vamos a ver pero te quejas del sé que tiene que es el que dicta eres en el amor Puri Beltrán yo que tengo manga japonesa que dejó porque por ahí pase varias autopistas sea manga ancha la mía tu nota

Voz 2 09:34 también hay Madrid Central no tengo Madrid Central Madrid que entonces la Madrid centro donde el amor

Voz 3 09:39 yo soy la M40 de amor

Voz 2 09:42 esto es así mira hay un libro que me gustó mucho Carlitos Tévez

Voz 3 09:45 ah no que ha publicado Random House Mondadori que nunca se sabe literatura Mondadori y bueno ellos me entiende Mondadori bondadoso dado el está ahí y es una novela muy interesante que publico ha escrito salir Runi irse llama conversaciones entre amigos ya habla de esto habla de las distintas posibilidades del amor de los amores cruzados de las idas y las vueltas del Poli amor de la posibilidad de los tríos de cómo querer a dos mujeres a la vez y no estar loco

Voz 1751 10:14 mira es bueno no voy de modernidad

Voz 3 10:16 mías no pues sí me parece un horror

Voz 1751 10:19 pues es que irá excusa para no comprometerse con lo que pasa es que no voy a entrar es porque esto en sitio hace

Voz 3 10:25 no no te hace feliz

Voz 1751 10:26 yo si haces o que hace feliz a las tres personas

Voz 2 10:29 claro a esa relación también te digo

Voz 3 10:32 hay tres me parecen pocas tres me parece muy siglo veinte estando en el siglo XXI mínimo cinco porque no tiene recambio que últimamente tiene mucho trabajo y el día que no te pilla horas extras te pilla o marrón

Voz 1751 10:44 ya te digo amigo bueno que ya ha el libro no

Voz 3 10:47 sí lo voy a repetir conversaciones entre amigos de salir Runi literatura Mondadori es un libro que se lee muy bien de aparente ligereza pero que yo creo que trata muy bien la forma de relacionarnos emocionalmente de este nuevo siglo vamos con la última Consulting da la niña

Voz 10 11:05 es el otro día me di cuenta se mutado se mudó un vecino Un vecino nuevo frente bebí piso hay y al cruzar me lo me di cuenta de que era de que era un chico que me gustaba en el instituto y hacía mucho tiempo que lo veían qué libro

Voz 2 11:22 no puede recomendar

Voz 3 11:27 amiga que vas te a recomendar cualquier novela de Patricia Highsmith protagonizada por Ripley

Voz 1751 11:32 sí

Voz 3 11:32 porque leyendo esto bajada descubrir que no es una casualidad que desde allí el ha vuelto a tu vida para destruir T que sí

Voz 1751 11:40 ya está mucha le puedes decir esto hombre no

Voz 3 11:43 esta es la fantaseando con lo que pudo haber sido este muchacho no ha aparecido hay una cosa del azar

Voz 1751 11:49 no puede ser que haya coincidido no

Voz 3 11:51 no no este muchacho probablemente le va a desvalijar leva la cuenta corriente se va a quedar con su piso todo después de seducir la abandonarla muy malamente pero claro lo que lo que tú ya varias compromisos

Voz 1751 12:09 bueno además de las consultas de los oyentes Bob dedica cada domingo lecturas a los que han sido los protagonistas de la actualidad la semana en Madrid íbamos a empezar con un trabajador autónomo que se gana la vida la Puerta del Sol a veces por lo menos esta semana con alguna intermitencia vamos

Voz 11 12:25 aquí a Willy ya os digo que es un de pocas palabras pero amablemente de nos va a nadie

Voz 7 12:32 buenos días

Voz 1 12:34 tirante te invitaron a ir

Voz 12 12:38 me enteraba de pensando un poco nada más a desplazarme no me echaron de la calle no puedo trabajar en una buenas horas más pero me retiraron tienen poco

Voz 2 12:49 vamos a poner antecedentes se Winnie the por una entrevista en Espejo público porque sabes que como vicepresidente

Voz 4 12:55 Xi Jinping este ni te incita Xi Jinping ha prohibido en China las película de Winnie the Pub porque hay gente que hizo bromas con el parecido entre de chino chino dijo vamos a ver de qué os riáis prohibido Winnie the Pooh entonces el protocolo español dijo como ha pasado por aquí la comitiva de el señor chino Xi Jinping por la Puerta del Sol vamos a decirle por favor al muñeco que hace de Winnie the Pooh que ese día se retire no vaya a ser que el señor piense que es una afrenta y tengamos un conflicto diplomático

Voz 1751 13:25 no se retire te invitan a salir bueno pues sí

Voz 3 13:27 eso de no retiren es que te invitan a salir pero la pregunta es el Ministerio de Asuntos Exteriores le pagó lo mismo que él recibe cada día que hace de Winnie the Pooh la puerta sólo como compensación

Voz 1751 13:38 me quedo con el barón tal vez para evitar

Voz 3 13:40 el diplomático y una tercera guerra mundial

Voz 1751 13:42 ha habido mucha coña con esto pero me gustaría decir que esta semana voy en la misma línea que creo que vas tú un señor que se gana la vida recibiendo la voluntad haciendo reír a la gente fue invitado a dejar de hacerlo durante unos minutos en Madrid hay lo dejó

Voz 3 13:58 sí sí es que a mí me parece directamente un ataque a la libertad de expresión ir y en serio si consideran que esto es la manera de recibir bien al alemán tras internacionales y respetar políticas que nada tienen que ver con la democracia pues echaba delante y que nos den mucha risa Winnie the Pooh perdóname pero poco existe una tontería

Voz 1751 14:19 la mano invisible

Voz 3 14:21 es de libro que puesto que recomendaba es un libro magnífico de Isaac Rosa he recomendado porque habla de esto habla de cómo el trabajo que muchas veces tiene que ver con la ficción tiene que ver con el poder irracional tiene que ver con lo teatral y tiene que ver con la que está desapareciendo recomendó mucho esta novela de Isaac Rosa que además un autor que a mí me maravilla pero esta novela especialmente además creo que se hizo una película que no que se consiguió por profano y todo lo que sea ha podido haber en varias salas que yo no he visto por desgracia pero la novela es magnífica la mano invisible de Isaac Rosa que de alguna manera está relacionada transversalmente con este que le dicen hoy no te puede ganar la vida porque lo mejor es un señor chino al que era un rato fue un ratito

Voz 1751 15:06 vamos con el siguiente protagonista rápidamente de la Semana de la actualidad que va a someterse a ver esta semana los que no somos expertos en derecho hemos aprendido que son las medidas cautelarísimas Mario Arnaldo presidente de Automovilistas Europeos Asociados Bueno pues presentó se acogió estas medidas cautelarísimas para que no se no pudiera entrar en vigor Madrid Central y y esto es lo que decía eh

Voz 13 15:32 creemos que puede provocar mayor perjuicio que beneficios para la ciudadanía no estamos pidiendo desde que el Ayuntamiento de Madrid deje de tener su principio de autoridad que debe regir cualquier relación con los ciudadanos pero sí que no pretenda imponer algo que tiene graves fallos de forma e intransigente ir con manu militari

Voz 7 15:59 tú vaya pues

Voz 3 16:01 señor don Arnaldo léase usted la ciudad y los perros de Vargas Llosa para entender lo que de verdad mano militar

Voz 14 16:08 ah

