Escucha las noticias de las 18:00 (02/12/2018)

la participación en las elecciones andaluzas se sitúa ya por encima del cuarenta y seis por ciento según el segundo avance correspondiente a las seis de la tarde los datos del recuento provisional no podrán difundirse sin embargo hasta las diez y cuarto de la noche una decisión tomada por la Junta Electoral tras los retrasos en la apertura de algunos colegios electorales como los de Sanlúcar en Cádiz donde no había papeletas de Equo en el centro de datos en Sevilla se encuentra Mercedes Díaz buenas tardes

hola buenas tardes a las seis de la tarde la participación está cinco puntos por debajo de la que hubo en el año dos mil quince el cuarenta y seis con cuarenta y seis por ciento hoy el cincuenta y uno con cuarenta y uno por ciento en las anteriores andaluzas en Almería está esa participación dos puntos por debajo en Cádiz cinco puntos por debajo en Córdoba cuatro puntos en Granada tres puntos cuatro puntos por debajo también en Málaga en Sevilla y en Jaén siete puntos por debajo el porcentaje de participación de este día con respecto a las elecciones andaluzas de dos mil quince y cuatro puntos por debajo en la provincia de Huelva recordamos a las diez y cuarto de la noche cuando vamos a conocer los primeros datos hasta esa hora no se van a hacer público el porcentaje escrutado en ese momento seguro que ella se aproxima al cuarenta cincuenta por ciento

el presidente de Francia Emmanuel Macron el presente el primer ministro Édouard Philippe y el ministro de Interior que esto KAS tener han discutido las formas de adoptar las fuerzas policiales a esta clase de escenarios las imágenes de las protestas este sábado evidenciaron que los antidisturbios se vieron superados por los manifestantes los denominados chalecos amarillos quemaron coches y destrozaron escaparates y saquearon tiendas los ministros han discutido también la manera de iniciar el diálogo con ellos que hasta el momento no tienen estructura ni liderazgo real por el momento no se ha tratado la posibilidad de declarar el estado de emergencia en París

Voz 0866

02:11

en Reino Unido el líder laborista Jeremy Corbijn ha aceptado participar en un debate con la primera ministra Theresa May pero sólo si se plantea como un cara a cara y sin preguntas el plan original de la BBC era emitir un programa especial el nueve de diciembre dos días antes de que la Cámara de los Comunes vote el acuerdo del Brexit precisamente hoy los laboristas han señalado que podrían promover una moción de confianza contra May si el acuerdo es rechazado de momento es todo la información continúa actualizada como siempre en nuestra página web Cadena Ser punto com