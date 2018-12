Álvaro Benito: "Si no juega Bale, ¿a quién pones? Cualquier entrenador que llegue al Madrid le tiene que poner"

Voz 2 00:00 Carrusel deportivo cadenas en la XII crece hasta la una y cuarto estaremos con

Voz 3 00:16 el con el Sanedrín

Voz 4 00:20 y luego ya hablaremos con Sergio Scariolo el seleccionador español de baloncesto que hoy ha logrado el pase para el Mundial de China del año que viene luego estaremos con él así que tenemos una hora para repasar prácticamente todo lo que ha dado de sí el el fútbol si me permitís lo primero es darle un enhorabuena un beso gigante y no sé qué más a todas las chicas que ayer ganaron el Mundial anoche a esta hora estaban de celebración el Mundial sub diecisiete de fútbol partidazo contra México dos uno y ahora mismo están volando estaban en Uruguay en Montevideo es donde ganaron la final tercera vez que logra nuestro fútbol un título mundial lo logró en Nigeria la generación aquella de Casillas Xavi en el Mundial sub veinte lo logró luego la selección absoluta con Del Bosque en el Mundial dos mil diez en Sudáfrica y ayer por tercera vez nuestras chicas diecisiete en un partidazo un equipazo eh lograron ese mundial así que yo creo que es justo que empecemos eh recordando hoy hay reconociendo el mérito que tienen estas chicas que es nuestro tercer Mundial de fútbol enhorabuena enhorabuena y enhorabuena a las nuestras eh alguien vio el partido por cierto sí por supuesto que lo dicho Pablo Iturralde

Voz 1670 01:30 hay detrás un proyecto que lleva Jorge que no sólo seleccionador absoluto signo es el líder un poco de toda la estructura en el fútbol femenino en la Federación Española que es imparable osea esto es el principio igual que aquel Mundial de Nigeria con Xavi Casillas y compañía luego tuvo su prolongación esto es a inicio de que tarde o temprano España terminó ganando mundial absoluto que qué

Voz 4 01:49 es una pena en Francia pero es que

Voz 1670 01:52 este año hemos quedado campeonas de el del mundo ahora su diecisiete campeonas de Europa en dos categorías también hizo subcampeonas del mundo sub veinte es que estamos ahí ya es que estamos en todas las categorías

Voz 0231 02:04 pues mira emocionado el tema para no yo yo yo hoy he visto a Rubiales muy contento en en Dublín extraña que pasa sabe sabe que es un hito histórico que España sólo ha sido campeona del mundo tres veces la de Nigeria con los Casillas y Xavi suplente la de Iniesta que es la que realmente vale porque es absoluto y es el sueño de todo el mundo pero que el fútbol femenino como dice Pablo llevan mucho tiempo trabajando muy bien y conseguir este título en Uruguay contra Méjico tiene una carga simbólica enorme mañana la una tiene una recepción importante las chicas de la selección sub diecisiete tiene pinta que no va a ser el último que vamos a ver algún día

Voz 1670 02:41 la selección femenina seguro ya está

Voz 0231 02:43 categoría o alguna superior

Voz 5 02:46 yo sumarme sin ninguna duda la felicitación invitar a todo el mundo creo que Jean a las seis y pico de la mañana a que haya mira recibimiento en el aeropuerto con

Voz 0239 02:55 como como se merece sé que es una hora poco complicada

Voz 5 02:58 pero llegan sobre las seis siete de la de la mañana al aeropuerto para palidecen se merecen ser recibidas como lo que son unas auténtica campeonas de del mundo

Voz 0239 03:09 esas esas Claude bueno Juan todo muy bien pero sea Claude a Pina fue juega muy muy bien remata con las dos piernas

Voz 4 03:15 no sé si ya a Irene López el número seis que aunque tiene una cita esa Irene como juega también

Voz 0239 03:20 y luego una sugerencia yo creo que en en un fútbol femenino que cada vez va tomando más fuerza afortunadamente en nuestro país en este campeonato del mundo les da el empujón definitivo queda mucho pero un empujón casi casi definitivo en la lista de seleccionadas por parte como decía Pablo de Jorge de todo el engranaje de la Federación Española de Fútbol yo creo que sonroja un poco que no haya ninguna futbolista del Real Madrid yo mi me parece que que ha llegado el momento de que el Real Madrid un club con un presupuesto mega al multimillonario para el año que viene de un paso al frente y crear una sección femenina porque creo que ya toca ya le haría mucho bien al fútbol femenino en nuestro país

Voz 0985 04:04 sí además sobre todo porque este fenómeno esta eclosión del fútbol femenino que va en paralelo a la del deporte femenino tiene mucho que ver con el crecimiento Jones en el conjunto de España pero en Cataluña sí que lo pudimos dar hace unos meses y unas el crecimiento brutal de las licencias del fútbol femenino prácticamente se habían multiplicado en los últimos años y por lo tanto al final el deporte de élite o las competiciones de elite no dejan de ser el reflejo de lo que pasa en el conjunto de la sociedad y por lo tanto tenemos que felicitarnos de esta eclosión del fútbol femenino tienen razón Antonio qué

Voz 4 04:38 todos los clubes y algunos de gran proyección

Voz 0985 04:40 le pusieran también de su parte

Voz 4 04:43 el grano de arena aún sería mejor pues sí será importante también así que enhorabuena a las chicas que como digo están volando ahora llegan a las seis siete de la mañana oí seguiremos hablando durante estos días con con algunas de las protagonistas que ayer que no se emocionaron a todos viendo cómo le ganaba lo daban esa medalla hay levantaba esa copa de campeonas del mundo por primera vez en la historia de un equipo femenino español es bueno empezamos por lo de esta tarde ahora hablamos de lo de el Madrid pero un día más Jordi Marcos que el Barça gana pero pero de aquella manera sin sin sin

Voz 6 05:17 solventar el partido claramente sin convencer del fútbol desde el juego me ha gustado en Belén de lo que más me ha gustado en Belén

Voz 4 05:24 unidades decepcionado Coutinho un día más que bueno también lo ha estado comentando en en Carrusel no pero bueno lo mejor es verdad no sé quién no ha dicho antes en en las conexiones creo que era Adrià que es verdad que al final ha falla el Sevilla ha fallado al Atlético en esta Liga en la está fallando casi todo el Barça es líder pero no sé qué qué qué nos queda de del partido de hoy de la victoria de hoy

Voz 0985 05:47 bueno hay unas hay una noticia hay en el Barcelona haya

Voz 4 05:50 buenas noticias positivas yo empezaría por las positiva

Voz 0985 05:52 las dejar la portería a cero no está mal cuando llevabas once partidos encajando dos Ten Bel está creciendo y en paralelo el que baja su rendimiento y sea ese está empequeñecido es Coutinho ahí esta Keith dicotomía que realmente es muy alarmante el bajo rendimiento que está ofreciendo Coutinho yp para mí lo más importante es la llamada a la puerta de un jugador como a leña yo creo que el mensaje que hoy lanza Alinha autor del segundo gol que encierra el partido a Valverde su mensaje claro

Voz 4 06:22 juega tampoco este chaval alardes que juegan muy poco

Voz 0985 06:25 entonces cuando se acusa a Valverde de falta de atrevimiento nos estamos refiriendo a este mensaje que ole lanza leña oye por favor cuenta con nosotros porque estoy convencido de que podemos echar una mano también un mensaje al club oiga antes de ir a buscar según que fuera recuerde que tenemos en las categorías inferiores gente como la niña que está para jugar en contraposición a unos otros jugadores como por ejemplo desde mi juicio Arturo Vidal que yo no sé exactamente qué rol están desempeñando en el Barcelona y menos en el partido de hoy sinceramente

Voz 6 06:54 tú crees Marcos que si estuviera Guardiola Alinha sería un jugador importante en la primera plantilla el Barça por ejemplo

Voz 7 06:59 bueno si estuviera Pepa sí bueno seguro que habría debutado ya hace tiempo y que habría tenido más continuidad no podemos olvidar que por ejemplo Sergi Roberto debutó sino recuerdo mal en una semifinal de Champions en el Bernabéu cero dos y con el con el Barça de Guardiola ante ante el Madrid de Mourinho para mí lo más importante que ha dejado el partido es que en tiempos de crisis cuando

Voz 0239 07:19 esa cuando miras a la casa de tu mejor ahí él lo contaba Antonio en en

Voz 7 07:24 en Carrusel con el Madrid Carvajal

Voz 0239 07:26 pero Quilón a esos jugadores

Voz 7 07:29 son Ike que sienten lo que esa camiseta y oír lo mismo con el Barça para mil patio Cacho y Piqué es extraordinario más allá del gol pero defensivamente ha estado muy bien el los diez minutos de leña han valido mucho más que los ochenta que ha tenido Coutinho y en el fondo nos hemos pasado meses semanas mirando a velé cuando al que hay que mirar ahora de verdad Gutiña porque Denver tiene veintiún años acostaron una fortuna pero Coutinho ya tiene experiencia en Europa a Janer Liverpool en el Inter en el Español llega aquí lleva once meses todavía yo creo que jugaba mejor al inicio de su etapa en el Barça que ahora

Voz 4 08:06 pues va para atrás como los cangrejos es verdad Gutiña no no no acaba de demostrar lo que yo creo que todos intuíamos de Gutiña que iba a marcar e incluso en no no digo grandes diferencias pero sí o no digo que sean Aimar porque vino a sustituir a rellenar el hueco de Neymar pero desde luego no pasara discretamente en el Barça y lo de aliñar

Voz 6 08:24 no no en diciembre Talavera que ya está

Voz 4 08:27 no lo sabía ha dicho Nadal

Voz 1576 08:28 no en este sanedrín yo he escuchado que Coutinho era mejor que Neymar le venía mejor al Barça que el próximo Balón de Oro que es que veo que Jordi sátira hallado un barco en marcha pero eso lo digo yo en este sanedrín corto

Voz 6 08:40 pero este corte con estas con estas orejas eh

Voz 0985 08:43 ahora mismo pero no te aborte hechas de corte este corte tan entusiasta y con esta expectativa

Voz 6 08:48 sí sí no no corte no era literal quítale

Voz 4 08:54 Unido alguna era parecido

Voz 6 08:57 claro es que os voy a pedir que Rice los cortes al

Voz 1296 08:59 bueno empezar Coutinho está muy lejos de las expectativas que generaba a hablar de la competencia otro de los del balón no yo sí yo yo yo yo no me bajo del barco es sigo esperando que Coutinho más temprano que tarde ofrezca mucha mejor versión de la quedado pero es verdad que es un jugador que ha llegado al Barça y lo comentamos otro día parece que abierto una especie de paraguas y que no se moja porque porque piensa que ya está Messi Luis Suárez y que incluso al está pasando con por por la derecha izquierda por porque todo el mundo a la ley como amargos igual al que hay que empezar a alertar ya recriminar a su rendimiento es a Coutinho no no por su condición de fichaje más caro de la historia que eso no tiene que ver con él sino por por la condición de que era un jugador que venía marcar diferencias y que hasta ahora está pasando desapercibido lleva ya un año en el Barcelona

Voz 0985 09:48 a ver hoy hablaremos de tarda en preguntado por este asunto real ha hablado de una lesión reciente yo creo que esta lesión no explica este ir de más a menos de Coutinho es que además la decepción llega de que cada vez está pisando menos el área de que cada vez se dedica más a cumplir ya ceder el balón al compañero sin arriesgar LB totalmente agarrotado y lo que es más preocupante es que ya finamente uno no sabe cuál es la posición en la que él se siente más favorecido le sienta mejor jugar arriba quizá un poco más retrasado realmente es una confusión y como dice Flaquer las expectativas en absoluto están cumpliendo yo por anotó

Voz 5 10:25 la política nueva de Sanidad del Larguero de pasar facturas futuras eh

Voz 6 10:31 pues bien ella será otro el que hubo en la foto que no

Voz 0231 10:38 no Pulido que voy apuntando esta noche está tomando cuerpo esto de tomar

Voz 5 10:41 qué tal lo deben Welle que llegaba tarde y que era un problema y tal esto ya está subió una media hora antes

Voz 8 10:49 nadie efectivamente ahora llega bueno cuando dice que llegue tarde no no no lo digo yo digo yo no yo mi caso no apunta que hoy yo

Voz 0239 11:00 si hoy no hoy que hoy ha sido el mejor del Barça para mí ve el tema Orellana como dice Antonio El Larguero y hablaremos de exactamente

Voz 5 11:10 el ICO tiñó ahora es el blanco de todas las iras

Voz 1296 11:14 bueno bueno que hemos puesto que lo de darle palos en público gamers que comer

Voz 6 11:18 bueno yo quiero decir eso no es verdad es verdad Romero

Voz 4 11:23 que que el Barça se gastó los doscientos y pico millones de Neymar Coutinho Eden velé a día de hoy otoño lo que vuelve a demostrar

Voz 0239 11:31 que una cosa es ser estrella en la Premier y otra muy diferente echar de un equipo como el Barça la espalda o intentar hechas de una yo pongo del Barça la espalda o cuando llegó el Barça digo el Madrid y el Atlético de Madrid una cosa muy diferente es el Estrella repito en la Premier que es una Liga muy bonita de ver muy divertida

Voz 1670 11:47 lo dice por móvil por si no lo está inspirando vale

Voz 0239 11:49 esos lo digo por De Gea los y lo digo por muchos sí pero eso es una opinión personal mía saqueo yo creo que es una Liga muy bonita de ver pero que luego es ese tipo de fútbol no hay nada más que observar la cantidad de futbolistas que han salió de equipos menores en España que están apartándose a jugar minutos en equipos importantes en Inglaterra eso por un lado por lo de Coutinho y al revés

Voz 4 12:10 es al revés mucho más difícil

Voz 0239 12:13 pero mucho más y que no al revés al sobran dedos de una mano y sobran dedos de una mano y estamos hablando de los grandes de Inglaterra que vengan a Europa y que triunfen me sobran con los dedos de una mano está ahí para Ebro uno ahora le imagino a Bruno y Axel que le están saliendo los ojos de las órbitas pero realmente lo pienso ir del partido del Barça de hoy para misas ratificando noticias una Joy es la primera vez que veo al en melé con la posibilidad de ser un grande de verdad se a las tres o cuatro acciones espectaculares que hoy ha tenido del melé me parecían

Voz 6 12:43 no

Voz 0239 12:43 sí sí son de decir coño que parece que este tío al margen de que de que tiene pinta de Anelka fuera del campo dentro del campo tiene potencial para ser uno de los grandes el potencial lo tiene luego veremos aunque se encuentra la regularidad sin ambición y luego la ratificación de que el Barcelona ha dejado de jugar bien al fútbol ha dejado de jugar bonito al fútbol ya es otra cosa ya ya no es un Barcelona que juega un fútbol coral que juega un fútbol preciosista y que juega un fútbol bonito es un Barcelona que gana que se aprovecha de la irregularidad de los otros equipos que están arriba en el campeonato nacional de Liga y que cuando gana lo hace por el destello de de velé por la genialidad de Messi por la pelea de Luis Suárez por acciones individuales puntuales pero ni mucho menos con la calidad coral que tenía hasta hace no mucho un equipo como el Fútbol Club Barcelona

Voz 0097 13:33 me permites una apuntes por favor yo creo que ella ha hecho uno de sus mejores partidos que ha estado participativo que lo ha intentado que ha tenido una energía extra que como con ganas de reivindicarse un poco después de todo lo que él estaba cayendo pero un apunte futbolístico no ve a Messi no velo movimientos de Messi no lo devuelve una pared yo de hecho lo he visto he visto las caras de Messi en alguna de las jugadas en la toma de decisión de melé como diciendo no me ve no me he no entiendo el fútbol no me ven los demás que es que le estoy tirando no yo yo es la única pega que le pongo que creo que es un jugador con unas condiciones individuales buenas pero que no termina de

Voz 0239 14:09 su jugada se ancladas en el último pase

Voz 0097 14:12 es la última toma de decisión y que sobre todo que no velo movimientos no

Voz 4 14:15 claro es que saberlo pasa yo creo Pablo y tú que están viviendo la palabra los dos yo creo que Messi ha perdido socios en el campo Xavi crear un socio Iniesta se le fue Neymar Alves se le fue al ha ido perdiendo

Voz 6 14:27 bueno ya sabes exactamente eso es no

Voz 4 14:30 Denis Suárez ha habido momentos que estaba viendo a Messi con una sensación de decir si es que me faltan mis socios habitual en los que entienden nuestra manera de jugar ya antes decía lo de Touré con con Guardiola jugaría leña porque yo lo que a leña es un jugador que entiende esa forma de jugar del Barça que entiende ese último pase que entiende el toque de de de de balón la posesión bien entendida sin embargo hacen falta entrenadores que se atrevan a poner ese tipo de jugadores a lo de Guardiola porque Guardiola veían un chaval que despuntaba se atrevía lo ponía y luego ya veremos pero es que no se atreven a

Voz 0231 14:59 verlos es que le pone en diez minutos dice venga ya te saca

Voz 4 15:01 que ya al día siguiente jugara otros dentro de otros diez partidos Pablo Pinto

Voz 1670 15:05 la acabar con lo melé a lo que se decía algún jugador en su día en la línea de Álvaro es que juega muy bien a la pelota pero le falta jugar al fútbol le falta entender el juego hoy lo que requiere cada en todo el partido para hacer ciertas situaciones desde luego la calidad técnica la tienes es inevitable la incuestionable y las condiciones físicas también Hidalgo tiene cuando lleva cinco goles a estas alturas ganó la Supercopa lo que hay que hacer es limpiarle los defectos llevarle por el buen camino si chirría más lo de un Coutinho que que si debería haber sido uno de esos socios de Messi en el sentido un poco más el el juego por ahí está diluyendo en en el equipo el Barça el Madrid dejó sensaciones muy parecidas este fin de semana lo mejor de los dos dos canteranos porque han sido la mejor noticia aliñada por un lado hay Marcos Llorente refilón Quilón y compañero de otro

Voz 6 15:50 pero aburre mucho igual que Champions va a cambio lo que sí debe conceden mucho les cuesta hacer gol están los dos muy lejos de la gran versión que dimos de esa rivalidad Madrid Barça tú

Voz 4 16:00 la actitud de quería sacar una amarilla a alguien que ya sacara quería decir

Voz 9 16:04 más que nada ese tema no que cada vez y que me perdonen Álvaro cada vez el fútbol creo que es más de entrenador

Voz 1670 16:10 el ordenador de todo todo bien pues

Voz 9 16:12 lo que los futbolistas yo cada vez me aburro más viendo fútbol no pero lo que le

Voz 5 16:16 pasa al Barça a este Barça es que el de hace unos años tenía los noventa minutos pegado al televisor porque no podía ni parpadear no no te podías perder nada ahora te puedo levantar hacer una tortilla a la cocina que no te pierdes mucho de del partido esa magia esa magia la perdió el Barça

Voz 10 16:33 la verdad es que sus jugadores son irrepetibles Villa ya no se expresa haya yo te por Isabella un lema

Voz 0239 16:43 es un lema en el fútbol que es

Voz 0097 16:45 que es los los malos no se conviertan en buenos pero que se me entienda igual que un bueno no se convierte en extraordinario por eso los jugadores extraordinarios salen de cuando en cuando iba al en tanto dinero pero también es cierto que coincido que que by va en función también de del entrenador claro era de la propuesta oye si es más importante ganar que la propuesta

Voz 1670 17:08 o es que yo creo que estos jugadores vuelvo a lo de Guardiola el otro día

Voz 4 17:13 decía después el partido Champions hablaba con Ramon Besa con Jordi y con marcas decías que Luis Enrique desnaturalizar el juego del Barça porque ya fue claramente haciendo que Xavi Iniesta fueran casi observadores de de del juego más que participantes no en el juego y creadores fueron perdiendo peso también con los años bueno pero han ido perdiendo peso con Luis Enrique ya con Valverde ya no están ni Xavi Iniesta el juego la la la la idea de fútbol es ganar

Voz 6 17:38 del Barça Luis gana pero a la vez pero al final el año pasado pero el año pasado con Valverde

Voz 9 17:42 sí

Voz 1576 17:43 hubo tramos de la temporada que se jugó bastante bien al fútbol es un equipo que fue bastante sólido menos

Voz 0239 17:49 el pues sólido que exacto

Voz 6 17:51 menos el equipo

Voz 0097 17:54 pero no la propuesta Barça exactos sobre todo destacados

Voz 6 17:56 es un equipo que detrás es que aquella prosa

Voz 1576 17:59 esta Barça golearon tiene los jugadores igual no no volverá nunca

Voz 6 18:03 los tiene que tienen el Betis pero lo que está claro es lo que en ese tiempo

Voz 1576 18:06 no lo sé pero pero espero Setién hoy en el minuto ocho

Voz 6 18:10 de no era nada decíamos según para ganar el partido osea que se tiene ilusión soy de ciudades

Voz 0097 18:16 me que parece que el Betis va en Champions el Betis iba décimo tercero al arrancar esta esta jornada yo te digo que al margen de los resultados tú puedes hacer una

Voz 4 18:24 la puesta de fútbol tenga los Jorge pero hoy pero hoy

Voz 1576 18:26 oye pero hoy pero hoy a Setién sino es por Pau López que ha sido el mejor del partido seguro que le ha sostenido seguramente ha perdido pero no es cuestión de Setién yo lo que te digo es que hay una versión entre el Barça de antaño que no se enamoró a todos y que seguramente es el mejor equipo de fútbol que hemos visto jugar yo por lo menos los entre el de esta temporada hubo un término medio y a mí sin ser espectacular el del año pasado era el mismo entrenador con la misma propuesta que eran Valverde un equipo era otra cosa

Voz 4 18:54 sí sí a mí Valverde me parece un gran lo digo sin no me lo que me parece un muy buen entrenador a Valverde parece muy buen entrenador pero que muy bueno lo que pasa que se ha acabado cosa exactamente porque Valverde dice porque me parece muy bien pues nadie el que sea romántico que se pongan los vídeos del Barça de Guardiola disfruta en casa

Voz 6 19:10 no lo digo porque lo que tengo juego para ganar estando Se acabó ayer estilo pero es que lo que tengo también lo ha sido fichando para

Voz 1670 19:16 la eso quiere decir Arturo Vidal no es un tío que va

Voz 6 19:19 a esta cifra dichas Arturo Vidal o a Paulinho el año pasado

Voz 4 19:24 es que ya está proponiendo una idea

Voz 6 19:26 la leña pues claro que el estilo no sólo lo marca la entregar

Voz 1296 19:29 por la marca también el tipo de futbolista IV incorpora se sitúa incorporando un perfil cada vez más alejado de los Xavi Iniesta sir Arthur es el primer perfil de centrocampista del Barça en los últimos años que se asemeja salvando las miles de distancias que hay al al estilo futbolístico de los Xavi e Iniesta hasta ahora que has fichado asfixió Arda Turan asfixiaba Andre Gomes as fichaba a Rakitic que te ha dado buen resultado pero no no era un perfil Xavi has fichado Arturo Vidal ahora ficha está Paulino como dice Pablo Pinto es que al final tu perfil de fichajes ya invita al entrenador sea cual sea a decirle bueno eso ya pasó vamos a Juan otra cosa vamos a buscar otro perfil

Voz 0985 20:01 por eso lo que dices y cuando se lesiona Rafinha y el club dice no hay que fichar a nadie ya tenemos a leña todo esto queda en agua de borrajas si finalmente entrenador no Down vamos a enfrente totalmente al final uno se pregunta bueno oiga es que es usted el gestor de todo este asunto y esto es lo que yo creo que se está por ejemplo el centro del campo que forman

Voz 4 20:25 Busquets Rakitic y Arturo Vidal ya me contarás me que a veces resulta por eso por eso digo que a veces Messi miraba atrás y dices dónde está mi socios Arturo Vidal Rakitic pues hombre son jugadores otro corte no pero bueno tiro os vamos a lo que ha hecho el Atlético el Madrid de lo de ayer que hay que comentar lo de disco y Asensio la victoria buen partido el Madrid me gustó en la primera parte ayer el Madrid sobre todo en la primera parte contra el Valencia me gustó mucho Benzema e tenemos que comentar cómo recibe el Bernabéu a Isco y a Gareth Bale cuando le anunciaron por megafonía repito allí me parecía a mí ayer buen partido del Madrid ante los de Marcelino

Voz 11 21:18 ser más Madrid ciento cuatro puntos tres estes

Voz 12 21:24 señor está practicando el tranquila servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negó

Voz 4 21:42 porque adora del alquiler teléfono gratis

Voz 12 21:44 novecientos veinte veinte once

Voz 13 21:48 mira que tranquilo está

Voz 14 21:53 una noticia de última hora según informa nuestra enviada especial a Damasco Jimena Torres país de otro alguien muere ayudaron fuego mueren cientos miles eso sí lamento el retraso gobierne todo sale hablamos las quejas empiezan mucho antes de fines disparo cuando una discusión era muy para afrontar cárcel R3 la nueva ficción sonora de los creadores del gran apagón

Voz 15 22:24 un Adriana Ugarte Carlos Bardem

Voz 14 22:26 Jorge Perugorría Ramón Barea Yllana

Voz 15 22:28 en él

Voz 14 22:29 ya disponible en Podium podcast

Voz 16 22:33 calcetines y chanclas junto no va mucho pero un Dacia GLP con etiqueta de que circulen los días de restricciones que con descuento y un buen precio eso junto eso sí va bien juntos

Voz 1796 22:43 llamada hacia GLP de turismos y vehículos comerciales desde siete mil setecientos cincuenta euros al movimiento inteligente oferta roce

Voz 17 22:51 el grupo Renault la sociedad

Voz 6 22:54 año la de radiodifusión desde su poderosa

Voz 17 22:57 la red de emisoras la Cadena SER llevan

Voz 18 22:59 muchos años acompañando

Voz 19 23:02 muchos años contigo

Voz 20 23:04 sí tal vez demasiado o no perdón digo que ya tal vez demasiados esto ya habría que atacan Taser tantas ser tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de cadenaser ya cansa esto pero nombre que

Voz 14 23:17 sí que pase que habrá hombre quebró fenómeno no se asustó

Voz 19 23:22 la Cadena SER

Voz 18 23:25 estaremos siempre contigo que cancela queda o al idiota locutor

Voz 21 23:33 listo para el apocalipsis puede parecer el fin del mundo pero es sólo el principio descubre el So más brutal del circo de los horrores y es el primero en saltarte Madrid Caja Mágica Estreno quince de noviembre a la venta el Circo de los errores Puntocom bienvenidos al día después bienvenidos tal Apocalipsis

Voz 22 23:54 Manu Carreño presentando el larguero hasta las dos de la tarde Ángels Barceló lanzando sus preguntas de cabecera en Hora Veinticinco a las cuatro de la madrugada tú puedes conseguirlo sólo necesitas nuestra quieras de la SER

Voz 18 24:08 cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 9 24:19 son las ocho las siete en Canarias sirve adentrarnos en el Perasso

Voz 4 24:23 la cuestión de tiempo abrimos mesa de meterte

Voz 9 24:26 ya sin venidos Alfaro de los grandes partidos

Voz 14 24:28 la temporada pero esto es Carrusel Deportivo íbamos déjame que te cuente una cosa que me parece que esta semana los número uno Cadena SER líder de la radio española según

Voz 18 24:40 el último Estudio General de Medios con cuatro millones ciento treinta y nueve mil oyentes porque no sólo tenemos oyentes adultos hay un oyente de dos meses y medio número uno en formación número uno en deportes número uno en entretenimiento bueno lo celebraremos eh

Voz 14 24:59 uno a uno los número uno cadenas

Voz 24 25:06 uu

Voz 14 25:11 Carrusel deportivo

Voz 25 25:20 ya queda cada día

Voz 2 25:30 a las doce y treinta y ocho áreas jarros preguntó por el Balón de Oro que mañana le van a entregar a Luka Modric ahora hablamos del partido de Atlético de Madrid

Voz 14 25:39 pero es que es verdad estamos creciendo todos en que Barça Madrid Madrid Barça siempre

Voz 4 25:42 de la mano y ahí están uno con líder ahora mismo el Barça con veintiocho puntos el Madrid quinto con Veintitrés esta cinco el equipo de Solari en un partido en el que ayer e hizo una buena primera parte Romero me gustó es que lo que estamos viendo en las últimas semanas ahora hablamos de lo de lo de Bale que te parecía ayer el Madrid

Voz 0239 26:03 pues a mí me gustó bastante la primera parte me parece que es un partido muy complicado ante un Valencia que llegaba herido después de la eliminación en la Liga de Campeones pero que en el campeonato nacional de Liga llevaba tres cuatro jornadas que no recibía demasiadas oportunidades que no lo hacían con facilidad a goles esperaba otro Valencia otra puesta en escena yo creo que parte

Voz 0985 26:22 de la

Voz 0239 26:23 la responsabilidad que un Valencia afeitado fue que el Real Madrid salió decidido a por el partido con una presión alta con con gente joven con gente fresca que tenía hambre de minutos creo que Solari fue coherente la alineación y durante esos primeros cuarenta y cinco minutos vence Emma tiró del carro Courtois tu es estuvo cuando tuvo que estar lo de Carvajal es absolutamente indispensable te da más o menos lo que te da Marcelo en ataque pero además tienen menos muchas menos el lagunas en defensa de creo que fue una buena versión del Real Madrid en la primera parte que se fue apagando en la segunda donde el Valencia con muy poquito un par de pases de Parejo a la espalda de los centrales le pudo complicar la vida al Real Madrid yo creo que fue justo el triunfo del conjunto blanco y me parece que durante esos primeros cuarenta y cinco minutos Se pudo ver sobre todo por el rival que había enfrente la mejor versión del Madrid desde que Solari con un retirada Menéndez en en Vigo ex entrenador del Real Madrid

Voz 4 27:18 el mejor partido desde que estás Solari y luego en este Madrid donde sí

Voz 6 27:22 mejor primer tiempo sí sí el primer tiempo

Voz 4 27:25 este Madrid Cristiano de Bale Benzema estaban llamados a asumir el papel de Cristiano pues aunque los goles no están acompañando a ninguno de los dos en cuanto a cifras a mí Benzema me está sorprendiendo gratamente presionando peleando haciendo cosas que mucho más participativo en el juego sin embargo Bale

Voz 0239 27:42 eh

Voz 4 27:42 el a lo suyo va por libre ayer en la alineación el Bernabéu cuando recitan por megafonía reacciona así cuando escuchan el nombre de Gareth Bale en pitos pitos en el Bernabéu para un Gareth Bale que se cansa la afición del Madrid no de esperar que algún día también decíamos lo de Coutinho

Voz 1670 28:06 es es algo parecido pero peor lo peor de este caso es que venía de marcar en Roma es que yo creo que ya he límites está el crédito está agotado o con Bale porque no ha habido ni la tregua de decir bueno viene de marca en Roma a ver si hoy tal si ya anuncian alienación pasar esto tiene una pinta de no retorno a la situación ese matrimonio entre el Bernabéu féretro

Voz 5 28:26 al público claro claro al público Obrador lo tiene clarísimo eh sea el entrenador no tiene ninguna duda que RR esté como esté Gareth Bale es titular indiscutible en este equipo porque no lo sé habrá que preguntárselo a Solari pero sí pero

Voz 6 28:39 es el único pero yo creo Solari que se juntan dos cosas

Voz 1576 28:43 yo creo que secundan dos cosas si es que lo primero que que Gareth Bale no está bien y que no le está dando absolutamente nada al al Real Madrid desde hace mucho tiempo como he dicho Manu pero además que por el hecho de poner permanentemente a Gareth Bale siempre yo creo que la afición del Real Madrid B que hay otros jugadores que se iban a quedar por el camino que se están quedando por el camino dos los ha dicho también antes Manu que son Isco Asensio o el partido que ha hecho lo hizo Lucas Vázquez el sábado ayer que venía haciendo y que estaba completamente defenestrado entré yo creo que al final se juntan varias cosas que hay aficionados a May que piden otros futbolistas que están desapareciendo y veremos a ver con qué consecuencias en el futuro del Real Madrid y sobre todo que Gareth Bale no aporta absolutamente no

Voz 0985 29:29 Chipre perdona Dicho esto el Madrid juega muy bien

Voz 7 29:32 arte pero autogol del Valencia que fue un Valencia horrible y en la segunda parte Antonio contaba en Carrusel que la aparición de Courtois hay dos otras ocasiones clarísima o sea que yo no vi un gran Madrid de inicio a fin de los de los noventa minutos del partido

Voz 6 29:49 la la primera parte a mí me gustó bastante en Madrid

Voz 4 29:53 arte y Álvaro como lo viste tú

Voz 0097 29:56 pues a mí me gusto mucho el equipo la primera mitad sobre todo el trabajo sin balón que creo que es la sobre lo que se tiene que es que cimentar la recuperación del equipo oí hasta que aguantó la gasolina no cierto que luego el Valencia tuvo sus momentos que hay que destacar que cuando el Valencia empezó a tener esos momentos Santi Solari movió ficha hizo un cambio eh que de nuevo le dio alas al Real Madrid que fue la entrada de fe de Valverde y sobre el tema El ve debe yo yo digo claramente que Bale tiene que

Voz 1670 30:23 venga

Voz 0097 30:24 esa que tiene que jugar porque porque no tienes primero ningún jugador desde el banquillo llamando fuerte a la puerta que pueda sustituirle ya es una realidad es si es así de triste en el fondo hay porque en insisto al Real Madrid le cuesta mucho generar situaciones de gol Le cuesta hacer gol y es de los pocos jugadores que tiene el gol en la en la cabeza en el pie aunque es cierto que no está en su mejor momento lo sabemos que por momentos pues pues su actitud a veces pues puede Jokin pienso que el público les reprocha a veces esa esa imagen de de indolencia o como que parece que está ausente pero es que quién quién va a jugar sino quién quién va a poner en equipo otro centrocampista más y entonces quién mete gol hay es que tiene que jugar sí por mucho que decir

Voz 0239 31:07 cualquier entrenador que llegue que llegara en este momento el Real Madrid

Voz 0097 31:10 no tiene alternativas tiene que jugar Bale

Voz 1670 31:13 pues una plantilla en la que un tío tiene que jugar sí sí porque no hay otro no hay otro de ese nivel a quién de su mejor nivel que es que no está al mejor nivel

Voz 0097 31:22 el pelo largo y tampoco y qué jugador de la plantilla

Voz 6 31:25 pero ya ha pinchado Globo de Vinicius entonces

Voz 0097 31:28 pero si el globo

Voz 0239 31:31 de algún globo había eh

Voz 0097 31:34 pues yo no yo no lo he visto por ningún lado

Voz 6 31:36 llegados a diario Gadafi ha llegado Solari aquella oportunas a Vinicius Vinicius había demostrado con aquel gol que metió de rebote hacer Sporting va a jugar más partidos

Voz 0097 31:47 a vosotros que os gusta el cachondeo cuando se habla de la realidad futbolística la realidad futbolística es muy diferente inicios puede ser un gran jugador el día de mañana ahora un proyecto de jugador INE algún momento puntual puede ser que te de cosas en el presente pero claro pero pero

Voz 6 32:02 Álvaro no lo han dicho tú pero tú lo has escuchado como hemos escuchado los demás avión escuchar por lo menos en este sanedrín yo no he escuchado no no no no tiene que ser titular por delante es bueno se gana

Voz 0097 32:14 lo de Beit perdona Bale si no me equivoco iba a tres goles en la Liga no mete un gol desde el lunes

Voz 7 32:19 septiembre

Voz 0097 32:20 imagínate lo siempre es que que tiene llevan de llegar a gol lleva quién va a hacer goles Modric Kroos lo lleva mal células con la encendida Lucas que no mete un gol con el Madrid

Voz 4 32:33 yo creo yo creo que a Lopetegui que se le pegó bastante el tema de Vinicius tengo la impresión de que Solari Si no lo pone de aquí a final de temporada pero gana el Madrid no se va a acordar nadie Vinicius

Voz 6 32:46 ahora como Pablo tiene ahora tienes el ejemplo ahora se va las que hoy no ha pasado nada

Voz 4 32:51 exactamente es que a Lopetegui el echaba mucho encara entre otras cosas porque perdía bastante más partido como Solari no les está yendo mal quitando el batacazo de Eibar más en esta sacando los partidos adelante el de Valencia ha sido una prueba más dura hasta ahora las acabó con buena nota tampoco sea el partidazo del siglo pero viniendo de donde venían no fue mal partido ganando no le va a decir nadie nada de Vinicius ahora sí Palma llevárselo recuerdan más

Voz 0239 33:13 no yo que yo creo que para que Bale y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha hecho Álvaro a mí no me no me gusta prácticamente desde que llegó al Real Madrid pero creo que en este en este equipo es que si no juega Bale

Voz 10 33:28 Asensio estuviera súper súper yo estuviera súper puso claro claro pero todos

Voz 0239 33:33 dejamos que se recupere jugando pero ascensión someter más tienes que estar super claro no hay una diferencia a probablemente sea injusto porque el fútbol no no justo fútbol en concreto con este futbolista no pero uno con este con otros con este con este con yo yo en esto creo que Asensio por eso cuando veo Asensio con el morro torcido mirando hacia abajo quejándose de todo saliéndose ayer del campo junto con Isco mientras que nueve futbolistas de que son compañeros suyos estaban aplaudiendo a la gente que llegarán a Santiago Bernabéu por eso cuando todo todo de esas actitudes en Asensio miro y digo que oportunidad está desperdiciando este chaval sí de poner en un aprieto al entrenador al que el Real Madrid esta temporada le ha dado la oportunidad de por lo que sea no vamos a entrenar ahora a valorar el razones porque seguramente ninguno tendríamos la verdad absoluta pero no se ha ido a Hazard no salida por no sé quién lo que te llamaba el señor Realmadrid que diría Meana lo que decía el señor Real Madrid cuando tú llevabas en verano es bueno para qué vamos a firmar si tenemos Asensio que es una bomba ha tenido la confianza del Madrid la confianza del entrenador al empezar la temporada la oportunidad de que Bale no está a su nivel para pasárselo para cepillar sólo por la izquierda no ha sido capaz el entrenador entre Bale a medio gas y Asensio a medio gas prefiere poner a Bale

Voz 4 34:54 totalmente claro Asensio no eres

Voz 0231 34:57 ha quitado el sitio Bale es que está jugando por delante de Lucas Vaz

Voz 0239 34:59 quien no Luca baje perdón a Luca Dagens ha comido con perdón mierda desde que empezó toda la temporada Isabel como ha revertido la situación todo lo contrario que hecho Asensio que ha hecho Isco callando se entrenando y currando serlo

Voz 6 35:12 ahora que recoge aprovechando aprovechando la porque está bien está jugando Luca

Voz 0231 35:18 es que me refiero que te recuerdo que el único partido

Voz 6 35:21 toca palmas Solari cuando desde que es entrar del Real Madrid Sergio a ha sido no estaba loco

Voz 4 35:26 las

Voz 0239 35:26 el el Eibar saber donde estaba Lugano en el banquillo acallar y al día siguiente titular

Voz 0097 35:32 el día siete titulares de Madrid casualidad o no obligaciones que demanda Solari

Voz 0239 35:37 correcto claro es que lo autocrítica

Voz 0097 35:40 qué hacer con la banda ahí tienes que trabajar y tienes que ser profundo y tienes que apretar la pérdida el entrenador dice este mes me da lo que yo pido

Voz 0231 35:48 pero este no pues aquí tampoco está claro y es que sean contra el segundo nada más Manu Solari a un vestuario con el que él no tiene compromiso con ningún futbolista lo puede tener si gusta más que juega Benzema o Bale lo que sea o Courtois el que tú quieras pero él no tenía no sé cómo decirlo el conocimiento de Asensio o de Isco que tenía Lopetegui que había entrenado a la selección entonces Solari necesita jugadores que entrenen y lo den todo el considera que hay un par de futbolistas que ahora mismo no están a su mejor nivel no están rindiendo como él quiere si no se suben al tren de Solari lo van a perder es lo que piensa el entrenador se lo ha dicho claro a Isco hice lo está demostrando sí sí mismo en ese mismo grupo está Garay veis sino estacionó porque a lo mejor Bale entrena que habéis varios GM a veces torpe que sea mejor que Isco que sea justo y poniendo a Isco y Asensio en el banquillo porque a lo mejor no están en su mejor nivel estoy completamente de acuerdo pero eso lo primero no está esa misma enhorabuena no la muleta con Bale no es el entrenador con el entrenador considera que Isco no entrena bien bien y no tiene buen comportamiento profesional debéis email que ha tenido un comportamiento profesional a que piensa saque de Bale simplemente no mete gol pero que Bale entrena llega el primero que decir no tiene ningún problema con Bale como profesional lo tiene con Isco pero sí sé que es que esta información no el menisco que no tiene porqué yo te estoy hablando ahora del rendimiento futbolístico de Bale en el campo comparándolo con el de Isco y con el de Asensio es mayor

Voz 0985 37:17 no no me mudé mayor no es eso lo que ellos dicen oye desde fuera da la sensación de que por ejemplo sentar a Isco es mucho más fácil para Solari que sentar a otros

Voz 4 37:27 por eso a veces ha descubierto tierra caso lo haría

Voz 0239 37:31 ahora todos los que han pasado por el banquillo no

Voz 4 37:33 sí sí es sentar a Bale podría dejar contraría

Voz 0985 37:38 no Florentino yo sólo lo pregunto en el caso de Isco realmente las versiones son un poco vano oscilando porque también hemos escuchado aquí en esta misma emisora que las conversaciones de Solari con Isco han sido dos uno así es como quiero que juegues y la segunda en Roma queda fuera de la convocatoria por lo tanto es posible que Solari para con Isco no haya tenido la misma dedicación que haya podido tener por ejemplo con Bale

Voz 4 38:02 hay ayer contaba a Javi Herráez en Carrusel e información de lo que había pasado entre Solari e Isco cuando cuenta Javi que lo que le dices oye yo creo que tu juego es así de esta manera pero aunque juegues así es posible que no juegues eso es lo que contó ahí tanto a él tuvo una charla futbolística con Isco diciéndole mira yo quiero que tú seas de esta manera en el Real Madrid en este equipo pero que aunque sea es así es posible que no juegues también le fue sincero Solari les fue muy sincero a Isco que ayer por cierto cuando salía en el minuto ochenta después del castigo de Champions en Roma

Voz 6 38:39 en la grada a falta de diez minutos decía Herráez igual lo tiene calentando toda la segunda parte luego lo saca entró a falta de diez minutos les recibió así la grada del Bernabéu

Voz 4 39:00 más aplausos algunos pitos e incluso gritos de Isco Isco un disco que en las últimas fechas está siendo acusado directa e indirectamente de está fuera de forma de tener unos kilos de más de que la operación de apendicitis no le ha sentado bien Italia de que ayer incluso alguna foto les señalaba como una como una Michelin hoy puesto una foto en las redes sociales sin ropa de cintura para arriba pregunta estoy gordo sí o no ver una foto que a mí me ha sorprendido no sé si eso yo creo no se hiciera hace disco ese tipo de debate en ese terreno por eso digo a mí si tú estás bien juega entrena ya está pero yo creo que M

Voz 0239 39:42 pero hijo nunca ha sido una siempre

Voz 6 39:45 sí que ha jugado que ha jugó al fútbol de maravilla

Voz 0239 39:47 sin necesidad de tener el cuerpo esculpido como Cristiano Ronaldo

Voz 4 39:50 pero bueno

Voz 0239 39:51 punto número dos da pábulo a que gente yo yo por ejemplo yo yo he visto la foto del supuesto Michelin y la foto de la supuesta cómo se llama esos ex PAC no sea ahora no de la tablet claro pero pero yo pero yo le he visto en el campo Table yo tengo que ser honesto con lo que he visto en el campo y lo que vi por ejemplo de Isco el día que Luis Enrique Le dio confianza en Zagreb fue un Isco fuera de forma lo bien el campo y me da esa sensación yo no tengo una báscula para saber si

Voz 6 40:22 pero lo lleva muy sí pero sí

Voz 0239 40:26 es muy importante tanto como lo que yo voy a decir ante determina

Voz 6 40:29 bueno no te creas perdón castigarlo

Voz 0239 40:31 eh yo yo creo que Isco se equivoca entrando al juego porque por ejemplo da pábulo a pensar que la foto no es de hoy yo es que ya tengo colegas no no yo tengo colega madridista has visto la dos fotos y me llevan calentando el Whatsapp toda la tarde diciendo oye que la foto que ponga la fecha de la foto pero a a que se tiene que menisco si es que tiene que hacer es entrenar bien convencer a Solari y cuando salga dejarse la vida hay por cierto ser un poco más inteligente cuando sus jugadores su compañero se queden a saludar al público quedarse con ellos eso no lo va a hacer jugar mejor pero eleva a hacerlo lo mejor apaciguar un poco los ánimos Isco es un futbolista de una categoría

Voz 4 41:08 yo no lo quiso demostrar es que está cabreado

Voz 6 41:12 es de cuenta Clara pues sí pero lo quiso escenifica

Voz 4 41:15 acaba el pero eso sí

Voz 6 41:17 descomunal si es comunal que con esa foto lo único que hace es aumentar el morbo se equivoca de cabo a Rajoy no le da nada

Voz 4 41:24 no

Voz 6 41:25 no no lo de Romero la más interesante pero pareció fascinante tenía razón

Voz 1576 41:34 de dejarle mal

Voz 5 41:35 no lo que ha dicho extra lo que demuestra la foto es que Isco es excesivamente permeable a la crítica que cualquier cualquier crítica en redes sociales o lo que sea el calada a tal punto de salir públicamente colocando una fotos

Voz 0097 41:51 ahora yo en absoluto pero yo creo yo a mí no a mí no me gusta que que un jugador entra al trapo obviamente creo que que se ha equivocado pero también es cierto que yo entiendo la crítica yo sí lo vivo en primera persona la crítica futbolística oye esto jugador ya es no me gusta este jugador juega mal de este jugador está en un mal estado en que se ha hecho un mal partido ha hecho un partido horroroso pero otra cosa es que te critiquen tú profesionalidad que estás gordo que está pasado de peso cuando seguramente no lo estés porque hoy en día los los futbolistas están bastante mal dos vamos no les sobra casi un átomo de grasa y seguramente pues el sentido dolido en su profesionalidad no porque una cosa es traspasar ciertos límites seguramente seguramente única manera la única herramienta que tiene para defenderse públicamente es eso que se ha equivocado yo lo comparto con vosotros pero que una cosa es criticar como tú jueces y otra cosa es criticar tu profesionalidad

Voz 6 42:47 pues eso digo claro pero ahí

Voz 0231 42:50 qué es lo que tiene muy mal arreglo de disco creo que tiene muy mal arreglo y ojalá me equivoque porque yo estoy en el bando de Romero me fascina Isco pero los compañeros de disco dicen que Isco ha sido así siempre en su forma de ser en su forma de encajar la crítica en su forma de comportarse en el vestuario ganando perdiendo con dieciocho años y con la edad que tiene ahora no veo yo a Isco con ganas de convencer a Solari con ganas de entrenar el como el que más disculparse delante del entrenador por algún comportamiento que ha tenido en privado yo creo que tiene muy mal arreglo porque Isco es así siempre

Voz 6 43:22 da igual lo que toca y toca cambiar lo entendió train como Solari

Voz 1576 43:26 hoy le toca Isco en su día de tocó a Casillas le tocó también a Higuaín y al final le tocó a James el problema es que el entorno del Real Madrid cuando se se enamora el entorno habló de el entorno sobre todo tirando hacia las plantas superiores cuando

Voz 6 43:39 no ustedes Mora de un jugador

Voz 1576 43:44 sedes enamora de un jugador ya lo que sale es que no entrena bien qué hace

Voz 6 43:49 malas caras que no se cuida

Voz 1576 43:51 que si sale mucho por las noches que si Le Bal disco la discotecas que esto es lo que sale

Voz 6 43:57 esto salido permanentemente por lo tanto Isco dice

Voz 1576 43:59 es tú que tiene un problema Meana perfecto pues el problema de disco por entonces también el problema de Casillas entonces también era el problema de James tampoco también era el problema de Higuaín también el problema de todos los que se van del Real Madrid o de los que se enamoran del Real Madrid