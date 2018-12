Scariolo: "En la última jugada hemos dejado tirar el triple al que queríamos"

Voz 1375 00:00 el gran ambientazo en Tenerife el otro día sufrimos con la derrota en Turquía pero hoy con la victoria ya estamos matemáticamente en el Mundial y está por ahí Scariolo rápidamente está a punto de coger el avión que le lleva a Toronto porque tiene mañana partido contra Denver hola Sergio les

Voz 1 00:12 senador muy buenas hola qué tal buenas noches

Voz 1375 00:15 buena eh muchas gracias que dos partidos de sufrimiento no

Voz 2 00:19 se espera que hemos llegado

Voz 3 00:23 a poder jugar un final igualado contra equipos bastantes superiores físicamente casi todos los puestos si Intur

Voz 2 00:32 ya no salió cruz Si hoy no salido cara no pero en general los jugadores han dado la cara

Voz 3 00:39 el equipo competido lo importante era segura la clasificación muy

Voz 2 00:46 esto sí pero un logro muy importante porque este grupo de jugadores

Voz 1375 00:49 ocho victorias y dos derrotas en diez partidos y te pregunto ya esta noche pero en Turquía me acuerdo de dijiste en la previa cuidado con el ambiente cuidado con la pabellón cuidado con los árbitros esa jugada decisiva final que si pisa que sino Pisa que no llego a verse bien en ningún sitio no

Voz 2 01:05 no no pensé que hoy sí que han recurrido al hasta hoy si tienen cara no fueron a verlo dan en siguen siguen aclararlo pero bueno pues jugada

Voz 1375 01:21 polémica llegó la derrota España hoy la victoria aunque también sobre la bocina porque estaba el partido a punto de terminar última jugada setenta sesenta y ocho para España posesión para Ucrania decidís que no hay que hacer falta sean jugó el triple que era el que no podía haber derrotado no

Voz 2 01:35 no no ser falta era un suicidio bueno no en ningún momento hemos contemplado la cuestión enérgicas estamos cuatro arriba iba de la mano a falta de quince segundos no bueno hemos cometido uno ingenuidad di que podría costarnos cara pero al final hemos defendido muy bien la última jugada y hemos dejado justo tirara al al que queríamos no ese triple efectivamente al final hemos conseguido coger el rebote con Nacho Llovet y asegurar con los tiros libres así que muy bien se

Voz 1375 02:11 para mundial Sergio sin jugador estiba sin jugadores NBA ni dónde colocas este este reto

Voz 2 02:17 nada muy arriba muy arriba porque no ha sido fácil hemos tenido una ventaja de salir de respeto a los otros que haber salido clarificar y empezar a trabajar con un grupo de jugadores prácticamente inédito con antelación respecto arriba eso nos ha servido seguramente durante la primera temporada acumulando esas Vitoria B6 efectivamente ahora concentración tras concentración jugando partidos todos los equipos han ido un poco acoplando han jugado juntos han entrenado juntos Si ya obviamente sale la inferioridad física que tenemos con casi no oí pero bueno aun así hemos asegurado los partido de casa en ambas últimas ventanas si llegaba cultivado con mucha más tranquilidad

Voz 1375 03:05 sí objetivo ya cumplido y ahora la pregunta del millón a cuántos de estos vas a llevar al Mundial de China

Voz 2 03:11 no lo sé todavía queda muchísimo tiempo pues muchísimas cosas no hay unión mérito que ha querido de cara un Mundial ningún demérito porno star Ny sencillamente son actividades diferentes y a parte

Voz 1375 03:26 todos de cero

Voz 2 03:27 parten totalmente todo de ser evidentemente el a mí no se me pide de hacer favores Ny guiños me pide de intentar conseguir una medalla y eso es nuestro objetivo e intentaremos conformar el equipo más adecuado para para conseguir

Voz 1375 03:48 tiene que ser difícil también no es como si juegas la temporada regular con Toronto con unos jugadores y luego llegan los playoff llegan los a priori los buenos no entre comillas es complicado manejar eso también no

Voz 2 03:58 bueno eso ya veremos si llegarán bancos y cómo no desde luego el emociones y lo es pero eso hace parte de la de

Voz 4 04:08 de de de de de

Voz 2 04:11 complicación no de este trabajo a nivel técnico no lo será menos porque desde luego no se toman las decisiones exclusivamente en función de de de lo que es la la eficacia la competitividad del equipo dentro de la cual obviamente dentro también el factor mental el factor el factor de capacidad de hacer grupo de bueno hay muchos muchas cosas que entrarán en juego y al final intentaremos concesión para ser el mejor equipo posible

Voz 1375 04:42 te vas ya para Toronto

Voz 2 04:43 desde ya mismo ya usted a Madrid mañana por la mañana directamente que tenemos partido contra Denver no encontrado Juancho y Llor de

Voz 1375 04:54 tiempo a llegar a ese no te iba a preguntar para ellos llenas

Voz 2 04:57 esto

Voz 5 05:00 los

Voz 1375 05:01 la del pabellón de debe la selección al aeropuerto y el aeropuerto al pabellón de Toronto joe te has perdido dos partidos bueno dos partidazos contra los Warriors la prórroga contra Cleveland anoche victoria el mejor equipo del este el mejor equipo de la NBA Sergio

Voz 2 05:15 sí

Voz 4 05:16 se nos verá que bueno sí

Voz 2 05:21 Cleveland únicamente está en horas bajas se ha sido muy complicado anoche pero de lo de Golden State tiene medios sobre todo la primera parte lo primero dos cuartos y medio luego que dura ha sido realmente imparable pero pero una victoria de mérito oí bueno mantenemos esa posición que tampoco significa demasiado todo pero no se enorgullece y nos anima a continuar

Voz 1375 05:48 decían que con la marcha de Le Bron a los Lakers va un poco la Conferencia Este pero cómo está la Conferencia Este no con los Bucks con los Philadelphia con Boston vosotros

Voz 2 05:58 yo creo que yo carecía mínima es decir que quizá gol desde al completo cuando resuelva sus problemas internos pueden estar un peldaño por encima de todo de todo el mundo pero desde allí desde la segunda un equipo previsible para hacia abajo prácticamente no veo nueve mucha diferencia es denostado

Voz 1375 06:21 se oye las dos últimas Sergio eh qué tal y Leonard de dicen que es lo que vemos en la cancha ya lo vemos pero dice es tan cerrado y tan introvertido como como dicen

Voz 2 06:30 no no no es cierto que no es muy hablador pero tú su equipo que habla que contesta que tiene mucha ganas de participar no es uno de de aspavientos así de grandes Vermont es no igual dentro de este mundo que se no viene mal pero les da puñetazos en el pecho y habla

Voz 5 06:54 a veces despropósito no no viene mal dice oye la última

Voz 1375 06:58 Dati Chiva K en esta carrera en la que siempre te preguntamos por estos dos en la selección si están todos bien los Gasol están todos sanos y disponibles sigue por delante Miriotis de Ibaka

Voz 2 07:10 no por delante no miro te esos está jugando de cuatro y con gran rendimiento iba gasta cuando de cinco grandes rendimientos veremos al final de la temporada necesitaremos más un jugador en el puesto de cuatro en el puesto de cinco

Voz 1375 07:21 claro por eso todos los pívots bien te hará más faltan cuatro puede ser

Voz 2 07:24 bueno teoría sí pero mira entonces sabes lo toquemos madera ya la hemos visto todas así que queda mucho

Voz 1375 07:33 enhorabuena por la clasificación objetivo cumplido buen viaje a Toronto que han partido de mañana contra Denver

Voz 2 07:37 muchas gracias un abrazo deserción estás adiós