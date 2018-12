Carrusel último tramo (02/12/2018): El Sanedrín de la jornada y hablamos con Scariolo

Voz 1266 00:00 en la Cadena Ser Carrusel deportivo

Voz 1 00:09 después del especial en lecciones de andaluz

Voz 2 00:11 día seguimos en Carrusel Deportivo señor

Voz 3 00:14 Carreño qué tal muy buenas hola qué tal Dani Garrido que no había cama nadie ha dado todo Andorra que sea cual empatamos con las seis de la mañana se atreve extrañe claros

Voz 1722 00:23 tras hace un par de cafés y había pensado en hacer de las cinco preguntas sobre las selecciones andaluzas pero aún

Voz 3 00:28 dime algo su catálogo que tú que no a ultimar a los igual con una vale

Voz 1722 00:31 sí oye también podríamos nuestra opinión política no hombre por favor los deportes pero vamos a ver si esas preocupaciones y más inquietudes cinco preguntas sueños se come mejor

Voz 2 00:42 en que tiene Manuel menos sentido Patti el partido de Miami un bar salieron ayer una Barça fue lo siguiente teniendo el River Boca en el Bernabéu que tiene menos sentido parte pues tienen menos para mí eh ver Boca en el Bernabéu y mira que el Barça Girona tiene poco esta pregunta a buena no si era bueno pero tiene menos todavía el River Boca en el Bernabéu es aquí una final de Sudamérica entre dos equipos argentinos se juegue en Madrid Olmeda para Madrid pues no habrá quien le guste que demorará mira querida pero que es como si la final de la Champions se juega en en Río de Janeiro porque no se puede jugar en inglés

Voz 1722 01:17 con dirían pero bueno somos en fin Carreño no si te suena dijo hace quince días otro sólo apunta más tarde que Modric ganaría el Balón de Oro si lo va a ganar mañana pero para ti es justo que lo gane Modric yo se lo daría a Griezmann vale pues estas una su pregunta dime tu podium olvídate de criterios de los que están el al dime tu por Modric Messi

Voz 4 01:39 Alex me queda dos

Voz 2 01:43 qué futbolista a día de hoy te deja más fría

Voz 1722 01:45 yo Cotino

Voz 2 01:46 yo Coutinho le le mar o

Voz 1722 01:50 Asensio e Coutinho

Voz 2 01:53 me parece que un jugador como Coutinho tiene que dar mucho más esperaba mucho más del sinceramente cada vez que sale debajo poco mes me empieza a recordar aunque todavía le falta mucho muchos años empieza a recordar a los

Voz 1722 02:05 Bale en el Madrid que vino con la

Voz 2 02:08 la etiqueta de o te va a ser lo que tire del carro con la bandera da Coutinho vino sustituyendo a Neymar en el primer año no sólo puede jugar partidos de Liga no pues jugar Champions pero van pasando los partidos y no veo una presión de Coutinho que en eh

Voz 1722 02:21 venga bien bien la últimas una alarde de generalidad porque realmente no a dar el Premio Ondas está gordo disco

Voz 2 02:27 eh no yo creo que nuestra ahorro creo que está mal y que el principal culpable de que no juegue con el Madrid se llama Isco Alarcón pues estaba hoy está mal

Voz 1722 02:35 LA tremenda verdad pues no

Voz 2 02:39 quedan nueve minutos para llegar a las doce y aquí vamos a estar hasta la una ya después de esta noche tarde noche electoral hasta ahora que Iturralde bueno sigue por aquí seguimos seguimos e por mucho tiempo seguimos hasta porque Pablo Pinto muy buenas e además de Ana Garrido ahora se incorporan todos los del sanedrín hay que tenemos tenemos para rato hasta la una y media pero lo primero es el último partido que ha terminado esta tarde en el que se jugaba el seguir siendo líder el Sevilla pero no lo es es el Barça porque en Mendizorroza el Alavés que es cuarto el equipo de Abelardo cuarto sigue en zona Champions siguen pasando la jornada estamos ya en la jornada catorce ha empatado uno con él sí Sevilla gol de Johnny en el minuto treinta y siete eh ahorrar pregunta y tú por la polémica y luego empatado el Sevilla que está bastante mejor la segunda parte está ahora Íñigo Marquínez que ha narrado el partido en Carrusel hola Íñigo muy buenas

Voz 1266 03:28 en la sala de prensa mano muy buenas bueno no queda en el trato eh

Voz 2 03:31 Daniel Tato buen partido e ir hay vuestra ocasiones ritmo bien bien

Voz 1266 03:34 sí mucha intensidad no hoy y además yo creo que sí

Voz 0802 03:36 el resultado con una primera parte donde el Alavés

Voz 1266 03:39 a mí me ha gustado ese ese ritmo intenso ese ritmo que está maravillado a toda la parroquia yo enfrente un Sevilla muy poquito reconocible un Sevilla que no es el Sevilla

Voz 0802 03:47 ya esta temporada lo ha arreglado el entrenador visitante con los cambios sobre todo con la entrada de Sarabia en la segunda mitad ya hemos visto un Sevilla bastante más reconocible que estamos viendo esta temporada se ha hecho dueño del centro del campo buscado la portería contraria a puntito ha estado de ganarnos a la vez un remate al poste prácticamente en los últimos suspiros

Voz 1266 04:04 a mí me parece un partido muy bonito muy intenso a mí también que hombre

Voz 0802 04:08 día tenía puesto un poco más por aquello de buscar de nuevo el liderato que había perdido un par de horas antes con la vitoria el Fútbol Club Barcelona pero el punto pero por otra parte es muy bueno para el Alavés

Voz 2 04:18 pues ese partido unos Anna Rosa Martínez y ahí están Javier Lekuona hay Kevin Fernández pendientes de lo que decían los protagonistas no sé con qué mensaje ha dicho adiós el pito Abelardo eh Pitu que sigue por cierto Lecuona muy buenas invicto en casa cuatro victorias tres empates en lo que llevan de temporada en Liga hola Leku

Voz 1264 04:35 correcto qué tal muy buenas noches y la verdad es que es una más

Voz 0889 04:37 era impresionante la del Deportivo Alavés este año en Mendizorroza aún Pitu Abelardo que llegó aquí a Vitoria hace un año y que el día cuatro de diciembre se cumple precisamente eso un año desde que debutó

Voz 1264 04:49 esto en Montilivi contra el Girona precisó

Voz 0889 04:51 vamos el miércoles a ayer una jugada el partido de vuelta de la Copa del Rey bueno él ha dado por bueno el punto al empate a uno

Voz 5 04:58 pero bueno es una pena que evidentemente ibas practicamente setenta y siete setenta y ocho minutos del uno cero que te empate en pero hemos hecho un gran partido contra el Sevilla eh que sin desmerecer a otros rivales porque el Sevilla es un equipazo engrandece más la imagen que está dando el equipo y hay que seguir así hay que seguir hay que seguir eh

Voz 0889 05:17 me encanta el Pitu Abelardo con la dinámica de

Voz 2 05:20 no me extraña que esté encantado con esa dinámica del equipo espectacular el Pitu Abelardo eh con esas cuatro victorias tres empates y dejando al equipo en cuarta posición está por ella Fernández hola Kevin muy buenas

Voz 1264 05:31 ese ente Varo buenas noches Machín que

Voz 2 05:33 yo al acabar el partido satisfecho también sí pero con

Voz 1264 05:36 poquito de resignación porque si ha ido el partido lo ido perdiendo durante muchos minutos pero se quedó con la sensación de que al final lo podía haber acabado remontando sobre todo después de la entrada de Sarabia donde el Sevilla estado mejoría puesto casi cercó la portería de Pacheco se ha mojado aunque sin entrar en demasiadas polémicas en el primer gol del Deportivo Alavés por una posibilidad había no fuera de juego aunque no ha querido entrar mucho en ello el entrenador del Sevilla diciendo que el resultado es justo por lo visto bueno y otro equipo fíjate consigue decía que al final habían intentado ser ambiciosos y buscar esa victoria

Voz 0804 06:09 yo creo que hemos demostrado que hemos querido ir a a por la victoria hasta el final que los dos equipos hemos demostrado que queríamos ganar sabemos que el Alavés ha ganado muchos puntos en los últimos minutos ellos yo creo que tienen confianza en pelear hasta el final porque les ha dado resultado no creo que nosotros eh nos hayamos sido atrás si eso ha aparecido ha sido por mérito de del Alavés que ha empujado un poco más al final

Voz 1264 06:34 decirte mano que el Alavés se mantiene cuarto pero sigue con su política de no que desde entrevistas individualizadas después de los partidos cosa que yo personalmente no entiendo es todo el equipo

Voz 2 06:44 cómo está y nadie del Sevilla bueno

Voz 1264 06:46 la excusa que ha puesto no ha salido los jugadores es genial Kanouté lazo nos han dicho que él está multado incluso la Liga por llegar tarde a la entrevista en zona Flash y el jugador de de turno no ha salido ni siquiera ha

Voz 2 06:57 en un plazo para todos los medios que comunica

Voz 1264 07:00 acción es lo que hay por parte del tercer

Voz 2 07:02 yo hice el segundo de la Liga mientras no entiendan los clubes que eso forma parte de su trabajo y que es una obligación y que es una responsabilidad aunque te digo una cosa es que al final la culpa no es de ellos la grupos de la Liga de la Liga que tiene que obligar a los a los equipos a decirles señores ustedes forman parte de este tinglado y cuando acaben los partidos tienen la obligación de comparecer ante los medios como pasa en la UEFA como pasa en los mundiales en la Eurocopa aquí termina esta que no hablo con nadie que no salió nadie bueno pues nada pero cobran cobran mucho mucho dinero por atender a los medios de comunicación

Voz 1264 07:31 sobre todo si en muchos casos mano como es el del Deportivo Alavés los jugadores están dispuestos pero

Voz 2 07:36 sí parece que la decisión es un poquito más de muy arriba

Voz 1266 07:39 pero vamos de del Departamento de

Voz 1264 07:42 murió que esa cojo ante del Sacro

Voz 2 07:44 eh salen eh no hablan con nadie que nosotros siempre os digo lo mismo nosotros vamos a dormir igual igual de tranquilos pero yo creo que al aficionado del Alavés le apetece esta noche escucharon futbolista del Alavés digo yo oye que hay que dar la cara cuando gana y cuando pierdan pero es que encima and the Death van de lujo van de cine cuartos en la Liga y no hablan con nadie pero bueno es que que me al entendido el la profesionalidad de de de acabar el partido de atender a los medios también en el Sevilla no ha comparecido nadie tres cuartos de lo mismo la política comunicación lamentable en este caso de los dos clubes un abrazo Lecuona otro Kevin y hasta luego Marquínez buenas noches vamos hasta mañana los tres Nos vamos a ir al Sanedrín enseguida pero recuerda también que antes ha jugado el Barça que le ha ganado dos perdona perdona e Iturralde que te pregunto el gol de Johnny después del pase de calderilla estaba en fin

Voz 1241 08:29 dejó claro pues hoy no es es gol legal que pasa pese que el jugador del Alavés bien en posición de fuera de juego clarísimos posición fuego pero viene de un mal despeje del jugador del Sevilla que tiene el balón que tiene el control de

Voz 0985 08:44 su cuerpo ve que viene el balón claramente

Voz 1241 08:47 se desvía con la cabeza voluntariamente el balón al jugador que está en posición de fuera de juego que le habilita por lo tanto con legal

Voz 2 08:54 o sea que lo pasa que el árbitro y el bar interpretan que el balón vine tocada por ser yo creo que viene tocado si queréis

Voz 1241 08:59 voluntaria voluntariamente voluntariamente la clave La clave es la voluntariedad porque el jugador del Sevilla no está siendo presionado por ningún jugador del Alavés tiene su control del cuerpo voluntariamente se la ceden para atrás por lo tanto el gol legal

Voz 1264 09:13 más tomaza otra cosa no es mi opinión es informar a darle información esa es esa es una pues añadir algo más todavía no es que te iba a ver

Voz 2 09:20 contar debería haber ido Sánchez Martínez a la pantalla

Voz 1264 09:23 no no está clara porque es voluntario Barei está claro ha dicho alguien pregunta tenía que abrir consultar una pantalla consultado por cierto está tranquilo que Vox no va a quitar el bar quitar el bar Omán creo que no de momento no digo cómo van a quitar tantas cosas por eso digo que lo va a dejar

Voz 2 09:40 eh el Barça digo le ha ganado cero al Villarreal está por ahí Adrià Albets hola Adrià qué tal hola Manu qué tal muy buenas pues se acuestan líderes los de Valverde que han ganado con goles de La Masía uno ya de un veterano y otro de un chaval que a mí me encanta cada vez que sale pero que sale muy poco

Voz 0017 09:54 sí aprovecha las oportunidades Carles Alagna el chaval del filial que ya están dinámica del primer equipo y que hoy

Voz 1576 10:01 pues ha jugado muy bien y ha marcado el dos cero

Voz 0017 10:03 es un muy buen gol su primer gol en Liga en el Camp Nou estaba evidentemente muy feliz después de una asistencia fantástica de Leo Messi así que por cierto ha jugado toda la segunda parte con dolor en el pie derecho por un hombre que ha recibido en el primer tiempo pero que aún así ha asistido e incluso ha intentado marcar a la niña ha entrado por cierto sustituyendo Arturo Vidal el Camp no es verdad que ha pitado un poco a Valverde por el cambio después la gente aplaudido también al chileno al que tampoco le ha gustado el cambio pero al final ha el ojo a Valverde cuando ha pasado por el banquillo y de momento no ha puesto ningún mensaje en Instagram nada raro así que todo tranquilo con Arturo Vidal decía leña tras el partido que su objetivo es hacer

Voz 1264 10:45 jugar al entrenador que quiera darle más

Voz 0017 10:47 minutos y que hay que tener paciencia con los jugadores de la cantera porque dice a la niña la masía funciona

Voz 1722 10:53 hay que tener paciencia y yo la he tenido yo la tengo la sigo teniendo hay que tener a veces la gente tiene prisa que los canteranos suban rápido hay que hay que ser conscientes de que estamos hablando del el Fútbol Club Barcelona del mejor equipo del mundo del club más exigente que hay ahora mismo ya está claro que sí que está claro que hay que darle oportunidades pero también no correr

Voz 1266 11:11 Prisa calma también con los canteranos

Voz 1722 11:14 es muy difícil

Voz 1266 11:15 jugar aquí bueno

Voz 1722 11:18 ni mucho menos joder lo de la Masía porque hay y los jugadores que han disputado esta temporada el año pasado así que a seguir trabajando para que vengan muchas más

Voz 1266 11:26 bueno pues gran partido de Alinha que ha marcado el segundo gol el primero lo ha marcado Piqué que además de

Voz 0017 11:31 estar muy sólido atrás pues ha marcado eso el primer gol del encuentro su segundo gol consecutivo aprovechando un muy buen centro de DVD que hoy ha jugado también muy buenos minutos con descaro con confianza aunque bueno le cuesta todavía acertar sobre todo en los últimos metros pero Piqué Eden velé han sido posiblemente de los mejores del Barça y luego pues lo que estabais al principio de de esta edición de Carrusel minutos muy discretos de Coutinho del que se espera mucho más es verdad que sale de lesión como decía Valverde pero hay que exigirle más al fichaje más caro de la historia del Barça evidentemente no por lo que costó sino porque tiene calidad pero le faltan muchas veces personalidad en el campo a Philippe Coutinho ahora

Voz 6 12:09 lo hablaremos con Jordi con Marcos y con y con Flaqué y un abrazo Adrià un abrazo hasta mañana luego en ese partido y tú apretado Munuera Montero eh

Voz 2 12:18 en el gol de Piqué el Villarreal pide dos infracciones fuera de juego deben velé y falta de Piqué sobre Víctor Ruiz

Voz 1241 12:23 la primera lo que hemos dicho nosotros en Carrusel que no sabemos quién toca el balón al final siempre con el balón viene tocado cuando saca el córner del jugador del Barcelona es es fuera de juego pero no se ve si lo toco el jugador del Villarreal los de el hotel

Voz 1264 12:36 el Barcelona y luego falta de Piqué no nada Al Thani nada nada nada

Voz 2 12:41 luego en el minuto cincuenta y dos Piqué suelta el brazo le pegó en la cara Gerar Moreno que han tenido un pique interesante era expulsión no hay no hay nada

Voz 1241 12:47 es una simple amonestación pero luego la de la que sí les suelta el brazo le pega bien fuerte esa Fornells y ahí sí que tenía que haber sido expulsión de de Piqué que luego

Voz 1264 12:55 jornal se lo devuelve a Busquets que luego no no a él también

Voz 1241 12:57 no sé si él no sé por eso te digo que el Dios así que tenía García expulsión de

Voz 1375 13:02 debiendo ser madre en alguna de esas en la prisión sí pero

Voz 1241 13:06 como no sabemos dónde está la línea al final de lo ves claro el error claro pues vosotros

Voz 0239 13:10 seguimos igual

Voz 1375 13:12 eh Pedro Fullana hola hola qué tal muy buenas

Voz 2 13:15 mira jugó al Atlético de Madrid partido que abría la tarde de hoy Girona uno Atlético uno sufriendo porque se adelantó el Girona al final otro empate ante este equipo que no se le da muy bien a los del Cholo e ira que lleva una racha larga sin ganar sin perder perdona los del Cholo Simeone pero hoy un punto que no sé si les ha sabido a poco a Simeone y compañía

Voz 1142 13:35 sí de hecho son tres partidos ante el Girona tres empates son cuatro empates consecutivos fuera de casa más de dos meses sin ganar a domicilio lejos de metropolitano y hoy con Saúl de lateral con Diego Costa con sus problemas en el pie pero como titular y con el partido completo comenzó bien el Atlético de Madrid pero apenas duró quince minutos luego Girona fue ganando

Voz 2 13:56 menos aún mandó un balón al larguero

Voz 1142 13:59 Dani marcó de penalti al borde del descanso ya la segunda parte tocó remar a contra corriente mejoró el equipo con la entrada de Correa son Martins que al menos crearon a unos espacios si a partir de un gran centro de Correa un pase magistral de Prats

Voz 2 14:15 cuarenta metros llegó el empate con goles

Voz 1142 14:17 la puerta de de Ramalho la verdad es que el Atlético de Madrid no deja de perder puntos de gasa otros dos puntos que vuelan es la peor puntuación con Diego Pablo Simeone en el banquillo a estas alturas el consuelo del vestuario que es el consuelo de Koke y Lucas es que ellos dejan puntos pero también

Voz 2 14:34 estas son mucho punto

Voz 0017 14:36 los dejaban pero la Liga es tampoco un poco lo ganó por decirlo así todos los equipos arriba están están apretados si fuera es una hoy da Liga que que disputa con todavía queda mucho pero tenemos también muchas cosas que mejorar como bien dices fuera de casa esta Liga este año

Voz 2 14:53 bonita eh cualquier equipo puede ganar a

Voz 7 14:56 la cualquiera Hay y eso

Voz 0017 14:58 no que llega el fin de semana es que qué equipo se llevó los tres puntos

Voz 0239 15:04 bueno pues el Atlético de Madrid se consuela con eso saben que era un

Voz 1142 15:06 la Liga ajustada tiene más opciones de conseguir el título que no en las ligas donde Barça o Madrid con cogen habitualmente muchos puntos marcan distancia de por medio pero la realidad es que en el Metropolitano no hay quien le tosa sólo ha cedido un empate en todos los partidos pero fuera de casa sólo es una victoria de los siete encuentros que ha jugado lejos de casa

Voz 2 15:28 lo hemos visto a Diego Costa cojeando ostensiblemente y tiene eh muy mala pinta eso ya opera definitivamente esta semana está confirmando han decidido esta tarde noche probablemente en Brasil esta semana tienen que supere cuanto antes lo han decidido porque sea aprobado y querían ver a ver si eso podía aguantar el Cholo prefería que no superase teniendo cuenta que la temporada va a final de temporada no hay mundial no hay Eurocopa y que bueno pues mira puedo decir forzando y luego ya en verano pero es imposible no puede ha dolido y ha aguantado como ha podido la segunda parte acabó siendo decisivo en esa jugada del gol aunque acaba metiendo la propia puerta el defensa del Girona pero después del partido han decidido que supere ya de manera inmediata así que seguramente esta misma semana el miércoles probablemente en su país sea operado Diego Costa del delantero del Atlético de Madrid repito decisión que han tomado esta misma tarde cuando ha terminado casi el partido eh bueno si esto ocurre qué es lo que va a pasar pues se va a perder dos meses de baja aproximadamente se pierde partidos Alavés Valladolid Espanyol Sevilla Levante Huesca Getafe eh Betis repara andar eh posible regreso nueve diez de febrero para el derbi por ahí por ahí andaría para el derbi nueve o diez de febrero sí estaría también a priori para cuando te dicen los cruces de Champions doce febrero que yo creo que es el objetivo Pablo Pinto si ese es el objetivo era de

Voz 1264 16:50 viví llegaría muy justito además sabemos que es un jugador que necesita estará al cien por cien y no sólo lo que recupere la lesión sino el coger el punto físico y el objetivo es que ahora viene una tregua en el calendario sin Champions para que volvía precisamente para optar

Voz 2 17:04 pues nada que salga bien esa operación y que vuelva el delantero lo antes posible que todavía por cierto no se ha estrenado con la selección de de Luis Enrique y que ahora va a descansar casi casi después de la operación pues hasta febrero hasta mayores y además esto un apunte más solamente antes empezar el sanedrín está por ahí Antón Meana hola Antón muy buenas presente Carreño qué tal buenas noches Corbacho estaba en Dublín esta mañana Antonio ahora en París y no yo

Voz 1670 17:28 poco preparado para la gala del Balón de Oro de mañana no

Voz 1142 17:30 sí que lo va a ganar Luka Modric te digo casi imposible ver la Liga en Dublín en ningún bar de Dublin hemos podido ver la Liga si el Arsenal Tottenham si el Liverpool Everton si el snow Care pero la Liga no la pusieron toda la tarde y ayer tampoco me cuenta Ricardo Reyes que quiso ver el Madrid Valencia y en Dublín era imposible

Voz 2 17:49 pero en los bares de la ciudad como hay que darle tiempo hay que darle tiempo te vas menos gracias

Voz 1264 17:52 en Miami exactamente eso es la gestión de los derechos bien

Voz 2 17:55 nacionales y poco a poco

Voz 1142 17:57 ya estamos en París para la gala del Balón de Oro mañana viene Luka Modric con Sergio Ramos con Raúl González Blanco con el presidente Florentino Pérez para que el primer Balón de Oro de la década que no es para Cristiano o para Messi se lo lleve el jugador croata que había conocido a su vales en la fase de grupos de la Eurocopa camino hacia la Eurocopa de dos mil veinte a Croacia la tocado por ejemplo con la Alex de Gareth Bale pero lo que nos importa es el grupo de España España en el grupo F con Suecia Noruega Rumanía Islas Feroe y Malta es importante decir que pasan dos directos de la Eurocopa que Suecia es muy complicada me lo explicaba compañero de La Gaceta

Voz 0231 18:33 Nos por Fabio y que les complicó a ellos la vida

Voz 1142 18:35 camino del Mundial a Italia que no confía España con Suecia primer partido Manu veintitrés de marzo España Noruega sábado estaba previsto en El Molinón de Gijón pero a lo mejor no puede ser allí porque ese fin de semana hay derbi asturiano ser la primera jornada España Noruega la última España Rumanía El dieciocho de noviembre ha pedido impartí yo Valencia para que se juegue en Mestalla con motivo del centenario del Valencia le pega bastante por ejemplo el partido contra Suecia que se va a jugar el diez de junio en la jornada cuatro en la jornada siete España viajar Manu a Suecia para enfrentarse al equipo nórdico día quince de octubre escuchamos lo que decía Luis Enrique después de que no le tocara en el sorteo la selección de Alemania

Voz 1241 19:17 la verdad es que si hubiera estado bien estaríamos todos de puntillas preparados eh no no hubiéramos estado en absoluto no lo digo como farol lo digo porque así lo siento hablamos de equipos y tanto Suecia como Noruega de de un nivel alto oí bueno porque todos los partidos sobre el papel uno puede pensar que al ser cabeza de serie va ha sido un paseo y de paseo ya te digo yo que que seguro que no nosotros no vamos a confiar y lo vamos a tomar en serio

Voz 1142 19:43 en los próximos cinco Partners de selecciones marzo junio septiembre octubre noviembre todos los partidos de España van a ser oficiales de clasificación a la Eurocopa Si España llega que seguro que si a ese campeonato de dos mil veinte jugaría en la primera fase dos partidos en Bilbao y uno en Dublín

Voz 2 19:59 no te muevas que empieza ya el Sanedrín esta Suecia esta Bruno ahí o la Bruno

Voz 8 20:04 quedamos muy buena Suecia que dejó fuera

Voz 2 20:06 Dalia del Mundial y que luego en el Mundial hizo un gran un gran papel sólo la hecho Inglaterra no sé si en cuartos en octavos ya no me acuerdo

Voz 8 20:13 sí en cuartos de Cuarte sí ha acabado perdiendo cero dos en lo que es complicadísimo marcando esta selección de de Suecia que no tiene reparos en meterse muy muy atrás desciende el cuatro cuatro dos pero bueno hacen de del físico su su gran suerte evidentemente ganaron el Aitán de Endesa pesca dejaron fuera Alemania por ejemplo en esa fase de grupos de del Mundial que se dice pronto

Voz 1670 20:37 para elevar Toni micros ha

Voz 8 20:39 el siempre fuerte que tiene la selección española sin duda la selección de de Suecia

Voz 1670 20:44 llevo una racha formidable sólo Inglaterra insisto la ganaron los últimos ves

Voz 6 20:48 pues nada luego repasamos contigo y todo lo que ha pasado hoy

Voz 2 20:51 domingo que ha habido bastantes partidos partidazos en la Premier en Italia hay también el best seller que jugaba esta noche luego repasamos toda la jornada internacional hasta luego Bruno

Voz 9 21:01 tará este año por ahí todos

Voz 2 21:03 creo que si no están por ahí a todos hola Antonio Romero muy buenas

Voz 0239 21:06 qué tal hermano muy buenas a todos eh

Voz 2 21:09 a Julio Pulido hola Julio qué tal buenas noches Antón Meana que está ahí en París y sigo carrillón está Miguel Martín Talavera está por ahí tal estaba conectarlo sé que algunos conectándose todavía está por ahí Jordi Martí en Barcelona Jordi sí muy bueno

Voz 1266 21:23 buenas hola Marcos López qué tal muy buenas noches

Voz 2 21:25 yo también yo aquí buenas noches está por ahí Álvaro Benito nuestro entrenador o la Álvaro

Voz 10 21:30 buenas noches aquí aquí me falta Pablo

Voz 2 21:33 pero está por aquí Iturralde que sigue por aquí

Voz 0578 21:35 eh estamos dos Mario Torrejón que estaba con la voz ahí te vamos a dar descanso para que a cargar si mañana tengan la garganta perfecta

Voz 1722 21:44 oye tú no te preguntado por la jugada polémica del Girona Atlético sobre todo el penalti de Black sobre Stuani que de Burgos lo pita fuera lo pita falta esa molesta al portero y luego el Varley dice que ese dentro y entonces es penalti le quitara amonestación porque le quitan la María pues porque ya no hay triple castigo dentro del área y entonces aunque hubiese sido Portiña manifiesta de gol no es nada el portero en disputa de balón pero en cambio fuera sigue igual que siempre está está últimamente muy tranquilo esto no del tema arbitral me ha vuelto vuelta generalmente siempre la segunda vuelta ya veremos a la segunda vuelta ahora eso lo que está a punto de explotar

Voz 2 22:20 todo demasiado tranquilo y tú eres el arbitraje del arbitraje de otras cosas a pues nada son las doce y once estamos todos preparados secreta Talavera sueldo un palé con par de cuñas vamos al sanedrín de cada domingo aquí en la Cadena Ser con toda la banda para hablar de lo del Barça de hoy de lo del Atlético de hoy de lo del Madrid de ayer de la foto que ha colgado Isco esta mañana este mediodía

Voz 3 22:42 diciendo estoy gordo sí o no ha colgado una foto

Voz 1722 22:47 bueno el resto de cosas de nuestro fútbol no sé si querrá alguien decir algo de las elecciones andaluzas

Voz 0578 22:51 pero ya hemos dicho bastante en las eh seguimos

Voz 11 23:04 buenas noches en el sorteo del sueldo del fin de semana celebrado hoy el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años ideas cientos mil euros al contado ha sido sesenta y dos mil doscientos noventa y siete serie

Voz 1722 23:19 cuarenta y ocho Asimismo otros cuatro números

Voz 11 23:22 series han obtenido cada uno de ellos busco el lazo de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto Es mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de repartiendo ilusión buenas noches y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 12 23:41 noticia de última hora en los próximos días habrá restricciones en la ciudad para los vehículos sin distintivo Eco con el Cádiz CNC olvídate de las

Voz 13 23:48 la restricciones gracias a su distintivo de con sus setecientos kilómetros de autonomía sólo con Gas Natural puedes circular libremente por toda la ciudad hace eco del movimiento con el Cádiz CNC por ciento noventa euros al mes oferta Wolkswagen renting consulta condiciones en Joaquín guión comerciales punto es

Voz 14 24:02 el actuar

Voz 11 24:07 no Rosell deportivo

Voz 1266 24:19 en Atenas

Voz 3 24:22 a las doce y trece hasta la una

Voz 2 24:26 hay cuarto estaremos con el

Voz 1722 24:28 en el Sanedrín y luego ya hablaremos con Sergio Scariolo el seleccionador español de baloncesto que hoy ha logrado el pase para el Mundial de China del año que viene luego estaremos con él así que tenemos una hora para repasar

Voz 2 24:39 activamente todo lo que ha dado de sí el el

Voz 1722 24:42 que si me permitís lo primero es darle un enhorabuena hay un beso gigante y no sé qué más a todas las chicas que ayer ganaron el Mundial anoche a esta hora estaban de celebración el Mundial sub diecisiete de fútbol partidazo contra México dos uno y ahora mismo

Voz 2 25:00 están volando estaban en Uruguay en moto

Voz 1722 25:03 creo que donde ganaron la final tercera vez que logra nuestro fútbol un título mundial lo logró en Nigeria a la generación aquella de Casillas Xavi en el Mundial sub veinte lo logró luego las

Voz 2 25:12 selección absoluta con Del Bosque en el Mundial

Voz 1722 25:15 dos mil diez en Sudáfrica y ayer por tercera vez nuestras chicas sub diecisiete en un partidazo un equipazo eh lograron ese mundial así que yo creo que es justo que empecemos recordando do it easy reconociendo el mérito que tienen estas chicas que jo es nuestro tercer Mundial de fútbol así que enhorabuena enhorabuena y enhorabuena a las nuestras eh alguien vio el partido por cierto sí por supuesto que lo dicho Pablo Iturralde si hay detrás un proyecto que lleva Jorge que no sólo seleccionará absoluto sino es el líder un poco de

Voz 1264 25:46 toda la estructura en el fútbol femenino en la Federación Española que es imparable sea esto es el principio igual que aquel Mundial de Nigeria con Xavi Casillas y compañía luego tuvo su prolongación esto es el inicio de que tarde o temprano España termine ganando mundial absoluto que por año en Francia pero es que este año hemos quedado campeonas de el del mundo ahora su diecisiete campeonas de Europa en dos categorías también subcampeonas del mundo sub veinte es que estamos ahí ya es que estamos en todas las categorías

Voz 1722 26:14 pues ya ves emocionado el tema

Voz 1266 26:17 no yo yo yo hoy he visto a Rubiales muy contento en en Dublín que pasa sabe sabe que es un hito histórico que España sido campeona del mundo tres veces la de Nigeria con los Casillas y Xavi sub veinte la de Iniesta que es la que realmente vale porque es absoluto

Voz 2 26:33 el sueño de todo el mundo pero que el fútbol femenino

Voz 1266 26:36 como dice Pablo lleva mucho tiempo trabajando muy bien y conseguir este título en Uruguay contra Méjico tiene una carga simbólica en oro mañana la una tiene una recepción importante las chicas de la selección sub diecisiete tiene pinta que no va a ser el último

Voz 2 26:49 saber algo mundial más de las selección femenina sí

Voz 1266 26:52 seguro ya en esta categoría o alguna superior

Voz 15 26:55 yo sumarme sin ninguna duda la felicitación invitar a todo el mundo creo que han a las seis y pico de la mañana a que haya

Voz 1266 27:03 mira el recibimiento en el aeropuerto

Voz 15 27:05 como como se merecen sé que es una hora poco complicada pero llegan sobre las seis siete de la de la mañana

Voz 1266 27:12 claro Puerto crecen se merecen

Voz 15 27:14 ese recibidas como lo que son una auténtica campeonas de del mundo

Voz 0239 27:19 debo fosas clavos bueno juegan todo muy bien pero sacarle a opina juega juega muy muy bien remata con las dos piernas

Voz 2 27:25 a esto se Yesa Irene López número seis que juzgue tiene esa Irene como juega también

Voz 0239 27:30 y luego una sugerencia yo creo que en un fútbol femenino que cada vez va tomando más fuerza afortunadamente en nuestro país y a verse este campeonato del mundo les dar el empujón definitivo queda mucho pero una empujón casi casi definitivo en la lista de seleccionadas por parte como decía Pablo de Jorge de todo el engranaje de la Federación Española de Fútbol yo creo que sonroja un poco que no haya ninguna futbolista del Real Madrid a me parece que que ha llegado el momento de que el Real Madrid

Voz 10 28:01 con un club con un

Voz 0239 28:03 presupuesto mega al multimillonario pero el año que viene de un paso al frente y crear una sección femenina porque creo que ya toca que además le haría mucho bien al fútbol femenino en nuestro país

Voz 0985 28:14 además sobre todo porque este fenómeno esta eclosión del fútbol femenino que va en paralelo a la del deporte femenino tiene mucho que ver con el crecimiento yo no sé en el conjunto de España pero en Cataluña sí que lo pudimos dar hace unos meses unas el crecimiento brutal de las licencias de del fútbol femenino prácticamente sabían mucho implicado en los últimos años y por lo tanto al final el deporte de élite o las competiciones de aceite no dejan de ser el reflejo de lo que pasa en el conjunto de la sociedad y por lo tanto tenemos que felicitarnos de esta eclosión del fútbol femenino tienen razón Antonio que si todos los clubes y algunos de gran proyección como Real Madrid pusieran también de su parte su grano de arena aún sería mejor

Voz 2 28:55 sí será importante también así que enhorabuena a las chicas que como digo estamos dando ahora llegan

Voz 1722 29:00 a las seis de la mañana hoy se Pulido eh

Voz 2 29:03 sí seguiremos hablando durante estos días con con algunas de las protagonistas que ayer vamos que no se emocionaron a todos viendo cómo le ganaban a México y se lo daban esa medalla hay levantaba esa copa de campeones del mundo por primera vez en la historia un equipo femenino español bueno empezamos

Voz 0985 29:17 por lo de esta tarde hablamos de lo de Madrid pero

Voz 2 29:19 es un día más Jordi Marcos que el Barça gana pero

Voz 1722 29:24 bueno pero de aquella manera sin sin sin

Voz 2 29:27 solventar el partido claramente sin convencer es del fútbol desde el juego me ha gustado en Belén de lo que más me ha gustado en vale

Voz 1722 29:33 me ha decepcionado Coutinho un día más que bueno también está comentando en en Carrusel no pero

Voz 2 29:40 bueno lo mejor es verdad no sé quién lo he dicho antes en en las conexiones creo que era Adrià que es verdad que al final ha fallado al Sevilla ha fallado al Atlético en esta Liga que están fallando casi todos el Barça es líder

Voz 0578 29:50 pero no sé qué qué

Voz 2 29:52 qué nos queda de del partido de hoy de la victoria de hoy

Voz 0985 29:56 bueno hay unas hay un la noticia hay en el Barcelona hay algunas noticias positivas yo empecé poblar positivas el dejar la portería a cero no está mal cuando llevabas once partidos encajando dos Denver está creciendo y en paralelo el que baja su rendimiento y esa es está en pequeña haciendo es Coutinho ahí esta dicotomía que realmente es muy alarmante el bajo rendimiento que está ofreciendo Coutinho y para mí lo más importante es la llamada a la puerta de un jugador como a leña yo creo que el mensaje que hoy lanza Alinha autor del segundo gol que cierra el partido a Valverde es un mensaje claro

Voz 2 30:32 juega tampoco este chaval es que jueguen muy poco

Voz 0985 30:35 entonces cuando se acusa a Valverde de falta de atrevimiento nos estamos refiriendo a este mensaje que ole lanza leña oye por favor cuenta con nosotros porque estoy convencido de que podemos echar una mano también un mensaje al club oiga antes de ir a buscar según que fuera recuerde que tenemos en las categorías inferiores gente como la niña que está para jugar en contraposición a unos otros jugadores como por ejemplo desde mi juicio Arturo Vidal que yo no sé exactamente qué rol están diseminando en el Barcelona y menos en el partido de hoy sinceramente

Voz 1266 31:04 tú crees Marcos que si estuviera Guardiola a la niña

Voz 2 31:06 es un jugador importante en la primera plantilla el Barça por ejemplo si estuviera Pepa

Voz 1266 31:10 sí bueno seguro que habría debutado ya hace tiempo se seguro y que habría tenido más continuidad no podemos olvidar que por ejemplo Sergi Roberto debutó sino recuerdo mal en una semifinal de Champions en el Bernabéu aquella del cero dos y con el con el Barça de Guardiola ante ante el Madrid de Mourinho para mí lo más importante que ha dejado el partido es que en tiempos de crisis cuando miras a cuando miras a la casa lo mejor ayer lo contaba Antonio en en en en Carrusel con el Madrid Carvajal refilón esos jugadores que son Ike que sienten lo que es esa camiseta y lo mismo con el Barça

Voz 2 31:43 para mí el partido Cacho y Piqué es extraordinario más allá

Voz 1266 31:45 el gol pero defensivamente ha estado muy bien el y los diez minutos de de leña han valido mucho más que los ochenta que ha tenido Coutinho y en el fondo Nos hemos pasado meses semanas mirando velé cuando al que hay que mirar ahora de verdad está en otoño porque DVD tiene veintiuno años acostaron una fortuna pero Coutinho ya tiene experiencia en Europa a Juanes Liverpool en el Inter en el Español llega aquí lleva once meses todavía yo creo que jugaba mejor al inicio de su etapa en el Barça que ahora

Voz 2 32:16 va para atrás como los cangrejos es que es verdad Gutiña no no no acaba de demostrar lo que yo creo que todos intuíamos de Gutiña mejor que iba a marcar

Voz 0578 32:24 E incluso J en

Voz 2 32:27 no digo grandes diferencias pero si quiera o no digo que sean Aimar porque vino a sustituir a rellenar el hueco de Neymar pero desde luego no pasar tan discretamente en el Barça

Voz 1576 32:34 de Talavera que ya está

Voz 2 32:37 se ha dicho Nadal

Voz 1576 32:38 no en este sanedrín yo he escuchado que Coutinho era mejor que Neymar le venía mejor al Barça y el próximo Balón de Oro osea que es que veo que Jordi sátiro hallado un barco en marcha pero eso lo digo yo en este sanedrín del aborto

Voz 0985 32:50 tras de corte en con estas con estas orejas eh

Voz 1266 32:52 ahora mismo lo lo otro aborte de corte

Voz 0985 32:55 este corte tan entusiasta dedicó en esta expectativa

Voz 1266 32:58 sí sí sí sí no no no

Voz 1576 33:01 no era literal quitarle una como Doña unir o alguna cosa pero era parecido pero que está claro es que os voy

Voz 2 33:07 tiene que Rice los cortes al

Voz 3 33:10 ahí ha estado muertos Coutinho está muy lejos de las expectativas que daba a hablar de la que era otro de los del chollo si yo yo yo no me bajo del barco es sigo esperando a que Coutinho más temprano que tarde ofrezca mucho mejor versión de la quedado

Voz 1296 33:25 pero es verdad que es un jugador que ha llegado al Barça y lo comentábamos el otro día parece que ha abierto una especie de paraguas y que no se moja porque porque piensa que ya está Messi que hasta Luis Suárez y incluso al está pasando con por por la derecha la izquierda por porque todo el mundo a la ley como dice Marcos igualar el que hay que empezar a alertar ya recriminar a su rendimiento a Coutinho no no por su condición del fichaje más caro de la historia que eso no tiene que ver con él sino por por la condición de que era un jugador que venía marcar diferencias y que hasta ahora está pasando desapercibido lleva ya un año en el Barcelona

Voz 0985 33:57 es una ver hoy hablaremos de en preguntado por este asunto e al ha hablado de una lesión reciente yo creo que esta lesión no explica este ir de más a menos de Coutinho es que además la decepción llega de que cada vez está pisando menos el área de que cada vez se dedica más a cumplir ya ceder el balón al compañero sin arriesgar se le ve totalmente agarrotado y lo que es más preocupante es que ya finamente uno no sabe cuál es la posición en la que él se siente más favorecido le sienta mejor jugar arriba quizá un poco más retrasado realmente es una confusión y como dice aquí las expectativas en absoluto están cumpliendo

Voz 15 34:33 por la política nueva de Samir de El Larguero de pasar facturas futuras

Voz 3 34:41 bueno será el que sigo

Voz 1266 34:47 pero que voy apuntando esta noche

Voz 15 34:49 está tomando cuerpo esto de tomar tal lo deben Welle que llegaba tarde y que era un problema y tal esto ya está subsanado

Voz 1266 34:57 no llega media hora antes que nadie efectivamente ahora bueno porque yo cuando iba a ganar llegaba tarde no no no lo digo yo digo yo no yo o no apunta que hoy sí si hoy de hoy que hoy ha sido el mejor del Barça para mí ve el tema

Voz 0691 35:16 mañana como dice Antonio El Larguero y hablaremos del exactamente

Voz 15 35:20 el ICO tiñe ahora es el blanco de todas las iras

Voz 3 35:24 bueno bueno esto que contemple ha ido también el de pelo de tomarle palos en público que convive con cierto sabes yo quiero decir esta nueva terapia no parece raro

Voz 2 35:33 espero que que el Barça se gastó los doscientos y pico millones de Neymar Coutinho Irán velé a día de hoy otoño lo que vuelve a demostrar

Voz 0239 35:41 que una cosa es el estrella en la Premier y otra muy diferente echar de un equipo como el Barça la espalda o intentar

Voz 1266 35:47 echas de una pala o cuando ya

Voz 0239 35:50 el Barça Diego el Madrid y el Atlético de Madrid una cosa muy diferente es el Estrella repito en la Premier que es una Liga muy bonita de ver muy divertida

Voz 1264 35:57 lo dice por email por si no lo está inspirando vale

Voz 0239 35:59 muchos lo digo por De Gea lo lo digo por muchos sí pero eso es una opinión personal mía pues aquí yo creo que es una Liga muy bonita de ver pero que luego es ese tipo de fútbol no hay nada más que observar la cantidad de futbolistas que han salió de equipos menores en España que están apartándose a jugar minutos en equipos importantes en Inglaterra por un lado por lo de Coutinho

Voz 2 36:19 ya es al revés mucho más difícil

Voz 0239 36:23 pero mucho más que no alrededor al reverendo sobran dedos de una mano

Voz 1266 36:26 sí me sobran dedos de una mano y estamos hablando de los grandes

Voz 0239 36:28 de Inglaterra que vengan a Europa y que triunfen me sobran con los dedos de una mano estar ahí por hay Bruno ahora le imagino a Bruno y Axel que les están saliendo los ojos de las órbitas pero realmente lo pienso

Voz 0985 36:38 del partido el Barça de hoy

Voz 0239 36:41 para mí ser ratificando noticias una Joy es la primera vez que veo Adén melé con la posibilidad de ser un grande de verdad a las tres o cuatro acciones espectaculares que había tenido del melé

Voz 2 36:52 me parecía en Bahrein

Voz 0239 36:53 sí sí son de decir coño que parece que este tío al margen de que de que tiene pinta de Anelka fuera del campo dentro del campo tiene potencial para ser uno de los grandes el potencial lo tiene luego veremos a ver se encuentra la regularidad sin ambición y luego la ratificación de que el Barcelona ha dejado de jugar bien al fútbol ha dejado de jugar bonito al fútbol ya es otra cosa ya ya no es un Barcelona que juegan fútbol coral que juega un fútbol preciosista de que Juan fútbol bonito es un Barcelona que gana que se aprovecha de la irregularidad de los otros equipos que están arriba en el campeonato nacional de Liga y que cuando gana lo hace por el destello de den velé por la genialidad de Messi por la pelea de Luis Suárez por acciones individuales puntuales pero ni mucho menos con la calidad coral que tenía hasta hace no mucho un equipo como el fue global

Voz 10 37:42 una mano me permites son apuntes sobre por favor yo creo que ha hecho uno de sus mejores partidos que ha estado participativo que lo ha intentado que ha tenido una energía extra que como con ganas de reivindicarse Un poco después de todo lo que le estaba cayendo pero un apunta el futbolístico no ve a Messi no velo movimientos de Messi no lo devuelve una pared yo de hecho lo he visto he visto las caras de Messi en algunas jugadas den la toma de decisión de envíele como

Voz 3 38:07 a un me ve no me siempre no entiendo el fútbol no me ven los demás

Voz 10 38:11 que es que estoy tirando no yo yo es la única pega que le pongo que creo que es un jugador con unas condiciones individuales buenas pero que no termina de que sus jugadas sean claras en la en el último pase en la última toma de decisión y que sobre todo que no pelo movimientos enero

Voz 2 38:25 no es que lo pasa yo creo Pablo y tú que están viendo

Voz 10 38:28 los dos yo creo que Messi ha perdido socios en el campo

Voz 2 38:31 se le fue Xavi crear un socio le fue Iniesta fue Neymar Alves se le fue al ha ido perdiendo hoy exactamente eso es hoy no tenía Suárez yo ha habido momentos que estaba viendo a Messi con una sensación de decir si es que eh me faltan mis socios habituales los que entienden nuestra manera de jugar antes decía lo de Tour con con Guardiola jugaría leña porque yo lo que a leña es un jugador que entiende esa forma de jugar del Barça que entiende su último pase que entiende el toque de de de de balón la posesión bien entendida sin embargo hacen falta entrenadores que se atrevan a poner a este tipo de jugadores por eso decía lo de Guardiola porque Guardiola había un chaval que despuntaba se atrevía lo ponía y luego ya veremos pero es que no se atreven a ponerlos es que le pone en diez minutos dice venga ya te saco que ya al día siguiente jugara otros dentro de otros diez partidos Pablo Pinto