Los Toros 02.12.2018

Voz 1395 00:46 señoras señores muy buenas noches hoy ha sido noche de elecciones no sé también de elecciones para tomar nota estamos con todo el equipo completo con frente a la técnica con hachas Yeray se Ruiz en la coordinación y Gonzalo Bienvenida al frente de la relación Gozalo buenas noches

Voz 4 01:03 qué tal Manolo buenas noches bueno pues la noche movida no una

Voz 1395 01:05 no sé que ha sido interesante porque han pasado muchísimas cosas y además está Paco García de guardia hoy en Sevilla porque las elecciones andaluzas han tenido muchas cosas interesantes no en hay que decir que como siempre nos pueden escuchar a través de de muchos de muchas posibilidades y ahí olé por la Cadena SER más por Caracol en Colombia por las Double U en México conoces Méjico no me gusta ir por platillo en Ecuador la radio de toros en cuatro países esta noche lleno de noche en la que además de todo hemos saludado Zerain si sí llega ahí también te muy saldaba allí si no aquí estoy pues hay que saludar porque está trabajando a Paco García queremos de un momentito para allá durante es una pasa ITA rápidas no lugares en donde hay toros en este en un día como éste lógicamente tiene que ser en en Suramérica en en México por una parte y en Lima Nacho por otras están Guillermo Rodríguez y Juan Antonio Hernández y como digo Paco García está pendiente de las

Voz 5 02:10 lecciones eh

Voz 1395 02:13 el Sevilla de la Cadena SER hay que decir una cosa y yo creo que también importante nunca ha habido un vuelco total en Andalucía y que por tanto bueno pues mucho se habló del fracaso del PSOE que se queda con treinta escaños que además pierde el Gobierno y aficionados son los toros que no estaban demasiado contentos con el tema de Andalucía porque es una tierra de toros y a tierra de toreros importantísimos y la televisión andaluza a parte de una promoción de novilleros sin caballos que haces

Voz 5 02:44 muy bien ese partido Miguel hay compañeros que que son

Voz 1395 02:49 Enrique remeros sí que son además es tremendamente profesionales que positivos no hay ni una sola corrida de toros antes daban una cree que los Veintiocho de de febrero

Voz 6 03:00 la entidad de Andalucía

Voz 1395 03:02 Is alaban como cuando los últimos de de Canal Plus daban la de Miura y alguna más en Andalucía PSOE ni toros

Voz 4 03:11 no se retransmite pública todo cuenta no

Voz 1395 03:15 y la verdad es que que bueno pues se han perdido un montón de escaños son XXXIII podemos también se ha dado un golpe fuerte el de otro bajón con diecisiete escaños y el bloque de llamado derechas PP aguanta ahí se apoya además en los toros clarísimamente es Ciudadanos acepta el tema taurino y sube Vox que es muy taurino totalmente ha presumido de ello pues ya ido así de una forma casi que no pensaba nadie no

Voz 5 03:47 sí yo creo que que es curioso

Voz 1395 03:49 todas aquellos que no han atacado el mundo de los toros han subido y los que han atacado el mundo de los toros han bajado es curioso pero te voy a decir una cosa más Gonzalo lógicamente donde se ve también el tema Ebay nos dan mucha guerra no hay Dios tenga su idea hay un Partido Animalista contra el Maltrato animal yo entienden que el mundo de los toros es el maltrato animal estaban también las votaciones cuántos escaños han sacado cero Zapatero cero pues bueno han ganado los partidos de Taurinos de momento eso no es mala cosa Guillermo en

Voz 5 04:28 a Lima ya hemos para noches

Voz 7 04:33 buenas noches Manuel acaban de dar la vuelta al ruedo al quinto ocurre en la corrida para El Juli Nacho una faena Lali alarga el alga hinchados a ver

Voz 8 04:45 ya inmenso

Voz 7 04:48 yo no Chema no él él no tiene techo pero además con dos toros no valían ha tenido es impecable en esa cámara rosa Enrique una faena preciosa preciosa Roca Rey al que cortó una oreja vive una manifestación de los toreros en padres por el cuerpo médico roza con un grupo de ciudadanos peruanos que pasaron una de las de los vítores a Hall Viena Manuel ahora se salta el carro en el esto ya se lo contaré

Voz 8 05:27 pues bueno hay más la lleno

Voz 1395 05:29 si falta un toro para Roca Rey un ambientazo

Voz 6 05:32 Manolo en el cartel de la Feria no de la semana pasada en cartera

Voz 1395 05:38 las no son baratas y han bajado un poco este año habían bajado un poquito Ivano vamos a ver cómo termina la la corrida porque el cartel era el más fuerte de todos ha correspondido publicó ha vuelto a esa plaza preciosa con una historia tremenda la plaza más sevillana de toda

Voz 5 05:53 dedica tiene ese puntito de de de

Voz 1395 05:56 de sabor sevillano iban sí suele dar una categoría importante donde está Padilla en Mérida Padilla tiene todavía tres corridas una despedida última despedida esta medida estará eh no hay tres más el ocho en Zacatecas el tie el doce en León y el dieciséis en México

Voz 6 06:14 la Méjico en La México

Voz 1395 06:16 la despedida con las golondrinas y con todo eso no pero hoy también a ver golondrinas que es bueno porque se tocan las golondrinas cuando se expide un torero de una plaza de México o de o de una parcela importante de Meco digamos una provincia nada importante y yo se despide

Voz 5 06:33 Padilla en

Voz 1395 06:35 lo que llaman la península de Yucatán por tanto bueno pues allí una despedida con con las golondrinas no bueno vamos a ver porque tenemos más personajes y Paco García está a plantear grandes primero vamos rápidamente a México Juan Antón

Voz 5 06:48 año en Mérida me imagino y además con Padilla no

Voz 9 06:52 ha sido un placer saludarte desde Mérida Yucatán se contaba una de las tres Mérida El Mundo precisa precisamente Mary de Extremadura ayuno

Voz 7 07:02 pues disco de tres caras que han plasmado

Voz 9 07:04 una de ellas la primera ciudad con ese nombre romano en el Elche Mérida Extremadura del otro lado Mérida Venezuela email

Voz 3 07:14 el Yucatán México con me encuentro

Voz 9 07:17 pero las dos plazas de toros terroristas más importantes del continente americano Suiza lidiaron una corrida de Begoña con la cual cometió los mencionados es una de las últimas corridas bien nuestro amigo Juan José Padilla de aquí les queda solamente es el coche semana León el colofón de la Plaza México un gran detalle de esta gran afición emeritense es que debajo de la bandera de la ciudad en la bandera a mitad de NASA han colocado la bandera que caracteriza todos los sectores de Juan José Padilla la bandera

Voz 8 07:50 mira te da un gran gesto debajo de mí

Voz 9 07:53 bandera del lugar común gran cobijo lamentablemente el primer Foro de su lote un toro que se puso por delante con mucho feliz bueno pues la verdad es que el público estuvo muy exigente con Juan solventarlo bien y finalmente los despidieron con una ovación de que era uno más para despedirse de acá cuando Comella

Voz 8 08:13 veremos si entone en falso

Voz 10 08:16 uno de las golondrinas volveremos efectivamente Juana

Voz 1395 08:18 Antonio Hernández sí Imanol también hay toros en la mano

Voz 6 08:21 Kiko donde está lidiando una corrida de toros de Shaha ahí con los cuando es Octavio García El Payo Sergio Flores Diego Urdiales no ha tenido suerte con el primer toro flojo noble y que lo ha matado de una buena estocada y ahora ya está en el ruedo el segundo de la tarde

Voz 1395 08:36 bueno pues ya pasamos a hemos comentado un poco cómo está el panorama de toreros españoles que están en este momento actuando en tres países

Voz 5 08:44 no es la verdad que que bueno

Voz 1395 08:47 los países no

Voz 5 08:48 en dos países en México iba bien pero

Voz 1395 08:53 eso pero pero bueno pero hay montón hoy está Ponce está Roca Rey está Padilla ahí está les mundiales toreando en la Méjico Paco García está de guardia hoy en Radio Sevilla Paco buenas noches

Voz 0697 09:07 hola Manolo qué tal buenas noches

Voz 1395 09:09 secciones andaluzas con muchísimas sorpresas no cabemos vuelco tremendo

Voz 5 09:13 bueno aquí yo ya es curioso no

Voz 1395 09:16 yo no digo que sean los partidos que más me gustan esos que han perdido el ganado pero los más taurinos somos Canga no sólo han ganado siempre lo he estado

Voz 0697 09:23 lo mismo podemos decir que estamos de enhorabuena porque bueno como tú bien dices lo que partidos que al menos no atacan al mundo del toro pues son los derrotados y los que respetan el toro Buesa han salido ganadores en estas elecciones al Parlamento andaluz no con un vuelco histórico porque el Partido Socialista lleva cuarenta años gobernando en Andalucía y me parece a mí que vamos a tener cambie de Gobierno porque ha perdido nada más y nada menos que catorce parlamentario de cuarenta y siete que tuvo en el año dos mil quince pasa el Partido Socialista a treinta y tres a pesar de ser el que más votos ha logrado esta noche con un millón ocho mil ochocientos treinta y uno votos la segunda fuerza política pasa a ser el PP con XXVI parlamentario pierde también siete de los treinta y tres que tenía queda en veintiséis sube hasta veintiún parlamentario Ciudadanos más o menos se mantiene pierda algún parlamentario Andalucía adelante que es la unión de Podemos con Izquierda Unida que en Andalucía la irrupción sorpresiva porque nadie lo esperaba de Vox a quien las encuestas más optimistas le daban ocho nueve parlamentarios los últimos día llegaba hasta los doce la verdad que yo he tenido la oportunidad empezado la jornada laboral en un colegio electoral a la hora del cierre en el recuento de lo primero voto Lay concluido precisamente en el hotel donde Vox estaba celebrando

Voz 1395 10:51 si estas elecciones parlamentarias

Voz 0697 10:54 sí era una auténtica fiesta hasta toreros había oído pero llegó un micrófono no han querido hablar pero por allí echaba hasta Morante de la Puebla pero sí

Voz 1395 11:02 es una cosa que el tema taurino parece que no pero estaba la gente muy muy molesta con aquellos partidos que que estaban escandalosamente encuentra comentamos verdad hace bonito lo de Andalucía no una tierra que todos los aficionados una tierra donde la fiesta gusta

Voz 4 11:16 todos pesan una sola cosa

Voz 1395 11:18 de toros en todas la Nancy ahí yo voy más allá

Voz 0697 11:21 voy más allá porque escandalosamente en contra pues podemos no que además lo llevan su programa político

Voz 1395 11:26 lo pesado porque pero que nunca

Voz 0697 11:29 andaluz en contra pero tampoco ha sacado su manita decirle respetemos hecho

Voz 5 11:34 no no bueno pues mira

Voz 1395 11:37 tema taurino hemos salido bien volveremos ahí Paco porque vemos cosas de guardia cuando antes de cerrar la la Guardia pegarnos un grito vale

Voz 0697 11:45 venga por aquí sigo yo

Voz 1395 11:47 no te vayas no te vayas pues eso te vaya muy lejos

Voz 0697 11:49 no yo estoy tengo Alfonso Cadaval cerquita de

Voz 1395 11:51 The Ting debe estar en en su casa pero yo no sé si están Sevilla porque creo que normalmente tiene una casa en en otro lugar para dedicarse plenamente a a lo que su supervisión Alfonso buenas noches

Voz 8 12:05 eso es

Voz 3 12:06 buena noche Manuel donde tiene esa casa pues no te

Voz 1395 12:08 no sé leí un día que que en que en unos no tienen es no sé no todo nota Olvera

Voz 3 12:15 si hace cinco años no que que viven en Utrera digo eres tú que nada más si no no no no no no puedo con mi apoderado con Alberto De la Peña que fue matador de toros

Voz 1395 12:25 sí allí me acogió en su casa

Voz 3 12:28 bueno llevo cinco años prácticamente yo me considero mostraron

Voz 1395 12:31 bueno ya matador de toros ha pasado con una con una relativa de categoría dos figuras de del toreo padrino Morante testigo Manzanares plaza de toros de Sevilla La Maestranza este año ya tiene que ser a pecho descubierto Alfonso torear el no que se pueda pero pero aumentar el número entrar en en Feria suyo entrar también en el circuito ferias y festejos que tengan interés no

Voz 3 12:58 pues sí totalmente no yo sé que este año bueno pues un año muy diferente comienza una etapa nueva Hay bueno va a ser mucho más difícil porque sabemos la cantidad de de toreros que están apretando jóvenes y bueno yo sí yo que tengo claro que que la que tenga como se dice un poco en el fútbol que chufas la entonces esa es la mentalidad que tengo que que hay que haya lo que haya sin sin creo que que me refiero no no tenemos que quejar de nada sino que lo que lo cual bueno va a hacer y lo con una positividad Hay de toda la gente que que bueno que uno quiere estaré más carteles

Voz 1395 13:34 a mucha gente es lo que no sabe

Voz 5 13:36 bienvenida es que está haciendo periodismo

Voz 1395 13:40 sí que terminó segundo cosa debe estar pero el tercero me equivoco Alfonso

Voz 3 13:44 sí entre tercer y cuarto tercero cuarto está

Voz 1395 13:47 apunto de poder hacer la crónica suyas también eh

Voz 4 13:52 sería bueno e la crónica de de un torero que acaban de torear esas e interesante es muy interesante no Ignacio Sánchez

Voz 6 13:58 bien yo creo que que firmó alguna crónica alguna corrida en la que puso muy bien

Voz 1395 14:04 te dice cosas tremendas no es que fue el presidente del Betis también entonces muchas cosas de la Cruz Roja me parece que siempre Lorca bebía los vientos por no poner podría tener mucha personalidad debía tener es una carrera dura pero me preciosa has elegido voluntariamente podía haber hecho mil cosas tienes un padre mosso tenías otras posibilidades y cómo empieza todo este lío Alfonso porque esto de los toros sino otra cosa

Voz 3 14:34 bueno mamá yo creo que lleva a ligar un poco mi y a mi personalidad no si es verdad que bueno yo casa ETA visiones desde muy pequeño en lo que se me ha inculcado lo oye todo el campo los toros el caballo es verdad que desde muy pequeño pues a lo que me gustaba no corrida de toro me ha dado gracia a mi padre y bueno torero pues buena figura lo que siempre me ha gustado pero sí es verdad que que oye que al fin y al cabo está un poco ligado a mi forma de ser no yo creo que si no fuese el matador de toros estaría a una disciplina de vida una forma quizás soy esa persona que me gusta estar muy en familia con con todo muy cuadrícula no digamos de que no estaría tanto en la calle como cualquier chaval joven pienso asignado buscaría una disciplina de vida diaria porque él no que me me hace feliz me motiva levantarme todas las mañanas en este caso yo creo que hay más cuadriculada que la pretensión del toro no hay ninguna que eso va ligado a a mi sentimiento Puertollano

Voz 1395 15:36 de ese hijo de un artista César Cadaval podía haber hecho muchísimas otras cosas sin embargo la sensación de que de que estará auténtica vocación sabiendo que no es un camino fácil que es un camino que es sea muy hermoso cuando salen las cosas bien pero también tiene dureza dureza de de conseguir el objetivo faena no quiere que el público lo entienda y la dureza de del riesgo de de las cornadas sí sí todo lo que supone no de entrega una plaza de toros no oí sin embargo tienes tremendamente claro

Voz 3 16:08 pues si no súper súper claro no y además había que era era consciente de que la gente pues me iba Peral me iba a seguir pero yo creo que no hay motivación una bonita que uno de las cosas no entonces esa lo mismo te iba a ser un ante y esa motivación David con un matador de toros no de seguir demostrando que puedo competir que os puedo buscar un sitio arriba Hay que oye que que todo es posible para todo tipo de ser humano que tienen una escribía yo en el que tiene menos

Voz 1395 16:38 lógicamente habrá que pelear y lo lógico sería que volviera a verdad a Sevilla además como alternativa allí estuvo estuvo bien y luego hay que meter cabeza donde donde sea digno meter cabeza torero no Alfonso donde la pena donde sea se ha un cartel aceptable donde haya un respeto a la profesión y hay que bueno ya que su madre eh

Voz 3 17:03 creo que que que enfocaba no la progresión tanto mi padre como mi apoderado Alberto yo hemos enfocado todo de manera muy respetuoso hacia la progresión muy oye cuando Muang sitio que se podía ir que estaba en las condiciones adecuadas Itzik sabes es decir nunca torero me natural menos pero un sitio bueno hoy con las conexiones que creo que que un torero merece ir que merece la profesión del toreo no entonces a seguir con ideas y sobre todo eso yo siempre he ido pasito a paso pero en este caso pues el analizar muy bien lo que venga para aprovecharlo

Voz 1395 17:44 están toreando todavía de Nacho Ponce Juli Roca Rey

Voz 6 17:48 al mismo tiempo ya al mismo tiempo habían una

Voz 1395 17:51 cogida en la Méjico voy al Payo

Voz 6 17:53 en el en un muletazos por el pitón derecho

Voz 1395 17:56 ah yo lleva si es precisamente rapados

Voz 6 17:58 de una cornada que recibió en la Méjico ya ha recibido un derrote seco en la axila entrena axila hay las costillas le están explorando todavía parece que que no lleva cornada parece que ha sido un golpe pero un porrazo tremendo

Voz 1395 18:13 bueno pues hay de todo no hay de todo

Voz 6 18:14 es algo muy complicado segundo eh

Voz 1395 18:18 digo una cosa es que lo bonito todo connota la he visto torear

Voz 6 18:22 Alfonso así se en Madrid de novillero

Voz 1395 18:24 yo soy sevillano muy sevillano salió de temple suavidad de de gusto

Voz 5 18:30 sí yo torero que tiene que tiene su punto artístico no

Voz 1395 18:35 si hay que si hubiera que definir tu sentimiento profesional como sería como torero

Voz 3 18:41 pues mira la verdad es que sobre todo es sincero mucho en este aspecto porque me gusta que la gente que la gente lo sepa no oí yo hasta ahora bueno pues ha habido muchos día como brava ahora mismo fue Madrid no de puedo en un sitio el segundo toro de una alternativa que tu tiras de actitud porque sabes que te tienes que ganar la gente que la gente vea que tú quieres es torero de verdad pero creo que mi concepto va completamente

Voz 12 19:04 por otro lado no concepto

Voz 3 19:07 dentro de una palabra muy grande que sea puro chisme vayan cuadrar el palillo lo cosas muy por el centro que le echen los evitarlos toque tiene su trabajo todos los días saldrá saldrá pero eso es lo que intento interpretar no el toreo que veo en toreo antiguo entonces con ayer en toreros como yo iría como como por ejemplo Urdiales Ureña

Voz 1395 19:29 el centro de pureza con pureza

Voz 4 19:33 pero creo que vaya espejos toreros que que

Voz 1395 19:35 que que pelean que les ha costado trabajo romper pero que se ha mantenido la pureza la línea y la idea de de lo que es el toreo que le gusta el buen aficionado no ese es el camino de de Alfonso Cadaval Alfonso quedes muchas noches de de este año tengamos se comunicar contigo y ojalá que sea para para bien para para que la carrera tuya vaya poquito a poquito sumando y multiplicándose

Voz 3 19:59 con muchísimas gracias él que sean muchas muchísimas era hacer

Voz 1395 20:03 además se fíjate Alfonso Cadaval ya que tengo un bienvenida sea si eso es un lujo

Voz 4 20:09 venir aquí y además yo soy muy muy bien

Voz 1395 20:11 ha dicho que lo cuento siempre no que a mí me había tres Antonio Bueno ya Chenel Antoñete ponen lo que quieras

Voz 4 20:20 vaya no está mal mañana cartelería

Voz 1395 20:23 fíjate yo también cuento siempre que Chenel me dijo ayuno que casi nunca lo nombrado es era más puro que claro es que casi todos de la espada no en España también lo toreaba perfecto purísima con el capote y con lo Ortega hombre no pero he escondido sea una figura escondido así como aparentemente un segundón aparentemente espetado que bueno que no equivoque las palabras no pero debía tener una pureza tremenda Ighalo el día que mejor toreo eran fue yo y eso me contó nada claro hasta que vi que había copiado a Rafael

Voz 8 21:03 un abrazo muy fuerte abrazo buenas noches

Voz 1395 21:06 que sean muchas noches podamos hablar contigo muchas

Voz 13 21:11 los niños sube a la suite vamos a los temores

Voz 2 21:28 en la plaza de Linares los nación

Voz 13 21:39 rapado Viana sus cuidado

Voz 13 21:39 rapado Viana sus cuidado

Voz 1395 21:47 bonitas de Sabina verdad eh preciosas preciosa no tiene tiene arte que me quiero decir

Voz 6 21:52 no lo que comentaba antes Guillermo que la faena de El Juli en hacha debió ser muy importante la han dado una oreja y la vuelta al ruedo a un toro de Sánchez Arjona

Voz 1395 22:02 mira me alegro bueno pues hay una cosa es arte arte arte el de Curro Romero el otro día en la en la Fundación Cajasol buena mano con carritos Hay además con Enrique Moreno llevando la dirección de todo aquello el en pregunta si contestaba cosa divertidísima no de preguntar una de ellas el público que más le gusta cuales esto dijo el faraón hoy

Voz 0332 22:28 no voy como los chavales de ahora aquí es de Toledo yo no hubiera sido torero voy con estos todos los que están les por caminos viste un elefante mediante eran bajito los pitones por delante hay astifino ir pero como eres el toro y hay veces que embestía los seis toro eh estos de esta para para vista un bando y hacer un toreo camino me basta que estamos cerquita de ellos yo ir peor tener una instancia para poder hacer templada lleva tiene que tener una instancia iban de estas instancias no viene están para algo

Voz 14 23:14 para él ha sido muy importante Curro que este ERE la gente buena camino esperaba

Voz 0332 23:19 yo siempre lo digo que es mejor premio que me ha podido David ha sido Mis partidario que me han seguido Irak vantado hizo una y otra y otra yo soy aficionada a Curro Romero Iago lo mismo por lo que venga hasta que me llegan es día ese toreo hilos que Dios está dado porque yo no he hecho nada yo te digo que tenemos mucha suerte porque lo mío es que yo en yo no yo no es un esfuerzo para tenemos no sé una medida con cierta gracia cuarto armonía de Amatller de porque Belmonte el cuerpo a cuerpo raro sin embargo centraran formaba que yo era Evelio ir ahí a donde iba yo detrás de Curro Romero pues la belleza de lo bello da en pocas pocos toreros afortunadamente torean cuando cuando el factor también todos los días doce puede Torrero fíjate lo difícil que lo tiene uno que escribe no que pinta que tiene mucho arte bien cuando pero no se pone de debajo viento dos mil persona detrás diciendo que no tiro la mula Tita que aquello no empezará el capote ya que está Mercedes ver todo esto sólo sufrimiento a correr sólo cuando me preguntaron una vez Dati que público te gusta más el Sevilla Sevilla y Madrid digo es Bertelli anda que como según Brito bajas

Voz 14 25:25 a la pelota favorita para para porque etarra delitos silencio porque tu caldeado

Voz 1395 26:07 te también con nosotros genial Curro Romero

Voz 4 26:09 lo Romero Paco de ochenta y cinco años estaría quitarse el sombrero pues eso sí que te eso te Carmen elecciones sólo somos si se lo propusiera las no votan todos pero sí hay que tener eso me más me gusta el de tenis

Voz 0697 26:25 sonido que hemos escuchado lo recordamos del manos manos de Cajasol de hecho el lunes pasado o no del anterior no lo pudimos poner todos la semana pasada

Voz 1395 26:33 pero ha hecho bien recordar que tenemos en todos los demás que normanda y podremos esta noche todo todo lo bueno que tomando desde villas bueno fenómeno sí señor pero tengo al Mestre José Luis Being yo que lo tengo ya allí en Valencia José Luis bueno ni buena ni es bien

Voz 1056 26:48 yo vengo

Voz 5 26:50 Puig que digo yo que

Voz 1395 26:53 me parece de coña pero otros partidos Taurinos eh

Voz 10 26:56 bueno más que yo no sé si de día todos los partidos bueno no no contrario es manifiestamente es uno nun sí que

Voz 8 27:07 tampoco regaló nada tarifa secas no

Voz 1056 27:09 se ponen de lado los han puesto demasiado sí

Voz 8 27:12 yo me he estado llora en en en

Voz 1395 27:16 en América con alguno de los que se presentan allí importantes de de uno de los grupos se han levantado en nombre de hoy hay bueno yo diría más lo habían dicho no podemos digo los de cómo se llama en el Ciudadanos C's se ve ha dicho lo del tema de toros está cerrado cerramos que cerrados que no querían tocarlo no hubieran tocarlo no bueno mira ahora a todo que lo había cerrado ha salido la cuenta al revés a ver si la obra si da tiempo abrirlo porque tampoco la cosa está para eso no

Voz 1056 27:57 es triste es que cuando pensaron o pensó que le podía beneficiar Se se arrimó a los toros no

Voz 1395 28:04 sí sí yo soy ciego

Voz 1056 28:07 muy bien de la claridad de desde luego pero por lo menos no supongo que no bueno con esto

Voz 1395 28:12 Khadija no esperemos esperemos no y espero no ir y es curioso porque fíjate luego lo de Andalucía dice el Andalucía la gente se ha borrado es que en Andalucía no hay una cualidad detrás de toda la temporada quitando la feria eh que exhibía ni una corrida de toros que no se más allá de Málaga también pero pero fuera por darlas en televisión

Voz 6 28:36 sí que no se retransmite ninguna unos no

Voz 1395 28:38 aquí el problema que te que que tenemos en Valencia Castellón y con la afición a los toros

Voz 1056 28:44 yo te yo yo creo que se tendrán que dar cuenta que lo de los toros es algo muy transversal no que en todos los partidos mucha gente gente que de su ideología que son partidarias de los toros y beben los vientos por la fiesta

Voz 1395 28:58 pero el Partido Comunista sacaron en Valencia a hombros a una figura del toreo

Voz 1056 29:04 pero por qué Carrillo igual con el de Carrillo cuando aparece Carrillo después en los primeros años de la democracia o la peluca en el primer sitio donde lo descubren con la peluca puestas en una plaza de toros

Voz 1395 29:19 la Brigada ex comunistas por lo que sacaron a a hombros a

Voz 0697 29:23 Domingo Ortega sea que con un tema como éste Manolo yo creo que que más levantaría diré a todos mantenerse un poquito de perfil si yo no digo que usted apoye claramente pero tampoco

Voz 4 29:34 como es claramente sí

Voz 0697 29:37 molestia siempre bordo

Voz 1056 29:39 el perfil relativamente no porque supongo que que los mismos derechos los ciudadanos aficionados a los toros que los ciudadanos que no no no parecía no

Voz 8 29:49 no parecía coser no parece que no se ponga de

Voz 0697 29:53 yo lo que quiero decir quiero decir Mestre que el debate político no contaba con el tema taurino hasta hace unos años lo pasa que ha irrumpido el tema taurino del debate político y claro yo creo que ahora lo de esta noche pueden ser un poco consecuencia de todas estas

Voz 1056 30:07 es decir que hemos regalado les hemos regalado insulares y primeras páginas muy clara

Voz 8 30:12 Nos hemos arrugado mucho eh también eh

Voz 1056 30:14 pero no hemos sabido defender que no teníamos tradición de defensa porque evidentemente habían otras cuestiones muy prioritarias hay que reconocerlo hombre si dejábamos poquito esto

Voz 8 30:27 Dario ya pero no lo es

Voz 1395 30:31 hay hay otro dato además que lo hemos comentado antes compañeros es que Man su derecho de su papel Partido Animalista contra el Maltrato animal ir lógicamente súper antitaurino no cero escaños

Voz 1056 30:46 sí es ser un feto que digamos lo respetamos pero que nos respeten no

Voz 1395 30:52 no no exacto que no nos digan fascista

Voz 1056 30:54 en una extrema derecha pero ellos que eso pues

Voz 1395 30:57 a mí maltratadores tampoco y nos respetamos todos bienvenida cada uno haría lo que tenía que hacer hombre y si lo hace bien no es muchísimo mejor les hace mal pues sería qué mal hace la cosa Fulano

Voz 6 31:09 eh fíjate manda el respeto que existe en Portugal por ejemplo que dos partidos tan separados ideológicamente como son los comunistas de de los demócratas

Voz 4 31:20 han puesto de acuerdo para bajarle el iba a las corridas de toros en Portugal y otro a otros compañeros y lo Paco nato

Voz 1395 31:28 en el Pacma en Sevilla Andalucía Andalucía en Sevilla en Sevilla que lo debe de la el tema taurino siete mil votos

Voz 0697 31:38 y en Andalucía yo te doy Andalucía sesenta y nueve mil seiscientos sesenta y bueno

Voz 1395 31:44 de uno coma uno coma noventa

Voz 0697 31:46 tres por ciento de los Heat que que lo que lo que

Voz 1395 31:49 lo que dice lo que dice y hay que respetarlos pero que pero aunque lo que tranquilos

Voz 8 31:53 todo el mundo los que tenemos los respetemos todos no

Voz 4 31:57 ahí bueno me noto respeto en los dos sentidos un sentido y cada uno al final sacan los los puntos que tiene que saca es que tiene que sacar

Voz 1395 32:05 sí

Voz 4 32:05 pero el PSOE se pegó un bajón Podemos no lo subió

Voz 1395 32:09 durante muchos años ha mandado el PSOE bueno es un gran partido en Andalucía ya pues de modo puesto de derribando un poco las expectativas y el bloque de derechas en este caso posiblemente el menos digamos que polémico para el tema taurino pues se ha quedado ahí arriba no oye ya el cambio nunca nunca es malo

Voz 5 32:33 sí

Voz 1395 32:34 aquí estamos de acuerdo en una cosa a ver a que hay un torero que que debe devolver a a por méritos propios no a primer plano se llama Daniel Luque podía otro Luque sí señor

Voz 8 32:48 estamos de acuerdo José Luis porque además tiene unas condiciones para hacer frente a un toro no yo no he visto

Voz 1395 32:57 en Francia fuera de las plazas importantes bienvenida estar tremendo de verdad hay tremendo de verdad no yo creo que que se que está que que este año va a ser con un poquito de suerte va a ser un año importantísimo para para él no torero buenas noches

Voz 8 33:15 bueno todos dónde estás sí que puedo

Voz 10 33:20 aquí estoy escuchando el tema político que me estoy explicando yo que no

Voz 8 33:27 has votado

Voz 10 33:30 sí pero no te pregunto

Voz 1395 33:32 pero el voto secreto pero has votado el adiós jiennense nos cortó ahí no es Paco estaba consta ahí no

Voz 1056 33:43 pero estoy yo también

Voz 1395 33:46 bueno pues este asunto en lo que yo creo que es tremendamente recuperable no

Voz 1056 33:51 hombre y bueno esto es uno de momento es uno de los que mejor toreo de capote de todos en una época en que ese torear regular de Capote al que hace mucho mucho viento

Voz 8 34:02 y esto es lo que me gusta Gustavo eso de que se hace mucha ahí mucho

Voz 1395 34:05 eh

Voz 4 34:06 pero eso es lo mismo porque

Voz 8 34:11 multar una tobera por ahí era lo que que bueno he entendido

Voz 5 34:16 la gente me hemos recuperado Dani hemos recuperado Dani Dani

Voz 8 34:21 sí sabía cortar gente me hay que es difícil que cuatro hinchable un poquito de esto estén de acuerdo en que tú no puedes bajar la guardia ni un segundo más y que tiene que entraría de una puñetera vez en donde has estado donde tienes que volver no porque ahora mismo

Voz 5 34:38 no se ve yo que

Voz 1395 34:42 el capote de los mejores capotes no te he visto torear de muleta también fenomenal sobre todo en Francia no olvidarse de duras porque Patxi

Voz 18 34:53 bueno bueno lo yo cuando

Voz 1056 34:57 esa pregunta me lo dicen mucho de ellos

Voz 8 35:02 cuando alguien dice eso es buena señal eh Paco cuando alguien dice eso culpable soy yo es que sale porque porque paso eh

Voz 0697 35:10 por los motivos los conoces seguro que el culpable pues seguro que sabe dónde está la solución

Voz 8 35:17 no si lo es todo

Voz 18 35:19 bueno cuando uno claro de dónde ha pecado capaz de ver otra donde no hay por lo menos yo no me cae mal no y bueno en eso estoy convencida con ese puntito de suerte sí es verdad que ahora ahora no es en poco más difícil

Voz 10 35:41 volver tan pronto porque bueno las oportunidades son más cortas

Voz 18 35:45 sí es verdad que que bueno ahora mismo piensa uno si yo pudiera pescar lo que en otro momento tenía no

Voz 12 35:54 pero ahora hay que pensar otra otra cosa es bueno sobre todo bueno que cuando uno confía en uno min muy

Voz 18 36:02 y sabe que uno tiene cosas para proveer de en este mundo pues ahí donde hay que cambiar para que

Voz 12 36:11 para que algunos la plaza pues

Voz 1395 36:15 eso es

Voz 1056 36:17 hombre pues yo pienso que hecho el acto de contradicción no lo que hay es que armar lo moralmente qué Esther realmente convencido de que puede que esa que el corazón por delante laboral hay que nos aflige al ante la situación no que no le pese porque insisto que tiene he dicho que torear con el capote pero torear bien con la muleta Lleida que ha toreado muy bien en Francia haya toreado muy bien

Voz 4 36:41 vaya corrida coreadas fuertes eh no

Voz 1395 36:45 el carácter

Voz 8 36:47 por eso yo colocarle más hicieron una comisión para enloquecido

Voz 4 36:53 ya no sé si por lo que

Voz 1395 36:59 si no me mía

Voz 10 37:00 hablo cuando empecé a hacer cuando empecé a hacerlo por primera eh

Voz 1395 37:04 hay gente que no te no tenía muchos partidos

Voz 10 37:07 Ellos mi nombre es verdad día

Voz 4 37:09 el escollo estaba eh así llaman severa pero lo hace casi todo el mundo y no sí si es el momento que sube la faena bueno sí pero nadie lo hace como yo eh eh

Voz 10 37:23 cada uno nace ya con su personalidad aisló pero es bonito no yo cuando estoy centrado única si veo que una figura del toreo

Voz 18 37:29 pero lo hace para mí Nene me llena de satisfacción y de entonces hay que por lo menos que una cosa es que uno ha hecho pues que lo hagan los demás compañeros para mí me gusta no

Voz 1395 37:41 bienvenida Manolo y que tiene que tiene

Voz 0697 37:44 lo ves en la plaza bueno saldrán las cosas mejor o peor pero ves tú que es de los toreros que tienen la moneda que en cuanto en cuanto pueda la

Voz 1395 37:54 yo creo que dejan bien cuanto abran los bancos este año gente hay que cambiarla

Voz 6 37:57 de lo Daniel han sido diecinueve corridas de toros en la temporada este año iba a estar a tu lado ha estado un hombre importante del grupo de Simón Casas como Roberto Piles a ha formado parte de tu del equipo apoderamiento en qué en qué has notado ese apoyo por parte de de una empresa como la de Simón Casas en este camino de recuperación de tu carrera

Voz 8 38:23 has todo bueno yo yo creo que

Voz 18 38:26 que en cómo está hecho el apoyo el apoyo es es la espada de la muleta yo ahora mismo no puede pensar en en un acuerdo porque si es verdad que bueno pues hay que estar ahí en todos los grandes o no pero que al final

Voz 12 38:43 si uno no es capaz cuando

Voz 18 38:45 tiene la las oportunidades de de de triunfar y seguir p'alante lo demás no te vale no pero pero sí es verdad que bueno que tanto Roberto Simón una apoderó hace ya un año bueno tengo bastante buena relación y sobre todo con Roberto que es un en un lado

Voz 8 39:05 vino bastante bueno y experimentado en este mundo no José Luis esto en Valencia Madrid y en Sevilla se arregla

Voz 1056 39:14 venga hombre claro ya es lo que ha hecho un cesto hace tiempo

Voz 1395 39:17 sí hombre has estamos hablando lo que

Voz 1056 39:20 sí que creo recordar que fue un año otro el acordara mejor que yo no fue un año triunfador de la feria en Palencia

Voz 5 39:27 hombre en Valencia hemos visto hoy en Sevilla y en Madrid Le hemos visto tardes

Voz 1395 39:32 importantes no en mañana sale no revista muy claro faltaría más mañana mañana mañana lunes pero aquí aquí más a Madrid llega el martes

Voz 1056 39:44 así paciencia que vale la pena

Voz 1395 39:47 está muy bien está muy bien la verdad que es bueno el campo está muy bien lo tuyo y está muy bien lo de lo de los chicos de la redacción e ahí están trabajando francamente bien te lo digo en serio

Voz 1056 39:57 lo tiene un rol modernizado mucho no es una revista antigua muy actualizada

Voz 1395 40:03 sé muy joven

Voz 1056 40:05 también tiene una sección de mucho éxito por cierto

Voz 1395 40:08 el Gonzalo nuestra quede casualidad parado

Voz 5 40:14 un abrazo muy fuerte Daniel no

Voz 1056 40:16 todo todo dos cuatro

Voz 1395 40:19 confiamos íbamos creo que muchos oyentes también eh

Voz 10 40:23 pues os cuatro son bueno no tengo tengo ya cuatro bueno siempre confíe

Voz 1395 40:29 bueno pues vamos ahí a antes eh a Bilbao pero antes un abrazo

Voz 8 40:34 Puente José Luis alguna novedad como la tierra no puede

Voz 1056 40:39 se ha cerrado la temporada en Valencia coro lo comenté la semana pasada con el con la semana cultural de folletos y la verdad es que fue un éxito de gente de público muy muy entregado a todo el mundo que vimos a sobró muy recuperado aunque se siguen ahí las dudas entorno a su salud no a ver si que podemos dar la semana que viene

Voz 8 41:02 pero bueno hay que querer no siempre no porque son ya os pasa su vida es todo

Voz 1056 41:08 se les sufre requiere grandes cosas a la vez

Voz 1395 41:11 tú la sentido más que nadie

Voz 4 41:14 tienes clarísimo

Voz 1395 41:17 vamos a irnos a Bilbao te apetece

Voz 6 41:19 por supuesto siempre pues vamos a ir un momentito

Voz 1395 41:22 Paco porque allí están Andrés Duque y va a hablar no de de dos cosas importantes no del futuro de Bilbao eh porque ve parece que se va a cubrir la plaza ahí puede haber novedades muy importantes y y de un documental que hicimos antes Duque y un servidor hace muchísimos años pero que está en contra la cinta se publicó se dio en en Televisión Española hace muchísimo tiempo de la llegada de el de de del Toro del toro a España pero es que además hicimos cosas como encontrar

Voz 5 41:55 una una finca hay una en la casa con la familia

Voz 1395 42:01 figura de cómo una ganadería como norte del norte como bajarla desde el monte con burros hasta hasta hasta avanzado el camión para montarlo no sea muchísimas cosas no eh

Voz 8 42:14 vamos a hablar con él Andrés Duque Andrés buenas noches hola Manolo buenas noches cómo estás

Voz 1395 42:19 qué gusto no has encontrado

Voz 5 42:22 pinta de de aquella

Voz 1395 42:24 de aquel documental esto

Voz 10 42:27 está localizada Manolo y ahora sólo tengo que pasara dvd si Dios quiere la tendremos pronto

Voz 1395 42:33 ahí encontramos el caserío de mi obra te acuerdas

Voz 1326 42:36 sea como yo de mi de Mihura que es un apellido vasco que significan muerda Godoy procede de Fuenterrabía lo mismo que también hay otro caserío que se llama Murube

Voz 8 42:45 sí señor también que también hemos cura en euskera

Voz 1326 42:48 Indica bajo la colina

Voz 10 42:50 realmente la raíz cultural dentro del del toro del mundo del toro del origen del toro está perfectamente entramado en la cultura vasca bueno

Voz 1395 43:02 tuvimos tiempo de hablar formalmente ser recuperado que es una joya fue muy bonito además cómo va como bajamos bienvenida cómo bajaban con con con con burros no tapándole los ojos y los toros detrás iban bajando porque había bajar la montaña hay un espectáculo no lo veremos ante porque la plaza de toros de de Bilbao Andrés lógicamente va a cambiar de digamos que de de gente que lo dirija y además se va a cubrir iba a salir por un periodo largo que no sé si son veinte años para dándonos eso me

Voz 6 43:36 claro sí sí sí sí sí un periodo largo

Voz 1395 43:39 por dónde van los tiros y como están las cosas Andrés

Voz 1326 43:43 pues mira hay mucha incertidumbre porque no hay ni pliego y concurso cuando la promesa por parte

Voz 18 43:49 de los

Voz 1326 43:50 el sables del Ayuntamiento y de la Casa de la Misericordia afirmaron que septiembre en septiembre ya estaría en la calle ha pasado septiembre octubre noviembre estamos en diciembre hice aventura que vuelvan a pasar tres meses más y aquí nadie dice nada

Voz 1395 44:04 no aguando al segundo

Voz 19 44:06 no nos del PSOE

Voz 20 44:21 no

Voz 4 44:29 Andre ese te vamos a hacer un corte para las

Voz 8 44:31 esas americanas entonces no hay nada claro de momento me dices

Voz 1326 44:37 solo

Voz 8 44:39 también es preocupante Imaz

Voz 1326 44:42 teniendo en cuenta que el carácter vasco de por sí en sus entidades es un hombre que da la cara formal

Voz 8 44:50 sí yo que cumple con la palabra dada

Voz 1326 44:52 que habla de los plazos que explica los porqués ya son muchas las voces que de los aficionados desde los clubs taurinos que se están manifestando desde medios tan importantes como Vocento se ha escuchado ya la voz de de periodistas acreditados qué dicen más o menos que el Ayuntamiento llegan ideas asombrosas como que la empresa entrante pueda adelantarse al trabajo ya de la de la de la que va enterar si que si se retrasa porque ellos mismos ya aparece sospecha cánidos seleccionada ganado al de los toros cuando ya aquí en Pamplona por ejemplo y en Azpeitia es un asunto que tiene el resuelto pero es algo tan poco serio que ellos mismos dicen que a la a la empresa que venga o la

Voz 0171 45:35 pues que venga ellos le adelantan quizá el tren

Voz 1326 45:37 la sospecha de que hasta hayan ido a ver los toros

Voz 8 45:41 por eso

Voz 1395 45:42 decía que un informador un prestigioso periodista

Voz 1326 45:48 dice bueno a malas también pueda podrán podrán aliviarse en el coso bicis eléctricas pero no parece un modo muy serio de cambiar el rumbo practicar nuevas ideas de imponer un un nuevo estilo de hacer las cosas bien

Voz 0171 46:01 parece más bien el modo de dejar morir

Voz 1326 46:04 mire

Voz 1395 46:04 pero disimulando bueno pues sería muy mala cosa no se dio mala cosa vamos a estar muy pendientes e Imaz después de lo que lo esconda Andrés Duque que son periodista que está muy metido en el tema taurino desde siempre y en todo lo que sucede en Bilbao estaremos pendientes y esperemos que de alguna forma bienvenida salte no y se pongan a trabajar y que piensen que que el futuro está la vuelta la esquina eh

Voz 6 46:28 hombre desde luego la Place Bilbao necesita un cambio hay una cierta mejoría en las últimas temporadas en cuanto a asistencia pero es una plaza que necesita un cambio importante una ilusión para la afición

Voz 1395 46:38 no Ari llenarla eso es igual

Voz 6 46:41 no pues desde luego si el camino es el cambio administración o el cambio de exigencias a a los gestores pues debería de agilizar porque agosto está a la vuelta esquina una feria que no se preparan en cuatro días y que hay que trabajarla muchísimo

Voz 1395 46:56 Andrés esta es tu casa te llamaremos dentro de poquito para ver si habido

Voz 4 47:00 el acuerdo de acuerdo un abrazo muy grande mencionaba Azpeitia es que Manolo ya han anunciado la sonda

Voz 6 47:07 dirías que se van a la vivida este año

Voz 4 47:09 Azpeitia Ana Romero Murube ir grabé Salvador da vida vamos a verlas que se van a lidiar

Voz 5 47:15 eh

Voz 1395 47:16 en Bogotá a Juan Bernardo Caicedo que ya está feliz porque va a haber mucho ambiente en la Feria de Cali cada también va a venir bienvenida si eh pero va a tener también la responsabilidad de de la feria capitalina Bogotá el Madrid el Madrid colombiano no Juan Bernardo buenas noches

Voz 8 47:36 buenas noches Manolo cómo estás pero no paras de trabajar

Voz 1395 47:40 entre la ganadería entre entre Cali Bogotá ha dicho yo conocemos bueno lo que está claro los carteles han caído muy bien y las sensaciones de que va a ser positiva la presencia de de de espectadores no

Voz 21 47:56 sí sí sí sí algo muy ilusionados que la gente ha respondido bien esperamos que sea apriete en la compra Évole querida suelta hasta las veinte días que faltan veinte días que faltan para que estoy iniciando la feria de Calella con la novillada el día veintiséis

Voz 8 48:16 el día veintisiete como tú

Voz 21 48:18 Enrique Ponce de Roca Rey imagine que el Castellón serán corrida es muy importantes si con mucha presentación con mucho trapío con hechuras de embestir también

Voz 8 48:31 hay que decir que sabe mucho bajando

Voz 21 48:33 señor no lo iba a decir que que me decía

Voz 1395 48:36 de de tipo que el año pasado en todas cosa en la corrida que salvó la feria de de Cali fue una gran corrida tuya no es un ganadero serio que echó una corrida bien presentada y además francamente buena yo creo que va a haber mucho ambiente en Cali pero ya he también la responsabilidad ahora Juan verdad no te llega por Bogotá la capital no

Voz 21 48:58 sí señora lo humano le estamos trabajando intensamente estamos tomando porque hasta no estar adjudicado el contrato pues no sería conducentes a hablar con las figuras del toreo pero ya hay muchas cosas esas palabras ya hay muchas cosas adelantadas ha hablado con algunos amigos estamos esperando para de miércoles jueves viernes a más tardar poder definir quiénes que en Cali que seguramente las primeras figuras del toreo

Voz 6 49:29 se habla Juan Bernardo de que va a ser una feria más corta no

Voz 1395 49:33 por sí

Voz 8 49:35 eran chicos seis corridas y bueno

Voz 21 49:36 por qué por qué porque hoy me voy de primera bueno estamos a tardes de diciembre se hundió sólo hago entonces yo tengo la posibilidad de dar hasta cinco corridas eso quiere decir que podrá salir el Rafel esos cuatro corridas entre tres y cuatro porque realmente sin vender abonos es muy complicado

Voz 8 49:59 hubiera sido una feria

Voz 21 50:01 y estamos en la confección de los carteles muy muy muy fuerte y otro cartel hay más salidas

Voz 1395 50:09 bueno pues estaremos pendientes por tanto tiene vida no tiene vida respira ha sido eso es importantísimo Cali la gran feria de América que durante mucho tiempo empezaba en Navidad terminaba el cuatro de enero estás salvada in y ahora también vuelve la capital Juan Bernardo Caicedo enhorabuena y que te están además los toros siete además envisten ya es una maravilla

Voz 21 50:32 el Manolo muchas veces a Ci por todo tu apoyo y todo tu entusiasmo aquí mes veremos en cálices eran siempre muy bienvenido

Voz 8 50:39 Colombia es parte de esta feria Colombia es el hombre hay que hacer una pausa y volvemos rápido

Voz 3 50:44 desde Sevilla en mesones El Serranito está de celebración llevamos XXXV años disfrutando de nuestra clientela gastronomía de las mejores tertulias taurinas en nuestros mesones así mismo felicitamos a todo el universo taurino ahora que la temporada está en pleno auge en mesones del Serranito estamos deseosos de recibirles que disfruten de nuestra carta de celebrar nuestro XXXV aniversario en Sevilla desde el Serranito donde la buena comida se hunde con las mejores tertulias

Voz 5 51:20 a la verdad que que Curro Romero no

Voz 1395 51:23 no falla nunca

Voz 5 51:25 este es cuando les devolvió la montera con dinero alguien le devolvió la montera brindis y le devolvió dentro de la montera

Voz 1395 51:33 me puesto dinero a ver que dice

Voz 14 51:37 hablando de deber indies y aquí hay también un hilo que une a estos dos personajes les brindaba uno una de las primeras veces ha

Voz 0332 51:46 a Benito Villamarín a barreras eh yo no lo conocía verdad que no lo conocía pero me dio el espada era bético ahí está Benito Villamarín el Eva blindado claro que cuanto toca ahí la motera no sé dónde buscaría o que le daría una imperdonable que que punzón Mir peseta pegadito a ir al la a ir vivo y montera al mozo opada nada determinada novillada y los valores de vez dice ya empezó a haber anudar veías desobedece anda que no he tenido suerte quinientas especies quitas de cuatro mi real

Voz 14 52:47 el obispo Vigo

Voz 0332 52:57 y me dijo obras a hélice tú sabe que es a lo que el dinero cuando Z de hacer dinero buen torero hay que gastarse el polaco Adriático ahora mismo no hay claro lo gastamos

Voz 4 53:11 no los magnesio no hombre por él y por el otro vamos a acatar lo que hay que hay que gastarlo ya hay y la verdad que que Paco son fantásticas e hombre además quedado todavía otra

Voz 0697 53:22 recordando a un personaje tan ilustre no como

Voz 1395 53:25 ay Benito Villamarín quien movida no