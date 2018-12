Juan Marín: "Estamos legitimados para presentar nuestra candidatura"

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1727 00:00 Juan Marín presidente de Ciudadanos en Andalucía buenos días muy buenos días cómo estamos de enhorabuena porque han más que doblado su resultado de hace tres años

Voz 1 00:09 sí muchísimas gracias

Voz 2 00:12 dice que resulta muy ahora hay que gestionar bien

Voz 1727 00:15 ustedes función usted está decidido intentar una investidura aunque Moreno Bonilla la haya anunciado también sí

Voz 1 00:22 lograrla ciudadano eh

Voz 2 00:25 sea que que crece realmente que ha hecho posible que ese cambio salga adelante por lo tanto entendemos que estamos legitimados para poder presentar en este caso nuestra candidatura es verdad que todavía queda un tiempo acaba de pasar todos macedonio mejora aquí ahora se inicia un periodo en el que habrá que formar en este caso constituido el Parlamento de Andalucía hay la Mesa del Parlamento y poner en marcha todo el proceso que eso será a partir del veintisiete de diciembre sino me fallan los cálculos que después tendremos no quince días aproximadamente para que el nuevo presidente presidente al Parlamento haga esa propuesta hay unos convocan los portavoces a ver realmente si es posible conseguir esos apoyos no

Voz 3 01:12 entiendo que ustedes votarán no a la investidura del candidato del PP

Voz 2 01:17 eh hemos hemos dicho que vamos a votar no a la señora debía ya el Partido Socialista pienso lo que vamos a cumplir tal y como nos comprometimos y lógicamente también hemos dicho y se mueva escucha mi decir que cuando el Partido Popular de llegaríamos acuerdo y de eso de esos el trato a partir de ahora hoy tenemos cultiva aquí en Sevilla dentro de aproximadamente dos tres horas todavía no se la hora porque bueno todo ha pasado

Voz 1727 01:44 porque es un día complicado pero pero entiendo por tanto que no ácido entiendo que no descarta votar una investidura de Moreno Bonilla no la descarta hasta ahora

Voz 2 01:53 ahora mismo sinceramente la como la reunión se va a producir el hablado de la mañana de hoy veremos qué decide la ejecutiva después habrá una rueda de prensa sobre una un y media aproximadamente también y todo eso lo valoraremos pero nuestro objetivo es presentar candidatura porque nosotros hemos apoyado tanto al Partido Socialista como al Partido Popular cuando no han tenido la mayoría suficiente hemos sacado adelante Gobierno y ahora creemos que tenemos la legitimidad para que sea el Partido Popular que apoye un candidato de Ciudadanos por lo que le dicho porque somos la única fuerza política del acuerdo que crece y además que lo hemos hecho yo creo que con una contundencia es muy importante el cambio era posible algunos pensaban que no que no era posible que el Partido Socialista tenía que buscar apoyo en Podemos para echar a andar la legislatura pero bueno afortunadamente hoy hay una sensación de cambio importante en toda Andalucía que es lo que finalmente el Partido Popular Ciudadanos podamos poner

Voz 1727 02:53 terminamos señor Marín el presidente del grupo libertad europeo al que pertenecen Ustedes Verhofstadt es anoche una advertencia muy explícita justo después te felicitarles apostilló que el éxito de la extrema derecha debería preocuparnos a todos porque es una batalla por el alma de Europa van a pedir

Voz 3 03:11 y aceptar algún tipo de acuerdo con Vox

Voz 2 03:15 mire ya se lo he comentado anteriormente son decisiones que a día de hoy en este momento no tenemos tomada hablaremos dentro de un rato en la ejecutiva en cuanto tengamos esa decisión no se preocupe usted que lo comunicaremos pero somos o partido político que hemos demostrado mucha gente Fateh partido moderado constitucionalista es el bagaje de la raíz seguirlo para hacer de cualquier futuro acuerdo oí ya veremos al Partido Socialista se lo piensa