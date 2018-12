Flash deportes SER de las 10:00 (03/12/18)

el Levante Athletic esta noche las nueve completa la jornada catorce en Primera son baja por lesión San mudo Qurei Pedro López en los locales también lesionados de los leones Mikel Rico y Balenziaga partido que será arbitrado en el Ciutat de Valencia por el colegiado aragonés Jaime Latre en la tabla Barça veintiocho puntos Sevilla veintisiete Atlético veinticinco Alavés veinticuatro son los que están en plazas Champions Real Mary veintitrés Espanyol veintiuno en Europa League el descenso es para Athletic con ese partido menos Rayo Vallecano Huesca en Segunda Alcorcón líder y deportivo están en puestos de ascenso directo Granada Albacete Málaga en Mallorca en promoción el descansos para Zaragoza Reus Córdoba Nástic y esta tarde desde las nueve menos cuarto gala del Balón de Oro por primera vez en diez años no será ni para Messi ni para Cristiano Ronaldo será para Modric estará arropado por el capitán Sergio Ramos el presidente Florentino Pérez y las leyendas blancas Roberto Carlos y Raúl González en baloncesto España estará en el Mundial dos mil veinte de China con la victoria sobre Ucrania setenta y dos sesenta y ocho en Tenerife victoria agónica los visitantes pudieron ganar con un triple fallado en los últimos instantes cuando iban uno abajo Scariolo decidió que no hubiera falta y lo explicaba en El Larguero

el seleccionador que no ha podido contar con los jugadores NBA Euroliga agradece la entrega de los que han aportado en estas ventanas lo que no les asegura estar en el Mundial porque para cuando llegue el momento todos tendrán las mismas opciones de acudir

queda muchísimo tiempo muchísimas cosas no hay unión mérito aquí adquirido de cara al Mundial de un demérito porno star son actividades diferentes parten totalmente todo debe ser oí a mí no se me fire de hacer favores me pide de intentar reconstruir una medalla