Mario Jiménez (PSOE): "Tenemos que parar a la ultraderecha"

Voz 1727 00:00 Mario Jiménez muy buenos días buenos días Pepa hablamos con el portavoz del PSOE andaluz al que atribuye que casi medio millón de andaluces les hayan dejado de votar

Voz 1497 00:11 bueno e entendemos que los andaluces se han pronunciado han hecho una valoración de nuestra traté al frente del Gobierno evidentemente han hecho una valoración que en fundamentalmente les ha llevado a no comparecer ha ocurrido con toda la izquierda ha habido una caída del voto de la izquierda de de más de doce punto y evidentemente estamos ante un mal resultado que que no se puede esconder de ninguna manera no pero a nosotros eso eh lo aceptamos evidentemente como no puede ser de otra manera en buena lid como demócratas que somos pero como demócratas que somos también lo que nos preocupa fundamentalmente la irrupción que se ha producido de la ultraderecha en la política española y que precisamente se haya producido a través del Parlamento de Andalucía iremos a es enseguida pero

Voz 1727 00:52 quiero detenerme en algo que es que es en fin de una envergadura enorme para la Comunidad Autónoma Andaluza para la política en España para el PSOE en particular el hecho histórico de que los socialistas estén en condiciones de perder el poder parece remota la posibilidad de retenerlo no la ven remota

Voz 1497 01:10 bueno nosotros creemos que hay un elemento fundamental que es el que tiene que movilizar la conciencia y la responsabilidad de los partidos políticos en Andalucía que tiene que ver en primer lugar bueno con una realidad objetiva es que el Partido Socialista ha ganado las elecciones en Andalucía es verdad que un mal resultado pero la hemos ganado eh yo he estado escuchando durante mucho tiempo tanto el Partido Popular como ciudadano que debe gobernar la lista más votada no sé dónde va a quedar la coherencia de esa planteamiento después yo creo que por encima de todo hay una responsabilidad ante una situación de excepcionalidad democrática que tiene que activar la respuesta de los partidos de la Constitución en España yo no no veo no con no contemplaría en un país como Francia o cómo Alemania que la derecha histórica o la nueva derecha en el caso de Francia a la UD F o Macron eh tuviera ningún tipo de contemporización con Le Pen yo quiero recordar que se irá fue presidente de la República francesa en un momento determinado porque los socialistas e hicimos un voto democrático y constitucionalista en aquel país y frente a la opciones de ese partido y en Alemania yo nadie se plantearía la posibilidad de pactar con la ultraderecha yo espero que las derechas en Andalucía y en España asuman su responsabilidad histórica no terminen demostrando que quizás la derecha de este país eh pues no ha tenido todo el proceso evolutivo democrático que ha tenido en otros países y que todos los claveles es el el rechazados

Voz 1727 02:37 se lo pregunto de otra manera dan por hecho que van a perder la Junta

Voz 1497 02:40 bueno nosotros tenemos la responsabilidad de de intentar conformar un gobierno porque hemos ganado las elecciones y creemos que además en los partidos de la oposición en Andalucía tienen la responsabilidad de impedir de levantar un cordón sanitario frente a la ultraderecha

Voz 1727 02:53 a Susana Díaz para presentarse a la investidura

Voz 1497 02:56 Susana Díaz tiene la responsabilidad lo dijo en la en la campaña que de que iba he dijo que iba a hablar con todos los partidos políticos y adquiere todavía mucho más importancia ese proceso para parar la ultraderecha

Voz 1 03:11 es que decir que se presente a la investidura no

Voz 1497 03:13 bueno evidentemente euros procesos de investidura eh concluye después de un proceso de diálogo y la presidenta de la Junta de Andalucía va a iniciar ese proceso de diálogo por esa doble responsabilidad es la fuerza que ha ganado sí que ha ganado con una distancia de ocho punto al segundo partido de más de diez puntos el tercer partido porque además en Andalucía objetivamente hay una realidad frente a la cual los demócrata no podemos permanecer impasibles no podemos cruzarnos de brazos y tenemos que hacer una alerta democrática que impida que la ultraderecha pueda decidir tomar decisiones en las instituciones españolas en este caso en la Junta de Andalucía

Voz 1727 03:49 Mario Jiménez el mal resultado se debe achacar al PSOE andaluz con la responsabilidad de todo el PSOE

Voz 1497 03:55 bueno yo creo que es más resultado tiene que ver con con muchas cosas evidentemente quién se presentaba era el el PSOE de Andalucía nosotros no ocultamos la realidad de un de un mal resultado nuevo sabido movilizar a la izquierda que hay de ese voto de manera muy importante y por cierto la izquierda tenemos que hacer una reflexión también sobre si el camino que hemos seguido hasta ahora de vetos e como hemos estado escuchando durante toda la campaña tiene un efecto desmovilizador precisamente del voto de la izquierda que lo ocurrido que es el otro gran factor que se ha producido en esta campaña una caída de más de doce puntos del voto de la izquierda e IU tendrá tiene otras razones yo creo que hay razones que tienen que ver con con evidentemente con la con el trabajo que hemos podido hacer cuando los ciudadanos no te votan hay cosas que hay que mejorar evidentemente pero yo creo que también las elecciones andaluzas han respondido también en esa parte de irrupción de la ultraderecha a una respuesta ultranacionalista o otro ultranacionalismo que se ha producido en otro lado es la primera vez que han votado ese hemos votado fuera de de Cataluña yo creo que hay una una reacción por parte del electorado de derecha o de una capacidad movilizadora de la derecha de la ultraderecha frente a lo que ha ocurrido en Cataluña en todo este tiempo no

Voz 1727 05:18 frente lo que ha ocurrido en Cataluña o frente al intento de Pedro Sánchez entenderse con los independentistas

Voz 1497 05:23 bueno yo creo que el presidente del Gobierno ha cumplido con su responsabilidad de intentar eh recuperar la convivencia en la normalización democrática en España esa su responsabilidad precisamente es lo que ha ocurrido es una respuesta ultra posiciones ultras yo creo que España no no está precisamente necesitando de respuestas radicales Ny de repuesta ultra la única respuesta erradicar que yo creo que están esperando en este momento de los demócratas en España es que consigamos parar a la ultraderecha llegue a eso nos vamos a poner preguntas

Voz 1727 05:52 el señor Marín hace unos minutos porque el grupo europeo al que pertenece les advierten ojo ojo con la extrema derecha que es muy peligrosa para España y para toda Europa y me ha dicho nos ha respondido bueno

Voz 1 06:03 el PSOE quizá el PSOE también se plantee evitar

Voz 1727 06:08 nosotros gobernemos en fin con otras palabras pero esto ha venido a decir gobernemos con el apoyo de de Vox el suele se plantea

Voz 1 06:16 llegar a facilitar

Voz 1727 06:19 la presidencia cualquier otro partido con tal de que no tengan que apoyarse en Vox

Voz 1497 06:23 nosotros creemos que hay que hacer una interpretación de los resultados electorales en mi partido ha ganado en siete de las ocho provincia el partido que ha ganado las elecciones una distancia concretamente con el partido del señor de más de diez puntos eh yo creo que planes por eso es una una manera de intentar desviar la atención debe hoy debe huir el señor Rivera debe oír el señor Marín lo que le ha dicho efectivamente el líder de la Alianza de liberales y demócratas al Parlamento Europeo porque eh cedería una responsabilidad histórica una mancha imborrable en esa formación política Un partido que sea que teóricamente ha venido a España a cambiar las cosas que el señor Rivera terminara convirtiéndose en el en el que en abre la puerta a la ultraderecha las instituciones de nuestro país

Voz 1727 07:10 nadie que lo hemos comentado hace unos minutos vio venir la envergadura de ese voto hacia la extrema derecha cuatrocientos mil andaluces han votado

Voz 1497 07:19 pues mire nosotros hemos estado alertando durante la campaña de la irrupción de ese partido tengo que decirle con toda honestidad que nadie ninguna encuesta ningún analista político ningún partido por el diálogo que con normalidad mantenemos con otros partidos políticos había anticipado una un resultado de esas características en en ese partido aunque nosotros ya habíamos visto venir que efectivamente se estaba conformando una respuesta ante en fin en su partido se alimentan de los miedos de la gente fundamentalmente es alimentan también de de una manera reactiva a otros planteamientos ultras que se puedan producir en en la política que lamentablemente no ha faltado ni lo uno ni lo otro nosotros hemos estado eh eh alertando sobre esa posibilidad llamando a la responsabilidad desde hace muchos días al Partido Popular y a ciudadanos que no blanquear a la posición de la ultraderecha que evidentemente en España es racista que xenófobo a que machistas que no respeta la Constitución y los valores constitucionales y sin embargo en estado planteando es muy lamentable como los líderes nacionales del PP IVE ciudadano han estado viendo con naturalizado el hecho de que en nuestra democracia pueda parecer un partido de esas características

Voz 1727 08:35 también tenemos Mario Jiménez Susana Díaz ha planteado dimitir en las últimas horas

Voz 1497 08:40 Susana de una persona de una gran responsabilidad y entiende que tiene que responder con responsabilidad a los a los resultados de ayer que marcan que el Partido Socialista es el partido que gana las elecciones con un resultado que no nos gusta evidentemente y sobre todo es una persona con unos profundos eh valores democráticos que entiende que ahora tiene una responsabilidad de preservación de la esencia de nuestra democracia y que hay que plantear una respuesta de los de los que defendemos la Constitución veremos a ver que la defiende para evitar que la ultraderecha pueda imponer su política en las instituciones españolas empezando por la Junta de Andalucía

Voz 1727 09:18 esto que me está diciendo que la pregunta quiere decir que se están planteando facilitar la investidura de un candidato de otro partido con tal de aislar a Vox

Voz 1497 09:26 no mire servicio con mucha claridad el Partido Socialista ha ganado las elecciones además una distancia enorme del resto de las fuerzas políticas por lo tanto el Partido Socialista que gobierne el Partido Socialista es la única manera de garantizar de poner un cordón sanitario para evitar que la ultraderecha Gubern en Andalucía y abra las puertas

Voz 1727 09:43 a otro escenario en España Mario Jiménez le agradezco que haya estado en la Cadena SER esta mañana poselectoral muy buenos días buenos días