Echenique: "Vox son los perros de presa del Ibex-35"

Voz 1 00:00 Pablo Echenique buenos días hola buenos días Pepa por por decir algo

Voz 1727 00:05 hablamos con el secretario de Organización de Podemos y le pregunto por esto que estaba planteando ahora mismo Antón Losada dice ojo con convertir a la extrema derecha en el cartel permanente de o en el cartel de las críticas diarias de manera que le den un protagonismo y una posibilidad de presentarse como víctimas y en definitiva le ayuden a crecer con que la izquierda haga eso decía Antón Losada no sé qué opina

Voz 1662 00:32 estoy de acuerdo es decir se creo que hay que ver si era plana que te Vox se pues son los perros de presa de El País y cinco de la misma madera de la misma manera que cuando aparece Podemos pues se puede económico sin venta cincuenta ciudadanos hay que saber que siempre desde la extrema derecha al temas de del fascismo están los multimillonarios y están está la banca eso lo vemos claramente pues el otro día por ejemplo cuando cuando se iba a vergonzosa del Tribunal Supremo que alguien ya lo que ya había robado vaya a familias españolas como como Bon defendiendo a la banca en las televisiones de la derecha extrema de en este sentido no es un fenómeno es un fenómeno nuevo digamos que es la variante española estaba ante franquista de de dos y típico qué ocurre cuando es un partido de extrema derecha que dicen que defienda al pueblo pero realmente defiende al uno por ciento más que más dinero tiene in que se sienta en los consejos de administración de de las grandes empresas cuál es hay que tener muy claro lo que decía lo que decía 15M No te hayan enemigo no viene en patera ya digo vienen ya no impidió que dicen que vienen en patera pues son los que defienden hayan enemigo que vivían en que vienen llevarse no

Voz 1727 02:00 aquel que claro el Mundial

Voz 1662 02:02 el problema en nuestro país la agresión a la los populares agresión a la gente trabajadora en este país ha venido de los multimillonarios de la banca de ella y de lo que se han enriquecido en la política o defendiendo a estos grandes poderes en con la mujer

Voz 1727 02:22 es Pablo Echenique que la clase trabajadora a la gente que les votaba ha dejado de hacerlo o les ha dejado de votar un poco a qué atribuye el desplome de la izquierda en estas elecciones porque ustedes no han recogido uno de los casi Midi medio millón de votos que ha perdido el PSOE es más ustedes también han tenido su sangría propia

Voz 1662 02:42 sin duda sin duda yo estaba contestando a la pregunta sobre sobre la extrema derecha pero es evidente que nosotros tenemos que hacer autocrítica somos la única fuerza política que se presentaba en Andalucía que que trabajó para para echaba a Mariano Rajoy de La Moncloa porque ninguna novedad absoluta trabajo para para echar a Mariano Rajoy llevamos prueba incluyendo a la señora Susana Díaz que somos la única fuerza política en Andalucía de trabajó para pues para encarar una subida novecientos euros de esa John me llamó en nuestro país una subida histórica ya sabe lo que es y eso a pesar de eso no hemos sido capaces de pues de de recoger el voto el voto desencantado con con Susana Díaz no hemos sido capaces de movilizaba a las mujeres y a a la gente trabajadora bandos los barrios populares de de Andalucía para que para que votase creo que tenemos que ser autocríticos tenemos que hacer un análisis muy profundo a lo largo de a lo largo estos días evitaba análisis en analizar por qué ha pasado esto creadores hemos cometido por qué tipo que ya digo con estos mimbres pues hemos sido capaces de aumentar de aumentar nuestro voto oí pues hoy es tenerlo todo aspecto de de la suma no de Podemos Esquerda Unida en las últimas elecciones autonómicas creo que tenemos que hacer autocrítica

Voz 1727 04:06 esa autocrítica esa reflexión incluye revisar ese modelo de Alianza la alianza Podemos Izquierda Unida ya las elecciones generales del dieciséis les ocurrió lo mismo se crearon grandes expectativas y al final perdieron votos

Voz 1662 04:21 bueno yo soy de la yo soy de la opinión eh no no hace bien al espacio progresista yo soy de la de piñón den que de que cuando algo ensayos son tan poderoso cuando los fallos pues tiene una letra a los poderes financieros globalizados controlan buena parte de ella de la agenda mediática mediante la participación de la banca en los diferentes medios de comunicación pues eso no lo puede permitirse el lujo de acudir a las agresiones dividido y atomizado yo creo que ya que ya llegan con con la fuerza germana creo que es un valor de hecho yo creo que de Ampuero el veintiséis J fue gustó dijo en nuestro país y desde luego ya me siento muy orgulloso de de haber participado de de de forjar acuerdos y de que podemos haya T es un papel central en esa en esa allí alza para mí desde luego es una es una estrategia a mantenga yo creo que los errores que podamos haber cometido no tiene que ver en ningún caso con qué fuerzas verdaderamente progresistas estemos juntas creo que lo que se dio un error es que estemos separada pero en otra parte están vemos que hizo hacemos canalizar Deauville estuvieron dos con muchísimo cuidado