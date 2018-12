Levy: Me sonroja que un partido que ganó en Cataluña y no se presentó a la investidura quiera hacerlo ahora que son terceros"

Voz 1727 00:00 Andrea Levy vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular buenos días

Voz 0392 00:04 muy buenos días sin la bueno cómo definiría

Voz 1727 00:07 usted el resultado del PP de anoche porque perder siete escaños es un buen resultado

Voz 0392 00:12 pues yo desde que una cuando se presenta a las elecciones siempre lo hace para ganar la confianza mayoritaria de los electores no he dicho esto nosotros en esta nueva etapa del Partido Popular que iniciamos son Pablo Casado nos marcamos como objetivo y trabajamos para ello intentar liderar es la opción de centro derecha mayoritaria para los españoles dicho esto es cierto que en estos momentos lo que vemos y lo que menos que era de preocupar ciertamente es la fragmentación parlamentaria de diversidad de partidos políticos que por cierto importamos de Italia que pueden llevarnos a gobernanza no en este sentido pues nosotros queremos liderar ese bloque de cambio ese bloque dentro del centroderecha presentar pues esa alternativa de gobierno a la izquierda ni a los cuarenta años el partido socialista en Andalucía

Voz 1727 01:05 ese es el análisis pero yo le preguntaba la valoración de su resultado que es el peor del PP en Andalucía en las últimas tres décadas

Voz 0392 01:13 no es lo que yo le he dicho creo que cuando no se presenta a las elecciones efectivamente las ves para conseguir mayor apoyo y mayor confianza esa reflexión debe llevarnos a hacer mejores programas mejores equipos fortalecimiento de nuestro cuerpo ideológico que vamos seguir haciéndolo en los próximos días desde luego pues el el objetivo principal siempre es alcanzar mayores otras confianza por parte de los ciudadanos sabiendo que el voto no es propiedad de ningún partido político te ahora hay una mayor competición yo eso nos hace pues a tener que esforzarnos más para ganar la confianza de los electores que eso es al final por lo que los presentamos

Voz 1727 01:53 Moreno Bonilla anunció anoche que presentaría la candidatura a ser presidente de la Junta de Andalucía ustedes negociarán con un partido que pide la derogación de la ley de derechos LGTB de la Memoria Histórica andaluza de la violencia de género

Voz 0392 02:10 nosotros que me hemos dicho vamos a presentar esa propuesta para presentarnos a la investidura con todas aquellas fuerzas políticas es quieran sumar para el cambio político en Andalucía en lo que vamos a hacer es presentar un programa de gobierno que vamos a hacer es presentar una serie de medidas a la investidura que marquen un cambio de ciclo un cambio político en Andalucía e invitamos a aquellas fuerzas políticas que quieran sumarse a sobre el papel a colaborar a negociar un documento de trabajo se me senté a nosotros nos pedimos una eso nosotros queremos sentarnos con un documento de trabajo la pregunta es Ciudadanos como por cierto ha dicho en campaña va a seguir haciendo presidenta a Susana Díaz o va a propiciar un cambio político en Andalucía

Voz 1727 03:03 sí lo que yo le preguntaba si para conseguir ser investido está dispuesto a negociar con un partido como Vox que tiene doce diputados la derogación de las leyes de derechos LGTB de la Memoria Histórica andaluza

Voz 0392 03:17 o sea ese no es competencia del Parlamento de la Asamblea andaluza pero yo lo que estoy diciendo es que no tengo

Voz 1 03:23 muchos aplausos las leyes andaluza

Voz 0392 03:25 medidas que vamos a presentarnos una serie de medidas hay que ver si estas fuerzas políticas y Vox va a sentarse con nosotros para negociar esas medidas para Andalucía y para el Gobierno de la Junta de Andalucía nosotros lo que estamos y lo que hemos dicho durante la campaña electoral que desde luego vamos a presentar una alternativa de gobierno y ahí queremos sumar con esas fuerzas políticas quisieran propiciar este cambio presentamos nuestro programa de gobierno nosotros no le tenemos miedo a la investidura nos vamos a presentar íbamos a presentar un programa de gobierno y ahí hay que ver qué fuerzas políticas que han sumarse a él otra yo estuve en la mesa de negociación después del veintiséis J conciudadanos hizo complicado pero nos sentamos con un programa de gobierno sobre eso es lo que tiene que trabajar los pro los partidos políticos color sí taquígrafos ése luego nosotros lo vamos haciendo con total claridad y transparencia pero presentando un programa de gobierno ya que hay que ver qué fuerzas políticas quieren sumarse

Voz 1727 04:21 qué responsabilidad tiene el PP a su juicio el nacimiento y el auge del box

Voz 0392 04:27 yo la responsabilidad la que tenemos nosotros es la de ser la es seguir siendo la fuerza mayoritaria dentro del centro derecha que lidere las distintas sensibilidades dentro del fuerte del centroderecha ese un propósito de un objetivo que nos hemos marcado ya a partir de aquí tenemos que ser es lo suficientemente atractivos en nuestras propuestas nuestras ideas que no se los equipos para que haya una confianza mayoritaria por parte de los españoles es nuestro proyecto político aquellos votantes que en estas elecciones o en anteriores acciones ha podido abandonar el Partido Popular porque yo no confiaban en nosotros nosotros nadie en dos mil once conseguimos once millones de votos estaba repasando el histórico en Andalucía hemos llegado a tener en esas elecciones un millón y medio de votos es cierto que hay otras formaciones políticas te pues pues monos haber sido opción electoral de antiguos votantes del Partido Popular no no es nuestra responsabilidad a traerlos a nuestro proyecto político porque crean y les son pensamos que es el mejor para su proyecto de vida para el de su comunidad autónoma o para el Gobierno de la Nación a partir de ahí esa es nuestra responsabilidad hacer mejor las cosas para Eric pues confianza de de de los ciudadanos

Voz 1727 05:51 Ciudadanos el partido dice que no puede presidir la Junta Un partido que pierde tantos votos como ustedes y que ellos también van a intentar la investidura lo dicho por activa y por pasiva porque son los únicos que crecen en la derecha ustedes descartan radicalmente apoyar un candidato que no sea Moreno Bonilla

Voz 0392 06:06 había eso Loja que un partido que eran a las elecciones en Catalunya no se presentó la investidura ahora siendo terceros diga que se quiere presentar a la investidura nosotros las ciudadanas en estas elecciones en las que por cierto nos vinieron diciendo que iban a que el sorpasso que de hecho venían a sustituir no iban a ganar a todos les sacamos cien mil votos

Voz 1 06:32 hemos perdido la conexión con Andrea Levy Andrea Levy ano no sé si es que es que parecía parecía que habíamos perdido la la cobertura así adelante

Voz 0392 06:41 no sé si me quedaba en la parte de no

Voz 1 06:44 estaba contándonos compartido partido que que había ganado las elecciones en Cataluña

Voz 0392 06:47 en Cataluña no se permita las selecciones ahora siendo terceros quieran presentarse dicho esto nosotros en estas elecciones en las que Ciudadanos decía que venía sustituir no iba a haber sorpasso les sacamos cien mil votos Hi5 diputados yo creo que lo razonable he que esa investidura la liebre Juanma Moreno y dentro de lo que son las negociaciones insisto que es importantísimo y lo que debe hacerse además con toda la transparencia y con toda la claridad que sean necesarias pactar una hoja ves pasar un una alternativa de gobierno en la que pues todos nos podamos sentir cómodos a yo creo que ahora viene un tiempo de negociaciones no van a ser sencilla pero que desde luego esa fragmentación parlamentaria a la que parece que España va a acostumbrarse no puede llevarnos a la de gobernanza política yo creo que es lo que no podemos es sumar pero en el desgobierno a la Junta de Andalucía como ya vimos se sucedió en el Gobierno de España cuando era imposible formar gobierno y por eso las fuerzas políticas estamos llamadas a la responsabilidad de negociar cuanto en nuestras manos para que haya un programa de gobierno y una investidura