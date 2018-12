Manu Carreño: "El responsable de que Isco no juegue es Isco"

Voz 1375

yo es que tengo la impresión de que esto ya lo hemos hablado más veces y que creo que el responsable de que Isco no juegue ese disco que una vez era Zidane ahora es Solari eh ya ha habido otros y ahora menos que nunca ya lo sé pero me da la versión de que al final disco se pierde entre contestara tal periodista entre decir que Diego Torres no sé que entregar a estoy gordo no estoy gordo entre sí le contestaba la Solari uno en lugar de centrarse lo que debería centrarse porque si se centra en eso solo en eso creo como dice Romero que es un futbolista indiscutible para cualquier entrenador pero por unas o por otras al final está cuestionado mucho más de lo que parece con una entrenador o con otro y ahora estamos en un debate en el que es verdad que juega menos que nunca hay que Solari ha dicho pues no encima no le gusta cómo entrena no ha tenido alguna falta consideración pues más todavía vamos a ver cómo reacciona Isco pero disco tiene una oportunidad buenísima de decir de demostrar que Solari está equivocado te voy a dar nuestra Solari estás equivocado vamos a ver si lo consigues