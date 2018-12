Productos falsificados (02/12/2018)

Voz 0927 00:00 Teo o no el Black Friday nos ha dado el pistoletazo de salida a las Navidades y en estas fechas más que nunca hay que hablar de un problema que trae de cabeza al comercio a las fuerzas de seguridad a los ayuntamientos y naturalmente a las marcas hablamos de falsificaciones no hablamos sólo de ropa también de medicamentos incluso de alimentos que hay realmente detrás de todo este gran mercado del fraude vamos a hablar con la asociación que agrupa las marcas con la policía la Guardia Civil y una asociación de consumidores muy volcada en la defensa del original

Voz 1 00:30 saber más buenos días José Antonio Moreno

Voz 0927 00:33 con el director general de André Masson española para defensa de la marca y bueno que cada Navidad cadáveres

Voz 0480 00:39 luego volvemos a hablar de esto de las falsificaciones seguí muy preocupados no porque esto el problema

Voz 0927 00:45 el sigue ahí no sé si muchos visos de de solución pues no tengo muchas esperanzas la verdad los

Voz 2 00:52 ciertos ayuntamientos lo más importantes de este país no están apostando por por la venta de productos auténticos que son aquellos que que al final el contribuyen a la economía que hacen que el consumidor tenga un consumo seguro de de de productos y que que bueno pues que al final sus derechos estén asegurados no parece que bueno están dándole entrada a estos vendedores ambulantes igual pues es muy difícil luchar contra eso jugando con contra ayuntamientos que amparan ideológicamente este problema no

Voz 0927 01:19 pero eso es muy generalizado o estamos focalizando lo en determinadas ciudades Barcelona Se dice se está hablando mucho en los últimos meses si Barcelona Madrid Sevilla y Valencia

Voz 2 01:29 es otro de los de los municipios quiénes están preocupando Últimamente ha un plan contra la inmigración y contra la multiculturalidad que que bueno pues que contempla que pueda haber espacios de impunidad donde los manteros van a poder vender de mercado decías no no concretan qué tipo pero ya no sabemos que obviamente lo que da dinero a los manteros es la venta de falsificaciones que reproducen productos de marcas a la artesanía o cualquier otro tipo de mercancía lícita pues a los manteros no les no las genera la rentabilidad que les general venta

Voz 0480 02:00 pero pero el problema no son los manteros es todo lo que hay detrás no porque hay gente dice hombre pobrecillo si tal pero no es que estamos estamos ante un problema que es mucho más gordo

Voz 1 02:11 esta al comercio que afecta a las marcas

Voz 0480 02:15 no sé el nivel de fraude como les perjudica económicamente que es algo que probablemente los los oyentes no conoce los usuarios en general

Voz 2 02:21 yo creo que más de un oyente se va a sorprender cuando yo diga que cada año cada año insisto es es mil doscientos millones de euros se pierden como consecuencia la venta de falsificaciones en España cada año insisto cuarenta mil ciento veinte puestos de trabajo se pierden cada año insisto por la venta de falsificaciones cuántos puestos de ciento veinte Estos son datos de la Alianza Europea cada año en España en España

Voz 0927 02:41 trece sectores entre sectores que son

Voz 2 02:44 no todos los sectores afectados por la falsificaciones pero sí trece sectores muy afectados con la cosmética la perfumería Hood

Voz 0927 02:50 antes marroquinería etcétera la verdad es que a veces me sorprende que los consumidores seamos capaces de comprar determinados productos estás hablando de juguetería estás hablando de cosmética de productos que no sabemos con qué están hechos no

Voz 2 03:05 a ver no hay falsificación buena pero es verdad que algunos productos falsificados que tenga un impacto para la salud más clara y más directa que que que otros no nos parece mentira que haya consumidoras que prefieran comprar un producto falsificado porque llevan una marca copiada y reproducida a comprar un producto cosmético pues bueno de una una marca menos conocida pero que tiene una serie de poste efectos para su salud positivos no

Voz 0927 03:28 te quejas de algunos ayuntamientos de la falta de apoyo de la falta

Voz 0480 03:31 de colaboración y las

Voz 0927 03:33 fuerzas de seguridad de Estado colabora colaboran y a veces con muchas dificultades de efectivos

Voz 2 03:41 incomprensión por parte de la ciudadanía hemos visto muchas veces ciudadanos que se enfrentan a a policías del cual la policía o guardia civiles o incluso algunos policías locales poniéndose de lado del mantero frente a la fuerza policial no por tanto para nosotros todo nuestro respeto y nuestra admiración

Voz 3 03:57 jugué desarrollar pues mira vamos a saludar a dos eh me casé parecen José Luis Gómez muy buenos días hola buenos días inspector jefe

Voz 0480 04:04 el grupo de propiedad intelectual de la Policía Nacional y también está con nosotros Tomás Domínguez que es teniente de la Guardia Civil Unidad Técnica de la Policía Judicial del Grupo de Inteligencia Económica y Financiera tomar fueron buenos días buenos días que es tanto esto esto va el otro día estábamos en unas jornadas recuerdo que comentábamos esto no que esto no va a menos sino que cada vez va a más cada vez más difícil también para vosotros las fuerzas de seguridad no Tom José Luis por ejemplo

Voz 4 04:32 pues sí es un fenómeno que parece ser que está al alza y bueno es un sector que está dejando el mundo de las falsificaciones está dejando mucho dinero y bueno hay un montón de organizaciones criminales que están aprovechando pues este nicho de esta manera de poder ganar un dinero fácil y rápido asentándose en los mercados bueno provocando el problema que tenemos hoy en día

Voz 0480 04:57 ya por ir a la gente cuando les decimos Si cuando les dicen sobre todas las marcas el comercio no es que no es el mantero es todo lo que hay detrás que es todo un absoluto negocio criminal que quién está detrás de todo esto José Luis sea efectivo

Voz 4 05:13 ante la gente cuando cuando adquiere una una falsificación au un producto fuera de los pacificado también fuera de los mercados legales en no sé para pensar lo que hay detrás de todo esto la experiencia en los últimos años no se está llevando a ver pues que detrás de el fenómeno de de las falsificaciones tanto propiedad intelectual como en propiedad industrial pues nos encontramos con una serie de delitos como la trata con una explotación laboral de personas tráfico de seres humanos que con la finalidad ese emigrados para para ser empleados en en la creación de estas falsificaciones clasificaciones documentos delitos contra la Hacienda Pública corrupción contra bandos

Voz 5 05:52 la banca pública esto

Voz 4 05:54 estás pues Cook o por ocupar espacios determinado que que las mafias están ocupando y bueno son sobretodo un blanqueo de capitales asociado a todo para toda esta actividad

Voz 0480 06:05 Tomás esto es así claro tú también estás peleando día a día con con estas con estas historias no

Voz 6 06:11 si es así y además no es preocupante es la tendencia que puede haber es decir mientras más haya demanda de productos falsificados pues más productividad efecto llamada Vega va a atraer gente para poder atenderlos por lo tanto es importante atajar esto y sobre todo concienciar a la población de que realmente se produce un daño ellos un daño mucho mayor que pare

Voz 0480 06:34 lo que pasa Thomas que me parece comentabas el otro día que esto además es muy complicado porque por ejemplo ahora están las compras por Internet yo ya se buscan mecanismos porque es muy difícil perseguir los pequeños envíos no y es ahí donde también se están haciendo fuertes y eso eso es prácticamente incontrolable no

Voz 6 06:54 pues así es parece ser que los pequeños envíos según las estadísticas que se manejan son ya el setenta por ciento de los envíos que de pronto falsificados si ya no son solamente los grandes contenedores que pueden venir con mercancía falsificada que veíamos antes sino que los pequeños envió desaparece te diría que muchas veces las compras directamente el usuario a una página web determinada un perfil de una red social determinada donde se manda desde el extranjero a usuarios sin sin intermediario alguno además aquí se da una una peculiaridad y es que muchas veces al contrario que puede pasar en un mercadillo callejero que todo el mundo sabe que está comprando un producto falsificado en la venta por Internet puede darse también en el caso de que no sé no lo sepa la persona no sepa

Voz 7 07:38 la pacificado los todavía más

Voz 0480 07:41 ya ya José Luis que la gente sabe siempre que lo lo lo que hay detrás de todo esto o no o estamos pensando en el el grupito que está vendiendo aquí al lado en en la Gran Vía o en cualquier otra ciudad Hinault mira más allá o crees que la gente sí sabe y nos gusta comprar y tener novedades y tener cosas aparentar como que tenemos cosas de marca y todo eso

Voz 4 08:03 y bueno va un poco en la ESO idiosincrasia española no bien pero yo creo que no yo creo que el el ciudadano en la mayoría de las personas si supieran que cuando están comprando una falsificación están contribuyendo a todo esto que hemos estado comentando aquí lo que relataba anteriormente no no no no lo comprar bueno

Voz 0480 08:24 Tomás porque lo que es muy difícil ya decíamos no sólo lo de Internet sino que controlar todo lo que llega en contenedores en bares

Voz 3 08:31 Cosi todo eso es horroroso no no no no se puede mirar barco a barco contenedor contenedor no

Voz 6 08:37 bueno mirar mirar contenedor contenedor y para que te paquete sería un desastre para nuestra economía porque evidentemente la la mercancía no se puede parar el comercio tiene

Voz 4 08:45 continuar pero es verdad es verdad que que sí

Voz 6 08:49 en de determinados protocolos habanero de Análisis de Riesgo que tratan de llevarnos a a localizar pues tener el mayor éxito posible sí pero también es cierto que esos protocolos están pensados para contenedores por mayor la pequeña es mucho más difícil porque insisto en muchas veces el propio usuario sabe captar

Voz 7 09:10 comprando algo ilegal las complica también

Voz 6 09:13 hacer los análisis en la aduana

Voz 0927 09:16 cómo lo ves bueno por lo menos aquí sí que parece que se está haciendo mucho esfuerzo no por tratar de atajar todo esto a ver si hay un poquito de luz al final del túnel No somos optimistas como sabes recientemente desde el Ministerio de Industria ha lanzado un proyecto que es la mesa el intrusismo en el cual creo que es la semana que viene efectivamente y por primera vez en muchos años se puede empezar a poner todas las piezas del puzzle encima de la mesa hay AC del puzle completo el problema de un país como España tan descentralizados que hay competencias para luchar contra las falsificaciones desde puntos de vista muy diferente al punto de vista policial estado Quart y Guardia Civil Cuerpo Nacional de Policía policías autonómicos policías loco cuáles están las aduanas estamos luego lo el sector privado están los jueces todos dependiendo de ministerios diferentes por primera vez la mesa el intrusismo quiere introducir un enfoque transversal multi ministerial de tal forma que una misma mesa todos los afectados au todos los ministerios afectados por la lucha contra las direcciones vamos trabajar conjuntamente esto si se hace bien si se hace bien y sino se permite que sea un foro más puede ser veladamente potente puede tener buenos resultados no luego en el a nivel de Madrid ABS la semana pasada Se lanzó una una campaña de sensibilización llamada La si compras falsificaciones la aventura siempre acaba mal en el que desde la dirección al de de Comercio y a la que agradecemos el empeño que tiene por por poner coto desde sus competencias a la venta de falsificaciones se ha lanzado esta esta campaña que respaldan muchos de los asociaciones de comerciantes y nosotros en titulares de de margas y uno que lo que busca es en un periodo como este el pre navideño el el tratar de lanzar un mensaje al consumidor madrileño de tratar de de de apelar a su responsabilidad no covers falsificaciones comprar producto auténtico que

Voz 2 11:03 el que el que te respeta tus derechos

Voz 0480 11:06 ahora habían José Luis vedad que que se dejara de de comprar ya sé que habría daños colaterales pero claro es que también hay muchos daños con con con este tipo de comercio ilegal verdad sí sí

Voz 4 11:18 la que el el mayor que tenemos buenos si pusiéramos una escala pues empezamos cuando compramos falsificaciones pues tenemos la salud en muchos productos

Voz 3 11:28 bien claro Ramos a aseguró

Voz 4 11:30 da tan también no por marginado ahora que el aparato juguetes aparatos electrónicos un daño a la economía como bien ha dicho Antonio al principio del programa y a al empleo a se dejan de pagar impuestos sí sobre todo pues que que comprando se fomenta pues eso que haya una mayor demanda en

Voz 3 11:52 en la compra de falsificaciones pues

Voz 0480 11:55 Tomás Domínguez también que me gustaría que tuviera o no os voy a preguntar pero supongo que si tú muchos más medios seguramente las cosas irían también otra manera no

Voz 8 12:03 sí claro eso eso culto

Voz 0480 12:05 a falta bueno

Voz 6 12:07 con lo que ha dicho ante lo que ha dicho José Luis Sampedro también en que hay que intentar concienciar a la gente de los pedidos que hay de verdad después de la de dotar a las

Voz 0927 12:18 sí

Voz 6 12:20 él es que no existe porque es un mercado legal tampoco se cumple ninguna norma medioambiental no se compren ninguna norma de salud de seguridad por lo tanto estamos hablando de que existen problemas de verdad por supuesto creo que es verdad que si esto se conociese pues seguramente la gente no compraría no

Voz 0480 12:37 pues poquito a poquito lo vamos conociendo y aquí ya sabemos donde tenéis los micrófonos de Ser Consumidor para que nos contéis los éxitos las cosas que vais descubriendo sobre todo por en el objetivo de abrir los ojos a los consumidores os dejo José Luis Gómez inspector jefe del Grupo de propiedad intelectual de la Policía Nacional Tomás Domínguez teniente de la Guardia Civil del Grupo de Inteligencia Económica y Financiera muchísimas gracias por atender la llamada SER Consumidor

Voz 3 13:02 otro día os quiero ver aquí a los dos en el estudio eh vale la hablamos Baena muchas gracias

Voz 0480 13:08 bueno está con nosotros que tenemos al teléfono a Fernando Moner que es presidente de la Confederación Española de Consumidores sí y Usuarios CECU Ferré

Voz 3 13:16 ando cómo estás buenos días hola muy buenas qué tal oye queríamos

Voz 0480 13:19 aunque sea un apunte porque vosotros hace muy poquito había puesto en marcha creo que tercer cuarto año una campaña precisamente que lo que trata es de concienciar a la gente de la importancia de no comprar este tipo de productos

Voz 5 13:30 sí a través de una vía sobre las consecuencias de las falsificaciones y llevamos unos cuantos dio las distribuyan prestaría porque hasta ahora hasta este momento los consumidores cuánto cobró producto falsificado lo que veían era simplemente que comprar un producto diez veinte cincuenta o cien euros más barato pero no conocían las implicaciones ahora con esta guía haya a través de programas como el tuyo pues van a conocer esas implicaciones como viene dicho tales económicas fiscales laborales y lo que queremos es que tomen conciencia y que vean realmente dónde van esos diez euros durante esos veinte euros la demanda social euros Isadora cuenta de qué es la peor inversión que podemos hacer nuestra vida verdadero o falso seamos esta campaña verdad verdadera falso una elección verdaderamente importante

Voz 0480 14:13 claro porque detrás algunas veces yo no lo decíamos al principio con con José Antonio Moreno es como pudimos comprar determinadas cosas que no sabemos de dónde vienen con que se han hecho como sí han hecho que pueden ser para los niños juguetes pero hasta medicamentos alimentos de todo

Voz 5 14:31 sí sobre todo que además se ha demostrado hoy los propios cuerpos y fuerzas de seguridad al Estado y nosotros mismos y diferente el laboratorio de la administración que potencialmente tienen un riesgo increíble en el caso de los juguetes les vamos a dar ese producto a la persona que más quiero proteger de militancia yo creo que tenemos que tomar conciencia añadan para eso para adoptar conciencia y Fernando

Voz 0480 14:52 qué perdemos todos los derechos con estas compras

Voz 5 14:54 no tenemos derechos no tenemos garantías a quién vamos a reclamar si realmente son unas repercuten daños por lo tanto estamos comprando un producto que si no sale un veinte Un cincuenta un setenta por ciento más barato pero no deja absolutamente sin derecho así estamos en el siglo XXI Siglo XXI es el físico el consumidor el consumidor con mayúsculas con derechos y también obligaciones que en este caso perdemos derechos y sobre todo no llevamos a cabo la principal obliga obligación que es consumir de manera responsable Fernando Moner presidente este con muchísimas gracias

Voz 3 15:24 a vosotros un abrazo adiós José Antonio Bueno que lleva muchos años hablando de esto o con tu antecesor ahora pero visto bueno va evolucionando

Voz 0480 15:32 verdad poquito poquito muy poco a poco normalmente hace falta muchas campañas de muchas él yo siempre digo que lo reprocho él a Carlos comercio todo tiene que gastar mucho dinerito es concienciar a la gente sí

Voz 2 15:45 estoy en primero de voluntad política sino de voluntad política del recinto el resto podemos tener efectivos policiales vamos a tener unas campañas de sensibilización muy grandes podemos tener lo que quieras pero si no hay voluntad política acabar con este problema no existe ahora parece como te digo que a nivel de este Gobierno pueda haber un cambio de sensibilización vamos a ver por dónde dónde van pero en segundo lugar una cuestión recursos como tú bien dices yo siempre digo que las las de la DGT de tráfico se han sido para mí las más eficaces a la hora de cambiar conciencias hace veinte años la gente cómo conducía como se conduce hoy y bueno eso ha sido fruto de invertir mucho dinero claro año año tras año a año tras año a tomar efectivamente cambiar mentalidades es lo más difícil y aquí desgraciadamente hay mucha mentalidad mucho prejuicio sobre lo que hay detrás de de la marca de lo que hay detrás de la falsificación entonces cambiar la mentalidad el Consumer cuestan mucho y con un presupuesto de no sé veinte mil treinta mil euros una Caamaño verdaderamente es muy complicado es complicado