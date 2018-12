El tiempo para el puente de la Constitución: sol y ascenso de temperaturas

Voz 0978

00:00

vamos a hablar de tiempo soleado no solo hoy aunque cuesta creerlo no en Madrid buen muchas zonas por ejemplo cercanas a los ríos Tajo y Duero donde hay muchas nieblas pero a partir de mañana va a hacer sol no dejará de hacerlo prácticamente durante toda la semana incluso los días del puente y lo que más se va a notar incluso agradecer bueno no creo que en todos los sitios luego lo aclaremos el ascenso de temperaturas va a ser importante para que sacáis una idea esta tarde ya alcanzaremos máximas de veinte grados en el Mediterráneo en Canarias alrededor de los veinticinco en el los sitios donde las nueve serán abundantes todavía no hubiera demasiado pero para los días del puente que es lo que interesa más en máximas que estarán entre los quince y los veinte grados en prácticamente todo el país durante las noches no era demasiado frío sólo esperamos algunas lluvias por ejemplo entra el viernes y el sábado en el País Vasco y Cantabria pero nada que ver con lo que podía llegar a caer allí por estas fechas también ahí donde esperamos lluvias será muy poca lo que digo el puentes se presenta con lo que la mayoría de la gente considera buen tiempo buenas temperaturas sólo handicap aquellos que queráis