BOA MISTURA ESCRIBE EL ÚLTIMO POEMA DE "VERSOS AL PASO"

Voz 2

00:57

qué tal Marta efectivamente sí un acto que ha terminado hace apenas unos minutos aquí en uno o en el corazón de la ciudad no en pleno Paseo del Prado justo delante de la oficina de Correos del Palacio de Cibeles han escrito el último verso de esta iniciativa que ha llenado de poemas la ciudad una iniciativa del colectivo Boa Mistura ida el Ayuntamiento la alcaldesa Manuela Carmena ha estado aquí junto a operarios del Ayuntamiento y una pistola de pintura también ha escrito este este último verso además de escribir el último verso Marta Se ha presentado una web donde cualquiera puede encontrar todo los versos que hay hay mil cien como decías en los veintiún distritos de de la ciudad y bueno ofrece una especie de mapa pero un mapa muy libre no porque ciudadano puede ir caminando y hacer como itinerarios libres con los poemas que con los versos perdón que se encuentran entonces si te parece el experimento de apuntarme los versos que hay entre nuestros estudios de la radio en Gran Vía Cibeles donde estoy Gemma será el siguiente poema leer muy rápido porque creo que no ha quedado al dice así que la ciudad sea contigo ser valiente en un mundo de hombres es ser mujer entonó escribir convertirse en un acto de resistencia contra todo non un acto doctor me encanta pensar té pero prefiero vivir te bueno versos en varios idiomas gallego todos ellos también a ellos perdón has leído inverso gallego he leído un eso gallegos si perdonad mi mi mi mi pronunciación pero bueno esto es de quién era pues eso Omar porque Botella Rosalía Ismael Ismael algo se llamaba pero pero no no no era Rosalía no era Rosalía de Castro porque de hecho creo que la mayoría de poetas son bastante bastante jóvenes porque de esos mil cien Marta casi a mitad eran pues personas más de veinte mil versos que se han enviado a esa el bueno de gente anónima o poetas no no tan conocidos y otros poetas pues más consolidados bueno Marta estoy con Pablo Pablo Pablo García y Pablo Burón que son dos miembros de de este colectivo de Boa Mistura que quiero que sean ellos los los voy a saludar ya quiénes nos lean ese último verso es en este paso de cebra que es el paso de cebra número mil cien buenas tardes a los dos Pablos hola buenas tardes como dice N S como dice este último verso pues el verso dice si no existiesen los poetas los invendibles quién hablaría de la huérfano y quién hablaría así no sé si no estoy verán los poeta