El Lazarillo del Manzanares

Voz 1515 00:29 Sastre de una historia tal vez alguno la conozca yo reconozco en este caso mi desconocimiento porque la literatura picaresca del siglo XVIII cuando vamos a ella siempre pensamos bueno Lazarillo de Tormes esta obra anónima del siglo XVI que que se desarrolla a orillas del río Tormes en Salamanca pero resulta que aquí esto no sé si lo sabían tenemos en Madrid nuestro propio Lazarillo de Tormes en este caso Lazarillo Manzanares que es una obra real

Voz 0772 00:56 no si eso es una obra real es una obra que sale a colación inspirada por el Lazarillo de Tormes esa obra anónima del siglo XVI pues aparece publicada en el siglo XVII en el año mil seiscientos XXXV es una obra pues en el que recoge la aventura de un muchacho de un chiquillo padecida inspirada en la que la que podemos ver podríamos decir que copiaba no copiado no basarse lo pero fíjate ya incluso la antigüedad hoy el concepto de de plagio es diferente a complacer plagio pues está perseguido y acusado y tan no pero en aquella época en por ejemplo en la época de los clásicos en el siglo cuarto quinto copiar algo de de alguien eso no era entendido como el acuerdo sino que es reforzaba un poco tu tu conocimiento y tu aspecto intelectual tu sabiduría y tu pues eso de haber llegado a otros autores que los conocía si podías copiarlos no en el siglo XVI era era algo parecido eran un poco como la él Escribano no entonces sí una similar muy similar

Voz 1515 01:54 yo creo que eso era porque no existe a la imprenta entonces era alguna forma el conocimiento de los

Voz 0772 01:59 alusivo claro situaba en otro lugar no y seguramente

Voz 1 02:02 este este siglo dieciséis dieciocho

Voz 0772 02:05 de que es el siglo de Oro de la literatura española que muchos de esos autores desarrollan su trabajo en Madrid pues en manos de manos de de uno de ellos Juan Cortés de Tolosa cayó este Lazarillo de Tormes dijo tras pues mira en Madrid tenemos también un montón de referencias que nos pueden ayudar porque no solamente aparece la ciudad de Madrid aparece también Guadalajara aparece Alcalá también de la provincia son referencias que que nos acercan un poco a conocerla la historia de este momento si quieres vamos a escuchar a Miguel Zorita él es historiador es uno de las personas que el otro día hablando con él pues recuperó no para mi memoria porque sí que está publicada está el el libro el Lazarillo de Manzanares está en la Biblioteca Cervantes virtual en Internet es de acceso gratuito pero también está publicada en papel si alguien la quiere la quieren encontrar pues la puede buscar a través de librerías de segunda mano y ahí es muy fácil acceder a a ella Miguel Zorita en este cortes nos cuenta un poco cuál es el origen y cuál es el trasfondo que que hay detrás de este libro tan curioso del siglo XVII

Voz 2 03:09 bueno este segundo Lazarillo este la serie del Manzanares surge a principios del siglo XVII en torno a mil seiscientos treinta y cinco hice publica Madrid podríamos decir que es un libro los madrileños por los cuatro costados porque está escrito por madrileña Se publica en Madrid transcurre en Madrid incluso la mayoría de los procesos de censura suceden también en madre bueno tiene conexiones muy interesantes con el Lazarillo original en el sentido en el que sigue siendo esa ese género de la picaresca todavía benévolos benévolo con el protagonista donde se compadecen de donde bueno da una imagen notan no de un pillas Tre sino más bien tiene un pobre muchacho que que tiene que hacer frente a los distintos avatares de la vida

Voz 1515 03:54 este es el Lazarillo del Manzanares son e historias como en el clásico han anónimo del siglo XVI con el transfondo del Madrid de la época Nacho

Voz 0772 04:02 sí porque fíjate te acuerdan mejor dicho te ayudan a reconstruir cómo era el paisaje historia de esos momentos muchas ocasiones pues vemos pinturas por ejemplo en el Museo del Prado vemos esas escenas costumbristas que nos acercan un poco cómo eran las vivencias en las calles la Familia Real quizás los aspectos con más boato pero cómo era esa vida cotidiana cómo eran esos elementos de la normalidad diaria de los madrileños los podemos encontrar en en la obra de Juan Cortés de de Tolosa que quizá quizá es una esto es una investigación del propio Miguel Zorita quién acabamos de escuchar el sean descendiente del propio Hernán Cortés el conquistador

Voz 1 04:42 de de de México una dices quizás eso ya es

Voz 1515 04:44 o algo imposible prácticamente

Voz 0772 04:47 suele mostrar sí porque no hay algunas entre líneas se pueden ver algunos aspectos biográficos de la obra que puede bueno pues pueden hacer entender al al erudito al investigador que quizá la persona que hay detrás de este Juan Cortés de Tolosa que nació en mil quinientos noventa y falleció en mil seiscientos cincuenta está realmente pues un descendiente de esa familia tan tan honorífica no que da paso al Hall of Fame de de de la historia de América y de España por haber conquistado la el país de Méjico escénica

Voz 1515 05:22 vamos a escuchar tenías a un sonido más si tenemos una

Voz 0772 05:25 el sorteo de Miguel Zorita que nos habla un poco también de de esa intrahistoria que podemos ver precisamente los aspectos protagonizados por este Lazarillo del Manzanares vamos a escucharlo bueno pues

Voz 3 05:37 es cierto que en Madrid es el enclave perfecto para

Voz 2 05:40 las novelas de este género que popularmente conocemos como la novela picaresca La Pícara Justina la hija de la destina este libro del Lazarillo Manzanares muchos de ellos transcurren en madre las peripecias que nos van contando no son tan novelesca como podrían perecer no son todos producto de la imaginación de los autores sino que muchas veces es un reflejo social tenemos gracias a los avisos de la época esta especie de noticiarios de aquel entonces como surgieron en los robos como sucede en los atracos como sucede en todos esos hurtos que en el fondo son muy esto es el Madrid de la época Madrid puede Sendai que todas la Administración con los propios ciudadanos están poniendo trampas son unos a otros para sacarle el máximo partido entre las distintas clases sociales

Voz 1515 06:26 en ese sentido hay cosas en las que hemos avanzado poco a poco

Voz 0772 06:30 la vida de este de este Lazarillo es realmente descorazonadora no en algunos aspectos aquí no es como en el caso de de Tormes aquí conocemos un poco a su familia a sus padres su padre está en la cárcel al salir de la cárcel bueno pues no tienen dónde vivir porque la vivienda donde residían se ha quemado pero luego los diferentes capítulos no recuerdan muchísimo esas aventuras esas vicisitudes vividas por el Lazarillo de Tormes no pues tiene su experiencia yendo a servir con un pastelero con un sacristán con un Santero con un canónigo es decir son un etiquetas estándar de trabajos que había no Siglo de Oro en la en la época de tiene una anécdota muy curiosa cuando Le pues hay un Qassam entero que le que le proponen una novia no para para casar no y dice dice el pobre Lazarillo de Manzanares que es más un pie que asusta a los niños

Voz 4 07:22 que yo creo que he tenido la dentadura pues poco

Voz 0772 07:25 afortunada y tal y cual y el otro

Voz 4 07:27 entrando venderle la aburre diciendo bueno pero es que te

Voz 0772 07:30 ante lo que tienes que mirar es el interior donde está la belleza y fíjate el giro de los acontecimientos que al final eh nuestro lazarillo sale huyendo de de Madrid para no casarse con esta mujer quien se casa con con ella es el propio casa me entero que la estaba vendiendo la burra fíjate cómo el regaló Boomerang no

