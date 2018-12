La Vida Moderna | España conquista el Mundial Sub'17 tras vencer a México en la final

Voz 3 00:00 para para dar pie al cole rubia lunes había moderna aprovechó esta confusión con la joven que hay detrás de Puerto Plata con David

Voz 0470 00:41 hola qué tal eh pero pero por qué porque yo esta presentación tan tan lamentable

Voz 1 00:45 sabía que era lunes eso lo sabía seguro sí pero creía que diciendo que es miércoles iba a crear un poco de confusión se que me diera tiempo de golpear

Voz 0470 00:53 a un chaval calles hasta que el que ha hecho que unió cuatro veces y sin embargo no les recordábamos recordando siempre tú haces un censo tienes un censo de jovencitos confusos ya que no lo tenía

Voz 1 01:01 claro por eso quería hacer algo especial con él para el has as

Voz 0470 01:04 has trabado más amistad con Antonio tu tu tu yo

Voz 1 01:08 nos mandamos mensajes no si alguien

Voz 0470 01:10 el programa del jueves que Ignatius conoció bueno pues ve un viaje en el tiempo suyo el pasado pasarlo tengo que no hay camisas Mazen flipado que Ignatius toda la camiseta de él como Shiva pero que se parece mucho a Antonio también sí sí sí sí escuchamos de veintiuno años que es exactamente igual que tú con veintiuno años y al que incite tenemos que te enamora en el en el en la propia laringe

Voz 1 01:27 pues no mandamos mensajito el matemático sexy Husein vale vamos a ver hoy

Voz 0470 01:34 más que está todo mal mal está todo mal entonces a ver qué hacemos eh antes de nada de que vais a hablar vosotros sois eh de Cristina que la tengo detrás de mí tenemos que decir que ha venido Cristina con con su perra pero no Koke Cristina con su perra guía Akira Cristina ha pasado todo el premio de Palma que hablamos tranquilamente con la goleando eh toreando Nos Cristina cotidianos oleada no nos trae durante el programa porque no volvamos locos eh tasa ahí agosto no

Voz 1 02:00 ya paso tenga Juan Ignacio verdad muchas cosas en común Cristina yo sí bueno sabrá no gusta a los perros nos gusta Extremadura estamos gordos ibamos casi siempre ciego

Voz 0470 02:15 ah vale vale no lo hagas cobra alemana Christina que no tiene no lo haga la cobra vale pues está todo y ahora lo que sí es que tenemos hoy hoy tenemos muchas cosas de las que hablar

Voz 1 02:25 en manda el otro día dijimos que teníamos que llamar a

Voz 0470 02:28 los abogados de poniéndome moviendo papeles moviendo papeles el otro día conseguimos con el litigio de la oveja estáis saltando no que denunciado por una música que lo oigo la oveja que

Voz 3 02:39 la vamos a de con los colores de Andalucía

Voz 0470 02:45 entonces el otro día hablamos con el bufete de abogados decimos que les íbamos a llamar pero creo que es Channel

Voz 4 02:51 ha lo males pero Charlene enfadado pero sí fue así las llamadas más educada que hemos hecho

Voz 0470 02:56 han dicho que no estamos vacilando y que el mundo de la justicia no es clave

Voz 1 02:59 de hecho joder pues lo digan al Tribunal Supremo

Voz 0470 03:03 entonces claro Ale que nos queda llamar directamente T al al dueño de la oveja todavía no ha hace cuando suene la música

Voz 5 03:17 no vive ha votado

Voz 6 03:26 no yo te lo doy yo yo sí he seguido las bromas pero no me he enterado problemas

Voz 1 03:34 yo hoy quiero demandó por la abeja yo sabía que el problema es que ellos quieren que les paguemos por las gestiones

Voz 0470 03:41 más o menos lo más menos Ales que quieren que paguemos por la gestión ante por los papeles de la Beckham

Voz 1 03:47 sólo por pedir una oveja tú tienes que pagar aunque no venga

Voz 0470 03:50 hoy hablamos de voy a lo de Gemma yo creo que es por la ilusión que sabía

Voz 1 03:52 de hecho la oveja por daños morales la pues bueno

Voz 0470 03:57 está poniendo con que si no lo está haciendo por Coque Malla fondo musical tienes ahí no vale Alex y aquí estamos llamando al dueño de la oveja al de la empresa de abejas como aquí ya está a que ya está al teléfono señor no no voy a dar sus datos ni nada porque si se quiere vamos a ver los denuncia o si van momento Ales pero es que porque la llamó que íbamos a tratar la estrategia está ya el teléfono le puedes colgar

Voz 1 04:23 os iba a pedir también ahora que claro porque lo que cristiana

Voz 0470 04:29 bueno lo que a lo que voy es bueno que nos esté escuchando no pasa nada sequía aquí eh yo creo que las tarareando con el dueño de la oveja vayamos de buen rollo

Voz 1 04:36 la estrategia como decíamos el otro día el entendimiento

Voz 0470 04:38 dime el entendimiento porque es verdad que llaman así

Voz 0759 04:41 dar ejemplo a España exacto exacto porque estábamos en un momento de mucha tensiones

Voz 1 04:45 a la gente muy disparatada eso es entonces hay que

Voz 0759 04:47 tenemos en el fondo todos somos hijos de Dios la oveja

Voz 0470 04:51 también vale vale Juan Ignacio hablo habló o no hablo yo hablo o no habla si hablas que se para concordia claro está lo que queremos es que aquí no haya tensiones y cada uno se vaya otro

Voz 1 05:01 ya lo hiciste muy bien mira te comento vale educadamente

Voz 0470 05:04 el el dueño de la oveja nos ha dicho que podemos decir su nombre es vale pues un aplauso para Augusto dueño de la oveja

Voz 3 05:12 gracias hola hola a gusto con el problema

Voz 0470 05:15 hola Augusto llamamos de la Cadena SER de bueno vuestros gustos demandados en los habían demandado por la abeja

Voz 1 05:21 esto ha sido un malentendido un malentendido

Voz 0470 05:23 algo aquí ha fallado cuéntanos cuéntanos cuál la movida a gusto

Voz 7 05:27 pues no la verdad la movida no bueno ahí simplemente es eso de Tito una oveja como bien habéis contado

Voz 0470 05:33 demanda a ver sí

Voz 7 05:36 es lo único que se está cobrando son ciento cincuenta euros por la tramitación de los permisos que hace falta para

Voz 0470 05:42 llevar una oveja la radio doscientos sesenta Augusto

Voz 7 05:45 dos sesenta es la comisión que se llevan los abogados

Voz 8 05:49 os comentaba que ha pasado dos años y medio entonces claro cobrando los intereses

Voz 1 05:57 que Estados un conflicto todo como lo de Cataluña aspira claro es que esto vamos a ver no podemos llegar a algún tipo de acuerdo extra económico

Voz 0470 06:07 claro nuestro acuerdo que te proponemos en no pagar nosotros no pagamos nada pero pero a cambio

Voz 1 06:12 yo paso alguna tarde con la oveja

Voz 0470 06:16 y la gente entretengo bailes

Voz 1 06:21 que pase por lo menos dos tardes buena

Voz 7 06:23 yo creo que sea sea podíamos hacerlo si durante yo qué sé seis meses así Le pagar la manutención que yo creo que si con esos ciento cincuenta euros sobre lo que nosotros regla

Voz 0470 06:33 a la manutención de una vez durante seis meses pero es que Ignatius ya tienen que pagar la

Voz 1 06:42 yo tengo una perrera Agatha claro y querrá conocer a José Mota también

Voz 0470 06:47 bien en las navidades no podemos Augusto no podemos hacernos cargo además de más en vivos pero tenemos un caqui también

Voz 8 06:55 no porque yo

Voz 1 06:58 puedes regalar algo por Navidad la oveja juega con lo cosas con algo

Voz 0470 07:01 hombre a es que lo es tanto

Voz 7 07:04 a la oveja al final no vaya no en el lleno lo veamos lo Alemanno es la besa al pleno para vamos a las personas que trabajaban bien presta si dedicamos a llevar animales para hacer anuncios de televisión Mi hija Calvo es que

Voz 1 07:18 animales a televisión sí que yo

Voz 7 07:20 Gemma nacionales se

Voz 0470 07:23 pero todo se aplicó qué trámites y que trámites incite para para la palabreja

Voz 7 07:27 la lupa poner mira para para la Comunidad de Madrid que existiera una normativa que para para mostrar un animal en público o trasladarlo hace falta una ciudad autorizaciones y neo tras los permisos del Ayuntamiento entonces solicitar esos permisos si Sara Ayuntamiento hace falta certificados veterinarios tiene un coste en era adicta no tenemos mano eh claro si si no muy y muy muy de suya pero es que es que a mí me las cobraron sucedieron te estoy cobrando nada que que yo no haya pagado

Voz 0470 07:54 pero no con la oveja porque no

Voz 7 07:57 pues bien cuidado a los tres supuestos eso no está tramitando

Voz 1 08:02 para el PP está ocurriendo una idea para empezar a utilizar animales para entretener a la gente eso eso es muy malo así que aquí vamos todos al tráfico

Voz 0470 08:08 sí es bonito comentó que no pero pero pero sí sí a nuestra Kelly nombres pero era un cebo

Voz 1 08:20 nosotros no voy de nuestras no somos policías secreta te va montado este programa para descubrir este tipo de empresas

Voz 0470 08:26 esta semana se me ha ocurrido una cosa atención a gusto todo es tú está siendo muy majo sin embargo los cabrones de los abogados no porque teléfono no

Voz 7 08:34 no no no no los abogados pusieron en contacto conmigo y me dijeron poco la problemática hay que queréis sin contar soy creyente sabe realmente

Voz 0470 08:42 al a gusto aquí debéis el dinero a mí vale

Voz 7 08:45 y si te damos a ti los ciento cincuenta euros y nosotros

Voz 0470 08:47 los ciento diez de los creo que

Voz 7 08:50 ella no es pues si les vaya hombre hombre

Voz 1 08:53 pero mira

Voz 7 08:55 es muy fácil yo hace dos años y medio que tenéis esa deuda si vosotros hace doce años y medio para los ciento cincuenta euros está reclamando más eso no hay ningún problema pero el problema es que estoy ahora lleva dos años escuchando

Voz 1 09:09 a gusto no se encaminan

Voz 0470 09:11 no yo me iba para el entendimiento no está viendo aquí uno

Voz 7 09:16 tienes que tener en cuenta que durante dos años y medio en sus hemos estado llamando no

Voz 0470 09:21 aquí está

Voz 9 09:23 no no no no no no no no no lo no algún

Voz 0470 09:28 no

Voz 1 09:29 tú has two que cada año y medio Abel estaba movilizado para buscarnos claro era así que venía disfrazada de granjero porque

Voz 7 09:39 no me tengo una oveja para un programa yo no sé quién es el programa no sé quién es el que la presentador miente hable con Alejandro

Voz 1 09:46 de Cárdenas alejarlos Pinocho

Voz 7 09:49 no dice que bueno pues por lo que sea no se ha localizado en este tiempo y ya está a punto reclama

Voz 0470 09:57 Alejandro me está poniendo objeciones a otro que dices pero como van a subir los actos de verdad no lo entiendo

Voz 7 10:02 yo no voy yo qué sé si si hubiera entonces

Voz 0470 10:04 me dio no hubiera subido ya ha empezado volví del pasado pelis Augusto pero y sí sí que no

Voz 7 10:15 sí lo que parece que el hecho de que es una cuestión ideológica simbólico escucha me Trail la oveja pero escúchame Sami y hacemos una chuletada

Voz 8 10:25 abeja deja la solicita feliz El hormiguero

Voz 7 10:33 está en mis instalaciones IBI con el resto de ovejas

Voz 0470 10:37 pero no la oveja la oveja aquí en concreto

Voz 7 10:39 el que no es una abeja cualquiera una vez Jaques dedica

Voz 0470 10:42 pero vaya si sentados una oveja de Hollywood su la dejan deben dejar pero un drama queen a gusto en concreto cuando te pedimos la abeja que luego no pudo ser tu ya tenía fichado aún no sabía que era un en concreto

Voz 7 10:58 sí sí bueno hay Alejandro tenía las fotos

Voz 0470 11:00 de esa oveja en concreto sigue viva

Voz 7 11:04 ah no queda pues le espero que les quede mucho

Voz 0470 11:09 por años vive una una oveja normal clásico oveja cuánto cuánto

Voz 7 11:13 a mí me veo en este aquí en nuestras instalaciones están tiene ahora como como los cinco años y bueno esperemos tele que de otros cinco vale

Voz 1 11:25 claro esto es la la la la

Voz 0470 11:28 lo que pasa es que te pasa que te vas a gastar Toral con lo jurídico e cara ahí

Voz 1 11:36 tope mi última oferta es pagamos lo pagamos pero la abeja viene

Voz 7 11:41 no no no estoy porque hace falta o tratamiento si la oveja vaya a mi casa claro

Voz 1 11:52 que cuál es el lo que entiendo cuál es el problema para que la oveja venga nosotros pagamos

Voz 7 11:56 ah sí

Voz 0470 11:58 que no nos dejan Laser además pero no porque hubiera

Voz 7 12:01 a la oveja lo aviso es claro la tormenta haciendo cola de balizas vale

Voz 1 12:06 pues no llegamos a un acuerdo extrajudicial

Voz 0470 12:09 he intentado acuerdos porque lo de cierto cincuenta euros en billetes de cinco eso no lo ven hartas

Voz 7 12:14 eso lo descartó porque la deuda ella no es ya ya ya no es a a mi empresa sino ya esa estabilidad ya que funciona el capitalismo como eh pero que todo que el sistema no es que hay que pagar las cosas cuando las multas

Voz 0470 12:33 bueno igual te puede pagar la oveja Piqué

Voz 7 12:37 pues no sé si seguro que Piqué encima la pide evidentemente no vale Augusto y vamos a ver

Voz 0470 12:45 no ha habido mucho interés no nadie anda

Voz 7 12:48 el personas trae porque yo tengo que llamar esta mañana vais a pagar los doscientos cuánto es el Rey

Voz 0470 12:56 doscientos sesenta equipos recordáis

Voz 7 12:58 sí habrá que podríamos pagarlos pero sí que tenía pero ahora mismo

Voz 0470 13:01 no no quinto día quince diez no ya cumplido los quince días un ahora mismo ya no piden ya nos han demandado ya

Voz 7 13:06 bueno Parro pero es que estamos sujetos a la comedia pero entiende y tú estás sujeta la comedia siempre eso está estupenda

Voz 0470 13:13 a cobrar ya ya ya ya sea en agosto pero la gente de la comedia que no me paga nadie pero que mata a pedido de la comedia pero eh

Voz 1 13:25 el galo nombres ramas pues bueno

Voz 0470 13:27 Castro Augusta Autol conmigo de España entonces

Voz 1 13:30 de agosto entienden vamos a lo vamos a ver si una gran monto yo también tengo memoria una granja de animales imaginarios te ven nunca llegan al programa hay un gabinete en el que yo he invertido que está inflando pero claro

Voz 7 13:47 es la vieja no fue porque vosotros porque vosotros no tenían los permisos

Voz 1 13:51 ha llevado todo animales alguna vez

Voz 7 13:53 yo a cualquier programa de tu seguro que algún programa tuyo segó

Voz 0470 13:57 a Águila Roja a Bill arroja hay muchos Animal Aid Cuéntame

Voz 7 14:02 venta me Augusto vamos a ver una de las ovejas

Voz 1 14:05 suena los mocos con una bandera española con los sonados de la oveja

Voz 0470 14:11 Augusto vamos a la abeja tranquila tranquila esto pasa una cosa lo que te decía que que es verdad nosotros entendemos tu posición lo tenemos la tentación de ir a un juicio por una oveja

Voz 7 14:22 mira que hemos dicho vaya por una oveja es es que el problema es pues la tramitación en nuestra cabeza vais al final haberla visto por un lado

Voz 4 14:33 hoy como bueno pero en vez de lo deja vienes tú programa más publicidad de la empresa todo te pagamos invisibilidad como siempre

Voz 1 14:44 pues la verdad cómodo estoy ya que era una gafas Siroco

Voz 7 14:51 no gusto de pagamos te pagamos en esto me pasa que en producto

Voz 1 14:56 le pagamos en directo aquí en la mesa vale y simplemente a siendo no se algún

Voz 0470 15:02 pero el perjuicio que Augusto venga no como gustos sino como oveja

Voz 1 15:05 no no hombre si quiere algún dejarse caer algún detalle pues hombre no sé como ser humano gusto que vengas tú a exhibirse como ser humano

Voz 7 15:16 sí sí bueno tú vas a pagar lo tanto no te mandamos aquí

Voz 1 15:21 tú haces cosas de ser humano pero ciento cincuenta

Voz 7 15:23 es tamén yo voy entonces atascado casi doscientos sesenta euros ciento cincuenta ciento cincuenta que no coñazo

Voz 0470 15:31 me regateando pero sí sí esto parece parece un foco en Tánger pero que no es tan pocos no iba a ofender a nadie aguanta bien la tienes que llevar jóvenes que arremete me de pagar a gusto la comedia claro vale gusto no tenemos que mirar llevarlo vieja era cuarto

Voz 7 15:56 doscientos cincuenta euros

Voz 0470 15:59 la llama pero esto esto es lo más de cinco creo que sí sí sí sí sí te pagamos doscientos sesenta euros mensuales tarifa plana de animales durante un par de meses

Voz 7 16:10 venga vamos Ucha tú crees que voy a pagar

Voz 0470 16:13 a los animales animales pequeños traer hámsters gallina

Voz 7 16:18 la mayoría sólo la tramitación de los permisos para llevar los animales cincuenta euros

Voz 1 16:23 estamos encajando vamos a quemar

Voz 0470 16:26 agusto vale es que encima no caído bien la verdad

Voz 1 16:29 sí lo saca de juego yo propongo que se reuna la la directiva de moderador

Voz 0470 16:35 a reunir la directiva el jueves yo creo el jueves te decimos que vamos a hacer vamos a intentar entender esa posición

Voz 7 16:42 hay en mina que después de doce años y media o no pero sí sí

Voz 1 16:45 esta conversación ya está podemos denunciar por proxenetismo de animal

Voz 8 16:48 pues eso es totalmente

Voz 0470 16:54 Augusto hemos entendido oposición hemos expuesto nuestra yo ya sé que no lo entiendes que con razón además porque no no está acá porque está tratando con chimpancés productor que me dice quiero vieja ido al día siguiente ya que todo el problema aquí ha venido el problema cuando tanto a todas las corporaciones porque todos habríamos traído la oveja caro PRISA Radio hombre que meter una oveja

Voz 1 17:17 bueno vamos a hablar a quemar el cartucho de la SER A vamos a hablar con la SER

Voz 0470 17:21 vamos a hablar con la SER ya ves que no cedía posibilidad

Voz 1 17:23 eso eso no se revolvía del dial

Voz 7 17:26 todo eso es el juez deja buena semana Arlene y hablamos

Voz 0470 17:31 hablamos a final de la semana hablamos te llevamos jueves a ver qué pasa te parece a gusto vale pues un aplauso para Augusto

Voz 4 17:43 ya hemos cortado con agosto ya yo creo que vamos a juicio no

Voz 1 17:49 es que a mí me han quitado las ganas de ir a juicio

Voz 0470 17:52 bueno lo debatimos durante la semana y veremos qué hacemos por lo puedo vamos a empezar que hay muchas movidas hoy hablamos con esto la vida moderna muchos de Porvenir una plaza para Koke Galí

Voz 5 18:01 a pero

Voz 0759 18:37 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 2 18:52 hola buenas noches le atiende dos lector

Voz 1 19:12 bueno bueno bueno bueno claro como está todo bueno bueno

Voz 0470 19:22 bueno bueno esto de la vida moderna es prueba número cincuenta del lunes tres de diciembre y tenemos pendiente muchas cosas es que ese Nos Nos hacen tope fíjate insistían en Liga la vida este año elegimos el colorín que empezar año Nos han dado un puto el verdad estamos petando lo a tope ya ahora todas las que se nos echa encima ahí toda la movida la oveja Vox todo todo se usa mucho embudo España no me mola mola y me voy a presentarse en parece sigue adelante tenemos un problema que hemos hablado mucho de la oveja queda poco tiempo de programa abarrota tiempo hacer dos cosas ligeras dinámica de que vais a hablar de si no te lo vimos no pasa una cosa que hoy no es hemos lo hemos hablado antes del programa no como nosotros diga a ver si os vais a solapar no bueno

Voz 1 20:04 no no hombre yo yo simplemente un adosado que un adosado que que don Héctor lleve el discurso vale yo voy

Voz 0470 20:13 a ver algún contrapunto dividir vale vale vale perfecto pues se sin más no vamos a perder tiempo quiero pedir un aplauso un día más en la puta

Voz 3 20:21 que tendré vista político iba se abre paso el andaluz

Voz 0470 20:27 para pero iraquí al nuestro Apis a pisaba a porque Javi Kira el la la perra guía a escuchar una promesa puesto nerviosa pero que os ellos lo oye uno Prost prole dan ganas de flamenco

Voz 1 20:42 no dilecto tranquilos bueno vamos con lo de ayer sabes que ha habido elecciones en Andalucía esta sección se podía haber llamado de muchas maneras podría haber llamado qué está pasando en Andalucía se puede llamado yo qué sé mi mi mi mi mi jóvenes se podía pero se ha llamado así todo mal hacia julio todo mal musical todo más enfadados si si eso a todo el enfado que llega julio se bien vamos por partes porque es todo mal todo mal para el PSOE

Voz 0470 21:16 nada todo eh esto Ferreras tenemos una posición de pero tenemos un el editorial

Voz 1 21:22 para nada nunca lo hemos tenido todas el para el PSOE es sin duda nuestra foto con Susana le ha hecho mucho daño y si es verdad yo creo que injusto

Voz 0470 21:30 a un año y la hemos hundido y si la gente que hace una foto con Ignatius el el

Voz 1 21:35 PSOE ha ganado las elecciones pero no va a gobernar todo indica que no va a gobernar la única opción es pactar con el PP cosa

Voz 0470 21:41 conciudadano ya o con Ciudadanos

Voz 1 21:44 los últimos tres años lo que había no es comprar unos dragones todo mal claro pones de Podemos problemas creas que teniéndolo si el V José de Tronos claras cuarenta años gobernando más que Franco ojo cómo tienen que estar hoy los despachos de la Junta Oz gente destruyendo papeles gente quemando cosas ayer lo Vila los resultados las elecciones de en Canal Sur la cara era un poema

Voz 0470 22:08 sí hombre cada vez que llevan mucho tiempo a Juan y Medio

Voz 1 22:10 no nos lo tocáis por favor por quinto

Voz 0470 22:14 los medios que Canal Sur Juani todos esos niños y esos viejos

Voz 1 22:19 a los que van a follar solos no Paco Calavera nuestro compañero un comentario muy gracioso que siendo Canal Sur hasta ahora os va a parecer que era la HB comparado con el Canal Sur que se vienen ayer

Voz 0759 22:32 esta tranquilos presentador de los toros pero ojo a esa cantidad de gente destruyendo papeles hoy a partir de ahora gente vinculada al PSOE se va a tener que pagar ellos las putas y la coca todo

Voz 1 22:42 es más todo mal para el PP

Voz 0759 22:45 qué se siente ganador pero ojo que ha pasado de XXXIII a veintiséis escaños ha perdido votos y si en los tipo de Javier Arenas el gran Javier Arenas llegó a sacar cincuenta si pacta con Ciudadanos y con Vox o con el PSOE puede gobernar si pacta con vos tendrá que dar explicaciones todo el rato de por qué pacta con la extrema derecha que son los partidos de derechas en Francia lo hicieron

Voz 0470 23:06 pero ojo que todo el mundo bloquea la extrema derecha

Voz 0759 23:08 explicaciones a la derecha se la suda acuda con esto esto no es Francia si fuera Francia los de Vox estarían con chalecos amarillos quemar

Voz 1 23:15 la mezquita en cualquier

Voz 0759 23:18 acaso no vamos a ver a Pablo Casado diciendo que tienen

Voz 1 23:21 el gobernar la lista más votada llamando

Voz 0759 23:23 lo Frankestein a nadie todo mal

Voz 1 23:26 todo mal ciudadanos mal

Voz 0759 23:29 Ciudadanos te pega un subidón de la hostia eh

Voz 0470 23:31 eso sí el doble casi nueve a veintiuno escaños pero mal también

Voz 0759 23:34 pero aún así todo mal porque tiene que tomar la decisión o pactar con Vox el PP que yo creo que es lo que quieren sus votantes porque hay mucha gente en Andalucía no nos olvidemos de estoy que quiere que ya echar al PSOE

Voz 1 23:44 es como quería la extrema derecha pero quiere echar al

Voz 0759 23:47 joe entonces ciudadanos o pacta con el PP que yo creo que lo que quiere su base seguir apoyando a Susana como hasta ahora y dentro de poco habrá elecciones generales es el momento de saber si Ciudadanos es de centro izquierda de centro derecha o de extremo centro

Voz 1 24:03 todo vale todo mal

Voz 0759 24:06 a todos para la izquierda que se queda totalmente fuera de juego apostaron por Teresa Rodríguez la ilusión era ganar que ganara Teresa Rodríguez o pactar con el PSOE lo obligará suele ser un poco más de izquierda ponía una cosa ni la otra pero ojo que lo peor es la falta absoluta de autocrítica de la izquierda sea tules oyes hoy y ayer analizar lo que ha pasado y la conclusión

Voz 1 24:26 ves es que mucha gente que no tiene Twitter no han visto los mismos que pusimos Júcar Assen agarraba el discurso de tendremos que combatir el fascismo muy bien muy épico muy todo muy que vale pero no perdamos

Voz 0759 24:41 las referencias cada vez que en España hemos combatido

Voz 1 24:44 el fascismo hemos perdido Aller Felipe la izquierda porque hay algo que a la izquierda le gusta mucho más que combatir el fascismo batir entre ellos imaginó que hay una guerra civil imaginarla e imaginar de esa asamblea de la izquierda no son soldados son soldadesca la comida en el menú del Regimiento una opción B gana cuidar cuidar todo va mal todo más para la verdad pero no para Boston

Voz 0759 25:16 de puta madre trescientos mil votos doce escaños sea así lograron entrar en el Gobierno será un triunfo para ello de la hostia sino una especie de cordón sanitario

Voz 1 25:27 tendrá todo el rato

Voz 0759 25:29 les dará muchos votos en las generales y una cosa muy

Voz 1 25:33 se han sacado doce escaños en un Parlamento

Voz 0759 25:35 autonómico cuando una de las primeras medidas que quiere tomar bots es cargarse los parlamentos autonómicos todo mal pero

Voz 1 25:42 siendo Vox porque ha ganado en un sitio de nadie sabe pronunciar bien voy a la par todo para UPyD nuestros añorados UPyD que seis mil trescientos votos tres segundos de silencio por UPyD seis mil trescientos

Voz 0759 26:00 vale todo acordáis cuando pensamos que ellos eran la extrema derecha

Voz 1 26:05 todo mal para España porque

Voz 0759 26:07 aquí el populismo amigos había roto por el lado de la izquierda pero ahora ya somos Europa ya tenemos nuestro partido de ultraderecha con posibilidades de representación como los países europeos ricos joder a toda esa gente sobretodo de izquierdas que decía necesitamos a un partido de extrema derecha como si el PP no lo fuera enhorabuena ahí lo tenéis yo juegos de esta otra derecha que no tiene nada que ver con Franco que también tiene más que ver con Trump con Le Pen no con Bolsonaro era que la gente que vota ya no son cuatro frikis nostálgicos que también ni tampoco las elites sociales económicas no no está esta gente apela al patriotismo más básico a las putas banderas y al odio al diferente y sorpresa eso funciona entonces en los barrios ricos en los barrios pobres así que o la izquierda se pone las putas pelas y se deja de gilipollez es de mes de que Alexis ir de su puta madre o nos vamos a la mierda y una cosa más ha habido mucha abstención

Voz 11 27:01 gente criticando la y me parece bien pero ante la ultraderecha cafre la izquierda chiflado sólo cabe el suda apoye

Voz 3 27:13 oye

Voz 0470 27:16 era una trampa para la izquierda porque no sabemos cuando el la música que te lo que espera espera aquí no lo tuyo

Voz 3 27:29 qué político

Voz 6 27:35 bueno habitan aquí nada muy dura tanto para la izquierda porque puentes nos habíamos puesto muy contento con iban a sacar de te el Valle de los Caídos Franco pero Esther lo nuestro campo meter a Jesús cómodo mal sólo el mar de alquiler dar el momento te actualidad político hay que leerlo en clave de Cruzcampo contra con mucha por qué hace falta con Boucher Andalucía puede rebajar el nivel de fascismo Potosí ya hay muchos andaluces que se han sorprendido estos días porque no pensaba que vivían tantos facha centro Ello y cuando se en que además hay gente que ve Cruzcampo no sé qué elevada las a gente muy sencilla un ataque de corazón lo hago todo lo mal todo mal esto lo hemos provocado desde la propia vida moderna porque pero bueno aquí tenemos dos botones tenemos el montón de fascismos del bueno que con las bromitas ha desencadenado tras este movimiento tenemos el botón de modo de perdón ya que a lo mejor es el momento de devolverlo pulsar con vistas a esa selección entre el Parlamento Europeo

Voz 0470 28:49 por qué te has calentado tanto porque porque no me había por los cascos

Voz 1 28:54 no me oye tenía que gritara calentado muchísimo y te lo hemos llegado lo mal todo mal hostias que esta música te vienes arriba eh

Voz 0470 29:00 joder tú ibas a hablar de esto es calentar

Voz 1 29:03 hombre aquí apuntaba cosas digo aprovecha ahora el tirón de la música claro entre está cansado y claro es que no podíamos montar un informativo las noticias con tiempo sea con ritmo entre yo ahí ya se me va bajando el Blu

Voz 0470 29:22 es que yo le he visto además Annan Choco tú tú eres una exposición tan formalmente tan ETA lo bonita que tengo y lo que no te llaman de la columna esta noche para tumbar pregunta

Voz 1 29:30 no pienso ir no pagan

Voz 0470 29:32 así sido una posición tan buena que Ignatius estaba mirando como ido a ver qué hago yo ahora no complemento al carro entre otras que vale es que quiero que es algo más bueno pues era eso era punto

Voz 1 29:43 lo de vista lo hacemos bueno vamos me perdona el

Voz 0470 29:46 el año pasado dijimos que podíamos reciba obligase creo que innoble

Voz 1 29:49 sin ética para nada vamos que no sólo faltaba dividir más no cobra no saber hay movimiento fascista de ultranacionalismo y de ultraderecha si no sólo aquí sino todos los países europeo al final Zapatero tenía razón

Voz 0470 30:05 el otro día cuando hablo contigo el presidente en creo que tenemos la obliga

Voz 1 30:07 pasión ética

Voz 0470 30:08 de de los salvar España de de apretarle al otro botón nota nada

Voz 1 30:12 hay que salvar España quiere presentar hombre yo yo lo único que sé es que este año fui a Sevilla sí me encantó Sevilla me encantó la Semana Santa de Sevilla este año pero el año que viene no me quiere

Voz 0470 30:25 perder esa acción el puto unas vírgenes tamaño la Vigen gigantes que la alta ellos gusto pero creo que tengo una corazonada que el año pasado el año que viene en el año que viene Santiago Abascal pegando con el rabo la reja Rocío era como la casos aquel decía también que ojo con el Rocío el año que viene arriba cuidado cuidado que vale pues vamos a ver qué pasa

Voz 1 30:54 eso de la la tercera guerra mundial ya sabemos cómo va a ser Cruzcampo contra con mucha

Voz 0470 31:00 eh yo pero no era mi mi punto de vista lo vamos a poner una canción al ex eh

Voz 1 31:05 nadie me he quedado solo de reactivar Mederos

Voz 0470 31:08 es que no no lo tenían que haber dicho antes pensando

Voz 1 31:11 si de repente como lo de la oveja claro

Voz 0470 31:14 están a favor ustedes desde reactivar si estoy ideas

Voz 1 31:17 juicio Nos da jolines

Voz 0470 31:19 Lepant porque hemos llega a esta situación tan

Voz 1 31:22 bien por preguntarle cosas al pueblo claro

Voz 0470 31:28 vale pues el preguntarles cosas al pueblo el plazo para que quepa fenicios opositora

Voz 2 31:37 bueno

Voz 13 32:06 yo

Voz 11 32:39 España conquista el Mundial sub diecisiete tras vencer a México en la final

Voz 3 32:49 el chico de chicas

Voz 0470 32:53 ya femeninos gente que no es que ahora no si esas muchachas estamos hablando Quijote cuando te da por trabajar qué bien qué bien te queda todo dicho

Voz 1 33:01 Herrera meterme arraigo igual

Voz 0470 33:04 todo esto es que claro vale pues ya hace tiene

Voz 1 33:10 esto ha sido la kale una botella de whisky no se lo contado como Inés viendo los resultados dicho día abrirá otra de whisky buenísimo y acabas el gusta que te regale José no sé todavía

Voz 0470 33:23 presenta en barrica muchas veces a todo porvenir esto ha sido la vida un aplauso para nadie

Voz 0759 33:29 todos

Voz 3 33:30 es una plaza para el espinazo

Voz 0470 33:34 con qué peinado