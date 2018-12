Pablo Alborán: "No debemos permitir rastros de racismo, homofobia o machismo"

Voz 0313 00:00 pues me temo que más tiempo y días para analizar este fenómeno Iber cómo termina todo el tema de la gobernabilidad en Andalucía hay que pasa en el resto de España pero la radio tiene una cosa fantástica que te permite saltar de un tema a otro de forma casi automática te permite algo vas queden birrete descubrí es un montón de personas interesantes algunas que son populares conocidas otras no lo son nada ir de vez en cuando tienes la enorme fortuna de poder asistir al proceso de transformación de una cosa en otra en este caso de asistir al nacimiento de una estrella esta tarde va a ser ilustrado contando la quinta entrevista lo que yo le haga Pablo Alborán en la radio y recuerdo la primera que fue a finales de dos mil diez serán los inicios del boom de las redes sociales en una reunión de equipo a alguien dijo hay un tipo I en en en de Málaga que tiene un montón de visitas en Youtube y tiene miles de amigos en Facebook y que va a dar un concierto Madrid agotadas las entradas voltió estaba pues es un tío que no tiene ni disco en el mercado cantan un sofá blanco en su casa con la guitarra yeso pinta bien bueno hubo tantas dudas que incluso a alguien de La Ventana alguien concretamente dijo Bono eso debe ser un rollo viral Alborán no existe existía contactamos con él vino aquí nos contaba entre otras cosas

Voz 1653 01:20 esto a cantar empecé a los once doce lo que pasa es que los siete cuando yo empecé a tocar el piano y fue mi madre la que me a que me apuntó al Ateneo de Málaga primero fue el piano luego la guitarra luego descubrí que con la guitarra me era más fácil cantar y componer vez eh bueno pues a partir de los doce es cuando realmente me di cuenta de camino apetecía pues eso ser cantante y compositor

Voz 0313 01:52 fue nuestra primera entrevista tardaría poquito en volverá ya con su primer disco bajo el brazo a mediados de dos mil once

Voz 1653 01:58 o sea están abriendo puerta oportunidades y hay que disfrutarlo también por mucho que pasen las cosas de manera rápida sino se disfrutan pues al final pasa el tiempo esto no se sabe si va a funcionar una funcionaria te das cuenta con porno

Voz 1 02:11 vivido lo que tenga que vivir

Voz 0313 02:17 el primer disco más vendido del año su acústico el tercero más vendido dos mil doce nuevo disco de estudio tanto en dos mil trece tercera entrevista ya con bueno veintidós discos de platino acuestas ochenta semanas en número uno nominaciones a los Grammy que haya uno pierde la cuenta premios cuarenta más de un millón de seguidores en en las redes sólo habían pasado dos años desde aquella guitarrista de la acústico en el sofá

Voz 1653 02:41 es difícil no perder la cabeza ni no volverse loco porque no es para menos todo lo que ha sucedido en estos dos años no me sienta afortunado y creo que debo me pues mira acabó comportarme mantener mi sitio con con normal

Voz 0313 02:51 IDAE naturalidad Ahmar vamos tres entrevistas damos con la cuarta poco emotivo de la gira de su tercer disco de estudio terral habían pasado cuatro años de la primera le preguntábamos tú cómo te ves entre otros cuatro

Voz 4 03:10 sí y espero poder seguir viviendo de esto espero eh

Voz 5 03:17 ahí a ver a ver cumplido varios de mis sueños como hacer una peli una banda sonora de una película a producir el próximo disco me encantaría trabajar con gente de distintos países no sé tengo tanto sueño por delante y tanta meta va

Voz 1 03:32 los piensas Herrero

Voz 1653 03:35 al tener exactamente seis meses para que se cumplan esos cuatro años Pablo Alborán buenas tardes amigo Gaspar pues averiado muy tranquilo y árabe me he emocionado poquillo porque

Voz 4 03:45 mirar escuchan sobre todo en estos años

Voz 1653 03:50 ese es muy bonito muy bonito que siempre me has abierto la puerta de tu casa

Voz 0313 03:54 en estos últimos cuatro años desde nuestra última conversación de las metas objetivos y demás se ha cumplido todo una parte cincuenta procede que os ha cumplido

Voz 1653 04:01 sí sí de hecho este disco que la edición especial podido producir el el acústico que me hace mucha ilusión he podido hacer la gira que querido debían suena la música desnuda a mí lo que más me gusta sí sí hay veces sobre todo porque hay silencios y los silencios le dan su sitio a otras cosas no

Voz 6 04:18 aquí la verdad que muy muy contento por todo lo que ha pasado me puede tomar un descanso para para poner las cosas en orden y estoy disfrutando de cada paso de una manera

Voz 0313 04:29 especial Navidad sigue igual subrayo lo del igual en en la forma y en el día en el fondo bueno en fin en los contar luz está de acuerdo o no no me lo invento luz también ha tenido varios contactos periodísticos contigo hizo un documento un reportaje entero con nosotros a tres

Voz 1362 04:46 se eso cuatro la verdad es que bueno pues como tú decías hay privilegios del oficio que te dan la oportunidad de ver nacer estrellas enanas marrones So Ho supernovas en fin no sé en qué categoría estaría Pablo pero es verdad que que bueno es un privilegio no porque ves a un talento no exactamente natural porque el tuyo está muy cultivado no

Voz 0313 05:07 no no me refiero a que a que tienes

Voz 1362 05:09 como nación y que tienes que pueden pues tienes tu trayectoria peros pero ese Silvestre por así decirlo no esa esa naturalidad de los vídeos en el garaje de tu casa verlo perfeccionarse no verlo levantarse Rivers verlo caer lo que también es un privilegio es comprobar que que que esas estrellas que esos ídolos tuyo Brown veamos colorido lo de masas pues pues evidentemente son personas humanas pero evidentemente también se pueden perder por el camino yo creo que la el parón que has hecho que has dicho muchas veces que lo que lo necesitabas ha sido bien para para coger esas riendas están seguras ya está el timón bien cogido

Voz 0313 05:52 sí yo creo que bueno

Voz 4 05:54 Mar siempre está estable no siempre Altman Alborán llevas si yo creo que no no lo puedes controlar pero dentro de lo que puedas controlar

Voz 0313 06:07 Nos yo he aprendido a a a disfrutar del viaje no porque es verdad que hay veces que en aquel momento estaba pendiente de de intentar y estar pendiente de las cosas que uno no puede controlar y eso pues aprende con el tiempo claro se aprende todos los días porque incluso a día de hoy las cosas no te dejan de afectar de un día para otro lado pero sí que es verdad que uno yo quiero ser feliz quiero pasármelo bien quiero disfrutar de mi trabajo porque a medida que va pasando el tiempo me di cuenta de que no todo el mundo tiene esa suerte

Voz 6 06:40 y a parte

Voz 0313 06:41 ya no sólo tener un trabajo ganar dinero para poder pagar tu casa pagar tu comida sino el disfrutar de lo que estás haciendo yo tengo en cuatro paredes tengo la suerte

Voz 6 06:53 de de no estar en una oficina porque para mí estar creando ir poder

Voz 1653 06:58 exponer lo que estoy creando y poder disfrutar mientras tocó el piano tocó la guitarra hago entrevista es un prión

Voz 6 07:04 Legio y hay que

Voz 1653 07:07 hay que respirar todos los días y dar no dar gracias al aire sino dar gracias a la gente que ha hecho posible eso

Voz 0313 07:12 sí porque al final la vida sabes cómo va bueno el absoluto como una noria

Voz 3 07:17 vida

Voz 0313 07:55 eso de que la risa es tu nueva religión me me conecta con lo de la tumba del faraón que comentaba verbal al abrir el programa digo que está bien que en momentos complejos la gente no pierde las ganas de reírse haya sentido del humor tú votas te ayer claro no yo estoy empadronado en Madrid no podía votar en las andaluz podría no pero ya sí la distancia bien la distancia o Mi opinión pues mira a mi me lo ves vamos a mí veintinueve años

Voz 4 08:20 que soy joven eh

Voz 1653 08:22 yo dije hace poco que me hace ilusión que la política estuviera más en nuestras casas y en las conversaciones con mis amigos que en la televisión porque quiere decir que ha aterrizado digamos no no quiere decir que no lo vi que no hubiera hecho antes pero yo es verdad que ahora tengo conversaciones con con amigos todo conversaciones con con gente el trabajo que antes no tenían sobre política y la politicas maravilloso sin duda el problema es a veces quién las maneja yo me he educado en la democracia ni se lo que ha costado encontrar tener la democracia por por mi familia por mis padres por la educación que he tenido me he educado en el respeto me he educado en en en en respetar todas las ideas aunque no tengan que ver conmigo y aunque esté en contra de total de todo sectarismo y bueno yo no sé analista político tampoco sabría decirte si estas elecciones ha sido muy claras unas segundas una segunda han sido estables pero desde luego lo que creo que no deberíamos permitir bajo mi opinión es ningún tipo de

Voz 4 09:20 de racismo eh eh

Voz 1653 09:25 estos homofobia chicos xenófobos machistas

Voz 4 09:28 E incluso si eh

Voz 1653 09:32 con respecto al maltrato animal incluso llegaría a decir entonces creo que bueno que hay que votar hay que votar y que ha habido mucha falta debutó en esta ocasión is una opinión un poco es tu opinión ya está estamos hablando de eso eh

Voz 0313 09:46 no no no tiene más ollas ha hablado con alguien

Voz 1653 09:49 política no vino o no porque el tiempo ayer se ayer si ayer se bueno ayer estábamos mandando no fotos de las revisiones lo momento que me perdía pero entendía nada porque venía de te otras entrevistas y no entendía nada decían pero a están rojo que no pero sí está verde también y los veces acaban de aparecer y mira pero no no se trata de colores ojalá ojalá pero no no hay mucho más a aquí te sorprendido algo del resultado de ayer

Voz 0313 10:12 hasta allá de la poca participación de cara a tanta gente en casa a mi me me ha me asusta

Voz 1653 10:16 me asusta estabais hablando antes de que al menos es es importante que esté localizado no habéis dicho que esté Teddy sí que aparezcan que sepan quiénes son esas

Voz 0313 10:26 ya se han estado siempre ahí en España eh yo han tenido más o menos presencia pero han estado siempre ahí el día a día te lo demuestro

Voz 1653 10:32 yo es que estoy me parece que cualquier extremo

Voz 6 10:36 da pie a a

Voz 0313 10:38 a a cosas que no que no van con mis valores entonces me asusta además esas es una constante de Pablo Alborán yo he estado ya antes de venir aquí revisando entrevistas y declaraciones suyas Easy este este este machaque con no racismo no homofobia nos xenofobia no sectarismo lo lo repite es como máximo lo repiten como un mantra yo no puedo estar más de acuerdo saber por qué porque yo creo que es porque hay que combatirlo sí pero creo que también en la democracia de la que hablábamos antes ya no sólo es una cuestión política creo que es una cuestión

Voz 1653 11:11 tremendamente y de actitud

Voz 0313 11:14 la idea que la política no es una cosa

Voz 1653 11:16 de ahí la democracia es una actitud también es una conducta personal en tu día a día y creo que eso debe estar presente y que cuando veas la televisión el el chico joven que no ha vivido la política que habéis vivido persona más adultas y que han vivido la transición la democracia la edad pues no tengan la sensación de que sólo piensan en sus ombligo sino también en el ombligo del cielo

Voz 0313 11:37 no no el ombligo en sí sino en la en la salud

Voz 1653 11:39 digamos mental y física de del que votar no

Voz 0313 11:43 yo recuerdo además que en alguna entrevista anterior te habías planteado no sé exactamente hablar de Police diga o lo que fuere pero tú decías soy muy joven eh soy un compositor y músico las cosas pero yo no puedo permanecer y en fin ignorante de lo que sucede a mi alrededor tengo amigos nos decías quiero la última Bierzo la penúltima que no llegan a fin de mes joder y que y que las están pasando muy canutas en Andalucía por ejemplo no ya eso no puedes no no no no no no puede cerrar los ojos ante eso pero ni yo ni nadie nadie me me gustaría contar una cosa los oyentes de La Ventana hay que me ha ocurrido hace un ratito yo creo que conecta perfectamente con el con el ADN de este chico porque es un chico con Pablo Alborán una compañera suya del equipo le pregunto me dice hoy vamos a terminar la promoción ya con vosotros joe que llevamos mucha tralla y tal yo le he preguntado luz también se lo ha preguntado algo pero pero tenéis que hacer tanta promoción José Pablo Alborán y ella me ha respondido cuando mucha gente te ha tratado bien tienes que se agradeció también con mucha gente y creo que eso es lo que eso Espírito Alborán pues qué suerte porque mi espíritu digamos es el espíritu de equipo también saques aunque ese igual eh es gracias a ellos que yo pienso así

Voz 1 13:23 segunda

Voz 0313 13:44 nada sustituye

Voz 1 14:03 toma aquí ya

Voz 0313 14:13 lo que antes decíamos de la música desnuda de esta reedición de prometo es uno de los de los tres horitas que tengo de los regalitos que Teodorín no no abriguen como esta de lo nuestro no que mira como si además

Voz 1653 14:23 tanto con Niño Josele a la guitarra que no es poca cosa es poca yo era uno de mis sueños y sigue siendo de mi sueño es hacer flamenco o al menos acercarnos flamenco Yves el poder de desnudar las canciones si no pensar demasiado en qué es lo que vas a hacer

Voz 6 14:40 en esta parte de de del uno del del

Voz 1653 14:43 el proyecto ha sido clave porque me llegaba al estudio y hay veces que tenía las ideas muy claras pero otras veces que de Lolo Álvarez guitarrista obedecía pero vamos a ver el cabrón tú no es el productor de esto cuéntanos qué quieres hacerle digo pues aquí lo que vamos a hacer es lo que no salga a la primera íbamos a tener ciento más distintas en una canción no porque hay veces que

Voz 6 15:03 es la espontaneidad de las maquetas la

Voz 0313 15:07 las cosas que salen sin querer pues hay veces que se pierden

Voz 6 15:10 no hay había

Voz 1653 15:12 algunas canciones como esta por ejemplo en donde si quería tenía una idea clara pero por otro lado quería la libertad de por ejemplo Niño Josele de poder hacer lo que él quisiera ahí de sentir la canción como él las sentía pero creo que es necesario siempre mostrarse esos silencios de las canciones porque hay veces que hacemos demasiado ruido y al revisar toda tu obra está satisfecho con todo hay algo que cambiaría as está letra Audi sinvivir ahora y nueve años cambiaría muchas cosas

Voz 6 15:40 camerinos alguna que otra canción aunque otro título cambiaría muchos arreglos ir a la vez no cambiaría nada porque creo que la haber de tenis

Voz 1653 15:52 todo lo que he tenido y haber hecho lo que hemos hecho me ha llevado hasta donde estoy el poder tomar también las decisiones contrarios entonces creo que que que si desde el principio

Voz 1362 16:05 a mí siempre me ha llamado mucho la atención a mí siempre te lo digo no a esa ese afán de trascendencia como que de las canciones permanezcan

Voz 0313 16:12 tú hablas mucho de parar el tiempo y a mí siempre me

Voz 1362 16:15 algo mucho la atención un joven ahora ya tienes más años ya vamos todos empecemos

Voz 1653 16:21 pero es verdad que desde el principio

Voz 1362 16:23 lo hace desde el principio sí es verdad que ha llamado la atención esa ese afán de trascendencia que no sé si es voluntario o bebés a hemos antes de que los talentos no son siempre silvestres no en tu casa he salido mucho se ha mamado mucho arte yo no sé si ese afán de trascendencia va de un niño intenso un chaval letra herido o música herido o realmente es algo comentario es algo que quieres que que que tu música permanezca

Voz 0313 16:53 ha dado luz pues yo creo que la al final no quiero nada no quiero nada yo lo único que quiero es que es algo que necesito pero si no hay ningún objetivo sabes yo me siento al piano y lo único que quiero es que a mí me pongo la piel de gallina si luego consigo poner Mamina piel de gallina seguro que será más fácil intentar conectar con los demás pero cuando yo me siento al piano a componer ya escribir no escribo con el afán de que me escuche nadie mire trascender en San son es como cuando vas al psicólogo cuando hablas con un amigo cuando hablas con familiar para mí es una es el lugar donde respira

Voz 1653 17:32 no

Voz 0313 17:33 porque sé que tengo que respirar para cantar ese lugar donde me tengo que concentrar en una sola cosa y a la vez pensar en cien mil cosas y mis recuerdos y mi sentimiento INEN día a día no estamos acostumbra el día a día vamos a toda leche en en todo no todo recibimos información constante no respiramos tenemos ansiedad nos preguntamos porque tenemos ansia yo gracias a Dios tengo la música por eso que me pueda ser intenso yo en mi día a día no se intenso fíjate soy muy práctico soy incluso frío en algunas circunstancias de mi día a día con mis amistades con a toda la hora de tomar decisiones soy ABC es un poco demasiado práctico sin que mi libertad afecte a la del a otra persona no

Voz 6 18:16 los que te vas reservando después para claro pero es verdad que de cantar a la de escribir y digamos que no hay hay

Voz 0313 18:23 la libertad de creación absoluta donde todo me da un poco igual no

Voz 1 18:27 eh ven cada niño caigo eh eh Pelé