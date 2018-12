Alcorcón y Deportivo lideran una Segunda con tres banquillos nuevos

Voz 1 00:00 y así llegamos a la decimosexta jornada de Liga que como cada semana analizamos de Play Segunda con nuestro técnico de cabecera Joseba Etxeberria muy buena

Voz 1643 00:08 buenas tardes está pone también el que más sabe de segunda de toda España ahí de parte de los alrededores nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez Serge muy buenas hola qué tal muy buenas lo primero Joseba creo que hay que seguir destacando una semana más a al Alcorcón no sólo por lo bien que está jugando sino porque a lo mejor alguno pensar aquí va a tener el líder de mal de altura que le iba a afectar a eso de ser primero o o como pasa otros años que dice bueno ya caerá ya que era bueno de momento la segunda semana no ha caído

Voz 2 00:36 no no lo creo viene a la he sacado mismo partir hoy bueno la verdad es que que es un equipo que tienen los mecanismos defensivos pues es muy buenos y a los tribunales a todo el mundo le cuesta mucho llegar y luego tienes que tiene con el juego no tienen muchísimo dinamismo con el que tiene pues bueno son eso de de moverse mucho y genera muchas líneas de pase y eso les permite pues llegar muchas veces y con y con fluidez al bueno a ya crezca sí es un equipo pues bueno además de algunos jugadores una idea muy clara está con una confianza pues adelante no hoy un hecho pues lo otro y ha cedido que que bueno superior al Zaragoza que tuvo el partido controlado en todo momento y bueno además única da la sensación de que de que bueno ya en la seguridad que tienen en lo que están haciendo con les permite también controlar en las diferentes fases de IU partidos no es un candidato a pelear por todo

Voz 1643 01:50 sí además está podía con el tercero e incluso con la séptima plaza que ahora tiene el Cádiz de yo he estado calculando que más o menos por muy mal que se le aunque perdiera todo el Alcorcón como el de atrás no van a ganarlo

Voz 3 02:00 lo doy todo

Voz 1643 02:01 a enero llegarían puesto de play off y no sólo el Alcorcón ya no es una sorpresa Sergio sino también el Deportivo es un equipo de lo más fiable de la categoría y que como el alcohol ha aprovechado esos errores de mala gay de Granada la última jornada

Voz 4 02:15 sí y además muy firme en casa fíjate Óscar que son siete partidos

Voz 5 02:19 lo el Málaga ha sido capaz de arañar algo llevarse algo de

Voz 4 02:22 en Riazor y es un equipo que tiene muchísima calidad es que simplemente madurando los partidos al final tiene muchos registros en otra jugada a la contra como por ejemplo sucedió en el partido contra el Real Oviedo cuando consiguió al final golear cuatro cero lo vimos en el último partido contra Club Atlético Osasuna tiene tirar de ocasiones puntuales a pesar de no tener el control de balón adaptándose a una situación en la que el terreno de juego se encontraba en muy malas condiciones pero arribada concede Cartabia con Carlos Fernandes con Quique siete Surdos tenía los niños titular que salvó también curioso bueno pues tiene muchos muchos registros sino del balón parado con Pablo Marí también le da beneficios es un equipo al que al final es muy complicado plantarle cara porque además con esa rombo que utilizan Nacho González en el centro del campo con muchos cambios rotaciones entra fíjate que el otro día cambiaba tres hombres del centro del campo entran en el terreno de juego Krohn Dehli tiene Carles Gil en el banquillo otras en otras ocasiones tira de darle Bergantiños uno está entrar Pedro Mosquera Vicente Gómez Moreno cuando el utiliza que le ha utilizado menos porque es el que de momento está teniendo más problemas para encajar en el equipo pero son muchos registros capacidad para controlar la pelota para adaptarte a la contra al balón parado calidad arriba yo hablando con llegó al final del partido cuando cara a cara ya que el ahora mismo ve que hay dos equipos que a nivel de plantilla el conjunción de jugadores están por encima de los demás para él son el Deportivo de la Coruña y el Málaga yo creo que es un equipo que si consigue mantener esta dinámica todos con lo que vaya arañando fuera va a ser muy complicado plantarle cara porque además es un equipo que creo que sí que tiene recambios y que se ha adaptado muy rápido a saber que está jugando en Segunda División y que los jugadores que pueden entender más dudas como podría ser el caso por ejemplo de gente con mucha clase pero que a la hora de trabajar podía costar más como Fede Cartabia pues también está están entrando muy bien en esa dinámica de lo despiden

Voz 1643 04:12 sí es algo que también se adaptó muy rápido levanta la campaña pasada para volver a Primera División y lo hizo por el camino más corto aunque sé que está sacando el carné de entrenador au ya lo tiene bastante avanzado

Voz 6 04:24 no no no no tanto no tanto

Voz 1643 04:26 sí dio la la pregunta entrenadoras a la voy a Joseba porque esto

Voz 4 04:29 finalmente en la pasada tuvimos

Voz 1643 04:31 tres destituciones lo que quiere decir que esta última jornada han debutado tres técnicos y además otro lo hizo en casa Ivo un poquito de una de cal y otra de arena no porque hubo un buen estreno dejó a Alberto en el Sporting también de Rodri en el Extremadura que debutaba en en casa ante su público sino Joseba mal resultado de de Paco ahora con Las Palmas de Curro Torres con la en Córdoba lo que significa que aún no se le puede complicar la permanencia ya el otro ese intento de ascenso tan ansiado en las Islas

Voz 2 04:57 sí sobre todo sorprende un poco en Las Palmas no porque bueno es verdad que el Córdoba pues bueno pero pero pero bueno dius sensaciones bastante para el partido de las bueno lo que más llama la atención no bueno es verdad que que el Sporting con con Alberto que conoce muy bien la casa que que bueno que ha tenido un a muchos jugadores ya en el filial pues bueno yo creo que que tiene buena pinta no por qué sí sé que es un es un entrenador que trabaja muy bien hay que conocer la casa y bueno yo creo que esa esa es otra vez les va a permitir trabajar mejor no oí y bueno tema de Rodri en Extremadura bueno nada pues se digamos o como sopresa el tema de los los cuatro goles que ha metido en Reus pero ya en casa soy asimétrica que que bueno que parece que quieren empezar muy bien las cosas sabemos que que en Segunda División el tema de la dinámica de coger confianza pues es es muy importante y bueno niega este caso Extremadura hable le puede venir muy bien el hecho de coger esta buena dinámica salir de puestos Rajoy y uno poder pues jugar con tranquilidad sin esa esa urgencia que que bueno que siempre siempre mejor no jugar alcanza ya te a hacer muchas más cosas así que que les va bien

Voz 1643 06:36 la pregunta que la entrenadores bueno no sé si el poquito de si la brisa pero además se eres un tío legal porque te puede tirar el corazón te pueden tirar un poquito los colores porque han salido del descenso Extremadura ahí Tenerife ya caído el Elche leche ha caído en la zona de San Siro por culpa de un gol de Javi Acuña el delantero del Albacete que se lo mete la mano igual que se que tú eres un tío legal

Voz 3 06:59 tú vas a sacar la cara pero el Albacete pero

Voz 7 07:02 sí claro es que es ilegal

Voz 4 07:04 pero necesito entonces claro si todo el mundo lo hemos visto no que es verdad que también te digo una cosa hosca en el campo lo ve difícil eh es sí se aprecia habiendo jugando su fútbol habiendo estado cuando supo quizá lo aprecian porque se desvía la pelota y por la reacción de los jugadores no la reacción sobre todo que tiene cuya que Acuña que ni se levanta celebrarlo se queda callado

Voz 8 07:25 lo mismo en el suelo y la reacción del portero entonces Jorge Juan pero yo creo que para líneas que está en el lado contrario fiche puede que tapa precisamente el la etapa el balón para el árbitro no es tan fácil verlo no es tan fácil verlo

Voz 4 07:41 pero qué es un gol con la mano en su que quede claro que luego me cayeron unos cuantos palos pero yo lo digo lo sigo diciendo que fue un gol con la mano y que la expulsión de curia fue justa pero también te digo el el estuvo cuarenta y cinco cincuenta minutos con uno más

Voz 8 07:53 sí ni muchísimo menos algo que el Albacete

Voz 1643 07:56 es cierto también que eso también creo

Voz 8 07:58 cierto entonces al final bueno pues el Elche ha tenido la mala suerte de que le ha tocado jugar ahora mismo con dos de los equipos que más en forma están el Alcorcón que le gana en el último instante en en el último minuto ICO y luego el Albacete que le gana en casa ahora jugar bueno pues un partido con el Córdoba que yo creo que ahí

Voz 9 08:17 siguen apostando por no que ahí vamos a ver lo que da de sí porque hay que cuando para él

Voz 4 08:24 para el que va a tener que sacar las castañas del fuego y sacar un buen resultado porque ahora ya sí se va a medir a uno de los que ahora mismo veremos la temporada que ahora mismo están expedida y para mí yo te lo digo muy claro me pareció que fue mano me pareció que fue expulsión de nada de esto Zulia pero también que yo creo que cuando las dinámicas son así de malas jugadas encajado cinco goles en Cádiz hay algo más que creo que los árbitros a mi me parece que el Elche juega bien pero que tiene falta de gol y que esos los de momento lo que les está condenando es que el gol es muy caro en Segunda División Mi y eso es lo que te hace al final que te haga daño yo entiendo Pacheta eh entiendo el cabreo viene

Voz 8 08:59 a un gol con la mano me cabreo mucho pero creo que no sólo el partido se decide por eso me da la sensación eh y luego el cada uno tendrá su visión pero parece que no se decidió sólo preso

Voz 1643 09:08 es como un tío legal y además el objetivo el sábado a las cuatro de la tarde Córdoba Elche el vigesimoprimero recibe al decimonoveno va a ser uno de los partidos de la jornada por abajo pero vamos a mirar a los de arriba Joseba tú qué partido este finde te pongas en las si te pierdes

Voz 2 09:25 yo el a nada creo que es el el partido de la jornada no porque bueno son son doce equipazo si viene de perder que uno de los dos pierde en el siguiente partido pues bueno empezar ya las dudas porque bueno son equipos que llevan ahí bueno aconsejan partido yo creo que es muy bonito mucha tensión y que bueno son dos equipos como te he dicho que llevan hasta de peleando por arriba pero en caso de que pierda uno de los dos acumularía hallados dos derrotas seguidas que que bueno que eso para los equipos de arriba Le que tiene como objetivo muy ambicioso los siempre siempre malo

Voz 1643 10:11 el tercero contra cuarto antes este fin de semana para Sergio lo ideal es que Movistar Plus ha cogido el Albacete Alcorcón al viaje a casa

Voz 8 10:17 no pues no final él nosotros como tiene te

Voz 4 10:20 con gusto yo hemos cogido el Málaga el Málaga Granada

Voz 5 10:25 que nos parecía el partido que a priori era el que

Voz 4 10:29 bueno es un derbi el que podía da bastante más juego porque es un partidazo no vemos que es un equipo

Voz 8 10:35 nada que ganó siete de siete en casa pero que viene cuando decía yo sepa de perder la presión cuando los resultados fuera no tenemos saliendo la presión encausado aumentando porque es verdad que te va

Voz 4 10:44 muy bien pero no te puedes permitir fallar el gran el Granada que vienes de verdad

Voz 8 10:49 me partido en casa que no había perdido ningún partido en Los Cármenes va fuera con la no

Voz 4 10:54 Esperanza desde un susto allí y entonces bueno yo creo que la situación es buena de ambos pero también se juegan mucho para que nadie tenga dudas no para que no surjan dudas me dices ahora mismo a día de hoy pues igual sí que había cogido el Albacete Alcorcón porque me pillaba

Voz 7 11:07 el Barça me enteré yo creo que también te llega a pillar el próximo fin de qué fuente vale algo aunque no está el Mallorca e tampoco dijo el si te parece

Voz 4 11:17 también provocara quejarse pero sí que me parece los dos partidos mejores para mí me parecen es el Málaga Granada yo creo que por arriba es no de los partidos grandes el gran partidazo por todo lo que se iban a jugar ambos equipos además llamados a estar ahí

Voz 8 11:29 la presión de estar ahí porque para mí la diferencia entre esos partidos es que Málaga Granada Málaga tiene presión por estar en la pelea por hubiera primeras yo sí Granada puede tener alguna tiene alguna que también es un equipo que verlo

Voz 4 11:40 la pasada temporada no salen las cosas como hay que tiene que estar en la pelea

Voz 8 11:43 y Albacete con pues todo lo que resta no de momento todo orquesta porque no tienen esa agresión y el partido se juega también por estar prácticamente lo mismo puesto que está en estos dos equipos pero con una presión muy diferente se enfrenta al otro

Voz 1643 11:56 ese equipo revelación de este primer cuarto de temporada del Albacete Alcorcón del Málaga Granada del Rayo Majadahonda deportivo en el estreno del Cerro del Espino este fin de semana en la Liga de tres vamos a hablar ahora en Segunda en los próximos minutos Joseba Etxeberria se muchas gracias ya está próximo jueves