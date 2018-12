Asturias, Extrema y dura, Camarón y Naranjito

Voz 1 00:00 sí

Voz 3 00:15 pues como la semana pasada Vico Ales que la de Etoo Ruiz la mejor sección que tiene todo Play Segunda hoy ALE yo creo que lo normal es que tengas tú el honor de presentar a esta semana la broma

Voz 4 00:27 la juez que tal Oscar yo lo creo de verdad quiero de verdad que que una gozada escuchar cada semana la Happy Pilsen trayendo Héctor así que todo muy buenas qué tal muy buenas tardes amigo yo creo que tú no vas a tener problemas en decir que les lleva razón y ya está y que vamos a discutirle no

Voz 5 00:43 yo yo me siento robotizado por su comentario yo no sé por hacerme la pelota o no pero él sabe que esta semana al Club Deportivo Tenerife creo que ahí me ha tirado fue el Piccolo

Voz 4 00:54 yo ya he tirado la caña picados

Voz 5 01:00 es un poquito más tener que ver un poquito no ya todo de golpe

Voz 4 01:03 no tengo ninguna prisa claro una pista hasta que Javi va a tener que esperar hasta la segunda o te la cuarta

Voz 5 01:09 no como se tan buena persona va a tener que esperar hasta la cuarta

Voz 4 01:12 qué detalle gracias al aguanta aquí estoy

Voz 5 01:16 lo que es de no haber sistemas a ir por el camino hacia arriba dijo hasta el final

Voz 4 01:21 tú sabes que se va pero como sabes eso de todo lo bueno se hace esperar

Voz 1643 01:25 es esperar para que no espera mucho vamos con el primer titular que le pone nuestro compañero narrador de la Liga y en Being

Voz 5 01:34 bueno pues como la semana ha ido bastante bien por el norte voy a empezar ahora con algo así como el honor del principal hoy es que esta semana están enhorabuena el Principado de Asturias porque sus dos representantes de la Liga unos tres han ganado han ganado y además lo necesitaban uno para confirmarlo

Voz 6 01:50 que no había sido flor de un día la victoria en el derbi caso el Real Oviedo que encadenó su segunda victoria consecutiva en el Carlos Tartiere venciendo con contundencia viendo puerta haríamos a Bárcenas con una buena falta José Luque también lo necesitaba para imponerse tres a cero al club de fútbol deportivos y ahora hay que ver si esa asignatura pendiente de jugar a domicilio al Ramos vernos le atraganta porque ha demostrado que tiene cuerpo tiene seguramente lo orgulloso Vicente como para presentarse en el Carlos Tartiere y ser un equipo poderoso ahora le falta acabar de cumplir lejos del Principado y en el Principado ellas pero equipo que sonreír que se estrenara técnico tras la puesta de largo de José Alberto López llegó la victoria del Real Sporting y no con un lugar cualquiera fue en Granada fue en el Nuevo Los Cármenes en un partido disputado lo competir de donde pues vimos a un conjunto rojiblanco que peleó hasta el final hasta el punto de llevárselo en el minuto noventa y tres después de haberse puesto por delante en el marcador después de haber visto cómo empataban a Granada en ese momento pues era un punto importante clave en el partido para saber la capacidad que tenía este nuevo Real Sporting pues bien a pesar de que tuvo que sufrir a pesar que el Granada tuvo sus ocasiones aguantó esperó y al final un tanto de haberle de una victoria más que necesaria en el primer partido de José Alberto

Voz 1643 03:07 Victoria importante también porque fue la primera derrota de Granada en casa en lo que llevamos de Liga decías tú que lo habido les falta ganar fuera eso de ganar fuera les falta la Granada también les falta por ejemplo al Málaga que fallaron en la última jornada jugando lejos de sus respectivos domicilios bueno al escénica esperar hasta la cuarta para que le quede un poquito menos vamos con la segunda

Voz 6 03:27 venga la segunda es extrema y dura a es porque pues porque la Unión Deportiva de por la llegada de Robert al banquillo lleva dos jornadas consecutivas ganando la primera imponiéndose a domicilio en el campo del crudo Deportivo equipo comentabas al Málaga Club de Fútbol o bien le tocó pasar por Almendralejo volvió a hincar la rodilla al conjunto de Juan Ramón López Muñiz lejos de La Rosaleda en este caso con una tanto de quemar es para un equipo que eh empieza a hacer extremo porque hace un par de semanas parecía todo negro y ahora parece todo luz parece que el equipo anda en el camino oportuno para poder competir por su objetivo que es el de la permanencia dura y dura porque pues porque es un equipo correoso es un equipo que pelea es un equipo que entiende el sacrificio como su hoja de ruta ir de esta manera además de tener a jugadores de la categoría entre gallego pues es el camino gran partido de Pomar El bueno pues estamos dando una serie de jugadores con ganas de reivindicarse y que parece que tras la llegada de Robert le empiezan a formar un grupo más que interesante para pelear en cualquier sitio

Voz 1643 04:29 yo no sé si te paso a la tercera píldora como es toro como Robe Iniesta después de escucharlo de Extremadura maravilloso

Voz 6 04:36 bueno pues venir también con un tono musical no se va a gustar eso es algo así como Camarón de la Isla ahí es que estamos juntar a dos los camarones vosotros habéis probado las tortillas de camarones no me imagino

Voz 1643 04:49 no en la cafetería que también aquí en la radio

Voz 6 04:51 pues te digo una cosa donde entienden bien de camarones en Cádiz y en Cádiz entienden de camarones excedentes en de victorias en tierno en de sonrisas y de resultado que es espectacular ha ganado siete de los últimos ocho partidos que ha jugado el conjunto amarillo sólo ha sido capaz de restarle un punto o dos puntos en este caso que ha sido capaz de meterle mano al español en Copa del Rey ahora tiene que asumir ese partido de vuelta la próxima semana pero en un nivel espectacular de Álvaro Cervera que fue capaz de imponerse por cuatro uno a la Unión Deportiva Las Palmas un nuevo ejercicio de contundencia de un equipo que muchos decían no tenía AOL no encontraba la manera además estaban encajando más de la cuenta Borrell ha tocado la tecla Álvaro Cervera y ahora les toca ir a La Romareda pero de momento jugadores como sal como Vallejo como Lequi como arreglo como José Mari con no Rober Correa como rehén Oliván bueno me podría tirar un rato porque además ahí asoma Sergio Sánchez que desde que entró el Cádiz no hace más que ganar partidos pues en fin no estamos hablando de un equipo en mayúsculas que vuelve a estas alturas de la temporada como ha pasado el ejercicio anterior está tomar una velocidad de crucero que le tiene muy cercano a la zona del play yo ya hace que ahora mi como sea uno de los rivales a batir por el momento de forma que esta viviendo de la isla pues nos vamos a ir a Mallorca que os parece porque Mallorca siempre nos apetece

Voz 1643 06:16 pero parece que tiene buen gusto parejita ciudades al menos

Voz 6 06:18 verdad es verdad que sí es verdad que luego lo no digo jornada luego si me quieren vetar de vacaciones tampoco

Voz 1643 06:24 queda el rango deportivo

Voz 6 06:26 cerca que volvió a ganar en Son Moix por la mínima un resultado apretado es uno de esos partidos de bueno pues de riesgo porque es no acabamos de cerrarlo el Club Deportivo Numancia también tenía la suya pero volvió a ver portería árida lleva seis jornadas consecutivas al conjunto de Vicente Moreno Dani pende e invicto no está en zona de play off está a seis puntos del ascenso directo que desee ir de un equipo que tiene un mérito tremendo que prácticamente tiene el mismo equipo que la temporada pasada la plantilla apenas ha tenido un par de retoques está compitiendo entre los mejores y a día de hoy yo creo que tiene lo suficiente para presentarse en cualquier escenario ser un equipo al que era una barbaridad

Voz 1643 07:09 Jesse esto fuera la Oca en vez de Play Segunda era diríamos de isla en isla y tiro porque me toca bueno me toca a mí no le toca Allen no escuchar lo que tienes que decir de su Tenerife

Voz 6 07:18 venga va por favor que me pregunte venga al en favor

Voz 7 07:20 en qué quiere que tienes que contarnos de la última victoria del Tenerife Héctor

Voz 8 07:24 a ti te gusta lo ven tan solo no gusta mujer quizás si me pregunta si hacen una pregunta fácil cómodo cómodo

Voz 1643 07:31 deportes

Voz 8 07:33 a ver Naranjito ha vuelto eso me pregunta si aguanto Naranjito

Voz 6 07:38 de mascotas si tenemos de nuevo a aún Club Deportivo Tenerife empieza encontrar elementos a los que aferrarse para poder recuperar un poquito la ilusión porque el inicio de temporada no ha sido fácil porque con Joseba Etxeberria la verdad es que a pesar de que las sensaciones eran buenas los resultados no acompañaron con José Luis Oltra esa regularidad hasta el momento tampoco había llegado pero hay que encontrar un repunte de que encontrar elementos a los que poder acercarse para argumentar una posible reacción que hablar no de José Naranjo que hablar del Club Deportivo Tenerife que el otro día se impuso por dos a uno en el volcán en el Heliodoro al Rayo Majadahonda veremos si aprovecha porque ahora obviamente ha tocado visitar un escenario complicado como el estadio de El Molinón pero es un equipo que por plantilla tiene que ir a más es un equipo que sabe lo que es competir por cotas mayores muchos de sus jugadores han disputado no playoff hayan disputado eliminatorias de ascenso por tanto en una situación en la que todavía tiene que mirar de cerca la parte baja de la tabla clasificatoria creo que se le viene por delante un partido clave creo que se elimine un partido para dar un golpe encima de la mesa así que al es yo creo que es el momento de su Tenerife

Voz 7 08:52 que vaya haya vuelto porque el éxito del Tenerife o la mejora del Tenerife creo que pasa también por la mejora de sus hombres de ataque leíamos hoy que el Tenerife el equipo que más tiene que tirar a puerta para hacer un gol así que todo lo que marquen harán seis va a ser bueno teniendo en cuenta que toca Gijón viene de Extremadura al volcán como bien dices Héctor y que luego dentro de dos semanas tenemos ese pedazo de derbi en el Estadio de Gran Canaria

Voz 1643 09:18 yo me alegro mucho por Jose que conozco de Leganés pasó un año casi en blanco porque Garitano no contó mucho con el año pasado y es un hombre que tiene mucho gol lo demostró en el Nàstic ya les irle demuestra tu Tenerife que devuelves a racha goleadora que tiene ese toque de puntería que tenía pues a lo mejor otra sufre un poquito menos también no los hombres pues ése no es así a un partido el Extremadura y el Tenerife ha cuál es el que más o a cuáles vas tú esto era esta semana

Voz 9 09:45 pues a mí me mato carga es noticia

Voz 6 09:48 venecianos toca La Romareda vamos a ver el Real Zaragoza ha desde mañana viernes ir luego vamos a poder prestar también a uno de esos equipos que Alex tiene pendientes tienen mente está estudiando porque ya he dicho que hay un derbi canario se que nosotros nos toca ir a Gran Canaria nos toca ver ese partido entre la Unión Deportiva Las Palmas el Real Oviedo así que yo creo que son cuatro equipo suficientemente grande es importante esta entidad desde Judea para poder disfrutar este fin de semana

Voz 1643 10:16 pues sí disfrutamos cada semana de once partidazos en la Liga un dos tres en algunos dos tenemos la suerte de disfrutar también de la narración de esto Ruiz en Gol TV de todo su equipo de compañeros muchas gracias y hasta la próxima semana en Play Segunda