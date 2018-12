La poesía que busca conquistar a los niños

Voz 0313 00:00 Benjamín Prado buenas tardes amigo qué bien lo pasemos que diría aquél en Santander digo esta mañana me preguntaba me preguntaba Toni Garrido decía intentaba transmitir la sensación estar en ese lugar magnífico en el Centro Botín atar de siendo y con esa ventana como es el programa con esa la ventana viendo toda la bahía hay una cosa después que cuando reproducimos el fragmento de del Sócrates Josep Maria Pou cuando estaba terminando ese alegato sobre la libertad la dignidad y la decencia y la verdad de todo eso

Voz 1 00:33 sí que bajaron las persianas

Voz 0313 00:36 de detrás de los cristales se que se cree un efecto como como magia estaba de espaldas no me lo me tiene en cuenta al bueno la verdad pero fue fue muy hermoso es muy muy bonito el Centro Centro Botín le va a Santander algo parecido a lo que lo hizo el Guggenheim Bilbao comprobase sí de la misma forma que le costó a la gente al principio por eso lo de comer comerse al Guggenheim es igual está pasando dinero con Santander que digo que comprobase una vez más el silencio que ese que se crea cuando alguien se pone a leer poesía sea teníamos ella a centenares de personas más o menos comprado con la música en directo y de repente

Voz 1 01:10 cómo se queden ahí para escuchar las historias deje

Voz 0313 01:12 a pie de ahí Javier Sagarra buenas tardes amigos como extra fue emir hablando de pues hace tiempo que venimos hablándoles de la nueva estable relación entre entre versos y lectores muy jóvenes porque es verdad que la pasión con la que veinteañeros no han acogido la poesía tiene tiene poquitos precedentes ninguno pero una vez conquistado como somos insaciables pues una vez conquistada exageración ahora la poesía mira hacia lo más pequeño mira hacia los niños como hoy vamos a hablar de un libro ilustrado magnífico que ha reunido a más de una decena de poetas los más representativos de este del actual boom para ofrecer Poesía dirigida pues a eso a lo más pequeñito se titula los versos de buenas noches lo edita Destino está coordinado por quién pues por una poeta ING punto buenas tardes cómo estás bienvenida a La Ventana

Voz 0394 01:58 muy bien encantada de estar aquí con vosotros si bien así que

Voz 0313 02:01 tocaban niños ahora ya porqué un libro de poesía para niños saber

Voz 0394 02:05 porque yo creo que era inevitable nosotros que precisamente amamos la poesía y la respetamos creemos que era esencial eh bueno crear una puede si infantil de ahora de actual con temas habituales y empezar a crear esas pequeñas semillas probablemente ahora invisibles para que darán sus frutos en unos ciudadanos más libres más seguros más empate Cos porque es el poder que tiene la poesía que deprime das es invisible prólogo da muy grandes

Voz 0313 02:34 pero ese matiz que ha comentado Irene de de entrada es muy importante porque hombre quién más quién menos si ahora te hablan de

Voz 2 02:40 poesía para niños te viene a la cabeza aquella rima fácil de de

Voz 0313 02:44 temas pues eso muy muy pequeñín es muy de muy de chicos claro en este libro estado mirando uno titulado La importancia de un abrazo otro o qué hacer cuando un amigo está triste claro son son temas que dirías hombre no sabe exactamente para niños pues si también lo son

Voz 0394 03:02 son temas para niños son temas para trabajar papás y niños aquí bueno y también una de las filosofías de queríamos trabajar con con este libro es recuperar ese hábito de lectura antes de dormir queme

Voz 0313 03:14 mejor que lo último que escucho un niño inmerso

Voz 0394 03:17 desde se puede soñar lo que uno quiera me imagino

Voz 0313 03:20 un niño que lo que le seguramente será lector de adulto un niño que escucha poesía de pequeño sea aficionado a escuchar poesía después a leer poesía después

Voz 0394 03:31 yo soy un ejemplo totalmente si hay una niña que a la que se la ha leído poesía infantil yo me relacionen mucho pues con los versos de Gloria Fuertes crecí desde ahí Hinault tuve miedo a dar el paso acoge una poesía de adultos los niños no tienen prejuicios como tenemos los mayores que de repente décimos no yo no entiendo la poesía la poesía los niños lo hacen desde el alma ahí lo que llega les nutre con lo cual la palabra poesía si está ya dentro de Ci nunca van a perder el miedo a coger un libro en su momento más adolescentes o más de adulto

Voz 0313 04:02 no he comentado con los oyentes de La Ventana que uno de los poetas que participa en este proyecto es aquí el señor de todos los lunes de Hamid

Voz 0394 04:11 yo me encanta el título del Señor de todos los días

Voz 3 04:14 no no pero hay que decir que aquí el esta muchacha que tienes al al lado no no no es una persona es un motor Fito es capaz de poner a hacer cosas a la gente yo le tengo mucha mucho

Voz 0281 04:27 cariño como tú bien sabes y mucha simpatía no solamente a la gente que hace sino a la gente que que obliga a hacer no yo creo que ya desde el principio tenía muy claro que lo mismo que para tener razón no hace falta gritar para describirla puede más a los niños tampoco hace falta ponerse cursi se les pueda hablar normal se les puede hacer un poema que también disfrute un un adulto vi probablemente lo van a entender mucho mejor que si te intentas poner la poesía

Voz 0313 04:48 ya a un nivel ridículo no vosotros leísteis os leyeron poesía de niños Javier Benjamín

Voz 4 04:55 pues a mí no mucha la verdad no puedo decir que examina las que más que de niño me leyeron cuentos me diría que sí pocas proscrita poesía poquito poesía y creo que la que echa de menos de mayor

Voz 0281 05:05 la Luis García Montero su padre le leía a su padre que además tenía el mérito de ser coronel del Ejército lo cual aumenta la anécdota de ley a todas las noches una página de Las mil mejores poesías de la lengua castellana oye ya llegado a director del Cervantes no está mal

Voz 4 05:21 lo que decía de de de de poso invisible no pueden generar casi todo lo que es cultura igual que la filosofía igual que otras cosas son pequeñas cosas invisibles que están ahí llegaban floreciendo a poquito que uno las degenerado

Voz 0313 05:32 bueno es lo que escribir en el en el prólogo en el prefacio del libro no que la poesía le pasa lo que decía el Principito lo esencial es invisible a los ojos hoy unos leería salgo elige Estoy tu Benjamín también no te vas a librar es así ha escrito tres poemas

Voz 0281 05:45 es uno para cada uno de mis hijos es si uno para cada uno de mis mellizos Arili Paulino que acaba de cuatro años pero también ha escrito una mi hija de dieciocho mi hija Dylan porque creo que es una edad en la que ella se ve más mayor de lo que la veo yo que aun veo mucha niña en ella

Voz 2 06:01 pero es debe ser la destinataria de más edad de

Voz 0394 06:04 sí es la yo en realidad es un libro de poesía infantil irá Hamen que por supuesto sale iba permitir cualquier cosa que dijera pues le permitió meter una poesía un poquito más elevada pero que en el fondo se puede llegar fácilmente también explican

Voz 0313 06:17 hay niños ancha puede quizás es la que

Voz 0394 06:19 que va a más edad pero pero está clara tengo que decir que para todos los autores incluso Benjamin ha sido un reto muy fuerte y estoy poesía infantil porque la sencillez por eso en la sencillez está la dificultad quitarse de las metáforas de nuestros giros de nuestras vueltas ha sido todo un reto que creo que todos hemos disfrutado pero que no no es nada fácil agacharse para

Voz 0313 06:42 sí es común cuando hay que es lo más complicado entonces sólo el reto principal

Voz 2 06:45 de hacerse entender garantizar que te van a entender

Voz 0394 06:49 aquí no caer en la cursilería no cae en algo obvio todos queríamos trabajar un poquito que queda un poso aquí si es que a veces la sencillez es lo más difícil

Voz 0281 06:59 bueno y también el sentido de la responsabilidad de porque tú piensas igual este es el primer poema que leen a un niño en su vida y es el que de alguna manera el banderazo de salida no así que yo me sentía muy responsable la verdad ya está muy asustado tú lo sabes que estuve a punto de tirarme

Voz 0394 07:14 a varios autores estoy a punto y tuve que hacer aparte de coordinadora de coach es decir venga chicos coges Podemos porque bueno ha sido un reto para todos pero un reto bonito

Voz 4 07:25 pero es más difícil porque yo creo que el municipio la profesora de nuestros cursos de Infantil no escribir para chavales parece que no escribir para la infancia que escribir desde la infancia de ese niño que todavía vive dentro de Matic no no no no escribe como un adulto paternalista que le cuenta nada sino desde el niño que todavía vive nosotros no y eso no es tan fácil hoy hacia todo un ejército

Voz 0394 07:46 encontrar ese niño pues mira si quieres te has nombrado el qué hacer cuando un amigo está triste tienes que aprender una pregunta que toca el alma una pregunta sin más cómo estás a veces sólo con decir esta frase la otra persona ya se siente mejor al ver que hay alguien que se ha fijado en su dolor no hay mayor consuelo que el apoyo sincero dejar que el otro saques tu pena escucharle muy atento muy atenta puedes dibujar en su cara una sonrisa por una pregunta una nada más nunca la olvídese practica la es muy fácil prueba cierra tus ojos civil en voz alta cómo estás

Voz 0313 08:26 enviar este es fantástico

Voz 0281 08:29 tengo que decirte que este yo ya se lo he leído a mis hijos para dormir las has leído así señor sí la importancia de un abrazo que yo citaba antes para ir encontraríamos también porque esto me parece bueno es que es un es una es una lección de vida es una lección de vida entre otras cosas cierto que acaba de ver no sé yo siempre digo que uno mejoraría mucho sólo conseguirlos consejos que les da a los demás y muchas veces mejoría alguna mucho sólo conseguir los consejos que a veces a sus propios hijos o a los niños en general consejos de comportamiento que luego es que algunos adultos olvidan algún respeto por las normas y luego es que algunos alumnos incluida no no no está mal le pensarlo así también

Voz 0394 09:04 pues esta también es como Un cable que hecho a todos los Papas a todas las Mames para para no perder ese contacto físico no que es muy importante dice desde la niña que llevo dentro si los mayores superan lo importante que es abrazar dejarían de un lado tanta pelea para poderse tocar Se puede abraza el alma dando una mano se puede besar los miedos para quitarlos cuando tú me abraza asiento más energía que cuando duermo más de ocho horas al día transmitir tocando comunicara abrazando acariciarme entra sano para aprender a decir con el cuerpo te amo Si los mayores que no paran de discutir Sirera en la mano para acercarse un poco más podrían extender sus brazos para dejarse llevar sólo con ese gesto sentí la acariciar tocar podrían entender la importancia de abrazar

Voz 0313 09:53 qué maravilla bueno pues en el equipo titular de este de este proyecto de este libro se encuentra también la puerta a Patricia Benito que se encuentra por cierto en plena gira de presentación de su poemario titulado del sofá firma siete poemas en este proyecto diversos de buenas noches y la hemos invitado a asomarse momentito La Ventana Patricia Benito buenas tardes hola

Voz 6 10:12 buenas tardes qué tal pues muy contento

Voz 0313 10:15 los de de conocer detalles de esta de esta iniciativa yo te quería preguntar porqué antes Irene estaba diciendo bueno bueno esto ha sido un reto ha habido gente que ha querido en fin que la pasado canutas al portal tú sí al proyecto fue inmediato tardaste un poquito te lo pensaste

Voz 6 10:30 no no fue inmediato pero porque venía de Irene y entonces es como decir que el motor éxito no entonces Irene porque hubiera pedido luego cuando ya dice que de momento dice a veces pasas estafadas Patrick pero pero ha sido lo más divertido que eso vamos con diferencias

Voz 0281 10:45 no se queda claro en esta conversación que Irene es buena chica pero pega

Voz 7 10:50 el alta

Voz 6 10:52 alianza

Voz 7 10:55 hemos

Voz 0313 10:57 oye cómo cómo cómo te inspira este para para escribir estos estos poemas Patricia es funciona lo de la memoria recuerdos propios de fin de época infantil italo o escenas conocidas por donde sale ahí

Voz 6 11:11 yo mi caso lo que he intentado es volver a la niña pequeñita Iber lo que me divertir y amigo que me gustaría escuchar Is pero sobre todo que dio trabajo visual era elegir un personaje hay una ilustración au algo así y entonces voy a meterme en la película icono a contarle a los niños y las niñas lo que les gusta no o qué no sé que se pueden meter en una historia no que me parecía muy muy divertido y conseguir enganchar los que somos a mí me apareció la parte más difícil no no pierdan el interés

Voz 0313 11:41 en tu caso como entro como entró la poesía en tu vida Patricia que aquí nos han comentado experiencias de todo tipo

Voz 6 11:47 bueno la mira hacia una cosa muy casual ideas es muy poquito tiempo porque por por un recital que explicó por por un encargo para acompañar hay hay que vivir allí enganchada descubriendo una manera distinta de contar las cosas a la que yo tenía antes ya no podía parar así que

Voz 0313 12:09 o sea que te has convertido en una adicta directamente vamos

Voz 6 12:11 sí sí no no es que haya sido como una válvula de escape en contra un poco la nariz

Voz 0313 12:17 esto te este libro de versos de buenas noches Patricia Benito escribe una cosa muy hermosa dice la vida necesita estar llena de puertas y ventanas para que puedan elegir nuestro trabajo es construir les el camino de baldosas amarillas el suyo empezar a bailar con la poesía se baila Patricia

Voz 6 12:35 sí por favor tenemos que bailar con todo pero si les damos la herramienta de poder bailar con la poesía

Voz 0313 12:43 bueno dos de los poetas les peligroso músicos Ray de nieve Fred efectivamente con esos también se baila efectivamente para comenzar también pues nada Patricia Benito oye gracias a tomarte está momentito La Ventana un beso muy grande

Voz 6 12:58 muchas gracias a vosotros un placer hasta luego

