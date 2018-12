Cristina Almeida: "Desgraciadamente, no he podido ser presidenta del Gobierno"

Voz 1 00:00 no

Voz 3 00:19 pero qué muerto ayer alrededor de las ocho ahí los muertos en todo por la radio en La Ventana Toni Martínez Especialistas secundarios

Voz 4 00:36 el Mundo Today a Neri

Voz 3 00:38 Aróstegui ya José Antonio Páramo en vivo en un ratito entrevista como todos los lunes

Voz 5 00:43 o ya estaba ya estamos pues me pregunto cuánta gente murió ayer a las ocho es entre lo de que murió ayer a las ocho

Voz 0230 00:51 vamos a intentar ordenar porque desde anoche desde ayer a las ocho toda España se ha puesto a hablar a la vez todo el mundo tiene opinión diagnóstico criterio valoración sobre las elecciones andaluzas antes de meternos en el lío comenzamos con lo urgente declaraciones de Susana Díaz la actual presidenta de la Junta esta mañana

Voz 6 01:08 M T depende de quién tiene que sostiene Susana Díaz que es su responsabilidad ahora ser dique de contención

Voz 7 01:15 pero si es una responsabilidad será el dique de contención de la extrema derecha en Andalucía para que eso no se reproduzca en el reto de procesos electorales a lo que nos vamos a enfrentar

Voz 0230 01:26 preguntada por cómo va a ser dique de contención de la extrema derecha en España sin no ha podido ser dique de contención de la extrema derecha en Andalucía Susana Díaz ha respondido todo el mundo ha hablado hoy menos el auténtico

Voz 5 01:43 no triunfador en España José María Aznar el inspirador de la operación centro hechas baña todo el mundo pensaba que era un chiste y ayer se hizo realidad España ha triunfado en seguida vamos con ello

Voz 9 01:59 eh

Voz 10 02:03 a Paco Paco Paco pero antes las twiterías

Voz 0414 02:07 a ellas

Voz 10 02:09 por qué nos comenta a Waka mandan los han pasado yo creo que a todos más de una vez

Voz 0414 02:13 la parte que menos me gusta del invierno es cuando llevas un suéter bonito pero de repente empieza a hacer calor debajo llevas una camiseta de Caja Canarias dos mil tres

Voz 0699 02:24 vamos vamos ahora con Harbin Speaker que nos da un ejemplo de cuando la lógica se impone

Voz 0414 02:28 antes de morir tienes que visitar Florencia sí porque ya después la cosa se complica no

Voz 0699 02:34 luego a veces la ignorancia hace que afloren eufemismos preciosos como este que ha escuchado cabe

Voz 0414 02:39 es usted un visionario señor oftalmólogo como se diga

Voz 0699 02:43 una rectificación a tiempo es una victoria ya pasado

Voz 0414 02:47 SER IQS muchos intentos de seducción frustrados hasta que me dijeron que para parecer sensual el labio que hay que morderse el inferior

Voz 9 02:54 eh

Voz 11 02:58 yo acabamos con una lamentable claro

Voz 0699 03:03 vamos ahora con un tuit de alegrarme el día que atención no hacer referencia al resultado de las elecciones de ayer o tal vez

Voz 0414 03:09 si no entiendo que estén desarrollando en inteligencia artificial para los robots habiendo tantas personas necesitadas

Voz 12 03:17 robo

Voz 0230 03:20 venga ya tenemos las twiterías y ahora

Voz 3 03:22 las noticias del Mundo Today

Voz 1981 03:26 Susana Díaz admite ahora que fue un error pedir el voto para la ultraderecha Díaz no descarta pactar con Vox para que no gobierne el PP Boc se disuelve después de que alguien les explique que la reconquista ya se hizo en el siglo XV ah vale vale pues nada estábamos confundidos es que dejamos el colegio en tercero de Hebei no sabíamos todo eso han dicho los autores de chirigotas ya buscan desesperadamente palabras que arrimen con Vox admiten que con Hitler es más fácil a Pedro Sánchez celebró con Vox la derrota de Susana Díaz Susana Díaz podrán sentarse a Pedro Sánchez ahora que dejará la Junta la ultraderecha admite que llegar al Gobierno por las urnas es una victoria a medias el Parlamento andaluz tendrá que instalar en la puerta abrevaderos para los caballos de todos los diputados de Vox Dios Planell se plantea mover la tierra un sitio donde se ve a menos admite que es una obra menor Carles Puigdemont recuerda subdirección de Bélgica para recibir la cesta de Navidad y el que no se vaya a comer porque está en huelga que me lo puede dar también ha añadido los estudiantes de Filosofía empiezan a ir a la universidad con la mochila de globo es genial porque que te caben los libros y los pedidos también dice el Ayuntamiento de Nueva York inicia las obras para enterrar la Estatua de la Libertad en la playa trampa ha asegurado que las obras estarán listas antes de que él acabe con el mundo Buenos Aires acogerá el espectáculo de Mongolia porque España no puede garantizar la seguridad ven cada vez más españoles viajan al extranjero abonarse los mocos en la bandera de España

Voz 13 05:08 eh eh eh ordena en el frío igual

Voz 0230 05:39 las noches electorales en las noches electorales e imponen lo que se conoce como la doctrina Parot es lo que es es lo que no es no es dicho de otra manera

Voz 10 05:49 Alba y voleibol empleado de la diplomacia Sandoval Se acabaron las teorías

Voz 14 05:59 hay resultados la mala noticia es que comienzan las teorías sobre los resultados hay chico nuevo en la oficina

Voz 5 06:05 nosotros somos los que vamos a probar

Voz 15 06:07 iniciar el cambio la mejoría

Voz 9 06:10 la reconquista

Voz 0230 06:17 Reconquista reconquistar consiste en recuperar algo que se tuvo irse perdió que hay que reconquistar a qué situación hay que volver a quién hay que arrebatárselo no está claro pero diría seque diríase que al consenso de mil novecientos setenta y ocho no es adónde quieren bola no escuchamos a Pablo Iglesias anoche toca defender la democracia

Voz 16 06:41 la España feminista la España republicana la España trabajadora la España democrática debe estar alerta para defender las libertades que nos dejaron nuestros padres y madres nuestras abuelas y abuelos

Voz 0230 06:54 las libertades que nos dejaron nuestros padres madres abuelas y abuelos esto dicho de otra manera es la Constitución de mil novecientos setenta y ocho

Voz 10 07:02 en este te lo digo yo lo dice el programa político de la izquierda en España en toda Europa

Voz 0230 07:09 empieza a ser defender la democracia liberal que resulta más llamativo en el caso de Podemos porque hace sólo cuatro años que llegaron a la escena política española con la idea de asaltar los cielos

Voz 17 07:20 era como yogures

Voz 0230 07:24 cuatro años después Vox es el partido que se presenta como el partido de los indignados nosotros somos el paro

Voz 18 07:32 pido por tanto de los indignados de Andalucía

Voz 0230 07:35 escuchar a un jefe de voz y si oigo joe pero es que por eso porque escuchábamos gente debo escuchar a un jefe de Vox decir que ellos son los indignados para alguien de la izquierda que ese que vivió el 15M

Voz 19 07:50 un extremo

Voz 0414 07:55 hola

Voz 5 08:00 ojo eh las últimas horas claro no han sido muy buen

Voz 0230 08:03 las para la izquierda

Voz 5 08:04 ya se veía el bajón gubernamental se veía anoche cuando salió el ministro de Fomento José Luis

Voz 20 08:28 no

Voz 11 08:36 muy debajo en estaba muy de bajón que dijo dijo

Voz 3 08:41 que hay que defender la batalla por la democracia frente al miedo

Voz 0230 08:48 como esta y que ha dicho Pedro Sánchez esta mañana en un tuit camino de Polonia porque todo lo que hay que defender la democracia la izquierda española está jugando ahora con un sistema que bueno no es el cuatro tres tres es más viene el diez cero cero

Voz 5 09:04 a todos a la defensiva vencedor el único que lleva quince días diciendo vaya al centro bañar centro hechas baña de España y de repente la noche electoral si aparece el centro hechas baña

Voz 0230 09:21 todo el mundo lo da como algo natural a posteriori ahora todo el mundo lo dice pero aquí el único político que ha hecho un análisis certero antes de las selecciones ha sido OSE

Voz 5 09:36 su visión del centroderecha dividido en tres muchachos ya hemos advertido aquí que es de centro hecha por qué porque lo dice que España ha estado unido ahora está dividido en tres

Voz 0230 09:50 os acordáis que lo decía os es la única persona que antes de la noche electoral tuvo la idea de llamar Centro hecha Bosch fue os es verdad que le llamaba lo que tal no Vox probablemente porque daba un poco de pudor pero la intención es lo que cuenta

Voz 5 10:03 el centro derecha

Voz 18 10:05 en su versión actual Partido Popular Ciudadanos la que te

Voz 0414 10:08 no

Voz 5 10:09 lo que tenga algo que tal pero lo que tal no

Voz 0230 10:12 lo que tenga el partido popular sostiene que si Vox son radicales esto ya o si Vox radicales más radicales son Podemos dice Pablo Casado

Voz 18 10:20 qué va a decir la izquierda sobre la radicalidad si están con el partido más radical que ha habido en toda la democracia española

Voz 5 10:27 claro dice Juanma Moreno Bonilla esta mañana en la Cope

Voz 22 10:30 lo que no puede pretender el Partido Socialista es que ellos sí pueden pactar con partidos político independentista como el del señor Torra incluso los batasuno yo no pueda pactar con el partido donde milita Ortega Lara

Voz 0230 10:44 ahora bueno ahora es que los independentistas catalanes derogaron la Constitución eso es un poco inconstitucional también te pongas como te pongas esto es así Ciudadanos no niega la posibilidad de pactar con Vox pero tampoco la proclama ahora mismo lo que hay es un follón notable porque tomamos nota Susana Díaz quiere ser presidenta con el apoyo de Ciudadanos bueno yo creo que lo vale

Voz 5 11:07 Malek El tercer apoya el primero normalísimo

Voz 0230 11:09 Ciudadanos quiere gobernar con el apoyo de socialistas y de Partido Popular

Voz 23 11:14 me pueden decir cuál es el motivo por el que el cual el Partido Popular y el Partido sois han no pueden apoyar y permitir que gobierne Ciudadanos no hay ningún motivo

Voz 0230 11:22 descontando que son terceros pero bueno y Moreno Bonilla quiere el apoyo de Ciudadanos

Voz 18 11:26 creo que los andaluces están tiene muy claro

Voz 24 11:29 qué tiene que liderarlo el Partido Popular

Voz 0230 11:32 es decir la primera quiere que le apoye el tercero el segundo quiere que le apoyen el tercero y el quinto el tercero quiere que el apoyan el primero y el segundo

Voz 5 11:41 lo tiene claro el voto útil

Voz 0230 11:43 lo que es el que va a permitir ese cambio el que va a hacer posible

Voz 25 11:49 acabar con el régimen socialista en Andalucía después de treinta y tres años

Voz 0230 11:56 esto es un poco el no tomar porque esta mañana Andrea Levy portavoz del Partido Popular decían Hoy por hoy atención a esto que al Partido Popular le corresponde liderar las diferentes

Voz 5 12:05 es sensibilidades del centro hecha

Voz 26 12:10 que lidere las distintas sensibilidades dentro del fuera del centro derecha

Voz 5 12:15 vox es una sensibilidad del centro hecha

Voz 27 12:30 claro que es cuando intento hecha son de extrema hecho no son de hecho a Ricard yo creo que esta será la que sin por boxes hecha rica

Voz 0230 12:44 ellos dicen que son regenerador en gran parte

Voz 15 12:46 ha sido regenerador Hinault lo que cuentan por ahí que somos nosotros

Voz 0230 12:52 en sus actos se grita mucho España gritar España pues no es de extrema derecha si los demás son anti España bueno ya derrotas un poquito ya pero gritar España por sí mismo pues no no la única manera de saber si desde centro hecho no

Voz 5 13:12 os y desde este hecho es hacer el test de Blas Piñar sí

Voz 0230 13:17 ah pues es de centro hecho también impone escorado con el brazo en alto pero sólidas conmigo

Voz 0699 13:22 el hecho de unos y escuchas lo que dice

Voz 0230 13:25 Blas Piñar en mil novecientos setenta y nueve y piensa

Voz 5 13:27 es con qué partido encajaría hoy tienes más datos ya lo hemos hecho alguna vez este es el test de Blas Piñar hoy estoy piensas

Voz 0230 13:35 esto con que me encaja

Voz 17 13:37 no

Voz 0230 13:39 vamos a terminar con la cobardía frente a aquellos que quieren acabar con la unidad de España

Voz 28 13:44 cuenta caigo humano

Voz 10 13:50 una sola bandera la bandera rojigualda fundamentalmente un futuro frente español la bandera de España

Voz 29 13:57 a la bandera rojigualda la manguera nacional

Voz 0230 14:01 vas viendo en qué partido encajaría hoy el discurso de Blas Piñar pues puede ayudar a verlas en sí

Voz 5 14:05 liderar desde el centro de hecho hay que tener en cuenta otros datos en todo esto

Voz 0230 14:09 que hay un debate en España sobre las autonomías especialmente sobre la autonomía catalana a raíz de la crisis catalana se ha cuestionado el Estado autonómico qué porcentaje de españoles quiere suprimir las autonomías un veintiuno por ciento hay un veintiuno por ciento de españoles qué querría suprimir las autonomías no hay ningún partido parlamentario que que solicite su box si está su propuesta pues tiene un veintiuno

Voz 5 14:36 ciento de mercado

Voz 0230 14:37 por qué crecen los partidos de extrema derecha porque la gente se vuelve fascista de golpe o porque los partidos de extrema derecha proponen cosas que los demás partidos no proponen los hemos pasado cuatro años preguntando por qué crece el independentismo Podemos porque Ciudadanos ahora tenemos cuatro años para preguntarnos si porque crece Vox por cierto el Secretario general que es Francisco Serrano que venimos escuchando todo el rato se estrena en la UVI porque dice ahora vamos a enterarse España

Voz 5 15:03 yo creo que con los nervios de la novedad nosotras somos

Voz 15 15:06 los que hemos llegado aquí para decir primero que existimos y ahora vamos a enterarse el resto de España no ya vosotros que lo sabéis

Voz 3 15:16 bueno ahora vamos a enterarse el resto de España caramba el gran Isaías

Voz 0230 15:29 pudiera ser pudiera ser un caso de mala pronunciación que la frase fuera y ahora dos puntos abrimos admiración vamos de Ramos admiración abrimos admiración a enterarse en el resto de España de quiénes somos cerramos admiración al cuerpo será así pudiera ser así como son gente de carácter un poco por Bonilla tal vez sea una cuestión de signos de admiración no de mala conjugación según la vicepresidenta Carmen Calvo Vox es un partido que pretende desmontar la democracia un partido

Voz 30 15:56 cuyo ideario en una medida importantísima es desmontar los cuarenta años de democracia de Constitución que hemos consolidado entre todo

Voz 0230 16:06 pero bueno según José María o se también se le puede llamar óseas secas Vox no es antisistema defiende una cosa que hay atención solicitamos colaboración para entender lo que según ose defiende Oaks dos no es una fuerza antisistema

Voz 31 16:19 os es un partido que defiende la reforma que defiende esencialmente que defiende la reforma de la Constitución pues esperaba no va de acuerdo con lo cual es lo que dice Bosch

Voz 0230 16:27 claro porque no está claro lo que defiende hoy según nos vamos aislar a se vamos aislar a dos en el momento que explica lo que defiende

Voz 31 16:36 vamos es un partido que defiende la reforma claro conseguir

Voz 0230 16:40 un partido que defiende la claro

Voz 5 16:43 la mente constitucional claro que estamos en vísperas del aniversario de la Constitución lo más curioso de todo esto lo más gracioso peculiares que siguen cerráramos en una habitación a los de Vox ha casado a Susana Díaz a Rivera a Sánchez Pablo Iglesias les decimos de aquí no salís hasta que os pongáis de acuerdo lo más probable es que saliera algo parecido la Constitución de mil novecientos setenta y ocho

Voz 0230 17:07 otra cosa es que dijeran no quiero ponerme de acuerdo porque es pero si no tuviera más remedio no pueden salir cosas muy distintas porque en material los materiales son materiales y de lo que es ahora si prefieres llevar tema con los vecinos también hay

Voz 5 17:21 posibilidades también hay casos te molesta que tu vecino tenga chimenea

Voz 0230 17:24 le las aguas Aróstegui me echaría

Voz 32 17:26 la Audiencia de Pontevedra de Pontevedra ha condenado a una viguesa que se encaramó en varias ocasiones a la chimenea de la casa de sus vecinos pero con una manguera echó agua por el hueco de la salida de humos lo sé

Voz 3 17:38 se remonta al veinticuatro veinticinco de noviembre del año

Voz 32 17:40 yo pasado hice repitieron el doce y el veintiocho de diciembre la cultura de los daños alega que era la emisión de humos eh que veía salir pues lo que le hizo echar agua además nos ha presentado a los juicios del caso con lo cual ahora debe pagar mil ochocientos noventa euros por una multa e indemnizar a sus vecinos con mil cuatrocientos euros para los perjudicados pero te espérate porque aprovechando que estamos hablando de una sentencia de Vigo os comento otra curiosa que también se ha conocido

Voz 24 18:06 sí sí sentencia una mujer ha sido

Voz 32 18:08 multada por morder al taxista que había contratado volvía de fiesta llamo a un taxi y éste le acercó hasta su hotel a la llegada a la mujer no tenía dinero y tuvo que subir a la habitación aprueba tarjeta de crédito cuando bajó su enfado porque el importe era muy alto así que le mordió

Voz 3 18:23 además tiene que pateó que ahora tiene que pagar una multa

Voz 32 18:26 la de noventa y seis euros e indemnizar con setenta euros el taxista porque también le rompió las gafas la Carles

Voz 24 18:32 la verdad es que

Voz 4 18:34 esta mujer habitamos y trasladado lo contrario

Voz 1 18:38 banda

Voz 3 18:47 treinta y cuatro minutos de la tarde las cuatro y treinta y cuatro en Canarias aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio José Antonio Páramo buenas tardes aquí estoy para reclamar no hay que callarse

Voz 4 18:56 no no hay que pelear problema con la caída

Voz 3 18:59 cuando el teléfono ha

Voz 4 19:02 ya han cancelado el vuelo no no ya han cobrado de más en la factura del gas en fin menos

Voz 10 19:10 me voy a callar bueno salvan vamos a reclamar con OCU claro

Voz 33 19:15 consumidor tienes derecho a reclamar os voy a dar el teléfono

Voz 5 19:17 me cientos novecientos siete quinientos seis o Kuti ayuda OCU e no novecientos novecientos siete quinientos seis no tenéis no sé si si si repite pero Mariano lo repito otra vez Especialistas secundarios al ruedo

Voz 0699 19:38 bueno estamos aquí comentando con los compañeros que la entrada de la ultraderecha en el Parlamento andaluz es la clásica no

Voz 3 19:43 decía agridulce

Voz 0699 19:48 agria por digamos por la vida en general pero pero dulce por la industria caballar como han apuntado anteriormente los los compañeros de El Mundo Today los diputados de Boss vamos a vamos a ampliar la noticia compañeros los diputados de Vox han exigido ir a caballo a las sesiones del Parlamento y una ganadería es la suministradora de los caballos a Vox me acompaña la propietaria esta ganadería Mari cruz gamada qué tal buenas tardes

Voz 24 20:11 sí

Voz 3 20:11 bellísima tarde claro está

Voz 10 20:15 buenos tiempos para el caballo encima buenísimo sean puede caballo no

Voz 0414 20:19 por para como mínimo la verdad es que si el caballo vuelve a ser el símbolo del poder de la conquista ver para nosotros ver a Santi Abascal galopando a lomos de un corcel nos recordó a todos yo pienso a Alejandro Magno entrando triunfal en Babilonia después de vencer a los persas

Voz 0699 20:37 pero si esto es justo lo que todo el mundo es verdad y es cierto que que los parlamentarios de Boswell entrenar a caballo no es todo lo confirmaba no era se someterá a votación

Voz 0414 20:45 ah vale vale aunque no creo que haya ningún problema porque la izquierda son muy amiguito de la animales además el caballo es un meteoro detrás es ecológico no no contamina no listos les está bastante me parecen digo adiós fiscales y además el animal que mejor representa la belleza de Andalucía es verdad Easy vota contra eso vota contra la belleza contra Andalucía

Voz 0699 21:09 en entrenarme a caballo pero hasta donde no

Voz 0414 21:12 hasta la Cámara misma hasta la cama yo no descabalgó harán se quedaran encima de la montura durante toda la sesión y eso qué significa que no les hará falta el escaño vale quedará un asiento libre que se podrá donar claro a un español que esté cansado y no tenga dónde sentarse de bien en español de verdad

Voz 0699 21:30 siento se puede utilizar pensar

Voz 0414 21:33 qué tipo de caballos veremos ahí en el Parlamento andaluz nada del tipo equino básicamente son lo otro no son caballos son los equinos equinos

Voz 0699 21:42 déjeme Mari Cruz comentar una polémica que habido porque algunos caballos se han quejado no están de todos contentos con esta iniciativa cabalgadas por por por los miembros de Vox me gustaría que escuchará este caballo que te hemos grabado

Voz 34 21:54 sido lo que es un documental vamos con sus amigos les justo a montar a pelo sin sin montura pero ellos solos ellos tampoco le llevan nada y la verdad no ya agresivo me gusta notar los testículos de un desconocido frotándose contrarios por por higiene y por favor

Voz 3 22:18 Boris Cheney por pudor están descontentos algunos caballo Cruz

Voz 0414 22:22 no conocemos están ha llegado esta problemática que vamos a tomar medidas poniendo pues en el lomo del caballo el contacto animales su parte baja porque son un hombre y mujeres de verdad pero por higiene pondremos Papito entre medias

Voz 0699 22:37 el medias pues y cruz gamada feminista

Voz 3 22:40 no es de caballo de Vox de muchísimas gracias de caballos en plural es sí sí

Voz 9 22:45 Caballero

Voz 0414 22:50 déjame añadir que otra propuesta de Vox va a ser sustituir el moderno Whatsapp por la gloriosa mensajería

Voz 10 22:58 Joma ya palomas mensajeras

Voz 0414 23:01 son muy gay no halcones y águilas mensajeras muy animalista la izquierda le gustarán

Voz 11 23:06 me gusta lo si gracias a otro que no nada

Voz 0313 23:15 no sé qué pensará el cruz gamada nuestra invitada de hoy pero antes de saludar la casi que la presentemos como siempre con su banda sonora y con la ayuda de Olga Nebra

Voz 35 23:25 en pie allí se abre la sesión

Voz 3 23:30 la magistrada

Voz 0414 23:31 vale señoría esta tarde se sienta en el banquillo

Voz 36 23:34 de los acusados una mujer sospechosa de varios actos a lo largo de su vida escuchen saquen sus propias conclusiones

Voz 37 23:44 tope

Voz 1636 23:48 no le acuse de ser en su juventud una empedernida de las canciones del Dúo Dinámico ideas que incluso las memorizar y cantaba en castellano

Voz 38 24:00 que contará eh

Voz 1636 24:08 se le acusa de su gran compromiso político de sacar a colación otra vez la canción de Labordeta diciendo que tendremos que cantarla más fuerte y más alto en esta época que nos ha tocado vivir el delirio

Voz 39 24:25 eh

Voz 1636 24:27 te dedicar su tiempo libre al amor a los demás a los sentimiento de sentirse feliz cada vez que María Dolores Pradera dedicaba esta canción en sus conciertos

Voz 40 24:40 una niña triste

Voz 24 24:43 mira

Voz 40 24:46 por defender a ultranza los derechos

Voz 1636 24:48 la mujer por dar voz a las más oprimidas y estar siempre de su lado

Voz 40 24:54 mi niña

Voz 1636 25:00 por todo esto señoría declaro a nuestra invitada culpable su condena someterse a nuestra rueda de prensa en todo

Voz 3 25:15 esta tarde en La Ventana ante todo por la radio Cristina Almeida

Voz 11 25:20 que

Voz 3 25:21 tal como está poco ya me parecía a mí

Voz 24 25:27 uno ha dicho que era agridulce habría aduce pero bueno lo de los caballos lo pobre que también técnica aguanta eso pues eso que saben quejarse porque no ha visto cómo se quejaban unos loca le importa

Voz 0313 25:49 final lo de lo de ayer en Andalucía los resultados son para di mucha sorpresa poca sorpresa

Voz 24 25:57 hombre yo creo que fue mucha sorpresa pero tampoco me parece que con el tiempo que estamos viviendo no se haya provocado esto por una parte y por otra porque me parece que ni unos han sido diligente en amar la democracia el saber lo que es en conquistarla en estudiarla en explicarla y otros que no tiene ningún interés pues están aprovechando las olas del mundo las peores hola cuando entramos en Europa entramos en una Europa social en una Europa que no no dejaba entrar por reaccionario y ahora vamos a entrar en otra Europa que es la Europa horrible por lo tanto esa seleccione ha sido un paso que lo está dando Europa para atrás y que nosotros queríamos dar p'alante pero que tampoco lo hemos

Voz 0313 26:47 lo recordaba hace un ratito al abrir la ventana que Hope hace una ironía del destino no pero esto es común un regalo entre comillas regalo envenenado para la constitución en sus cuarenta años feliz cumpleaños con la irrupción de un partido como Vox en el tablero parlamentario no está mal

Voz 24 27:00 es que sobre todo yo creo que había entrado ya lo de la extrema derecha que son también de la extrema derecha del mismo pero es que como todos querían conseguir los votos la extrema derecha se han vuelto más de extrema derecha todo que depende San queda ya antiguo lo que querían la democracia lo que quería en la Constitución lo que de verdad había luchó tanta gente que había lucha por ello la verdad ahora sólo antiguo y lo moderno son esto que son absolutamente impresentable pero os ha votado el pueblo lo ha votado la España de lo de lo plástico que tiene lleno de inmigrantes mal tirado abajo poseso han arrasado hasta que como no venga lo emigrante no sé que van a entrar en los invernaderos no o hágase Ny ello ni sus hijos con los agacha pero vamos ni que se les con tomate me ha parecido un tema terrible lo de lo de ayer pero me está produciendo un tema terrible el espíritu que se está creando en esta Europa que me recuerda ya

Voz 0313 28:03 no no es un problema sólo nuestro eh no no que aunque no

Voz 24 28:05 ahora la moda vienen en ir para atrás

Voz 0313 28:08 yo recordaba hace un ratito recordaba los los trescientos ochenta mil votos que obtuvo Fuerza Nueva en su momento de máximo apogeo años setenta y nueve te acordarás corzos nueva hay todo el la coalición de grupitos de bulto es que había por ahí pero han sido un poquito menos eso fue en toda España un poquito menos que los conseguidos ayer por Vox sólo en Andalucía lo cual quiere decir que nos viene un movimiento que no se va a quedar ahí va creciendo lógicamente hay que pensar eso no

Voz 24 28:35 bueno a lo mejor despierta mucha gente que se quedó durmiendo ayer en Andalucía y a lo mejor en el resto de España no queremos dormir tanto quizá nos tenemos que comprometer mucho más a lo mejor lo que ha sido un experimento con acogiera sorpresa lo terrible es que no pueda coger de sorpresa a muchos más yo creo que tenemos la obligación de comprometernos y saber que no podemos dar paso a atraen la democracia que tenemos que dar pasos adelante sin embargo ni damos p'alante ni yo otros dan patrón entonces creo que eso exige un compromiso mayor que les

Voz 0313 29:12 más responsable de uno de nueve dar pasos p'alante

Voz 24 29:15 hombre yo creo que de ese fíjate desde el año ochenta y dos que ganó el SOE porque antes estábamos después del golpe militar tenía que haberse planteado que de verdad hay que hablar de democracia que no era una casualidad han ido por la Constitución sino porque sabría luchado durante muchos años porque una memoria que hay que reivindicar porque hay que crear a la gente el valor de las cosas hoy no entonces la lío cuando tuvimos las leyes más Sisa cincuenta años de puede conseguir aplicar las mismas leyes desbarató el franquismo todo eso hay que contárselo a la gente para que sepa de dónde venimos que no venimos de montar a caballo o en un corcel ante la reconquista aunque como reconquiste echaron no te quiero y Marina o echen a todo lo que han dejado entrar parece una situación para mí fundamentalmente triste porque me parece que ignorancia y le doy más responsabilidad a los que tenían la obligación de haber educado de haber recuperado estos valores que son los verdaderos valores de la democracia

Voz 0313 30:22 pero que nuestros resultados de ayer podemos saber por decirlo así podíamos haber tocado fondo o todavía no

Voz 24 30:28 no no hemos tocado fondo porque en el fondo no lo van a decir todos los demás vamos a ver qué pasa en Andalucía que bueno que echarle en pequeñito en la privada natal no no es que es verdad que llevaban cuarenta año en Andalucía hay haciendo algunas cosas que te quiere Pero es verdad que estaban ahí pero que ahora aunque sea que han votado más y todo eso la lista más votada ya no la va a decir nadie nunca más lo dirá la derecha para convencer a la ultraderecha pero esas cosas a mí me preocupa porque creo que las peleas todo lo que ha hecho el PSOE el espectáculo de haber tenido unos enfrentamientos internos de todo eso eso no va a ningún sitio y eso preocupa también decir que España como dice como decía entonces Mis tiempo Alfonso Guerra no la va a conocer ni la madre que que la que la parió no sé quién era pero lo han ido luego pues no han estado muy acertados

Voz 0313 31:27 hacía de madre de dónde cuando le vienen a Cristina Almeida las ganas de pelear pelear en toda su vida bueno la verdad que

Voz 24 31:35 siempre me preocupa a los demás pero yo tampoco sabía por qué pero yo en el colegio indebida a Madrid a los doce años ya iban barajó la catequesis a enseñar a leer y a escribir en primero de facultad una campaña de alfabetización porque me parecía qué era lo que podía hacer por los demás ayudarle yo tenía la oportunidad que me dado mi madre Universidad pues en verano no fui a Granada Alhama de Granada a enseñar a leer y a escribir corto ligero sí yo no sé lo que enseñe provoca aprendí no se olvidó nunca más ya segundo de facultad me fui al Pozo del Tío Raimundo hacer otra campaña alfabetización ya eso fue inacabable pues mira aprendí los pobres y los ricos no vienen de dio que viene mucho de la hermandad y ganadero que los extremeños que venían aquí teníamos que hacer las casa por la noche para que tuvieran techo no serás tirara la Policía Municipal que se iban estableciendo aquí huyendo de la miseria de otro lado me parecía que luego la lucha de esos vecino consiguieron unos barrio como era el pozo al mundo de la chabola pasaron cuando vino la atentado del 11M explotó en la estación de El Pozo Tío Raimundo mira me puse a llorar porque dice con lo canto bajas esta gente en este barrio y Le podía haber cogido todos sus hijos que los llevaban a la universidad por primera vez de puede haber tenido esa lucha para mí es lo que me ha impulsado y que además nueva obra ante cree que la obra de caridad ahora es que me parece un deber deber de democracia donde ver de lucha la igualdad pues toda esas cosas me han ido viniendo y además me descubro como mujer cuando descubro Mis diferencia Amir discriminaciones por tanto no es ninguna obra caridad ni ningún sacrificio es una realización de todos los sueños de todas las cosas yo he sido tan feliz en todas estas lucha que no las veo que pobre como lucha mucho porque quiero porque me parece que no me gustaba este mundo porque quiero cambiarlo quiero que haya otro mejor

Voz 0313 33:34 cuál es el próximo paso importante que tiene que dar el movimiento feminista

Voz 24 33:38 pues mira ahora estamos es que ahora cuando subía que ir al hacer me encontré con unos carteles que pone nosotras París nosotras decidí

Voz 0313 33:47 bueno eso resulta familiar no el eslovaco

Voz 24 33:50 Nos resulta muy familiar pero si no lo hubiera cogido como eslogan la empresa que se dedica a la maternidad subrogada por no llamar directamente vientres de alquiler es decir que nosotros y eso es lo que debería tener copyright antes no está claro pero ese eslogan al hay que decirle nosotras primo vosotros los consejos que Paniego porque es el el mundo que tenemos entonces ese un debate como es el debate de la prostitución como es el debate de la igualdad real o del debate de la confianza de otros parezca de otro tipo de sexualidad oye una sexualidad agresiva que sea está aprendiendo con la pornografía niño no tienen educación sexual y esos agresión a la mujer entonces tenemos que descubrir hombre y mujeres con otra relación una relación afectiva de verdad y no con lo que se aprende que vayan con un vídeo porno debuta ahí digan oiga esto quiero que me haga esto que que no me lo hace mi mujer aunque no no lo quiero que me lo haga por si acaso aprende es un una situación de cultura democrática ahora no existe esa cultura democrática y mientras se pueda comprar el cuerpo de una mujer con dinero o el sexo de una mujer que no suceso lo que compra el sexo suyo y lo compran un cuerpo ajeno pues me parece que tenemos muchos debate pendiente

Voz 0313 35:09 sí efectivamente bueno esto tiene un tiempo de rueda de prensa que va a preguntar aquí te pregunto a los compañeros de Barcelona los de aquí empiezo yo bueno digo proseguir no

Voz 3 35:18 sí todo el rato

Voz 0313 35:24 Óscar ahora rondaba una cosa por la cabeza cuando cuando Juan cuando has bailado pero que me hizo una canción de Elvis por última vez por ultima este bueno ahora cuando sonaba en tal

Voz 24 35:33 a los diez porque había sido una roquera enorme ahora es que tengo una prótesis en la rodilla no tengo la misma agilidad pero voy la primera que tuve en el Ayuntamiento me nombraron rockera mayor del reino y eso que era yo la que hacía el concurso de la Villa de Madrid ah pero de verdad que es sido van cantado baila rock'n'roll ha encantado tener en marcha hay no

Voz 0313 35:56 que dure no hay problema venga rock'n'roll sino también

Voz 24 35:59 apretadito sabíamos arrimar

Voz 0313 36:02 venga preguntas rueda de prensa Arman empieza

Voz 0699 36:06 hola Cristina y tú has sido parlamentaria durante muchos años yo creo que hay un gran desconocimiento con la vida parlamentaria por qué la gente a veces ve de las sesiones en el hemiciclo medio vacío piensan que que los los parlamentarios están ahí pues se clases de salsa o jugando al rescate del golpismo me gustaría que explicará a la audiencia que hace un parlamentario cuando no está en su escaño

Voz 24 36:27 primero ellos sido doce años parlamentar ha sido diputada senadora ahora ir a la Asamblea de Madrid y estaba en el Ayuntamiento ha sido concejala gobernando contienen Galván es decir que tengo bastante experiencia muchas cosa no han podido ser presenta el Gobierno desgraciadamente pero otra vez sería es que puedo pero en cualquier caso que has un parlamentario no se creen que el DIC está vacío pero que primero se tratan ochenta mil cosas que tú no sabes de nada es decir que que a lo mejor hablan de Agricultura pero duros temas muy especialistas para lo cual va balas gente que sabe ya dura qué tal hay temas que se tratan por todos y está allí todo el mundo pero si no está aprovechando y trabaja en su despacho ayer un despacho que tenemos está conectado con él con el propio Parlamento y entonces la gente está trabajando en las cosas que puede o en las cosas que tienen que defenderé yo a lo mejor al otro día parece una sensación de que está vacío pareja votar porque luego suena un timbre es que se va a votación a votación pero es verdad que dirá cómo votan si no lo saben porque no podemos saber de todo yo contener la Comisión de Justicia miran Comisión de Igualdad de derechos de la mujer o especializado intervenía en todo lo que se refería a eso pero es verdad que a veces da una

Voz 0313 37:49 no se puede saber de todo sino un lugar de diputados sería tertuliano uno

Voz 3 37:53 no tú le copio sardo había te tú los orígenes de la dicho

Voz 24 38:09 ah bueno por supuesto

Voz 3 38:12 venga más preguntas Íñigo

Voz 5 38:14 Cristina te has leído alguno de los libros que ha publicado José María Aznar

Voz 24 38:21 pues no me lo permite yo no ir a Jiménez Losantos yo creo que alguien que oiga Jimeno Santos todo el día de mal humor ya salen de casa yo bastante pena tengo por ahí vamos y la verdad que Aznar me pide que lo lea si me lo leo me puede dar algo entonces prefiero

Voz 3 38:42 bueno lo haga con y creo que va a preguntas Toni

Voz 0230 38:48 me gustaría preguntarte por tu trabajo como abogada alguna vez imagino no te digo que me digas quién eh pero habrás tenido que defender

Voz 5 38:55 a alguien que te cayera muy mal le has ganado el caso ha sabido mal

Voz 24 39:01 no no no pero de todas maneras esa obligación que parece que tenemos la abogada defender bien tenemos el derecho a elegir yo lo puedo elegir en el turno de oficio era obligatorio yo siempre he defendido en algún asunto que no lo hubiera elegido para defender pero da la mejor defensa incluso se lo he ganado no se adiós que que estaban Aznar no no no no no no ha pedido ni creo que me lo pidiera pero quiero decirte que Mi yo elegí dedicó Armedo cosas cuando termine la carrera que era a defender preso político y trabajadores que eso no lo hacía nadie lo no no había mucha competencia sino al revés había mucho compromiso y luego ya me dedico que no he llevado nunca delitos de sangre no he llevado a gente que han sirio aunque tal que he podido elegir en mi carrera llevarlo a asuntos que quería ahora si no hubiera nadie más que yo para defender yo garantizaría una defensa a cualquiera que lo necesite pero fuera ahí está pero como eso es lo hay que sea sí disfrutó de de cualquier cosa que vaya Neiva defenderlo Quicken si siguiendo con el tema juicios cual Sevilla si es que has visto alguna te imagino que sí pero hay un montón tu película de juicios favorito pues a mí me gustaba mucho los sabe cuando hacía de juez de abogado también porque muchas veces los domingo en la cama quería recibir con mi casa entonces hacía mucho frío en la que tenía pues siempre me metió en la cama que habría además una chimenea allí único cuarto caliente según llevo viniendo todo el mundo oye detenido me acuerdo cuando detuvieron a los dos mil uno pues yo allí me recordaba cuando se pone a la cama la la bata roja ahí digo yo digo yo como viviendo terminamos en la cama veinte hay que contar no tendría que detuvieron a los dos mil uno que era un domingo yo llamando a la policía desde mi cama porque digo a tan claro lo lleve allí yo no me levanto de aquí de de un frío que pela eh siempre me ha recordado a a Orson Wells vas mucho me gusta mucho últimamente que te gusta lo haces gol Guard ciudadanos he visto no es bueno que tengo otras para ver por qué visto también una preciosa dijo la de es tu Ka que la ponen aquí en el eso no lo he visto bueno pero es que Osasuna Hero una de la memoria histórica y además es muy bonita crece porque conocer las memorias te te da tranquilidad y esto era un pueblo de Castellón tres

Voz 3 41:34 el pequeño del bombardeo bombardeo Manel Stuckey para nos privaría de Jofre

Voz 24 41:41 lo están probando los aviones lo alemanes y entonces sí sí sí

Voz 0414 41:44 culpable había sido

Voz 24 41:46 Cano lo que habían bombardeado el pueblo y otro que no que los Frank yo tengo unos chavales allí se dedican a investigar descubren que han sido los alemanes bueno fue el pueblo se ha reconciliado con el porque antes tenían ahí un mono un un monolito alabó al soldado alemán yo creo que entre todos han pegado una paliza una patada ahí y al final esposa impuestos memorial por qué porque se ha quedado tranquilo y entonces nosotros necesitamos hablar conocerlas cosa tener la memoria para poderla superar por lo tanto a mí que me encanta el cine pues ya te dicho evito la de todos lo sabían bueno muchas y que ahora mismo por ABC no tengo en este fin de semana lo quiere hacer de puentes que no me voy me voy yo me meto en un cine con una voy con otra quiero decir es que veo todo el cine que pueden el acuerdo cuando se hizo en la Revolución de los Claveles en el setenta y cinco como nosotros todavía teníamos Franco pues pusieron en la frontera de Portugal los fines de semana ponían veinte películas todas las prohibidas aquí lumbre ahí todo a Praga Lisboa a dónde podíamos haber cine y eso me gustaba muchísimo y ahora me sigue aunque reconozco que tengo menos tiempo porque me en rollo muchísimo con las cosas aún no no no a ver si me algún propósito de que aún está jubilada o no se jubila de casi nada excepto de los jueces que siete jubilada el todo no hago nada de juicio pero

Voz 0313 43:12 Cristina Almeida un placer tenerle para Radio La Ventana

Voz 41 43:15 nada siempre cualquier ave me dedico a que me pregunté que no me importa nada aquí la gente habla poco y hay que hablar más Dios os doy la alegría sobre todo porque lo hay con risa