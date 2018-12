Play Basket: España estará en el Mundial (03/12/2018)

Voz 2 00:00 play Basque con Francisco José Delgado Cadena Ser punto com

Voz 0699 00:36 hola a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos al programa número diez de la décima temporada queda mucho chulo el cuatrocientos noventa y siete de nuestra historia que curiosamente el quinientos para coincidir con Navidad o lo que es lo mismo bienvenido son tiempo dedicado al baloncesto en estado puro España ya se ha clasificado para el Mundial de China las ventanas Nos dejaron una derrota en Ankara contra Turquía hay una victoria contra Ucrania en Tenerife más o menos cumpliendo con las expectativas y con lo que podría ser el caso es que la selección de Scariolo tirando de los no Euroliga Hinault NBA no regala una cita ineludible para el próximo mes de agosto mes de septiembre en donde tratará de tocar metal en una competición en una previa que deja muchas preguntas

Voz 0699 01:23 merecen estos que han clasificado a la selección los jugadores jugar el Mundial la respuesta es sí con ellos al daríamos a medalla aseguró la respuesta es no pero yo creo que es de justicia agradecerles lo que han hecho sabiendo que la mayoría no estará premiar alguno con estar en esa cita la segunda pregunta esa este sistema de La Ventana es un buen sistema

Voz 0699 01:47 mundial no dejará sin ver a Luka Doncic en Eslovenia por ejemplo tampoco estará Croacia tampoco estará Israel la previa no son el mejor espectáculo porque no lo juegan los mejores comienza a ser una pugna entre FIBA y Euroliga a ver quién manda más y está claro a quién hacen de menos

Voz 0699 02:09 pongan los señores de la tertulia lo que quiero hacer ya es oír a los artífices de que la selección vaya a estar en donde tiene que estar en el Mundial los protagonistas de esta España no habitual que han hecho la habitual cumplir con creces con los que se les pedía con ellos ha estado el compañero de Play Basket Carlos Elorrieta y esto que viene es la alegría justificada de un grupo que ha metido a España en China pero que en su mayoría no estará en China da la cara

Voz 3 02:30 muy buenas qué tal Pacojo muy buenas estamos con lo de los hombres que se la ha gustado me da a mí el derecho de volver a vestirse con los colores de la selección española programas qué tal

Voz 0318 02:41 pero bastante alegría no

Voz 3 02:43 bueno supongo que para ti muy especial no porque haber vuelto aquí el Santiago Martín y conseguir clasificar a la selección española aquí ante una Ucranía muy dura

Voz 0318 02:51 sí ahora que siga orgulloso de volver ahora que el público de Tenerife siempre se olvidó de baloncesto visto no femenina quedaron disfruta también con como debiera estar y bueno para nuestra caballo nosotros hemos fallado bueno la verdad es que no se daba momentos críticos el equipo estaba desde bajado pues se ha empujado no han hecho venía arriba y bueno hemos conseguido santificación merecido no

Voz 3 03:15 de una Ucranía muy dura ha estado haciendo todo el rato la goma hasta el último instante han estado buscando opciones debe poder meterse en el partido incluso de ganarlo y han tenido fue casi casi a todo el público aquí con un puño

Voz 0318 03:27 sí bueno eso es que no para hacer también allí no hay claro me han sido duros eran muy físicos pero aquí venían igual comimos hoy mismo papel la verdad que pero hemos simpleza muy al principio hemos estado muy tranquilos nada que

Voz 1526 03:41 muy contento sobre todo pues eso no que

Voz 0318 03:43 qué momento importante calma aunque hayamos hecho error esta comisión acabemos poesía

Voz 3 03:48 tirito desde el tiro libre a la altura el tiroteo un poquito más atrás otra cosa no pero no se te olvida criminal

Voz 0318 03:56 bueno voy hoy no entrar pero ir ahora que hay que usar espacios tampoco liberar no ese espacio pues bueno sino no es para emitidos para la presentación de de los vasos de de juego exterior y bueno no es que bueno que ya ese sino porque disfruto como equipo no

Voz 3 04:12 cómo me gustaría que esto fuera un punto y seguido en la selección española Paradis

Voz 0318 04:16 bueno eso ya lo sabemos e Bay una ventana más en febrero se que qué pasará partido pues sabemos osea eh nuestra clasificar a España en sí pase mundial China lo hemos conseguido el objetivo ya que bueno algo yo soy de gente que hasta hoy la gente gasta entré veinte Además y sobre todo pues a cada momento con ellos no

Voz 3 04:38 sobre todo a que tú te hayas disfrutaban a buena Fran que nosotros el pibe Chantada Fran Vázquez otro de los protagonistas de esta selección española yo ahora estamos con un Pablo Aguilar en qué tal Pablo González

Voz 4 04:49 hola buenas enhorabuena

Voz 3 04:51 esta triple ahí cavó la has pensado bien menos mal que entrado

Voz 4 04:55 sí bueno hace falta no lo han pitado pero es verdad que el arbitro después me ha dicho que si no hubiese entrado hubiese pitado

Voz 1526 05:00 pero bueno ha entrado lo más importante

Voz 4 05:02 y y bueno hemos conseguido la victoria que eso sí es verdad que que es la mayor alegría del día

Voz 3 05:06 salgan mejor sufriendo no

Voz 4 05:07 sí siempre sabe mejor pero bueno yo también pienso que el equipo ha hecho un gran trabajo durante cuarenta minutos algunos minutos mejor otros peor pero al final creo que hemos dominado el partido en todo momento y eso es lo importante el equipo ha tenido a la cabeza fría en sobre todo en los momentos finales a la hora de defender de sabe cómo defender y bueno hemos terminado con ese rebote de de Nacho que que ha sido ya el lo que no ha dado la victoria sobre todo doy bueno hay que estar contento del trabajo que ha hecho no esta Ventana sino durante todas las ventanas Si y por supuesto porque hemos conseguido esa clasificación

Voz 3 05:40 la última de estos ucranianos con duro vamos daban dan galletas de qué manera

Voz 4 05:46 si estos equipos siempre son duros lo han demostrado de Turquía Ucrania han sido los dos rivales más físicos que hemos tenido Innova puesto en problema yo creo que eh al final por por el talento que te que tiene este equipo que tenemos ese sobre todo la la cohesión que hay dentro del vestuario ahí dentro de la pista yo creo que eso es lo más importante y lo que hace este a este equipo un verdadero equipo pero es verdad que que que este este grupo de jugadores de Ucrania o de o como te decía de Turquía son son equipos a lo mejor un poco menos también todos os pero que juegan duro y es otra forma de jugar al basket que también hay que jugar contra ella

Voz 3 06:18 enhorabuena gracias Pablo Aguilar otro de los jugadores contentos nazarí ya ha sido determinante en la recta final del España Ucrania para que la victoria cayera para el lado del conjunto de Sergio Scariolo

Voz 0699 06:30 gracias Carlos sin duda protagonista importante bueno lo han sido todos eh la selección que habían a nuestro abordada ya hablaremos de ella como hablaremos de nuestros clubes de Euroliga hay de lo que ha pasado en la NBA que monopoliza además esta semana en la que han parado las ligas nacionales en Europa sólo Granca ganó su partido los demás perdieron y son noticia las dos el que lo ganaron el que los canarios ganen más fuera de casa y que los otros tres pierdan sobretodo un Real Madrid que sin Llull entran una racha de tres partidos seguidos al mando Olympiacos Barcelona el último ante el CSKA de Moscú racha que es valorada ya así desde dentro de la plantilla y entrenador Pablo Laso

Voz 1526 07:07 soy bastante optimista en el sentido de que esas derrotas pueden ir bien sobre todo en esta época de de la temporada no hablando de de tres derrotas consecutivas pero pero bueno tampoco exhausta mal no lo que se tiene que sacar es que si no defendemos en a los liga equipos Nos van a pasar por encima no lo que me preocupa no son las situaciones personales estar mejor o peor sino que me preocupa

Voz 5 07:31 en equipo y hoy tengo la sensación de que no hemos sido un equipo de nosotros para ganar tenemos que ser un equipo por encima de cualquier individualidad soy el primero me pongo delante para decir eso creo que hoy no hemos sido en el equipo que que Pablo Laso quiere que sea su equipo

Voz 0699 07:43 Pablo Laso Rudy Fernández análisis de ambos que completaremos con el nuestro y además los protagonistas con una conversación súper interesante sí ya sé que voy a decir yo pero lo vais a comprobar el primero es el entrenador con más caché de Europa que ahora mismo no tiene equipo y la segunda una mujer que lleva jugando en la élite del baloncesto tres décadas y que quiere llegar a ser la primera en jugar con su hija en el mismo equipo lo puede lograr luego jugando quiénes son John cuanto lo de la NBA que no tiene preocupados con la lesión de Pau Gasol nos tiene pendientes del retorno de Carrie que ya lo ha hecho nos tiene pendiente de cómo los Clippers son el gran equipo revelación del campeonato nos tiene pendiente de un español Álex Abrines que en el capítulo nuestros de salió batiendo su récord de triples con una digamos motivación especial su abuela que por primera vez desde que está en la NBA fue a verle en vivo y en directo

Voz 2 08:33 esto a la grada

Voz 1 08:38 fue voto lo eso al mérito

Voz 0699 08:50 a su juicio el eh

Voz 1 08:53 el suizo Stan a forma gramos agua bien bien vamos a meter

Voz 6 09:04 es la primera vez que venían

Voz 0699 09:07 mi abuela verme en un partido en directo de la NBA y estoy muy contento que haya visto una actuación así poder dedicarle a los triples de decía que era mérito del todo el equipo y especialmente de Schröder que era el hombre que estaba por detrás allí diciéndole cositas en la entrevista post partido día para el recuerdo para Alex Abrines yo recuerdo ahora que tenemos es el mejor equipo de baloncesto para contarnos la actualidad de la semana metido en un podcast con Saisó con la con Lalo con Ajero con dinero con Marta Fernández Sáez con Ricardo González coordinado con precisión por la gran María Casas dirigido desde la técnica por Alfredo Moreno que es un dúo que da la seguridad de que nada va a fallar lo que no falla es escuchar con atención sino con devoción las recomendaciones con las que habremos el programa cada semana Lass del gran Anthony D

Voz 0200 09:54 ya

Voz 1526 09:55 horas es un saludo para los oyentes de Play Basket

Voz 7 09:58 el seleccionador que bastar en China el primero en saludar desde prohibido

Voz 0699 10:04 tres cosas le vamos a preguntar Antoni Daimiel como cada semana la pasada hay que decir que Antoni revolucionó Zaragoza con su recomendación de seguir muy de cerca los así que vamos a ver dónde van los tiros hola Anthony muy buenas tardes qué tal buenas tardes oye qué destacas de la jornada que dejamos atrás

Voz 0200 10:21 bueno de esta semana por supuesto

Voz 3 10:23 tengo que hablar vamos a ver si introducimos alguna

Voz 0200 10:26 ti nuevo de la selección española de las ventanas siempre quedará en la historia como la selección española de las ventanas no este segundo

Voz 0699 10:34 que es un poco particular

Voz 0200 10:36 eh quiero llamar la atención bueno se ha hablado mucho de de actitud de orgullo lo ha reivindicado Scariolo no sobre estos jugadores creo que es muy importante que tanto el presidente de la Federación Garbajosa como Scariolo han reconocido públicamente como que tenían muchísimos temores y miedos con respecto a abono Jose donde nos iba a llevar competitivamente este grupo antes de que empezara a competir creo que eso influyó en bueno pues esa reivindicación continua que hizo el grupo de cada entrenamiento de cada partido hizo un poco por hacer balance decir que jugar diez partidos y ganar ocho en las condiciones en las que se han jugado se han ganado sus partidos creo que le da mucho mérito a todos estos jugadores eh por ejemplo el otro día contra Turquía me parece que había ocho jugadores de Euroliga en el equipo turco Ibon hoy hemos ganado varios partidos en la primera fase por por más de diez puntos de diferencia en Eslovenia por ejemplo en Montenegro Bielorrusia e en Montenegro y en Eslovenia además ganando a domicilio no eh así que creo que que bueno pues es tonos nos genera un alivio por ejemplo que no van a tener o que de momento es sólo sufrimiento en casos como Israel Croacia o Eslovenia no va a tener esto habla de de también del mérito Ivo no es para sentirse orgulloso son jugadores que entran también en en la memoria y en en la búsqueda continua de la aficionado al baloncesto que antes no estaban y ahora lo van a estar ahí creo que eso va a ser muy bueno para el baloncesto español de hecho eh ahora mismo varios de estos jugadores son destacados en Liga Endesa en ACB en clasificaciones individuales no cosa que antes no pasa

Voz 8 12:14 con el segundo apellido de la selección de esta selección la selección española de las ventanas el tercero debía ser también es buena pero bueno que protagoniza eliges de los últimos siete días antes

Voz 0200 12:24 mira aquí buscando un poco la originalidad como no ha habido jornada de Liga Endesa eh quiero que que llamemos un poco más la atención sobre Francis Alonso del jugador español que está en la Liga Universitaria estadounidense que juega en la Universidad de Carolina del Norte greens Voro eh que está siendo una temporada para él muy destacada en un una campaña muy buena en cuanto a resultados de su equipo han jugado nueve partidos sí han ganado siete Si bueno pues llama la atención que en esta última semana jugaron contra Kentucky es una universidad top diez ahora mismo en el ranking nacional perdieron pero Francis Alonso hizo veintidós puntos hizo cinco de siete en triples en sus promedios son espectaculares en la temporada diecinueve puntos por partido un cuarenta y nueve por ciento de acierto en triples y eso que lanza una media de seis triples y medio por encuentro sea lanza mucho y acredita un muy buen porcentaje son jugador muy importante en su equipo veintiséis minutos por partido juega allí en en esa zona donde tan buenos equipos universitarios Aino en la zona de Carolina del Norte así que es un jugador bueno pues a seguir porque porque está ocupando titulares en Estados Unidos y creo que va a ser otro jugador o debe ser otro jugador importante del baloncesto español

Voz 8 13:41 no sería la primera entrevista que hacemos en Play Basket pero mi sobrina diría que he tú Marta que está tenéis fotosíntesis porque en la misma semana los dos avisos

Voz 1526 13:49 lo del mismo Marta insisten

Voz 8 13:52 que tengamos la tengamos en el foco lo tenemos no tardaremos mucho en la entrevista

Voz 0200 13:56 si es que ya llama la atención mono allí sabes que nos ponen la etiqueta de blanco tirador europeo tirador y tal y desde luego él está respondiendo a la perfección pero pero sobre todo llama la atención que que en un partido como como el que ha jugado esta semana contra Kentucky haya ofrecido ese nivel aunque cada vez se habla más de la allí y bueno pues es para también sentirnos orgullosos no además de los nueve de NBA tener a un jugador como este en el en la liga universitaria

Voz 8 14:22 en tanto que si nos queda la recomendación de lo de lo que viene en la semana con con qué te queda

Voz 0200 14:27 pues mira me voy a quedar con los partidos que tiene esta semana el Real Madrid por qué porque bueno pues acumulado dos derrotas en Euroliga en cancha Olympiacos y luego en casa contra CSKA juega en Estambul contra el Efes el Efes lleva cinco victorias seguidas está con el mismo récord que el Real Madrid ocho dos el equipo de ATA mantienen bueno viejos conocidos del baloncesto español Arkin Bourgeois Johnston Pleiss y bueno pues no hay que decir que acaban de ganar a a Baskonia haciendo un buen partido con esa venganza de Bubba ir el Real Madrid tiene este compromiso muy exigente y luego recibe a Herbalife en Liga Endesa en casa y quiero llamar la atención sobre Herbalife sobre todo un jugador que puede estar cambiando para bien Herbalife que es Eriksson que bueno pues hace ocho días contra Movistar Estudiantes hizo dieciocho puntos un muy buen partido y luego bueno en casa de Darussafaka Se fue a veintitrés puntos con cinco triples también la primera victoria a domicilio Herbalife así que puede ser un jugador difícil de manejar para el Real Madrid muy exigente la semana para el equipo de las

Voz 8 15:32 en tanto que si el Ericsson en ese jugador que se pasaba el verano tirando trip

Voz 9 15:36 sí si era capaz de cada vídeo sí sí cien seguido

Voz 8 15:39 es cosa de estas eso es bueno pues

Voz 1526 15:41 nada estaremos pendientes tanto del Real Madrid como de Flandes Alonso por supuesto recordar que supongo

Voz 0200 15:46 sí que lo hacéis el aniversario de la muerte de Fernado Martín y se va a hablar mucho como todos los años que se cumple ese aniversario hoy bueno pues creo que hay en Youtube muchos programas muchos vídeos que que ilustran lo que fue la figura para los más jóvenes de Fernando Martín el pionero de los españoles en cuanto a la aventura

Voz 8 16:06 hoy hace veintinueve años hoy el día que grabamos

Voz 9 16:08 el el tres delicioso es así que

Voz 8 16:11 bueno es el precursor de toda esta generación de jugadores de baloncesto españoles en la NBA si no habéis visto vídeos ha llegado el momento de que lo hagáis en Internet que están muy a mano Antoni Daimiel muchas gracias

Voz 0200 16:24 es un placer este encuentro y miel

Voz 8 16:27 lo más escuchado en la SER así que está claro que os interesa

Voz 1526 16:29 protagonista que no se escucha para abrir el tráfico que os va a interesar también

Voz 10 16:33 en el metro en el gimnasio trabajando Play Basket cuando y como tú quieras

Voz 0699 16:42 su primer protagonista en este Play Basket el número de equipos es menor que el número de entrenadores es una obviedad y es por eso que algunos entrenadores con un nivelón están sin equipo entre los españoles pues no se Pedro Martínez Sito Alonso Óscar Quintana y sobre todo el hombre que nos escucha el hombre con el que abrimos desde Play Basket que este nuestros habituales en las temporadas del programa la verdad es que no necesita presentación pero baste decir que ha ganado títulos europeos nacionales jugado la Euroliga es un es curioso del vas queda niveles

Voz 12 17:10 con los que alucinar pero vamos que yo digo su nombre es sobre el currículum Joan Plaza muy buenas tardes cómo está usted tipo Figo

Voz 0940 17:20 sí se entero y de una pieza

Voz 1526 17:24 es un buen comienzo

Voz 8 17:26 me ese raro Joan

Voz 0940 17:28 sí distinto si yo explicaba otra vez de esa burlesco paño estudios que después de el el primer shock de ver que realmente iba a ser una temporada en la que no ibas a entrenar como poesía fluye un poco más a lo práctico a lo que depende de mí entonces a partir de ahí pues ya medicado hacer cosas que me mejoren si es si eso es posible e tener inciativa palabra

Voz 13 17:52 para cuando llegue ese reto que ya estaba nada

Voz 8 17:54 el primer momento del choque duro Joan

Voz 0940 17:58 sí porque bueno la gente que me conocéis sabéis que bueno pues que a mí lo que me gusta es evidente que que siempre te gusta entrenar a los a los mejores equipos posibles pero entrenador equipos pues que han estado a punto de descenso a a la ley entre equipos pues nivel medio aquí pues nivel muy alto como Real Madrid y espero pero bueno que aquí lo que te gusta entrenar y entonces cuando ves que que había una oportunidad plana que es el que tenía mucha gente o falla muy al final se que no entonces ves que hay muchos movimientos en el mercado se pero a nivel ACB pues yo creo que hubo hasta ocho cambios este verano y que sin embargo pues que tú no estás en ellos bueno pues lo primero es mirar del ombligo ver qué qué ha fallado tú ya está a partir de ahí recicla arte y poco más

Voz 8 18:50 ah y con ocho cambios en los banquillos de la ACB yo soy sincero a mí me sorprendió que en ningún banquillo acabar a Joan Plaza a ustedes les sorprendió también

Voz 0940 19:00 bueno yo creo que todo el mundo puede entender que primero como bastante como te decía que conoces lo que sabes que a mí me gusta y entonces no no no soy una persona muy selectivo pero también la gente pueden entender pues que estás en mercados donde a veces tienes mucho que decir lógicamente

Voz 1526 19:18 pero también está en manos de

Voz 0940 19:20 que son los que te hacían por Portillo o en este caso pues mi agente actual yo bueno pues le tendría que que era mejor no hacer entonces tampoco se porque de verdad que no posee la gente que me conoce sabe que miente parda esto que si nunca hubo ningún estos equipos que hablar con él se ha ahí bueno pues sí que te sorprendió pero en cualquier caso bueno pues eh tengo contrato firmado con él llegue hasta que finalicen con ello entonces si eso realmente como acababa generando un puesto de trabajo pues bueno pues cambiar o con la invitación a cambiar de agente o es que el contexto y te dedicas otra cosa pero pero bueno el hecho pues que que crea que todos que han ocupado el banquillo lo mereciera acerquen tanto más que yo sino porque era tener que te quedabas un síntoma tu vida Hay tótems Bono pues se replantean hucha y yo que soy de comerme un poco coco pues siempre miro a mi que hecho pues que algo has hecho mal para que esto suceda

Voz 1526 20:22 y como este comerse el coco y pensé

Voz 8 20:25 dar en los errores de propios en vez de pensar en que a lo mejor el está un poco saturado cuando mira hacia dentro que que errores ve que ha cometido por lo que se haya podido quedar fuera un banquillo Joan Plaza

Voz 0940 20:36 bueno los errores que pueda haber cometido son es que que tú muy poco que destacó que tener es que bueno más gente que tú hayas podido pues hecho aquí en España se ve en Lituania o haya como títulos jugado yo creo que lo ha hecho nadie qué has ganado de todos los que etcétera yo yo miro como en qué pueblo perfilar más que realmente pues me falta un poquito de de actividad social que no tengo e incluso y mal en eso iría tan malo que serían actor si hubiera que cambiar entonces bueno pues aquí pero Hilari en cualquier caso pues hablar con otros entrenadores que que han parado otros que apunta propia o algunos que mercado también los hizo parar pues goles que esto es parte de tu negocio que es lo que has de procurar es aprovechar el tiempo bueno quédate llorando en la capa bueno pues ese factor medios sociales de cliente que que quien no tengo muy desarrollado es un handicap importante y luego el intérprete pues quizá este parón te permite actualizar cosas que cuando vas encima de esta moto en la que dábamos besos

Voz 1526 21:46 difícilmente la foto

Voz 8 21:47 Ana es que John y yo nos conocemos hace mucho tiempo que aquí no va a haber actuación en la en la entrevista y de todas maneras tampoco es que haya parado mucho Joan Plaza quiero decir Si yo no estoy equivocado ha estado en Zadar ha estado en EEUU ha estado dando kleenex conferencias ha sido un no parar de otra manera

Voz 0940 22:05 sí sí es verdad que es bonito que la gente se acuerde de Ci U y entonces cualquier parte shock después de esas viviendas bongos relativizar todo esto que he dicho que soy una persona privilegiada dedicándome a esto pero cuanto dices que en qué palo te ha dado la vida de entonces te enteras pues que un compañero le de crear un parque hecho no aún familia o personas tienen mucho mayores entonces no hay derecho a quejarse y si a trabajar entonces que haya de repente pues ya mire que he hecho dos de pretemporada podía Euroliga o sábado cinco va a haber entrenado suyos ya empecé a mirar la opción de la Aberri Poor's Boston Celtics Mi luego muchas muchos kleenex incluso conferencias a empresas universidades que creo que tengo algo que decir me llama piola o muy encantado siempre sin dejar de baloncesto

Voz 8 23:06 con Obradovic hablo de del año sabático que dijo él de las experiencia de cómo fue aquello

Voz 0940 23:12 sí sí sí sí hablé con él precisamente porque me interesaba mucho es verdad de que hay de diferencia sustancial que la gente entenderá ahí es que él quiso parar ese año el utilicen ese año de cambio entre Panathinaikos Fenerbahçe pues para para enfocar poco en la carrera saber dónde se metía que estoy bien qué jugadores quería que le acompañaran también reorganizado asusta técnico entonces bueno ese planteamiento es uno otro es el que te digan bueno pues no no el equipo de vive el top pues te quedas fuera por lo que sea hay en otros equipos o no piensan en ir recuerda es diferente pero cualquier caso lo que me interesa hay que la de todos que hayan pasado por el Estado por esta situación

Voz 8 23:57 hay que decir que Joan Plaza estás un poco viendo la Santísima Trinidad porque claro hace el cobrado Beach en Europa en lo que es pero Grec Popovic en la NBA no puedo decir nada que que no se ha parecido os superiores

Voz 0940 24:07 sí lo poco que era algo que tiene mucho y se lo dije a él

Voz 14 24:11 eh

Voz 0940 24:12 en todos entrenadores europeos son muchos entran en español es que hoy conozco tenemos a San Antonio Spurs incluso en muchos de vosotros periodistas o referencia

Voz 1526 24:21 si te parece

Voz 0940 24:24 Lanza pues intolerancia por ser un equipo plagado de jugadores intencionadamente americanos o un muy parecido o al europeo mucho de aspectos pero claro una cosa es verlo por televisión cosas estar allí en primera persona de es cuánto estás allí y encima te encaja aquello que tú presuponía pues es maravilloso que bueno pues Popovych a más gente que tenga alguna salida de tono en algún partido puedes abstener todos pero es una persona muy agradable es una persona que además delega mucho a sus ayudantes no levanta la voz es una persona que no necesita recursos mediáticos parece recodo de lo importante atrevida de los títulos que ha ganado escuche nadie entonces bueno pues él y a Stevens pues a mí me comportó no porque a veces parece que siempre es más valorado que más chilla el que a está en los medios el que nunca se equivoca si yo soy la antítesis de todo esto pero me parieron así si quiero seguir siendo

Voz 8 25:25 estaba pensando en lo de que el mercado de técnicos en la NBA Xavier abierto un poquito mirando hacia Europa que a preguntar hayan plazas y es una experiencia que les puede llegar a traer

Voz 0940 25:36 pueden ser hace dos años en común te lo confieso aquí alguien o algo a lo visto sobre esta posibilidad en lo que pasa es que como te decía antes estás que

Voz 1526 25:47 muy alto cuando tres

Voz 0940 25:49 semana que te lo planteas y es cierto que cuando estás aquí ves la cantidad de pero sí que que ellos tienen pues te pican poco la curiosidad pero ahora mismo a pesar de que fue una gran experiencia y a pesar de que con ambos auto con Brad Stevens después dotes de disco con Popovic la relación fue muy fluida ahí son uno de ellos porque interesaba saber el perfil de una sobre su cuelgo casi todos los equipos de la NBA generan casi en que Neda han incorporado un entrenador europeo y yo creo ha jugado pero es que vengan serio porque nosotros no somos peores que ellos aún menos dentro del Espanyol y tenemos perfil de ver las cosas que les puede ayudar a crecer y entonces bueno pues no descarto que eso algún día si si quisieran pudiera darse pero ahora mismo contempló la opción contraria en Europa y en España como candidato de todas maneras

Voz 8 26:48 a ver cómo lo pregunto si hace dos años hubo alguien que le susurró al oído no le hubiera gustado viendo cómo ha salido un poco la historia después que hubiera sido un grito

Voz 0940 26:59 pues no se pueden primero porque en su pugna con supuestos no juego pero ha perdido la acción de porque esto es justo esperar enano cara a vale entonces no me hubiera perdido el año pasado en negro

Voz 15 27:12 es la gran no yo sí

Voz 0940 27:14 el sentido de que Uri vivir una Euroliga de setenta y dos y he y eso para mí es una eran como lo ácido para todos entrenadores que estamos jugando negro y vivían en este último año en en las guerra para para que las cosas buenas paradas pocas no las que hubo entonces no no lo cambiaría ahora mismo sí que si se diera otra vez porque quizás me lo replantearía pero yo creo que me veo aún con capacidad para entrenar aquí en Europa no

Voz 1526 27:43 al nivel que sea vale pos si si es así no no he dicho nada borrar la pregunta no he preguntado por Unicaja sí que lo voy a hacer una porque han sido cinco temporadas

Voz 8 27:51 de Málaga a ver le dolió la manera de cómo salió de de Unicaja

Voz 0940 27:59 pero si piensas que cuando tú has sido el entrenador con más partidos en la historia del club pues a lo mejor no pero como es objetivo es parte implicada y no detectar mucho de respirar y dejar pasar agua tiempo la reacción del que se dieron básicamente de la gente que mataron como una fiesta paralela parque dice despedir de mí me compensó y luego también es decir que yo quería lo digo así un poco de record que después de haber ganado la Eurocup que pensar que quizá en vez de dejar el listón muy alto aquí decir con pues quizás acaba de quedaba un año el contrato yo tenía una salida también importante alguien Euroliga pero yo había jugado a las cero con este formato en idea no que que para decirlo alguna manera entonces bueno pues sí con la consecuencia de que siempre evidentemente cuando llevar muchos años yo en plazas importantes pues hay un cierto punto erosión por todos lados entonces no no no reniego de lo que he vivido las formas pueden ser mejores peores que las los cada uno de entender porque la quitó pero pero yo salí de allí satisfechos de los cinco años de las cosas que se habían generado yo insistía en en algo y es que cuando llegué dos años antes pues a mí me decían mira es que lo que queremos es tener jugadores malagueños es que todo lo que queremos es recuperar al público el público pasó casi de tres mil ocho mil personas eh tener un título ahí colgado de estar jugando casi siempre la Euroliga incluso con ustedes me eduqué a estas cosas sirvieron muchos jugadores que crecieron licitaron pues ahora NBA con escasa Onís cuáles después de una Europa mejor Esplá pues Stranger un tomo etc etc entonces bueno pues ahí tienen amor muchas cosas entonces no no renegó nada hay que hasta entonces no no pienso en nada es evidente que te gusta salir contento pero esa es alguien recuerdo una rueda de adquirir ITV despedirte unos dieciséis mil que estaban aquí siempre y cuando volví el año pasado en Unicaja pues pude volver técnico que pretende hacer el día que vuelve a jugar a Málaga

Voz 8 30:24 y ahora el futuro que tiene que tener una oferta que le pueda llegar ahora para que usted diga pues sí

Voz 0940 30:30 Bono es el mismo en todo el mundo puede entenderlo que cuando te llaman a mitad de la temporada es porque cree que no está yendo igual que sus dirigentes pensaban tenemos es ahora tú que puedes poner casi en cualquier fregado por la misma teoría que te decía al principio que te gustaba conteste porque aceptar los retos porque son igualmente hasta hoy como modera puesto en las cosas peor del mes pasado han ido eso es en lo mujer bonitas se ha mejorado pero es evidente que hay patatas calientes de patatas calientes que os quiero sino un proyecto es evidente que partiendo de un nivel Top de Euroliga ya hasta a un equipo que le para decir toda esa horquilla pues yo estoy dispuesto a casi todo pero siempre sea un proyecto serio es decir que sea algo circunstancial cogido en casa es la única cosa

Voz 8 31:20 vale captado y lógicamente Joan Plaza está siguiendo el baloncesto en estos meses además de irse a ver entrenadores kleenex de lo que está viendo en en Europa de lo que está habiendo en España hay algo que le llame especialmente la atención por lo que sea eh dentro de lo que de lo que estamos presenciando esa temporada en en el baloncesto

Voz 0940 31:39 pero estoy viendo muchos casos Nerea por ejemplo que cuando estoy que ellos sabían en San Antonio que iban a tener una travesía

Voz 1526 31:49 yo creo que no esperaba era tan

Voz 0940 31:51 decir es porque se han ido jugadores muy referentes muy potente sobre todo jugado los líderes en ese vestuario que muchos de ellos pues muy curioso estar Antonio que aún estaba allí donde está la CAM que estaban entrenando en las que el equipo y haciendo cosa que aquí creo que genera antes denostados la jugador en cuanto sea retirado destacamos el partido que aún les siguen sacando allí es algo que creo que deberíamos entonces evidentemente porque están comiendo usted bien es algo que me entristece porque ha sido una de creo que Dexter dirá débiles habrás como hizo el año pasado de LB no creo que hay equipos que circulaban por arriba pero creo que no estarán tan casi al final hijo peculiar pues ha más con me gusta ver cuánto ocupa cuando Bibiana no porque eso es evidente pero luego hacia Europa creéis que CSKA y Real Madrid están eso por delante todos los demás que en Madrid haya perdido en los tres últimos ellos saben Laso sabe perfectamente en qué momento de la temporada estará bien como demuestra el último años y lo acabará estando yo estoy seguro que estarán la terna para volver a ganar sino que es la Euroliga creo que CSKA tienen una presión añadida porque año pasado pues quedó muy lejos la filtración de que llegaron en fuera de cara a la final four fue bastante clara íter de este año creo que quieren solucionarlo Olympiacos lo está haciendo muy bien en Barcelona ahora ha tenido una racha buena creo que Baskonia también tenía el listón muy alto para entrar en su país por es que el año pasado muy bien igual que tal guiris que lo había hecho muy tierna y era muy difícil que es al IRIS volviera a repetir y ojalá o sea tiempo recuperarlo y poderse meter en esa labor incluso explayó esas plazas son muy caras no yo siempre he dicho que en los tres última si no me equivoco pues equipos como Maccabi Barcelona Milan donde el aún mejor el presupuesto de de los dieciséis de que por diecinueve entran es porque es muy difícil estar ahí no en la Liga

Voz 13 34:00 española pues es evidente que

Voz 0940 34:03 qué Baskonia Él tenía como dos caras no pudo caer España pero va a seguir estando ahí Barceló

Voz 13 34:09 no

Voz 0940 34:10 con esta racha que ha cogido yo creo que competirán con Madrid yo desde chico Vientos Madrid o pase por encima pero no porque sea mejor en Madrid en el tiene un equipazo pero el Real Madrid tiene un plus si es que tiene una columna vertebral desde hace tú me corrigiera hacéis daños lo tiene años que viene siendo ese plus lo mismo el senador ese plus que que es muy difícil de superar a menos que tú hagas mismo no del resto de equipos no me sorprende se igual que por ejemplo en Euroliga no hubiesen hablábamos era muy factible que unos que Galatasaray Paca grancanaria podrán lo que pasa es que sugería mira más la gente a entender en Gran Canaria que es muy muy lógico es que juez jugar tres o cuatro partidos por semana es muy difícil además con los viajes más más flanqueados en tu caso porque luego con equipos que solo juegan un partido por semana evidentemente que lo sabemos todos es muy difícil luego claro

Voz 1576 35:10 Marlowe

Voz 0940 35:11 Iger capaz de jugar contra equipos que que tienen seis días de trabajo he estado viajando por toda Europa esperando en avión esperando aviones a la ACB muy bueno yo creo que Gran ir hacia arriba por salas pueda colocar para mayor equipos que están haciendo bien sí lo está haciendo bien seguro que me hubiera auguró más me sorprende pues que un equipo pueda prescindir de un entrenador a las cinco jornadas no entregarla a la ACB yo estaba aún Estados Unidos estábamos comentando descargada hay Brad Stevens que ponen Line cogieron bastante no se lo creía no

Voz 1526 35:50 luego es verdad de que también

Voz 0940 35:52 este Arona ante Cleveland ha también un pero lo normal es decir entonces me sorprende que que los proyectos en tan poco tiempo no

Voz 8 36:04 la última encuesta la verdad que ha sido la vuelta al mundo al baloncesto mola mucho dice Joan Plaza yo no sé de quién porque no hay nadie que se conozcan mejor que uno mismo que les faltan habilidades sociales pero desde luego habilidades dialécticas ninguna pasión por el baloncesto José vosotros habéis que que tampoco John que te agradezco mucho este este rato con nosotros en Play Basket lo que te deseo es trabajo

Voz 0940 36:28 que tengan lo que merece estar en paro pues los haré lo puedo ir corriendo entrenos y reciclan porque en muchos aspectos que sea así si bien el proyecto supongo que es cuarto y ojalá así que me voy a ir yo y peleando porque mi vida es mi pasión mi forma entenderla todo este no mi trabajo sea que ojalá sede y Fedea sede para bien

Voz 1526 36:52 vale pues hemos hablado por teléfono ojalá pronto hablemos en en una cancha era Joan Plaza muchísimas gracias en playback un placer buen rato

Voz 8 36:59 Tito de radio si de baloncesto para mí y sobre todo espero que para vosotros también lo próximo va de análisis de la selección de las selecciones el tema de de la semana

Voz 1526 37:09 ya no vamos a analizar con expertos horas y Rodrigo Sanmiguel jugador del Iberostar de NEC todos los lunes escuchó play back

Voz 0699 37:16 nueve la selección de saludo más bien llevada en las ventanas han marcado la semana los partidos de clasificación para el Mundial dejan a España con los dos pies en China quedan unos partidos que hay que disputar contra Letonia en Riga encontrar a Turquía aquí en nuestro país un trámite pero lo que no lo es va a ser el análisis que se hace de lo que hemos visto de este engendro de las ventanas como actualmente están concebidas e los tres que vienen han hecho más partidos de selección

Voz 1526 37:41 Pau Gasol Javier Alonso Barcelona muy buenas tardes buenas noches buenas tardes da igual como si es verdad al uno dos m

Voz 0699 37:47 decir mira Miguel Martín Talavera muy buenas

Voz 1526 37:50 qué tal muy buenas Pacojó ya se queda mejor la lo hace muy buenas tardes bueno lo primero Xavi mérito brutal de los nuestros en la clasificación eh sí sí eso

Voz 1982 37:58 no estaba todo amamos fuera de toda duda es decir las los estaba contando veintiséis jugadores que ha utilizado Scariolo a a falta de una ventana yo creo que tienen el reconocimiento por mucho tiempo en la entrega todo

Voz 1526 38:14 creo que siempre estaremos agradecidos por todo lo que han hecho si no es postureo eh a estos hay que en la ola

Voz 1576 38:20 sí sí por supuesto que sí yo creo que han demostrado pues un poco lo que llevamos diciendo mucho tiempo y es que la salud de nuestro baloncesto es muy buena que bueno que han ido siempre un ramillete que es

Voz 14 38:30 Hort del mundo de ahí los resultados

Voz 1576 38:32 pero que hay otros jugadores porque no cabe ni porque muchas veces se dice para quedar bien pero hay caso España es la realidad que sólo pueden ir doce pero podrán ir muchos jugadores más quizá demostrado con jugadores que en su día habían ido a la selección y que no habían vuelto y que han dado un paso adelante como Fran o como como otros jugadores y otros que me gustaban y lo han hecho realmente bien

Voz 0940 38:52 pero sin lugar a dudas capó porque

Voz 1576 38:55 la empresa no era fácil ya han dado la cara en todo momento

Voz 8 38:58 lo decía al principio del programa Lalo esta selección tiene apellido porque es la selección de las ventanas pero es verdad que por esas ventanas ha entrado un buen soplo de aire fresco eh si ahora yo

Voz 15 39:08 el reclamo aquí esa porque me gustaba esa versión más picante de Miguel Martín Talavera diciendo que los que tienen que ir al Mundial son son estos porque yo cada día estoy más en esa pues tu sí sí sí luego estreno eso de lo agradecemos mucho yo te acuerdas como cuando echaban a uno del Un dos tres te dicen no te va con las manos vacías te va con este fuerte aplauso

Voz 1526 39:28 sí sí sí sí sí

Voz 16 39:31 no hay hay una cosa clara pelo

Voz 1576 39:34 no hay una cosa clara ellos sabían a lo que iban pero yo creo sinceramente que es de justicia y lo digo

Voz 17 39:40 el muchas veces de que que parece que

Voz 1576 39:43 ha resultado que todo vale para para ganar o para obtener un mejor resultado lo dije en su día con el K

Voz 0799 39:49 su de de Lopetegui Rubiales

Voz 1576 39:51 sí que seguramente nos perjudicó y lo digo ahora sinceramente si nos tenemos que dar en la primera fase del Mundial nos quedamos habría pase el Mundial pero tengo que estos son los que se lo han currado creo que éstos son los que lo han clasificado y creo que éstos son sinceramente lo que deben ir porque es verdad que el marrón Le bien impuesto a los jugadores y que es verdad que a esto sus clubes estado permiso y a otros no pero también digo lo que dijo en su momento yo creo que jugadores que no es lo mismo un jugador que tiene un peso muy pequeño dentro de un equipo ACB que otro que tiene un peso muy grande dentro de la Euroliga estrella que perfectamente podía haber tomado partido y puede haber forzado más la máquina para ir y aquí no lo ha hecho ninguno

Voz 8 40:29 yo os quiero mucho chavales pero hoy anoche el pasado domingo en El Larguero Scariolo lo que decía es que yo como vengo aquí o sea esto está muy bien pero yo en el Mundial me van a exigir ganar una medalla vale entonces claro con esa exigencia que es la exigencia que tiene Scariolo yo queriendo mucho a vosotros y lo digo en serio e queriendo mucho también a este grupo de jugadores con mucho talento y con mucha calidad con mucho sentido humano y que encima han comido un marrón gordo sabiendo todo eso me da la impresión de que como decía mi madre uno o ninguno

Voz 1982 41:06 es que es que no van a no yo yo les da la razón a Scariolo al menos el el que tiene el marrón de que yo creo que si Scariolo Le dijera mire a usted puede jugar con estos jugadores la primera fase el luego hacemos un cambio jugamos con los NBA Euroliga Garay estaría encantado pero es que no puede ser es decir es lo que hay entonces claro mirando mirando la posible selección a un año vista o menos claro yo creo que sí que puede haber algún jugador no se suela Colón Javier Fernández que puedan entrar en la lista de doce pero es que es que es lógico que que Scariolo se lleve a los a los más potentes porque estaba hablando de un mundial no

Voz 15 41:47 yo me une una cosa es no sé yo quién y me menos fama en vilo por cierto gran salen muy fortalecido de este proceso eh

Voz 1526 41:55 que vuelva a demostrar que cuando nadie daba un día

Voz 15 41:57 juro que cuando está toda la presión encima que cuando no tiene tanta chance saca su mejor versión es capaz de exprimir al máximo el grupo humano que fines

Voz 1576 42:04 siempre y ser competitivo siempre Crack

Voz 15 42:06 de luto pero más allá de eso en la rotación en los grandes torneos a cuarto segunda anotación despacho vamos a quitar la careta ocho tíos

Voz 1526 42:14 sí ocho nueve con bigote

Voz 15 42:16 no es bueno pues esas otras tres plazas podría hacerse un puesto un reconocimiento a ese grupo vale a ese grupo que lleva a la selección hasta el Mundial cadista

Voz 1982 42:26 la lesión eh en cuanto a la lado

Voz 0799 42:29 he empezado muy en mi barco pero veo que poco a poco te vas tira nada yo sinceramente para ser testimonial residual y homenajear yo para eso no sinceramente tienen que ir yo para mí

Voz 16 42:42 pero no está nada todos los NBA escucha yo no a nadie entiende

Voz 0799 42:47 quién entiendo entiendo lo que ha dicho Pacojo entiendo que en la Federación siempre se ha hecho además de evidentemente el criterio que es el de seleccionador luego hay un grupo de trabajo de una dirección deportiva que va siguiendo a jugadores que esos pueda seleccionador Yeste luego elige perfecto pero yo sinceramente entendiendo todo eso yo no los llevo de testimonio para que se pongan la camiseta Icann esto en un Mundial no yo es que llevaba a todos los que dan conseguir la clasificación es verdad que a lo mejor no es el mejor equipo pero es que sinceramente es un equipo que ha demostrado

Voz 14 43:17 que sólo ha perdido dos partidos en La Ventana que cuando son

Voz 0799 43:19 contaban medio Rato que han sido competitivos que venían que nunca se había hecho de jugar en su club un dos dos días antes estaban ya ha con otros sistemas que con otras historias en la selección y creo sinceramente que

Voz 15 43:31 podría colecciones se y arrastrando lesiones con porque ya son una generación joven

Voz 0940 43:37 en ese grupo pero también hay una generación de ver

Voz 15 43:40 no que no les gustan los anillos

Voz 0799 43:42 quién te dice que llevando T a los que todos tenemos en la cabeza vas a conseguir una medalla y quién te dice que llevando te a estos que se han clasificado Bazayer la primera ronda es que eso

Voz 1526 43:50 pues es un arma que se mucho muchas cosas pero te lo yo creo

Voz 1982 43:53 si me permite yo creo que que el que el el

Voz 18 43:55 el la persona que nos escucha ya merece también claro que osea vamos a ver en España ha jugado en fin con selecciones

Voz 1526 44:08 me sale la palabra pero es que tampoco son las mejores del mundo y segundo nivel exacto

Voz 1982 44:12 pero claro claro cuando ella déjame déjame pero cuando has te has encontrado con una Turquía que tiene cuatro jugadores Euroliga o cinco pues has perdido qué quiero decir con eso que sitúa aceptas que vas a ir a un Mundial a jugar testimonial mente pues vale lo aceptamos todos lo acepta Scariolo hay tal ibas allí juegas con estos chavales tres te pueden eliminar todos lo aceptamos correcto ahora si tu vas como la selección española a buscar una medalla yo con todos mis respetos que lo tienen y lo van a tener estos jugadores no puedes ir con estos jugadores porque no vas a pasar posiblemente de los octavos de final

Voz 8 44:49 yo quiero que testimonia no

Voz 1982 44:51 porque sí porque tiene selecciones que van a ir con NBA con con

Voz 0799 44:56 pero y cómo te ha ganado Turquía con una última jugada controvertida te te iba a ser la prórroga ido por dos

Voz 1982 45:01 sí pero no te ha ganado hoy mucho

Voz 0799 45:04 ha sido campeón de Europa no sé yo

Voz 8 45:07 a ver yo yo yo quiero decir en normalmente no me gusta pero en esto esto me gusta un poco más hay dos cosas primero hay que darle todo el mérito a este grupo vale pero todo poniéndose de pie haciéndoles la ola un homenaje a todo porque pues porque como me apuntaba Marta hay jugadores que han ido a jugar de ventanas sin contratos como Pablo Aguilar o Fran Vázquez vale en un momento en donde te lesionan sin contrato íntegro Alfaro equipo vale luego hay otro genio jugar con contrato pero también con