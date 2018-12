La Ventana de la música desde Santander

Voz 2 00:00 desde Santander con cargas fallecido

Voz 0313 00:07 sólo seis sí diez minutos de la tarde las cinco y diez en Canarias tercera hora de La Ventana aquí en Santander en el Centro Botín cita de cada semana con la música en directo hoy reaparece a nuestra pareja de hecho separado un tiempo por circunstancias profesionales Benjamín Prado Iñaki de la Torre buenas tardes no sé si que te lo comenté el otro día no saben la que en el lío en Burgos Iñaki el otro día con fetén fetén y Arizona Daily por favor he aquí un poquito eh creo que han declarado Burgos zona catastrófica lo la dicho hoy mal que la SER tienen los técnicos de sonido con paciencia con buen hace de poesías estarán aquí en Santander el como sea por supuesto mira quiero quiero hablar de nuestros invitados Joy a propósito precisamente de esto no ayer con María Gutiérrez nuestra compañera de Radio Santander hablando en antena yo trataba de explicarle a ella ya ya ya ya todos los oyentes el punto de conexión que tienen nuestros nuestros invitados de hoy no no sólo la música como es obvio sino yo creo que esa forma de desnudarse al al al escribir canciones decir cosas como existe un hueco en tus cajones pero no en tu piel

Voz 3 01:12 o un disparo en cada opinión yo no creo que sean frases banales ni muchísimo menos no me extraña que algunos y algunas propongan directamente subirse a los árboles

Voz 0313 02:18 la mujer que propone marcharse a París vivir en los márgenes del ascenso que viene a presentarnos su nuevo disco lo he vuelto a hacer yo es verdad la vuelta CA ha vuelto a hacer diez canciones como diez soles que ha compuesto dique buenas tardes cotas bienvenida preparemos con ganas y con gusto en cuanto a los otros invitados pues le han hecho un guiño yo creo

Voz 4 02:36 va a nuestro poeta a Benjamín Prado en su último disco ese llama maratón porque incluye un poema un poema cualquiera ni de un poeta cualquiera es un poema de García Lorca se titula Arroyo claro

Voz 0313 02:48 directo en La Ventana desde Santander La Sonrisa de Julia

Voz 5 03:00 Arroyo Arroyo yo no por qué te vas tan lejos cuéntelo que más nunca de los Arroyo

Voz 6 06:56 la sonrisa de Julia en directo desde el Centro Botín de Santander y una carita que se han puesto a Benjamín con esta radio claro

Voz 4 07:04 ahora le que además como como en cómo puede la música enriquecer incluso lo que ya es muy bueno verdad bueno y cómo se puede sacar música de donde la música ya estaba no porque el el camino de los poetas

Voz 3 07:15 es una canción cuando los poetas son buenos eso vale para Lorca eso vale para Rafael Alberti y eso vale para alguien que hablaremos luego que será quién va a ser en Santander pues Gerardo Diego sea que te

Voz 7 07:24 pero pues siga siendo juega aquí si todo muy bien vamos a ver los de sonrisa Marcos Raúl Curro Juan

Voz 0313 07:30 Mario buenas tardes felicidades

Voz 7 07:33 había a debate y votación para dirigir este este en concreto para meter el disco habría otra había habido debe vertebrar con

Voz 8 07:40 es porque nosotros a principio de año hicimos un disco que se llama Lorca

Voz 0313 07:44 la pop que es para otro proyecto de Airbus S

Voz 8 07:46 Billy Boom Band unas cuantas canciones que nos dejaron enamorados porque fue un proyecto en el que nos metimos en estudios sin tener nada preparado una de ellas fue Arroyo claro y la llevamos a Barcelona donde grabamos este disco de La Sonrisa de Julia hicimos otra versión que seguimos enamorada

Voz 7 08:01 hoy hace hace cuánto dos años y pico tres que que en principio bebé ponía punto final a la al proyecto hizo fotos conciertos ve B IER reencuentro con Juan Cruz dice me voy de Twitter

Voz 0313 08:12 ya los quince días a Juan Cruz entremedias Juan Julio Miguel Ríos poquito de todo verán sólo a Miguel vuelve pero Pajín concierto dijo vuelve ya podía hacer lo mismo que Miguel Ríos no

Voz 7 08:27 de todas formas que qué bonito son van a mí me parece hermoso son los reencuentros cuando cuando no son forzados cuando cuando surgen cuando vienen así de de carril país hablar todo ser o portavoz de como convenga al curro Mójate

Voz 9 08:39 que en principio es que nosotros necesitamos un paréntesis

Voz 1891 08:44 musical con lo de la sonrisa de Julia pero es verdad que en este tiempo hemos estado sin tocar con la sonrisa

Voz 9 08:49 hemos seguido viendo si ávido proyectos nos hemos convertido más en familia todavía en este tiempo que no tocaba seis no sin duda sin duda también

Voz 1 08:58 lo que yo al final me estaban buscando

Voz 8 09:00 estos de despedida esto son la historia Fontán si se hace una historia magnífica

Voz 10 09:08 teníamos de hecho no a un amigo que me dijo acabamos a ver a estos que se despiden y que es una muy bien y tal yo estoy en el concierto de Santander y luego incluso baje al concierto de Madrid y de repente la despedida del encuentro dos noches en las daba él ya estaba en el rincón

Voz 7 09:21 pero marco Raúl en la vida de un grupo tiene tiene algún o algunos puntos en común con la vida de una

Voz 0313 09:26 deja que decir la montaña rusa los estás muchas preguntárselo a la pareja del grupo pasan muchas horas

Voz 8 09:41 muchísima después de dieciséis años sucede muchas cosas no y acercamientos más fuertes y también momentos en los que necesitas un poco más

Voz 7 09:48 pues pues tener cuidado con lo que contáis de la relación de pareja hay del grupo porque por por por menos de eso

Voz 0313 09:53 la canción flores ni mantel

Voz 11 09:57 no lo que diga Ángel marca mi pregunta es si te veía

Voz 14 10:34 el nada que andaluz el sida el miras el traje

Voz 7 10:57 y ahí se nos aparece Carlos Goñi los reencuentros son hermosos lo de las corporaciones en el mundo de la música que yo creo que son Armijo o no sé si uno burbuja pero son tendencia State

Voz 15 11:07 todo el mundo colaborando con con todo el mundo y de grandes pero hay un montón de cruces verdad bueno yo creo que es porque también tenemos una presión que a veces es un poco difícil no y si no compartes con con los amigos pues ya te quedan pocas cosas no es bonito yo estoy acatamos quintos así sí sí dos semanas no sí

Voz 1891 11:26 sospecho que es mejor cuando las cosas son menos premeditada que vamos más tramita lo de voy a componer una canción para cantarla con Carlos Goñi habría suena más o menos bien si de repente de pegada sorpresa de decir ya tengo la canción hecha a ver qué haría con Carlos Goñi no

Voz 15 11:39 bueno tienes que sale natural yo iba escribiendo a buen iba mandando Whatsapp con trocitos de la letra no sé por qué pero me venía todo el rato somos amigos y otras veces se lo dio a otra gente pero yo lo envía por Whatsapp y Kevin Bacon me gusta y cuando la cabeza el ambiente

Voz 4 11:55 es que las hecho colaborar por lo militar Nokia acidificación

Voz 0313 11:58 hasta que hasta que ha caído Jackie Benjamín Iñaki sobre es lo que quiere y además lo practica siempre cuentan que este tipo de de historias de colaboraciones de de ayudarse en la música en otros ámbitos no se da tanto no señora a ninguno en concreto porque es más complicado en otros territorios pero que aquí en la música vamos John menos en los últimos años lo visto muchísimo

Voz 1891 12:18 yo creo que es una cuestión de fíjate que la música más que de mentalidades

Voz 0313 12:22 cómo divertirse ayer estuvieron ayer estuvieron en La Ventana los oyentes lo recordarán estuvieron Chucho Valdés inmensa a cambio

Voz 7 12:29 tocando en el piano que tenemos en la SER a cuatro manos haciéndose bromas los dos fue una auténtica maravilla como si no me creo que dicho Valdés tenga sólo dos manos el MI6 sanos no no pero las esconde las desconoce

Voz 3 12:40 decías ahora yo creo que ayudarse ella admirarse son dos palabras que se parecen mucho

Voz 0313 12:44 yo creo que es que la gente colabora porque sí

Voz 3 12:46 mira porque está deseando ser cantar con esto sólo o Carlos contigo

Voz 15 12:51 cómo están sus canciones como me mola

Voz 3 12:54 contando con este una canción no el vestido no

Voz 7 12:56 por cierto una pregunta propone perdona Marcos una una pregunta a propósito del título del disco de La Sonrisa de Julia

Voz 0313 13:06 ha sido duro

Voz 5 13:08 montaña está cuando nadie ser nuestras se hará el comentáis la la metáfora

Voz 0313 13:50 el de lo de la palabra pero habéis corrido algo Maradona ni media maratón tampoco igual un cuarto osea osea que osea que es la literalidad el concepto no la conoce tenía curiosidad y el significado de de maratón porque este disco se titula así yo creo que hay cosas

Voz 1891 14:06 es que cuando

Voz 8 14:07 uno va cumpliendo años hay cosas que no mola pero hay otras que son muy bonitas que hay cierto sentido de la vida que eso no se adquieren al cabo de unos años estoy con la perspectiva del maratón yo con veintisiete años tenía unas cosas fantásticas que ya lo tengo pero tengo una perspectiva ahora de la vida Hay de muchísimos detalles que no alcanzaba a ver qué me hace ser más feliz en algunos aspectos al menos esa perspectiva maratón en la queríamos plasmar este disco porque además después de dieciséis años compartiendo proyecto nos parecía que era un buen resumen del estado anímico en el que nos encontramos ahora como que acabamos de cruzar una meta y ahora estamos en la música por lo bien que nos lo pasamos juntos estamos ya celebrando que ya los pisos Motta además pues sí la verdad es que yo creo que el disco se nota en directo se va a notar mucho y se nota cuando ensayamos si es que eso te lo da la perspectiva de los años estoy pero ese disfrutar de tus amigos de tus compañeros por encima de cualquier otra cosa que tenga el proyecto que también te importa pero antes cuando éramos chavales igual poníamos por encima a ciertas aspiraciones con los proyecto que a veces normal uso

Voz 0313 15:07 tocaba incluso en lo personal no no decía que que es una cuestión que

Voz 1891 15:12 que se traspasa a la música disco feliz es un disco Negre antes estaba yo diciendo les insultaban poco porque decía aquí en ángeles

Voz 0313 15:19 para variar claro porque es decía

Voz 17 15:22 dos contra uno ya hay uno que es porque les decía hoy

Voz 18 15:28 que las las voces tres y cuatro voces a vez maravillosamente bien y son siempre armonías muy felices desate de su modo hacer armonías que pueden ser salir de raras au duras si ellos salen siempre elige la armonía que sale más felices es la esencia del pop realmente que en ellos que esto está para disfrutarla no para hacer dramones y se ve que está muy bien este tiene mucho que ver con

Voz 8 15:47 Juan también porque al ser el nuevo el aporta la parte de la de las voces el falsete el falsete tú haces cualquier cosa pero mete es el falsete que suena súper alegre ella así que tiene que ver con esa sangre

Voz 0313 15:57 nueva que tendrá ahora ahora intentar correr un maratón no sé al final que al final lo de correr no mola oye al final sino corre el disco será luminoso el de La Sonrisa de Julia que lo es sin duda pero tampoco rehúye como está el patio esta descripción bastante bastante precisa de lo que de lo que nos toca y tú te apuntas a esa a esa teoría que comentaba Marc constante los años te dan una una perspectiva y una capacidad de de disfrute de lo que más importa más grandes seguramente de cuando vas a toda leche por la carretera a los primeros

Voz 15 17:48 sí bueno yo es que también al principio cuando llegamos a este mundillo tampoco sabes muy bien no quieres hacer muchas cosas todo quieres llegar a todo y luego con el tiempo pues como todo el mundo no va a ser tejiendo más pues eso te das caprichos de tocar con los amigos son caprichos y escribir en sobre lo que realmente te te emociona es verdad con otra perspectiva es que no se ha escogido también y temple no

Voz 4 18:09 de todo de todo eso que ha dicho en la canción que antes Mostovoi Carlos Goñi inició una cosa que están temí favoritas el disco de sólo de aquí me llevaré lo que venga conmigo eso no

Voz 15 18:19 entonces es lo que vale más no al efectivamente al final nos llevamos lo que no se vemos hoy de hoy de de este momento de hablar dijo a partir de ahora

Voz 0313 18:27 pues a mi me gusta lo de los cajones y la piel y están esta canción ala

Voz 11 18:44 y es que ha bastado nada a ver para hacer un

Voz 20 19:20 nada grave Ana

Voz 1891 20:00 ahí está bueno Francino que estabas queda constancia como no la mates de maratón y que si la música sumara Toni hay canciones que son una verdadera maratón yo quería proponer a los músicos que están hoy en la La Sonrisa de Julia Ia Vicky que hiciéramos una maratón con una canción de algo que ya ocurrió en realidad en cierto modo hace muchos años que es una maratón posee una cosa en la que cada uno va al ritmo que va pudiendo pero tiene la misma meta tiene que tener el mismo número de kilos

Voz 21 20:25 y una vez al estudio de los días

Voz 1891 20:27 tres llegaron Paul McCartney

Voz 15 20:30 John Lennon con una melodía muy diferente

Voz 1891 20:32 pero que en realidad medía lo mismo rivalidad con el mismo acompañamiento y entonces los Martín el productor dijo espérate que vamos a hacer que cantemos los dos cada uno vuestra melodía It va a salir la misma canción con el mismo acompañamiento pero cada uno acatar una cosa mis compañeros de Madrid tienen hay un sonido que hemos preparado para saber

Voz 22 20:53 vale

Voz 1891 21:05 vale bueno pues yo quería hacer hoy el mismo ejercicio de eso de aguantar y aguantar y aguantar no importa si el de al lado te da codazos es decir canta una cosa diferente no importa útiles que llegar a tu meta entonces vamos a hacer como ellos van a recrea esta canción estancia la feeling de los Beatles La sonrisa de Julia dejar cantando una estrofa de esta canción para después hubiera cantar la otra estrofa después Vicky va a cantar dentro de ese mismo acompañamiento una estrofa de una canción suya en el último momento igual que hicieron los bytes nos juntamos todos sabemos que alguien llama a los bomberos mejor esto sí que es una venga a ver no no no no yo yo yo lo observo simplemente es una maratón porque tenemos que aguantar dos hasta el final y acabar con uno

Voz 14 21:46 yo eran hoy mientras promoverá metálica las tropas estamos todos y cada una para dejar eh

Voz 3 29:14 cada vida tiene al menos una historia

Voz 35 29:16 a algunos las cuentan otros

Voz 3 29:19 le para unos y otros lo mismo

Voz 30 29:22 los libros esta semana nos visita la filósofa Adela Cortina

Voz 32 29:26 cuando en el colegio nos contaban alguna historia que al final nos dejaban el suspense porque al final no aparecía nunca yo me iba buscando el libro desespera

Voz 30 29:36 en la madrugada del viernes al sábado las dos una hora menos en Canarias muchos libros con Macarena Berlín

Voz 1 29:43 cadena SER

Voz 2 29:46 Tana desde el Centro Botín en Santander

Voz 22 30:27 Drenthe

Voz 0313 30:33 aquí seguimos en La Ventana de ese Santander hoy música en directo por partida doble con La Sonrisa de Julia ICOM Vicky Castelo

Voz 11 31:07 quitaron pues bien

Voz 7 31:57 las canciones se lo vuelvo a hacer creo que lo lo demuestran lo confirman antes Benjamín lo comentaba también el cuidado por la letra por la composición pero esta canción en concreto tiene mucho de tripas verdad Bike o han o a mí me lo para

Voz 15 32:08 bueno tiene mucho de mí misma no te mentiría si digo lo contrario habla de la evolución personal de matar a los monstruos esas cosas que nos hacen daño que no sabemos nosotros a nosotros mismos no cuando consiga exceso como digo el estribillo pues es como si entrara a la primavera no se instalara no viernes el mosto porque él mostró un otra canción también no de comer al monstruo esa esa es la es la misma que cuando estás tú

Voz 3 32:39 también a veces

Voz 4 33:05 y de tripas y de sentimientos pues la poesía que vamos a contar no vamos a aguantar que estamos en Santander que es la tierra de muchos grandes poetas en el más grande todos creo yo Gerardo Diego uno de los maestros la generación del veintisiete crítico musical crítico taurino un hombre que casi se inventó la Generación del veintisiete con sus dos famosas antologías recibió todos los honores envía desde el año mil novecientos cuarenta y siete era miembro de la Real Academia Española el año cincuenta y seis tuvo el premio Nacional José Antonio Primo de Rivera Éste es un señor que está enterrada al lado de otro señor que dentro poco bastaron sea enterrado en otros sitios ABC en noviembre pero ese no era especialista en premios compartidos en el año mil novecientos veinticuatro le dieron el Premio Nacional de Literatura jurado en el que estaba Antonio Machado estaba Carlos Arniches Menéndez Pidal en premios lo habían dado Rafael Alberti el primer poesía pero como el de teatro quedó desierto pues le dieron el segundo premio poesía Gerardo Diego en el año setenta y nueve le dieron el Premio Cervantes la única vez que el Premio Cervantes Se ha dado compartido y que causó uno de las maldades más célebres de la historia de la literatura contemporánea porque salieron compartido con Borges Borges molesto por haberse quedado sin la mitad del premio

Voz 3 34:15 cuando lo a recibir al pie de avión Gerardo Diego lo dijo Jorge Luis te acuerdas de Miso y Gerardo dijo que Gerardo dijo Diego en qué quedamos del Gerardo Diego dedica malvado hay que decir que Borges era muy malvado nota de las famosas del es una una chica aspirante a un premio poesía que le hice maestro me quiero presentará un premio de poesía escrito dos poemas no sé cuál presentarle importa usted que ese los ley me aconseja cuando acabó el primer poema del el primer poema Borges le dijo Lea usted el otro

Voz 42 34:47 bueno Gerardo Diego cuando era cuando ya era mayor

Voz 3 34:50 por tenía sesenta y cinco años el había nacido el año mil ochocientos noventa y seis el año sesenta y uno publicó un libro que se llama Mi Santander mi cuna mi palabra es un libro en el que tú puedes conocer Santander y sus lugares verso a verso poema poemas como una guía turística de Cantabria de Santander sólo que con poemas habla de Puerto Chico de San Roque de llegó de Cabo Mayor de Peña Cabarga por cierto helvético mucho la instalación de antenas en Peña Cabarga que después de momento determinado tuvieron un atentado de la ETA quemaron varias me acuerdo nuevos en los noventa por ahí no pero también le llamaba maestra de noble perspectiva siempre fiel de tus valles rodeada Peña Castillo cuando el sol por el Moro ya declina de tu pico abarca en Eclipse la tristeza del mar santanderina habla de lugares reales como la Peña del camello o imaginarios como la isla en los ratones que aparte de ser una isla real que están puerto

Voz 0313 35:41 rico no chicos sino rico en este caso un lugar

Voz 3 35:44 donde se va a bucear en la lista es raro fue una gran colección de poesía que sito en Santander y una colección también de libros donde publicaron a Zelaya Jorge Guillén al premio Nobel Miguel Ángel Asturias Ángel González al propio Gerardo Diego de qué habla habla de Castro Urdiales Laredo Santoña de Bárcena de Torrelavega Santillana del Mar Reinosa Valderredible Riancho San Vicente de la Barquera bueno un montón poblada por tener el libro tiene hasta una oda a los bolos que aquí es un deporte muy conocido hay hay una sección de bolos en en los periódicos no habla de personajes habla de marras el vino Menéndez Pelayo una parte de la antigua casa de Menéndez Pelayo es la Fundación Gerardo Diego habla de José del Río el poeta del mar digo una cosa maravillosa donde quiera Brin que un ramo de espuma a Cantabria no suena ya Santander no sabe habla de Alejando Gago habla de Carlos Salomón al que le hizo un epitafio precioso aquí reposa Carlos Salomón que adoleció de amor poesía ir quién no podía faltar en estos homenajes José Hierro que aunque nació en Madrid es otro santanderino tan ilustre que está enterrado en Siria en el en el entre los hombres ilustres y mira que en de hechas le hace a José llegado qué música tiene hablábamos al principio Gerardo Diego arena que vas Arena que vuelves fiel a tu compás jamás te disuelve el aire te ves a la ola te a una el sol te profesa te absuelve la luna tus colores mudos cantan las mareas sueñas pies desnudos los Borrás los creas tú eres Roque Risco nebulosa de hola talco de marisco Perla y caracola corazón deshecho la vida de la vida plena naufragio urna lecho coránica arena el Sardinero sus sueños de estío soledad de enero pálida de frío furia en las quebranta Asprona alzado en bruma tú cantas cantas de rumbos de espuma y enfrente el convento la arena morena arrepentimiento de la Magdalena Arena sin prisas reina del olvido al moda sumisa para el dolorido porque tú me quieres novia en todo instante y a mis pies talleres con besos de amante porque a psico hechas cosechas mi libre albedrío terrible de hechas de amor o Amor mío

Voz 24 37:55 tú para qué

Voz 43 38:06 no deriva C

Voz 15 38:09 sí

Voz 24 38:13 aquí

Voz 20 38:21 claro

Voz 4 38:36 para el final el problema con el arranque de Viking pueden al saco de eso ha en lo bien que escribe líquido Vicky sus letras esta cosa de los de los sentidos

Voz 0313 38:44 lo que le han pata primera los Beatles igual largo Diego

Voz 42 38:46 tiene mérito como está Vicky de tienen en esta cosa

Voz 0313 38:49 de los sentimientos de las emociones nuevo estaría volverá a La Sonrisa de Julia pero con algo muy concreto el libreto de este disco el libreto sino la han comprado cuán comprar y lo verán el libreto llama mucho la atención porque hay un montón de fotos antiguas muy chulas eh y uno piensa bueno serán negros amigos familiares Se lo han preguntado un montón de veces pero nosotros hemos preferido que lugar que lo cuenten ellos lo expliquen los protagonistas íbamos a hacerlo con la ayuda de Laura Piñero

Voz 32 39:18 el editor hay gestora cultural trabaja desde hace tiempo con La Sonrisa de Julia y entre otras cosas les ayudó a desarrollar el concepto del arte del disco maratón casualmente llegó un día en nuestras manos

Voz 45 39:31 los padres de Marcos que les gustó muchísimo por su fuerza por la historia que contaba la la imagen la foto por la estética setentera que tenía poco a poco empezamos a tirar de Lillo día a pensar en una historia que que hablara del maratón que todos que cada uno recorremos en nuestras vidas

Voz 32 39:50 después de dar unas cuantas vueltas decidieron recopilar fotos de todos los padres de los miembros del

Voz 0313 39:55 grupo pero cuando recibieran las del padre de

Voz 32 39:58 Juan todo cambió tipo Super Cannes

Voz 45 40:00 misma ático que parecía haber tenido una vida fascinante y que casualmente es había documentado y clasificado el esmero en montones de alumnas

Voz 32 40:12 acordaron que todo el álbum girarían en torno a su historia y cómo es él como es Pedro

Voz 46 40:17 empecé a suceder en el setenta y cinco prácticamente no me va a con una de mis pasiones es el sur por supuesto y otra pues la música la música de niños siempre he asistido a muchos

Voz 32 40:30 los chicos se quedaron prendados de su relación con la música y sus viajes

Voz 46 40:34 mi padre era una persona que estaba obsesionado con el inglés Si pues me mandó a Inglaterra Nando sólo en principio con diez años los veranos y cuando digo los veranos es los tres meses de verano lo he pasado en Inglaterra

Voz 32 40:47 además Pedro tenía de joven una curiosa costumbre meterse en foto matones de los lugares que visitaba y conservar esas fotos que ahora forman parte del libreto

Voz 47 40:58 contenido en realidad escojo el disco creo que antiguamente todas las fotos son mías o no me lo acabo de creer esto es como si yo fuera el cantante es el muchacho que preside la portada

Voz 46 41:08 estaban Universidad jugaba hockey sobre patines hockey sobre patines ganamos el sector en Santander nos fuimos a jugar a Alicante ese es el viaje en el autobús

Voz 32 41:18 también dentro del disco están sus recuerdos con amigos

Voz 46 41:21 nosotros vimos Easy Rider con teníamos trece años en el en Picadilly Circus salimos el alucinados así el viaje que hicimos nosotros por Cantabria en esas motos pues era como el que hacen Dennis Hopper y Peter Fonda pero nosotros por Cantabria

Voz 32 41:37 en momentos que él vivió como espectador

Voz 46 41:40 a mí me sigue alucinando el Soho la desde las primeras fotos en color y allí había un hombre banda quejó para nosotros eso fue yo soy de Torrelavega no había visto a nadie en la calle y encima que lo hacía todo

Voz 32 41:52 a todo esto le dieron forma en Mutua estudio nos lo cuenta Bruno lo

Voz 0526 41:57 vamos un poco las fotos en función de de las letras de las canciones elegimos una de las tipografías imaginamos la maqueta enseñamos todo tanto en vinilo como en la moderna pero el toque clásico pues igual que las imágenes no son muy familiares pero con ese toque

Voz 32 42:18 junto pero un arte tan especial no sería nada sin las canciones de La Sonrisa de Julia

Voz 48 42:24 tiempo sin que casi cuando escucho muy poco

Voz 14 42:28 no

Voz 0313 42:40 todos los discos todas las canciones tienen su su intrahistoria se trata simplemente de de buscarlas en el caso de Vicky dedique Castelo una de las canciones

Voz 7 42:49 qué va a interpretar ahora para cerrar estará de La Ventana pensando en azul acabó con ponerla en un lugar muy especial en uno de los miradores de la montaña de Montjuïc en la ciudad de Barcelona hemos pensado que le podríamos regalar pues una fotografía de esta mañana en ese escenario concreto con Crisol Tuá

Voz 49 43:06 el mirador queda escondido entre los árboles y los jardines a la izquierda del castillo de Montjuïc desde aquí vemos la otra montaña de Barcelona el Tibidabo toda la ciudad que se extiende pasando por la Sagrada Familia sus grúas hasta el puerto y el mar donde distinguimos a lo lejos una veintena de velas blancas que se va moviendo son velas pequeñas embarcaciones los llega también el murmullo de una fuente con cascada el sonido de las gaviotas el run run del puerto de carga a que un hombre pasea su perro hay algún turista también aquí vendedores de top manta Si nos alejamos de este mirador principal descubrimos otro rincones más solitarios una mujer sentada en un banco leí un libro de vez en cuando está haciendo una pausa levanta la vista mira el mar Un buen rato respira hondo y es que si el rompeolas de Loquillo y Sabino Méndez era un buen lugar para irse a olvidar este mirador de Montjuïc que ha inspirado a Vicky Castelo es un buen lugar como dice ella para pensar en azul

Voz 7 44:08 no Mestre

Voz 3 44:09 y ahí naciera pensando en azul

Voz 0313 44:11 cerramos hoy La Ventana muchísimas gracias amigos Guernica esas

Voz 6 44:13 Santander ya está siempre

Voz 50 44:27 Marta siento que estoy dando una garantía

Voz 21 44:47 es

Voz 15 45:01 pie

Voz 50 45:09 no escribo cero diré

Voz 40 45:32 buenos días

Voz 21 46:32 y si hay que pagar tan grande que quiere