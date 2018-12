Play Fútbol: Sello Emery (03/12/2018)

Voz 1 00:00 a retrasarlo bonito piso

qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa Unai Emery le ha cambiado la cara a la

Voz 0301 00:35 Arsenal el conjunto gunner ha pasado en apenas seis meses de ser un equipo triste alicaído sin identidad a ser un conjunto con carácter capaz de competir en cualquier contexto y con sello propio evidentemente han ayudado también los movimientos desde la secretaría técnica con fichajes podemos decir incluso estratégicos como el de Lucas Torres Irak está jugando a un nivel impresionante ayer seguramente fue el mejor del partido pero hoy en día a jugar a este Arsenal y sabes que es un equipo de Emery que tiene cositas del Sevilla que fue campeón de la Europa League que esa intensidad ese no rendirse nunca algo así como el sello Emery que seguramente nunca pudimos ver en la etapa del técnico vasco como entrenador del PS se hallen senadores que valen para unas cosas y para otras no no todos los técnicos que son capaces de salvar a equipos de manera milagrosa de los descensos sirven luego para dirigir a grandes estrellas y al revés pasa igual es posible que Emery no fuera el entrenador idóneo para del proyecto faraónico del Paris Saint Germain y tampoco estoy seguro que al Arsenal le vaya a dar con este equipo para luchar por ser campeón de la Premier pero tengo pocas dudas que Emery ha conseguido que un arsenal sobre el que se cernían dudas gigantescas el pasado verano tenga a estas alturas de la temporada muchas más certezas que incógnitas un arsenal con el sello de Unai

Voz 0301 02:18 derbi del norte de Londres contra el Tottenham vamos a empezar el programa de hoy victoria por cuatro goles a dos del equipo de Unai Emery que superó al de Mauricio Pochettino y que sigue ahí en lo alto de la clasificación entre las cuatro primeros plazas y con una racha formidable de partidos consecutivos sin perder por ahí anda ya Axel Torres qué tal ser muy buenas hola qué tal muy buenas con el que queríamos comentar un poco el partido luego hablaremos pero centrándonos en una figura que al final fue clave fue muy importante en el partido pero entrando desde el banquillo un jugador estamos hablando de Axel de Aaron Ramsey que está viviendo un momento bastante particular en el Arsenal por lo que hace referencia a su futuro porque no SEN mucho menos durar ya a pesar de eso en el partido de ayer fue un futbolista importante

Voz 4 03:06 sí es probablemente estamos viendo los últimos partidos de Aaron Ramsey como jugador del Arsenal termina contrato el próximo verano las sensaciones que incluso podría salir en en enero para al menos ingresar algún traspaso aunque sea menor porque se marcharía libres si aguanta hasta hasta el verano en realidad cuando legó Unai Emery había conversaciones para renovar el contrato pero unos meses después el Arsenal retiró la oferta de renovación entendía que Ramzi pedía mucho dinero que que la oferta estaba por encima del valor que tenía el jugador coincidiendo además con con todo esto perdió peso en el equipo de hecho con Unai no ha sido titular indiscutible nunca incluso diríamos que que ha sido más suplente que titular in llama la atención desde luego es evidente que el Arsenal lleva una racha magnífica diecinueve partidos sin perder que ha conseguido un hay que que el equipo sea agresivos e intensos sea sea tácticamente más más astuto sea más digamos que que que esté mejor preparado para anular las virtudes de los rivales y al mismo tiempo también sea un conjunto con una mayor flexibilidad estratégica un equipo que varía el sistema un equipo que tiene probablemente más alternativas que está más pensado en la pizarra que apuesta más por la táctica que por él talento en contraposición con lo que era con Benger todo esto es evidente que lo está haciendo muy bien Unai pero la cuestión Ramzi para mí no no no la está manejando el el club en general como como merece el futbolista creo que Ramsay ha sido el mejor jugador del Arsenal en los últimos años creo que en esta plantilla no es de los mejores debería tener un peso es importantísimo idea hecho ayer para mí es su ingreso en el campo es la clave para la remontada asisten el dos dos asisten el tres dos aparece permanentemente entre líneas ya sabemos qué tipo de jugadores llega pasas genera es es un jugador fundamental para el Arsenal y creo que va a ser una gran pérdida si se confirma su salida

Voz 0301 05:16 estamos hablando de un futbolista que bueno del que se esperaba muchísimo también yo estoy de acuerdo con contigo que sin duda ha sido de los mejores futbolistas de los dos a rendimiento como mínimo más regular en en los últimos años unos últimos años más bien complicados para el Arsenal por el entorno por pues ese runrún que siempre sobre había siempre en este caso sobre las leyes la posible salida de de Arsene a ver si seguramente no sé si lo compró Artes Axel estamos hablando un futbolista que ha sido algo devorado por por el conjunto es decir si si hubiéramos visto un un arsenal con un contexto bastante más positivo a estaríamos hablando de un run sigue no sé si estarían la historia ya de del club sin duda pero sí con con un peso específico diferente el corazón de los aficionados que seguramente ahora no no tenga todo

Voz 4 06:07 al gente totalmente yo creo que Ramzi tiene nivel para haber estado presente y siendo importante por ejemplo en la época en la que el Arsenal fue campeón de Liga ya no sé si en los invencibles hubiese sido titular habría que que es repasar posición proposición pero pero en esa plantilla podía estar y jugar mucho y bien otros arsenales que han ganado Ligas con vengar también en el equipo que llegó a la final de Copa de Europa en dos mil seis también estoy convencido que gran jugador para ser titular de hecho era titular en ese equipo creo que Ramzi es mejor que jugador que Clegg ha sido mejor jugador que Clegg ha sí sí yo creo que incluso en los invencibles probablemente algún hueco le le acabaríamos encontrando no porque a veces jugaba y arriba con en Río otras veces percance es verdad con con Henry pero había una cierta rotación en la posición de acompañante del punta competiría con Ljungberg y con con Pirès palabras mayores pero al fin y al cabo yo creo que es un jugador que igual menos estético que Pires pero pero con una productividad muy alta y en ese sentido igual de un nivel similar al de al de Ljungberg a que estoy totalmente de acuerdo es decir Ramzi bueno pues no no va a ser leyenda porque no no ha conseguido ganar títulos más allá de estas y en las que por cierto ha sido un jugador fundadas

Voz 4 07:35 errancia tenido peso en los títulos del post Benger mismo tardío pero pero es cierto que no va a alcanzar un estatus de leyenda que por rendimiento probablemente sin merecerlo

Voz 0301 07:46 estamos hablando de luego volveremos a la figura de Ram sigue en concreto sobre todo para cerrar hablando ya de de su futuro de posibles destinos para el futbolista galés todavía el del Arsenal pero también es cierto Axel que que ha encontrado un centro de del campo que está funcionando bien que tiene a grandes

Voz 5 08:04 saca por fin en un nivel

Voz 0301 08:07 parecido al que prometía cuando le firmaron procedente del Borussia Monchengladbach y con un Lucas la Reina que acaba de llegar de la Sampdoria está debutando en la Premier League pero que está jugando a un nivel impresionante para mí su partido de ayer el uruguayo es impresionante es verdad también que que son jugadores diferentes a Ramzi es decir que podrían jugar ellos dos Hiram sí pero se da la circunstancia de esos lo de siempre desde que jugaban prácticamente Vieira Cesc Fábregas que eran indie discutibles no había habido un centro del campo tan tan indiscutible como parece que puede ser ahora ese ese ese acató Freida

Voz 4 08:39 sí pero Ramsey realmente a mí siempre me ha gustado más en tres cuatro

Voz 0301 08:43 más arriba claro es decir

Voz 4 08:45 cuando no vamos a ver que que de hecho en el partido de ayer el entra juega por delante Torre Iraizoz saca el equipo estaba jugando con tres centrales dos carrileros Torrelles doble pivote o Bamiyán era el nueve en las posiciones de tres cuartos en la primera parte estaban antes los dos jugadores a los que quita en el descanso para que entre en la Cassetti Ramzi saca el final juega en tres cuartos va por delante de estos dos podría jugar permanentemente en esa posición de hecho es una posición en la que también Mesut Ozil en los últimos tiempos ha perdido bastante presencia ir yo creo que el tema Mesut Ozil Hay también es clave es decidir Ramzi ve que minutos Ozil renueva su contrato la temporada pasada con unas cantidades astronómicas no no manejo las cantidades pero comprendo que probablemente Ramsey entienda que su rendimiento ha sido más alto que el de dos Il Ike Ike no Iggy por lo tanto la negociación para su renovación tiene que ir en cantidades similares cuando el Arsenal luego replantea la cuestión y dice no no Rank sino un jugador para esas cantidades

Voz 4 09:57 bueno está en su derecho pero yo creo que va a echar mucho de menos al jugador desde luego yo coincido en que Torreca está muy bien que es un jugadorazo Jackass

Voz 4 10:06 la con sus cositas buenas y malas pero a mí es que me gusta pero pero Rahm Si al final no es competidor por por esos puestos no no es su competencia y de hecho está jugando mucho y UAI Gobi ahí puede jugar Ramzi es verdad que a veces parten poquito más desde el costado pero posición de tres cuarta posición intermedia porque por el sector izquierdo profundiza mucho y llega mucho colas

Voz 0301 10:34 es curioso Axel porque siempre cuando llegamos a estas fechas a a diciembre se empiezan a salir en los medios de comunicación la las típicas listas de los jugadores que a partir del mes de enero te salen gratis con los que puedes negociar ya en el mes de enero para incorporarle era dicen el próximo mes de julio es como bien explicabas antes el de RAM sí es es un caso pero aparece a menos seguramente en en los medios que otros que que sí que están en esa misma situación te hablo por ejemplo ya sé que son jugadores muy diferentes pero se está hablando muchísimo de de rabia cuando a mí por ejemplo y creo que eso coincidimos me gustaba bastante más Rahm sin no se para empezar donde leves Easyjet en cualquier equipo del mundo porque es que van para al menos para llenar de una plantilla no sé si es podría ser titular en cualquier equipo pero para competir y para llenar de una plantilla yo creo que en cualquier equipo de Europa vale Ramzi muy bien leído el Madrid no

Voz 4 11:31 ido bastante que publicaba la prensa inglesa e podrían salir al Madrid

Voz 0301 11:34 pues mira bueno vamos a ver

Voz 4 11:37 es que yo lo veo en en que al final es Jorge que se adapta a muchos estilos de juego es un jugador que se asocia es un jugador que con espacios llega es un jugador que tiene último pase yo para cualquier equipo que no tenga una abundancia extrema en la mediapunta y que es verdad que sí la tienen pues ahí te puede sobraron puede ser un problema más meterá otro jugador de nivel pues pues para todos los demás lo veo esa es que también lo vería no se van para el Barcelona por ejemplo es decir podría poner el Barcelona Ramzi cosas mentes largo día Juan el Barcelona por características Ramzi podría jugar en en el Real Madrid aunque es verdad que bueno Isco es un jugador de esa posición yo supongo que sí se ha hablado entonces Ramzi será porque disco se entiende que este problema consolar iba a jugar poco va a salir no lo sé pero pero nivel tiene para estos equipos nivel tiene para Italia en alguna ocasión también se relacionada con el fútbol italiano con el Milan por ejemplo porque ahora ha ido iban así desde de nuevo director ejecutivo hoy es una persona que estaba mandando mucho en el Arsenal y podría elevarse jugadores bueno cualquier equipo de primer nivel realmente no creo que haya ningún equipo en el mundo en el que no pueda jugar Ramsey

Voz 0301 12:55 pues un auténtico caramelo evidentemente en el mercado y da la sensación que está viviendo sus últimos días como futbolista gunner al menos están Quincy

Voz 5 13:03 yendo con un muy buen momento de el club de

Voz 0301 13:06 Londres victoria ayer por cuatro goles a dos como decimos contra el Tottenham gracias Axel hasta la semana que viene un abrazo

Voz 4 13:12 un abrazo hasta luego el gran derbi

Voz 0301 13:14 Londres que jugó el equipo de Emery nos obligaba a hacer esta mini portada con ese Arsenal cuatro Tottenham dos pero nos quedan todavía muchos contenidos en el programa de hoy vamos a hablar de sistemas nos ha preparado Fermín Suárez un informe que vamos a presentar a a continuación sobre qué sistemas que dibujos tácticos se utilizan más en las principales ligas en Europa para que conozca un poco las tendencias y se juega mucho con ese sistema de tres centrales sonó si se utiliza de verdad de manera continuada por por los equipos Si todavía la gente sigue tirando del cuatro dos tres uno que parece un poco añejo pero ya lo veréis es sigo usando bastante el cuatro cuatro dos bueno enseguida nos presenta ese informe Fermín Suárez debatirá hemos sobre eso con entrenadores de fútbol lo vamos a hacer a a continuación es mucho más por delante porque tenemos que hablar de la Atlanta United del que es el gran favorito para ganar la Meyer Leaks esta temporada de dos jugadores que están saliendo en la ligan en Estados Unidos como siempre la jornada de fútbol internacional bajo la lupa de Alberto López y muchos contenidos más en el play fútbol que aquí sí seguimos con el programa hemos utilizado la portada para hablar de este arsenal de Emery mini portada en este caso está semana en en Play Fútbol pero nuestro tema troncal de esta semana van a ser los sistemas los dibujos tácticos Le hemos pedido para empezar a Fermín Suárez un informe que nos cuente cuáles son las tendencias en las principales ligas europeas como se juega más en tipo de sistemas que utilizan más los entrenadores en las principales ligas en Europa enseguida vamos a hablar de táctica precisamente de sistemas con Pep Clotet que es el segundo entrenador del Birmingham también analizaremos cómo ha evolucionado en la Bremer en Inglaterra todo el tema de de los sistemas así que creo que se vienen minutos de de radio chulos en el programa de de esta semana por aquí anda ya en el estudio Fermín Suárez qué tal Fermín cómo estás

Voz 8 15:36 qué tal muy buenas hemos realizado

Voz 9 15:39 ha realizado básicamente un informe hemos ayudado un poco podemos decir que ante un poquito a para conocer cómo

Voz 0301 15:48 no se mueven las tendencias como se juega más cuáles son los sistemas más utilizados en las principales ligas de Europa eh

Voz 8 15:54 cómo se expresa Europa en qué sistemas hilo lo que hemos hecho es analizar los noventa hay cinco equipos que integran las cinco grandes ligas la española y la inglesa la italiana francesa y la alemana y hemos llegado a la conclusión de que hay siete contenedores estancos por así decirlo el cuatro cuatro dos el cuatro dos tres uno el cuatro tres tres y después los que jugar con tres defensas que son el tres cuatro dos uno el tres cinco dos y el cinco cuatro uno en no salen seis seis contenedores de estos y la primera consideración es que al final los sistemas no son fotos fijas que hay variaciones que no análisis de IP normalmente van cambiando os semana semana pero encontramos un patrón en los equipos analizados

Voz 0301 16:33 evidentemente y además allí un dibujo normalmente cuando el equipo defiende que sí que es más

Voz 5 16:37 y han organizado y luego

Voz 0301 16:40 evidentemente para moverse en ataque la la cosa vaya ya el primer gran titular que podemos sacar Fermín y me llama bastante la atención porque estamos en una época de una evolución en lo táctico brutal pero el sistema histórico por antonomasia es de cuatro cuatro dos es el que más se utiliza según el informe que hemos realizado es el

Voz 8 16:58 que se sigue imponiendo es el cuatro cuatro dos hasta veinticuatro equipos lo disponen con cierta regularidad tenemos equipos de autor que llevan tiempo con este sistema el Getafe el Atlético el Varley el Brighton el RBS y Pick It después tan también incluimos en este contenedor estanco a los del rombo al que llevó al Villarreal al Cagliari a la Sampdoria veinticuatro en total de noventa y cinco analizados pros que también no sale que el moderno cuatro tres tres también utilizan Veinticuatro equipos también encontramos al Madrid al Chelsea al City al Burdeos al Bayern con un mediocentro tal vez más específico dos volantes después del sistema hermano de el cuatro cuatro bosques el cuatro dos tres uno

Voz 0301 17:41 de ahí que ante una una pequeña variación de tener dos puntas fijos uno hace más la media punta

Voz 8 17:46 entendemos que a veces es una variación es mínima pero existe ese rol de mediapunta y el de punta equipos como el Arsenal como la como el Tottenham o como el PSG es decir Bruno que setenta de los noventa y cinco equipos analizados de las cinco grandes ligas se asientan en una línea defensiva de cuatro ir entre dos y tres piezas por dentro más los interiores

Voz 0301 18:08 extremos de los sistemas en los que se utilizan tres centrales defensa de tres centrales que parece Dallas la un que está tan de moda que podemos contar Fermín tú lo has dicho que suele

Voz 8 18:19 ser un recurso recurrente más para afrontar partidos delicados ante rivales que son más poderosos y es una tendencia al alza el hecho de utilizarlo de forma puntual pero sólo veinticinco equipos practica la defensa de tres de forma habitual veinticinco de los noventa y cinco que se distribuyen de la siguiente forma catorce Se basan en el tres cinco dos con dos puntas por ejemplo ahora Leganés lo está utilizando con fines Siri Guido Carrillo el Sevilla con Benger ir Andrés I va el Niza el Schalke cero cuatro con Burstyn Aller Hyun o acompañante aunque hemos decir que esta semana al Schalke utilizo un cuatro cuatro dos con rombo para que beige que esto eh no es foto fija y todo va va moviéndose o la Lazio que es bastante paradigmática con inmueble y Caicedo arriba ocho equipos usan el sistema de Betis que yo le llamo el sistema de escalones porque con los tres centrales los dos carrileros los dos mediocentros dos mediapuntas por dentro y la referencia que esto aparte del Betis de Setién lo utiliza a sólo el Atalanta el Girona ID expuesta la versión de la defensa de tres un poco más abrigada que vendría a ser el cinco cuatro uno que lo ha usado por ejemplo de forma puntual el Leganés y el Huesca pero que lo utilizan también de fuel

Voz 0301 19:30 lo más recurrente el Wolverhampton el diseñador

Voz 8 19:32 si alguien GAM es verdad Wolverhampton de uno

Voz 0301 19:35 que normalmente es una línea de cinco bastante atrás cuatro centrocampistas es decir cinco línea de cinco cuatro y Raúl Jiménez es el primero que empieza a presionar vamos a acabar el informe a cerrarlo Fermín en explicando cuál es la tendencia en cada una de las ligas empezando por la preo y no sé si es expresan habitualmente por ese de ese sistema histórico de la competición en el cuatro cuatro dos se va viendo

Voz 1038 19:58 no hay mucho cuatro cuatro dos hay mucha

Voz 8 20:00 acción con el cuatro dos tres uno también con el cuatro tres tres pero sí que la tendencia en la premier de utilizar defensa de cuatro tan solo

Voz 0301 20:08 Hampton el hackers utilizan tres central

Voz 8 20:11 el ex también el Arsenal que estaba cuatro dos tres uno Ayer por ejemplo hemos visto como Emery de forma puntual también Viza la línea de tres enfrente del Tottenham en España por ejemplo el Betis Leganés Girona Levante Sevilla utiliza los tres centrales sí que es cierto que el Levante lo ha asimilado hace poco en Francia predomina al cuatro dos tres uno equipos como el PSC como el Nantes como el Marsella o como el Toulouse es bastante heterogénea encontramos tres centrales como el Stuttgart como el Schalke encontramos cuatro dos tres uno encontramos cuatro tres tres que es el sistema más paradigmático del Bayern de Munich en Italia se lleva el rumbo eh ya lo decíamos como el Cagliari el Empoli o en la Sampdoria ITA Milosz tres centrales porque el zulo lo ha usado alguna vez el espada Torino Udinese también el sistema más clásico del Alacrana

Voz 0301 20:56 son los principales titulares del informe que hemos preparado para saber cuáles son los dibujos que predominan más en Europa gracias Fermín hasta ahora un Arthur no

Voz 0301 21:08 ya que hablamos de sistemas de dibujos tácticos hemos pensado conveniente invitara al programa a Josep Clotet es el segundo entrenador el asistente de Garry Monk en el Birmingham de la segunda división en Inglaterra sabéis que ha sido segundo o de Mont también cuando estaban en el Swan si en en primera división con clasificación histórica del conjunto galés he estado cerca de Pochettino trabajó en el filial del español cuando Pochettino era el primer entrenador de de la primera plantilla del conjunto perico es seguidor de Bielsa por ejemplo me hizo lo vais a escuchar enseguida sino lo habéis escuchado nunca se expresa como pocos Iggy habla de táctica como hacen pocos entrenadores en el día de hoy yo creo que es un perfil es especialmente interesante porque nos puede ayudar a entender también la evolución de la Premier League a nivel táctico en los últimos años Pep Clotet qué tal muy buenas muy buenas encantados de de charlar con yo digo más dándote hora buenas pues de una victoria importante este fin de semana con el Birmingham victoria contundente este último sábado

Voz 11 22:13 sí evidentemente era era una semana difícil para nosotros porque habíamos perdido el derbi derbi muy importante que el fútbol inglés que esas con Vila Birmingham y eso pasó el domingo pasado por lo tanto esos dos siguientes partidos cojamos entre semana con el mil buen sábado pues el hecho de que ganamos los dos pues nos ha situado pues no solo

Voz 12 22:32 en la clasificar sino también con muchos ánimos y mucha confianza

Voz 0301 22:36 sin meternos en demasiado en las pesquisas y que que ha pasado pero con problemas que que ha habido en el último verano a nivel de Fitch Sage si demás podemos decir que estoy rindiendo por encima de él lo que al menos esperaba en un principio no

Voz 11 22:53 sí sí bastante bastante porque nosotros sólo hemos podido incorporar un futbolista porque ha habido problemas entre el club de la Liga Profesional en cuanto al fair play económico se hizo mucho un beso muy grande el año anterior y sabes que tienes tres años para para equiparar llegaron a se cero y el club hizo demasiado en ese en ese año la temporada anterior por lo tanto este año no hemos podido realmente incorporan nadie solo hemos podido traer a Jan Pedersen hay lo cierto es que no somos campo con la plantilla que teníamos el año pasado perdimos los jugadores que se fueron cedidos y una plantilla corta pero pero es uno de esos años que que el equipo se sí lo ha cogido todo escombros un poco no somos muchos pero muy bien avenidos así lo cierto es que el equipo están haciendo un nivel fenomenal no

Voz 5 23:41 hablaba con un amigo

Voz 0301 23:44 tengo que es Scout y trabaja para un equipo de de la segunda división inglesa hace unos días me decía es que yo creo que la segunda en Inglaterra igual es el campeonato más complicado porque claro hay que contar todas las jornadas que tenemos que si no me equivoco Pep son son cuarenta y cuatro jornadas de de la Champions cuarenta y ocho cuarenta y veinticuatro claro claro eso son cuarenta hay cuarenta y a ver si son veinticuatro son veintitrés si cuarenta y seis cuarenta y seis y sí porque son XXIII cada cada vuelta es verdad cuarenta y seis pero es que luego además hay dos copas en las que participan en todos los equipos

Voz 11 24:19 por eso asco mínimo dos partidos de Copa sino pasas más eso llegará como mínimo un mínimo de cuarenta y ocho partidos y luego si avanzas más recientemente te pues ya a cincuenta largos de partidos

Voz 0301 24:32 pues os deseamos toda la suerte con el Birmingham que a Garry Monkey desaparezcan está dirigiendo al Birmingham Le le vaya lo mejor posible queríamos charlar un poquito contigo de de el informe que hemos presentado es verdad que partimos siempre de de la base que los además sólo los dibujos tácticos son al final sólo una manera de situar las piezas en el tablero y que luego es casi como el ajedrez no porque todo se mueve pero en qué importancia le da a encontrar la estructura más adecuada para también para el tipo de jugadores que que tienes

Voz 11 25:05 bueno el sistema es tú lo hace bastante bien no es una manera de de de de disponer de una ubicación en el terreno de de de todos los elementos que que que tú dispongan de los jugadores y lo que es importante es saber que cada forma de de de seccionar el equipo al sistema que tú puedes utilizar pues ir algunas características evidentemente tiene tiene unas ventajas tirándose comer antes no lo que es muy importantes que de ahí se desprende en esos roles en los futbolistas y ahí sí que sí que es vital que tú sepas organizará el equipo que tú tienes en función de de los jugadores que qué capacidad tienen para hacer esos roles y a partir de ahí pueda es diseñar un sistema de juego o puedas disponer los de una forma de campo en la que ellos se la mucho más fácil para cometer esos roles esa es una versión la otra versión es que evidentemente tu disponga de una capacidad económica como para buscar todas las piezas que tú necesitas un sistema determinado

Voz 0301 26:04 y son roles determinados sectores

Voz 11 26:06 senadores que siempre juega en el sistema porque se mueven en el clubes donde donde tienen esa facilidad esa capacidad para para buscar las piezas que dicen para poder ejecutar eso

Voz 0301 26:18 hay no sé si crees que hay estructuras mejores o peores según el el estilo de juego lo digo porque siempre que se habla en torno al juego de posición se dice del uno cuatro tres tres seguramente es el el más adecuado si juegas un fútbol más directo quieres que el equipos un poquito más en bloque bajo y luego salga a la contra jugó un poquito más directo es habla de del cuatro cuatro dos no no tú tú lo compartes eso o no

Voz 13 26:44 yo mi experiencia

Voz 11 26:47 discrepo un poco porque pienso que he visto he visto el sistema ese esa forma en la que el equipo se mueve en el terreno se disponen el terreno y el tipo de fútbol que haga al estilo que tenga lo puede plasmar en cualquier tipo existe Manolo que es importado es lo que tú decías donde sitúa el equipo para recuperar el balón si me siento una zona media si me pongo más atrás y presionó más arriba sí presionó más arriba voy a buscar un fútbol que no recubre el balón para mí iba la pues eso va a ser importante insitió el equipo más atrás los supo con Corea que con Madrid sitios el que un poco más atrás una zona media buscas ese contragolpe yo creo que que el sistema no no te marca el estilo yo creo que el estilo se impone sobre cualquier sistema juego lo cierto es que hay algunos sistemas que van mejor para para según que quieras hacer por ejemplo cuatro cuatro nosotros usamos un cuatro cuadros porque pensamos que con dos hombres arriba bien coordinados y bien trabajados creas muchos más problemas a una defensa de cuatro porque porque los centrales evidentemente están pendientes de esos dos delanteros si puedes moverlo y uno pudiera al espacio en el que podré corto atacando un solo central y eso es más difícil hacerlo con con cuatro tres tres porque las distancias entre los dos jugadores de banda y el delantero son más largas pero aún así hay equipos que lo hace muy bien el United de Bielsa la dispone tres jugadores arriba normalmente los tres realmente funcionan como con esta misma mentalidad que te comentaba del del del cuatro cuatro dos lo que sí que es cierto es que el cuatro tres tres o el cuatro dos tres uno que eso el amigo Juanma Lillo ya empezó con eso en España fíjate tiene viene de lejos próximos es un poco la historia debe ser el primero que utilizó este sistema en España y era un poco para para desatascar el ataque para retrasar un punta para desatascar un poco el ataque y eso empezó a crear un nuevo el fútbol que era el rol ese de Diego en Argentina alega ébano poco enganche que el la función suya básicamente de de de de involucrarse mucho en este último pase en este último pase que que enganche con el con el delantero con los hombres de bando con los que llegan desde atrás para poder dar pases de gol era situaciones ese tipo de sistema que que dispones con tres mediocampistas te favorece un poco más el poder que era superioridad desde el centro del campo por ejemplo si piensas un equipo juegue cuatro cuatro tres tres contra el equipo cuatro cuatro dos el equipo que ese jugando cuatro cuadros debe comprimir mucho sus líneas para evitar que ese tercer mediocampista del equipo rival encuentre espacios para para poder triangulares para poder crear no un poco esa es la la la esencia en definitiva usar esa ubicación trasladarlo a roles una actividad imponer tu estilo no

Voz 0301 29:30 es casi lo que está comentando ahora club de de es el el oro de Moscú en el fútbol actual encontrar ese espacio a la espalda del centro de campo rival de la línea de centrocampistas rival cuando encuentras eso vamos es que tienes oro directamente no se ve desde tu punto de vista hasta qué punto influyen las modas son las tendencias ahora repasábamos haciendo este informe de cómo se juega en las principales ligas en en Europa ir mucho es equipos tienen diferentes sistemas eh no sé si decir que es una moda por por lo que sea bueno hay hay varios aspectos lo analizamos en un programa el año pasado es que puede mejorar tu equipo si juegas con con tres centrales uno de ellos posiblemente podría ser la la salida de juego desde atrás pero al final da la sensación desde fuera que también influyen las modas no que hay como tendencias y ahora es raro encontrar equipos en estas cinco Ligas tope en Europa Pep en las que no es que no se haya aprobado en algún momento no se tenga esa variante de de jugar con con tres centrales no se insisto hasta qué punto crees que que eso que son cuestiones de moda eso de tendencias

Voz 11 30:38 en mi opinión yo creo que las nuevas afecta muchísimo sobre todo cuando cuando el equipo se hace campeón y se marca un estilo propio lo hace de alguna forma que crea un estilo propio creo que eso acaba enseñando un poco a su alrededor en la Liga y tarde o temprano si ese impacto ha sido muy grande yo me acuerdo de por ejemplo del del Barcelona no de a partir de

Voz 12 31:01 bueno en general Barcelona adelante ha cambiado un poco la mente

Voz 11 31:06 a esta ya ya hecho que que muchos equipos dispongan tres medio campo que que busquen ojo de de posesión que busque unos apoyos que busquen llegar a partir de la posición sobre todo utilizando el presidente de la pérdida de balón que es muy importante muy característico yo creo que eso ha marcado una tendencia evidentemente la gente copia está tenencia porque porque ven eso como exitoso yo creo que esto pasa yo creo también es muy importante el entrenador el entrenador en definitiva busca sacar el máximo rendimiento de su equipo ya entrenadores que es decir que buscan un poco y analizan lo que funciona que no soluciona el fútbol es un poco vivo yo creo que por ejemplo ha cambiado mucho cosas que han marcado muchísimo el fútbol muchísimo es el cambio que ha habido en los jugadores en los defensas laterales si veíamos antes que los defensas laterales se decía siempre que lo hemos importantes que defienda muy bien

Voz 12 32:01 y que cuando puedan ataquen sorprendan

Voz 11 32:03 al llegar ahora vemos que el defensa lateral tácticamente juega de extremo en ataque que acaba situando tu equipo con con los dos centrales que se quedan atrás para evitar una contra haciendo una vigilancia sobre los delanteros rivales Icon consumidos centro que está de de apoyo a eso no prevé yendo la pérdida eso que implica que tu extremo que antes iba por ejemplo en banda derecha el extremo diestro P implica que esa banda la Debejar libre para trabajar en lateral por eso hemos visto que también se se se estila poner los extremos a a a pierna entonces te juegan zurdo por banda derecha te entra un poco más adentro y ese lateral tiene más llegada y lo que es habitual suben habitualmente que es cuando juegas con tres atrás aquí en Inglaterra se mucho ese lateral ya por por deferencia ya tiene toda la banda el equipo queda un poco más compacto más resguardado en caso de pérdida de valores y puede seguir presionando porque puede mantener los tres veo los desde medio campo en la misma disposición presten Coloso o co o incluso con tres cuatro tres también ese extremo también deja espacio a ese hombre de banda también el equipo resguarda Un poco más iba a para para presionar no lo ves en forma habitual en la primera también

Voz 0301 33:14 eh a evidentemente siempre hay un dibujo a la hora de atacar y otro a a la hora de defender situar las piezas evidentemente de manera diferente y no sé hasta qué punto podemos pensar que hay margen para para innovar con con los sistemas te lo digo porque no no sé si ha podido ver a mí me llamaba bastante la atención en se hizo viral un vídeo de cómo juega el el Hamburgo que está jugando en la segunda división de Alemania bajó el año pasado jugaba con el portero poles Beck prácticamente entre los centrales eso que que hace ya en muchos equipos y cómo se llamaba la sanidad la boliviana metiendo a al centrocampista al mediocentro entre centrales pues lo hacía el Hamburgo pero con el portero para generar también de esa superioridad en la salida de desde atrás no sé si lo has visto hoy y que te parece lo que de lo que comento no de el margen de de innovación hasta donde puede llegar

Voz 11 34:08 si al final al final es un es un deporte de de detalles muy pequeños que te hacen marcar una una una ventaja yo pienso que lo que hace el Burgos y lo lo conozco y es usable sus sable sentido que si tú lo la posesión y el equipo se encuentra muy cómodo con con balón al final esa suplirá que tú siempre ya tienes por el solo hecho de atacar el sólo hecho de que el equipo rival trabaje con con un mínimo una cobertura ser un marcaje al hombre o con una cobertura actual equipo ya te genera siempre una al numérica por ejemplo las dos centrales contra un contra un delantero o juegas tres centrales contra dos delantero situase es que ese central que llega no sea un medio centro los al central sino que sea el portero tienes una sobriedad superior no dieron una una mayor superioridad numérica sobre todo desde atrás y siga parece interesante eso va a calar yo pienso que lo que acaba calando es lo que se hace siempre las suyas

Voz 0301 35:05 sí sí es es evidente si si y lo que decía antes pues si triunfa en el sentido de tener éxito a nivel de títulos genera tendencias evidentemente te te quería llevar también por el camino de lo que está ocurriendo en en la Premier tú que has vivido prácticamente in situ no sé si compartes pero a mí me da la sensación de que en en Inglaterra en algunos equipos top se dan cuenta de que en en lo táctico seguramente están un puntito por debajo cuando sus equipos en Europa dejan de competir en en Europa se lanzan a por los mejores entrenadores en Europa no sólo por los mejores a entrenador los con ideas diferentes con ideas que no sean el el fútbol británico de de toda la vida Se está produciendo una mezcla interesante que en no sé si crees que está relacionada con el éxito que tiene la selección inglesa pero estamos viendo a los equipos ingleses competir mejor en Europa la llegada de gente de como Klopp como Guardiola como Mourinho en los últimos tiempos y queda la sensación de que Inglaterra yo un pasito por detrás a a nivel táctico a nivel de preparación no sé si decir sólo táctico porque son entrenar son muchísimas cosas evidentemente pero sí que se lanzan a por los mejores entrenadores de de Europa y que eso está generando un cambio en la Premier importante

Voz 11 36:22 sí yo te puedo decir dos cosas en ese sentido el primero es que aquí ha habido mucho debate aquí en Inglaterra en general de de porque los equipos ingleses luego les les cuesta más eh transformar esa sobriedad nivel que aquí demuestran en Europa y ha habido mucho debate sobre todos los puntos Vista yo estoy un poco de acuerdo con una línea que que que afronta sobre todo el club para a los equipos ingleses Europa es importante sí pero realmente es menos importante que la premia porque por ganar la Champions un equipo del demente ingresa muchísimo dinero pero es que por mar tener que la Premier League te entra seguramente el mismo dinero sino más sabes y entonces esto afecta mucho el pensamiento el club en referencia a los clubes de de más nivel de aquí que compiten lo que las expectativas mayor en en Europa venden de quieren ganarla pero si sigue dando mucha más importancia lo que es la liga interna que que la competición europea el hecho de que vengan entrenadores de fuera ayuda que poco a poco esa percepción cambie aún así ellos deben deben luchar por decirlo de alguna manera contra contra el hecho de que la Liga es tan competitiva que aquí por ejemplo es muy difícil aplicar una rotación porque tienes un partido

Voz 0301 37:38 claro europeo porque puedes perder ese partido

Voz 11 37:41 sábado contra cualquiera sabes yo creo que eso es un una desventaja que os tiene sólo por el hecho de tener una liga competitiva no

Voz 0301 37:48 sí sí perdona perdona que te corta ibas a decir la segunda de gas desarrollado una idea perdona Pepa

Voz 11 37:53 sí perdona la la segunda era sobre el tema letrados callejero la sociedad inglesa sino sería fantástica y creo que tiene una tiene la virtud que que sabe encontrar un poco talento cuando cuando Europa y cojo un entrenador que ha tenido éxito o que desarrolla unas ideas que que un club inglés piensa que aquí pueden tener recorrido evidentemente lo trae aquí es entrar dispone de de de unas de unas herramientas de trabajo que son pienso superiores a muchísimos clubes europeos por por el hecho de no solamente de instalaciones pero capacidad económica clama cidade de de trabajo con el equipo capacidad de desarrollo del club influencia sobre todo en en también en la Academia en el fútbol base tiene la capacidad de de de poner un sello propio en el club y eso atrae muchísimo no y a partir de ahí sí que se hablará mucho que que este entrenador que aporte ese ese yo no que que mejore no solamente el equipo pero también también el club por eso los los entrenadores que vienen de fuera que están acostumbrados también a a unas ligas también competitivas pienso que sí que tienes razón tú un poco más profundizar más en el aspecto táctico quizá menos el aspecto físico porque aquí tiene mucha mucha fuerza también eh pero claro ellos saben distinguir enseguida lo que les va a funcionar de lo que conocen lo que pueden adaptar y lo que pueden incluso mejorar por las herramientas que tienen normalmente eso funciona no íbamos a a mí me encanta porque al final es bueno para el fútbol y evidentemente

Voz 0301 39:27 queríamos charlar contigo de de sistemas de táctica pero no me resisto a a preguntar de también porque me da la sensación de que estamos viendo una edición de la Premier League apasionante con el Manchester City jugando otro año más a un nivel espectacular el Liverpool igual con algunos sus jugadores clave no no a tan buen nivel como el año pasado pero se ha reforzado muy bien al final hecho fichajes importantes como el portero Alison y está compitiendo realmente bien el Chelsea con con sari el Arsenal de Emery lo vimos en el día de ayer una edición yo creo muy bonita de de la Premier no sé si lo compartes Pep

Voz 11 40:02 sí sí totalmente es difícil saber cómo puede acabar esto lo cierto es que esa competitividad con tantos equipos si tantos equipos que plantean ideas quizá estilos similares pero con con matices tan diferentes leerá mucha riqueza yo yo por ejemplo me acuerdo principio temporada que el Arsenal le costó mucho arrancar pero yo se veía a Unai poniendo unos fundamentos en ese equipo que ese equipo pues le se le iba a soltarse levas suelta de Mende eh el equipo lo volar la responde muy bien puede ser podemos vuelve a haber un gran arsenal no que que últimamente pues había mucho debate si será ganarse al ganársela yo creo que se puede volver a ver el City es un equipo fuerte es un equipo que que ya ha ganado y que y que está acostumbrada a estar ahí pero que tiene esa responsabilidad de mantenerlo el chasis del Sarre me parece muy atractivo por todo lo que se propone por lo tanto y luego tenemos Tottenham evidentemente claro Manchester United que que que bueno que que parece que le está costando esta temporada pero que siempre son clubes que depende de Danes

Voz 0301 41:07 el PP ha sido un placer charlar contigo de fútbol de sistemas de táctica pero bueno de de fútbol en general que siempre que hay una persona al otro lado del teléfono en el estudio donde sea tan predispuesta a charlar de fútbol el periodista que está la otra parte lo lo agradece deseamos que te vaya muy bien con el Birmingham y te enviamos un abrazo muchas gracias Pep

Voz 11 41:28 muchas gracias a todos vosotros un abrazo

Voz 0301 41:33 antes de cerrar nuestro tema troncal de a la semana estamos hablando de los sistemas de los dibujo os tácticos dentro de el fútbol de las estructuras vamos a meter dentro de esta amalgama que que estamos poniendo como portada de del programa en el día de hoy nuestro capítulo nuevo de la enciclopedia táctica con Enric Soriano que ya nos escucha hola qué tal muy buenas buenas hoy para hablar de de los sistemas tendríamos que empezar en el punto número uno tenemos que explicar Enric el el hecho de dominar bastante sistemas la importancia no de de dominar diversos dibujos

Voz 13 42:12 si al final estamos muy acostumbrados a escuchar mensajes como que el sistema no tiene importancia que son simplemente números de teléfono que los jugadores es sólo mantienen el sistema antes

Voz 14 42:24 de que pite el árbitro y luego al moverse

Voz 13 42:27 pues pues el sistema de alguna manera se de forma pero

Voz 11 42:31 bueno yo creo que no hay que estar de acuerdo con

Voz 13 42:34 con ello he hay que entender la estructura de una forma dinámica el sistema es una referencia que permite pues que los jugadores lleguen a un nivel de comunicación interna mucho mayor oí les permita rendir por encima sus posibilidades no bronces es importante para mí y entender que el sistema ya te genera unas situaciones de ventaja de desventaja a priori en el enfrentamiento con la otra estructura no entonces en función de eso ya podemos ir construyendo las primeras ventajas entonces es importante dominar varios sistemas porque en función de de cuál elijamos pues dispondremos de las ventajas en unos espacios en otros con un tipo de relación u otra no es lo mismo jugar un puntapié dos puntas no es lo mismo jugar con doble pivote que con un seis entonces en función de eso tenemos que que dominar distintos registro los para poder adaptarnos a al contexto que vayamos a enfrentar cada cada domingo otra cosa es esa situación es decir la desventaja saber compensar las desde desde el propio sistema desde el funcionamiento del sistema

Voz 0301 43:42 a hablar también de la importancia de tener distintas funcionalidades dentro de un mismo sistema que tú puedes jugar cuatro dos tres uno y jugar a una cosa o jugar a otra por traducirlo de alguna manera Enric

Voz 13 43:55 si me iba muy bien relaciona lo que a lo que hablábamos antes no si ya hay cada sistema genera unas situaciones de ventaja y desventaja a priori pues es importante que sistema sepamos cómo aprovechar esas ventajas que que se construyen de forma que emergen de forma espontánea practicamente por porque el sistema es el que es y sobre todo cómo compensar esas situaciones de de desventajas por ejemplo jugamos con tres centrales y dos carrileros tenemos que saber dónde podemos tener las debilidades y de qué manera compensar las pues igual en el momento Kun carrilero sal da a a un receptor Exterior a quién salta salta a extremos alta lateral den clase en caso de que salte al lateral como ajustamos pues igual uno de los tres centrales el que salta a extremo rival necesitamos que que el carrilero puesto se fusionó con la línea defensiva es importante que que seamos capaces de ver dar distintos registros a nuestros sistemas con el objetivo de de intentar abarcar todas las situaciones de juego que pueden que pueden aparecer en en un partido a partir de ahí también es importante y lo va muy se ve en élite que hay equipos que que no dominan distintos sistemas

Voz 0301 45:10 sí a partir de las funcionalidades que sí

Voz 13 45:12 son capaces de aportará a uno de esos sistemas son capaces de jugar a un nivel muy alto final el cuatro cuatro dos de del Atlético de Madrid o del Valencia lo demuestra y que es muy raro ver los cambios de sistema sobre todo al Valencia en el caso el Atlético aún pues hemos visto algunas situaciones de rombo y demás pero cómo logran rendir a un alto nivel sólo con una sola estructura eso al final emerge muchas situaciones también desde esa especialización y desde esas funcionalidades que aportan a un sistema de primero empezando por por los recursos que das al jugador al al tener que meterlo al tener que encajarlo en una estructura que al final posiblemente no no es la óptima para él él necesita desarrollarse en otros registros yeso va muy en relación de de su potencia prospectiva por ejemplo el caso del Valencia Daniel Wass como lateral Carlos Soler jugando por fuera cuando son jugadores que a priori

Voz 12 46:08 pues no claro claro pero

Voz 13 46:11 ese nuevo contexto les aporta nuevas situaciones a las que se van enfrentando ya a partir de dominar eso pues se convirtió en jugadores más completos no eso por una parte y por otra parte que en fútbol podemos hablar de de soluciones óptimas pero es muy difícil porque depende los jugadores depende la situación a un mismo problema pues tiene muchas muchos modos de resolución no simplemente por por la buena ejecución de aquello que de aquella decisión que que vayas a tomar muchas veces tienes éxito es igual determinada circulación no es la que mayor ventaja puede dar o la que más puedes organizar a al equipo rival pero si cada uno de los pases precisos y no vas perdiendo tiempo con los siguientes entonces pues seguramente llegues con ventaja al receptor al receptor objetivo y esto es que se puede ver en muchos sistemas no que desde esa especialización desde dominar todo tanto desde incluso llegará a esa automatización de determinados comportamientos pues van consiguiendo Espacio y Tiempo y aunque los movimientos no son los que más se ajustan a la situación de juego sien consiguiendo ventajas no entonces desde esas funcionalidades Yves de esa especialización dentro de algunos sistemas también secuela el lograr éxito

Voz 0301 47:31 y para cerrar hablamos de del Plan no me eso de la importancia también Enric de dominar los aspectos sectoriales de del juego eh