Hora 25 Deportes: Modric reina en París (03/12/2018)

Voz 1 00:00 los veinticinco Deportes con un solo día

Voz 2 00:11 buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena SER para contaros

Voz 3 00:14 lo que está dando de sí este lunes tres de hoy

Voz 2 00:17 siempre mucho fútbol muchas estrellas y mucho glamour reunido ahora mismo en París mil cuatrocientos invitados a la gala del Balón de Oro que empieza a partir de las nueve de la noche imagino nervios imagino tensión en los candidatos a llevarse el premio e imagino cómo no Antón Meana pisando la alfombra roja París Antón Meana muy buena

Voz 0231 00:34 aquí estamos Sonia en la alfombra roja qué tal muy buenas tardes acabo de ver a Luka Modric llegaba con su familia feliz radiante está nervioso sabe que gana el Balón de Oro y tiene ganas de que se lo den al filo de las diez y cuarto de la noche también está aquí Antoine Griezmann tercero en la clasificación y que viene a aplaudir a un jugador especial como Modric se echa de menos a Cristiano porque no viene segundo clasificado y tampoco va a estar aquí Leo Messi en Francia están encantados con Kilian Mbappé que se mete entre los mejores si te parece Sonia escuchamos lo que no acaba de decir ahora mismo Vicente Lizarazu el ex del Athletic de Bilbao ex internacional por Francia cuando le han preguntado porqué Griezmann si es tan bueno no es capaz de ganar el Balón de Oro cuando ganó el Mundial

Voz 4 01:15 bueno campeón de mundo importante con Francia durante la Copa del Mundo después se ha ganado la Liga de Oro Liga Europa Teror Edgar OPA nuestra Champions creo que es un poco el el tema que es más complicado para él porque la Champions es la la competición más importante en Europa

Voz 2 01:34 Modric es el principal candidato a llevarse el Balón de Oro todos los focos puestos en París y también en Barcelona en un lunes de luto para el barcelonismo y para el mundo del fútbol

Voz 5 01:43 el potaje estoy sientan maravillosa gracias y desgracias visca el Barça

Voz 6 01:53 hoy ha fallecido a los ochenta y siete años de edad

Lluís Núñez presidente del Barça durante veintidós años el presidente que más tiempo ha estado al frente del Fútbol Club Barcelona la UEFA se lo piensa mejor e implanta el bar en Europa se va a utilizar a partir de los octavos de final de la Champions y en la final de la Europa League ya tenemos en la Liga que hoy echa el cierre a la jornada catorce Levante y Athletic se enfrenta en el Ciudad de Valencia hola José Manuel Alemán

Voz 1022 02:20 hola qué tal muy buenas tardes el Levante que encadena tres partidos sin ganar pero una victoria le permitiría cerrar la jornada en puestos europeos compartiendo guarismos con el Girona y el español Paco López recupera campaña haya Rubén Rochina para ayudar a Morales para formar pareja de ataque con Roger Martí por su parte el Atleti viene muy presionado ocupa zona de descenso una victoria en trece jornadas han obligado a que el Toto Berizzo o incluso cambie el dibujo táctico va a salir con tres centrales va a debutar en la Liga después de hacerlo en la Copa el hispano rumano Cristian Ghani en el carril zurdo con De Marcos en la derecha arriba sale con todo con Iñaki Williams Aritz Aduriz a las nueve arranca el choque con el arbitraje del aragonés Jaime Latre

Voz 7 03:08 a jugar aquí una final de la Copa Libertadores pues yo creo que no podemos con más razón podemos es un partido de la Liga no que no es el máximo partido en la competición a veces el puritanismo deportivas para unas cosas dijo cuando está bien no esperemos que este año esta temporada sea cuando vayamos a este partido

Voz 2 03:22 lo contaremos noticias de veinte Isco de Un Tití de Costa pero en el inicio del programa las grandes protagonistas del fin de semana las primeras campeonas del mundo en el fútbol femenino de nuestro país la sub diecisiete que hoy ha sido recibida a lo grande

Voz 7 03:40 muy contenta por todo lo que hemos hecho hoy increíble no nos lo creemos aún

de las campeonas del mundo de fútbol a las guerreras desde las nueve segundo partido del Europeo de balonmano femenino contra Holanda en caso de victoria el camino a las medallas quedaría bastante despejado tenemos hasta las nueve para ampliar todo lo que es noticia pero antes ya sabéis vuestros mensajes en el whatsapp de Hora veinticinco Deportes

Voz 9 04:02 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 10 04:20 un jugadorazo el problema es que no sea adaptado pero no se ha adaptado a nivel futbolístico no se ha adaptado a nivel personal no hay más que verlo lleva son cinco seis años en el equipo en el club y no habrá ni papa de castellano o no quiere hablar pero tiene mucho que dar no ha dado nada todavía desde aquí quiero reclamar el apoyo el apoyo que creo que necesita este jugador y que creo que incluso el club no le está dando

Voz 9 04:50 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 2 05:05 Arístegui habido ahora mismo entre los chalecos amarillos y los smoking si los vestidos largos el amarillo la verdad no le sienta nada bien Antón Meana es más de azul marino y gris así que hemos decidido mandarle mejora la gala del Balón de Oro hola de nuevo Anton

Voz 7 05:17 tiene usted razón aquí estoy muy buenas otro

Voz 2 05:19 cuéntame quiénes están pasando ya por la alfombra roja quiénes son los principales candidatos

Voz 7 05:24 pues mira a los últimos están llegando ya a los integrantes de la delegación de Río

Voz 0231 05:27 el Madrid con Amancio Amaro con Raúl y con Roberto Carlos finalmente no ha venido Sergio Ramos ha quedado en la capital de España veo feliz a Florentino Pérez que ha posado hace un segundo en el photocall otro Balón de Oro más para el presidente del Real Madrid pero todos los focos señalan a Luka Modric es el Balón de Oro posiblemente más justo que ese podía entregar este yo lo en los compañeros que le han votado en masa a pesar de que Francia había ganado mundial se han fijado mucho en lo que hizo Modric con Croacia y con el Real Madrid ya está ahora muy cerca de este Gran Palais se representa en la Gran Opera de París La cenicienta de Rossini hice parece mucho no la estrella de Luka Modric que es eso la cenicienta de estos premios no estaba en las quinielas allá por el mes de mayo y finalmente se lleva un balón de oro hoy justo ha dicho Buffon que se acaba el reinado de de Messi de Cristiano que era muy difícil meter mano en esos balones de oro y que por eso se quedaron en el camino jugadores sin llegar al gran premio hemos visto a la Delegación del Atlético de Madrid con Lucas Hernández con Le mar con Antoine Griezmann con Enrique Cerezo porque quieren dar mucho valor al tercer puesto de Griezmann llama la atención que se queda fuera del top ten Neymar aunque repetimos todo el mundo quiere hacerse una foto con el mejor del año dos mil dieciocho que es otra vez Luka Modric

Voz 2 06:41 la hora exacta de anuncio Antón las diez y cuarto de la noche

Voz 0231 06:44 se correcto arranca la gala a las nueve en este espectacular Gran Palais de París con la Torre Eiffel al fondo el Sena nuestra espalda con eso un espectáculo que ha montado L'Equipe in France Football acorde al acontecimiento a eso de las diez y cuarto acaba el justo a donde ganador ya a las once menos cuarto empezarán a salir por esta alfombra roja los finalistas el gran premiado Luka Modric

Voz 2 07:08 pues todos los caminos conducen a Luka Modric el croata va a terminar con el duopolio Messi Cristiano de la última década futbolista de fantasía y pieza fundamental tanto en el Real Madrid como en Croacia la selección subcampeona del mundo imagino Antonio Romero qué te parece el galardón más que merecido o no muy buenas

Voz 0239 07:23 hola Sonia qué tal a mí me parece muy justo todo lo que he dicho y lo que lo que acabo de recitar Antón Meana me parece que en un año en el que Messi en las dos grandes competiciones no ha estado en el campeonato del mundo ni en la Liga de Campeones en la que Cristiano Ronaldo sólo ha estado en una de dos el futbolista más decisivo de las dos más importantes han sido Lucano Luka Modric elegido por la UEFA el mejor jugador de la Champions para mí el mejor futbolista la selección como Croacia que es un buen equipo pero en una selección además ha encontrado el respaldo del voto mayoritario del de todos sus compañeros o de casi todo su compañero de profesión y me parece muy importante un mensaje que viene bien al mundo del fútbol no sólo es muy bueno sino que además es buen compañero indio normal y creo repito que eso es un mensaje en este tiempo complicado es un mensaje muy positivo para todos los aficionados del mundo

Voz 2 08:11 gracias Antonio desde luego es un futbolista que ha tenido una infancia complicada y que brilla y hace magia cada vez que tiene el balón en los pies es merecido ese Balón de Oro lo conoceremos a partir de las diez y cuarto incluido en lo contaremos en los micrófonos de El Larguero con Manu Carreño Modric es el nombre del día pero hay más

Voz 2 09:46 es el contrapunto a lo que está sucediendo ahora mismo en París la noticia triste y es que una larga enfermedad ha llevado a Josep Lluís Núñez a los ochenta y siete años de edad Núñez es uno de los presidentes más importantes en la historia del Barça en lo deportivo en lo económico y en lo institucional Jordi Martí

Voz 0985 10:02 y su presidente como decías más lounge a veintidós años de mandato un Núñez que entre luces y sombras instaló al club en la modernidad con una política deportiva errática en la que se movía entre clanes argentinos y británicos hasta que encontró en la puerta del éxito la primera Copa de Europa y cuatro Ligas consecutivas su ese encuentro final con Cruyff abrió una profunda herida que perdura en el barcelonismo pero tuvo un mandato que se alargó en el tiempo porque un amplio sector de la hinchada le identificó como uno de los suyos en los últimos tiempos Sònia Núñez se apartó de los focos muy marcado por una condena por sobornar a inspectores de Hacienda que obligó a Núñez a pasar setenta días en la cárcel

Voz 2 10:42 gracias Jordi Martí un día muy duro para el mundo del fútbol en especial para el Fútbol Club Barcelona que dice adiós a uno de sus presidentes más importantes un Barça que en lo deportivo se ha despertado líder de la Liga felices pierden veía leña no tanto por Coutinho y Umtiti Adriá Albets

Voz 0017 10:56 si el juego no fue brillante en el partido de ayer frente al Villarreal pero este partido sí dejó cosas buenas para el Barça como los noventa minutos del velé que jugó con confianza y asistió a Piqué en el primer gol o el rato de Carles Peña que pidió paso aprovechando la oportunidad y marcando su primer gol en Liga en el Camp Nou en cambio como decías decepcionó Coutinho que sigue sin dar lo que se esperaba de él y estuvo desaparecido hasta que Valverde le quitó del campo a diez minutos del final el que se perdió el partido fue un Tití que ayer viajó a Qatar donde seguirá un tratamiento conservador para intentar recuperarse de la rodilla izquierda no quiere operarse porque estaría cuatro meses de baja y esta es la última oportunidad que tiene Umtiti para acabar con las molestias que arrastra hoy por cierto el Barça ha entrenado ya pensando en la Copa del Rey con Vermaelen Samper hiciesen trabajando con el grupo con trece chavales del filial

Voz 2 11:45 tras e intenta evitar el quirófano no lo ha conseguido Diego Costa en el Atlético de Madrid que está a punto de viajar a Brasil para operarse del del pie izquierdo hola Pedro Fullana

Voz 0852 11:55 hola sonaba muy buenas desde la terminal número cuatro del aeropuerto de Madrid Barajas donde a esta hora el protagonista activo consta acaba de aparecer el futbolista brasileño está facturando junto al médico del Atlético de Madrid Óscar Celada que estaba esperando ya la presencia del futbolista para marcharse en los próximos minutos con destino a Sao Paulo Brasil donde será intervenido el próximo miércoles hola qué tal Diego muy buenas en no sé con qué sensación te vas a a Brasil a someterse a operaciones sobre todo si crees que vas a poder acortar los plazos un médico de Federico

Voz 7 12:24 Solbes crea la afición quiere saber cómo está ahí como se va a Brasil

Voz 16 12:31 por el buen un vuelo de diez es que la confianza que te quiere tanto solos no sabe lo que quiero

Voz 7 12:40 David para la recuperación imagino que casa mejor no que

Voz 16 12:45 yo siempre tengo mi comida aquí lo sabe que aquí pues de Estado no manteado China o salidas a poder ahí ya Amical

Voz 7 12:51 yo sobre elaboración tú con la Champions en febrero Meco ya hemos preguntado era para saber un poco sensación de enhorabuena esta gira me lo todo ahora para puede estaban todos lo cierro el mensaje simplemente de Brasil y ya está no no que vuelva y ojalá que puedan a la Champions este año ya contigo en el campo no dando ya sabe cómo es no vale Diego Gracia gracias a Diego Costa que ahora mismo pues mira en directo justo en Hora veinticinco Deportes lo dejamos junto al doctor Óscar Celada entre dos

Voz 17 13:26 tres meses de baja no ha querido decir si estará o no para la Champions pero como mínimo se va con buena cara cojeando ligeramente Sonia el delantero del Atlético de Madrid

Voz 2 13:36 llegó constan directo lo acabas de escuchar en Hora veinticinco Deportes Gaz gracias Pedro hoy en el Real Madrid tenemos por un lado la lesión de Bale y por otro el debate sobre un debate calienta el mismo jugador Javier Herráez

Voz 18 13:45 hola qué tal suenan así porque ayer colgaba una foto sin camiseta en la que preguntaba abiertamente si estaba gordo no en las redes sociales bueno pues parece que Arana o que no está gordo porque el caso Isco lo que quiere es jugar y veremos si le pone a uno le pone Solari el próximo partidos hasta la fecha jugó veintidós minutos en siete partidos que lleva dirigiendo al Real Madrid Solari así que mucha bola evidentemente no la da o al malagueño que quiere jugar se siente ninguneado por el técnico argentino y en cuanto a Bale pues sólo tiene una sobrecarga muscular en el aductor afortunadamente siempre que tener un poquito de precaución con Bale pero lo normal es que el próximo domingo en Huesca Estelle galesa

Voz 2 14:26 Real Madrid Atlético y Barça gracias Javi iban a estar en los octavos de final de la Champions ronda a partir de la cual también llega el barro anunciado hoy la UEFA al mismo tiempo que ha confirmado que utilizaran el bar en la final de la Liga Europa esta semana tenemos Copa del Rey de momento sin bar íbamos a conocer a los dieciséis clasificados para los octavos de final mañana se reparten los cuatro primeros billetes el Valencia recibe al Ebro con dos uno a su favor aunque lo preocupación tiene nombre se llama Gonzalo Guedes va a pasar por el quirófano Valencia Pedro Morata muy buenas

Voz 1716 14:56 hola muy buenas Sonia pero lo que tiene que ver con el partido no están en la convocatoria por diferentes motivos sobre todo físicos Garay Rodrigo vas Guedes iba Koke Lin el partido de ida el Valencia ganaba uno dos espera pasar mañana pero la preocupación es Guedes tiene molestias bélicas en la zona de la pelvis molestias en la zona del pubis y hoy se le preguntaba Si se va a tener que operar el futbolista

Voz 5 15:19 usted es partidario de que operen yo no puedo ser partidario de eso cómo voy a decir leyó un futbolista entrenador de fútbol opera operativo creo que a día de hoy no es aconsejable esa situación por lo que me comenta porque él tiene tiene momentos momentos en los que está bien y otro en momentos en los que está menos bien

Voz 1716 15:39 lo que ha reconocido Marcelino Sonia es que Guedes juega limitado físicamente los partidos de momento

Voz 2 15:45 hacia Pedro Valencia Ebro mañana si te y media la misma hora y con el mismo resultado a favor el Getafe recibe al Córdoba José Antonio Duro

Voz 1621 15:51 sí Sonia con ventaja madrileña de una a dos tanto Getafe como a Córdoba da la sensación de que no les motiva demasiado el partido de mañana a unos porque el viernes se juega un Leganés Getafe un derbi y a los otros porque están a cuatro puntos de la salvación en los locales Bordalás reserva gente jugar aseguró chotis en portería Sergi Guardiola es la principal duda la Copa era su competición pero el delantero tiene molestias en el recto y veremos si llega a los que no están asegura van a ser ni Arambarri ni llene el Córdoba de Curro Torres va a buscar su primera victoria Se ha dejado por ejemplo allí en tierras andaluzas jugado el partido de mañana el Coliseum siete y media la vuelta de este Getafe cortos

Voz 2 16:21 desde las ocho y media duro de primeras derbi de la Comunidad de Madrid y Rayo Leganés con empate a dos en la ida Óscar Egido

Voz 1038 16:26 sí contrataciones en los dos equipos y con noticia negativa además para Michel en el día de hoy porque Gorka Elustondo tiene roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha llevan operan en dos semanas cuando baje la inflamación se viera el resto de temporada ahí en el Leganés vuelve a la convocatoria va a ser además titular ya no se sabe si va a debutar porfió Arnáiz porque Pellegrino no va a dar la lista hasta mañana por la mañana

Voz 2 16:45 el martes se cierra con el duro que enfrenta el español ya el Cádiz y en este caso el primer el Espanyol es el que tiene que remontar Elena de día

Voz 0545 16:51 hola Sonia una remontada que el español aún no ha conseguido en lo que va de temporada necesitan los blanquiazules ganar para recuperar la confianza después de tres derrotas consecutivas y mañana Rubi recupera más Roca que había estado con gastroenteritis ya ha confirmado que la portería jugará Roberto el técnico ha pedido marcar como mínimo tres goles porque no se fía del Cádiz un Cádiz que llega a Cornellá El Prat con siete victorias consecutivas a sus espaldas y habiendo ganado todo desde que sí

Voz 1038 17:17 Bush al español dos aúna el partido de ida

Voz 2 17:19 ya Selena Ésta es la agenda de Copa para mañana pero tenemos partidos miércoles y jueves su Sue Caballero si para el miércoles

Voz 1509 17:24 destaca el Atlético de Madrid San Andreu a las siete y media con un cero a uno para los colchoneros en la ida a las ocho y media Sevilla Se la juega ante el Villanovense ya que empató a cero en el partido de ida ya a las nueve y media será el Barça cultural leonés al Camp Nou con un cero uno favorable a los culés el jueves será el turno del Real Madrid en el Bernabéu ante el Melilla ya las seis y media otro encuentro resuelto el Huesca Athletic Club

Voz 2 17:43 aquí hablando del Athletic Club hoy ha comenzado la carrera electoral presentación del primer candidato Iñigo margine

Voz 0802 17:48 de los dos uno por la mañana otro por la tarde hay y empresario hostelero el otro un economista Alberto Uribe Echevarría escucha los dos el primero Uribe Etxebarria diciendo que no es un candidato continuista el segundo decidí apuntando que hay dos modelos de la Athletic cuál prefiere

Voz 19 18:03 yo no me considero continuista de nadie como decía antes a odioso venció a la respeto masivamente

Voz 0802 18:13 es el París Saint Germain o es el Atlético de Bilbao la pastilla roja ahora no hay más o paseando por las calles de Bilbao conduce de GIS en ese tipo de futbolistas o de los dos tienen plazo hasta el viernes para presentar dos mil doscientas firmas

Voz 2 18:28 gracias Iñigo llegamos a las nueve menos diez las ocho menos diez en Canarias hasta las nueve más Hora veinticinco Deportes aquí en la SER

Voz 23 20:01 Hora veinticinco Deportes

Voz 0231 20:05 Sonia Lus

Voz 2 20:14 pues entramos ya la vuelta atrás del gran acontecimiento futbolístico del fin de semana y ese esa final de la Copa Libertadores partido de vuelta entre River y Boca que se va a jugar el domingo en Madrid llamamos conociendo José Palacio las agendas de los equipos

Voz 1038 20:26 sí porque Boca Juniors va llegará a Madrid en la tarde del miércoles a eso de las seis siete de la tarde aterrizarán en el aeropuerto de Madrid Barajas y luego entrenará a partir del jueves en la Ciudad del Fútbol de las Rozas está previsto que haya un entrenamiento a puerta abierta para que todos los argentinos hechas de Boca Juniors que quieran ir a ver a los suyos se acerquen hasta Las Rozas River Plate también llegará a miércoles no está especificado su plan de viaje pero sí que entrenará en Valdebebas en la casa del Real Madrid donde estarán al desde el jueves hasta el mismo sábado realizando tres sesiones de entrenamiento ayer tuvimos una declaración bastante dura de Marcelo Gallardo el técnico de River el River ganó tres a uno a gimnasia su partido de la Super Liga argentina hubo protesta la grada contra la barra de River también pagó pancartas y banderas del revés en contra de la Conmebol pero el mensaje Gallardo fue muy contundente

Voz 24 21:15 sintió que le robaron una una pues sería unida hay un montón de cosas detrás pero prefiero no no el foco en eso pero sí de tener Melilla así decirles que que este grupo lo va a representar de la mejor manera posible intentaremos preparar no era mejor manera posible para para darle la alegría que se merece porque lo vamos a defender en donde nosotros no sentimos mejor y más cómodo dentro del campo

Voz 1038 21:41 no ha gustado nada a Marcelo Gallardo ni tampoco a Guillermo Barros es que lo que ayer después del Independiente cero Boca uno dijo que era una decisión de la Conmebol que había que acatar lo pero que como argentino le hubiera gustado jugar en su país

Voz 2 21:52 gracias Palacio los vamos en directo y rápidamente a la Ciudad del Fútbol de las Rozas porque nos pide paso iban Álvarez creo que con protagonista con una campeona iban tu dirás

Voz 0239 22:01 qué tal Sonia buenas noches pues fíjate justo ahora me pillas

Voz 7 22:03 con una medalla de oro en la mano de Camila al mundo no es mía eh ojalá ojalá lo fuera pero no hay

Voz 0239 22:08 desde una auténtica crack la guardameta de la selección española femenina sub diecisiete Caracol buenas noches

Voz 7 22:13 hola buenas noches muchas gracias te has quitado la medalla del sábado dormido incluso con ella todos los días

Voz 0159 22:19 en el avión durmiendo con ella en la hemos dejado de la habitación no éramos porque la verdad es un orgullo no es una milla de oro iban muy bonita ahí no te lo digo yo lo tengo aquí el amor que me lo has dejado tocar peso esto

Voz 0239 22:30 es material bueno sí sí la verdad que nadie

Voz 0159 22:33 es un orgullo no eso es todo este es un país que te sobre todo se a un poco femenino que ojalá avance a pasos gigantes que ojalá vaya a más

Voz 0239 22:42 estás hablando del fútbol femenino es consciente de lo que habéis conseguidos sois las primeras campeonas del mundo en la historia de España osea es algo increíble

Voz 0159 22:48 pero la verdad es que no te porque es consciente de que ha ganado un campeonato del mundo hace nada When como todo el mundo hace nada jugar un Europeo saber no es consciente de todo esto pero si sabes que has hecho historia sabes que fueron puestos superiores echa mucho

Voz 0239 23:03 un mensaje para todas esas niñas que se están viendo que son más pequeñas seguir mira yo quiero ser como cata plantar en los cuartos de final de un Mundial parar dos penaltis luego ser campeona que les dices a todas esas niñas

Voz 0159 23:13 pues que que a jugar al fútbol que disfruten que se lo pasen bien eso que disfruten que el fútbol es para disputar el fútbol es un deporte maravilloso colectivo donde de aquí sacas un montón de amigas esa gente la verdad que es abunda fútbol que vale la pena

Voz 0239 23:26 cada muchas gracias enhorabuena ya celebrarlo que te lo mereces

Voz 0159 23:28 muchas gracias Sonia ya se marchaba que atacó yo celebrarlo

Voz 0239 23:31 lo con sus compañeras campeona del mundo sub dice

Voz 1716 23:33 siete mejor portera del Mundial un lujo en la sintonía de Hora veinticinco Deportes

Voz 2 23:38 duda un lujo gracias iban el deporte femenino que siempre da alegrías algo así esperamos de las guerreras del balonmano queremos minutos juega en el segundo partido del Europeo Diego González

Voz 0017 23:46 sí dos puntos muy importantes Sonia en juego por queda selección mete ya en la siguiente fase

Voz 0931 23:51 con al menos dos puntos los problemas el ahora González de lateral izquierdo por esa fascitis plantar pero va a poder jugar Holanda es algo más que el contrataques tiene muy buena portería tiene también muy buen lanzamiento nueve metros será fundamental no dejarlas correr y sobre todo hacer una buena defensa arranca a las nueve España Holanda

Voz 2 24:07 gracias Diego en baloncesto la selección logró el billete para el Mundial de China Xavi Saisó

Voz 1982 24:13 ayer en Tenerife Los de Scariolo sellaron el pase al Mundial de China a falta de una ventana intranscendente Scariolo ha seleccionado veintiséis jugadores con diecinueve de Bush ahora italiano tiene que tomar la decisión sobre qué jugadores lleva al Mundial Scariolo ayer ya dijo en el Larguero que partirá de cero porque él le pide medallas Scariolo con

Voz 2 24:31 voy a contar con los NBA para estas Ventanas de clasificación

Voz 1982 24:33 es una NBA que sigue cosechando

Voz 25 24:36 no jornadas madrugada tras madrugada Andoni De la Torre pues si empezamos con una destitución esta vez Chicago USA deciden prescindir de los servicios de su entrenador de Fed hoy ver las cuatro temporadas coge el equipo Jim Boyle en su objeto asociado dos hechos Dallas Mavericks que siguen muy enserio han ganado a los Clippers ciento catorce ciento diez y para esta noche siete partidos destacamos algunos de ellos los barrios si Atlanta con Stephen Curry plenamente recuperado de los de españoles Detroit Pistons Sander All duelo entre Toronto rato si Denver Nuggets Ibaka contra Juancho Hernangómez yo te digo partidazo entre los pelícanos con las deja de sin Nikola Mirotic que querrán ganar en Los Angeles Clippers que están dando un tremendo nivel

Voz 2 25:09 aquí todavía más baloncesto con una nueva entrega de Play Basket recién salido del horno Marta casa en un

Voz 1509 25:14 hicieron Sonia en la que nos metemos en el vestuario de la selección española después de sellar esa clasificación que te contaba para el próximo Mundial Xavi Saisó y hablamos con Pablo Aguilar y con Fran Vázquez además entrevistamos a Joan Plaza que por primera vez en su carrera ha empezado la temporada sin banquillo después de estar los últimos cinco años en Málaga si conocemos la historia de Peque que iraquí en a sus cuarenta y cuatro años continúa jugando al baloncesto profesional con un sueño todavía por cumplir jugar con su hija

Voz 2 25:37 los lunes también es día de Play Fútbol imagino que con mucha Copa Libertadores director Bruno Alemany muy buenas

Voz 0301 25:43 hola muy buenas pues si además nos adentramos en conocer cómo empezó como fue el inicio

Voz 26 25:48 de la Copa Libertadores que ese

Voz 0301 25:51 domingo se va a jugar de tú final en en Madrid además con Axel Torres analizamos la gran victoria del Arsenal contra el Tottenham en el derbi de Londres de ayer

Voz 2 25:58 gracias Bruno Alemany Play y playback que todos los lunes en Cadena Ser punto com el jueves Rubi además ya sabéis SER Runner ten yardas todo el deporte a la carta que podéis encontrar está en Cadena Ser punto com y nos vamos en directo a París porque está a cuatro minutos de empezar la gala del Balón de Oro vamos de nuevo a conectar con Antón Meana porque creo que ha hablado a los medios de comunicación en el que se supone va a ser el tercer clasificado el francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann que ha dicho Antoine Antón Meana

Voz 0231 26:24 pues mira ha dicho según entraba al Gran Palais a lo mejor es más importante ganar la Copa de Europa que un Mundial también ha reconocido que él no cambiaría su mundial por el Balón de Oro pero la frase es impactante a lo mejor es más importante ganar la Copa de Europa que un Mundial ya está aquí sentado en el patio de butacas en tres minutos arranca la gala del Balón de Oro en el Gran Palais de pan

Voz 2 26:44 sí gracias Anton sobre las diez y cuarto se anuncia el ganador todo hace pensar que será Luka Modric y todo lo que suceda en esta gala a los mejores protagonistas los vais a poder escuchar en El Larguero a partir de las once y media con Manu Carreño ahora vuelve Ángels Barceló y todo el equipo de Hora Veinticinco nosotros volveremos mañana a partir de las ocho y media ya con Jesús Gallego al frente adiós