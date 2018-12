Voz 2 00:00 eh

Voz 0682 00:20 a David Pérez buenas noches las bases estas veces habremos dicho desde anoche políticos periodistas ciudadanos en general extrema derecha unos nosotros muchísimas no yo creo que sí pero creo que no está tan claro lo que significa el concepto ya

Voz 1880 00:32 además es que se habla ya de una vieja extrema derecha de una nueva extrema derecha

Voz 0682 00:37 este rato tertulia ya salía lo hemos visto lo que tienen

Voz 1880 00:40 dos características por otro lado nosotros puede que llevemos tiempo hablando de esta idea de la extrema derecha pero hay gente que ni se atreve a hablar de extrema derecha escuchar por ejemplo a Juanma Moreno el Partido Popular

Voz 3 00:51 Ellos sí puede pasar con partido político independentista como el del señor Torra incluso los batasuno

Voz 4 00:58 yo no pueda pactar con el partido donde milita Ortega

Voz 5 01:01 a los de ellos son los de Torra o Batasuna pero Vox no es el de extrema derecha sino el de Ortega Lara o Juan Marín Ciudadanos como

Voz 6 01:09 en un partido político que hemos demostrado mucha sensatez contiene moderado constitucionalista pieza a la sede de la raíz seguirlo para hacer de cualquier futuro acuerdo oí ya veremos

Voz 1880 01:20 las bases de cualquier acuerdo ya veremos somos constitucionalistas es lo que dice no pero si os dais cuenta desde la izquierda o desde quién dice ser Izquierda no se ha parado de decir extrema derecha en el PSOE Susana Díaz algún llamamiento

Voz 7 01:34 a todas las fuerzas políticas que decimos que somos constitucionalistas que lo demostremos parando la extrema derecha en Andalucía o Meritxell Batet cuando hay partidos políticos

Voz 5 01:44 los que juegan a discursos extrema derecha al final quién gana es la extrema derecha y desde Podemos Pablo Iglesias

Voz 2 01:51 frente a la extrema derecha compromiso que anti fascismo militante

Voz 8 01:56 o Teresa Rodríguez la extrema derecha en un enfrentamiento

Voz 1880 01:59 sí

Voz 8 02:00 te lo último contra los penúltimo non é Gamo hacerles el favor a los poderosos

Voz 0682 02:05 este PAI de esta tierra bueno unos lo usan otros no lo acabamos de ver a intentaremos explicarnos por qué pero que es que se conoce como extrema derecha bueno pues lo que

Voz 1880 02:12 decíamos que hay diversidad de opiniones respecto al significado exacto de la ideología pero bueno lo que está claro es que es una ideología política que se conoce también como ultraderecha o derecha radical son ideologías radicales extremistas que se caracterizan por defender por encima de todo la identidad nacional son proteccionistas son conservadurismo entendido ese conservadurismo como por ejemplo por la versión sexualidad la prohibición del aborto la defensa de una férrea disciplina son también anticomunistas xenófobos y lo que hablábamos antes de las diferencias la antigua extrema derecha sí que se conocía porque llevaba simbología neonazi defendió un discurso antisemita o o yo qué sé o iban vestidos como skins por ejemplo pero la nueva extrema derecha ha cambiado su apariencia y por eso no es tan fácil identificarla y el año pasado Angels y esto nos va a servir para desencallar un momento el grupo El Rey catódico que son Sergio Lozano Heredia grabaron su primer disco que se llama misa electrónica y hay canciones tecno pop con trasfondo social como dicen ellos así es como cantan a la ultraderecha

Voz 9 03:17 eso modo no guante

Voz 10 03:31 B

Voz 9 03:38 estás

Voz 0682 03:44 vamos al análisis del concepto David Beasley es doctor en Historia investigador en la Universidad del País Vasco David muy buenas noches hola buenas noches David como se define la extrema derecha

Voz 4 03:55 bueno como decía una compañera históricamente ha presentado unos rasgos no nacionalismo aplicado también en la esfera económica con un componente igual más antiliberal anti parlamentario incluso que probablemente a día de hoy yo de lo que es esta oleada de lo que se ha venido a llamar la nueva extrema derecha pues probablemente habría que matizar dado que lógicamente pues la sociedad de hoy en día Illa de inicios del siglo XX también han cambiado

Voz 0682 04:21 es decir puede haber una vieja extrema derecha una nueva extrema derecha pero todos extrema derecha

Voz 4 04:26 sí desde mi punto de vista o sea la nomenclatura extrema derecha para definir este tipo de fenómenos estaría estaría bien recogida porque recogen dentro de sí pueden sectores de la extrema derecha histórica como podrían ser por ejemplo que es el tradicionalismo católico o los fascistas y neofascistas de toda la vida pero también integran otros elementos que dentro de lo que ha llamado por ejemplo el fascismo dos punto cero o el o el populismo de derechas nuevo a la europea no tipo Marine Le Pen es que tal

Voz 0682 04:52 si Vox es un partido de la extrema derecha si desde el punto de vista se puede catalogar como establece es extrema derecha así también lo es extrema derecha y Le Pen también sí entiendo que sí pero ellos también dado que buena vamos creo sí yo de ellos yo creo que se entiende como como extrema derecha que ideología ha de tener un partido político de extrema derecha hoy para que lo reconozcamos bueno yo creo que ahí sí que

Voz 4 05:20 dentro de lo que ha dicho en la mesa no que hay bastantes cosas con la que estoy de acuerdo pues hay continuidades con lo anterior y también tienen cosas nuevas y hay digamos especificidades de tipo hispano no a rasgos generales que comparte con otros fenómenos a nivel europeo así que a ver si en un pelín voy a poder sintetiza darlo todo porque habéis abierto tantos canales ahí en la mesa que la verdad que es complicado verdad bueno yo creo que uno de los elementos principales que tienen estos grupos por ejemplo es la significación del lenguaje no anotó tanto por ejemplo a llamarse nacionalistas ultranacionalistas como por ejemplo identitarios no siendo una identidad de carácter excluyente que suele remitir normalmente a unas señas de identidad previa a chicas que tratan de anclar en pasan los remotos de tipo Imperial etcétera o dictatorial o las dos cosas Ésa es el digamos que ese nacionalismo esa nación tendría una cierta pureza que estaría amenazada de algún modo por toda una serie de enemigos internos y externos y que requiere de un salvador de la nación que que venga frente anti España no hubo una mini pausa con esto de la anti España porque hoy mismo he visto un discurso de Pablo Casado hablando de los enemigos de España hay haciendo una enumeración de esos enemigos internos que presuntamente anidan dentro del país no y que se corresponden con amplias capas de la población de nuestro país y me parece la extensión de un lenguaje belicista capaz interior de la población que me parece bastante preocupante sinceramente te lo digo

Voz 0682 06:45 dime dime que termina termina porque

Voz 4 06:47 sólo esbozando Jaro uno no sea estaríamos hablando también por ejemplo de la exclusión del dialogo como forma de hacer política y la imposición del orden de los gestos de fuerza las las constantes al Ejército y la policía también la reacción ante los avances del movimiento feminista de los derechos ganan los en materia LGTB por otro lado el momento independentista catalán en este caso sobre todo no la hiper masculinidad la defensa de una feminidad subordinada no que ellos defienden como es tradicional la xenofobia etc

Voz 0194 07:16 cogen y cogen fuerza David cuando ven una amenaza cuando sienten una amenaza claro la duda esto este tiempo estos días edad han estado siempre y ahora les vemos más se les oye más o salen porque eso porque hay una amenaza ellos perciben que hay una amenaza

Voz 4 07:32 bueno yo yo creo que han estado en un estado de la tenencia no la no significa dormido lo que está latente de algún modo está ahí como como que acechan no si es verdad lo que decían muchos que es un fenómeno global yo diría que incluso extra europeo eh porque podemos encontrarlo perfectamente en Brasil en Estados Unidos o incluso países tipo Filipinas Turquía o India entiendo son una unas querencias autoritarias que es y no tienen esa amenazado lógicamente la van a fabricar no como lo que está pasando con por ejemplo con el tema de la inmigración pobre no blanca ahí no cristiana no que es aquella que es estigmatiza de algún modo ya la tiene mucho que ver con eso de soluciones fáciles a problemas complejos no si la crisis de los refugiados es un problema complejo solución fácil Si la ordenación territorial de España es un problema complejo solución fácil no es tiene mucho que ver con eso voy con la oposición a todo tipo de diversidad como digo pues cultural afectivo-sexual y de todo tipo

Voz 0682 08:23 brevemente porque ya lo hemos apuntado Madina tú no tienes ningún problema en identificar a Vox como de extrema derecha

Voz 11 08:29 esa ninguno ninguno yo suyo que es un partido de extrema derecha al uso de otros modelos que tenemos en algunas otras regiones o incluso estados de la Unión

Voz 0682 08:38 pero Aroca

Voz 0860 08:39 no no tampoco lo que me preocupe y supongo que luego hablaremos de ello es el intento cuando no una incluso una conspiración de blanqueo de de de una formación como esta no de en la que han participado lamentablemente mi opinión una buena parte de los medios de comunicación de país a través de la búsqueda en muchos casos indecente de la audiencia o de los clicks no se han dado cuenta del papel que debe jugar una empresa una prensa democrática en un país democrático

Voz 12 09:11 sí también pero tienen mucho cuidado en en en distinguir extrema derecha pura de de extrema derecha populista e porque el populismo también admite grupos de extrema izquierda cuidado entonces yo creo que esa es coincides en esta disciplina

Voz 4 09:25 pues no mira justo era una cosa que me quedaban tejen me he quedado antes con la copla que lo ha dicho el compañero en la mesa cuyo análisis mapa ha muy acertado en casi todo en camiones por ejemplo yo sí creo una distinción grande dentro de lo que es el populismo que es un término además muy sometido a debate ahora por los historiadores de los conciertos y tal porque yo hay una diferencia fundamental entre el populismo que se basa en extender derechos y el populismo que se basada en restringir derechos por eslóganes del tipo Los españoles primero derechos sociales para los nacionales etcétera porque no es lo mismo una idea del pueblo digámoslo así expansiva integradora derechos estemos de acuerdo o no yo no me considero una persona populista para nada que una idea del pueblo digamos basada en la exclusión de un otro no nosotros lo entiendo es algo para no podemos entrar en ellos Fernando pueden ser un tema muy muy interés

Voz 13 10:17 el tanga

Voz 1880 10:25 esta creo que era inevitable durante muchos años todos y me incluyo pensamos que los Nicky es este grupo eran de extrema derecha por la letra de esta canción es de mil novecientos noventa y cinco El imperio contraataca es como se llamaba pero Joaquín Nicky el líder lo desmintió dijo que era una letra con doble sentido que el de lo que estaba hablando era de la tortilla de patata y no defraudó

Voz 14 10:45 los os me sorprende desde hace años

Voz 1880 10:50 vamos con el cine esto es una película del año pasado que se llamas en un nuestra casa ese la carrera política de una enfermera de una ciudad francesa que se presenta a las elecciones locales en la lista esta de un partido de extrema derecha como se va dando cuenta de que no está tan convencida de su ideología de extremo derecho pues lo que ocho años es pararme en algunos de los que hemos dicho que son los valores de la extrema derecha no entonces son homófobos bueno pues vamos a recomendar otra película francesa esta va a a los más convencidos es la vida del un adolescente con dudas sobre su sexualidad que tiene que enfrentarse al homofobia a su familia y de su entorno también son antiabortistas bueno pues que es una película independiente que lo que vendieron mensaje abortista una película de dos mil siete dirigida por Jackson Reitman y una más son partidarios de aplicar una férrea disciplina bueno pues otra película francesa dos mil ocho la clase

Voz 14 11:51 la República El libro de la República la República de Platón

Voz 0682 11:55 extrema derecha para cerrar como lo habrás hecho bueno pues escucha hace esto

Voz 1880 12:10 parece increíble pero existen canciones que llevan por título ultraderecha o extrema derecha es que esto es así ellos son los prisioneros son un grupo de rock chileno que nació en el ochenta y tres y esta canción canciones de dos mil tres y es verdad que si pudiéramos escuchar la letra entera dice cosas como la libertad pero para vivir

Voz 2 12:25 la miseria para torturar al esclavo para proteger al millonario poseía

Voz 0682 12:33 es verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros a vosotros hasta luego hasta mañana